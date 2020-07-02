Jaké jsou klíčové role ve Scrumu? (Průvodce pro rok 2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Co je to scrumový tým?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum tým je skupina přibližně pěti až deseti členů, kteří pracují na dodávce produktů pomocí sprintů s využitím hodnot Scrumu. "}},{"@type":"Question","name":"Jaké jsou tři hlavní role ve Scrumu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Každý scrumový tým má produktového vlastníka, scrumového mistra a vývojový tým. "}},{"@type":"Question","name":"Co je produktový vlastník?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Produktový vlastník vede proces vývoje produktu tím, že připravuje základy pro projekt. "}},{"@type":"Question","name":"Jaká je role scrum mastera?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum Master je zodpovědný za to, aby každý člen týmu dodržoval postupy vývoje Scrum a Agile a podporoval produktového vlastníka. "}}]}
Chcete se dozvědět více o rolích ve Scrumu?
Pokud chcete zavést framework Scrum, musíte nejprve porozumět různým rolím ve Scrumu.
Bez jejich pochopení totiž nemůžete sestavit Scrum tým!
A abychom vám s tím pomohli, zavoláme Avengers.
Koneckonců, jsou dokonalým příkladem toho, jak vypadá skutečný Scrum tým!
A když říkáme skutečné, máme na mysli, že mají své problémy, když se věci nedaří, ale nakonec VŽDY dosáhnou svého cíle.
Kdo je tedy Nick Fury Scrum týmu?
A jaké role hrají ostatní Avengers?
V tomto článku si projdeme vše, co potřebujete vědět o rolích a povinnostech ve Scrumu, aby vám pomohly sestavit vlastní projektový tým ve stylu Avengers!
Pojďme na to.
Co je rámec projektového řízení Scrum?
Poznámka: Následující části jsou určeny pro osoby, které nejsou obeznámeny s agilním a Scrum projektovým řízením. Pokud se chcete dozvědět pouze o rolích ve Scrumu, klikněte zde a přejděte na příslušnou část.
Než se pustíme do rolí v týmu Scrum, rychle si připomeneme, co jsou Agile a Scrum.
Metodika Agile je široký rámec pro řízení projektů, který byl vytvořen za účelem zvýšení efektivity a přizpůsobivosti. Scrum využívá metodiku Agile, aby vám pomohl dokončit projekt co nejrychleji.
Podobně jako Vision vycházelo z jádra softwaru J. A. R. V. I. S:
Ačkoli týmy zabývající se vývojem softwaru většinou používají rámec Scrum a Agile, lze je aplikovat i na jakýkoli projekt, který vyžaduje flexibilitu, jako je například projekt v oblasti prodeje nebo marketingu na sociálních médiích.
Jak funguje Scrum?
Co dělá metodiku Scrum tak efektivním stylem řízení?
Ilustrujme to na příkladu:
Řekněme, že stavíte nový oblek Iron Mana pro Tonyho Starka...
V tradičním projektovém řízení strávíte celý rok plánováním, vývojem a vydáním, abyste nakonec zjistili, že Tony není spokojený s některými jeho funkcemi.
Myslel jste si, že automatický výdejník občerstvení je ten nejúžasnější nápad na světě, ale později jste zjistil, že to, co opravdu chtěl, je oblek s dokonalým letovým stabilizátorem!
(Nechceme přece, aby náš oblíbený superhrdina trpěl, že?)
Ale s agilní metodikou vývoje softwaru vyvíjíte software po fázích (nazývaných sprinty), po každé fázi získáte zpětnou vazbu od Tonyho a před dalším vydáním implementujete změny.
Když ho aktivně zapojíte do vývojového procesu, budete mu moci dodat oblek, který ho nadchne!
Co všechno Scrum zahrnuje?
Stejně jako film Avengers vychází z komiksové série, i Scrum má knihu, která jej definuje – Scrum Guide.
Co je to Scrum Guide?
Vysvětluje, co patří do metodiky Scrum, kterou si za chvíli stručně projdeme.
Můžete si také prohlédnout našeho rozsáhlého průvodce agilním řízením projektů, kde se dozvíte více o agilní metodice.
