11 nejlepších alternativ a konkurentů Leonardo AI v roce 2025

Před několika měsíci jsem se ocitl v tvůrčí krizi.
Leonardo AI jsem používal pro některé ze svých uměleckých projektů a i když to zpočátku fungovalo skvěle, cítil jsem potřebu hledat něco novějšího.
Tak jsem si dal pauzu, nalil si kávu a rozhodl se strávit víkend testováním jiných nástrojů AI.
Některé nástroje měly funkce, o kterých jsem ani nevěděl, že je potřebuji, zatímco jiné nabízely úroveň přizpůsobení, která předčila Leonardo AI. Měl jsem pocit, jako bych otevřel zcela nový svět možností.
Pokud jste někdy byli zvědaví, co jiného je k dispozici, nejste sami. Sestavil jsem seznam nejlepších alternativ k Leonardo AI, které by mohly být změnou, kterou potřebujete. 🗃️
Co byste měli hledat v alternativách k Leonardo AI?
Existuje mnoho generátorů umění využívajících umělou inteligenci, které můžete použít jako alternativu k Leonardo AI. Každý nástroj však musí mít určité funkce.
Zde je několik vlastností, které byste měli hledat v alternativách k Leonardo AI:
- Kvalita a přesnost obrazu: Ujistěte se, že alternativa poskytuje vysoce kvalitní výstupy, které odpovídají vašim požadavkům na styl, detaily a kreativitu.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte flexibilitu při úpravách parametrů nebo generování personalizovanějších obrázků na základě konkrétních vstupů nebo stylů.
- Rychlost generování: Zvažte, jak rychle alternativa produkuje výsledky, zejména pokud pracujete na časově náročných projektech.
- Snadné použití: Upřednostňujte intuitivní platformy s uživatelsky přívětivým rozhraním, které usnadňuje navigaci a generování obrázků.
- Přenos stylu: Hledejte nástroje, které vám umožní aplikovat aspekty existujících uměleckých děl a stylů na vaše výtvory.
- Komunita a podpora: Silná komunita uživatelů nebo dostupná zákaznická podpora vám mohou pomoci při řešení problémů a osvojování osvědčených postupů.
👀 Bonus: Prohlédněte si úžasné příklady umění vytvořeného pomocí AI a podívejte se, co tyto platformy dokážou!
11 nejlepších alternativ k Leonardo AI a konkurentů v roce 2025
Pokud jste připraveni prozkoumat nové možnosti kromě Leonardo AI, mám pro vás řešení. 🤝
Těchto 11 nejlepších nástrojů nabízí zajímavé funkce, od intuitivních rozhraní po pokročilé možnosti umělé inteligence.
Vysvětlím vám, proč jsem je vybral.
1. ClickUp
Ať už plánujete projekt, vytváříte wireframy nebo vizualizujete marketingové strategie, ClickUp umožňuje týmům proměnit abstraktní nápady v jasné vizuály. Je to ideální nástroj pro zlepšení komunikace, podporu kreativity a optimalizaci pracovních postupů – to vše v rámci jedné kolaborativní platformy.
Použijte tabuli ClickUp Whiteboard společně s ClickUp Brain k vytváření obrázků pomocí umělé inteligence přímo ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Zadáním textových pokynů mohou uživatelé vizuálně oživit své nápady – ideální pro brainstorming, plánování projektů a kreativní spolupráci. Tato funkce nabízí plynulý způsob, jak převést koncepty do vizuální podoby, aniž byste museli opustit platformu.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady stane poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly. A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuální podklad na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Nejlepší funkce ClickUp:
- Proměňte své texty během několika sekund, aby zněly profesionálněji, přímočařeji nebo poutavěji.
- Vytvářejte rychle vysoce kvalitní obsah pomocí podnětů založených na umělé inteligenci.
- Zvýrazněte libovolný text a nechte jej vylepšit pomocí panelu nástrojů AI.
- Okamžitě generujte souhrny a akční položky, abyste zefektivnili administrativní úkoly.
- Překládejte jazyky a kontrolujte pravopis a gramatiku přímo v ClickUp.
- Realizujte své nápady během několika minut pomocí digitálních tabulek pro spolupráci v reálném čase nebo asynchronní spolupráci.
- Vizuální brainstorming: Převádějte nápady do obrazů pro jasnější komunikaci
- Integrovaná spolupráce: Vytvářejte a sdílejte vizuální prvky přímo na tabulkách
- Plynulý pracovní postup: Ukládejte, exportujte nebo propojujte obrázky generované umělou inteligencí s úkoly.
💫 Věděli jste, že více než 143 000 zákazníků revolučně změnilo svou práci díky ClickUp Brain? Zvyšuje produktivitu o 30 % a snižuje náklady o 75 %!
Omezení ClickUp
- ClickUp má určitou náročnost na osvojení, noví uživatelé mohou mít potíže s orientací v mnoha funkcích ClickUp.
- Tabule s generováním obrázků pomocí AI nelze (zatím!) používat v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Midjourney
Midjourney je přední nástroj založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby generoval obrázky na základě textových podnětů. Funguje především prostřednictvím aplikace Discord a umožňuje uživatelům vytvářet různé umělecké styly, včetně realistických, surrealistických a abstraktních.
Používám jej pro grafický design, kombinuji jej s grafickými šablonami a pomocí jeho editačních nástrojů vytvářím atraktivní loga, plakáty a další marketingové materiály.
Nejlepší funkce Midjourney
- Vytvářejte a upravujte jedinečné obrázky na míru pomocí jednoduchých pokynů Midjourney.
- Ovládejte atributy obrázků, jako je velikost, rozlišení a poměr stran, a přizpůsobte je podle svých potřeb.
- Vylepšete obrázky a rozšířte je za původní hranice, podobně jako nástroj Generative Fill od Adobe.
- Vytvářejte vysoce kvalitní obrázky s rozlišením až 1 792 x 1 024 pixelů.
Omezení Midjourney
- Generování lidských obrazů může vést k vytvoření dalších rukou nebo tváří.
- Není k dispozici bezplatná zkušební verze.
- K získání přesných obrázků může být zapotřebí více pokynů.
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $/měsíc na uživatele
- Standardní tarif: 30 $/měsíc na uživatele
- Pro plán: 60 $/měsíc na uživatele
- Mega plán: 120 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Zjednodušené
Simplified AI nabízí různé možnosti generování umění, což z něj činí konkurenceschopnou alternativu k Leonardo AI. Jeho intuitivní rozhraní podporuje uživatele s různou úrovní uměleckých zkušeností a podněcuje kreativitu.
Líbí se mi interaktivní funkce Simplified. Můžete upravovat své pokyny a okamžitě si prohlížet náhledy svých výtvorů, což vylepšuje tvůrčí proces a umožňuje rychlé iterace.
Simplified nabízí také další nástroje, jako je AI Presentation Maker, Ads Generator, Thumbnail Maker a další, které uspokojí různé potřeby.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Zadejte libovolné slovo nebo frázi a vygenerujte odpovídající obrázky a rozmanité umělecké výstupy, od krajin až po abstraktní design. Můžete jej také použít jako bezplatný generátor anime AI.
- Vytvářejte obrázky pro různé účely, včetně marketingových materiálů, příspěvků na sociálních sítích a osobních projektů.
- Použijte konkrétní umělecké styly pomocí funkce přenosu stylu Simplified.
Zjednodušené omezení
- Nedostatečné zkušební kredity k prozkoumání možností nástroje
- Omezené možnosti přizpůsobení a animace pro pokročilé uživatele
Zjednodušené ceny
- Navždy zdarma
- Simplified One: 24 $/měsíc na uživatele
- Zjednodušené podnikání: Ceny na míru
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
4. Canva
Generátor obrázků AI od Canva se odlišuje od Leonardo AI svým silným zaměřením na jednoduchost a integraci. Ačkoli oba nabízejí generování obrázků pomocí AI, Canva má na paměti širší publikum a poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, které se hladce integruje do jeho komplexní sady nástrojů pro design. Navíc je to jeden z nejlepších online nástrojů pro úpravu fotografií.
Je to skvělá volba pro vytváření všech typů vizuálního obsahu, od příspěvků na sociálních sítích po prezentace a marketingové materiály.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte vlastní grafiku, samolepky, ikony a ilustrace pomocí Magic Media, které uživatelům zjednodušuje proces navrhování.
- Vyzkoušejte různé styly pro své obrázky, jako jsou akvarel, film, neon, barevné tužky a retro vlna.
- Získejte návrhy založené na umělé inteligenci pro vaše umělecká díla vytvořená pomocí umělé inteligence na základě nastavených preferencí a minulých projektů, které vám zjednoduší proces navrhování.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na různých uměleckých projektech využívajících AI.
Omezení Canva
- Zákaznická podpora někdy reaguje pomalu.
- Omezené možnosti offline úprav
- Nedávné zvýšení cen některých předplatných
Ceny Canva
- Navždy zdarma
- Canva Pro: 15 $/měsíc/uživatel
- Canva Teams: 10 $/měsíc/uživatel
- Canva Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
5. Pareto
Čtvrtá na mém seznamu, Pareto (Tess AI), je špičková platforma, která nabízí funkce převodu textu na obrázek. Má výjimečné schopnosti vytváření obrázků pomocí AI.
Podporuje různé kreativní aplikace, jako je návrh interiérů, tvorba loga a převod skic do obrázků. Navíc můžete generovat až pět obrázků najednou, což zvyšuje produktivitu.
Nabízí také funkce integrace více modelů, které zahrnují více než 200 pokročilých modelů umělé inteligence, včetně Leonardo AI, Midjourney a Stable Diffusion. To umožňuje uživatelům vytvářet umění, obrázky a obsah v různých stylech a formátech.
Nejlepší funkce Pareto
- Vytvářejte rychle vysoce kvalitní obrázky pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní Pareto, které je navrženo pro všechny úrovně dovedností.
- Zadejte umělecké podněty a vyberte si preferovaný model AI namísto toho, aby jej za vás vybíral nástroj.
- Exportujte generované umělecké dílo v různých formátech s univerzálními možnostmi výstupu.
Omezení Pareto
- Vyžaduje přesné a podrobné pokyny, což může být časově náročné.
- Účinnost platformy závisí na odborných znalostech hodnotitelů.
Pareto pricing
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pareto
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Adobe Firefly
Adobe Firefly je generativní nástroj AI, který vylepšuje kreativní pracovní postupy, což z něj činí skvělou alternativu k Leonardo AI. Jeho intuitivní funkce umožňují uživatelům vytvářet vysoce kvalitní vizuální prvky, což z něj činí skvělou alternativu k Leonardo AI. Pokud již máte integrovaný ekosystém Adobe, je to pohodlná volba.
Využívá modely strojového učení (ML) a velké datové soubory, aby se učil z tisíců obrázků a vytvářel nové na základě textových podnětů.
Nejlepší funkce Adobe Firefly
- Vytvářejte umění pomocí umělé inteligence na základě textových popisů a vytvářejte realistická i abstraktní umělecká díla.
- Upravujte obrázky pomocí funkce „Generative Fill“ a přidávejte nebo nahrazujte prvky pouhými několika slovy.
- Experimentujte s barevnými schématy ve vektorové grafice pomocí funkce „Vector Recoloring“ (Přebarvení vektoru).
- Díky integraci Firefly s Adobe můžete plynule pracovat napříč platformami, jako jsou Photoshop a Illustrator, a zajistit tak kontinuitu svých projektů.
