Top 25 AI Art Prompt Ideas to Spark Your Creativity

AI má jednoduché krédo: Čím lepší vstup, tím lepší výstup. 🎯
V terminologii AI je vstupem podnět a výstupem je generovaný výsledek. Dnes umělci a designéři, profesionálové i amatéři, používají podněty AI umění k vytváření ohromujících vizuálních uměleckých děl.
Generátory uměleckých děl poháněné umělou inteligencí otevřely nové cesty uměleckého vyjádření. Umění generované umělou inteligencí se stává po celém světě stále populárnějším, takže je na čase, abyste se přidali k tomuto trendu.
Nástroje jako Midjourney, Stable Diffusion a DALL-E 2 usnadňují každému experimentování s generátory umění pomocí umělé inteligence. Dosahují působivých výsledků – a mnohem rychleji než většina počítačových aplikací pro umělce.
Vše ale začíná tím, že se naučíte psát perfektní podněty. 🎨
Co jsou podněty pro umění založené na umělé inteligenci?
Podněty pro umění AI jsou pokyny zadávané do generátoru umění poháněného umělou inteligencí, který mu umožňuje vytvářet umělecká díla a obrázky. Představte si, že dáváte pokyny umělci, pouze v tomto případě je umělec sofistikovaný počítačový program.
Dobrý podnět pro umění AI je jasný, konkrétní, podrobný a především nápaditý. ! 🤖
Proč potřebujete dobrý podnět AI?
Při vytváření obsahu – textového nebo obrazového – se generátory obsahu AI spoléhají na své pochopení podnětu. Poté porovnávají specifika podnětu s datovým souborem, na kterém byly trénovány. Vstup nebo podnět tedy hraje v tomto procesu klíčovou roli.
Samozřejmě neexistuje žádný standardní postup pro psaní dobrých podnětů. Možná budete muset několikrát zkusit, než model vykouzlí obrázek, který dokonale odpovídá vaší představě. Tento proces pokusů a omylů vám pomůže pochopit, jak různé prvky v podnětu ovlivňují generované umělecké dílo.
25 nejlepších příkladů podnětů pro umění AI pro generování obrázků
Sestavili jsme sbírku podnětů, které vytvoří podmanivé obrazy na téměř jakémkoli generátoru umění poháněném umělou inteligencí.
1. Futuristické městské scenérie
„Vytvořte obraz městské krajiny s rušnou futuristickou metropolí s vysokými mrakodrapy s jedinečným, složitým designem. Zachyťte živé, high-tech městské prostředí s holografickými billboardy osvětlujícími panorama města a ulice pod ním.“
2. Živé barvy a přechody
„Vytvořte obraz plný zářivých barev a přechodů, který tvoří abstraktní a vizuálně působivou kompozici. Barvy by měly plynule přecházet a vyvolávat pocit pohybu a energie.“
3. Surrealistické krajiny
„Vytvořte surrealistický obraz krajiny s plovoucími ostrovy, obrácenými horami a nekonvenční flórou. Zahrňte do něj snovou atmosféru, která posouvá hranice reality. Vyčarujte scénu s imaginativními a nadpozemskými prvky.“
4. Portréty
„Vytvořte portrétní snímek, který zachycuje výrazy, rysy a emoce osoby v detailním záběru. Pozadí nechte neutrální, aby vynikla přítomnost dané osoby. Zdůrazněte hloubku a osobnost subjektu a vytvořte poutavý a dobře komponovaný portrét.“
5. Nebeská tělesa
„Vytvořte obrázek s nebeskými tělesy v nekonečném vesmíru. Zahrňte planety, hvězdy a galaxie, abyste vytvořili podmanivou kosmickou scénu.“
6. Hluboké, temné lesy
„Vytvořte obraz hlubokého, temného lesa se starými, vznešenými stromy. Zachyťte tajemnou atmosféru s pokroucenými větvemi, které vrhají strašidelné stíny na lesní půdu. Vyvolávejte pocit osamělosti a záhadnosti.“
7. Geografické rysy
„Vytvořte obrázek zobrazující rozmanité geografické rysy, včetně tyčících se hor, klikatých řek, rozlehlých pouští a bujných údolí. Terén pro vytvoření obrázků je rozmanitý a ukazuje přírodní krásy Země ve všech jejích podobách.“
8. Podmořská krajina
„Vytvořte podmořský obraz zachycující krásu hlubin oceánu. Zahrňte korálové útesy, exotické ryby a vodní rostliny, s paprsky slunce pronikajícími skrz vodu, které vytvářejí dramatické osvětlení a hru barev.“
9. Sportovní události
„Vytvořte obrázek zachycující atmosféru sportovní události v přeplněném stadionu. Zobrazte energii, vzrušení a soutěživost sportovců při výkonu jejich sportů. Scéna je plná akce a zachycuje podstatu vzrušující sportovní události.“
10. Podnikání a obchod
„Vytvořte obrázek zobrazující obchodní a komerční scénu moderního města. Zobrazte tyčící se mrakodrapy, rušné ulice plné profesionálů a dynamickou aktivitu prosperující obchodní čtvrti. Ukažte lidi zapojené do schůzek, rušné finanční čtvrti a elektronické tabule zobrazující aktuality z burzy.“