Metodika Scrum má řadu jedinečných prvků, které pomáhají při efektivním zavádění Scrumu:
- Hodnoty Scrumu: pět hodnot Scrumu – odhodlání, odvaha, soustředění, otevřenost a respekt – tvoří etický kodex pro týmy Scrumu a agilní týmy.
- Scrumové ceremonie: Scrumové ceremonie nebo scrumové události pomáhají týmům plánovat a revidovat jejich pracovní postupy. Zahrnují plánování sprintů, denní scrumové schůzky, revizi sprintů a retrospektivní schůzky sprintů.
- Artefakty Scrumu: Artefakty Scrumu jsou nástroje, které pomáhají udržet všechny účastníky vývoje produktu na stejné vlně. Patří mezi ně produktový backlog, sprintový backlog a produktový přírůstek.
Podrobný rozbor toho, jak tyto prvky dohromady fungují, najdete v našem průvodci metodikou Scrum.
Jaké jsou klíčové role ve Scrumu?
Pojďme se nyní podívat na různé role a odpovědnosti v Scrum týmu.
Co je to Scrum tým?
Scrumový tým je skupina přibližně pěti až deseti členů, kteří pracují na dodávce produktů pomocí sprintů s využitím hodnot Scrumu.
Avengers jsou skupina jednotlivců, kteří spolupracují na záchraně světa.
Podobně je Scrum tým skupinou jednotlivců, kteří spolupracují na dodání hotového produktu světu!
Mezi jejich charakteristiky patří:
- Projektový tým pracuje na dodání přírůstků po každém sprintovém cyklu.
- Každý člen týmu by měl dodržovat hodnoty a pravidla Scrumu.
- Jsou odpovědní jako celek za dodání produktu.
- Jsou oprávněni činit rozhodnutí sami za sebe.
- Měli by řádně udržovat artefakty Scrumu.
- Ačkoli každá role ve Scrumu má jiné povinnosti, tým spolupracuje na dosažení společného cíle.
A co velikost týmu?
Scrumový tým má obvykle kolem pěti až deseti členů.
Proč?
Pokud je projektový tým příliš velký, může to vést ke špatné spolupráci a větší zmatenosti v rolích týmu Scrum. A pokud je příliš malý, nemusí mít všechny dovednosti potřebné k vývoji produktu.
I původní Avengers měli pouze šest členů!
Je to, jako by byli předurčeni k tomu, aby byli agilním týmem!
Poznámka: Pokud je členů více než 10, používá se k koordinaci práce metoda Scrum of Scrums. Tým se rozdělí na několik Scrum týmů po 5–10 členech a zástupci každého týmu se scházejí, aby zhodnotili svůj pokrok na schůzce Scrum of Scrums.
Kdo je kdo ve Scrum týmu? A jaké povinnosti má každá Scrum role?
Pojďme se na to podívat…
Tři klíčové role Scrumu
Každý Scrum tým má tři klíčové role:
Počkat, proč tu není projektový manažer? Neměl by být v každém projektu?
Scrum obvykle nemá jasně definovanou roli projektového manažera. Povinnosti manažera jsou rozděleny mezi roli Scrum mastera, produktového vlastníka a vývojový tým Scrum.
Pojďme se dozvědět více o rolích a povinnostech ve Scrumu…
A. Role vlastníka produktu
Pro každý projekt potřebujete někoho, kdo rozumí potřebám zainteresovaných stran (zákazníků nebo koncových uživatelů) a dokáže je vizualizovat jako vlastnosti produktu, že?
To je role Scrum produktového vlastníka, známého také jako Nick Fury týmu.
Stejně jako Fury spojil Avengers, aby zastavili Lokiho, produktový vlastník spojuje agilní tým, aby vyvinul produkt.
Vedou proces vývoje produktu tím, že připravují základ pro projekt. Toho dosahují tím, že pochopí, co zainteresované strany chtějí, a popíší to pomocí uživatelského příběhu.
Co je to uživatelský příběh?
Uživatelský příběh popisuje, jak bude produkt užitečný pro zainteresované strany. Odpovídá na tři otázky:
- Kdo je uživatel?
