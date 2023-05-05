Pět nejlepších certifikátů v oblasti produktového managementu (2025)

Máte zájem o získání certifikátu v oblasti produktového managementu?
Certifikovaný produktový manažer musí být schopen vyvinout jedinečnou vizi a strategii produktu, která přinese hodnotu také zákazníkům.
Ale jak vědí, jak to udělat?
Stát se agilním certifikovaným produktovým manažerem je jedním z nejlepších způsobů, jak získat znalosti a dovednosti potřebné k tomu, abyste svůj projekt dovedli k úspěchu a vybudovali si pevné základy.
Naštěstí je získání certifikátu produktového manažera poměrně jednoduchý proces a certifikovaní produktoví manažeři jsou vždy žádaní!
Chcete-li se stát certifikovaným produktovým manažerem, stačí se zaregistrovat na certifikační zkoušku pro digitální produktové manažery, na kterou máte nárok, a úspěšně ji absolvovat.
Ale jak si z takového množství certifikátů v oblasti produktového managementu vybrat ten, který je pro vás nejvhodnější?
Nebojte se.
V tomto článku se dozvíte, co jsou místní a mezinárodní certifikační programy v oblasti produktového marketingu a produktového managementu a proč je potřebujete. Představíme také pět klíčových certifikátů, které můžete získat, a jak je můžete využít, abyste se v roce 2021 stali efektivními profesionály v oblasti produktového managementu.
Tak pojďte, budoucí produktoví manažeři, získejte certifikaci!
Co je certifikát v oblasti produktového managementu?
Certifikát v oblasti produktového managementu je oficiálním potvrzením, že daná osoba disponuje dovednostmi, znalostmi a schopnostmi potřebnými k úspěšnému řízení procesu vývoje produktů.
Tyto vzdělávací programy v oblasti produktového managementu vás naučí základní prvky managementu, jako jsou základy produktového marketingu, vytváření produktové strategie a poznatky o agilním vývoji produktů.
Tyto dovednosti v oblasti produktového managementu se hodí, když potřebujete s produktovým týmem vymyslet novou strategii, která posune váš projekt na vyšší úroveň.
3 důvody, proč potřebujete certifikáty v oblasti produktového managementu
Pravděpodobně se ptáte, proč potřebujete certifikáty v oblasti produktového managementu.
Kromě toho, že vám pomohou rozvíjet vaše dovednosti a rozšířit vaše znalosti pro kariérní růst v oblasti produktového managementu, zde je několik dalších důvodů, proč byste se měli hned zapojit do programu certifikace v oblasti produktového managementu.
1. Certifikát v oblasti produktového managementu vám pomůže vyniknout
Jako zaměstnanec s certifikátem v oblasti produktového managementu vás ostatní členové týmu a oddělení mohou vnímat s větší důvěryhodností. To vám může pomoci získat podporu ze strany seniorních produktových manažerů, majitelů společnosti i členů týmu.
Kromě toho, že se odlišíte od svých kolegů, vyniknete také v životopisech, když se budete ucházet o nové zaměstnání nebo se budete snažit získat povýšení!
2. Zvýšíte svou efektivitu při plnění základních úkolů
Během certifikačních kurzů se naučíte věci v kontextu.
Co tím myslíme?
Certifikace v oblasti produktového managementu rozšíří vaše znalosti o této profesi a seznámí vás s reálnými strategiemi používanými odborníky.
Tyto kurzy na vyžádání vám pomohou zdokonalit užitečné základní dovednosti, jako jsou time management, plánování roadmapy a plánování produktové strategie.
A nejlepší na tom je, že díky certifikačnímu programu v oblasti produktového managementu se tyto věci naučíte za kratší dobu.
Myslíme to vážně; některé kurzy lze absolvovat za pouhý týden.
To je stejná doba, jakou lidé potřebují k tomu, aby porušili svá novoroční předsevzetí!
3. Posílí vaši sebedůvěru jako certifikovaného produktového manažera
Absolvování certifikačního kurzu dokazuje, že jste schopni pochopit danou práci z praktického hlediska i z akademického pohledu.
A protože znáte svou roli do detailu, budete se cítit sebejistěji a budete připraveni dělat věci správným způsobem jako certifikovaný produktový manažer.
Některé školicí kurzy vás také naučí, jak zvládat obtížné situace a efektivně řídit mezifunkční týmy.
Až se příště ocitnete v rizikové situaci nebo budete řešit problém s obtížným členem týmu:
Pět nejlepších certifikátů v oblasti produktového managementu
Zde je pět nejlepších certifikátů v oblasti produktového managementu, které můžete dnes získat:
1. Certifikovaný produktový marketingový manažer – kariéra v produktovém managementu
Certifikace Certified Product Marketing Manager je certifikace AIPMM, která vám pomůže porozumět základním funkcím produktového marketingu.
Rovněž poskytuje produktovým manažerům návod, jak zajistit úspěch produktu na trhu.
Nabízí
AIPMM
Jaké oblasti zkouška pokrývá?
- Strategické a taktické marketingové funkce přítomné v průběhu celého životního cyklu produktu
- Jak vytvořit a realizovat marketingový plán
- Jak řídit tvorbu marketingových výstupů
- Jak vytvořit marketingové kampaně, které přilákají nové zákazníky a zvýší tržby
Jaké jsou jeho předpoklady?
Tuto certifikační zkoušku může absolvovat kdokoli, ale doporučuje se pro produktové manažery a marketéry s více než 3 lety praxe (nebo s titulem MBA).
Délka kurzu
- 15–20 hodin
Ceny
- 125 $ za roční členství v AIPMM
- 395 $ za samostudium
2. Agilní certifikovaný produktový manažer a produktový vlastník
Kurzy Agile Certified Product Manager a Product Owner vás seznámí se strategickými a taktickými koncepty, které jsou součástí certifikačních programů agilního produktového managementu a školení produktového vlastnictví.
Držitelé certifikátu budou schopni aplikovat koncepty agilní metodiky v reálných situacích a hladce řešit překážky v projektech. Certifikát v oblasti agilního produktového managementu v kombinaci se zkušenostmi a výzkumem uživatelů je velmi cenný! Naučíte se, jak oslovit zákazníky, budete schopni poskytovat osobní školení členům týmu a získáte komplexní přehled o celém životním cyklu produktu.
Nabízí
AIPMM
Jaké oblasti zkouška pokrývá?
- Psaní obchodních plánů pro každou hlavní funkci
- Plánování trhu
- Provádění konkurenční analýzy
- Plánování projektů pro každou hlavní činnost v průběhu životního cyklu produktu
- Vypracování plánů uvedení produktu na trh
Jaké jsou jeho předpoklady?
Certifikační kurz může absolvovat kdokoli, dokonce i stávající produktoví manažeři bez certifikace, ale doporučuje se pro certifikované produktové manažery a marketéry s více než 3 lety praxe (nebo s titulem MBA).
Délka kurzu
- 15–20 hodin
Ceny
- 125 $ za roční členství v AIPMM
- 395 $ za samostudium
3. Správa softwarových produktů
Kurz Software Product Management vás připraví na výzvy, kterým budete čelit jako produktový manažer softwaru.
Jedná se o vynikající kurz produktového managementu softwaru, vzhledem k tomu, že 60 % držitelů této certifikace zahájilo novou kariéru a 27 % získalo povýšení nebo zvýšení platu.
Nabízí
Univerzita v Albertě (Coursera)
Jaké oblasti zkouška pokrývá?
- Úvod do softwarového produktového managementu
- Softwarové procesy a agilní postupy
- Potřeby klientů a požadavky na software
- Agilní plánování softwarových produktů
- Agilní vývoj produktů
Jaké jsou jeho předpoklady?
Tento certifikační program nemá žádné předpoklady.
Délka kurzu
- 24 týdnů
Ceny
- Pro podrobnosti o cenách je nutné kontaktovat přímo dané instituce, ale je možné získat finanční podporu.
4. Správa digitálních produktů
Program MicroMasters v oblasti digitálního produktového managementu poskytuje držitelům certifikátu znalosti o digitálních produktových roadmapách a technikách agilního vývoje produktů.
To je v podstatě vše, co potřebujete, pokud se chcete stát oceněným šéfem společnosti zabývající se digitálními produkty.
Nabízí
EdX a Bostonská univerzita
Jaké oblasti zkouška pokrývá?
- Vytváření produktových plánů
- Agilní postupy produktového managementu pro software a digitální produkty
- Vedení vývoje produktů od počátku až po základní procesy (výzkum, rychlé prototypování a další)
- Marketing na sociálních médiích
Jaké jsou jeho předpoklady?
Tato certifikace CPM nemá žádné předpoklady.
Délka kurzu
- 4–7 hodin týdně po dobu osmi měsíců
Ceny
- 1 995 $ za kompletní program
5. Týdenní kurz technického produktového manažera
Kurz One Week Technical Product Manager byl navržen Dhavalem Bhatem, oceněným technickým produktovým manažerem.
Program je vhodný pro začínající technické produktové manažery nebo osoby, které se chtějí naučit důležité technické dovednosti. Kurz vás také naučí, jak odpovědět na jakékoli otázky v pohovoru na pozici technického produktového manažera.
Nabízí
Product Manager HQ
Jaké oblasti zkouška pokrývá?
- Technické dovednosti, které potřebujete k nastavení svých projektů
- Jak zajistit soukromí vašich produktů a uživatelských dat
- Rámec návrhu systému a případové studie
- Správa produktů platformy
Jaké jsou jeho předpoklady?
Tento program nemá žádné předpoklady.
Délka kurzu
- Jeden týden
Ceny
- 297 $ za více než 140 přednášek v celkovém rozsahu 6 hodin.
Často kladené otázky týkající se certifikace v oblasti produktového managementu
Jak užitečná je certifikace v oblasti produktového managementu?
Ačkoli certifikát v oblasti produktového managementu není nutný pro úspěšnou kariéru v této oblasti, produktovým manažerům se doporučuje jej získat. Podle průzkumu společnosti Pragmatic Marketing Inc. má 71 % dotázaných produktových manažerů kromě vysokoškolského titulu alespoň jeden odborný certifikát.
Jak dlouho trvá získání certifikátu v oblasti produktového managementu?
Doba potřebná k získání certifikátu v oblasti produktového managementu se liší v závislosti na certifikaci. Může se pohybovat od několika hodin až po měsíce!
Jak využít certifikaci v oblasti produktového managementu
Získat certifikát v oblasti produktového managementu je jedna věc, ale dobře využít své znalosti z oblasti produktového managementu je věc druhá.
Jak na to?
Pomocí výkonného nástroje pro produktový management, jako je ClickUp!
S ClickUpem můžete své dovednosti v oblasti produktového managementu snadno uplatnit v práci.
Takto vám může pomoci ClickUp:
Zde je několik způsobů, jak vám ClickUp může pomoci osvojit si roli efektivního produktového lídra:
1. Myšlenkové mapy
Jako produktový manažer je vymýšlení fantastických produktů důležitým krokem k úspěchu.
Naštěstí má ClickUp zabudované myšlenkové mapy, které vám pomohou přijít s „ohromujícími“ nápady!
ClickUp Mind Maps můžete využít pro designové myšlení, vymýšlení nové produktové strategie nebo plánování nadcházejících uvedení produktů na trh.
Pomocí režimu Úkoly můžete vytvářet myšlenkové mapy ze stávajících úkolů ve svém pracovním prostoru. Můžete také vytvářet, upravovat a mazat úkoly (a podúkoly) přímo ze svého zobrazení!
Chcete vytvořit myšlenkovou mapu od nuly?
Zvolte režim Blank.
Poté můžete vytvořit vlastní myšlenkovou mapu a převést uzly na úkoly pro váš produkt, až budete připraveni.
Svou myšlenkovou mapu můžete také sdílet prostřednictvím veřejné sdílení, abyste informovali svůj produktový tým a klienty.
2. Zobrazení časové osy
Pomocí zobrazení časové osy můžete plánovat přesčasy a spravovat své zdroje.
Zobrazení časové osy je ideální pro vytvoření podrobného interního plánu vývoje produktu, podle kterého mohou vaši vývojáři a další produktoví manažeři vytvořit nový produkt s podporou skutečné produktové strategie.
Dokonce vám umožňuje přiřadit úkoly každému členovi týmu a upravit jejich rozvrh pomocí jednoduchého přetažení myší.
Zde je náš kompletní průvodce plánováním , který vás nasměruje na cestu k úspěchu produktu.
3. Úkoly
Dostat produkt z fáze vývoje až k finálnímu uvedení na trh vyžaduje spoustu práce.
Proto vám ClickUp umožňuje vytvářet a přiřazovat úkoly a spravovat vztahy mezi úkoly přímo v aplikaci.
Vztahy mezi úkoly vám umožňují propojit úkoly v celém pracovním prostoru. Můžete volně propojit související úkoly pro rychlou referenci nebo je použít k zvýraznění důležitých položek pro vás a váš tým.
Vyzkoušejte funkci Vztahy pro úkoly, které závisí na jiném úkolu, než mohou být zahájeny.
Navíc se díky připomínkám ClickUp můžete rozloučit s hrozným „Na ten úkol jsem zapomněl!“ .
Připomenutí vás informují, kdy byste měli zahájit úkol, nebo si můžete zvolit, zda chcete být upozorněni pět minut nebo až tři dny před termínem splnění úkolu.
Ale to není vše!
K připomenutí můžete také připojit přílohy, naplánovat připomenutí a přizpůsobit oznámení o připomenutí.
4. Vlastní stavy
Pomocí vlastních stavů můžete spravovat všechny fáze celého životního cyklu produktu.
S ClickUpem můžete vytvořit vlastní stavy pro:
- Design
- Vývoj
- Testování
- Marketing
- Strategie značky
- Řízení značky
Je to jen na vás!
5. Zobrazení formuláře
Chcete vědět, co vaši zákazníci potřebují?
Stačí použít zobrazení formuláře ClickUp!
Zobrazení formuláře vám umožňuje shromažďovat a analyzovat informace odeslané zákazníky. Můžete například shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků, kteří vyzkoušeli váš minimálně životaschopný produkt.
Do svých formulářů můžete také přidat spoustu vlastních polí a odpovědi z formulářů proměnit v úkoly, až budete připraveni.
6. Milníky a Ganttův diagram
Milníky označují dokončení velké skupiny úkolů, jako je například uvedení nové funkce vašeho produktu na trh. Jsou skvělým způsobem, jak sledovat velké úspěchy a motivovat svůj tým!
V Ganttově zobrazení ClickUp jsou milníky znázorněny jako obrovské žluté diamanty 💎, abyste je mohli rychle identifikovat během několika sekund.
Zobrazení Ganttova diagramu vám také umožňuje sledovat průběh produktu v čase, což vám pomůže monitorovat váš projekt v průběhu týdnů, měsíců a dokonce i hodin!
7. Cíle
Žádný produktový manažer nechce, aby se jeho týmy cítily takto:
Díky Goals můžete zajistit, že každý člen týmu bude vědět, co má dělat, a zároveň budete mít přehled o pokroku celého týmu.
Nejprve si v ClickUp stanovte svůj cíl a poté jej rozdělte na menší, měřitelné dílčí cíle.
Pokud je tedy vaším cílem jako produktového manažera zvýšit každodenní zapojení do vašeho produktu, vaše cíle lze měřit takto:
- Počet: počet kliknutí na webové stránce za den
- Pravda/nepravda: zda je měsíční cíl splněn, nebo ne
- Měna: příjmy generované od předplatitelů
- Úkoly: provést rozhovory s 35 zákazníky nebo uživateli a získat od nich zpětnou vazbu
Jakmile budete mít připravené své cíle a záměry, můžete sledovat jejich plnění v ClickUp!
Ale to není vše, co tento úžasný brankář dokáže 🥅.
Zde najdete další informace o tom, jak může váš tým pomocí ClickUp stanovit cíle.
Ale to není vše!
Víme, že jako produktový manažer nikdy nemůžete mít dostatek funkcí.
Proto získáte další úžasné funkce, jako například:
- Více než 50 automatizovaných úkolů: automatizujte své procesy řízení projektů
- Dokumenty: spolupracujte na projektech s členy týmu a upravujte je v reálném čase
- Přiřazené komentáře: přiřazujte komentáře členům týmu, aby nic nezůstalo opomenuto.
- Zobrazení chatu: vedete pracovní nebo neformální konverzace s členy týmu během práce
- Poznámkový blok: osobní poznámkový blok pro rychlé zaznamenání nápadů nebo seznamů
- Global Time Tracker: sledujte, jak dlouho týmům trvá dokončení úkolů a projektů
- Priority: přiřaďte úkolům priority, aby váš tým věděl, které úkoly má řešit jako první.
- Šablony: použijte hotové šablony pro zajištění konzistence a udržení náskoku v projektech.
- Mobilní aplikace: spravujte projekty jako profesionál, i když jste na cestách
Je čas získat certifikaci ✅
Certifikát v oblasti produktového managementu zvyšuje hodnotu jak vašeho pracovního výkonu, tak vašeho životopisu pro budoucí pracovní příležitosti. Znalosti a dovednosti, které získáte v těchto kurzech, vám pomohou stát se skvělým produktovým manažerem.
Stačí si projít pět kurzů, které jsme zde uvedli, a najít certifikaci, která odpovídá vaší kariérní dráze.
Nezapomeňte však, že bez správného nástroje pro produktový management ani zkušený produktový manažer nedokáže plně využít své znalosti.
Díky funkcím od agilních dashboardů po pokročilé týmové reporty má ClickUp vše, co potřebujete, abyste své školení mohli dobře zužitkovat.
Získejte ClickUp ještě dnes zdarma a staňte se certifikovaným produktovým manažerem: