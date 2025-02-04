10 nejlepších alternativ aplikace Hemingway v roce 2025 (recenze a ceny)

Trpíte tvůrčí krizí? Potřebujete vylepšit svůj obsahový marketing nebo prózu? Nejste si jisti interpunkcí?
Stává se to i těm nejlepším z nás. ?
Naštěstí nemusíte být nejbystřejším spisovatelem, abyste mohli vytvářet poutavé texty. Nástroje pro psaní s umělou inteligencí, jako je aplikace Hemingway – nebo jedna z mnoha alternativ aplikace Hemingway – vám mohou pomoci vytvořit vynikající texty bez chyb s pomocí umělé inteligence.
Ačkoli je nástroj Hemingway nepostradatelným pomocníkem pro blogery, nezávislé autory, marketingové profesionály a nespočet dalších tvůrců obsahu, má určitá omezení – a není to jediný nástroj pro psaní, který je k dispozici. ✍️
Podívejme se, co hledat v textovém editoru s umělou inteligencí, a prozkoumejme některé z nejlepších alternativ editoru Hemingway, které posunou vaše psaní na vyšší úroveň.
Co byste měli hledat v alternativě k aplikaci Hemingway?
Hledání alternativ k aplikaci Hemingway vyžaduje trochu pátrání. Koneckonců, je populární z dobrého důvodu.
Editor Hemingway je velmi užitečný jako nástroj pro korekturu pomocí umělé inteligence, který analyzuje váš text a generuje skóre čitelnosti – což je měřítko toho, jak snadné nebo obtížné je váš text číst. Nabízí také návrhy výběru slov, které zjednodušují složité větné struktury, a to díky editoru stylu a pokročilé kontrole gramatiky. ⚒️
Jeho funkce jsou však poměrně základní a nemusí vyhovovat vašemu stylu psaní. (Ne každý chce psát jako autor, po kterém je aplikace pojmenována!)
Naštěstí existuje několik skvělých alternativ k editoru Hemingway s různými funkcemi pro váš proces psaní.
Hledejte nástroje pro psaní a kontrolu gramatiky, které umí:
- Vytvořte text na základě zadaných klíčových slov a pokynů.
- Zkontrolujte základní pravopisné a gramatické chyby.
- Navrhněte způsoby, jak zjednodušit a zpřehlednit složité větné struktury.
- Zvýrazněte nevhodné výrazy a nabídněte synonyma, která by mohla být vhodnější.
- Využijte pasivní hlas a nabídněte aktivnější alternativy.
- Pište texty ve stylu, který vám vyhovuje ✍️
Některé nástroje AI pro psaní dokonce nabízejí triky pro zvýšení produktivity, které zefektivní váš pracovní postup a ušetří vám hodiny času – a úzkosti. ⏳
10 nejlepších alternativ aplikace Hemingway, které můžete použít v roce 2024
Když hledáte alternativy k editoru Hemingway, zamyslete se nad funkcemi, které pro danou práci potřebujete, abyste mohli určit, která aplikace nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Abychom vám pomohli najít nejlepší aplikaci pro psaní s umělou inteligencí a editor stylu, podívejme se, co dokáže každá z těchto alternativ aplikace Hemingway.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která vám pomůže psát lepší texty – a mnohem víc. Praktické nástroje pro správu pracovních postupů ClickUp zjednodušují plánování, zefektivňují procesy a komunikaci a zajišťují, že vše bude hotovo včas.
Začněte tím, že si pomocí šablony kalendáře obsahu naplánujete tvorbu obsahu. Jakmile budete mít přehled a plán, je čas začít psát.
Pomocí asistenta psaní ClickUp AI můžete brainstormovat nápady na základě podnětů, vytvářet osnovy nebo psát e-maily, blogy, příspěvky na sociální sítě nebo webové stránky. Asistent psaní ClickUp AI vám pomůže se všemi typy textů, od technických dokumentů po marketingové slogany.
Veškerý váš obsah je uložen v ClickUp Docs, které jsou propojeny s vašimi pracovními postupy. To znamená, že vše je na jednom snadno dostupném místě. ?
Jako bonus je ClickUp tak dobrý, že pro kontrolu gramatiky nepotřebujete Grammarly. Nástroj pro korekturu ClickUp AI detekuje překlepy, pravopisné chyby, gramatické chyby a nadměrné používání příslovcí.
Poté upraví váš text, aby byl stručný a poutavý, a dokonce za vás provede formátování, takže váš hotový dokument bude vypadat naprosto profesionálně. Vaše psací schopnosti se právě výrazně zlepšily!
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte ClickUp Mind Maps nebo ClickUp Whiteboards k brainstormingu obsahu a poté převeďte text přímo do proveditelných a sledovatelných úkolů.
- Sledujte pokrok ve srovnání s vaším plánem tvorby obsahu na přizpůsobitelném panel u ClickUp Dashboard.
- Osvojte si SEO pro svůj obsah hned na začátku s šablonou ClickUp SEO Research & Management Template.
- Integrujte ji s dalšími nástroji, jako jsou Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn a WordPress.
- Používejte aplikaci ClickUp na Windows, Macu nebo Linuxu, stejně jako na svém mobilním zařízení.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím nefunguje na stejně vysoké úrovni jako aplikace pro stolní počítače.
- ClickUp AI není k dispozici ve bezplatné verzi.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Grammarly
Grammarly je výkonný nástroj pro kontrolu pravopisu a gramatiky. Využívá zpracování přirozeného jazyka a umělou inteligenci k vyhledávání chyb, nejasností, zbytečných slov a dalších problémů. Nástroj navrhuje úpravy, které zlepší vaše psaní, abyste mohli odevzdat vybroušený, poutavý a bezchybný dokument. ?
Jedná se o jednu z nejpopulárnějších alternativ editoru Hemingway pro profesionály ze všech oborů. Použijte ji k vytváření lepších e-mailů, obchodních dokumentů, technických obsahů a příspěvků na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Grammarly
- Ušetřete čas generováním textu pomocí jedné z AI výzev Grammarly.
- Zkontrolujte svůj tón, abyste se ujistili, že působíte správným dojmem v daném kontextu.
- Pomocí nástroje pro kontrolu plagiátů odhalte texty, které jsou příliš podobné jiným publikovaným textům.
- Používejte Grammarly na svém počítači, mobilu nebo v prohlížeči, ale také v celé řadě dalších nástrojů, včetně aplikací pro zpracování textu, jako je Microsoft Word, a komunikačních aplikací, jako je Gmail nebo Slack.
- Placené tarify Grammarly Business jsou skvělé pro marketingové týmy, které chtějí vytvářet texty bez chyb.
Omezení aplikace Grammarly
- Online editor někdy chybně označuje správný text a interpunkční chyby.
- Pro pokročilé funkce, jako je úprava tónu a kontrola plagiátů, budete potřebovat jednu z placených verzí.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 75 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 5 700 recenzí) Pro Grammarly Business
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 900 recenzí) pro firmy
Porovnejte Grammarly a Wordtune!
3. PaperRater
PaperRater zkontroluje váš rukopis a prověří ho z hlediska pravopisu, gramatiky a interpunkce. Stačí vybrat typ dokumentu, který píšete, a vaši úroveň vzdělání, poté vložit text do prohlížeče nebo nahrát soubor. Nástroj AI poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, včetně známky, kterou můžete očekávat, a navrhuje zlepšení vašeho psaní. ?
Tento nástroj se dostal na náš seznam nejlepších alternativ editoru Hemingway, protože nabízí několik užitečných zdrojů pro psaní. Najdete zde například seznamy často zaměňovaných slov, nástroj pro rozšiřování slovní zásoby a odpovědi na často kladené otázky týkající se pravopisu a gramatiky.
Nejlepší funkce PaperRater
- Používejte PaperRater online, není třeba stahovat
- Získejte výsledky z cloudového systému během několika sekund.
- Odhalte jakékoli neúmyslné plagiátorství pomocí integrovaného nástroje pro detekci plagiátorství.
- Přečtěte si podrobné statistiky, které PaperRater poskytuje, abyste odhalili své chyby a příště se mohli zlepšit.
Omezení aplikace PaperRater
- Neexistuje žádná mobilní aplikace, proto je nejlepší používat ji na stolním počítači nebo notebooku.
- Není integrována s žádnými dalšími nástroji – finální verzi budete muset zkopírovat a vložit jinam, abyste ji mohli naformátovat pro odeslání.
Ceny PaperRater
- Základní: Zdarma
- Premium: 14,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze PaperRater
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (11 recenzí)
4. ProWritingAid
Tato alternativa editoru Hemingway je oblíbená u copywriterů, editorů, studentů a profesionálních obchodníků. Kontroluje váš dokument v reálném čase a navrhuje rychlé opravy gramatických, pravopisných nebo stylistických chyb, což vám pomáhá se učit za pochodu. ?
ProWritingAid nabízí pokročilé funkce umělé inteligence, jako je kontrola plagiátů a nástroje jako Rephrase. Ten druhý transformuje vaše slova podle vašich pokynů – můžete je prodloužit nebo zkrátit, učinit je více či méně formálními nebo přidat popisné detaily, aby byly poutavější. Můžete také přepsat svůj text, shrnout ho nebo požádat umělou inteligenci, aby ho za vás automaticky dokončila.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Zajistěte jednotnost v rámci celého týmu pomocí interního slovníku a pravidel stylistiky značky.
- Vyberte si z více než 25 různých typů zpráv, které vám poskytnou zpětnou vazbu k vašemu psaní.
- Pomocí pluginů integrujte ProWritingAid s dalšími aplikacemi, jako jsou Microsoft Office, Outlook, WordPress a Google Docs.
- Získejte klid v duši s vědomím, že vaše data jsou 100% soukromá a bezpečná.
Omezení aplikace ProWritingAid
- Bezplatná verze má omezenou funkčnost a umožňuje upravovat pouze 500 slov najednou.
- ProWritingAid zatím nemá speciální aplikace pro mobilní zařízení s iOS nebo Androidem.
ProWritingAid ceny
- Zdarma: Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc
- Premium Pro: 36 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
5. Slick Write
Slick Write je bezplatný a rychlý online nástroj pro úpravy textu. Kontroluje pravopis, gramatiku a styl psaní a umožňuje vám je opravovat v reálném čase. Index čitelnosti vám řekne, na jaké úrovni je vaše psaní, abyste se mohli ujistit, že je vhodné pro vaše publikum.
Využijte užitečnou zpětnou vazbu od této alternativy editoru Hemingway a vylepšete svou slovní zásobu, věty a strukturu. A pokud jste vděční, neváhejte jim nechat spropitné. ?
Nejlepší funkce Slick Write
- Učte se ze statistik, jako je index pasivního hlasu, rozmanitost slovní zásoby a používání příslovcí a zájmen.
- Pokud si nejste něčím jisti, podívejte se na užitečný seznam tipů pro styl psaní.
- Pomocí možností přizpůsobení zvětšete písmo, aby se vám lépe četlo.
- Využijte vestavěnou hru na asociace slov, abyste překonali tvůrčí blok a inspirovali se k novým nápadům.
Omezení aplikace Slick Write
- Funkce aplikace Slick Write jsou poměrně omezené.
- Neexistuje žádná desktopová ani mobilní aplikace, takže k jejímu použití musíte být online.
Slick Write ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze Slick Write
- G2: Zatím žádné recenze
- Capterra: 4,4/5 (5 recenzí)
6. Ginger
Ginger je navržen tak, aby vám pomohl psát lépe a rychleji a zvýšil vaši produktivitu. Tato alternativa k editoru Hemingway je webový nástroj založený na umělé inteligenci, který kontroluje pravopis, gramatiku a interpunkci a nabízí opravy během psaní. Také předvídá slova a parafrázuje text za vás.
Základní verze tohoto nástroje s umělou inteligencí je zdarma, ale pokud chcete integrovat nástroje jako Facebook, WordPress, Gmail a X, je k dispozici placená verze.
Nejlepší funkce aplikace Ginger
- Pomocí tlačítka „Opravit“ najdete gramatické chyby a pomocí tlačítka „Přepsat“ můžete svůj text napsat jiným způsobem.
- Dvojitým kliknutím na libovolné slovo zobrazíte užitečný seznam synonym.
- Přeložte svůj anglický text do více než 40 jazyků ?
- Stáhněte si aplikaci pro Windows nebo Mac nebo pro mobilní zařízení iOS nebo Android.
Omezení aplikace Ginger
- Platforma nemá kontrolu plagiátů.
- Někteří uživatelé mají pocit, že návrhy aplikace Ginger nejsou vždy správné.
Ceny Ginger
- Zdarma: Zdarma
- Ginger Premium: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Ginger Business: 29,97 $/měsíc pro 3 uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Ginger
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 80 recenzí)
7. PerfectIt
Tato alternativa k editoru Hemingway je nástroj pro korektury a úpravy textů určený pro profesionály. Je obzvláště užitečný pro technické texty, jako jsou zprávy, smlouvy, návrhy, články a knihy. ?
PerfectIt se zaměřuje na zajištění konzistence používání slov v celém dokumentu. Zvýrazňuje také nedefinované zkratky a zajišťuje, aby byl stylový průvodce aplikován v celém textu.
