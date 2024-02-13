Jak spravovat produktový backlog? S příklady a šablonami

V reálném světě znamená backlog nahromadění nedokončených úkolů. Na vysoké škole je backlog zkouška, kterou jste ještě nesložili. „Mám obrovský backlog“ není nic dobrého. V agilním vývoji produktů to však neplatí.
V agilním scrumu je produktový backlog seznamem přání nebo plánem do budoucna, zatímco sprint backlog je seznamem plánovaných úkolů pro sprint. Ačkoli slovo backlog stále znamená úkoly, které ještě nebyly dokončeny, jeho účel v agilním prostředí je odlišný.
Nejprve si ale vysvětlíme, co jsou backlogy.
Co je produktový backlog?
Produktový backlog je seznam úkolů, funkcí, uživatelských příběhů a oprav chyb, na kterých bude vývojový tým pracovat při realizaci produktového plánu. Vyznačuje se následujícími vlastnostmi.
- Funguje jako jediný zdroj požadavků pro vývojový tým.
- Rozdělte vysokou úroveň organizační vize na jednotlivé úkoly.
- Upřednostňujte položky a funkce v produktovém plánu.
- Zůstává dynamický a vyvíjí se podle potřeb trhu, spotřebitelů a organizace.
Co obsahuje produktový backlog?
Produktový backlog v podstatě obsahuje vše, na čem agilní týmy potřebují pracovat. Může se jednat o:
- Nové funkce
- Vylepšení stávajících funkcí
- Oprava chyb
- Požadavky zákazníků
- Akční body z retrospektivy
- Technický dluh
- Aktualizace infrastruktury
Upřednostňujte funkce, opravy a nápady na jednom místě pomocí šablony Backlog od ClickUp.
Kdo je vlastníkem produktového backlogu?
Produktový vlastník je zodpovědný za produktový backlog a zveřejňuje jej v nástroji pro správu produktů. Za jeho vytváření, aktualizaci a údržbu však odpovídá celý mezifunkční tým a scrum master.
Jak se produktový backlog liší od produktové roadmapy?
Produktový backlog je podrobný rozpis produktové roadmapy. Zatímco roadmapa komunikuje obecné cíle a směr, backlog obsahuje podrobnosti na úrovni úkolů týkající se jejího provedení.
Roadmapa podporuje obchodní týmy a manažery, zatímco produktový backlog je určen pro vývojáře. Roadmapa se zaměřuje na metriky a cíle, zatímco produktový backlog nastiňuje úkoly a akční položky.
Jak vypadá produktový backlog?
Zde je příklad produktového backlogu. Zohlednili jsme funkce online hry pro více hráčů. Každé funkci je přiřazen story point a položky backlogu jsou seřazeny podle priority, přičemž položka s nejvyšší prioritou (priorita = 1) je nahoře.
|Uživatelský příběh
|Body příběhu
|Priorita
|Jako hráč chci pozvat své přátele, abychom mohli hrát společně.
|1
|1
|Jako hráč bych uvítal tréninkový režim, abych se mohl naučit hrát.
|2
|2
|Jako hráč bych chtěl mít v aplikaci chat, abych mohl komunikovat s ostatními hráči v reálném čase.
|3
|2
|Jako hráč chci porovnat hrdiny, abych si mohl vybrat toho pravého pro mě.
|4
|3
|Jako hráč chci zdroje, které zvýší zdraví a regeneraci many mého hrdiny.
|3
|3
|Jako hráč chci peníze ve hře, abych si mohl koupit přizpůsobení hrdinů.
|3
|4
Ukázku toho, jak by to mohlo vypadat, najdete v šabloně projektového backlogu ClickUp.
Výhody produktového backlogu
Jako jeden ze základních artefaktů scrumu nabízí agilní backlog strukturu a proveditelnost pro vývoj produktů. Zde je návod, jak na to.
Agilita týmu
Vlastník produktu sdílí produktový backlog s celým týmem a před každým sprintem jej otevírá k diskusi. Tým společně stanovuje priority a diskutuje o tom, co je důležité. Tyto diskuse vedou k lepší spolupráci mezi členy týmu a podporují inovace.
Plánování iterací
Agilní scrumový tým přidává všechny úkoly do backlogu. Pro každou iteraci v agilních projektech tým vyhodnocuje backlog, identifikuje položky pro vývoj, diskutuje kompromisy a vytváří sprint backlog.
