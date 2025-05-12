20 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro studenty v roce 2025

Umělá inteligence nenahrazuje lidskou inteligenci; je to nástroj, který zesiluje lidskou kreativitu a vynalézavost.
🌎 Fakt: Více než 50 % studentů již využívá AI, aby studovali chytřeji a udrželi si náskok. Od řešení složitých problémů po zefektivnění výzkumu a psaní – AI nástroje pro studenty mění způsob, jakým se učíme.
Klíčem však není pouze využití umělé inteligence k urychlení psaní esejí, ale spíše nalezení správných nástrojů, které zvýší produktivitu, zefektivní studium a budou mít skutečně měřitelný dopad na výsledky učení.
Pojďme se tedy ponořit do 20 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro studenty. Budeme se zabývat nástroji pro studium, vysvětlování pojmů, digitálními lektory a dokonce i generátory obrázků, které oživí estetický kvocient vašeho příštího školního projektu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Hledáte nejlepší nástroje umělé inteligence pro zvýšení produktivity, učení a výzkumu?
Zde je stručný přehled nejlepších řešení pro studenty:
- ClickUp: Nejlepší všestranný nástroj pro produktivitu studentů založený na umělé inteligenci
- Grammarly: Nejlepší AI asistent pro psaní pro studenty
- Gradescope: Nejlepší platforma pro hodnocení a známkování založená na umělé inteligenci
- AI Tutor: Nejlepší personalizovaná platforma pro výuku založená na umělé inteligenci
- Otter. ai: Nejlepší asistent pro přepisování a schůzky založený na umělé inteligenci
- Notion: Nejlepší všestranný pracovní prostor pro studenty
- DALL·E: Nejlepší nástroj pro generování obrázků založený na umělé inteligenci
- Mendeley: Nejlepší nástroj pro správu referencí založený na umělé inteligenci
- ChatGPT: Nejlepší konverzační asistent založený na umělé inteligenci
- Copyscape: Nejlepší nástroj pro detekci plagiátů založený na umělé inteligenci
- QuillBot: Nejlepší nástroj pro psaní a parafráze založený na umělé inteligenci
- Gemini: Nejlepší asistent s umělou inteligencí od Google
- ElevenLabs: Nejlepší platforma pro generování hlasu založená na umělé inteligenci
- Eduaide. AI: Nejlepší výukový asistent využívající umělou inteligenci
- Duolingo: Nejlepší platforma pro výuku jazyků založená na umělé inteligenci
- Brainly: Nejlepší platforma pro sdílení znalostí studentů založená na umělé inteligenci
- AskCodi: Nejlepší asistent pro psaní kódu založený na umělé inteligenci
- Canva: Nejlepší online platforma pro design založená na umělé inteligenci
- Khanmigo: Nejlepší tutor a asistent učitele využívající umělou inteligenci
- Plus AI: Nejlepší prezentační nástroj založený na umělé inteligenci
Zvyšte svou produktivitu a zefektivněte učení pomocí těchto nástrojů založených na umělé inteligenci!
Role AI ve vzdělávání
Umělá inteligence mění vzdělávání a činí učení personalizovanějším, efektivnějším a přístupnějším. Díky nástrojům umělé inteligence pro studenty již studium neznamená prohrabávání se obsáhlými učebnicemi nebo čekání na pomoc učitele.
Od nástrojů založených na umělé inteligenci, které zjednodušují výzkum, až po algoritmy strojového učení, které se přizpůsobují individuálním stylům učení, mohou studenti nyní využívat technologie umělé inteligence ke zlepšení svých akademických výsledků.
Jak AI mění zážitek z učení?
- Personalizované vzdělávací zážitky: Nástroje umělé inteligence pro vysokoškolské studenty přizpůsobují vzdělávací obsah na základě individuálních stylů učení a identifikují silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit. Ať už se jedná o výuku jazyků nebo řešení matematických úloh, lektoři umělé inteligence nabízejí personalizované doučování, které se přizpůsobuje potřebám studentů.
- Okamžitý přístup k vědomostem: AI asistenti a chatboti pohánění umělou inteligencí poskytují odpovědi v reálném čase a pomáhají studentům pochopit složité pojmy bez zpoždění. Tyto nástroje také pomáhají s úkoly do školy a výzkumnými projekty.
- Pomoc s domácími úkoly a efektivita výzkumu: Platformy založené na umělé inteligenci analyzují obrovské množství dat, nabízejí důkladné výzkumné poznatky, pomáhají studentům s výzkumnými pracemi, tvorbou esejí a domácími úkoly.
- Zlepšení dovedností v psaní a programování: Od zlepšení dovedností v psaní a opravy gramatiky až po pomoc studentům s psaním kódu – technologie AI fungují jako cenný nástroj pro akademický růst.
- Větší zapojení díky vizuálnímu učení: Nástroje pro generování obrázků mění složité teorie na interaktivní vizuální prvky, díky čemuž se učení stává poutavějším zážitkem.
- Chytrá organizace a time management: AI zjednodušuje rozvrhy, nastavuje připomenutí a strukturová studijní sezení, čímž zajišťuje, že studenti efektivně dodržují termíny.
🌎 Ověření faktů: Globální trh s umělou inteligencí ve vzdělávání dosáhl v roce 2025 hodnoty 6 miliard dolarů.
AI nenahrazuje lidské učitele, ale zvyšuje kvalitu vzdělávání tím, že poskytuje další zdroje a cenné poznatky. Se správnými nástroji AI pro studenty se učení stává interaktivnějším, personalizovanějším a přístupnějším, což studentům umožňuje studovat vlastním tempem a zároveň rozvíjet základní dovednosti pro budoucnost.
20 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro studenty
S tolika nástroji AI, které jsou studentům k dispozici, může být nalezení toho správného nástroje obtížné. Ať už potřebujete pomoc s domácími úkoly, výzkumem, psaním, programováním nebo organizací, řešení založená na AI mohou zlepšit vaše studijní zkušenosti a zefektivnit studium.
1. ClickUp (nejlepší všestranný nástroj pro produktivitu studentů založený na umělé inteligenci)
Řízení akademických povinností může být náročné, ale ClickUp nabízí komplexní řešení pro zefektivnění vašich úkolů. ClickUp je navržen tak, aby zvyšoval produktivitu, a integruje různé funkce přizpůsobené pro studenty.
Nejlepší funkce ClickUp
a. Studijní asistent využívající umělou inteligenci
ClickUp Brain vylepšuje způsob, jakým studenti spravují své pracovní zatížení, automatizací připomínek, pořizování poznámek a sledování termínů, čímž zajišťuje, že nic nebude opomenuto.
Poskytuje personalizovaná doporučení ke studiu, analyzuje studijní povinnosti a termíny a navrhuje nejúčinnější rozvrh studia. Kromě organizace pomáhá ClickUp Brain také při tvorbě obsahu a pomáhá studentům sepsat eseje, zprávy a projektovou dokumentaci pomocí poznatků založených na umělé inteligenci.
Chcete-li vidět ClickUp Brain v akci, podívejte se na následující video:
Pro studenty, kteří navštěvují online kurzy, je AI Notetaker od ClickUp skutečným požehnáním! Stačí jej přidat do svých schůzek a on vygeneruje perfektní přepisy každého hovoru, shrne body diskuse a dokonce pomůže vytvořit akční položky (tj. domácí úkoly a práce za extra kredity) pro studenty.
b. Organizace úkolů
ClickUp pomáhá studentům udržet si přehled o svých studijních povinnostech díky strukturovaným nástrojům pro správu úkolů. S funkcí ClickUp List View mohou studenti organizovat úkoly, projekty a termíny v přehledném, strukturovaném formátu, což usnadňuje rozdělení pracovního zatížení na zvládnutelné úkoly.
Platforma umožňuje nastavení priorit, což studentům pomáhá soustředit se nejprve na nejnaléhavější úkoly a zároveň udržovat plynulý pracovní tok. Díky přizpůsobitelným zobrazením mohou studenti sledovat pokrok, kontrolovat termíny odevzdání a upravovat rozvrhy, aby zůstali v tempu. Použijte šablonu ClickUp Student Template k efektivní organizaci studijních úkolů.
c. Spolupráce na dokumentech v reálném čase
ClickUp Docs usnadňuje skupinovou práci tím, že umožňuje úpravy a komentáře v reálném čase, čímž zajišťuje, že všichni členové týmu zůstávají v souladu se sdílenými projekty. Ať už pracují na výzkumných pracích nebo organizují studijní poznámky, studenti mohou snadno spolupracovat, aniž by museli přepínat mezi více platformami.
Kromě toho můžete také využít vzdělávací nástroje ClickUp pro lepší spolupráci ve skupině.
d. Sledování studia
ClickUp pomáhá studentům udržet si přehled o svém akademickém pokroku díky funkci ClickUp Goals, která jim umožňuje stanovit si jasné studijní cíle a sledovat jejich plnění v průběhu času.
Díky ClickUp Dashboards získávají studenti vizuální přehled o míře dokončení úkolů, blížících se termínech a celkovém pokroku v kurzu. Konsolidací všech akademických úkolů na jednom místě
ClickUp zajišťuje, že studenti zůstanou organizovaní, efektivně dodržují termíny a soustředí se na své studijní cíle.
e. Správa času a harmonogramu
ClickUp Calendar View pomáhá studentům udržet si přehled o jejich akademických rozvrzích tím, že organizuje termíny, zkoušky a revizní plány na jednom centralizovaném místě.
Díky plynulé synchronizaci úkolů mezi zařízeními a možnosti integrovat více kalendářů do jednoho mohou studenti zobrazit své akademické, osobní a mimoškolní rozvrhy na jednom místě, což jim zajistí, že nikdy nezmeškají důležitý termín. Šablona ClickUp Class Schedule & Time Study Template vám také pomůže efektivně spravovat každodenní rutiny.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení: ClickUp nabízí rozsáhlé funkce, jejichž ovládání může novým uživatelům zabrat nějaký čas.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: ⭐ 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: ⭐ 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
2. Grammarly (nejlepší AI nástroj pro kontrolu gramatiky)
Grammarly je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby zlepšoval psací dovednosti studentů tím, že poskytuje návrhy gramatiky, interpunkce a stylu v reálném čase.
Hladce se integruje s různými platformami, včetně webových prohlížečů, textových editorů a mobilních zařízení, a zajišťuje, že studenti mohou sebevědomě psát ve všech aplikacích.
Nejlepší funkce Grammarly
- Komplexní zpětná vazba k psaní: Poskytuje v reálném čase návrhy týkající se gramatiky, pravopisu, interpunkce a stylu, které studentům pomáhají zdokonalit jejich psaní a zajistit srozumitelnost.
- Detekce plagiátů: Prohledává texty v rozsáhlé akademické databázi, aby pomohl studentům správně citovat zdroje a zachovat originalitu.
- Rozšíření slovní zásoby: Navrhuje synonyma a alternativní formulace, aby se zlepšila čitelnost a zabránilo se opakování slov.
- Detektor tónu: Analyzuje text a poskytuje informace o tónu a formálnosti, což studentům pomáhá přizpůsobit jejich psaní akademickému prostředí.
- Integrace napříč platformami: Funguje s prohlížeči, textovými editory a mobilními klávesnicemi, což zajišťuje konzistentní podporu psaní na všech zařízeních.
Omezení Grammarly
- Prémiové funkce vyžadují předplatné: Grammarly nabízí bezplatnou verzi se základními gramatickými a pravopisnými kontrolami, ale pokročilé funkce, jako je detekce plagiátů a rozšiřování slovní zásoby, jsou k dispozici pouze v prémiové verzi.
- Kontextové porozumění: Ačkoli Grammarly poskytuje cenné návrhy, může občas nesprávně interpretovat kontext, což vede k doporučením, která neodpovídají zamýšlenému významu. Uživatelé by měli návrhy kriticky posuzovat.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Pro: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: ⭐ 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: ⭐ 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
3. Gradescope (nejlepší platforma pro hodnocení a známkování)
Gradescope zjednodušuje proces hodnocení pomocí AI asistované evaluace, podrobné analýzy a hladké integrace LMS. Podporuje různé typy úkolů, včetně papírových zkoušek, kódovacích projektů a bublinových listů, díky čemuž je hodnocení pro pedagogy rychlejší a konzistentnější.
Nejlepší funkce Gradescope
- Všestranná podpora při zadávání úkolů: Gradescope umožňuje zadávat kvízy, zkoušky, domácí úkoly a programovací úkoly, čímž zajišťuje flexibilitu pro různé formáty hodnocení.
- Hodnocení s podporou AI: Díky seskupování odpovědí pomocí AI mohou lektoři současně hodnotit podobné odpovědi, což zvyšuje efektivitu a konzistentnost.
- Podrobné analýzy: Poskytují informace na úrovni jednotlivých otázek, které pomáhají pedagogům identifikovat trendy ve výkonnosti studentů a podle toho přizpůsobovat výukové strategie.
- Hladká integrace LMS: Integruje se s platformami Canvas, Blackboard, Moodle a dalšími platformami LMS, což umožňuje automatickou synchronizaci seznamů a přenos známek.
- Kompatibilita online i offline: Funguje jak pro digitální, tak pro papírové hodnocení, umožňuje skenování ručně psaných prací.
Omezení Gradescope
- Naučná křivka: Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby si zvykli na funkce hodnocení.
- Závislost na skeneru: Ručně psané práce je nutné naskenovat, což nemusí být vždy pohodlné.
Ceny Gradescope
- Gradescope nabízí ceny založené na instituci.
Hodnocení Gradescope
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. AI Tutor (nejlepší personalizovaná platforma pro učení založená na umělé inteligenci)
AI Tutor je platforma založená na umělé inteligenci, která poskytuje přizpůsobené doučování v různých předmětech. Přizpůsobuje se individuálním stylům učení a vytváří tak personalizovaný vzdělávací zážitek.
Díky stručným lekcím a hodnocení dovedností v reálném světě pomáhá AI Tutor studentům efektivně posilovat jejich znalosti.
Nejlepší funkce AI Tutor
- Individuální vzdělávací plány: Generuje kurzy šité na míru, které pomáhají studentům dosáhnout konkrétních cílů.
- Krátké lekce: Poskytují stručné a praktické vzdělání vhodné pro nabitý program.
- Hodnocení dovedností v reálném životě: Poskytuje průběžné koučování a zpětnou vazbu za účelem zlepšení dovedností.
Omezení AI Tutoru
- Požadavek na předplatné: Přístup k plným funkcím a obsahu může vyžadovat placené předplatné.
- Závislost na internetu: Pro optimální funkčnost je nutné stabilní připojení k internetu.
Ceny AI Tutor
- Zdarma
- Mentor: 16 $ měsíčně
- Genius: 21 $ měsíčně
Hodnocení a recenze AI Tutor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Otter. ai (nejlepší asistent pro přepisování a schůzky využívající umělou inteligenci)
Otter. ai je asistent pro schůzky založený na umělé inteligenci, který poskytuje přepis v reálném čase, automatické shrnutí a akční položky.
Je široce používán pro přednášky, schůzky a pohovory, protože umožňuje uživatelům efektivně zaznamenávat, organizovat a prohlížet mluvený obsah.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Přepis v reálném čase: Zachycuje a přepisuje schůzky napříč platformami, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
- Automatizované souhrny: Generuje stručné přehledy a identifikuje klíčové úkoly.
- Integrační možnosti: Hladce se propojuje s nástroji jako Slack, Salesforce a HubSpot.
Omezení Otter. ai
- Omezení bezplatného tarifu: Bezplatná verze nabízí omezený počet minut přepisů a funkcí.
- Ochrana osobních údajů: Uživatelé by měli zajistit dodržování organizačních zásad týkajících se nahrávání schůzek.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 8,33 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 20 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
6. Notion (nejlepší snadno použitelný pracovní prostor pro studenty)
Notion je univerzální platforma pro zvýšení produktivity, která kombinuje pořizování poznámek, správu úkolů a spolupráci v jednom pracovním prostoru. Díky přizpůsobitelným šablonám a nástrojům založeným na umělé inteligenci mohou studenti snadno organizovat své studijní úkoly, sledovat zadání a zefektivnit skupinové projekty.
Nejlepší funkce Notion
- Komplexní pořizování poznámek a organizace: Notion podporuje text, obrázky, databáze a vložené soubory, což studentům usnadňuje strukturované spravování poznámek, studijních materiálů a seznamů úkolů.
- Spolupráce při řízení projektů: Spolupráce v reálném čase umožňuje studentům současně upravovat dokumenty, přidělovat úkoly a sledovat pokrok, což zajišťuje hladkou týmovou práci na skupinových projektech.
- Přizpůsobitelné šablony: Nabízí předem připravené šablony pro rozvrhy hodin, poznámky z přednášek a sledování výzkumu, které studentům pomáhají rychle sestavit strukturované studijní plány.
- Integrace s jinými nástroji: Propojení s Google Drive, Slack a Trello umožňuje studentům vkládat dokumenty, spravovat úkoly a zefektivnit pracovní postupy bez nutnosti přepínání mezi platformami.
- Notion AI: Pomáhá s sumarizací poznámek, generováním obsahu a automatizací opakujících se úkolů, čímž studentům šetří čas a zvyšuje efektivitu psaní.
Omezení Notion
- Naučná křivka: Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou vyžadovat čas, než je plně pochopíte.
- Offline přístup: Omezená funkčnost bez připojení k internetu
Ceny Notion
- Zdarma
- Plán Plus: 12 $/uživatel za měsíc
- Obchodní plán: 18 $/uživatel za měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
- Doplněk Notion AI: 10 $/člen za měsíc
Hodnocení a recenze Notion
- G2: ⭐ 4,6/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: ⭐ 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
7. DALL·E (nejlepší pro pokročilé generování obrazů pomocí umělé inteligence)
DALL·E je nejnovější model generování obrazů od OpenAI, který je schopen vytvářet detailní a přesné obrázky na základě textových popisů. Díky integraci s ChatGPT umožňuje uživatelům generovat a vylepšovat obrázky prostřednictvím konverzačních podnětů.
Studenti jej mohou použít k vizualizaci nových konceptů, přidání kreativních prvků do svých úkolů a dokonce i k brainstormingu.
Nejlepší funkce DALL·E
- Vylepšené porozumění pokynům: Generuje obrázky, které přesně odpovídají složitým textovým popisům.
- Integrace ChatGPT: Umožňuje interaktivní tvorbu a vylepšování obrázků prostřednictvím konverzace.
- Vylepšená kvalita obrazu: Vytváří obrázky ve vysokém rozlišení s lepšími detaily a ostrostí.
- Práva vlastnictví uživatelů: Uživatelé mají plná práva na používání a komercializaci obrázků, které vytvoří.
Omezení DALL·E
- Problémy s generováním textu: Může vytvářet obrázky s nečitelným nebo nesprávným textem, pokud výzvy obsahují textové prvky.
Ceny DALL·E
- Zdarma
- Placené: Open AI nabízí několik placených tarifů v závislosti na využití a požadavcích.
Hodnocení a recenze DALL·E
- G2: ⭐ 3,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: ⭐ 4,6/5 (20 recenzí)
8. Mendeley (nejlepší nástroj pro správu referencí a akademické sítě)
Mendeley je bezplatný správce referencí a akademická sociální síť, která studentům pomáhá organizovat výzkum, spolupracovat s ostatními online a objevovat nejnovější výzkumy.
Nejlepší funkce Mendeley
- Správa referencí: Snadno organizujte a prohledávejte osobní knihovny, vkládejte poznámky do dokumentů a vytvářejte citace a bibliografie.
- Akademická spolupráce: Spojte se s výzkumníky z celého světa, sdílejte články a spolupracujte na projektech.
- Objevy v oblasti výzkumu: Získejte přístup k rozsáhlé databázi výzkumných prací a dostávejte personalizovaná doporučení.
- Přístupnost napříč platformami: K dispozici na stolních počítačích a mobilních zařízeních, což zajišťuje přístup k vašemu výzkumu kdykoli a kdekoli.
Omezení Mendeley
- Naučná křivka: Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby se seznámili se všemi funkcemi.
- Občasné problémy se synchronizací: Někteří uživatelé hlásí potíže se synchronizací mezi zařízeními.
Ceny Mendeley
- Zdarma
- Prémiové tarify: Liší se podle úložného prostoru
Hodnocení Mendeley
- G2: ⭐ 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra:⭐ 4,9/5 (více než 60 recenzí)
9. ChatGPT (nejlepší konverzační asistent s umělou inteligencí)
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je konverzační asistent poháněný umělou inteligencí, který je navržen tak, aby pomáhal studentům s širokou škálou úkolů, od odpovídání na otázky až po generování kreativního obsahu. Jeho pokročilé porozumění jazyku umožňuje interaktivní učení a efektivní řešení problémů.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Všestranná pomoc: Poskytuje pomoc s psaním, učením, brainstormingem a dalšími činnostmi.
- Integrační možnosti: Lze integrovat do různých aplikací prostřednictvím API.
- Pokročilý hlasový režim: Nabízí standardní a pokročilé hlasové interakce s videem a sdílením obrazovky.
- Přístup k několika modelům uvažování: Zahrnuje modely jako o3-mini, o3-mini-high a o1 pro různé aplikace.
Omezení ChatGPT
- Náklady na předplatné: Pokročilé funkce vyžadují předplatné ChatGPT Plus nebo Pro.
- Omezení použití: Bezplatná verze má omezený přístup a uživatelé verze Plus se mohou setkat s omezením počtu zpráv.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plán Plus: 20 $ měsíčně
- Pro plán: 200 $ měsíčně
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2:⭐ 4,7/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra:⭐ 4,5/5 (více než 105 recenzí)
👀 Věděli jste, že... V roce 2024 švýcarský filmař Peter Luisi otestoval vypravěčské schopnosti umělé inteligence režií filmu The Last Screenwriter (Poslední scenárista) – filmu, který byl celý napsán ChatGPT.
10. Copyscape (nejlepší nástroj pro odhalování plagiátů)
Copyscape je široce uznávaný nástroj pro detekci plagiátů, který pomáhá studentům a pedagogům identifikovat duplicitní obsah a zajišťuje tak originalitu akademických prací. Nabízí bezplatné i prémiové služby pro vyhledávání kopírovaného materiálu na webu.
Nejlepší funkce Copyscape
- Online detekce plagiátů: Vyhledává kopie vaší stránky na webu.
- Copysentry: Poskytuje automatická upozornění na nové případy krádeže obsahu.
- Prémiové služby: Nabízí pokročilé funkce, jako je hromadné vyhledávání a přístup k API.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Jednoduchý a intuitivní design pro snadnou navigaci
Omezení Copyscape
- Prémiové náklady: Pokročilé funkce vyžadují předplatné.
- Omezená bezplatná verze: Bezplatná služba nabízí pouze základní vyhledávací funkce.
Ceny Copyscape
- Zdarma
- Prémiová služba: Liší se v závislosti na využití a počtu zkontrolovaných stránek.
Hodnocení a recenze Copyscape
- G2:⭐ 4,4/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra:⭐ 4,8/5 (70+ recenzí)
11. QuillBot (nejlepší nástroj pro psaní a parafráze s využitím umělé inteligence)
QuillBot je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který vylepšuje psaní studentů tím, že nabízí nástroje pro parafráze, kontrolu gramatiky a další. Zefektivňuje proces psaní a zajišťuje srozumitelnost a originalitu.
Nejlepší funkce QuillBot
- Nástroj pro parafrázi: Přepisuje text, aby zlepšil srozumitelnost a zabránil redundanci.
- Kontrola gramatiky: Identifikuje a opravuje gramatické chyby.
- Summarizer: Zkracuje dlouhé texty na stručné shrnutí.
- Generátor citací: Vytváří přesné citace v různých stylech.
Omezení QuillBot
- Omezení bezplatné verze: Omezený přístup k pokročilým funkcím a omezení počtu slov.
- Závislost na internetu: Pro optimální výkon je nutné stabilní připojení k internetu.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Roční: 99,95 $ za rok
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2:⭐ 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra:⭐ 4,5/5 (více než 150 recenzí)
12. Gemini (nejlepší asistent s umělou inteligencí pro pracovní prostor Google)
Gemini je pokročilý AI asistent od Google, který byl navržen tak, aby zvýšil produktivitu a zajistil hladkou integraci napříč službami Google.
Nabízí funkce jako konverzační asistence, podpora kódování a generování obrázků, což z něj činí univerzální nástroj pro studenty i profesionály.
Nejlepší funkce Gemini
- Konverzační asistence: Poskytuje pomoc s psaním, plánováním, učením a dalšími činnostmi.
- Podpora kódování: Pomáhá s dokončováním a generováním kódu.
- Generování obrázků: Vytváří obrázky z textových podnětů pomocí pokročilých modelů.
- Integrace se službami Google: Hladce spolupracuje s Gmailem, Dokumenty a dalšími aplikacemi Google.
Omezení Gemini
- Náklady na předplatné: Pokročilé funkce vyžadují předplatné Gemini Advanced.
- Dostupnost funkcí: Některé funkce mohou být omezeny na konkrétní zařízení nebo regiony.
Ceny Gemini
- Bezplatná úroveň: Základní přístup s omezenými funkcemi
- Gemini Advanced: 19,99 $ měsíčně, zahrnuje vylepšené funkce umělé inteligence a další cloudové úložiště
Hodnocení a recenze Gemini
- G2:⭐ 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. ElevenLabs (nejlepší platforma pro generování hlasu pomocí umělé inteligence)
ElevenLabs je platforma hlasové technologie založená na umělé inteligenci, která převádí text do realistické řeči ve 32 jazycích. Nabízí nástroje pro klonování hlasu, dabing a syntézu řeči v reálném čase, které jsou určeny pro tvůrce obsahu, pedagogy a vývojáře.
Nejlepší funkce ElevenLabs
- Vysoce kvalitní syntéza hlasu: Generuje přirozeně znějící řeč s přesnou intonací a emocionálním výrazem.
- Klonování hlasu: Umožňuje uživatelům vytvářet vlastní repliky hlasu se zachováním jedinečných hlasových charakteristik.
- Vícejazyčná podpora: Podporuje více než 70 hlasů v 32 jazycích, což umožňuje globální dosah.
- Integrace API: Poskytuje vývojářům snadno použitelné API pro hladkou integraci do různých aplikací.
Omezení ElevenLabs
- Omezený výběr hlasů: Někteří uživatelé považují dostupné možnosti hlasů za omezené, protože není možné je přizpůsobit.
- Prémiové funkce vyžadují předplatné: Pokročilé funkce, jako je rozsáhlé klonování hlasu a vyšší limity použití, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ElevenLabs
- Zdarma
- Starter: 5 $ měsíčně
- Tvůrce: 11 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ElevenLabs
- G2:⭐ 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. Eduaide. Ai (nejlepší AI asistent pro pedagogy)
Eduaide. AI je platforma založená na umělé inteligenci, která pomáhá pedagogům vytvářet plány výuky, generovat přizpůsobené výukové materiály a poskytovat efektivní zpětnou vazbu studentům. Jejím cílem je snížit administrativní zátěž, aby se učitelé mohli více soustředit na zapojení studentů.
Eduaide. Nejlepší funkce AI
- Pomoc při plánování výuky: Generuje plány výuky v souladu se standardy, což ušetří čas pedagogům.
- Tvorba zdrojů: Vytváří přizpůsobené pracovní listy, kvízy a aktivity, které splňují rozmanité potřeby studentů.
- Nástroje pro zpětnou vazbu studentů: Nabízí nástroje pro efektivní poskytování personalizované zpětné vazby.
- Důraz na ochranu osobních údajů: Klade důraz na ochranu uživatelských údajů a zajišťuje jejich důvěrnost.
Eduaide. Omezení AI
- Omezení bezplatné verze: Bezplatný tarif omezuje uživatele na 15 generací obsahu za měsíc.
- Naučná křivka: Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby mohli všechny funkce efektivně využívat.
Ceny Eduaide. Ai
- Zdarma
- Pro plán: 5,99 $ měsíčně
Eduaide. Hodnocení a recenze AI
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
15. Duolingo (nejlepší mobilní platforma pro výuku jazyků)
Všemi oblíbená sova pro výuku jazyků je zdvořilostí Duolingo!
Duolingo je populární platforma pro výuku jazyků, která nabízí kurzy v několika jazycích prostřednictvím interaktivních lekcí. Poskytuje gamifikované výukové prostředí přístupné přes web a mobilní aplikace.
Nejlepší funkce Duolingo
- Gamifikovaná výuka: Zapojuje uživatele pomocí interaktivních cvičení a odměn, které zvyšují motivaci.
- Rozmanité jazykové kurzy: Nabízí širokou škálu jazykových kurzů pro studenty různých úrovní pokročilosti.
- Přístupnost: K dispozici na různých platformách, včetně webových prohlížečů a mobilních zařízení, což umožňuje učení na cestách.
Omezení Duolinga
- Různá hloubka obsahu: Množství materiálu se může lišit v závislosti na jazyku, přičemž některé kurzy jsou komplexnější než jiné.
- Výuka gramatiky: Explicitní lekce gramatiky nejsou vždy prominentně zastoupeny, což může vyžadovat, aby uživatelé hledali další zdroje.
Ceny Duolingo
- Zdarma
- Super Duolingo: 6,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Duolingo
- G2:⭐ 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra:⭐ 4,6/5 (více než 900 recenzí)
16. Plus AI (nejlepší prezentační nástroj založený na umělé inteligenci)
Plus AI je inovativní prezentační nástroj založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby zefektivnil tvorbu a úpravy snímků přímo v Google Slides a Microsoft PowerPoint. Umožňuje uživatelům vytvářet celé prezentace nebo jednotlivé snímky pomocí jednoduchých pokynů nebo nahráním existujících dokumentů.
Tento nástroj nabízí funkce, jako je přizpůsobení značky, generování obsahu pomocí umělé inteligence a hladká integrace do stávajících pracovních postupů, což z něj činí cenný nástroj pro profesionály a pedagogy, kteří chtějí zvýšit efektivitu svých prezentací.
Plus nejlepší funkce AI
- Hladká integrace: Funguje přímo v aplikacích Google Slides a PowerPoint, takže není nutné přepínat mezi aplikacemi.
- Generování obsahu pomocí umělé inteligence: Vytváří prezentace na základě zadání nebo existujících dokumentů, čímž šetří čas a námahu.
- Vlastní branding: Umožňuje uživatelům začlenit vlastní loga, fonty a barvy pro jednotnou identitu značky.
- Všestranné nástroje pro úpravy: Nabízí možnosti vkládání, přepisování a remixování snímků, což usnadňuje aktualizace obsahu a formátování.
Plus omezení AI
- Přístup na základě předplatného: Plus AI nabízí bezplatnou zkušební verzi, ale pro další používání je nutné zakoupit předplatné.
- Naučná křivka: Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby plně prozkoumali a efektivně využili všechny funkce.
Ceny AI
- Zdarma
- Základní: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro: 25 $/uživatel za měsíc
- Tým: 40 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Plus hodnocení AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
17. Brainly (nejlepší komunita pro sdílení znalostí mezi studenty)
Brainly je online platforma, kde studenti spolupracují na řešení akademických problémů a sdílejí znalosti. Pokrývá širokou škálu předmětů a umožňuje uživatelům klást otázky a odpovídat na ně, což usnadňuje učení.
Nejlepší funkce Brainly
- Pomoc od komunity: Studenti si navzájem pomáhají tím, že poskytují odpovědi a vysvětlení na různé akademické otázky.
- Široké pokrytí předmětů: Zahrnuje témata od matematiky a přírodních věd po humanitní vědy a jazyky.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Navrženo tak, aby bylo intuitivní, což uživatelům usnadňuje orientaci a vyhledávání relevantních informací.
Omezení Brainly
- Kontrola kvality: Jelikož obsah je generován uživateli, přesnost odpovědí se může lišit, což vyžaduje, aby uživatelé informace ověřovali.
- Přítomnost reklamy: Bezplatná verze obsahuje reklamy, které mohou některé uživatele rušit.
Ceny Brainly
- Zdarma
- Pololetní předplatné: 18 $ každých 6 měsíců
- Roční předplatné: 24 $ za rok
Hodnocení Brainly
- G2:⭐ 4/5 (15+ recenzí)
- Capterra:⭐ 4,4/5 (více než 25 recenzí)
18. AskCodi (nejlepší asistent pro kódování založený na umělé inteligenci)
AskCodi je asistent pro kódování založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby zefektivnil vývojové pracovní postupy poskytováním sady nástrojů, které pomáhají při generování kódu, refaktoringu, ladění a dalších činnostech. Podporuje více programovacích jazyků a frameworků s cílem zvýšit produktivitu vývojářů všech úrovní dovedností.
Je to skvělý zdroj pro studenty, kteří se chtějí naučit programovat.
Nejlepší funkce AskCodi
- Generátor kódu: Rychle vytváří úryvky kódu a složité struktury přizpůsobené různým programovacím jazykům.
- Refaktorování kódu: Zvyšuje kvalitu kódu refaktorováním stávajících kódových základen pro lepší efektivitu a udržovatelnost.
- Opravář kódu: Identifikuje a řeší chyby, syntaktické chyby a logické problémy, aby zajistil stabilní kód.
- Překladač jazyků: Převádí kód mezi různými programovacími jazyky při zachování správné syntaxe a logiky.
- Autor jednotkových testů: Automatizuje vytváření jednotkových testů, aby zajistil robustní a bezchybné aplikace.
Omezení AskCodi
- Přístup na základě předplatného: Pokročilé funkce vyžadují placené předplatné.
- Naučná křivka: Uživatelé mohou potřebovat čas, aby se seznámili se všemi dostupnými nástroji.
Ceny AskCodi
- Premium: 14,99 $ měsíčně
- Ultimate: 34,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze AskCodi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
19. Canva (nejlepší online platforma pro design)
Canva je uživatelsky přívětivá online designová platforma, která umožňuje jednotlivcům i týmům vytvářet širokou škálu vizuálního obsahu, od grafiky pro sociální média po prezentace a marketingové materiály.
Nabízí rozsáhlou knihovnu šablon, obrázků a fontů, díky čemuž je design přístupný jak pro začátečníky, tak pro profesionály.
Nejlepší funkce Canva
- Rozsáhlá knihovna šablon: Poskytuje širokou škálu přizpůsobitelných šablon pro různé potřeby v oblasti designu.
- Rozhraní typu drag-and-drop: Zjednodušuje proces návrhu díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní.
- Nástroje pro spolupráci: Umožňují týmům spolupracovat v reálném čase a zvyšují produktivitu.
- Brand kit: Umožňuje firmám udržovat konzistenci značky tím, že ukládá značkové prvky a snadno aplikuje barvy a fonty značky.
- Magic Studio: Nabízí nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou Magic Write a Dream Lab, pro generování obsahu a tvorbu obrázků.
Omezení Canva
- Omezení bezplatné verze: Přístup k určitému prémiovému obsahu a funkcím vyžaduje předplatné.
- Naučit se pokročilé funkce: Zatímco základní funkce jsou snadno použitelné, zvládnutí pokročilých nástrojů může nějakou dobu trvat.
Ceny Canva
- Zdarma
- Canva Pro: 120 $ ročně
- Canva Teams: 100 $ ročně
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 400 recenzí)
20. Khanmigo (nejlepší AI tutor a asistent učitele)
Khanmigo je osobní tutor a asistent výuky založený na umělé inteligenci, který vyvinula Khan Academy. Poskytuje interaktivní a efektivní zážitky z učení tím, že studenty vede k odpovědím, místo aby jim jednoduše poskytoval řešení.
Khanmigo je integrován s rozsáhlými vzdělávacími zdroji Khan Academy a pokrývá předměty jako matematika, humanitní vědy, programování a společenské vědy.
Nejlepší funkce Khanmigo
- Interaktivní učení: Podporuje kritické myšlení tím, že vede studenty k samostatnému hledání odpovědí.
- Komplexní pokrytí témat: Poskytuje personalizované doučování v široké škále témat.
- Podpora učitelů: Pomáhá pedagogům s plánováním výuky, vytvářením kvízů a souhrny pokroku studentů.
Omezení Khanmigo
- Požadavek na předplatné: Přístup pro rodiče a studenty vyžaduje placené předplatné.
- Geografická omezení: V současné době k dispozici především pro uživatele ve Spojených státech.
Ceny Khanmigo
- Zdarma pro učitele: Pedagogové mají přístup ke Khanmigo zdarma.
- Placený přístup pro rodiče a studenty: Podrobnosti o předplatném jsou k dispozici na webových stránkách Khanmigo.
Hodnocení a recenze Khanmigo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Typy nástrojů umělé inteligence pro studenty
AI změnila způsob, jakým studenti studují, provádějí výzkum a organizují svou akademickou práci. Díky široké škále nástrojů AI pro studenty nyní technologie hraje přímou roli ve zjednodušování složitých předmětů, zvyšování efektivity a zatraktivňování učení.
1. Nástroje pro výzkum a pořizování poznámek založené na umělé inteligenci
Hledání spolehlivých zdrojů a shrnování velkého množství informací může být časově náročné. Výzkumné nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají studentům extrahovat klíčové body, analyzovat obrovské množství dat a efektivně strukturovat své poznatky.
2. Asistenti pro psaní a gramatiku založení na umělé inteligenci
Od esejí po zprávy, AI vylepšuje proces psaní tím, že nabízí jazykové návrhy, zlepšuje srozumitelnost a zajišťuje správné použití gramatiky. Tyto nástroje pomáhají studentům zdokonalit jejich styl psaní a efektivně komunikovat své myšlenky.
3. Nástroje pro matematiku a řešení problémů založené na umělé inteligenci
Řešení matematických úloh a porozumění vzorcům je snazší díky podrobným vysvětlením generovaným umělou inteligencí. Tyto nástroje pomáhají rozložit složité pojmy a zpřístupnit výpočty.
👀 Věděli jste, že... Umělá inteligence Google DeepMind se zapsala do historie tím, že vyřešila „neřešitelný“ matematický problém.
Našel nové řešení desetiletí starého problému Cap Set, čímž dokázal, že AI může posunout hranice lidského poznání v matematice.
4. AI lektoři a virtuální asistenti pro učení
Personalizované doučování založené na umělé inteligenci se přizpůsobuje individuálním stylům učení a poskytuje interaktivní vysvětlení a strukturované lekce. Tato forma personalizovaného učení pomáhá studentům studovat vlastním tempem a soustředit se na oblasti, které potřebují zlepšit.
5. Nástroje pro produktivitu a organizaci založené na umělé inteligenci
Správa studijních úkolů, zadání a termínů vyžaduje správnou organizaci. Nástroje pro zvýšení produktivity založené na umělé inteligenci pomáhají studentům strukturovat jejich studijní plány, sledovat pokrok a optimalizovat časové řízení.
6. Generování obrázků pomocí umělé inteligence a vizuální výukové nástroje
U předmětů, které vyžadují vizuální porozumění, ilustrace generované umělou inteligencí činí abstraktní témata srozumitelnějšími. Nástroje pro generování obrázků pomáhají vytvářet vzdělávací vizuály, které zlepšují zapamatovatelnost a zapojení studentů.
Každý student má jedinečné akademické potřeby a účinnost nástrojů AI pro vysokoškolské studenty závisí na tom, jak se přizpůsobí jejich preferencím v oblasti učení. Ať už jde o pomoc s domácími úkoly, podporu při výzkumu nebo zlepšení psacích dovedností, AI zlepšuje vzdělávání tím, že poskytuje strukturovanou pomoc, hlubší porozumění a přizpůsobené zážitky z učení.
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro studenty?
Ne všechny nástroje umělé inteligence pro studenty jsou stejné. Některé pomáhají s domácími úkoly, jiné zlepšují psací dovednosti a další zefektivňují výzkumné projekty.
Ale jak poznáte, který z nich přináší přidanou hodnotu vašemu učení, a který vám jen poskytuje okamžité odpovědi?
🧠 Představte si, že sedíte před obtížným matematickým úkolem, který vám prostě nedává smysl. Můžete použít nástroj AI, který vám za vteřinu vypočítá odpověď, ale to vám nepomůže se nic naučit ani uspět v testu. Místo toho můžete požádat nástroj AI, aby vás provedl každým krokem, ukázal vám, kde jste udělali chybu, a pomohl vám pochopit logiku, která za tím stojí.
Správný nástroj umělé inteligence dokáže víc než jen řešit problémy; umožňuje studentům kriticky myslet, aplikovat pojmy a dlouhodobě si uchovávat znalosti.
Než si tedy vyberete řešení založené na umělé inteligenci, zeptejte se sami sebe na následující otázky:
Přizpůsobí se vašemu stylu učení?
Někteří studenti lépe vstřebávají informace prostřednictvím vizuálních podnětů, zatímco jiní potřebují podrobná vysvětlení nebo interaktivní cvičení. Nástroje umělé inteligence pro vysokoškolské studenty, které nabízejí personalizované vzdělávací zážitky, vám pomohou pochopit pojmy způsobem, který vám dává smysl, namísto vnucování obecného přístupu.
Opravdu vás to učí, nebo jen dává odpovědi?
Pokud vám nástroj umělé inteligence předloží hotovou esej nebo vyřeší matematický problém bez vysvětlení, je to opravdu pomoc? Umělá inteligence by měla studentům pomáhat tím, že rozkládá složité pojmy, ukazuje důvody řešení a posiluje akademické výsledky, místo aby jen urychlovala plnění úkolů.
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp Brain naučit se řešit fyzikální úlohy.
Můžete důvěřovat informacím, které poskytuje?
Obsah generovaný umělou inteligencí je všude, ale ne vždy je přesný. Pokud používáte umělou inteligenci pro výzkumné projekty nebo psaní úkolů, potřebujete nástroje, které čerpají z důvěryhodných zdrojů, nikoli ty, které generují náhodné fakty. Některé nástroje se dokonce integrují s Google Docs, aby studentům pomohly strukturovat jejich práci a efektivně analyzovat obrovské množství informací.
Je to bez plagiátů a etické?
AI by měla být pomůckou pro učení, nikoli zkratkou. Nejlepší nástroje zlepšují vzdělávání tím, že zdokonalují psací dovednosti, nabízejí správné gramatické návrhy a provádějí vás úkoly, místo aby za vás práci dělaly.
Rozvíjí dovednosti i mimo učebnu?
Skutečná hodnota AI nespočívá pouze v tom, že věci lze vyřídit rychleji. Ať už jde o výuku jazyků, generování obrázků nebo zlepšování schopností řešit problémy, správný nástroj AI pomáhá studentům zdokonalit kritické myšlení a rozvíjet dovednosti, které přesahují akademickou sféru.
Nejlepší nástroje umělé inteligence nejen usnadňují studium, ale také ho zefektivňují. Místo hledání rychlých řešení si vyberte umělou inteligenci, která vám pomůže odpovídat na otázky, zapamatovat si informace a ušetřit čas, a zároveň posílí váš celkový proces učení.
Lepší učení díky AI
Správné nástroje umělé inteligence nejen urychlují práci, ale také zefektivňují učení. Ať už se jedná o řešení složitých témat, organizování úkolů nebo zdokonalování psaní, umělá inteligence vám pomůže soustředit se na to, co je opravdu důležité.
Klíčové je najít správnou rovnováhu mezi technologií a tradičním učením. Při správném použití umělá inteligence zvyšuje produktivitu, posiluje porozumění a udržuje studenty v čele.