11. Historické události
„Vytvořte obrázek zachycující přistání na Měsíci, na kterém je osamělý astronaut stojící na měsíčním povrchu. Ukažte modul Eagle z Apolla 11 stojící poblíž.“
12. Vizualizujte hudební noty
„Vytvořte obraz vizualizující hudební noty v abstraktní a dynamické kompozici. Nechte hudební noty tančit ve vzduchu a vytvářet symfonii tvarů a symbolů, které vyjadřují podstatu zvuku. Ukažte noty vznášející se a proplétající se ve vzduchu a vytvářející vizuálně harmonickou kompozici.“
13. Národy a památky
„Vytvořte obrázek, který zachycuje podstatu Uzbekistánu. Představte složitou architekturu historických měst, jako jsou Samarkand a Buchara, a zdůrazněte kulturní bohatství regionu. Umístěte obrázek na pozadí suché krásy pouště Kyzylkum.“
14. Květiny a zahrady
„Vytvořte obrázek malebné zahrady zdobené rozmanitými, zářivými květinami v plném květu. Zachyťte klidnou atmosféru scény s pečlivě upravenými květinovými záhony a klikatými cestičkami. Scéna by měla vyzařovat klid: kombinace pečlivě upravených květinových záhonů a klikatých cestiček.“
15. Abstraktní, mechanické zahrady
„Vytvořte surrealistický obraz abstraktní a mechanické zahrady, kde kovové květiny zdobené ozubenými koly slouží jako okvětní lístky a robotické révy šplhají po imaginárních konstrukcích.“
16. Klidné krajiny
„Vytvořte obrázek zachycující úchvatné krajiny Alp. Zobrazte tyčící se zasněžené vrcholky, svěží zelené louky a křišťálově čistá alpská jezera. Zahrňte malebné vesničky zasazené v údolích.“
17. Světové události
„Vytvořte obrázek znázorňující shromáždění Organizace spojených národů, na kterém se zástupci národů z celého světa sešli, aby diskutovali a řešili naléhavé globální problémy. Zachyťte rozmanitost kultur, jazyků a pohledů v místnosti, symbolizující společné úsilí o podporu míru, spolupráce a porozumění v globálním měřítku.“
18. Realistické fotografie
„Vytvořte sérii realistických fotografií, které zachycují každodenní okamžiky autentickým a srozumitelným způsobem. Zachyťte scény z každodenního života lidí, upřímné výrazy a krásu, kterou lze najít v obyčejných detailech.“
19. Skutečné nebo historické postavy
„Vytvořte realistickou fotografii Malcolma X, vlivného vůdce hnutí za občanská práva. Zachyťte jeho charisma, odhodlání a oddanost spravedlnosti a rovnosti. Vyobraďte okamžik, který odráží jeho charisma, odhodlání a oddanost prosazování spravedlnosti a rovnosti.“
20. Znovu vytvořte umění
„Vytvořte impresionistický akvarelový olejový obraz klidného rybníka. Pomocí tahů štětcem smíchejte barvy, zachyťte hru světla a barev a vložte do obrazu teplý lesk slunečních paprsků.“
21. Roční období
„Zachyťte krásu zimního období v jedné scéně a vyzkoušejte sezónní prvky a barevné palety, abyste vyjádřili harmonii přírodních cyklů. “
22. Čárové diagramy
„Vytvořte čárový graf ilustrující růst využívání čisté energie za posledních pět let. Nezapomeňte vytvořit dvě osy a označené datové body, aby byl patrný vzestupný trend ve využívání čisté energie.“
23. Snímky pro prezentaci
„Vytvořte prezentační snímek o prodejních příležitostech v konkrétní geografické oblasti. Zahrňte mapu s vyznačením klíčových regionů a stručné body popisující tržní potenciál, cílovou demografickou skupinu a oblasti s potenciálem růstu.“
24. Vizuální vyjádření emocí
„Vytvořte vizualizaci představující obrovskou radost. Použijte zářivé barvy, jako jsou žlutá a oranžová, které se spojují v dynamických tvarech, aby vyjádřily radost a oslavu. Pokuste se zachytit radost prostřednictvím barev a tvarů.“
25. Vytvářejte loga a emblémy
„Vytvořte návrhy emblémů pro prestižní vysokou školu s symboly, jako je štít, otevřená kniha a pero. Uspořádejte tyto prvky v harmonické barevné kombinaci, která vyvolává pocit znalostí, tradice a osvícení.“
Používání podnětů pro umění s využitím umělé inteligence
Používání podnětů pro umění s využitím umělé inteligence má dvě hlavní výhody: Používání umělé inteligence k generování obrázků šetří čas a náklady. Další velkou výhodou je, že nemá omezení, která mají lidé, jako jsou specifické dovednosti a omezené znalosti různých uměleckých stylů. 💫
Zde je několik skvělých výhod používání podnětů AI.
- Časová efektivita
S dobrým podnětem můžete vytvořit obrázek během několika sekund namísto hodin, které by trvalo vytvoření originálního obrázku ručně. Úpravy podnětu za účelem přizpůsobení výstupu mohou trvat nanejvýš několik minut.
- Nákladová efektivita
Čas jsou peníze a díky levným nástrojům umělé inteligence, které nevyžadují žádné programování, mohou firmy výrazně zvýšit produkci obsahu a zároveň snížit výrobní náklady. Podněty dávají umělcům náskok v podobě počátečních nápadů a směru, místo aby museli nekonečně experimentovat, aby našli tvůrčí jiskru, což šetří peníze za zbytečně spotřebované materiály a čas.
- Konzistence
Používání podnětů pro generátory obrázků AI vám umožní dosáhnout konzistence. Vzhledem k tomu, že generátory obrázků používají textové pokyny a strojové učení, můžete vytvořit mnoho originálních návrhů, aniž byste museli slevit z pokynů pro branding nebo preferovaných stylů.
- Přístupnost
Odborníci také tvrdí, že nástroje umělé inteligence, jako jsou Midjourney, Dall-E a Stable Diffusion, demokratizovaly tvorbu obsahu. Podněty jsou přístupné všem. Nemusíte tedy být odborníkem na umění nebo umělou inteligenci, abyste mohli vytvářet vizuálně přitažlivé obrázky 👍🏼.
- Všestrannost
Používání podnětů pro umění AI vám také poskytuje bezkonkurenční všestrannost – AI je skvělá v porozumění a napodobování různých uměleckých stylů. To může umělce povzbudit k experimentování s různými styly a technikami.
- Inovace
Generátory obrázků také povzbuzují umělce k nekonvenčnímu myšlení. Můžete prozkoumávat neznámá území a vytvářet ohromující, dosud nevídaná umělecká díla pomocí netradičních nápadů a kombinací. Nástroje umělé inteligence také pomáhají generovat podněty, které vám pomohou při brainstormingu a vytváření inovativních uměleckých děl.
Generátory podnětů pro umění založené na umělé inteligenci mohou umělce motivovat k překračování svých hranic. Když se umělci zabývají novými a náročnými podněty, zdokonalují své techniky a rozšiřují své dovednosti.
Časté výzvy a překážky při používání podnětů AI pro umění
Vznik umělé inteligence v oblasti tvorby obsahu vyvolal diskuse a debaty mezi umělci a designéry. Kromě obav z porušování autorských práv, vlastnictví a sběru dat zůstává pro zkušené umělce problémem také devalvace lidského umění.
Častou nevýhodou používání podnětů AI je jejich omezenost. Protože generátory umění AI fungují výhradně na základě těchto podnětů, není zde prostor pro experimentování s prvky a styly mimo podnět. Generátory obrazů AI proto nemusí zachytit nuance a jemnosti, které jsou charakteristickým znakem dobrého umění. Umění generované AI také bývá stereotypní a postrádá osobní dotek.
Další výzvou je přílišná závislost na podnětech generovaných umělou inteligencí. Umělci by mohli mít potíže s nalezením rovnováhy mezi objemem produkce a dobrou kvalitou.
Udržet si svůj jedinečný tvůrčí hlas v popředí a zároveň se spoléhat na podněty AI je další překážkou. Navzdory těmto výzvám se generátory obrázků pomalu stávají fantastickými nástroji pro tvorbu obsahu.
Zbývá už jen poslední překážka: vytvořit účinné podněty, které budou schopné generovat relevantní, poutavý a užitečný obsah. 💡
Pojďme se podívat, jak na to.
Jak psát podněty pro umělou inteligenci pro generování obrázků
Chcete-li napsat podnět, který bude fungovat, nezapomeňte uvést tyto podrobnosti: formát obrázku, ústřední téma, podrobnosti související s tématem, stylistické prvky nebo odkazy a podrobnosti související s celkovou kompozicí.
Zde je podrobný postup krok za krokem.
Začněte tím, že podrobně popíšete, jaký druh umění chcete. Rozhodněte se, zda se jedná o fotografii, kresbu, skicu, olejomalbu nebo 3D rendering. Poté jasně definujte hlavní zaměření díla. Může to být osoba, zvíře, předmět nebo abstraktní pojem.
Dále popište specifika hlavních prvků vašeho obrázku. Uveďte informace o barvách, tvarech, velikostech a texturách, aby nástroj mohl generovat přesné detaily. Uveďte podrobnosti o umělecké formě a stylu, který máte na mysli, pomocí klíčových slov jako „abstraktní“, „minimalistický“, „expresionistický“ nebo „surrealistický“ k popisu estetiky.
Nakonec definujte kompozici co nejpodrobněji. Určete uměleckou školu, styl osvětlení, poměr stran, proporce a úhly kamery. Jinak se můžete soustředit na pozadí a kontext.
Řekněme, že potřebujete obrázek Vikinga umístěného na moderním pozadí. Podívejme se na jednotlivé kroky při psaní správného podnětu pro tento příklad:
- Určete formát: Vygenerujte fotografii…
- Popište předmět: Vytvořte fotografii vikingského válečníka...
- Přidejte podrobnosti: Vytvořte fotografii vikingského válečníka držícího sekeru...
- Popište styl: Vytvořte fotografii ve stylu pop artu, na které je vikingský válečník držící sekeru v monochromatickém dlouhém záběru...
- Přidejte další podrobnosti: Vytvořte fotografii ve stylu pop artu, na které je vikingský válečník držící sekeru v monochromatickém dlouhém záběru, stojící před Times Square v New Yorku.
Poté můžete přidávat další detaily a nuance, jako jsou podrobné popisy, a generovat tak umělecká díla a designové podněty, včetně prvků jako konkrétní umělecké styly (např. pop art), školy nebo žánry, odkazy na ikony popkultury nebo textové prvky.
Čím jasnější a konkrétnější budou vaše podněty, tím detailnější a nuancovanější bude výsledný obrázek.
Použijte ClickUp k vytváření kreativních podnětů pro AI
Co kdybyste mohli pracovat rychleji s AI pomocí... no, AI?
Naučit se psát podněty pro umění AI vyžaduje čas a praxi. Ale s generátorem podnětů pro umění ClickUp získáte výkonný model AI, který interpretuje vaše pokyny a vytváří podněty pro téměř jakýkoli bezplatný generátor umění AI.
ClickUp také nabízí knihovnu šablon podnětů, díky nimž je vytváření podnětů rychlejší a snazší. K dispozici jsou také hotové podněty. 👏🏼
Můžete zadat své nápady a preference a ClickUp Brain, nativní AI asistent ClickUp, vám navrhne témata, koncepty a prvky, které těmto nápadům odpovídají. Pomocí několika kliknutí můžete vytvořit kompletní podněty, které můžete zadat do svého generátoru AI obrázků.
A co víc? Obrázky vytvořené umělou inteligencí můžete generovat přímo v ClickUp Brain.
💡 Tip pro profesionály: Vytvářejte umění pomocí umělé inteligence bez zadávání podnětů! Ano, čtete správně. Proč psát, když můžete podnět diktovat pomocí funkce Talk to Text v ClickUp Brain MAX? Je to čtyřikrát rychlejší než psaní a zkracuje to čas potřebný k přenesení vaší vize na plátno!
Co takhle oživit nápady během brainstormingových sezení?
Při mapování svých myšlenek, nápadů a strategií na ClickUp Whiteboards můžete také zadat podnět v přirozeném jazyce a vygenerovat obrázek, který je vizuálně znázorní!
Ponořte se do světa rozmanitých témat, stylů a předmětů. Od abstraktních divů po hyperrealistické portréty, každý si přijde na své. Každý podnět vám umožní vytvářet umění pomocí umělé inteligence a prozkoumávat neznámá území ve svém uměleckém vyjádření.
Připojte se k živé komunitě umělců, designérů a učitelů, kteří používají ClickUp, aby zůstali inspirovaní a produktivní. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✨