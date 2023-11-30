10 nejlepších marketingových certifikátů pro rozvoj vaší kariéry

Není snadné upoutat pozornost cílové skupiny, když soutěžíte s mnoha dalšími. Proto se dnešní marketéři musí naučit konvenční i nekonvenční marketingové techniky, aby si vybudovali své místo na trhu.
Být neustále v obraze a držet krok s dobou je dnes nesmírně důležité. Jedním z účinných způsobů, jak zlepšit své dovednosti a prokázat svou odbornost, je získání marketingových certifikátů, ať už jste nováčkem nebo zkušeným marketérem.
V tomto průvodci marketingovými certifikacemi prozkoumáme výhody jejich získání, různé typy dostupných certifikací, 10 nejvýznamnějších certifikací, které stojí za to získat, a další informace.
Kariérní výhody marketingových certifikátů
Zde je několik hlavních kariérních výhod, které vám přinese marketingová certifikace.
- Konkurenční výhoda: Na trhu práce, kde se uchází více kandidátů, vám marketingové certifikace pomohou získat konkurenční výhodu nad ostatními uchazeči. Využijte tyto certifikace, aby vaše žádost o zaměstnání vynikla a potenciální zaměstnavatelé si ji všimli.
- Kariérní postup: V týmu marketingových pracovníků budou mít ti, kteří si zdokonalí své dovednosti prostřednictvím marketingových certifikací, profesionální výhodu oproti svým kolegům. To zase povede k rychlejšímu povýšení a lepšímu kariérnímu postupu v dlouhodobém horizontu.
- Vyšší zaměstnatelnost: Když personalisté a vedoucí marketingu hledají marketingové talenty, uchazeči s marketingovými certifikáty vyniknou a mají větší šanci upoutat jejich pozornost. Větší zájem personalistů znamená více možností pro zaměstnatelnost.
- Networking: Většina certifikačních programů v oblasti marketingu nabízí skvělou příležitost k navázání kontaktů s lidmi se stejnými zájmy. Vaši lektoři a spolužáci se stanou vaší profesní sítí, když budete hledat další velký kariérní posun nebo budete potřebovat odborné poradenství.
- Lepší plat: Jedna nebo více marketingových certifikací a odborný titul zlepší vaši kvalifikaci a zvýší vaše šance na lepší platové ohodnocení. Také vám to poskytne lepší vyjednávací pozici při jednání o platu s personalisty.
Typy marketingových certifikací
Marketingové certifikace můžeme obecně rozdělit do čtyř kategorií. Zde je stručný přehled typů marketingových certifikací a toho, jak vám mohou pomoci v profesním rozvoji a dlouhodobém kariérním růstu.
Certifikace v oblasti digitálního marketingu
Digitální marketing je vyhledávané odvětví, které vyžaduje mnoho technických znalostí, a personalisté neustále hledají ty správné talenty. Získání certifikátu v oblasti digitálního marketingu je jedním z nejlepších způsobů, jak se odlišit a ukázat, že jste dobře připraveni zvládnout vše, co vám marketingová agentura nebo rychle rostoucí SaaS společnost může nabídnout.
Certifikační kurz digitálního marketingu na plný úvazek bude s největší pravděpodobností pokrývat vše od optimalizace pro vyhledávače (SEO), marketingu ve vyhledávačích (SEM), reklamy s platbou za proklik (PPC) a Google Ads až po marketing a reklamu na sociálních médiích.
Certifikace v oblasti digitálního marketingu vás naučí vytvářet lepší marketingové plány, dosahovat vyšší návratnosti investic do kampaní, nastavovat cílenější publikum, zlepšovat konverzní poměry a přijímat rozhodnutí založená na datech pomocí analýzy chování.
Certifikace v oblasti content marketingu
Obsah publikovaný na webových stránkách společnosti nebo sociálních médiích účinně oslovuje cílovou skupinu a pomáhá najít potenciální zákazníky. V marketingu platí, že bez ohledu na to, co děláte, „obsah je král“. Proto je po celém světě neustále poptávka po marketérech obsahu.
Certifikace v oblasti content marketingu vám pomohou při vývoji strategie obsahu. Získáte tak návod, jak vytvářet obsah, který osloví vaše publikum, psát poutavé reklamní texty, optimalizovat profily na sociálních sítích, získat dovednosti v oblasti správy klientů a mnoho dalšího.
Certifikace v oblasti e-mailového marketingu
Ve světě digitální reklamy má e-mailový marketing stále konkurenční výhodu díky svému obrovskému počtu uživatelů. V roce 2024 bude na světě přibližně 4,3 miliardy uživatelů e-mailu a jejich počet neustále roste.