Kotva pro práci
Když vývojáři vezmou položky z backlogu k vývoji, jsou k němu připoutáni. To jim brání odchýlit se od plánu nebo se cítit ztraceni uprostřed sprintu.
Zohlednění zpětné vazby
Agilní produktový backlog dokumentuje zpětnou vazbu od zákazníků/uživatelů i akční položky z retrospektiv týmu. To pomáhá v neustálém zlepšování, které je základem agilního vývoje produktů.
Díky všem těmto výhodám a dalšímu produktu backlogs hrají klíčovou roli v agilním rámci.
Role správy produktového backlogu v agilním prostředí
Produktový backlog slouží ke konkrétnímu účelu v rámci agilního vývoje softwaru. Proces vývoje produktu vypadá následovně.
Vize produktu > Strategie produktu > Plán vývoje produktu > Produktový backlog > Sprint backlog > Vydání produktu
V tomto procesu produktový backlog převádí vizi a plán do konkrétních úkolů. Pomáhá vedení vidět, jak bude jejich vize realizována. Ukazuje vývojovému týmu, jak jejich každodenní práce přispívá k podnikání, a slouží jako nadmnožina funkcí pro sprint backlogy.
Zdravý produktový backlog je hlavním určujícím faktorem efektivního sprintového backlogu.
Produktový backlog vs. sprintový backlog
|Produktový backlog
|Sprint backlog
|Účel
|Seznam úkolů, které tým může provést v nadcházejících sprintech.
|Seznam úkolů, které se tým zavázal dokončit v příštím sprintu.
|Velikost
|Nadmnožina úkolů
|Podmnožina produktového backlogu
|Položky
|Funkce produktu a požadavky zákazníků
|Uživatelské příběhy s požadavky na software
|Délka trvání
|Probíhá
|Každý sprint
|Vlastnictví
|Vlastník produktu
|Vývojový tým
|Reporting
|Dashboard s počtem funkcí, body a odhadovaným časem
|Sprint burndown chart
Jak stanovit priority položek produktového backlogu?
Jednou z klíčových úloh produktového vlastníka při správě produktového backlogu je stanovení priorit. Produktový vlastník rozhoduje, na co se tým musí zaměřit, aby maximalizoval hodnotu.
Parametry pro stanovení priorit backlogu
Kritickým parametrem pro stanovení priority položek produktového backlogu je tedy hodnota. Obchodní hodnota může být kterákoli z následujících.
- Potřeby nebo spokojenost zákazníků
- Tržby nebo ziskovost
- Řízení rizik nebo dodržování předpisů
- Diferenciace produktů pro získání konkurenční výhody
Hodnota používaná k prioritizaci backlogu může být také interní a definovaná na úrovni inženýrství.
- Čas na vývoj funkce
- Prostředky/náklady potřebné k vývoji
Pokud potřebujete pomoc, software pro správu produktů Aha! vám pomůže identifikovat tyto parametry propojením strategických cílů s každodenními úkoly.
Techniky stanovení priorit backlogu
Můžete použít kteroukoli z následujících technik podle hodnoty, kterou se rozhodnete upřednostnit.
Kano model: Kano model, znázorněný v grafu, porovnává spokojenost zákazníků s investicemi do implementace. Pomáhá týmům upřednostnit funkce, které pravděpodobně uspokojí zákazníky a přinesou návratnost investic.
Model MoSCoW: Jedná se o zkratku pro must-have (musí mít), should-have (měl by mít), could-have (mohl by mít) a won't-have (nebude mít), která pomáhá týmům upřednostnit základní funkce před zbytečnostmi.
Kumulativní hlasování: Každý zúčastněný dostane 100 bodů – nebo symbolických dolarů –, které mohou členové týmu utratit za funkce podle svého výběru. Funkce, za které se zaplatí nejvíce, se stanou prioritními.
Stack ranking: Namísto seznamu a stanovení priorit všech položek tato metoda porovnává jednotlivé uživatelské příběhy a rozhoduje o prioritách individuálně.
Nejprve nejmenší úsilí: Pokud tým potřebuje rychlé výsledky, produktový vlastník upřednostní nejjednodušší úkoly.
Náklady na zpoždění: Pomocí této metody upřednostňujete úkoly s nejvyššími oportunitními náklady. Pokud odložení vývoje funkce o dva týdny bude mít nějaké náklady, například ztrátu obchodní příležitosti nebo zranitelnost produktu, upřednostníte tento úkol v backlogu.
