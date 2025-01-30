10 alternativ Synthesia AI pro videa generovaná umělou inteligencí v roce 2025

AI je na dobré cestě k ovládnutí tvorby obsahu, generování obrázků a kódování.
Ale dokáže skutečně ovládnout produkci videí?
Rozhodně!
Díky generátorům videí s umělou inteligencí můžete nyní snadno vytvářet úžasná videa během několika minut, aniž byste museli kupovat drahé vybavení a software.
Vše, co potřebujete, je správný nástroj pro tvorbu videí pomocí AI, a za pár minut můžete pomocí několika pokynů vytvořit vysoce profesionální video.
Ačkoli je Synthesia populárním nástrojem pro generování videí pomocí AI, má i některé nevýhody. Proto jsme sestavili seznam alternativ k Synthesia AI, které vám pomohou vytvářet profesionální videa.
Nejprve si ale zopakujme a ujasněme, na co byste se měli zaměřit při hodnocení alternativ Synthesia AI.
Co byste měli hledat v alternativě k Synthesia AI?
Při hledání nástroje pro generování videí pomocí AI je třeba zvážit několik klíčových faktorů, abyste dosáhli optimálních výsledků:
- Snadné použití: Hledejte platformu s intuitivním rozhraním a uživatelsky přívětivými funkcemi. Nástroj by měl zjednodušit tvorbu videí a vyžadovat minimální technické znalosti.
- Přizpůsobení: Dobrý generátor videí s umělou inteligencí by měl nabízet různé možnosti přizpůsobení, které vám umožní přizpůsobit videa vašim potřebám. To zahrnuje možnosti úpravy vizuálních prvků, přidávání textu, výběr hudby a začlenění prvků značky.
- Kvalitní výstup: Posuďte kvalitu videí vytvořených tímto nástrojem. Hledejte ostrý obraz, plynulé přechody a výstup ve vysokém rozlišení, abyste dosáhli profesionálních výsledků.
- Funkce AI: Vyhodnoťte technologii AI, na které je nástroj založen. Výkonný AI engine může vylepšit tvorbu videí automatizací úkolů, generováním dynamického obsahu a optimalizací produkčních pracovních postupů.
- Integrace: Zvažte, zda se nástroj hladce integruje s jiným softwarem a platformami, které používáte, jako je software pro úpravu videa, systémy pro správu obsahu nebo kanály sociálních médií. Integrační schopnosti zvyšují efektivitu pracovního postupu a usnadňují distribuci obsahu.
- Cena: Porovnejte cenové plány a modely předplatného, abyste se ujistili, že nástroj vyhovuje vašemu rozpočtu a nabízí dobrý poměr ceny a výkonu. Hledejte transparentní cenové struktury a zvažte faktory, jako jsou funkce, limity úložiště a nabídky zákaznické podpory.
10 nejlepších alternativ Synthesia AI pro použití v roce 2024
Nyní, když víte, co hledat v alternativách k Synthesia AI, podívejme se na některé možnosti.
1. HeyGen
První na našem seznamu alternativ Synthesia AI je HeyGen, platforma pro tvorbu obsahu využívající pokročilé funkce AI pro generování videí. HeyGen se neustále vyvíjí, průběžně zavádí nové funkce a v průběhu času zlepšuje kvalitu.
Vyniká komplexní sadou funkcí pro generování videí a etabloval se jako přední hráč v oblasti generativní AI pro produkci videí. Mezi jeho nejvýraznější funkce patří generátor AI avatarů, AI text-to-speech a AI klonovač hlasu.
Tyto nástroje lze snadno integrovat do intuitivního uživatelského rozhraní, což tvůrcům umožňuje snadno dosáhnout více.
Nejlepší funkce HeyGen
- Vytvářejte poutavá videa z textových popisů pomocí funkce Text-to-Video od HeyGen. Tato funkce je ideální pro generování video obsahu na témata, pro která neexistují žádné záběry.
- Ušetřete náklady a maximalizujte efektivitu při produkci videí tím, že necháte HeyGen generovat hlasové komentáře pro vaše videa pomocí AI.
- Sledujte, jak avatary generované umělou inteligencí ožívají s HeyGen, mluví a synchronizují své pohyby se zvukem. Tato inovativní funkce vám nabízí přesvědčivou alternativu k tomu, abyste se sami objevovali před kamerou, a zvyšuje tak zapojení a všestrannost.
- Zjednodušte proces tvorby videí pomocí připravených šablon storyboardů od HeyGen. Ať už potřebujete rychlé řešení nebo inspiraci, tyto šablony vám pomohou vytvářet videa rychle a bez námahy.
- Přizpůsobte si každý prvek svých videí – od textu a obrázků po písma a barvy – a přizpůsobte je své vizi a identitě značky.
Omezení HeyGen
- Bezplatný tarif má omezené funkce.
- Placený tarif je dražší než jiné alternativy.
Ceny HeyGen
- Zdarma
- Tvůrce: 29 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
2. Hodina jedna
Hour One je nástroj pro tvorbu videí, který využívá technologii založenou na AI a umožňuje firmám snadno vytvářet profesionální videa s moderátorem. Díky virtuálním lidským avatarům můžete snadno vytvářet videa v několika jazycích.
Můžete přizpůsobit postavy, hlasy a šablony videí, čímž zajistíte dodávku obsahu specifického pro danou značku. Díky rozsáhlé knihovně jazyků, postav, hlasů, šablon, titulků a nástrojů pro spolupráci je Hour One vhodný pro různá odvětví, včetně vzdělávání a rozvoje, lidských zdrojů, zpráv, e-learningu, nemovitostí a e-commerce.
Hour One, založený na technologii Reals, zaručuje produkci videí ve studiové kvalitě a je vybaven komplexní sadou nástrojů pro plynulou tvorbu obsahu.
Nejlepší funkce Hour One
- Okamžitě přeměňte jeden řádek textu na video mistrovské dílo pomocí Video Wizard.
- Získejte přístup k více než 200 hlasovým akcentům v 60+ jazycích, abyste uspokojili rozmanité publikum.
- Pozvěte kolegy, aby spolupracovali na video projektech.
- Namluvte svá videa nebo využijte technologii AI ke klonování svého hlasu, čímž zajistíte konzistentnost a profesionalitu.
- Prozkoumejte několik bezplatných předem připravených šablon, které urychlí proces tvorby videa.
- Začleňte funkce generování videa do svých produktů a pracovních postupů prostřednictvím integrace API pro vylepšenou funkčnost a univerzálnost.
Omezení první hodiny
- Předem připravené šablony a postavy omezují vysoce jedinečné styly videí.
- Bezplatné tarify a dokonce i placené úrovně omezují délku videa, což brání komplexnímu vyprávění příběhů.
Ceny za první hodinu
- Zdarma
- Lite: 30 $/měsíc
- Podnikání: 112 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Hour One
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Renderforest
Renderforest, výkonná cloudová platforma pro tvorbu videí, pomáhá malým podnikům v jejich digitálním marketingu pomocí poutavého video obsahu. Eliminuje potřebu instalace softwaru nebo výkonných renderovacích systémů.
Cloudová infrastruktura Renderforest hladce zvládá nároky na paměť a výpočetní výkon, které jsou s tvorbou videí spojené.
Stačí se přihlásit na jejich webové stránky a nechat RenderForest postarat se o náročnou práci, abyste se mohli soustředit na rozvoj svých marketingových kampaní.
Nejlepší funkce RenderForest
- Snadno přizpůsobte barvy, písma a styly pomocí animačních nástrojů.
- Upravujte své hlasové komentáře přesně pomocí pokročilého nástroje pro úpravu hlasových komentářů, který je k dispozici pro předplatitele.
- Sdílejte svá videa snadno na sociálních médiích nebo je publikujte přímo na Facebooku nebo YouTube.
- Upravujte svá videa hladce pomocí přizpůsobitelných šablon pro různé účely, včetně poutavých úvodů a závěrů pro YouTube.
- Přidejte do svých videí sofistikovaný text pomocí balíčků šablon kinetické typografie.
- Upravujte barvy a animační efekty pomocí intuitivních editačních funkcí. Vytvořte videa přesně podle svých představ.
- Vytvářejte poutavý obsah pro jakékoli účely pomocí komplexní sady nástrojů.
Omezení Renderforest
- Bezplatná verze umožňuje vytvářet pouze 3minutová videa.
- Některé šablony mohou mít omezení týkající se počtu slov/obrázků/velikosti z důvodu omezení designu.
