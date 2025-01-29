10 nejlepších kreativních aplikací v roce 2025 (bezplatné i placené)

Máte někdy pocit, že vám docházejí nápady, když je nejvíce potřebujete? Těsně před důležitou prezentací nebo termínem odevzdání projektu.
Nejste v tom sami.
Většina z nás dostává nejlepší nápady v nejneočekávanějších okamžicích – ve sprše, cestou z práce nebo při diskusi s přáteli či kolegy. Často si tyto nápady ukládáme náhodně, například jako zprávu nebo poznámku pro sebe, na post-it, nebo doufáme, že si je později vybavíme.
Když však potřebujete nápad, najít ho je jako přenést horu. Právě v takových případech přicházejí na řadu kreativní aplikace, které nabízejí řešení pro vymýšlení nápadů, jejich sledování a vyvolání v pravý okamžik.
Co je to kreativní aplikace?
Kreativní aplikace jsou softwarová řešení, která vám pomohou metodicky přemýšlet, ukládat a vyhledávat vaše nápady. Můžete z nich čerpat, když čelíte tvůrčímu vyhoření nebo potřebujete nápady či inspiraci pro nějaký projekt.
Tvůrčí proces není vůbec jednoduchý. Potřebujete veškerou pomoc, kterou můžete dostat.
Scénář 1: Trpíte syndromem prázdné stránky nebo tvůrčí blokádou – chybí vám inspirace a nedokážete rozvinout svou kreativitu.
Možné řešení: Odpovídejte na podněty nebo použijte šablonu, která nejlépe vyhovuje tomu, na čem pracujete. Získáte tak rychlý úspěch a odrazový můstek pro nastartování tvůrčích procesů.
V článku uvidíte, jak různé aplikace mají různé přístupy k podnětům (včetně balíčku karet!).
Scénář 2: Jste v polovině projektu a narazili jste na překážku, kterou nemůžete překonat, a která brání pokroku vašeho projektu. Jedná se o výzvu jak z hlediska kreativity, tak z hlediska provedení.
Budete chtít mít k dispozici příklady podobných projektů a informace o tom, jak byly realizovány, aby vás inspirovaly.
Možné řešení: Známý soubor Swipe.
Tradičně je swipe file sbírkou úspěšných reklamních a prodejních dopisů. Copywriteři a kreativní ředitelé měli swipe file svých oblíbených reklam, ke kterým se mohli vrátit, kdykoli potřebovali inspiraci.
Dnes existuje spousta aplikací napříč různými obory:
- Spisovatel může mít sbírku poznámek z knih svých oblíbených autorů.
- E-mailový marketér může mít sbírku svých oblíbených e-mailů.
- Autor blogu si může uložit nejlepší nadpisy
- Designér může ukládat obrázky nebo fotografie, které může kdykoli použít a citovat.
- Softwarový inženýr může mít k dispozici bloky kódu od jiných inženýrů, které obdivuje.
Co byste měli hledat v kreativních aplikacích?
Nalezení správné aplikace, která vyhovuje vašim potřebám, vám zajistí potřebnou kreativní podporu a nikdy vám nedojde inspirace. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru správné kreativní aplikace.
✅ Uživatelsky přívětivé
Kreativní aplikace musí být snadno ovladatelná pro lidi všech věkových kategorií a z různých prostředí. Hledejte aplikaci s jednoduchým uživatelským rozhraním, která vám pomůže rychle začít.
✅ Flexibilní a přizpůsobitelné
Kreativní aplikace musí být dostatečně flexibilní, aby vyhovovala vašemu stylu práce. Ať už jste jednotlivec nebo malý tým, kreativní aplikace by se měla hladce přizpůsobit vašemu aktuálnímu pracovnímu postupu a sadě nástrojů.
✅ Spolupráce
Pokud pracujete v týmu, aplikace by vám měla umožnit spolupráci v rámci platformy, aby všichni byli na stejné vlně. Díky integrované spolupráci v reálném čase odpadá nutnost sledovat e-maily nebo komunikační platformy, což často vede ke ztrátě nápadů.
✅ Sledování pokroku v reálném čase
Nenechte, aby vám nápad zabral veškerý čas. Hledejte kreativní aplikaci s funkcí sledování projektů v reálném čase, která vám pomůže dodržet termíny. To je obzvláště důležité, pokud pracujete na více projektech najednou.
10 nejlepších kreativních aplikací
Po vyzkoušení několika kreativních aplikací jsme vybrali deset nejlepších.
1. ClickUp
ClickUp je jedna z nejlepších kreativních aplikací s funkcemi, které pomáhají jednotlivcům i kreativním týmům přemýšlet, brainstormovat a zefektivňovat své nápady.
I když je nápad jádrem vašeho uvažování, je třeba jej proměnit v něco smysluplného.
V tom je ClickUp vynikající. Můžete svůj nápad převést na projekt, rozdělit ho na menší úkoly, sledovat pokrok a spolupracovat s členy týmu, aby váš nápad nezůstal jen nápadem.
Jednou z funkcí, kterou si zamilujete, je ClickUp Whiteboard. Poskytuje perfektní plátno pro vizuální brainstorming nápadů a jejich přeměnu na přiřaditelné úkoly. Skvěle se hodí také pro vytváření moodboardů.
Clickup vám také pomůže propojit více nápadů a vytvořit vlastní pracovní postup na ovládacím panelu, abyste na nich mohli začít pracovat. ClickUp Mind Maps je jednou z nejvýkonnějších funkcí pro propojení nápadů!
Aplikaci ClickUp si můžete stáhnout na jakékoli zařízení nebo platformu. Aplikace nabízí desktopovou verzi pro MacOS a Windows, mobilní aplikaci pro iPhone a Android, rozšíření pro Chrome a doplněk pro e-mail.
Nejlepší funkce ClickUp
- Mind mapping: Seznam a vizualizace nápadů nebo úkolů během brainstormingových sezení
- Spolupráce týmu v reálném čase: Spolupracujte s členy týmu rychle pomocí chatu a komentářů.
- ClickUp AI: Vytvářejte návrhové zadání, uživatelské cesty, kreativní zadání a další s pomocí umělé inteligence, abyste ušetřili čas a námahu.
- Projektový management: Přidejte časové osy, přiřazujte úkoly, umožněte zúčastněným stranám podávat žádosti o změny, vizualizujte časové osy a sledujte průběh kreativních projektů na jednom dashboardu, abyste identifikovali překážky.
Omezení ClickUp
- Mobilní verze ClickUp zatím nenabízí všechny funkce desktopové verze.
- Integrace Slacku potřebuje vylepšit
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí pět cenových plánů, které vyhovují každému kreativnímu týmu:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Brainsparker
Brainsparker je kreativní aplikace, která využívá pokročilé koučovací techniky a principy neurovědy. Aplikace inspiruje kreativitu prostřednictvím karetních balíčků, kurzů a pokročilého tréninku, díky čemuž je vhodná pro všechny věkové skupiny.
Aplikace nabízí interaktivní rozhraní, které vám pomůže nastartovat tvůrčí proces výběrem karet s podněty. Tyto podněty můžete využít k reflexi tvůrčího procesu, rozvoji nových nápadů a překonání tvůrčích bloků.
Brainsparker nabízí několik bezplatných i prémiových balíčků s inspirativními citáty, obrázky a myšlenkami.
Nejlepší funkce Brainsparker
- Balíčky karet: Více než 25 balíčků karet, které podpoří vaši kreativitu, jako jsou koučovací otázky, spouštěcí slova, citáty, akční prohlášení a obrázky.
- Mikrokursy: Techniky kreativního myšlení a brainstormingu, které vám pomohou procvičit vaše kreativní schopnosti.
- Denní oznámení a widget na domovské obrazovce: Získejte každodenní inspiraci prostřednictvím automatických oznámení na základě balíčků karet, které si vyberete.
Omezení aplikace Brainsparker
- Najít balíček karet pro konkrétní kreativní projekty může být obtížné.
- Nejsou k dispozici žádné aplikace pro stolní počítače ani Android.
Ceny Brainsparker
- Navždy zdarma s omezeným počtem karetních balíčků
- Prémiový tarif – VIP Pass: 9,6 $/měsíc
Hodnocení a recenze Brainsparker
- App Store: 4,6/5 (151 recenzí)
3. MindMeister
MindMeister je kreativní software pro tvorbu myšlenkových map. Pomáhá vám vytvářet spojení mezi vašimi nápady a koncepty pomocí vytváření vlastních vývojových diagramů.
Trpíte tvůrčí blokádou? Mind Map vám umožní vizualizovat vaše nápady a další kroky potřebné k jejich realizaci.
Integrovaný editor je vhodný pro kreativní jednotlivce i týmy a může pomoci zefektivnit brainstormingové schůzky, programy jednání, poznámky a plánování projektů.
Nejlepší funkce MindMeister
- Kombinovaná rozvržení map: Zaznamenávejte kreativní nápady ve třech rozvrženích map – zobrazení myšlenkové mapy, organizační schéma nebo seznam, které můžete použít na jednom plátně.
- Šablony: Prozkoumejte předdefinované šablony myšlenkových map a přizpůsobte je svým kreativním zadáním.
- Spojení: Vytvářejte a zobrazujte vztahy mezi libovolnými dvěma tématy myšlenkové mapy a označujte počáteční nebo koncové body přizpůsobitelnými spojovacími čarami.
- Rozšiřitelné poznámky: Přidejte více kontextu k mapovaným tématům a přílohám, jako jsou dokumenty, odkazy atd.
Omezení MindMeister
- Bezplatná aplikace vás omezuje na tři myšlenkové mapy.
Ceny MindMeister
- Bezplatný základní tarif
- Osobní: 3,5 $/měsíc
- Pro: 5,5 $/měsíc
- Podnikání: 8,5 $/měsíc
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,3/5 (31 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (279 recenzí)
4. SimpleMind
SimpleMind je další skvělý nástroj pro kreativní lidi, který jim pomáhá vizualizovat a organizovat jejich myšlenky a úkoly.
Kreativní aplikace se zaměřuje na to, aby vám pomohla promyslet nápady krok za krokem. Myšlenkové mapy vytvořené na ovládacím panelu mohou sloužit jako plně funkční proces k provedení plánu nebo projektu.
Pokud například plánujete redesign své webové stránky, můžete vytvořit různé úrovně asociace na základě úkolů, které je třeba splnit před, během a po projektu. Mezi tyto úkoly patří design, vývoj, copywriting a mikroúkoly, jako je brief, rešerše, návrh, první návrh atd.
SimpleMind je také známý tím, že používá různé barvy pro spojení, aby zlepšil paměť.
Nejlepší funkce SimpleMind
- Intuitivní mapování myšlenek: Zaznamenávejte si nápady a propojujte body pro úkoly, které vycházejí z každého uzlu.
- Volné rozvržení a automatické rozvržení: Použijte volné rozvržení k umístění témat kamkoli na plátno nebo automatické rozvržení pro strukturované brainstorming.
- Styly a detaily: Přizpůsobte si své myšlenkové mapy pomocí přizpůsobitelných barev, čar, designových prvků a dalších funkcí.
- Přílohy: Přidejte obrázky, ikony, štítky, zaškrtávací políčka a další prvky pro lepší kontext.
Omezení SimpleMind
- Žádné znatelné nevýhody
Ceny SimpleMind
- Bezplatný tarif
- Zkušební verze: zdarma po dobu 30 dnů
- Pro verze (jeden uživatel): 53 $
Hodnocení a recenze SimpleMind
- G2: 4,7/5 (7 recenzí)
- App Store: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
5. Lucidchart
Lucidchart pomáhá spojovat nápady a lidi, aby se maximalizovala efektivita a produktivita týmu prostřednictvím vizuálních podnětů.
Jedná se o vizuální pracovní prostor založený na cloudu, který kreativcům umožňuje vytvářet bohaté diagramy prostřednictvím propojení dat. Můžete propojit datové komponenty, jako jsou konverzace, lidé, aplikace a procesy, a vytvářet tak vlastní přehledné vývojové diagramy.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Šablony: Rozsáhlá knihovna šablon pro různé účely, které lze upravit tak, aby vyhovovaly vašim pracovním cílům.
- Spolupráce na whiteboardu: Virtuální whiteboard pro brainstorming a týmovou spolupráci na projektových nápadech.
- Historie revizí: Podrobný audit trail změn provedených na tabuli, v dokumentech a vývojových diagramech.
- Vizualizace dat: Funkce automatické vizualizace, jako jsou organizační schémata, inteligentní kontejnery, propojení dat, lepící poznámky, dynamické tvary a další.
Omezení Lucidchart
- Začátečníci se budou muset naučit správně vytvářet grafy metodou pokusů a omylů.
- Bezplatná verze má omezení týkající se počtu uživatelů, úložného prostoru a funkcí.
Ceny Lucidchart
- Bezplatný tarif
- Individuální: 7,95 $/měsíc
- Tým: 9 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
6. Coffivity
Pokud nejlépe tvoříte v neformálním prostředí, vyzkoušejte Coffitivity. Tato aplikace vychází z výzkumu, který naznačuje, že mírný hluk a lehké rozptýlení podpoří vaši kreativitu.
Coffitivity napodobuje zvuky prostředí univerzit, společenských místností a kaváren, aby byla práce na dálku zábavná a produktivní a poskytla vám kreativní prostředí.
Nejlepší funkce Coffitivity
- Snadné použití: Díky jednoduché funkčnosti aplikace je její používání snadné.
- Audio knihovna: Knihovna ambientních zvuků, které napodobují prostředí kavárny.
Omezení aplikace Coffitivity
- Omezené zvuky
- Další zvuky vyžadují poplatek 9 $.
- Aplikace Coffitivity je založena na specifickém nápadu využívajícím zvukové rozptýlení a nemusí být vhodná pro každého.
Ceny Coffitivity
- Bezplatný tarif
- Premium: 9 $/rok
Hodnocení a recenze Coffitivity
- Není k dispozici
7. Miro
Miro je vizuální pracovní prostor, který vám umožní realizovat nápady a procesy pomocí diagramů, wireframů, whiteboardů, mindmappingu a dalších vizuálních nástrojů.
S šablonami Miroverse můžete během několika minut zmapovat cesty zákazníků a nastavit tabule pro designové myšlení.
Nejlepší funkce Miro
- Diagramy a mapování procesů: Vytvářejte snadno a rychle vývojové diagramy a mapy procesů s přizpůsobitelným formátováním a rozsáhlou knihovnou tvarů a spojovacích prvků.
- Vizualizace obsahu a dat: Sdružte dokumentaci, návrhy, výsledky průzkumů, videa a živá data na jednom panelu pro snadnou spolupráci.
- Miro assist: Automaticky generované myšlenkové mapy, diagramy, kód a inteligentní shrnutí více poznámkových lístků
- Vizuální řízení projektů: Sledujte úkoly napříč projekty na flexibilní a dynamické Kanban tabuli.
Omezení aplikace Miro
- Miro může začátečníky přes své uživatelsky přívětivé rozhraní trochu zaskočit.
- Několik uživatelů zaznamenalo problémy s výkonem a formátováním při nahrávání obrázků.
- Žádná integrace se sadami Microsoft a Google
Ceny Miro
- Bezplatný tarif
- Starter: 8 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 16 $/uživatel/měsíc
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
8. Notability
Notability je kreativní aplikace, díky které už nemusíte ukládat nápady a obrázky a pořizovat screenshoty na různých místech, když vás napadne inspirace.
Aplikace nabízí sadu nástrojů pro vizuální pořizování poznámek s přehledným rozhraním, které umožňuje ukládat, zaznamenávat a sdílet vaše poznámky. Umožňuje také zapisovat nápady, pořizovat poznámky, kreslit odkazy a další prvky pro vytvoření storyboardu.
Aplikace je k dispozici ke stažení pro Mac, iPhone a iPad.
Nejlepší funkce aplikace Notability
- Šablony papíru: Používejte různé šablony a pozadí pro psaní poznámek.
- Multimediální nástroje: Vyberte si nástroje, jako je tužka, zvýrazňovač, text a zvuk, abyste mohli rozdělit nápady a poznámky.
- Organizace: Organizujte si poznámky pomocí přizpůsobitelných předmětů a oddělovačů.
- Prezentační režim: Prezentujte nápady na celé obrazovce bez rušivých panelů nástrojů.