Správa produktového backlogu může být náročná, protože existuje mnoho faktorů ovlivňujících stanovení priorit a mnoho technik. Zde jsou některé z běžných výzev, kterým čelí produktové týmy.
Výzvy při správě produktového backlogu
Nejasné potřeby uživatelů: Jednou z největších výzev při správě produktového backlogu je nejasnost ohledně toho, co zákazník skutečně chce. Nejasné uživatelské příběhy mohou vývoj zbrzdit.
Přetížený backlog: Produktový backlog není skládka všech nápadů, které kdy někdo měl. Je to propracovaný seznam funkcí/úkolů, které mají obchodní smysl. Backlog se může stát neovladatelným, pokud produktový vlastník nedokáže eliminovat nedůležité/irelevantní uživatelské příběhy.
Únava z rozhodování: Neefektivní backlog znamená pro produktového manažera příliš mnoho rozhodnutí. To může být přetížení a vést k únavě z rozhodování.
Zastaralý backlog: Produktový backlog musí být aktualizován, aby byl užitečný. Pokud váš tým backlog zanedbává nebo neaktualizuje, může se stát irelevantním a tudíž nepoužitelným.
Neúplná definice: Každá položka v backlogu musí být jasně definována. Správa backlogu se stává náročnou, pokud to obchodní uživatelé a vlastníci produktů nedělají.
Změna priorit: Agilní týmy sice očekávají měnící se potřeby a dokážou se jim přizpůsobit, ale změna priorit uprostřed sprintu může být rušivá.
Všechny tyto výzvy lze překonat pomocí jasného, strategického a kolaborativního procesu správy produktového backlogu.
Jak vytvořit a spravovat produktový backlog
Vytváření a správa produktového backlogu je jednou z nejdůležitějších povinností produktového vlastníka. Správné provedení tohoto úkolu položí základy pro úspěšný agilní vývoj produktu.
Potřebujete komplexní, flexibilní a efektivní způsob, jak vytvářet položky backlogu a spravovat svůj produktový backlog. Na trhu je dnes k dispozici několik nástrojů pro správu produktového backlogu.
Zde je návod, jak můžete nástroj jako ClickUp využít pro správné řízení produktů.
1. Využijte svůj produktový plán
Produktová roadmapa je výchozím bodem pro vytvoření vašeho backlogu. Shrnuje vizi organizace a produktu do směru a poskytuje obchodní perspektivu, která je zásadní pro inženýrské úsilí.
Porozumějte tedy jasně produktové roadmapě a využijte ji jako vodítko pro svůj vývoj. Vizuální roadmapy v ClickUp mohou pomoci týmům inženýrů, produktovým a obchodním týmům sjednotit se za společnými cíli.
2. Shromážděte potenciální funkce pro backlog
Roadmapa je prvním z mnoha zdrojů, které mohou navrhnout funkce pro váš produktový backlog. Zde je několik užitečných odkazů, které stojí za prozkoumání.
Průzkum uživatelů: Proveďte průzkum uživatelů, který vám pomůže zjistit, co uživatelé chtějí. Skvělým výchozím bodem může být jednoduchý průzkum pomocí formulářů ClickUp.
Zpětná vazba od zákazníků: Stížnosti, problémy a požadavky uživatelů vám pomohou pochopit, co zákazníci nechtějí. Tyto údaje najdete také v recenzích produktů.
Tým QA: Analytici kvality jsou vašimi prvními uživateli. Proveďte s nimi podrobné rozhovory, abyste pochopili, co funguje a co ne. Poznámky z těchto rozhovorů si zapište do ClickUp Docs a sdílejte je s týmem.
Prodejní tým: Je nejblíže zákazníkům. Zeptejte se jich, co říkají zákazníci, a podle toho sestavte svůj backlog. Pomocí ClickUp Docs propojte různé záznamy, poznatky a pracovní postupy.
Analýza konkurence: Inspirujte se produkty podobnými těm vašim. Při tom však buďte velmi opatrní. Nechcete přece vytvořit jen další kopii existujícího produktu.
3. Uspořádejte položky produktového backlogu
Nyní, když máte řadu položek, které by mohly být vyvinuty, je čas je uspořádat tak, aby je bylo možné efektivně spravovat.
Nastavte položky backlogu jako úkoly
Nastavte každou položku backlogu v úkolech ClickUp kategorizovaných jako úkol, funkce, chyba, zpětná vazba a další. Přidejte další informace, například:
- Podrobné popisy, dílčí úkoly a kontrolní seznamy
- Uživatelé a sledující
- Termíny a odhady času
- Vlastní pole pro podporu vašich jedinečných procesů
Nevíte, kde začít? Žádný problém. Vyberte si z těchto deseti bezplatných šablon produktového backlogu a překonejte prázdnou stránku.
Přidejte informace potřebné k určení priorit.
Položky produktového backlogu budou upřednostněny pouze v případě, že přinášejí obchodní hodnotu. Přidejte potřebné informace v závislosti na parametrech, které zvolíte pro určení hodnoty a technik, které hodláte použít pro upřednostnění backlogu.
Pokud je například vaší hodnotou čas potřebný k vytvoření produktu, aplikace Sprint Points ClickApp vám umožní přiřadit každé položce body podle úsilí potřebného k jejímu dokončení.
Upřednostněte položky produktového backlogu pro vývoj
Prioritizace backlogu je nedílnou součástí procesu vývoje produktu. Je odpovědností vlastníka produktu zajistit, aby byly pro vývoj upřednostněny správné položky. Při stanovování priorit úkolů mějte na paměti následující faktory.
- Ujistěte se, že máte dostatek informací o hodnotě, výstupech a měřítkách úspěchu.
- Seřaďte je podle váhy a hodnotících kritérií, která jste definovali.
- Staňte se strážcem toho, které funkce mají prioritu.
- Nesnažte se blokovat nápady, ale spíše snižujte jejich prioritu.
- Jakmile se rozhodnete pro priority, nastavte je v ClickUp.
Odborníci na agilní metody doporučují mít podrobný produktový backlog, což znamená, že úkoly s vyšší prioritou budou mít více detailů než úkoly s nižší prioritou. V návaznosti na to budete přidávat další detaily k položkám backlogu, jak se budou blížit k vývoji.
Vylepšete produktový backlog
Pro zdravý pracovní tok do budoucna je nutné pravidelně vylepšovat produktový backlog. Tato činnost, známá také jako backlog grooming, má za cíl:
- Odstraňte zastaralé položky nebo uživatelské příběhy.
- Přidejte nově objevené
- Pokud máte uživatelské příběhy příliš velké pro jeden sprint, rozdělte je.
- Přehodnoťte priority a odhady
- Nastavte správné stavy, aby byl snadný přístup k tabuli ClickUp Kanban.
Udržujte produktový backlog
Kromě výše uvedených kroků je produktový vlastník odpovědný za udržování produktového backlogu v dobrém stavu.
Vyčistěte produktový backlog: Část této práce bude provedena při zdokonalování před sprinty. Nezapomeňte také označit všechny dokončené položky jako hotové a archivovat je.
Komunikujte produktový backlog: Vytvořte vlastní zobrazení pro tým a další obchodní partnery, aby byli v reálném čase informováni o backlogu.
Kanbanová tabule je vynikající pro vývojový tým. Dashboard ClickUp s klíčovými metrikami a výkonností je ideální pro vedení firmy.
Využijte backlog při retrospektivách: Produktový backlog bude pravděpodobně obsahovat historii funkcí. Využijte tyto informace k podpoře svých retrospektiv, sprint review a plánů budoucích iterací.
Stejně jako u každého procesu v agilním prostředí, opakujte správu produktového backlogu. Usilujte o neustálé zlepšování.
Snadná správa produktového backlogu s ClickUp
Produktový backlog může být vaší super silou nebo Achillovou patou, záleží na tom, jak s ním naložíte. Aktualizovaný, komplexní, jasně definovaný a sdělený backlog může nasměrovat vývoj produktu správným směrem. ClickUp je navržen tak, aby to umožnil!
S softwarem pro správu životního cyklu ClickUp můžete plánovat, vytvářet a dodávat vše na jednom místě. Od dokumentování konverzací a postřehů na krásných projektových wiki až po vytváření zpráv pro retrospektivy, ClickUp vám pokryje vše.
A co víc? ClickUp AI urychluje vaše vývojové plány a dokumentaci. Pomáhá vám generovat nápady na produkty, plány a dokumentaci pomocí odborně vytvořených nástrojů AI v rámci ClickUp.