10 nejlepších alternativ Stable Diffusion pro generování umění v roce 2025

V uplynulém roce jste pravděpodobně zaznamenali mnoho zpráv týkajících se ChatGPT a dalších generátorů textu využívajících umělou inteligenci (AI). Slova na stránce (nebo obrazovce) však zdaleka nejsou jediným způsobem, jakým moderní organizace a designéři využívají AI. Nástroje jako Stable Diffusion vám pomohou vytvářet úžasné AI obrázky pro osobní i profesionální použití.
Žádný nástroj pro generování obrázků však není dokonalý – ani zdaleka. Z různých důvodů můžete potřebovat alternativní nástroj pro vytváření realistických obrázků.
Možná je to složitostí generátoru umění AI Stable Diffusion, který může být poměrně časově náročný. Nebo jste možná měli potíže s doladěním parametrů potřebných k vytvoření vysoce kvalitních obrázků.
Ať už je váš případ jakýkoli, hledáte další způsob, jak vytvářet umění generované umělou inteligencí. Přicházíme vám na pomoc s tímto průvodcem nejlepšími alternativami Stable Diffusion.
Co je generátor obrázků AI?
Generátor obrázků AI je aplikace, která vytváří obrázky na základě textových podnětů uživatele.
Tento proces generování textu do obrazu umožňuje model AI využívající hluboké učení. Model se učí na všech typech vizuálů a uměleckých stylů a k vytvoření originálního vizuálu na základě těchto znalostí potřebuje jen několik slov. Postupem času se také učí a zlepšuje svou schopnost generovat vysoce kvalitní obrázky při průběžném a opakovaném používání.
Generátory umění AI používají difúzní model, typ AI, který dokáže rozložit strukturu obrazu, který vyhodnocuje. Tento model jim umožňuje vytvářet jedinečné obrázky s podobnými strukturami na základě textových podnětů.
Modely generování obrazů pomocí difúze si za poslední rok rychle získaly na popularitě. Díky jejich schopnosti vytvářet umělecká díla nebo funkční grafiku a upravovat existující obrázky je nyní důležitější než kdy jindy najít systém generování obrazů, který odpovídá vašim potřebám – ať už je to Stable Diffusion nebo nějaká alternativa.
Co byste měli hledat v alternativách Stable Diffusion?
Než se pustíme do kompletního seznamu alternativ Stable Diffusion, podívejme se na klíčové faktory, které je třeba zohlednit při výběru generátoru obrázků:
- Snadné použití: Jakýkoli nástroj AI pro designéry musí být snadno naučitelný. Ani ty nejvýjimečnější schopnosti tvorby obrázků nemají význam, pokud je aplikace nemožné používat.
- Rychlost použití: Jak rychlé jsou funkce generování obrázků pomocí umělé inteligence? Stable Diffusion je známý svou pomalostí, takže jakákoli alternativa by měla upřednostňovat rychlost.
- Spolehlivá AI: Ať už nástroj používá vlastní model AI nebo využívá existující a již vyladěný model, měl by být dostatečně spolehlivý, aby konzistentně vytvářel úžasné vizuály, které odpovídají zadání.
- Možnosti úprav: Správný nástroj vám umožní upravovat a přizpůsobovat nově generované obrázky jako součást tvůrčího procesu.
- Jasná práva k použití: Ani ty nejúžasnější obrázky nemají význam, pokud software neumožňuje použití digitálního umění po jeho vytvoření.
- Silná komunita: Stable Diffusion se může pochlubit velkou komunitou na sítích jako Reddit a Discord, takže jakákoli alternativa by měla nabízet podobné možnosti pomoci s vytvářením obrázků a úpravami obrázků pomocí AI.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Stable Diffusion, které můžete použít v roce 2025
Toto jsou naše nejlepší alternativy Stable Diffusion, které využívají neustále se zlepšující technologii AI k vytváření úžasných obrázků na základě vašich pokynů v přirozeném jazyce.