- Jaké funkce potřebují?
- Proč potřebují tyto funkce?
Povinnosti role produktového vlastníka
Ačkoli se nemusí nutně jednat o majitele firmy, produktový vlastník Scrumu je primárně zodpovědný za maximalizaci návratnosti investic do projektu.
Za tímto účelem:
- Identifikujte vlastnosti produktu
- Definujte kritéria přijatelnosti, abyste stanovili standardy produktu
- Přeložte je do položky produktového backlogu.
- Upřednostněte položky produktového backlogu pro každý sprintový cyklus
- Upravte seznam podle potřeb zainteresovaných stran.
Ale to není vše!
Mezi další povinnosti role produktového vlastníka patří:
- Pravidelné řízení produktového backlogu
- Jasné definování cílů projektu a položek produktového backlogu
- Dohled nad vývojovým procesem
- Předávání zpětné vazby od zainteresovaných stran projektovému týmu
Poznámka: Pokud se chcete stát certifikovaným Scrum produktovým vlastníkem, můžete absolvovat certifikační kurzy produktového vlastníka od profesionálních skupin, jako je Scrum Alliance.
Bohužel, Scrum Alliance není mezihvězdná vesmírná síla!
B. Role Scrum Master
Pokud chcete zavést Scrumové postupy, potřebujete někoho, kdo vám pomůže pochopit principy Scrumu a jeho dalších složek, že?
To je role Scrum Mastera, známého také jako Iron Man nebo Captain America týmu.
Udělají vše, co je v jejich silách, aby pomohli týmu. Proto Scrum master vede a pomáhá Scrum produktovému vlastníkovi a vývojovému týmu dokončit projekt.
Ale počkejte, pokud jsou tu jen proto, aby pomáhali týmu, může být více Scrum masterů, že?
Ne.
Víme, jak moc se Cap a Iron Man rádi hádají, že?
Proto se doporučuje mít pouze jednoho Scrum mastera na tým.
Povinnosti role Scrum Master
Pamatujte, že Scrum Master není vedoucí projektu ani manažer týmu. Pomáhá pouze členům týmu naučit se principy Scrumu a aplikovat rámec řízení v procesu vývoje produktu.
Zde je několik příkladů toho, co dělá Scrum Master:
- Zajištění toho, aby každý člen týmu dodržoval postupy vývoje Scrum a Agile
- Podpora produktového vlastníka při realizaci návratnosti investic
- Podpora týmu k vlastní organizaci
- Ochrana před vnitřními a vnějšími rušivými vlivy
- Facilitace scrumových ceremonií, jako je plánování sprintu, revize sprintu atd.
Poznámka: Pokud se chcete stát certifikovaným Scrum masterem, můžete se zúčastnit certifikačních kurzů Scrum master pořádaných organizací Scrum Alliance a dalšími profesními skupinami.
C. Člen vývojového týmu
Nyní tedy máte někoho, kdo tým sjednocuje.
Máte také někoho, kdo vede lidi správným směrem.
Ale kdo bude dodržovat rámec Scrum?
Kdo bude provádět sprint backlog?
K tomu máte vývojový tým, známý také jako ostatní Avengers.
Stejně jako Avengers mají různé dovednosti a spolupracují na dosažení cíle, i vývojový tým Scrum má mezioborové dovednosti potřebné k vývoji produktu.
Vývojový tým je skupina jednotlivců (vývojářů), kteří během každého sprintu vyvíjejí produkt. Tým spolupracuje na dodání finálního produktu zainteresovaným stranám.
Mají dvě základní charakteristiky:
- Sebeorganizace: členové vědí, jak vyvíjet produkt bez pomoci členů týmu, kteří nejsou součástí Scrumu.
- Mezifunkční: mají všechny dovednosti potřebné pro vývoj produktu a nemusí se spoléhat na žádné členy týmu, kteří nejsou součástí Scrumu.
Ale kdo tvoří vývojový tým? Jsou to pouze softwaroví vývojáři?
Termín „vývojáři“ se v kontextu agilního vývoje softwaru často vztahuje na programátory.
Může se však také vztahovat na kohokoli, kdo je součástí procesu vývoje produktu, například:
- Obchodní analytik
- Návrhář
- Výzkumník
Povinnosti vývojového týmu
Jelikož je vývojový tým Scrum samoorganizující se, přebírá některé povinnosti projektového manažera, jako je rozhodování o tom, jak provést sprint.
Dále:
- Snažte se zlepšovat své dovednosti a pracovní postupy
- Vytvořte funkce produktu podle kritérií přijatelnosti.
- Proveďte změny v přírůstcích podle potřeb zainteresovaných stran.
- Sdílejte odpovědnost za případná zpoždění nebo selhání ve vývoji produktu.
- Zúčastněte se scrumových akcí, jako jsou sprint review, sprint retrospective (viz také: agile retrospective ) a denní scrumové schůzky, kde se diskutuje o pokroku.
Poznámka: Certifikovanými Scrum vývojáři se můžete stát absolvováním certifikačních kurzů nabízených Scrum Alliance a dalšími skupinami. Většina těchto kurzů je však určena pro softwarové vývojové týmy, které chtějí zavést Scrum framework.
Jak pomáháte svým Scrum týmům dosahovat dobrých výsledků?
Naučili jste se principy Scrumu? ✅
Přiřadili jste role týmu? ✅
Jste připraveni pustit se do Scrum projektu? Zamyslete se ještě jednou.
Než zahájíte projekt, potřebujete platformu, na které budete provádět jeho činnosti, že?
Vždyť i Avengers potřebovali velitelství!
Jaká je tedy platforma pro Scrum tým?
Jednoduché: software pro řízení projektů!
Nejlepší software pro agilní projektové řízení Scrum: ClickUp
Ať už pracujete s tradičním týmem nebo agilním týmem Scrum, nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, vám pomohou snadno spravovat vaše projekty.
Nabízejí výkonné funkce, které pomáhají týmům:
- Spravujte jejich sprint backlog
- Plánujte a sledujte sprinty
- Komunikujte se zainteresovanými stranami a ostatními členy
Ale co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro řízení projektů Scrum a Agile na světě, který pomáhá projektovým týmům rychle se přizpůsobit rámci Scrum.
Tady je tajemství:
Ačkoli jsme to nemohli oficiálně potvrdit, máme pádné důvody se domnívat, že Tony Stark použil ClickUp k sestavení prvního obleku Iron Mana.
(Pepper Pottsová se k tomu odmítla vyjádřit, když jsme se jí na to zeptali.)
Takto ClickUp pomáhá každému týmu Scrumu řídit jeho projekty:
1. Seznamy sprintů pro sledování pokroku sprintu
Chcete vědět, jak sprint postupuje?
Využijte seznamy sprintů ClickUp!
Seznam sprintů je kontrolní seznam, který rozděluje váš sprintový cyklus na malé úkoly, aby vám pomohl sledovat jeho průběh. Můžete jej rychle odškrtávat, jak postupujete k dalšímu sprintu.
Můžete dokonce přidat body Scrumu do seznamů Sprintů ClickUp, abyste odhadli čas, který vám zabere dokončení položky produktového backlogu.
Co víc?
Jsou ideální pro kontrolu pokroku během scrumových událostí, jako jsou schůzky pro plánování sprintu, retrospektiva sprintu nebo denní scrumové schůzky.
2. Agilní Scrum Dashboards pro vizuální shrnutí jakéhokoli agilního projektu
Výkonné dashboardy ClickUp vám poskytnou rychlý vizuální přehled o jakémkoli projektu.
Trochu jako Tonyho pracovní prostor zde:
Můžete si dokonce přizpůsobit grafy, které získáte, například:
- Grafy rychlosti: zdůrazňují míru dokončení vašich úkolů.
- Burndownové grafy: zobrazují množství práce zbývající v projektu.
- Burnup grafy: ukazují množství práce, které již bylo v projektu dokončeno.
- Kumulativní vývojové grafy: pro zobrazení postupu projektu v čase
3. Cíle pro dosažení vašeho sprintového cíle
Při plánování sprintu si stanovíte cíl, který vám pomůže soustředit se na sprint.
Ale jak poznáte, že jste na správné cestě?
S cíli ClickUp!
Cíle jsou obecné pojmy, které pomáhají rozdělit cíl sprintu na malé, měřitelné úkoly. Chcete-li dosáhnout cíle sprintu, stačí splnit tyto úkoly!
Například pokud by vaším cílem bylo postavit oblek Iron Mana, vašimi cíli by mohlo být „vyvinout drátěný model“ a „testování chyb“.
K rychlému zahájení sprintů můžete také použít cíle.
Stačí vytvořit seznam položek backlogu a přesunout je do cíle. Tímto způsobem se vaše položky backlogu stanou cíli a můžete je postupně odškrtávat.
Je to tak jednoduché!
4. Přiřazené komentáře, které pomohou vašemu agilnímu projektu posunout se vpřed
Máte obavy, že vaše komentáře často zůstávají bez povšimnutí?
Pokud chcete být stejně efektivní jako Avengers, nemůžete si dovolit zpožděné zpětné vazby!
S funkcí Přiřazené komentáře v ClickUp to nebude žádný problém.
Tato funkce je ideální pro všechny projektové manažery nebo vlastníky produktů. Umožňuje vám vytvářet úkoly z komentářů a přiřazovat je libovolnému členovi týmu Scrum (nebo sobě).
Budou o tom okamžitě informováni a zobrazí se jim to dokonce v liště úkolů. Jakmile je úkol dokončen, mohou jej vyřešit, aby se vyhnuli dalšímu sledování!
5. Vlastní stavy pro správu různých fází agilních projektů
Zasekli jste se na stavech úkolů, které nejsou relevantní pro váš projekt?
Každý projekt má své vlastní specifické potřeby a fáze. Většina nástrojů pro řízení projektů však nabízí výchozí sadu stavů úkolů, které neodrážejí přesně potřeby vašeho projektu.
Kdo potřebuje fázi „editace“, když vyvíjíte oblek Iron Mana?
S funkcí Vlastní stavy v ClickUp to však není žádný problém!
Umožňuje vám vytvořit vlastní stavy sprintu, které přesně odrážejí potřeby vašeho projektu. Můžete například vytvořit stav „testování chyb“ pro svůj agilní softwarový projekt.
Stačí se podívat na stav úkolu a hned víte, v jaké fázi se nachází. Díky tomu každý, kdo na projektu pracuje, okamžitě ví, jak projekt postupuje.
To však nejsou všechny funkce ClickUp.
Tento software pro agilní řízení projektů vám také nabízí funkce jako:
- Více pohledů: vyberte si z široké škály pohledů a vylepšete si běžnou Scrum tabuli.
- Automatizace projektového řízení: automatizujte opakující se úkoly a zvyšte efektivitu procesu Scrum
- Priority: stanovení priority úkolů podle jejich naléhavosti
- Závislosti: pokuste se plnit úkoly ve správném pořadí
- Pulse: zjistěte, na co se váš Scrum tým právě teď nejvíce soustředí
- Profily: seznamte se s úkoly všech rolí ve vašem Scrum týmu
- Seznamy úkolů: spravujte sprint backlog pomocí jednoduchých seznamů úkolů
- Detekce spolupráce: zjistěte, kdy ostatní pracují na stejném úkolu jako vy
- Reporting týmu: sledujte výkonnost svého Scrum nebo Agile týmu pomocí reportů v reálném čase.
Závěr
Porozumění rolím a povinnostem ve Scrumu je pro úspěch každého Scrum týmu zásadní.
A Avengers nabízejí spoustu příkladů toho, jak by měl vypadat Scrum tým.
Jsou to:
- Mezifunkční
- Samoorganizace
- Těsně propojené
- A především, odhodlaní uspět!
A když už sestavujete svůj vlastní tým ve stylu Avengers, proč nevyužít bezplatný nástroj pro agilní projektové řízení, jako je ClickUp, který vám s tím pomůže?*
Obsahuje spoustu výkonných funkcí, které týmům pomáhají efektivně plánovat a spravovat projekty v prostředí Scrum.
S ClickUp je sestavení Scrum týmu hračka!
Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte si jeho sílu na vlastní kůži!