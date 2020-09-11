7 nejlepších certifikátů v oblasti agilního projektového managementu (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Co je certifikát agilního projektového managementu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Certifikát agilního projektového managementu je formálním potvrzením dovedností a schopností jednotlivce efektivně řídit projekty v agilním prostředí. "}},{"@type":"Question","name":"Proč potřebujete certifikát agilního projektového managementu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Získání certifikace v agilním řízení ukazuje vaši oddanost této projektové metodice. Během individuálního školení se naučíte agilní techniky pro řízení a úspěšné dokončení projektů. To vám pomůže zlepšit vaše dovednosti, znalosti a schopnosti.“}},{"@type":"Question","name":"Jaká je nejlepší certifikace agilního projektového managementu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Certifikace agilního projektového managementu se liší v závislosti na kariérní dráze, ale nejčastěji se jedná o certifikace PMP a CSM. PMP je vhodná pro získání pozice manažera v konkrétní oblasti, zatímco CSM je ideální pro agilní rámec scrum. "}},{"@type":"Question","name":"Je PMI-ACP lepší než PMP? ","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ACP se zaměřuje na agilní přístup k projektovému řízení, zatímco PMP se zaměřuje na tradiční metodiky projektového řízení s širším rozsahem. Certifikace ACP i PMP se používají k ověření znalostí profesionálních projektových manažerů. "}}]}
Máte zájem o získání certifikátu v oblasti agilního projektového řízení?
Agilní metodika nabízí mnoho výhod.
Vyšší kvalita produktů, lepší kontrola nad projekty, vyšší návratnost investic a především spokojenější zákazníci.
Existuje snad lepší způsob, jak se dozvědět vše o agilním projektovém řízení, než získat certifikaci? Stanete se také certifikovaným agilním profesionálem, což zvýší hodnotu vašeho životopisu.
Ale máte po výběru správné agilní certifikace pocit, že...
No, nemusí to tak být!
V tomto článku se dozvíte, co je certifikace v oblasti agilního projektového řízení a proč ji potřebujete. Představíme vám také sedm vynikajících certifikací, které můžete získat, a ukážeme vám, jak můžete svou certifikaci skutečně využít, abyste se v roce 2021 stali efektivním profesionálem v oblasti agilního projektového řízení.
Pojďme na to.
Co je certifikát v oblasti agilního projektového řízení?
Certifikát v oblasti agilního projektového řízení je formálním potvrzením dovedností a schopností jednotlivce efektivně řídit projekty v agilním prostředí.
Získání certifikátu v oblasti agilního projektového řízení nejen zvýší hodnotu vašeho životopisu, ale také vám pomůže posunout se o krok dál v agilním řízení projektů.
Ale co je to agilní projektové řízení?
V agilním projektovém řízení vyvíjíte projekt v sprinty.
Počkat... „sprint“ jako běh?
Rozhodně ne!
To je jen chytrá slovní hříčka tvůrců agilního projektového řízení.
Na rozdíl od tradičního projektového řízení se v agilním přístupu velký projekt rozdělí na menší vývojové cykly zvané sprinty.
Na konci každého sprintu shromáždíte zpětnou vazbu od zákazníků, implementujete změny v dalším cyklu a poté dodáte produkt.
Jaké jsou výhody?
Toto neustálé zlepšování udržuje zákazníky aktivně zapojené do vývojového procesu a pomáhá vám vyvinout produkt, který dokonale odpovídá jejich potřebám.
Proč potřebujete certifikaci v oblasti agilního projektového řízení?
Získání certifikace v oblasti agilního řízení dokazuje vaši oddanost této projektové metodice. V rámci individuálního školení se naučíte agilní techniky pro řízení a úspěšné dokončení projektů. To vám pomůže zlepšit vaše dovednosti, znalosti a schopnosti.
Abychom vám pomohli se tomu vyhnout, podívejme se na tři klíčové důvody, proč potřebujete certifikaci v oblasti agilního projektového řízení:
1. Vylepšete své dovednosti v oblasti agilního projektového řízení
Abyste mohli řídit agilní projekt, musíte znát jeho základní pojmy, jako například:
- Agilní hodnoty uvedené v Agilním manifestu
- Agilní artefakty a ceremonie
- Povinnosti agilního kouče
Existují dva způsoby, jak se je naučit:
- Řízením agilních projektů
- Zápis do specializovaného certifikačního programu
Učení se v praxi je sice skvělé, ale může být těžké najít příležitosti, kde to lze realizovat. Koneckonců, proč by společnost najímala manažera bez zkušeností s agilním řízením projektů, aby řídil agilní projekt?
Kromě toho, pokud se omezíte pouze na učení v praxi, může vám získání potřebných znalostí trvat i několik měsíců.
V rámci specializovaného certifikačního programu se však tyto pojmy naučíte mnohem rychleji!
Jaké jsou výhody?
Osvojením si těchto agilních konceptů zlepšíte své dovednosti a získáte náskok v řízení projektů v agilním prostředí.
2. Prokazuje vaši oddanost této roli
Získání certifikátu v oblasti agilního řízení dokazuje vaši oddanost této projektové metodice.
Během individuálního školení se naučíte agilní techniky pro řízení a úspěšné dokončení projektů. To vám pomůže zlepšit vaše dovednosti, znalosti a schopnosti.
To zaměstnavatelům přirozeně ukazuje, že se věnujete zvládnutí agilních metod, což zvyšuje vaše šance stát se agilním projektovým manažerem.
3. Pomáhá vám snadno zvládat agilní projekty
Od profesionála v oblasti agilního projektového řízení se očekává, že překoná všechny překážky, které se objeví na cestě k úspěšnému dokončení projektu. Může se jednat o cokoli od implementace agilních principů až po prosté provádění agilních ceremonií.
Jak tedy překonat tyto překážky?
Jednoduché: s kurzem agilního řízení!
Tyto kurzy projektového managementu vás naučí strategie, jak správně řešit výzvy. Pomohou vám také lépe identifikovat problémy dříve, než se zvětší, a ušetří vám tak čas i další zdroje!
Jaká je nejlepší certifikace v oblasti agilního projektového řízení?
Certifikace agilního projektového řízení se liší v závislosti na kariérní dráze, ale nejčastěji se jedná o certifikace PMP a CSM. PMP je vhodná pro získání pozice manažera v konkrétní oblasti, zatímco CSM je ideální pro agilní scrum framework.
7 nejlepších certifikátů v oblasti agilního projektového managementu v roce 2021
Jaký je nejlepší způsob výběru certifikačního kurzu?
To asi není nejlepší nápad...
Chcete si vybrat něco, co bude vyhovovat vašim potřebám, že?
Abychom vám pomohli najít certifikaci, která vám nejlépe vyhovuje, připravili jsme seznam sedmi pečlivě vybraných certifikací v oblasti agilního projektového řízení.
U každé agilní certifikace se zaměříme na:
- Který institut projektového řízení je nabízí?
- Oblasti, které pokrývá
- Jaké jsou její předpoklady?
- Kolik to stojí
1. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
Certifikace PMI Agile Certified Practitioner, vytvořená agilisty, formálně uznává znalosti a dovednosti jednotlivce v oblasti agilních principů a technik. Zabývá se různými agilními přístupy, jako jsou Scrum, Kanban a Extreme Programming (XP).
Zkouška Agile Certified Practitioner se skládá ze 120 otázek s výběrem odpovědí a časovým limitem 3 hodiny.
Poznámka: Abyste si udrželi certifikaci PMI Agile Certified Practitioner, musíte každé 3 roky získat 30 jednotek profesního rozvoje (PDU) v agilních tématech.
Je PMI-ACP lepší než PMP?
ACP se zaměřuje na agilní přístup k projektovému řízení, zatímco PMP se zaměřuje na tradiční metodiky projektového řízení s širším rozsahem. Certifikace ACP i PMP se používají k ověření znalostí profesionálních projektových manažerů.
Co je PDU?
PDU je jednotka zavedená Project Management Institute k měření profesního rozvoje jednotlivce.
Nabízejí je
Project Management Institute.
Pokryté oblasti
Certifikace Agile Certified Practitioner pokrývá témata jako:
- Agilní principy a myšlení
- Dodávka založená na hodnotách
- Agilní odhadování
- Výkonnost týmu
- Neustálé zlepšování
Předpoklady pro získání certifikace
Předpoklady pro tento certifikační program jsou:
- Druhý vysokoškolský titul
- 21 kontaktních hodin školení v agilních postupech
- 12 měsíců obecné projektové praxe v posledních 5 letech
Poznámka: Tento požadavek může splnit aktuální certifikace PMP (Project Management Professional) nebo PgMP ( Program Management Professional ).
- 8 měsíců zkušeností s agilními projekty v posledních 3 letech
Ceny
- Pro členy Project Management Institute: 435 USD
- Pro nečleny: 495 USD
2. Certifikace agilního projektového řízení PRINCE2
Certifikace PRINCE2 Agile Project Management jsou kombinací agilní metodiky a PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). Jsou navrženy tak, aby naučily profesionály, jak řídit projekty při práci v agilním prostředí.
PRINCE2 Agile nabízí dvě úrovně certifikace:
- PRINCE2 Agile Foundation: certifikace na základní úrovni, která pokrývá agilní techniky a rámce.
- PRINCE2 Agile Practitioner: učí jednotlivce, jak kombinovat strukturu projektu, řízení a kontrolu s agilní metodikou a technikami.
Certifikační zkouška PRINCE2 Agile Foundation se skládá z 50 objektivních otázek s časovým limitem 1 hodina. Certifikační zkouška Agilepm Practitioner je zkouška s 50 otázkami s otevřenou knihou a časovým limitem 150 minut.
Nabízí
AXELOS Ltd.
Pokryté oblasti
Tento certifikační kurz se skládá z modulů, jako jsou:
- Přehled PRINCE2 Agile
- Témata a procesy v agilním prostředí
- Scrum, Kanban a Lean start-up
- Případová studie a aktivity PRINCE2 Agile
Předpoklady pro získání certifikace
Pro certifikaci Agilepm Foundation neexistují žádné formální předpoklady.
Pro certifikaci Agilepm Practitioner však musíte mít jednu z následujících certifikací:
- PRINCE2 Foundation (nebo vyšší)
- PRINCE2 Agile Foundation
- Kvalifikace v oblasti projektového řízení (PMQ)
- Certifikovaný spolupracovník v projektovém řízení (CAPM)
- IPMA (Mezinárodní asociace projektového řízení) úrovně A, B, C a D
Ceny
- Pro online PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: 1555 $
- Za kombinovaný balíček: 1860 $
3. Certifikovaný Scrum Master (CSM)
Certifikace Certified Scrum Master je ideální pro osoby, které chtějí řídit tým Scrum.
Tato certifikace vás naučí celý rámec Scrum: různé role projektového týmu, události a artefakty. Tento kurz agilního řízení vám pomůže stát se ideálním kandidátem pro vedení týmu Scrum.
Chcete-li získat certifikaci Certified Scrum Master, musíte absolvovat školení v učebně. Na konci školení musíte složit zkoušku s otevřenou knihou. Zkouška obsahuje 50 otázek s výběrem odpovědí a časový limit 1 hodina.
Nabízí
Scrum Alliance.
Pokryté oblasti
Certifikace Certified Scrum Master pokrývá témata jako:
- Agilní a Scrum framework
- Role týmu Scrum
- Hodnota a události Scrumu
- Artefakty Scrumu
Předpoklady
Pro získání této certifikace Agile nejsou stanoveny žádné předpoklady.
Ceny
1000–1400 $.
4. Certified SAFe Agilist (Scaled Agile)
Certifikovaný SAFe ( Scaled Agile Framework ) Agilist je certifikace na základní úrovni, která učí jednotlivce, jak implementovat SAFe pro škálování agilního vývoje v organizaci.
Certifikační zkouška je uzavřená zkouška s 45 otázkami a časovým limitem 90 minut. Před složením zkoušky je nutné absolvovat dvoudenní školení Leading SAFe.
Nabízejí je
Scaled Agile.
Pokryté oblasti
Tento certifikát agilního projektového managementu pokrývá oblasti jako:
- Základy rámce Scaled Agile
- Obchodní agilita
- Plánování přírůstků programu
- Lean portfolio management
Předpoklady pro získání certifikace
- Více než 5 let zkušeností v oblasti vývoje softwaru, testování, obchodní analýzy, produktového nebo projektového managementu
- Zkušenosti s rámcem Scrum
Ceny
Cena začíná na 725 $.
Poznámka: První pokus o složení zkoušky je zahrnut v ceně kurzu, pokud jej absolvujete do 30 dnů od dokončení kurzu. Každý další pokus stojí 50 $.
5. Certifikace Professional Scrum Master (PSM)
Professional Scrum Master nabízí tři úrovně certifikace:
- Professional Scrum Master I: pro ověření znalostí rámce Scrum a jeho aplikace
- Professional Scrum Master II: naučte se používat rámec Scrum pro praktické aplikace
- Professional Scrum Master III: pro ty, kteří úspěšně absolvovali hodnocení PSM I a II a plánují se zdokonalit v přístupu Scrum.
Certifikační zkouška pro:
- PSM I obsahuje 80 otázek s časovým limitem 60 minut.
- PSM II obsahuje 30 otázek s časovým limitem 90 minut.
- PSM III obsahuje 33 otázek s časovým limitem 120 minut.
Nabízejí je
Scrum.org
Pokryté oblasti
Certifikace Professional Scrum Master pokrývají oblasti jako:
- Rámec Scrum
- Mentoring týmů
- Neustálé zlepšování a dodávky
- Plánování portfolia
Předpoklady pro získání certifikace
Pro získání těchto certifikátů neexistují žádné formální předpoklady.
Ano.
Ceny
- Za hodnocení Professional Scrum Master I: 150 USD
- Za hodnocení Professional Scrum Master II: 250 $
- Za hodnocení Professional Scrum Master III: 350 USD
6. Certifikovaný agilní projektový manažer (IAPM)
Certifikace Certified Agile Project Manager je určena manažerům, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti agilního projektového řízení.
Chcete-li složit certifikační zkoušku, musíte se zaregistrovat u Mezinárodní asociace projektových manažerů. Po úspěšné platbě a registraci obdržíte e-mail s přihlašovacími údaji pro složení zkoušky.
Poznámka: Tyto certifikáty jsou platné pouze po dobu šesti měsíců.
Nabízejí je
Mezinárodní asociace projektových manažerů.
Pokryté oblasti
Tato certifikace je založena na Agile PM Guide 2. 0.
Co je to Agile PM Guide 2. 0?
Jedná se o komplexního průvodce, který pokrývá koncepty jednotlivých agilních rámců (Scrum, Kanban a Extreme Programming).
Předpoklady pro získání certifikace
Pro tento kurz agilního projektového řízení neexistují žádné formální předpoklady.
Předchozí zkušenosti s projektovým řízením mohou být velmi užitečné.
Ceny
Cena se počítá podle vaší národnosti:
- Pro USA: 650,00 CHF (689,414 USD)
- Pro Spojené království: 562,00 CHF (475,85 £)
7. ICAgile Certified Professional – Agile Certified Coaching (ICP-ACC)
Certifikace Agile Certified Coaching pomáhá jednotlivcům osvojit si základy práce agilního kouče. Zabývá se také koncepty, které vám pomohou snadno řídit agilní tým .
K získání této certifikace není třeba skládat žádnou specifickou certifikační zkoušku. Po úspěšném absolvování tohoto školení akreditovaného organizací ICAgile vám bude certifikát udělen.
Tyto školicí kurzy poskytují znalosti a dovednosti potřebné pro získání této certifikace. Školicí kurz obvykle zahrnuje 21 hodin výuky rozložených do tří dnů.
Nabízí
Mezinárodní konsorcium Agile.
Pokryté oblasti
Tato certifikace Agile se zaměřuje především na:
- Agilní principy a metodika
- Agilní myšlení
- Role agilního kouče
- Povinnosti agilního kouče
Předpoklady pro získání certifikace
Pro získání této certifikace nejsou stanoveny žádné předpoklady.
Ceny
Cena certifikace závisí na poskytovateli školení.
Jak využít certifikaci v oblasti agilního projektového řízení
Vybrali jste si správnou certifikaci a nyní jste se stali certifikovaným agilním projektovým manažerem.
Ale je to dost?
Proč?
Řízení agilního projektu není snadný úkol.
Máte úkoly, schůzky, milníky, dokumentaci a mnoho dalšího.
Certifikace vás sice připraví na jejich zvládnutí, ale budete také potřebovat platformu pro jejich hladké provedení.
Vše, co potřebujete, je výkonný nástroj jako ClickUp, díky kterému bude řízení agilních projektů hračkou!
Ale co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro agilní projektové řízení Scrum na světě.
Ať už jde o řízení projektů nebo spolupráci s agilním týmem, ClickUp má v-š-e!
Zde je návod, jak vám ClickUp usnadní správu projektů:
1. Vlastní stavy úkolů pro různé potřeby projektu
Stav projektu vám pomůže určit, v jaké fázi se váš projekt nachází.
Pokud jste však omezeni pouze na sadu výchozích stavů, můžete skončit s několika irelevantními stavy.
Proto vám ClickUp umožňuje vytvářet přizpůsobené stavy úkolů, které vám pomohou přesně odrážet fáze vašeho projektu!
Pro různé projekty můžete vytvořit různé stavy. „Testování chyb“, „Kontrola dokumentů“ a „Kontrola gramatiky“! Můžete být tak podrobní a kreativní, jak jen chcete!
A to nejlepší?
Stačí jediný pohled na stav úkolu a hned víte, v jaké fázi se nachází!
2. Komentáře a zobrazení chatu pro rychlou spolupráci
Každý úkol v ClickUp má vlastní sekci pro komentáře.
Tento skvělý prostor vám pomůže:
- Prodiskutujte přístup k vašim úkolům
- Snadné sdílení relevantních souborů a odkazů
- Řešte obavy a otázky v správném kontextu
- Označte členy projektového týmu pro definitivní sledování
- Převádějte komentáře na úkoly a přiřazujte je konkrétním členům týmu.
Díky funkci Komentáře v ClickUp můžete předejít nedorozuměním a posílit týmovou spolupráci.
Ne, zamyslete se znovu.
ClickUp ukládá všechny vaše komentáře, zmínky, odkazy a přílohy, takže k nim můžete později snadno přistupovat.
V zobrazení chatu ClickUp si můžete později prohlédnout důležité konverzace, abyste vyjasnili případné nejasnosti nebo spory. Poskytuje kompletní přehled všech konverzací, které jste vedli se svým projektovým týmem.
3. Více pohledů, které vyhovují různým stylům projektů
Funkce Multiple Views aplikace ClickUp vám pomůže přesně odrážet všechny potřeby vašeho projektu.
Ať už se jedná o agilní, Scrum, Kanban projektové řízení, extrémní programování nebo jakoukoli jinou metodiku projektového řízení, ClickUp se jí snadno přizpůsobí.
Zde je podrobnější pohled na to, co ClickUp nabízí:
A. Požadované zobrazení úkolů
ClickUp nabízí dva požadované pohledy na úkoly, které se přizpůsobí vašemu agilnímu projektu:
Pokud se vám líbí přístup Kanban, pak je tento pohled pro vás ten pravý. Pomocí rozhraní drag and drop můžete rychle přesouvat jednotlivé úkoly v souladu s principy agilní metody.
Zobrazení seznamu uvádí úkoly jako seznamy úkolů ve stylu GTD, jeden pod druhým. Úkoly můžete plnit v pořadí a odškrtávat je, jak postupujete v tomto jednoduchém kontrolním seznamu.
B. Box view
Agilní projektový manažer může pomocí Box view okamžitě získat přehled o všem, co se v jeho organizaci děje.
Jak?
Všechny úkoly jsou seřazeny podle přidělených osob, takže můžete rychle zhodnotit pracovní vytížení každého a podle toho přidělovat úkoly.
C. Zobrazení kalendáře
Považujete řízení harmonogramu projektu za nudnou práci?
Už ne!
Díky kalendářovému zobrazení ClickUp můžete plánovat a spravovat harmonogram svého projektu během chvilky.
Můžete dokonce přepínat mezi jednotlivými zobrazeními kalendáře, například:
- Dny: pro zobrazení všech naplánovaných úkolů projektu v daný den
- 4 dny: pro zobrazení úkolů naplánovaných na období čtyř po sobě jdoucích dnů
- Týden: pro přehled o vašem týdenním harmonogramu projektu
- Měsíční: pro přehled o tom, co vás čeká v příštím měsíci
Režim D. Me
Díky funkci Me Mode v ClickUp můžete rychle zobrazit všechny úkoly, komentáře a podúkoly přiřazené pouze vám. To vám pomůže eliminovat rušivé vlivy a lépe se soustředit na pracovní zátěž vašeho projektu.
Co víc?
Můžete si dokonce přizpůsobit svůj osobní prostor tím, že jednoduše zaškrtnete položky (komentáře, dílčí úkoly, kontrolní seznamy), které chcete vidět ve svém režimu Me Mode.
4. Automatizace pracovních postupů pro automatizaci opakujících se úkolů
Přáli jste si někdy nějaké kouzelné zaklínadlo, které by vám pomohlo automatizovat opakující se manuální úkoly?
Přesně to vám nabízí funkce Automatizace od ClickUp!
(Žádný Harry Potter, jen čistá softwarová genialita. )
ClickUp vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly, čímž vám pomáhá ušetřit čas, který můžete věnovat důležitějším úkolům.
Takto funguje automatizace pracovních postupů v ClickUp:
Když je spuštěna spouštěcí podmínka a je splněna podmínka , automaticky se provede předem nastavená akce .
ClickUp nabízí více než 50 předem připravených automatizací, ale můžete si také snadno vytvořit vlastní automatizace.
Zde je několik předem připravených automatizací:
- Automaticky změňte přiřazenou osobu, když se změní stav úkolu
- Automaticky přiřazujte nové úkoly konkrétním členům týmu
- Použijte šablonu a tagy, abyste ušetřili čas při vytváření úkolu.
- Automaticky aktualizujte prioritu úkolu, když je jeho kontrolní seznam vyčištěn
- Zveřejněte komentář, když jsou všechny dílčí úkoly v rámci úkolu označeny jako uzavřené.
Jistě!
Další informace o našich přednastavených automatizacích najdete zde.
5. Agilní dashboardy pro vizuální přehled o vašich projektech
Dashboard ClickUp vám poskytne jasný přehled o všem, co se děje ve vašem pracovním prostoru. Je to něco jako řídící centrum kosmické lodi.
Jak?
Dashboardy poskytují přehled o celém projektu. Můžete je sledovat, abyste se ujistili, že vše probíhá hladce.
Můžete si jej také přizpůsobit pomocí různých grafů, jako jsou:
- Burnup Charts: zobrazují úkoly, které byly dosud dokončeny
- Burndown Charts: podívejte se na práci, která v projektu ještě zbývá dokončit
- Kumulativní grafy pracovního postupu: sledujte průběh vašeho projektu v průběhu času
- Grafy rychlosti: pomáhají určit průměrnou míru dokončení vašich úkolů
Počkejte... to nejsou všechny funkce ClickUp!
Tento univerzální agilní nástroj nabízí spoustu dalších funkcí, jako například:
- Týmové reporty: podrobné reporty pro přehled o výkonu vašeho interního nebo vzdáleného týmu
- Více přiřazených osob: rychle přiřaďte více členů týmu k jakémukoli úkolu
- Pulse: zobrazte si hodinovou aktivitu svého pracovního prostoru za libovolný den
- Priority: upřednostňujte úkoly podle jejich naléhavosti
- Závislosti: znát správný pořadí úkolů, které je třeba provést
- Dokumenty: vytvářejte a sdílejte projektové dokumenty s členy svého projektového týmu
- Cíle: udržujte motivaci svého Scrum nebo agilního týmu pomocí cílů a úkolů
Závěr
Nyní jste se seznámili s různými certifikacemi v oblasti agilního projektového řízení.
Výběr té správné by tedy neměl být těžké rozhodnutí, že?
Projděte si certifikace, které jsme zde uvedli, a vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje.
Nezapomeňte však, že získání certifikace nestačí.
Musíte je také dobře využít!
Ať už jste zkušený projektový manažer nebo teprve začínáte, s nástroji jako ClickUp, které vám pomohou s agilním řízením projektů a týmů, určitě najdete všechny funkce, které vám pomohou stát se hvězdou agilního projektového řízení!
Obsahuje všechny informace, které vám pomohou stát se hvězdou agilního projektového managementu!