1. ClickUp
Ať už organizujete projekt, navrhujete wireframy nebo vizualizujete marketingové strategie, ClickUp umožňuje týmům proměnit abstraktní nápady v jasné vizuály. Je to ideální nástroj pro zlepšení komunikace, podnícení kreativity a zefektivnění pracovních postupů – to vše v rámci jedné kolaborativní platformy. ClickUp Whiteboards umožňuje týmům vytvářet obrázky založené na AI přímo v jejich pracovním prostoru ClickUp.
Uživatelé mohou pomocí ClickUp Brain vizuálně oživit své nápady – ideální pro brainstorming, plánování projektů a kreativní spolupráci. Jedná se o plynulý způsob, jak převést koncepty do vizuální podoby, aniž byste museli opustit platformu.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Okamžitě transformujte text tak, aby zněl profesionálněji, přímočařeji nebo poutavěji.
- Vytvářejte rychle vysoce kvalitní obsah pomocí podnětů založených na AI.
- Zvýrazněte libovolný text a nechte jej vylepšit pomocí panelu nástrojů AI.
- Okamžitě generujte souhrny a akční položky, abyste zefektivnili administrativní úkoly.
- Překládejte jazyky a kontrolujte pravopis a gramatiku v rámci platformy ClickUp.
- Realizujte své nápady během několika minut pomocí digitálních tabulek pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci.
- Vizuální brainstorming: Převádějte nápady na obrázky pro jasnější komunikaci
- Integrovaná spolupráce: Vytvářejte a sdílejte vizuální prvky přímo na tabulkách Whiteboards.
- Plynulý pracovní postup: Ukládejte, exportujte nebo propojujte obrázky generované umělou inteligencí s úkoly.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být náročné orientovat se v rozsáhlých funkcích a možnostech přizpůsobení ClickUp.
- Tabule s generováním obrázků pomocí umělé inteligence zatím nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Midjourney
Midjourney je jedním z nejznámějších nástrojů pro generování obrázků z textu a patří mezi nejoblíbenější alternativy Stable Diffusion. Generuje obrázky prostřednictvím chatů Discord, což umožňuje snadnou kurátorskou práci s uměním AI bez nutnosti zkušeností s programováním nebo odborných znalostí.
Nejlepší funkce Midjourney
- Integrovaný bot poskytuje tipy, které uživatelům pomohou generovat digitální umělecká díla během několika minut.
- Jeho existence v rámci Discord nabízí uživatelům silnou komunitu, se kterou se mohou od začátku zapojit.
- Galerie oblíbených položek vám pomůže sledovat a ukládat vaše nejlepší vygenerované obrázky.
- Cenové úrovně umožňují uživatelům vytvářet neomezené množství obrázků za jedinou cenu.
Omezení Midjourney
- Je k dispozici pouze pro uživatele s aktivním účtem Discord.
- Midjourney je relativně drahý ve srovnání s ostatními difúzními modely v tomto seznamu.
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $/měsíc
- Standardní tarif: 30 $/měsíc
- Pro Plan: 60 $/měsíc
- Mega plán: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: dosud žádné recenze
3. Craiyon
Crayon je uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu obrázků pomocí umělé inteligence, který je ideální pro začátečníky. Jeho jednoduchý příkaz pro generování obrázků z textu vám umožňuje vybrat si z tvorby uměleckých děl, kreseb a fotografií. Na rozdíl od mnoha alternativ k Stable Diffusion má bezplatnou cenovou úroveň, která vám umožňuje vyzkoušet nástroj pro tvorbu obrázků bez jakéhokoli počátečního závazku.
Nejlepší funkce Craiyon
- Negativní výzvy vám umožňují být při generování obrázků konkrétní, například určit, že existující obrázek by neměl obsahovat žádnou technologii.
- „Next Prompt“ používá ChatGPT k navrhování nových dotazů v přirozeném jazyce na základě vašich předchozích zadání.
- Integrované makety vám pomohou zjistit, jak bude vaše umělecké dílo generované umělou inteligencí vypadat na tričkách a dalších produktech.