Omezení Adobe Firefly
- Někdy se přesně nedrží pokynů.
- Vyžaduje neustálé připojení k internetu, protože je založeno na cloudu, což omezuje offline úpravy.
- Stále ve fázi beta, což může vést k potenciálním chybám.
Ceny Adobe Firefly
- 4,99 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Adobe Firefly
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. DALL. E 2
DALL. E 2 je model AI, který vytváří realistické obrázky na základě textových popisů. Jedná se o významný pokrok oproti jeho předchůdci, DALL. E 1. Využívá difúzní model k generování vysoce kvalitních a fotorealističtějších obrázků.
A to nejlepší? ChatGPT integruje DALL-E, což vám umožňuje generovat vlastní obrázky na požádání. Používám DALL. E 2 konkrétně k vytváření surrealistických obrázků pro různé projekty.
2 nejlepší funkce DALL. E
- Dosáhněte rychlosti a efektivity díky obrázkům generovaným za méně než minutu.
- Přizpůsobte si umělecké styly, jako je pixel art nebo olejomalba.
- Upravujte části obrázku pro přesné úpravy
- Spojte více prvků do jednoho obrázku a vytvořte vlastní modely AI, složité scény nebo ilustrace.
Omezení DALL. E 2
- Generované obrázky postrádají hloubku a působí příliš abstraktně.
- Delší čekací doba u složitých obrázků
- Není k dispozici žádná uživatelská příručka.
Ceny DALL. E 2
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DALL. E 2
- G2: 3,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. NightCafe
NightCafe je univerzální aplikace pro generování umění pomocí umělé inteligence, která slouží k vytváření, sdílení a diskusi o jedinečných uměleckých dílech. Disponuje pokročilými algoritmy, jako jsou Stable Diffusion, DALL. E 2, Neutral Style Transfer a CLIP-guided diffusion. Můžete si vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vaší umělecké vizi, a vytvářet vysoce kvalitní obrázky.
Nejlepší na tom je, že své výtvory můžete vytisknout jako fyzická umělecká díla. Nabízí také skvělé funkce pro spolupráci, jako je chatovací místnost a denní výzvy AI Art Challenges.
Nejlepší funkce NightCafe
- Přizpůsobte své umělecké dílo výběrem konkrétních uměleckých stylů nebo témat, které vám umožní osobní vyjádření.
- Vylepšete parametry, jako je síla stylu, poměr stran a další, abyste dosáhli dokonalé rovnováhy ve svém uměleckém díle.
- Sdílejte své výtvory a získejte zpětnou vazbu od komunity NightCafe.
- Nahrajte své fotografie a proměňte je v umělecká díla, ve kterých se spojí vaše osobní vzpomínky s kreativním nádechem.
Omezení NightCafe
- Nízká kvalita obrázků v důsledku komprese
- Cenzura může být extrémní
Ceny NightCafe
- AI Beginner: 5,99 $/měsíc
- AI Hobbyist: 9,99 $/měsíc
- AI Enthusiast: 19,99 $/měsíc
- AI Artist: 49,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze NightCafe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
9. Jasper Art
Jasper Art vám umožňuje vytvářet originální obrázky a umělecká díla bez licenčních poplatků pomocí textového zadání. Kombinuje koncepty, atributy a styly, aby dosáhl požadovaných výsledků.
Technologie založená na umělé inteligenci je součástí širší sady Jasper, která je známá především svými schopnostmi generovat obsah.
Můžete vytvářet tolik úžasných obrázků generovaných umělou inteligencí, kolik chcete, bez omezení počtu generací. Aplikace vylepšuje rozlišení obrázků bez ztráty kvality; stačí je pouze nahrát pro upscaling.
Nejlepší funkce Jasper Art
- Vytvářejte obrázky ve vysokém rozlišení a stahujte je v různých velikostech, včetně 512×512, 1024×1024 a 2048×2048 pixelů.