Renomovaná certifikace v oblasti e-mailového marketingu pokryje vše, co vám pomůže rozšířit seznam vašich e-mailových odběratelů. Kurz vás naučí, jak používat různé nástroje dostupné pro e-mailový marketing, plánovat kalendář e-mailového marketingu, vytvářet e-mailové šablony pomocí drag-and-drop, segmentovat seznamy odběratelů, psát poutavý obsah, vytvářet pracovní postupy e-mailového marketingu a analyzovat e-mailové statistiky.
Certifikace v oblasti inbound marketingu
Inbound marketing přitahuje potenciální zákazníky vytvářením marketingových sdělení na míru pomocí obsahu. Brian Halligan, spoluzakladatel a bývalý generální ředitel společnosti HubSpot, vytvořil termín „inbound marketing“.
Certifikace v oblasti inbound marketingu vám pomohou vytvořit strategie pro přilákání zákazníků, jejich zapojení a spokojenost – tři hlavní pilíře podnikání.
Naučíte se vytvářet obsah, který bude informovat vaše potenciální zákazníky během celého nákupního procesu, psát obsah podporující zájem potenciálních zákazníků, spravovat kampaně, vytvářet automatizační strategie a používat marketingové nástroje založené na umělé inteligenci.
10 marketingových certifikátů, které můžete získat
Zde je 10 marketingových certifikátů, které vám pomohou posunout vaši kariéru vpřed. Vyberte si ten, který odpovídá vašim cílům.
1. Certifikace Google Ads
Certifikace Google Ads je oficiálním uznáním společnosti Google, že jste odborníkem na používání jejích online reklamních nástrojů. V současné době je k dispozici následujících 11 certifikací Google Ads.
- Vyhledávání Google Ads
- Google Ads Display
- Google Ads Video
- Nákupní reklamy
- Aplikace Google Ads
- Měření Google Ads
- Google Ads Search Professional
- Google Ads Display Professional
- Google Ads Video Professional
- Google Ads Creative
- Zvyšte offline prodej
Získejte certifikáty Google Ads prostřednictvím platformy Google Skillshop, kde získáte přístup k výukovým materiálům a testům. Tyto certifikáty jsou určeny pro osoby, které začínají svou kariéru v oblasti digitálního marketingu.
Profesionálové na střední úrovni, kteří potřebují osvěžit své znalosti o nejnovějších trendech a funkcích v Google Ads, také absolvují certifikaci Google Ads.
Tyto certifikace mají platnost jeden rok a poté je nutné je pravidelně obnovovat. Doporučujeme vám certifikaci každoročně obnovovat, abyste byli vždy informováni o aktuálních trendech.
Téma zájmu: Odborníci na digitální marketing
Nabízí: Google
Poplatek za certifikaci: zdarma
Platnost: Po uplynutí jednoho roku je nutné obnovit.
2. Certifikace HubSpot Inbound Marketing
Marketingový stratég David Meerman Scott říká, že inbound marketing umožňuje marketérům „zasloužit si“ pozornost zákazníků, místo aby ji získávali prostřednictvím placených reklam.
Certifikace HubSpot Inbound Marketing vám pomůže vytvořit ideální profil kupujícího, optimalizovat marketingové procesy, automatizovat marketingové pracovní postupy a využívat nástroje umělé inteligence.
HubSpot je jedním z nejlepších míst, kde se můžete naučit umění inbound marketingu a získat certifikaci v této oblasti.
Téma zájmu: Digitální marketéři, inbound marketéři a začínající vedoucí pracovníci v oblasti marketingu
Nabízí: HubSpot
Poplatek za certifikaci: zdarma
Platnost: Po 2 letech je nutné obnovit.
3. Profesionální certifikovaný marketér (PCM®)
AMA nabízí tři kurzy Professional Certified Marketer (PCM®).
- Digitální marketing
- Marketingové řízení
- Obsahový marketing
Každý z těchto kurzů poskytuje podrobné znalosti v příslušných oblastech. Tato certifikace představuje další přidanou hodnotu, pokud jste již členem AMA.
Certifikace Professional Certified Marketer (PCM®) je platná po dobu tří let, po uplynutí této doby je nutné absolvovat další vzdělávání v podobě jednotek dalšího vzdělávání (CEU), abyste mohli získat recertifikaci od AMA.
Téma zájmu: Pro všechny marketingové profesionály
Nabízí: Americká marketingová asociace (AMA)
Poplatek za certifikaci: Od 249 USD pro členy AMA a od 349 USD pro nečleny.
Platnost: 3 roky
4. Certifikace HubSpot Content Marketing
Certifikační kurz HubSpot Academy v oblasti content marketingu vám umožní psát poutavý obsah, který stojí za sdílení, upoutá pozornost publika a zlepší konverzi.
Naučíte se vše od vytváření dlouhodobé strategie obsahového marketingu až po efektivní propagaci vašeho obsahu a měření jeho výkonu.
Téma zájmu: Začínající content marketeři
Nabízí: HubSpot
Poplatek za certifikaci: zdarma
Platnost: Po 2 letech je nutné obnovit.
5. Certifikace pokročilého digitálního marketingu
Certifikát IIDE v oblasti pokročilého digitálního marketingu poskytuje praktické školení v oblasti více než 20 nástrojů digitálního marketingu. Kurz pokrývá základy digitálního marketingu, marketingu ve vyhledávačích a sociálních médiích, růstu a analytiky, plánování a strategie a klíčových obchodních dovedností, jako je řízení marketingových kampaní.
Certifikace pokročilého digitálního marketingu je pětiměsíční program s individuálními mentoringovými sezeními. Tento kurz ocení zejména marketéři, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti.
Téma zájmu: Institut digitálního marketingu a odborníci
Nabízí: Indický institut digitálního vzdělávání (IIDE)
Poplatek za certifikaci: 1400 USD
Platnost: Navždy
6. Kurz SEO Toolkit
Přední odborníci v oblasti marketingu vyvinuli kurz SEO Toolkit Course od Semrush Academy. Tato certifikace od Semrush je jedním z celosvětově uznávaných kurzů SEO v oblasti digitálního marketingu a je určena pro nováčky, kteří se chtějí v této oblasti prosadit.
Kurz pokrývá témata jako organické vyhledávání, analýza klíčových slov, zpětné odkazy, přehledy organického provozu, Google Analytics, nástroje Keyword Magic, šablony SEO obsahu, kontroly SEO na stránce, audity zpětných odkazů a další.
Téma zájmu: Nováčci v digitálním marketingu
Nabízí: Semrush
Poplatek za certifikaci: zdarma
Platnost: 1 rok
7. Certifikace v oblasti marketingu na sociálních médiích
Certifikace v oblasti marketingu na sociálních médiích od společnosti Hootsuite pokrývá vše od vytváření strategie pro sociální média až po budování organické audience prostřednictvím content marketingu.
Na rozdíl od jiných certifikátů tento neztrácí platnost a je platný po celý život. Tento kurz je vhodný pro začínající marketéry v oblasti sociálních médií a střední management.
Téma zájmu: Marketéři sociálních médií
Nabízí: Hootsuite
Poplatek za certifikaci: 199 USD
Platnost: Navždy
8. Certifikace OMCP v oblasti digitálního marketingu
Certifikace OMCP Digital Marketing Certification je určena pro profesionály s rozmanitými zkušenostmi v oblasti marketingu, rozsáhlým školením a technickými znalostmi v oblasti osvědčených postupů digitálního marketingu.
Certifikace OCMP je zlatým standardem v oblasti certifikace digitálního marketingu. Vyžaduje složení certifikace OMCP Digital Marketing Certification a splnění některých kritérií způsobilosti, jako je minimální počet odpracovaných hodin, postgraduální titul nebo absolvování způsobilého marketingového kurzu.
Téma zájmu: Manažeři digitálního marketingu, vedoucí pracovníci v oblasti marketingu
Nabízí: OMCP
Poplatek za certifikaci: 395 USD
Platnost: 2 roky
9. Certifikace v oblasti content marketingu
Certifikace Content Marketing Certification od CMI nabízí školení v oblasti strategie content marketingu, správy životního cyklu obsahu, analytiky content marketingu a vytváření hlasu značky.
Tato certifikace je ideální pro marketingové profesionály, kteří se chtějí specializovat na obsahový marketing, nováčky, kteří chtějí vstoupit do tohoto oboru, autory a marketingové specialisty v oblasti sociálních médií, kteří chtějí spojit obsah s marketingovou strategií.
Téma zájmu: Obsahový marketing
Nabízí: Content Marketing Institute (CMI) a American Marketing Association
Poplatek za certifikaci: 995 USD
Platnost: přístup na 12 měsíců
10. Pokročilý kurz e-mailového marketingu
Kurz Pokročilý e-mailový marketing od Simplilearn vás naučí vytvářet cílené e-mailové kampaně, psát poutavé předměty a texty e-mailů, budovat svůj e-mailový marketingový seznam a sledovat analytické údaje o e-mailech.
Simplilearn tento bezplatný kurz neustále reviduje a aktualizuje, aby odpovídal aktuálním trendům v oblasti e-mailového marketingu.
Téma zájmu: Growth marketeři a nováčci v oblasti e-mailového marketingu
Nabízí: Simplilearn
Poplatek za certifikaci: zdarma
Platnost: Navždy
Související články:
