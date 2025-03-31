11 alternativ k Dall-E pro vytváření obrázků pomocí umělé inteligence (bezplatné i placené)

AI změnila tvorbu obsahu. A nemluvíme jen o psaní.
Dnešní nástroje umělé inteligence dokážou vše od psaní blogových příspěvků až po generování úchvatných uměleckých děl v různých stylech. 🎨
Ať už milujete umění jako koníček nebo ho využíváte ve své práci, pravděpodobně znáte generátory umění založené na umělé inteligenci. Jedním z nejoblíbenějších nástrojů je Dall-E, tvůrce obrázků z textu od společnosti OpenAI, která stojí také za ChatGPT.
Ačkoli je Dall-E módním nástrojem, není jediným generátorem umění na trhu. Pokud hledáte nástroje pro strojové učení a zpracování přirozeného jazyka pro tvorbu umění, tento seznam je pro vás.
Zde vám řekneme něco více o Dall-E a o tom, na co byste se měli zaměřit při hodnocení jiných generátorů umění založených na umělé inteligenci. Poté vám představíme 11 nejlepších alternativ k Dall-E a dalších nástrojů umělé inteligence pro váš proces tvorby uměleckého obsahu.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Generátory umění založené na umělé inteligenci mění tvorbu obsahu: Nástroje jako Dall-E využívají textové podněty k vytváření rozmanitého a ohromujícího vizuálního umění, které uspokojí různé potřeby od hobbyistů až po profesionály.
- Dall-E je přední AI pro převod textu na obrázky, ale existuje mnoho alternativ: Ačkoli je Dall-E dobře známý, při výběru generátoru umění AI by uživatelé měli zvážit faktory, jako je uživatelské rozhraní, možnosti úprav, přizpůsobení, rychlost, práva k použití a rozmanitost uměleckých stylů.
- Řada alternativ k Dall-E nabízí různé funkce: Článek představuje 11 alternativ, včetně ClickUp, Midjourney, Fotor a dalších, z nichž každá má své jedinečné přednosti v oblasti generování a úpravy obrázků a dalších funkcí, jako je tvorba videí nebo nástroje pro spolupráci.
- ClickUp vyniká integrovanou funkcí generování obrázků pomocí umělé inteligence v rámci své platformy: ClickUp umožňuje uživatelům vytvářet obrázky pomocí umělé inteligence přímo v jejich pracovním prostoru, čímž zlepšuje spolupráci a zefektivňuje pracovní postupy.
- Každá alternativa má své silné stránky a omezení: Recenze poskytuje přehled o nejlepších funkcích, omezeních, cenách a uživatelských recenzích každého nástroje, což uživatelům pomáhá učinit informované rozhodnutí na základě jejich konkrétních potřeb.
- Generátory umění založené na umělé inteligenci nabízejí řadu výhod pro různé aplikace: Tyto nástroje šetří čas, podporují kreativitu a poskytují univerzální řešení pro branding, marketing a tvorbu obsahu obecně, což uživatelům umožňuje využívat umělou inteligenci ve svých pracovních postupech.
Co je Dall-E?
Dall-E je generátor umění založený na umělé inteligenci, který na základě zadaného textu vytvoří obrázek. Byl vydán společností OpenAI v roce 2021 a využívá technologii ChatGPT3 k vytváření obrázků pomocí klíčových slov.
Název Dall-E kombinuje odkazy na slavného malíře Salvadora Dalího a slavného robota Wall-E od Disneyho. Má představovat spojení mezi technologií a novými uměleckými díly inspirovanými slavnými talenty. 🤖
Dall-E je neuronová síť, která využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) a velké jazykové modely (LLM). Při analýze podnětů a vývoji obrázků odkazuje na 12 miliard parametrů.
Dall-E 2 je nejnovější verze nástroje AI. Ve srovnání s původně vydanou verzí vytváří kvalitnější a fotorealističtější obrázky. K vytváření obrázků a přesnějších zobrazení na základě textu používá dva různé modely.
Co byste měli hledat v alternativách k Dall-E?
Ačkoli Dall-E je možná jedním z nejznámějších generátorů obrázků využívajících umělou inteligenci, není to jediná možnost. Existuje mnoho dalších výkonných nástrojů pro generování obrázků využívajících umělou inteligenci, které mohou lépe vyhovovat vašim potřebám.
Toto je to, co byste měli hledat ve svém příštím nástroji pro umělou inteligenci:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si nástroj, který se snadno používá, ať už jste expert nebo začátečník v tvorbě obrázků pomocí umělé inteligence.
- Možnosti úprav: Ačkoli tento nástroj dokáže vytvořit skvělý obrázek, je ještě lepší, pokud obsahuje funkce pro úpravy, které umožňují provádět drobné změny a vylepšovat design.
- Přizpůsobitelné výzvy: Při vytváření výzev pro převod textu na obrázek hledejte možnosti, které vám umožní přidat parametry, abyste získali přesně to, co chcete.
- Rychlé generování obrázků: Nemáte čas sedět celý den a čekat, až nástroj vytvoří obrázek. Hledejte takový, který na základě vašeho textového zadání vytvoří obrázek během několika sekund, nikoli minut.
- Práva k použití: Pokud plánujete tyto obrázky použít pro komerční účely, nezapomeňte zkontrolovat práva k obrázkům, abyste se vyhnuli právním problémům.
- Různé umělecké styly: Hledejte generátory textu na obrázek, které nabízejí přizpůsobení témat a různých uměleckých stylů pro vytváření realistických obrázků.
11 nejlepších alternativ k Dall-E, které můžete použít v roce 2025
Hledáte nejlepší generátory obrázků s umělou inteligencí? Těchto 11 alternativ k Dall-E je fantastickým způsobem, jak vytvářet vysoce kvalitní obrázky a digitální umění. Ať už potřebujete návrhy pro sdílení na sociálních sítích, infografiky pro blog nebo portrétní fotografie, existuje nástroj, který splní vaše cíle. ✨
1. ClickUp
Ať už plánujete projekt, navrhujete wireframy nebo vizualizujete marketingové koncepty, ClickUp umožňuje týmům proměnit abstraktní nápady v jasné vizuály. Je to perfektní nástroj pro zlepšení komunikace, podnícení kreativity a zefektivnění pracovních postupů – vše na jedné kolaborativní platformě.
ClickUp Whiteboards umožňuje týmům generovat obrázky založené na umělé inteligenci přímo v jejich pracovním prostoru ClickUp. Pouhým zadáním textových podnětů mohou uživatelé vizuálně oživit své nápady – ideální pro brainstorming, plánování projektů a kreativní spolupráci. Jedná se o plynulý způsob, jak proměnit koncepty ve vizuální podoby, aniž byste museli opustit platformu.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Proměňte své texty během několika sekund tak, aby zněly profesionálněji, přímočařeji nebo poutavěji.
- Vytvářejte rychle vysoce kvalitní obsah pomocí podnětů založených na umělé inteligenci.
- Zvýrazněte libovolný text a nechte jej optimalizovat pomocí panelu nástrojů AI.
- Okamžitě generujte souhrny a akční položky, abyste zefektivnili administrativní úkoly.
- Překládejte jazyky a kontrolujte pravopis a gramatiku v rámci platformy ClickUp.
- Realizujte své nápady během několika minut pomocí digitálních tabulek pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci.
- Vizuální brainstorming: Proměňte nápady v obrázky pro jasnější komunikaci
- Integrovaná spolupráce: Vytvářejte a sdílejte vizuální prvky přímo na tabulkách Whiteboards.
- Plynulý pracovní postup: Ukládejte, exportujte nebo propojujte obrázky generované umělou inteligencí s úkoly.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být náročné orientovat se v mnoha funkcích a možnostech přizpůsobení ClickUp.
- Tabule s generováním obrázků pomocí umělé inteligence zatím nelze používat v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Midjourney
Od okamžiku, kdy vstoupíte na webové stránky, vás Midjourney uchvátí. Řádky kódu se třpytí před vašima očima a lákají vás k vytvoření úžasného digitálního umění během několika sekund. Zadejte příkaz a během několika sekund získáte digitální mistrovské dílo. 🖼️
Nejlepší funkce Midjourney
- Parametry stylizace vám umožňují doladit návrhy tak, aby generované obrázky byly přesně podle vašich představ.
- Vylepšete své návrhy pomocí přizpůsobení, aby generované obrázky byly přesně podle vašich představ.
- Model AI nabízí funkci remixu, která vám umožní kombinovat dva obrázky do jednoho designu.
- Parametry hmotnosti obrázku, poměru stran a dlaždic vám umožňují ovládat vaše obrázky.
Omezení Midjourney
- Tento nástroj nedokáže generovat obrázky se smysluplnými slovy – veškerý text je nakonec jen směsicí písmen.
- Někteří uživatelé si všimli, že ruce a zuby mají ve vygenerovaných obrázcích tendenci být deformované.
Ceny Midjourney
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Mega: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: N/A
3. Fotor
Fotor je generátor a editor obrázků s umělou inteligencí, který usnadňuje čištění a vylepšování fotografií. Pomocí funkce generování obrázků z textu můžete vytvořit nový design od nuly nebo nahrát existující obrázek a okamžitě jej vylepšit. Pomocí vestavěných nástrojů můžete změnit pozadí, odstranit objekty nebo přidat filtry. 👀
Nejlepší funkce Fotoru
- Filtry a efekty usnadňují vytváření obrázků v určitých stylech, jako jsou vintage snímky nebo anime.
- Pomocí generátoru fontů přidejte text, který ladí se stylem vašeho obrázku.
- S desítkami šablon můžete vytvářet koláže, kolorovat fotografie a vytvářet stylové návrhy, které můžete sdílet na různých platformách.
- Pomocí zkratek vylepšete fotografii nebo odstraníte pozadí jedním kliknutím.
Omezení Fotoru
- Někteří uživatelé si všimli, že chybí funkce jako historie úprav a vrstvení.
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní a může být chybové s pomalým načítáním.
Ceny Fotoru
- Základní: Zdarma
- Pro: 8,99 $/měsíc
- Pro+: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fotoru
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
4. Artguru AI
Artguru přijímá textové vstupy a vytváří obrázky během několika sekund. Nahrajte fotografii a vyberte styl, například punk nebo klasické umění, a vygenerujte stylizovaný obrázek. Hledáte inspiraci? Prohlédněte si katalog obrázků kliknutím na sekce „Prozkoumat“ nebo „Trendy“.
Nejlepší funkce Artguru
- AI Avatar and Portrait Generator pořídí selfie a na základě různých stylových filtrů vygeneruje realistické obrázky.
- Připojte se ke komunitě Discord, kde můžete chatovat s dalšími tvůrci, diskutovat o umění a čerpat inspiraci.
- Nástroj Background Remover vám umožní vylepšit existující obrázek během několika sekund bez velkého úsilí.
- Pomocí nástroje Photo Enhancer můžete okamžitě upravit osvětlení, barvy a styl a provést rychlé opravy.
Omezení Artguru
- Artguru nemá offline verzi, takže k jeho používání budete potřebovat připojení k internetu.
- Nemáte takovou kontrolu nad jemnými detaily jako u skutečné fotografie.
Ceny Artguru
- Mini: 1,99 $/týden
- Pro: 3,99 $/týden
Hodnocení a recenze Artguru
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Zjednodušené
Simplified je komplexní nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence. Nabízí umění generované umělou inteligencí, copywriting a správu sociálních médií na jednom místě. Jediným kliknutím můžete generovat obrázky pomocí umělé inteligence a získat přístup k milionům bezplatných šablon a obrázků.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Četné grafické nástroje, včetně sad pro značky, vám umožní vytvářet obrázky, které odpovídají vašemu stylu a zajistí jednotný vzhled.
- Odstraňovač pozadí šetří čas při úpravách fotografií
- Profesionální šablony, včetně nástrojů pro tvorbu animací, rozšiřují vaše možnosti vlastního designu.
- Nástroj Magic Resizer vám umožní okamžitě oříznout a upravit velikost obrázku pro sdílení na různých platformách.
Zjednodušené omezení
- Vzhledem k velkému množství funkcí a šablon je třeba počítat s určitou náročností na osvojení.
- Rozhraní může být nepřehledné, což ztěžuje okamžité nalezení správného nástroje.
Zjednodušené ceny
- Design Free: 0 $
- Design Pro: 9 $/měsíc
- Design Business: 15 $/měsíc
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady stane poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete koncept úplně vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
6. Starryai
Tento nástroj využívá textové popisy a pomocí modelů a algoritmů hlubokého učení vytváří nádherná umělecká díla. Denně můžete zdarma vytvořit až pět obrázků a získat plná vlastnická práva k těmto výtvorům. Přizpůsobte si styly a poměry stran pro použití na různých platformách.
starryai nejlepší funkce
- Více než 1 000 stylů vám umožní vytvářet mistrovská díla, ať už máte rádi anime, realistické obrázky nebo něco jiného.
- Pomocí funkce Bulk Create můžete jediným kliknutím vygenerovat několik obrázků v podobném stylu.
- Použijte mobilní aplikaci pro iOS nebo Android pro tvorbu na cestách.
- Užijte si plná vlastnická práva a sdílejte obsah tak, jak chcete.
omezení starryai
- Při zadávání příkazů je spousta možností přizpůsobení, ale není zde mnoho funkcí pro úpravy.
- Kredity omezují počet obrázků, které můžete denně vytvořit.
Ceny starryai
- Zdarma: Bez poplatku, ale s omezením na pět obrázků denně.
Hodnocení a recenze starryai
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Hotpot. ai
Hotpot nabízí sbírku generativních nástrojů AI pro tvorbu obrazů, s nimiž můžete vytvářet mistrovská díla. Odstraňujte objekty, personalizujte umění a podívejte se na sebe jako na avatara AI. Mezi další funkce patří možnost aktualizovat stávající obrázky pomocí kolorování starých fotografií a obnovení poškozených obrázků. 📸
Nejlepší funkce Hotpot
- Šablony pro různé typy obrázků rozdělené podle platformy vám umožní vytvářet obrázky, které potřebujete pro různé marketingové účely.
- Databáze stockových fotografií vytvořených pomocí umělé inteligence usnadňuje sdílení obrázků pro komerční účely.
- Desítky nástrojů rozkládají tvorbu obrázků na jednotlivé kroky, abyste mohli provádět požadované změny.
- Nástroje Device MockUps a Graphics jsou ideální pro vývojáře, kteří chtějí přidat umělecké návrhy ke svým produktům.
Omezení Hotpot
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu umění omezené.
- Po vytvoření obrázku již nelze provádět žádné úpravy.
Ceny Hotpot
- Na základě kreditů: Různé funkce a nastavení vyžadují různé množství kreditů, takže cena závisí na tom, k čemu nástroj přesně používáte.
Hodnocení a recenze Hotpot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Synthesia
Synthesia se liší od většiny nástrojů v tomto seznamu, protože převádí text na videa, nikoli pouze na obrázky. Díky hlasům AI ve více než 120 jazycích je snadné oslovit vaše publikum bez ohledu na to, kde se nachází. Snadno použitelné nástroje pro úpravy nevyžadují žádné zkušenosti ani dovednosti, takže i začínající členové týmu mohou snadno provádět změny. 🤩
Nejlepší funkce Synthesia
- Vyberte si z více než 140 avatarů, které budou reprezentovat vaši značku nebo hlas ve videích.
- Tento nástroj nahrazuje nudné prezentace a texty a vytváří poutavější a informativnější přístup.
- Vytvořte scénář, přizpůsobte video, spolupracujte v reálném čase a stáhněte si vše na jednom místě.
- Díky jednoduchému editoru prezentací nemusíte být profesionál, abyste mohli tento nástroj používat.
Omezení Synthesia
- Některé tarify omezují počet videí, která můžete vytvořit.
- Někteří uživatelé shledali úroveň kvality jako méně než profesionální, což ji činí užitečnou pouze v určitých situacích.
Ceny Synthesia
- Osobní: 30 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Synthesia!
9. Gencraft
Vezměte několik slov a přeměňte je na obrázky a videa pomocí Gencraft. Generujte nové nápady přidáním několika klíčových slov a podívejte se, co generátor obrázků přinese k životu. Vytvářejte soudržné brandingové obrázky tím, že nástroj vyzýváte, aby do obrázků začlenil hlas a styl vaší značky.
Nejlepší funkce Gencraft
- Styly jako streetwear, kosmický a luxusní vám umožní generovat obrázky s atmosférou, kterou si přejete.
- Vytvoření obrázků trvá maximálně 30 sekund.
- Pokud si nejste jisti, co chcete vytvořit, zadejte několik klíčových slov a nástroj vám nabídne nápady.
Omezení Gencraft
- Neplatící předplatitelé nemohou obrázky používat pro komerční účely.
- Obrázky jsou pro uživatele bezplatných účtů uloženy pouze po dobu 30 dnů.
Ceny Gencraft
- Starter: 3,99 $/týden
- Pro: 9,99 $/týden
Hodnocení a recenze Gencraft
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Visme
Visme je nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, který generuje vše od prezentací a datových grafů až po obrázky. Použijte jej k rychlému vytváření obrázků s vaší značkou, jako jsou grafika a videa pro sociální média. Využijte jej jako marketingový nástroj umělé inteligence k přidávání grafiky do marketingových prezentací nebo interních dokumentů pro tým. 🙌
Nejlepší funkce Visme
- Knihovna obrázků obsahuje miliony jedinečných grafik a fotografií.
- Vyhledávejte podle použití a zúžte knihovnu obrázků podle svých potřeb.
- Spolupracujte v reálném čase se svým designérským týmem, abyste získali zpětnou vazbu a generovali nápady pro novou grafiku.
- Tento nástroj také nabízí integrovaný kalendář obsahu a interaktivní návrhy.
Omezení Visme
- Uživatelé zjistili, že chyby v rozvržení bylo obtížné opravit.
- Naučit se pracovat s tímto nástrojem je náročné, včetně naučení se ovládání rozhraní.
Ceny Visme
- Základní: Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Pro týmy: individuální ceny
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
11. DeepAI
DeepAI nabízí sadu nástrojů pro tvorbu obrázků a posílení vaší kreativity, ať už jste produktový manažer, umělec nebo marketingový profesionál. Prohlédněte si knihovnu obrázků vytvořených pomocí umělé inteligence a nechte se inspirovat, nebo nahrajte svůj vlastní návrh a upravte jej pomocí funkcí umělé inteligence.
Nejlepší funkce DeepAI
- Rychle vytvořte obrázek zadáním textového příkazu, výběrem stylu a stisknutím tlačítka Generovat.
- Pomocí editoru obrázků můžete rychle opravit fotografii.
- Využijte funkce superrozlišení a stabilní difúze pro vlastní obrázky.
- Prohledávejte komunitu a najděte inspiraci a návrhy vytvořené ostatními uživateli.
Omezení DeepAI
- Někteří uživatelé zjistili, že nástroj často generuje rozmazané obrázky.
- Může být chybový a pomalý.
Ceny DeepAI
- Platba podle skutečného využití: Zakupte kredity v hodnotě od 5 do 1 000 dolarů.
- Staňte se DeepAI Pro: 4,99 $/měsíc s úvěrovými limity
Hodnocení a recenze DeepAI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Využijte AI k zefektivnění svých procesů
S těmito alternativami k Dall-E je generování obrázků z textu snazší než kdykoli předtím. Ušetřete čas a zvyšte kreativitu pomocí jednoho z těchto nástrojů pro branding, oslovování zákazníků a marketing.
A pokud potřebujete komplexnější nástroj, nic lepšího než ClickUp nenajdete. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte využívat AI k zefektivnění všech svých procesů a pocitu, že jste umělec při práci. 🙌