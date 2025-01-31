10 kreativních softwarů pro řízení projektů v roce 2025

Kreativní projekty vyžadují správnou koordinaci týmu, inovativnost a flexibilitu, přičemž je nutné zajistit, aby nebyly překročeny žádné termíny.
Na těchto projektech se podílejí lidé z mnoha různých rolí, jako jsou designéři, copywriteři a další, kteří se řídí iterativním kreativním procesem. Někteří mají rádi, když jsou všechny jejich úkoly uvedeny na seznamu úkolů. Jiní dávají přednost vizualizaci své práce na Kanban tabuli nebo zobrazení svých výstupů v kalendáři, aby mohli podle toho plánovat své úkoly.
Přidejte do mixu několik (nebo mnoho) zainteresovaných stran a máte perfektní recept na kreativní chaos.
S pomocí softwaru pro kreativní řízení projektů můžete nejen uspokojit rozmanité potřeby svých kreativních týmů, ale také efektivně plánovat a sledovat všechny své projekty a zároveň udržovat všechny zúčastněné strany v souladu a informované.
Abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší nástroj, sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarů pro kreativní pracovní postupy. Prozkoumáme jejich klíčové funkce, cenové struktury a uživatelské recenze, abychom vám pomohli najít nejlepší řešení pro řízení kreativních projektů.
Co byste měli hledat v softwaru pro kreativní pracovní postupy?
Software pro kreativní řízení projektů je navržen speciálně pro potřeby vašich kreativních týmů, včetně marketingu, tvorby obsahu a prodeje, nebo kreativních agentur zapojených do řízení komplexních kreativních projektů v oblasti marketingu, brandingu, reklamy, vydavatelství atd.
Výběr ideálního softwaru pro řízení kreativních projektů pro váš jedinečný tým spočívá v pochopení jeho požadavků. Například marketingové týmy potřebují dobrý software pro pracovní postupy s obsahem, který jim pomůže efektivně vytvářet, plánovat a spravovat obsah v každé fázi.
Celkově existují některé funkce, které by měl mít každý software pro kreativní pracovní postupy, aby uživatelé mohli být kreativní, aniž by museli slevovat z efektivního řízení projektů. Zde je několik nezbytných funkcí:
- Přizpůsobení: Hledejte kreativní software pro řízení projektů, který lze přizpůsobit vašim jedinečným požadavkům. To zahrnuje vlastní pole, stavy a zobrazení, které dokonale odrážejí váš pracovní postup.
- Spolupráce: Klíčem k úspěšnému projektu je týmová spolupráce. Vyberte si nástroj pro řízení projektů, který vašim týmům usnadní brainstorming a spolupráci díky funkcím pro komunikaci v reálném čase, jako je chat, tabule, dokumenty s živým přístupem a další.
- Vizuální organizace: Nejlepší software pro kreativní pracovní postupy podporuje vizuální myšlení. Hledejte nástroje pro řízení projektů, které nabízejí různé možnosti vizualizace, jako jsou Kanban tabule, myšlenkové mapy a bílé tabule. To umožní vašim týmům získat jasnou představu o projektu.
- Sledování pokroku: Vyberte si kreativní nástroje pro řízení projektů, které vám umožní sledovat pokrok různých projektů prostřednictvím dashboardů, které shrnují data a poskytují rychlý přehled.
- Integrace: Vámi zvolená platforma by měla být schopna integrace s vaší stávající infrastrukturou a aplikacemi. Tím zajistíte, že data, se kterými pracujete, budou vždy aktuální a nebude nutné provádět ruční aktualizace nebo přenos dat z jiných aplikací nebo nástrojů do platformy.
- Škálovatelnost: Dobrá platforma pro kreativní řízení by měla mít škálovatelné funkce, které zvládnou i ty nejsložitější projekty.
Vyberte si platformu pro kreativní řízení projektů, která splňuje všechny vaše potřeby, a budete vynikat v plánování kreativních projektů.
10 nejlepších softwarů pro kreativní pracovní postupy, které můžete použít v roce 2024
Nyní, když víte, co hledat, pojďme prozkoumat 10 nejlepších softwarových řešení pro kreativní pracovní postupy pro rok 2024.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která vám pomůže plánovat, organizovat a spolupracovat na kreativním procesu. Tento nástroj pro řízení projektů má více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, jako je seznam, tabule nebo kalendář, které vašim kreativním týmům pomohou efektivně plánovat a sledovat jejich aktivity.
Kreativní týmy mohou vymýšlet a realizovat kreativní koncepty pomocí kolaborativních tabulek a dokumentů ClickUp a bezpečně je sdílet se zainteresovanými stranami. Díky přizpůsobitelným dashboardům ClickUp pro sledování aktivit a cílů týmu se kreativní pracovníci mohou více soustředit na práci a méně na aktualizace pokroku.
ClickUp jde nad rámec jednoduchého řízení úkolů a nabízí výkonné nástroje speciálně navržené pro podporu kreativní spolupráce.
Kreativní týmy mohou například využít funkci kontroly v ClickUp k revizi návrhů, videí, smluv, obrázků atd. a poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů k souboru. Pomáhá to zefektivnit proces kreativní revize.
S ClickUp můžete eliminovat izolované systémy a sjednotit všechny své nástroje do jedné platformy. Integrace s nástroji jako Figma, Vimeo a Slack pomáhá udržet veškerou práci na jednom místě. Můžete dokonce zjednodušit opakující se úkoly a projekty automatizací pracovních postupů na základě konkrétních událostí a akcí uživatelů, což vám pomůže zlepšit efektivitu řízení pracovních postupů.
Můžete také využít ClickUp Brain, abyste ušetřili čas a úsilí pomocí jeho nástrojů AI k vytváření osnov blogů a obsahových přehledů, generování akčních položek, úkolů a podúkolů na základě vašich poznámek z jednání, automatickému sdílení aktualizací projektů atd.
ClickUp vám také ušetří čas a námahu díky připraveným šablonám pracovních postupů, které vašim týmům pomohou rychle se rozběhnout. Například šablona ClickUp Creative and Design Workflow Template vám pomůže plánovat a organizovat kreativní projekty, stanovovat a sledovat termíny a milníky a spolupracovat s kolegy na úkolech.
Pomocí šablony plánu projektu ClickUp můžete stanovit výstupy týmu a rozdělit je na úkoly, sdělit cíle a sledovat a sdílet pokrok týmu, a to vše na jednom místě. Pomůže vám to vytvořit jasný plán projektu a zajistí, že všechny zúčastněné strany budou na stejné vlně. Obsahuje čtyři přizpůsobitelná zobrazení, včetně časové osy a projektové tabule, pro snadné sledování.
Šablona časové osy kreativního projektu ClickUp je dokonalým nástrojem pro jakýkoli kreativní projekt. Tato šablona vám pomůže:
- Zobrazte si celý časový plán projektu, od návrhu až po dokončení.
- Sledujte a spravujte pokrok v reálném čase pomocí flexibilních zobrazení pro každou fázi.
- Organizujte úkoly, zdroje a členy týmu pomocí štítků priorit, reakcí na komentáře a vnořených podúkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce na dokumentaci: Vytvářejte a ukládejte dokumenty týkající se vašich projektů, jako jsou kreativní briefy, pokyny pro značku, standardní operační postupy atd., pomocí cloudového nástroje pro spolupráci ClickUp Docs.
- Stanovení cílů: Stanovte si realistické cíle a vizualizujte své projekty na jednom místě pomocí ClickUp Goals, abyste zůstali na správné cestě a dosáhli cílů svého projektu.
- Kolektivní tvorba nápadů: Spolupracujte a brainstormujte se svými kreativními týmy pomocí virtuálních tabulek ClickUp Whiteboards, kde můžete vymýšlet nápady, vytvářet plány, sestavovat diagramy pracovních postupů, navrhovat makety a přiřazovat nápady k úkolům. To pomáhá podporovat otevřenou komunikaci a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně.
- Zvyšte efektivitu pomocí AI: Využijte sílu AI ClickUp Brain, která vám pomůže s kreativními úkoly, jako je získávání informací z vašich úkolů a dokumentů, psaní briefů, vytváření aktualizací projektů nebo generování akčních položek a přiřazování úkolů pomocí poznámek z jednání.
- Přehledy pokroku: Vizuálně sledujte pokrok projektu pomocí přizpůsobitelných panelů ClickUp, do kterých můžete přidat widgety pro vše od pracovní zátěže týmu po sledování času a další.
- Redakční kontrola: Efektivně kontrolujte, komentujte a schvalujte makety, videa a návrhy pomocí funkcí kontroly a bezpečného sdílení ClickUp.
Omezení ClickUp
- Zpočátku může být trochu zastrašující kvůli svým mnoha funkcím, ale je uživatelsky přívětivý.
- Mobilní aplikace nemusí mít tolik funkcí jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Bynder
Bynder je systém pro správu digitálních aktiv (DAM), který nabízí funkce pro řízení projektů spolu s robustními nástroji pro kreativní pracovní postupy. To vám umožní zefektivnit tvorbu a organizaci obsahu, řízení kreativních projektů, využití zdrojů, optimalizaci pracovních postupů a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Bynderu
- Ukládejte, organizujte a přistupujte ke všem svým kreativním zdrojům – od marketingových materiálů po designové soubory – na jednom centrálním místě.
- Udržujte konzistentnost značky vytvářením a sdílením pokynů pro značku a stylových příruček v rámci Bynderu.
- Udržujte všechny na stejné vlně díky nástrojům pro spolupráci a funkcím, jako je kontrola verzí, kontrola v aplikaci a přiřazování úkolů.
Omezení Bynderu
- Složitá cenová struktura, zejména pro ty, kteří hledají jednoduchou platformu pro řízení kreativních projektů.
- Nemusí mít funkce pro řízení projektů, které by odpovídaly funkcím specializovaných softwarových řešení pro pracovní postupy.
Ceny Bynder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bynder
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
3. FigJam
FigJam je online tabule pro týmy od tvůrců Figma, známého nástroje pro tvorbu a správu designů. Tento nástroj pro spolupráci v reálném čase vám pomůže s mnoha kreativními výstupy a správou designových projektů, včetně brainstormingu, vytváření diagramů, vytváření agilních pracovních postupů, strategického plánování a dalšího.
Nejlepší funkce FigJam
- Spravujte designové projekty hladce pomocí více než 300 hotových šablon projektů.
- Spolupracujte se svým kreativním týmem na stejném návrhovém souboru současně, což umožňuje rychlejší iterační cykly.
- Vytvářejte interaktivní prototypy, abyste mohli před vývojem otestovat a vylepšit své návrhy pomocí integrovaných funkcí pro prototypování.
Omezení FigJam
- Omezené funkce řízení projektů mimo designové úkoly
- Bezplatný tarif omezuje funkce a úložiště souborů.
Ceny FigJam
- Starter: Zdarma
- Profesionální: 3 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Organizace: 5 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 5 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Robohead
Robohead je platforma pro řízení práce určená pro kreativní a marketingové agentury. Poskytuje přehled o stavu a prioritách projektů a umožňuje kreativním týmům sledovat čas, spravovat projekty a úkoly, přidělovat zdroje a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Robohead
- Zefektivněte opakující se úkoly pomocí automatizačního modulu Robohead, který automaticky odesílá žádosti o schválení klientem nebo přiděluje práci na základě termínů.
- Spravujte pracovní zátěž svého týmu a identifikujte potenciální překážky pomocí nástrojů pro správu zdrojů od Robohead.
- Získejte cenné informace o výkonu projektů díky jeho funkcím pro vytváření reportů a analýz.
- Sledujte průběh projektu, identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a prokažte klientům návratnost investic.
Omezení Robohead
- Ve srovnání s některými jinými možnostmi může mít strmější křivku učení.
- Rozhraní může být pro menší týmy nepřehledné.
Ceny Robohead
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Robohead
- G2: 4,3/5 (77 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (149 recenzí)
5. Krock. io
Krock. io je software pro kreativní spolupráci a revizi videí zaměřený především na kreativní agentury, které se zabývají animací nebo produkcí videí. Tento nástroj vám umožňuje spolupracovat na video a animačních projektech a nabízí funkce jako šablony videí, komentáře, historii verzí a přiřazování úkolů, vše na jednom místě.
Nejlepší funkce Krockio
- Vizuálně organizujte a sdílejte nápady a inspiraci pomocí moodboardů a sbírek obrázků.
- Umožněte klientům poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase a týmům spolupracovat na video a animačních projektech pomocí anotací a komentářů a možnosti přiřazovat úkoly.
- Rozjeďte své kreativní projekty s předem připravenými šablonami, které jsou speciálně navrženy pro každodenní kreativní úkoly, jako jsou kampaně na sociálních médiích nebo spouštění webových stránek.
Omezení Krockio
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s některými robustnějšími platformami pro řízení projektů
- Nemusí být ideální pro velké kreativní týmy nebo komplexní požadavky na řízení kreativních projektů.
Ceny Krockio
- Bezplatný tarif
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Tým: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Krockio
- G2: 4,8/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: 5/5 (nedostatek recenzí)
6. Quip
Quip je nástroj pro správu dokumentů a tabulek, který kombinuje všechny dokumenty, tabulky a chaty vaší organizace na jednom místě v Salesforce. Vaše kreativní týmy tak mohou spolupracovat na konkrétních projektech, sledovat procesy a optimalizovat designové projekty.
Nejlepší funkce Quipu
- Zlepšete spolupráci týmu díky souběžné úpravě dokumentů a tabulek, což vede k rychlejším iterativním cyklům.
- Propojte své základní aplikace, jako jsou Slack, Jira atd., s Quipem pro vyšší produktivitu.
- Přístupujte k datům Salesforce a aktualizujte je přímo v dokumentech Quip, takže nemusíte přepínat mezi platformami.
- Zabezpečte citlivá data svých zákazníků pomocí uživatelských oprávnění, kontrol zabezpečení obsahu a postupů pro obnovu po havárii.
Omezení Quipu
- Ve srovnání se specializovanými softwarovými řešeními pro řízení pracovních postupů může postrádat některé pokročilé funkce pro řízení projektů.
- Je vhodný pouze pro uživatele Salesforce.
Ceny Quip
- Quip Starter: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Quip Plus: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Quip Advanced: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Quip
- G2: 4,2/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (199 recenzí)
7. Kantata
Kantata je cloudový software pro správu životního cyklu projektů, který je ideální pro týmy poskytující profesionální služby, které chtějí spolupracovat na projektech v reálném čase. Nabízí všechny funkce pro správu projektů, finanční a zdrojové řízení, týmovou spolupráci a vytváření pracovních postupů v jediném nástroji.
Nejlepší funkce Kantata
- Optimalizujte plány týmu a vyhněte se konfliktům díky nástrojům pro správu zdrojů a plánování od společnosti Kantata.
- Zefektivněte procesy schvalování klientů pomocí integrovaného řízení provozu a schvalovacích pracovních postupů.
- Sledujte rozpočty projektů, monitorujte pokrok a vytvářejte zprávy, abyste získali cenné informace o výkonu projektů.
Omezení Kantaty
- Může být méně uživatelsky přívětivý pro týmy, které nejsou obeznámeny s terminologií projektového řízení.
Ceny Kantata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
8. Brandfolder
Brandfolder je intuitivní software pro správu digitálních aktiv od společnosti Smartsheet, který pomáhá marketérům a kreativcům spravovat a distribuovat jejich digitální aktiva. Hlavním cílem tohoto nástroje je optimalizovat procesy návrhu a usnadnit bezpečné sdílení návrhových aktiv pomocí pokročilých ovládacích prvků pro ochranu soukromí.
Obsahuje všechny obvyklé funkce softwaru pro řízení kreativních projektů, takže můžete vytvářet vlastní pracovní postupy, řídit kreativní týmy a spolupracovat na konkrétních projektech a činnostech.
Nejlepší funkce Brandfolderu
- Organizujte, ukládejte a sdílejte všechna svá značková aktiva – od log a značkových příruček po marketingové materiály – na centrálním, snadno přístupném místě.
- Zajistěte konzistentnost značky sledováním změn a hladkou spoluprací na aktivech pomocí funkcí správy verzí a uživatelských oprávnění.
- Distribuujte a spravujte aktiva značky napříč různými kanály a zároveň udržujte soulad se značkou pomocí schvalovacích pracovních postupů a nástrojů pro sledování použití od Brandfolder.
Omezení Brandfolderu
- Ve srovnání se specializovanými softwarovými řešeními pro řízení pracovních postupů může postrádat některé pokročilé funkce pro řízení projektů.
- Uživatelské rozhraní může být méně intuitivní pro ty, kteří nejsou obeznámeni se systémy DAM.
Ceny Brandfolder
- Premium: Ceny na míru
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brandfolder
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (442 recenzí)
9. Marq
Marq je platforma pro podporu značky, která vám umožňuje vytvářet, přizpůsobovat a sdílet značkový obsah s vaším publikem. Také přemění jakýkoli design na značkovou šablonu pro vaše týmy, což jim umožní přizpůsobit obsah vašim značkovým pokynům a spolupracovat na něm v rámci celé vaší organizace.
Platforma má také funkce podobné jiným nástrojům pro řízení kreativních projektů, včetně řízení týmů, kreativní automatizace, řízení pracovních postupů při tvorbě obsahu a plánování zdrojů.
Nejlepší funkce Marq
- Organizujte projekty vizuálně pomocí moodboardů, Kanban tabulek a kalendářů v rámci specializovaných kreativních pracovních prostorů.
- Navrhujte a vytvářejte značkový obsah snadno pomocí připravených šablon, které můžete přizpůsobit standardům vaší značky pomocí funkcí, jako je úprava obrázků, formátování textu a prototypování přímo v rámci platformy.
- Získejte plynulou zpětnou vazbu a schválení od klientů pomocí nástrojů pro vkládání poznámek a funkcí pro správu verzí.
Omezení Marq
- Omezené funkce pro kreativní řízení projektů a plánování projektů, protože se primárně zaměřuje na design spíše než na správu úkolů nebo na to, aby byl platformou pro řízení projektů.
Ceny Marq
- Bezplatný tarif
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc za 2 uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Marq
- G2: 4,4/5 (207 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (279 recenzí)
10. Flow
Flow je software pro návrh kreativních pracovních postupů, který integruje vaše úkoly, projekty, časové osy a konverzace do jedné platformy. Je navržen pro kreativní agentury a marketingové týmy a kombinuje jedinečné funkce řízení projektů s kreativními pracovními postupy.
Na jedné platformě můžete vytvářet a sledovat projekty, plánovat úkoly a brainstormovat s kreativními profesionály.
Nejlepší funkce Flow
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je odesílání žádostí o schválení nebo přidělování práce na základě termínů, pomocí automatizovaných pracovních postupů.
- Vizualizujte průběh projektu a klíčové metriky pomocí přizpůsobitelných dashboardů, které zobrazují informace nejrelevantnější pro váš tým.
- Zefektivněte komunikaci a spolupráci pomocí integrovaného chatu a nástrojů pro kontrolu v reálném čase.
Omezení toku
- Ve srovnání s některými podobnými produkty postrádá pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz.
- Rozhraní může být pro nové týmy trochu matoucí, hlavně pokud ještě nepoužívaly žádné tradiční nástroje pro řízení projektů.
Ceny Flow
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Flow
- G2: 4,3/5 (54 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Využijte ClickUp pro plánování kreativních projektů
Software pro kreativní pracovní postupy by vám měl pomoci řídit kreativní projekty, sledovat pokrok a podporovat kreativní proces. Měl by také umožnit vašemu kreativnímu týmu efektivně spolupracovat s ostatními členy týmu a nabídnout hladkou integraci s jejich oblíbeným kreativním softwarem.
Výběr nejlepšího softwaru pro řízení projektů pro váš tým závisí na konkrétních potřebách a rozpočtu vašeho týmu. Při rozhodování zvažte faktory, jako je složitost projektu, velikost týmu, preferované funkce a rozpočet.
Pokud jste si ještě nevybrali software pro kreativní pracovní postupy, vyzkoušejte ClickUp. Tento software pro řízení kreativních projektů poskytuje všechny funkce, které pomáhají kreativním týmům zvýšit produktivitu a urychlit dodání projektů.
S platformou ClickUp pro kreativní agentury můžete v jednom systému pro řízení projektů dělat vše od vytváření automatizovaného pracovního postupu až po sledování finančních výsledků.
Ať už jde o sledování projektů, správu časových os kreativních projektů nebo plánování projektů, ClickUp je jediným řešením pro všechny požadavky vaší kreativní agentury.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a odemkněte novou úroveň produktivity a efektivity pro vaši kreativní agenturu.