- Počet obrázků, které můžete generovat v rámci své cenové úrovně, není nijak omezen.
Omezení Craiyon
- Omezená rychlost serveru může způsobit, že generování obrázků bude v době špičky nespolehlivé.
- Jeho generování textu do obrazu, které je dostupné pouze pro stolní počítače, nemá podporu pro mobilní aplikace.
Ceny Craiyon
- Zdarma
- Podporovatel: 5 $/měsíc
- Profesionální: 20 $/měsíc
- Podniky: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Craiyon
- G2: 4,3/5 (3+ recenze)
- Capterra: dosud žádné recenze
4. ArtSmart
ArtSmart AI je inovativní generátor obrázků díky difúzním modelům, které přidávají další vrstvu složitosti. Kromě textových podnětů můžete nahrát vlastní grafiku, která pomůže enginu učit se a vylepšovat jeho výstupy v průběhu času. Nejlepší na tom je, že tento model generování umění dosahuje tohoto úspěchu a zároveň zůstává jednou z nejvíce uživatelsky přívětivých možností generování obrázků založených na AI.
Nejlepší funkce ArtSmart
- Nahrávání obrázků s textovými pokyny pomáhá vytvářet realističtější obrázky.
- Úpravy obrázků pomocí umělé inteligence optimalizují vaše dílo po jeho vytvoření.
- Díky přednastaveným parametrům můžete snadno vytvářet realistické obrázky bez složitého nastavování.
- Díky možnosti organizovat generované obrázky do sbírek je lze později snáze vyhledat.
Omezení ArtSmart
- Některé z generovaných obrázků mohou mít nesprávné barvy, což vede ke ztrátě času a kreditů.
- Měsíční předplatné zahrnuje omezený počet kreditů, které pravděpodobně rychle vyčerpáte, zejména v základní úrovni.
Ceny ArtSmart
- Základní: 16 $/měsíc
- Standard: 24,50 $/měsíc
- Podnikání: 32,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze ArtSmart
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
5. Dall-E 2
Dall-E 2 je jedním z nejlepších konkurentů mezi alternativami k Stable Diffusion. Zakladatelé ChatGPT ve společnosti OpenAI jej vytvořili na základě jednoduchého předpokladu: zadejte textový příkaz a získáte čtyři obrázky, které nabízejí odlišné, ale jedinečné interpretace vašeho příkazu.
Nejlepší funkce Dall-E 2
- Outpainting vám umožňuje dále rozšiřovat obrázek pomocí horizontálního a vertikálního posouvání.
- Vytvoření čtyř možností současně usnadňuje generování uměleckých obrázků, které odpovídají vaší vizi.
- Časté aktualizace zajišťují, že vaše schopnost generovat obrázky se bude i nadále rozšiřovat díky živým difúzním modelům.
- Používá fotografie bez licenčních poplatků, takže všechny výstupy můžete podle potřeby komerčně využívat.
Omezení Dall-E 2
- Při vytváření obrázků někdy zaměňuje nebo ignoruje dlouhé pokyny.
- Doba zpracování může být delší než u Stable Diffusion a některých jejích alternativ.
Ceny Dall-E 2
- Obrázek o rozlišení 1024×1024 pixelů: 0,02 $ za jeden požadavek na obrázek
- Obrázek o rozměrech 512×512 pixelů: 0,018 $ za jeden požadavek na obrázek
- Obrázek o rozlišení 256×256 pixelů: 0,016 $ za jeden požadavek na obrázek
Hodnocení a recenze Dall-E 2
- G2: 3,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (3+ recenze)
6. Vyvolejte AI
Invoke AI je jedinečný nástroj pro tvorbu obrázků určený pro kreativní profesionály. Kromě použití textových podnětů kombinuje schopnosti generování AI se stávajícími pracovními postupy, aby vytvořil obrázky, které odpovídají vaší vizi a profesionálním potřebám.