Ceny Renderforest
- Zdarma
- Lite: 14,99 $/měsíc
- Pro: 29,99 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
Recenze a hodnocení Renderforest
- G2: 4,7/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
4. Colossyan
Colossyan je jednoduchý, ale výkonný nástroj AI, který vám umožní vytvářet videa pro různé účely. Od marketingových videí po produktová a školicí videa, pokrývá celou řadu typů videí.
Stačí si vybrat z různých šablon, přidat text a vaše video je hotové.
Díky Colossyan již nepotřebujete sofistikované vybavení, profesionální úpravy videa ani pokročilé dovednosti. Navíc podporuje více než 70 jazyků, což z něj činí jedinečný nástroj pro generování videí.
Nejlepší funkce Colossyan
- Vytvářejte vysoce kvalitní videa pro různé účely, jako jsou instruktážní, marketingová nebo školicí videa, a ušetřete čas a peníze ve srovnání s tradičními metodami.
- Vyberte si z široké škály AI moderátorů, které lze snadno přizpůsobit tak, aby odpovídaly stylu a tónu požadovanému pro vaše video, včetně možností různých přízvuků a vizuálních úprav.
- Lokalizujte videa snadno pomocí funkce automatického překladu.
Obrovská omezení
- Chybějící funkce, které mají jiné alternativy Synthesia AI
- Nedostatek interaktivity, zejména u školicích projektů
Ceny Colossyan
- Starter: 27 $/měsíc
- Pro: 87 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Colossyan
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Wondershare
Wondershare nabízí dva oblíbené nástroje pro tvorbu videí: Filmora a Virbo.
Filmora
Filmora je nástroj pro úpravu videa, který je vhodný pro každého bez ohledu na zkušenosti. Více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech již tento nástroj používá jako jednu z preferovaných alternativ Synthesia AI.
Nejlepší funkce Filmora
- Ovládejte vzhled svého videa pomocí pokročilých nástrojů pro korekci barev. Prozkoumejte aspekty barev, odstínů a světla, abyste svému videu dodali jedinečný styl.
- Vylepšete svá videa pomocí funkce sledování pohybu. Integrujte text, grafiku nebo jiné prvky do původního pohybu a zajistěte tak jednotný vizuální zážitek.
- Nahrávejte svou obrazovku pomocí výkonné funkce nahrávání obrazovky programu Filmora a odstraňujte barvy, obvykle zelenou, pomocí funkce Chroma Key.
- Spravujte náročný formát 4K pomocí Filmora. Zajistěte nepřerušované přehrávání, úpravy a zpracování a zajistěte, aby každý pixel a detail zůstal během úprav neporušený.
Omezení Filmora
- Zpracování velkých videí nebo videí s vysokým rozlišením může být pomalé.
- Zkušební verze obsahuje vodoznak a nelze ji aktivovat offline.
Ceny Filmora
- Zdarma
- Měsíční tarif: 29,99 $
- Trvalý plán: 109,99 $ (jednorázová platba)
- Roční plán: 69,99 $
Recenze a hodnocení Filmora
- G2: 4,4 /5 (290+ recenzí)
- Capterra: 4,5 /5 (660+ recenzí)
Virbo
Představte si, že vytvoříte profesionální propagační video za méně než 2 minuty, aniž byste potřebovali kameru, herce nebo dovednosti v oblasti střihu videa – a to vše z vašeho stolu.
Wondershare Virbo využívá AI avatary k poskytování skriptovaného obsahu ve vysoké kvalitě a přizpůsobitelným způsobem, což je ideální pro různé účely, jako jsou propagační akce, představení produktů a vysvětlující videa.
Nejlepší funkce Virbo
- Vyberte si šablonu z knihovny „video šablon“, která nabízí desítky předem navržených videí. Přetáhněte prvky, upravte video a máte hotovo.
- Vyberte si z různých avatarových „postav“, které odpovídají tónu a účelu vašeho videa. Jediným kliknutím si můžete prohlédnout náhled a změnit hlavní postavu/avatara.
- Vyberte hlas pro svého avatara z desítek dostupných hlasů a přízvuků.
- Převádějte text ze svého rodného jazyka do libovolného požadovaného jazyka pomocí vestavěné funkce AI překladu.
Omezení Virbo
- Některé funkce mohou být pro začátečníky příliš složité.
Ceny Virbo
- Balíček 1000 kreditů: 499 $/rok
- Balíček 1500 kreditů: 649 $/rok
- Balíček 3000 kreditů: 998 $/rok
Recenze a hodnocení Virbo
- G2: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
6. D-ID
D-ID je platforma pro generování videí, která využívá pokročilé technologie, jako jsou GPT-3 a ChatGPT, k vytváření videí generovaných umělou inteligencí s přirozenými tvářemi, hlasy a výrazy.
Nabízí řadu funkcí a nástrojů, které zjednodušují tvorbu vysoce kvalitních videí pro různé účely, jako jsou sociální média, marketing, vzdělávání a zdravotnictví.
D-ID se specializuje na digitální avatary a klade důraz na soukromí a bezpečnost. Nabízí funkce, jako je detekce deepfake a anonymizace dat, které chrání citlivý videoobsah. Díky zaměření na důvěrnost je ideální pro odvětví s přísnými požadavky na ochranu soukromí, jako je zdravotnictví a finance.
Nejlepší funkce D-ID
- Přeměňte obrázky na mluvící video avatary AI pomocí Creative Reality™ Studio.
- Vytvořte realistického konverzačního AI agenta, který ví vše o vás a vaší značce.
- Integrujte své aplikace s umělou inteligencí Natural User Interface pomocí API.
- Chatujte s digitálním člověkem, který se zapojuje do dynamických konverzací pomocí Chat D-ID.
- Vylepšete své pracovní postupy pomocí integrace AI videa do aplikací Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides a dalších.
Omezení D-ID
- Videa mohou někdy vypadat nerealisticky.
Ceny D-ID
API
- Zdarma
- Build: 18 $/měsíc
- Spuštění: 50 $/měsíc
- Cena: 198 $/měsíc
- Bezkonkurenční ceny: Individuální cenová nabídka
Studio
- Zdarma
- Lite: 5,9 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Pokročilá: 196 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení D-ID
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. DeepBrain AI
DeepBrain AI se specializuje na řešení pro syntézu videa pomocí umělé inteligence.
Jedná se o cloudovou platformu, která vám umožní rychle a efektivně generovat realistická videa s avatary AI, včetně obsahu založeného na ChatGPT.
Můžete si vybrat z řady avatarů vytvořených na základě skutečných lidí, kteří hovoří více než 80 jazyky a pocházejí z různých etnických skupin a věkových kategorií. Díky tomu můžete používat AI avatary, které odpovídají image vaší značky.
Nejlepší funkce DeepBrain AI
- Prozkoumejte různé hlasové styly pro namluvení vašich videí ve více než 80 jazycích.
- Vyberte si z pestré nabídky více než 100 virtuálních postav, abyste efektivně sdělili své poselství, nebo si přizpůsobte postavu podle svých konkrétních požadavků.
- Přeměňte psaný obsah, jako jsou blogové příspěvky nebo prezentace, na poutavá videa a přidejte tak další rozměr svým snahám o sdílení informací.
- Vylepšete svá videa bez námahy začleněním hudby, obrázků nebo textu pomocí poskytnutých nástrojů.
- Získejte podporu při psaní, korekci gramatiky nebo generování nových nápadů pro vaše videa přímo z tohoto nástroje.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně předem připravených videoklipů a šablon, které urychlí proces tvorby videa.
Omezení DeepBrain AI
- Avatary nemusí mít rozsáhlé možnosti přizpůsobení.
- Kvalita výstupu závisí do značné míry na písemném scénáři poskytnutém uživatelem.
Ceny DeepBrain AI
- Starter: Cena začíná na 30 $/měsíc
- Výhody: Cena začíná na 225 USD/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Recenze a hodnocení
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Descript
S Descript, jednou z populárních alternativ Synthesia AI, máte k dispozici intuitivní platformu pro úpravu videa, která je optimalizována pomocí AI.
Díky snadno použitelným nástrojům a šablonám můžete pomocí Descriptu vytvářet vícekanálový zvuk, nahrávky obrazovky, klipy a další.
Díky automatické funkci přepisu můžete snadno přidávat a upravovat titulky k videím. Tento nástroj poskytuje přístup k rozsáhlé mediální knihovně pro plynulé vylepšování obsahu pomocí úprav metodou drag-and-drop.
Nejlepší funkce Descript
- Výrazně zlepšete kvalitu zvuku jakéhokoli zvukového souboru
- Odstraňte neprofesionální výrazy pomocí funkce Descriptu, která odstraňuje výplňová slova, což je ideální pro ty, kteří nemají dostatek zkušeností s mikrofonem.
- Upravujte záběry prostřednictvím textových dokumentů pomocí textového střihu videa, čímž ušetříte čas ve srovnání s tradičními platformami.
- Zjednodušte úpravy pomocí automatického přepisu pro snadné přidávání a úpravy titulků s platformou Descript využívající AI.
- Získejte přístup k obrovské mediální knihovně a pomocí úprav metodou drag-and-drop snadno vylepšete svůj obsah.
Omezení Descript
- Je to trochu náročné na naučení.
- AI může být nepřesná při automatickém přepisu.
Ceny Descript
- Zdarma
- Tvůrce: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro: 30 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Descript
- G2: 4,8/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
9. Elai. io
Elai využívá technologii AI k produkci videí přímo ve webovém prohlížeči. Nepotřebujete tedy žádné kamery ani další speciální vybavení.
Díky rozsáhlé knihovně avatarů podobných lidem vám Elai umožňuje vytvářet videa s avatary s působivou kvalitou hlasu a realistickým synchronizováním rtů.
Platforma navíc obsahuje integrovaný editor videa, díky čemuž není třeba používat externí editační nástroje.
Nejlepší funkce Elai. io
- Vyberte si z více než 35 různých avatarů, kteří budou ve vašich videích vystupovat jako moderátoři, takže nebudete muset najímat herce.
- Získejte přítomnost na YouTube, aniž byste se objevili na obrazovce
- Vytvářejte vícejazyčný obsah snadno a bez dalších nákladů pomocí klonování hlasu, automatického překladu a skrytých titulků.
Omezení Elai. io
- Pomalé vykreslování
- Mohlo by se hodit více AI avatarů
Ceny Elai. io
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilá: 125 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Elai. io
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. InVideo
InVideo je přední generátor videí s umělou inteligencí, který zjednodušuje tvorbu vysoce kvalitních videí pro sociální média, obchodní marketing a další účely.
Na základě pouhého popisného zadání generuje AI InVideo vysvětlující videa a krátké filmy pro YouTube, které lze přizpůsobit pomocí robustních editačních nástrojů.
Vyberte si z více než 5 000 šablon a získejte přístup k funkcím, jako je AI slideshow maker, mluvící avatary, generátor skriptů, generátor hlasu a rozsáhlá knihovna bezplatných stockových videí.
Nejlepší funkce InVideo
- Získejte přístup k obrázkům a videím z platforem, jako jsou Shutterstock a Storyblocks, prostřednictvím knihovny obsahu.
- Využijte četné mediální zdroje, včetně videoklipů, fotografií, hudby a samolepek.
- Vylepšete svá videa pomocí animačních funkcí.
- Nahrávejte zvuk přímo v aplikaci InVideo
- Prozkoumejte AI nástroje, jako je AI editor videí pro YouTube, tvůrce prezentací, mluvící avatar, generátor skriptů a generátor hlasu.
Omezení InVideo
- Bezplatný tarif zahrnuje omezený počet prvků knihovny.
- Renderování videa může být někdy pomalé.
Ceny InVideo
- Zdarma
- Plus: Ceny začínají na 25 $/měsíc
- Max: Od 60 $/měsíc
Recenze a hodnocení InVideo
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 370 recenzí)
Další nástroje AI pro správu videí
Nástroje pro tvorbu videí pomocí AI vám sice mohou pomoci s generováním videí, ale ve své marketingové strategii potřebujete i další prvky. Bez ohledu na to, které alternativy Synthesia AI upřednostňujete, potřebujete také dobrý nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže realizovat a sledovat vaši strategii, abyste dosáhli cílených výsledků.
Právě zde přichází na řadu nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp!
ClickUp
Rozlučte se se starými způsoby vytváření a správy obsahu. S ClickUp můžete snadno vytvářet, spolupracovat, vylepšovat a spravovat svou produkci obsahu a video marketingové aktivity na jednom místě. To znamená, že už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi, abyste ukládali témata videí, psali scénáře, sdíleli a získávali zpětnou vazbu a spravovali aktivity po produkci videa.
Vytvoření videa vyžaduje mnoho práce. Než přistoupíte k produkci, musíte vymyslet relevantní témata, vypracovat náměty příběhu, napsat scénáře, vytvořit kalendář obsahu a spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami, abyste získali jejich zpětnou vazbu a návrhy – ClickUp je při všech těchto přípravách velmi užitečný.
Funkce Project Management od ClickUp vám pomůže plánovat, organizovat a spravovat vaše video projekty od začátku do konce.
Využijte funkce pro správu projektů ClickUp k
- Vytvořte si pracovní prostor pro ukládání a správu všech svých video projektů a úkolů.
- Vytvořte si seznam úkolů pro svůj video projekt se seznamem úkolů.
- Přiřazujte úkoly členům svého týmu i sobě samému.
- Nastavte termíny a priority, které vám pomohou sledovat vaše termíny a důležitost vašich úkolů.
- Aktualizujte stav svých úkolů, abyste označili pokrok ve své práci.
- Přidávejte ke svým úkolům komentáře a přílohy, abyste mohli komunikovat a spolupracovat s členy svého týmu.
- Pomocí různých zobrazení, filtrů, třídění a seskupování můžete přizpůsobit svůj seznam a prohlížet si úkoly různými způsoby.
- Využijte funkce ClickUp Automation, ClickUp Integrations a ClickUp Project Time Tracking ke zvýšení produktivity a efektivity ve vašem procesu výroby videí.
ClickUp Brain můžete využít pro různé aspekty procesu tvorby videa.
- Brainstormujte nápady na témata, scénáře a vizuální prvky pomocí AI Writer for Work v ClickUp Docs a vytvořte seznam témat pro vaše video.
- Pište scénáře a titulky pro svá videa pomocí AI Writer for Work pomocí jednoduchých textových pokynů.
- Využijte integraci AI videí s Microsoft PowerPoint, Canva, Google Slides a dalšími aplikacemi, abyste vylepšili své návrhy a zvýšili svůj globální dosah.
- Spravujte své video projekty a úkoly pomocí AI Project Manager. Můžete automatizovat souhrny projektů a aktualizace pokroku, akční položky, plánování podúkolů a automatické vyplňování dat.
A to není vše; ClickUp vám také poskytuje šablonu ClickUp Video Production Template. Jedná se o šablonu seznamu připravenou k použití, která obsahuje předem připravené úkoly, stavy, vlastní pole a zobrazení pro každou fázi procesu výroby videa.
Tuto šablonu můžete použít k
- Naplánujte a zorganizujte si předprodukční úkoly, jako je brainstorming nápadů, psaní scénářů a příprava vybavení.
- Plánujte a spravujte své úkoly související s produkcí videa, jako je natáčení, nahrávání a režie.
- Sledujte a optimalizujte své postprodukční úkoly, jako je editace, kontrola a publikování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadno centralizujte veškerou komunikaci související s projektem, aby všichni byli na stejné vlně.
- Generujte náčrtky videí, nápady na scénáře, titulky atd. pomocí AI s ClickUp Brain.
- Vyhněte se zbytečným schůzkám a opakovaným aktualizacím. Získejte přehled o probíhajících projektech v celé organizaci díky centralizované platformě, která zajišťuje odpovědnost a transparentnost.
- Využijte funkci Proofing od ClickUp, abyste získali zpětnou vazbu a podněty k vašim nápadům na videa od všech zúčastněných stran.
- Používejte časový tracker, abyste měli přehled o tom, kolik času trávíte na projektech.
- Vytvořte si svůj pracovní prostor a spravujte všechny své úkoly včas a efektivněji.
- Vyberte si z obrovské nabídky přizpůsobitelných šablon pro nejrůznější použití.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky je zde určitá náročnost na učení.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici v rámci všech placených tarifů za 5 $/člen za měsíc.
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
Začněte svou cestu za tvorbou videí!
Nyní máte všechny informace, které potřebujete k dalšímu kroku a výběru správného nástroje pro tvorbu videí pro vaše podnikání. Nejlepší je vybrat si několik dobrých alternativ Synthesia AI, vyzkoušet je a pokračovat s tou správnou.
Ať už si vyberete kteroukoli z nich, vždy můžete použít ClickUp ke správě své video marketingové strategie a aktivit, od nápadu až po zveřejnění, na jednom místě. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!