- Galerie Notability: Najděte nebo sdílejte své poznámky s ostatními uživateli v uzavřené komunitě.
- Nahrávání a přehrávání: Nahrávejte zvuk, abyste zachytili své nápady, a automaticky je synchronizujte s poznámkami.
Omezení aplikace Notability
- Omezená knihovna samolepek pro poznámky
- Bezplatná verze nabízí omezený počet úprav za měsíc.
- Nepodporuje zařízení Android.
Ceny aplikace Notability
- Bezplatné použití s nákupy v aplikaci
Hodnocení a recenze aplikace Notability
- G2: 4,6/5 (41 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (36 recenzí)
9. Tayasui Sketches
Tayasui Sketches nabízí umělcům a designérům digitální nástroj pro realistické kreslení.
Tato kreativní aplikace dodává kresbám a malbám přirozený vzhled díky velkému důrazu na nejmenší detaily, jako je tlak tužky, rychlost, orientace a naklonění.
Funkce aplikace Tayasui Sketches
- Náhled tahu: Více než 100 různých štětců, které se přizpůsobují dotyku Apple Pencil.
- Akvarelový štětec: Realistické tahy a efekty akvarelu
- Knihovna barev: Rozsáhlá knihovna barev a možnost míchání dvou nebo více odstínů
Omezení aplikace Tayasui Sketches
- Freemium verze má omezené funkce.
- Verze pro stolní počítače je dostupná pouze pro MacOS.
- Standardní tarif může být pro začínající designéry a studenty drahý.
- Nejvhodnější pro kreativní designéry
Ceny aplikace Tayasui Sketches
- Verze Freemium
- Standard: 12 $/měsíc
- Licence pouze pro Mac: 120 $ – jednorázový nákup
- Podnikání: 240 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace Tayasui Sketches
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
10. Curator
Curator je kreativní aplikace s bohatými funkcemi, která vám pomůže systematicky shromažďovat, organizovat a prezentovat nápady. Tato aplikace může nahradit platformy jako Pinterest, Evernote a Instagram a sloužit jako úložiště všech vašich nápadů.
Kreativní aplikace také obsahuje funkce, které usnadňují spolupráci s členy týmu.
Nejlepší funkce kurátora
- Snadné shromažďování: Pořizujte si poznámky ve formě odkazů na webové stránky, obrázků, textu nebo hrubých náčrtků.
- Organizace nápadů: Přetahujte nápady do kategorií pro lepší organizaci.
- Prezentace: Snadno přecházejte mezi poznámkami v režimu celé obrazovky a vytvářejte okamžité prezentace.
- Sdílejte a spolupracujte: Posílejte storyboardy e-mailem nebo spolupracujte tím, že pozvete členy týmu do svého kanva.
Omezení kurátora
- Nedostatek aktualizovaných návodů na webových stránkách
- Aplikace je dostupná pouze pro uživatele iPhone nebo iPad.
Ceny kurátora
- Bezplatný tarif
- Premium (individuální): 4,99 $/měsíc
- Premium (Business): Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze kurátorů
- App Store: 4/5 (12 recenzí)
Realizujte své nápady pomocí nejlepších kreativních aplikací
Okamžik inspirace, jiskra, zrod nové myšlenky – to jsou zážitky, které nám přinášejí radost a naplnění. A každá významná změna nebo růst začíná jako malá myšlenka. Ať už v podnikání, nebo v osobním životě.
Kreativita potřebuje podporu, péči a pozornost. Kreativní aplikace vám v tom pomohou.
Vyberte si tu, která vyhovuje vašim potřebám, zapadá do vašeho pracovního postupu a dobře funguje s nástroji, které již používáte. A zajistěte, aby se vaše nápady proměnily v něco smysluplného.
V tom ClickUp vyniká.
ClickUp vám a vašemu týmu umožňuje zachytit nápady v reálném čase a vytvořit si zásobárnu kreativních nápadů, ze které můžete čerpat. A pak, od brainstormingu přes tvorbu nápadů až po realizaci a měření výsledků – jděte do toho naplno s ClickUp.
Chcete vědět, proč kreativní týmy volí ClickUp? Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte tuto kreativní aplikaci zdarma!