Využijte nejlepší funkce AI
- Nabízí pokročilé funkce pro generování obrázků, včetně možnosti uživatelů kreslit, upravovat a iterovat vaše výtvory.
- Integrované rozhraní plátna umožňuje týmům spolupracovat na vytváření obrázků.
- Přímá integrace s designovými nástroji, jako jsou Photoshop a Illustrator.
- Pokročilé bezpečnostní funkce chrání vaši databázi a historii příkazů.
Využijte omezení AI
- Některé textové výzvy mohou být nepřesné, proto je tento nástroj pro tvorbu obrázků vhodnější pro pokročilejší práci.
- Difúzní modely mají méně filtrů proti potenciálnímu nebo negativnímu obsahu ve srovnání s alternativami, jako je Dall-E 2.
Vyvolat ceny AI
- Community Edition: zdarma
- Indie: 13 $/měsíc
- Podniky: kontaktujte nás ohledně cen
Využijte hodnocení a recenze AI
- G2: dosud žádné recenze
- Capterra: dosud žádné recenze
7. DreamStudio
DreamStudio používá engine Stable Diffusion, ale stále je to životaschopná alternativa pro generování obrázků pomocí AI. Jedná se o skvělý uživatelsky přívětivý open-source nástroj, který generuje obrázky v jakémkoli formátu pomocí textových a obrazových výzev k nahrání.
Průmyslový gigant Stability AI vlastní DreamStudio (dříve Stable Diffusion). Tento nástroj pro návrh AI pomáhá vytvářet vysoce kvalitní umělecká díla pro jakékoli účely, včetně ilustrací a fotorealistických obrázků. 🖼️
Zadejte svůj požadavek nebo nahrajte fotografii a poté vyberte požadovaný styl a velikost. DreamStudio bude pracovat rychle a vygeneruje několik variant vaší vize. Nástroj si zapamatuje vaši historii, takže můžete sledovat všechny své výtvory a později se k nim vrátit.
Pokud potřebujete provést změny v obrázku, použijte editor. Jedná se o nekonečný pracovní prostor s vrstvami, který vám umožňuje přidávat, odebírat a upravovat jednotlivé prvky vašeho mistrovského díla. Můžete také vylepšit rozlišení svých obrázků během několika sekund!
Nejlepší funkce DreamStudio
- Rozsáhlé funkce pro úpravy vám umožňují vylepšovat, rozšiřovat nebo jinak upravovat vaše obrázky.
- Paměť promptů vám pomůže vrátit se k předchozím promptům a vylepšit je za účelem vytvoření obrázků.
- Integrace API přináší difúzní modely do vašich stávajících nástrojů a pracovního prostoru.
- Může generovat až 10 obrázků na základě jediného zadání.
Omezení DreamStudio
- Přihlášení po použití bezplatné verze resetuje paměť příkazů, takže musíte začít od začátku.
- Nabízí méně předvoleb než většina alternativ Stable Diffusion v tomto seznamu, což vyžaduje rozsáhlejší nastavení.
Ceny DreamStudio
- 1,18 $ za 100 kreditů na generování
Hodnocení a recenze DreamStudio
- G2: dosud žádné recenze
- Capterra: dosud žádné recenze
8. CLIP
OpenAI spojilo to nejlepší z ChatGPT a Dall-E 2 a vytvořilo CLIP. Na rozdíl od jiných nástrojů v tomto seznamu se CLIP dokáže učit z přirozeného jazyka a vytvářet tak lepší a komplexnější obrázky. Jinými slovy, nejde jen o generátor obrázků AI jako Stable Diffusion, ale o nástroj, který počítačům umožňuje skutečně „vidět“ internet a vytvářet tak lepší umělecká díla.
Nejlepší funkce CLIP
- Jeho komplexní neuronová síť vytváří úplnější databázi, ze které lze čerpat, než jiné možnosti.
- Integrace s ChatGPT a Dall-E 2 využívá stávající špičkové technologie na trhu.
- Nabízí exponenciálně větší databázi obrázků, ze které lze čerpat, s přibližně 400 miliony obrázků.
Omezení CLIP
- CLIP není skutečný generátor obrázků, což ho činí mnohem složitějším než většinu možností v tomto seznamu.
- Použití je k dispozici pouze vybraným uživatelům, protože OpenAI model vylepšuje.
Ceny CLIP
- OpenAI zatím nezveřejnilo ceny.
Hodnocení a recenze CLIP
- G2: dosud žádné recenze
- Capterra: dosud žádné recenze
9. Playground AI
Stable Diffusion je skvělý pro vytváření obrázků, zatímco Playground AI vyniká jako automatizovaný editor obrázků. Existuje určitá obecná schopnost vytvářet originální umělecká díla, ale funkce, díky kterým je tato alternativa jednou z nejlepších alternativ Stable Diffusion, se zaměřují na úpravy vašich stávajících uměleckých děl.
Nejlepší funkce Playground AI
- Nabízí možnost používat textové editační příkazy zvýrazněním části obrázku a následným zadáním, jak má aplikace tuto část upravit.
- Pomocí výzev k vyloučení můžete z obrázku odstranit všechny nežádoucí prvky.
- Funkce Mixed Image Editing vám umožňuje kombinovat více existujících obrázků do nové, originální tvorby.
- Funkce Moodboard umožňuje snadnou spolupráci s vaším týmem při vytváření většího vizuálního plátna.
Omezení Playground AI
- Ve srovnání s jinými možnostmi nabízí omezené možnosti vytváření originálních obrázků.
- Bezplatná verze má čekací doby během špičky a omezení kvality a rozlišení.
Ceny Playground AI
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc
- Turbo: 36 $/měsíc
Hodnocení a recenze Playground AI
- G2: 4,8/5 (2+ recenze)
- Capterra: dosud žádné recenze
10. Synthesia
Ne všechny vizuální prvky jsou statické. Synthesia si zaslouží své místo na seznamu alternativ Stable Diffusion, protože je nejlepším generátorem videí s umělou inteligencí, který je na trhu k dispozici. Stačí napsat text, vybrat vizuální prvky a sledovat, jak software vytvoří poutavé video pro vaše publikum.
Nejlepší funkce Synthesia
- Přizpůsobte si své video pomocí rozsáhlého seznamu stylových šablon a více než 140 virtuálních avatarů.
- Jeho intuitivní rozhraní je podobné prezentačním aplikacím, jako je PowerPoint, což usnadňuje přechod k používání generátoru.
- Díky integrovaným funkcím pro spolupráci můžete vy a váš tým efektivně spolupracovat.
- Jedná se o aplikaci založenou na prohlížeči, která vám umožňuje dynamicky vytvářet videa z jakéhokoli zařízení.
Omezení Synthesia
- Hlasy AI mohou znít uměle a nejsou tak autentické jako skutečný dabing.
- Může být obtížné naučit hlas AI přesně vyslovovat některá neobvyklá slova.
Ceny Synthesia
- Osobní: 22,50 $/měsíc
- Podniky: kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Proměňte generování obrázků pomocí správných nástrojů
Stable Diffusion je sice populární volbou, ale není to jediná možnost, jak vytvářet umění pomocí AI. Existuje spousta alternativ Stable Diffusion, které vám pomohou přidat AI do vašeho tvůrčího procesu a využít nejnovější modely AI umění k vytváření obrázků, které si vaše publikum zamiluje.
A to ještě ani nemluvíme o možnostech, které se vám otevřou, když integraci AI posunete dál než jen k převodu textu na obrázek.
ClickUp není nástroj pro tvorbu obrázků, ale nástroj nové generace pro správu projektů a zvýšení produktivity, který může být pro váš tým tím pravým doplňkem. Nejlepší na tom je, že úvodní plány jsou zcela zdarma, takže si můžete tento nástroj vyzkoušet společně s vašimi oblíbenými alternativami k Stable Diffusion.
Na co ještě čekáte? Vytvořte si bezplatný účet ClickUp a začněte ještě dnes!