- Použijte „Freeform Mode“ (Režim volného tvaru) pro podrobné pokyny a „Templates“ (Šablony) pro konkrétní umělecké styly, abyste získali přístup k flexibilním možnostem zadávání.
- Vyberte si z různých uměleckých stylů, jako je abstrakce, anime, digitální umění a surrealismus.
- Upravte prvky, jako je styl, médium (akvarel a olejová barva) a klíčová slova (černobílé nebo fotorealistické) podle své představy.
Omezení Jasper Art
- Výstup může být obecný a postrádat nuance.
- Často se potýká s komplexními výzvami
- Nekonzistentní zákaznický servis a podpora
Ceny Jasper Art
- Tvůrce: 39 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper Art
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
10. Stable Diffusion
Stable Diffusion vytváří fotorealistické obrázky na základě textových podnětů. Je založen na modelu hlubokého učení zvaném difúzní model, který se učí vztahy mezi obrázky a textem, který je popisuje.
Tuto platformu považuji za skvělou volbu díky její dostupnosti, ceně a možnostem přizpůsobení.
Nejlepší funkce Stable Diffusion
- Vytváří detailní a rozmanité obrázky, které se vyznačují vysokou úrovní detailů, barev, přesnosti a fotorealismu.
- Vychutnejte si rychlé generování obrázků díky technologii podporující GPU, která je ideální, pokud potřebujete rychlé výsledky.
- Využijte výhody liberální licence, která umožňuje osobní i komerční využití generovaných obrázků.
Omezení Stable Diffusion
- Zpoždění během špičky
- Pro optimální výkon je nutné stabilní připojení k internetu.
Ceny Stable Diffusion
- Navždy zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Max: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Stable Diffusion
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Designs. ai
Designs. ai vylepšuje proces navrhování tím, že vám umožňuje snadno vytvářet vlastní umělecká díla, grafiku, loga a videa. Umožňuje vám také vytvářet avatary AI.
Můžete prozkoumat miliony obrázků a šablon a vytvořit umělecká díla, která odpovídají vaší vizi. Procházení jejich rozsáhlé galerie vám navíc může poskytnout inspiraci pro vaše projektové potřeby.
Nejlepší funkce Designs.ai
- Využijte intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní Designs.ai k vytváření vizuálně atraktivního obsahu.
- Experimentujte s různými styly a koncepty pro svou uměleckou vizi.
- Exportujte své návrhy v různých formátech, jako jsou PNG, PDF a JPG.
- Pomocí „Brand kit“ udržujte konzistenci značky tím, že uložíte své barevné palety a fonty.
Omezení Designs.ai
- U některých návrhů jsou nutné ruční úpravy.
- Pro nováčky považováno za dražší
- Technická podpora pro pokročilé uživatele je pomalá.
Ceny Designs.ai
- Základní: 29 $/měsíc
- Pro: 69 $/měsíc
- Enterprise: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Designs.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Generujte AI obrázky pomocí ClickUp
Při zkoumání alternativ k Leonardo AI mějte na paměti, že vaše designové projekty neexistují izolovaně. Ať už spouštíte marketingovou kampaň, řídíte uvedení produktu na trh nebo spolupracujete s jinými týmy, design je pouze jednou částí rovnice.
Právě proto může nástroj jako ClickUp posunout váš pracovní postup na vyšší úroveň.
Díky funkcím jako ClickUp Brain pro zaznamenávání a organizování vašich nápadů, šablonám pro rychlý start tvorby obsahu a Docs pro společné psaní nabízí ClickUp mnohem více než jen správu projektů.
Překlenuje propast mezi kreativním designem a prováděním úkolů a zajišťuje, že vaše procesy zůstanou organizované, efektivní a v souladu s vašimi cíli v každé fázi. 🎯
Zaregistrujte se na ClickUp a uvidíte výsledky okamžitě! 🚀