Nejlepší funkce PerfectIt
- Zkontrolujte správnost pravopisu, velkých písmen a interpunkce.
- Použijte stylový průvodce vaší společnosti nebo klienta nebo vestavěný Chicago Manual of Style.
- Snadné sdílení stylových šablon s kolegy
- Vyberte si, zda chcete pracovat v britské, americké, kanadské nebo australské angličtině.
Omezení aplikace PerfectIt
- PerfectIt neprovádí gramatické kontroly
- Cena může být pro běžného uživatele trochu vysoká.
PerfectIt ceny
- Profesionální: 90 $/rok na uživatele
- Elite: 119 $/rok na uživatele
- Tým: 129 $/rok na uživatele
- Podnik: 149 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze PerfectIt
- G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 370 recenzí)
8. Linguix
Linguix je aplikace pro psaní založená na umělé inteligenci, která kontroluje gramatiku a zajišťuje, aby vaše psaní bylo jasné a efektivní. Skóre kvality obsahu měří čitelnost, poutavost a dodržování stylistických pravidel. ?
Tuto alternativu aplikace Hemingway můžete použít na webových stránkách Linguix nebo v celé řadě aplikací, včetně WordPress, Google Docs a Mailchimp.
Nejlepší funkce Linguix
- Chraňte reputaci své značky tím, že budete ve všech komunikacích dodržovat stylový manuál.
- Pomocí rozšíření prohlížeče můžete věty přepsat, rozšířit nebo zkrátit.
- Změřte výkonnost psaní celého týmu a zjistěte, v čem se můžete zlepšit.
- Kontrolujte dokumenty v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, portugalštině, španělštině nebo polštině.
Omezení aplikace Linguix
- Doporučení týkající se pravopisu a gramatiky nejsou vždy správná.
- Linguix nenabízí kontrolu plagiátů.
Ceny Linguix
- Osobní bezplatná verze: zdarma
- Personal Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 100 $/měsíc pro 2 uživatele
Hodnocení a recenze Linguix
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí) Pro firmy
- Capterra: 4,5/5 (90 recenzí)
9. INK
INK je asistent pro obsahový marketing využívající umělou inteligenci. Zaměřuje se na vytváření relevantního, vysoce kvalitního obsahu, který je optimalizován pro vaše publikum.
Použijte tuto alternativu k Hemingway Editoru k výzkumu klíčových slov a vytvoření klastrů klíčových slov. Poté jednoduše dejte pokyn AI writerovi, aby pomocí těchto klíčových slov vytvořil SEO optimalizované nadpisy a texty.
Nejlepší funkce INK
- Rychle a snadno vytvářejte texty a vizuály optimalizované pro SEO ?️
- Získejte lepší hodnocení a zvyšte míru prokliku díky sémantickému skóre obsahu AI od INK.
- Chraňte svou digitální značku prostřednictvím veškerého obsahu
- Využijte bezplatná videa o content marketingu a podporu komunity.
Omezení INK
- Vytvořený obsah nemusí být vždy hned napoprvé zcela relevantní.
- INK není pro malé podniky snadno dostupný.
INK ceny
- Profesionální: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc pro 3 uživatele
Hodnocení a recenze INK
- G2: 4,9/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (4 recenze)
10. WhiteSmoke
WhiteSmoke je online nástroj pro korekturu textů, který využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k vyhledávání dosud nezjištěných gramatických chyb a navrhuje úpravy pro vylepšení vašeho textu.
Nejlepší funkce WhiteSmoke
- Přijměte navrhované opravy jediným kliknutím ?️
- Použijte nástroj na odhalování plagiátů, abyste se ujistili, že váš text je jedinečný.
- Překládejte texty do více než 50 jazyků
- Tuto alternativu aplikace Hemingway můžete použít ve Windows nebo MacOS, stejně jako v prohlížečích Firefox, Safari, Opera a Microsoft Edge.
Omezení WhiteSmoke
- Někdy nejsou překlady zcela správné
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, který byste mohli vyzkoušet.
WhiteSmoke ceny
- Web: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,33 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 22,99 $/měsíc pro 3 uživatele
Hodnocení a recenze WhiteSmoke
- G2: 4,6/5 (10 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
Zdokonalte své psaní pomocí nejlepších nástrojů pro korektury a úpravy
Ať už vytváříte technické dokumenty nebo marketingové texty, editační nástroje vám ušetří čas a zlepší kvalitu vašeho textu.
Většina nástrojů kontroluje alespoň pravopis a gramatiku, ale mnoho z nich umí mnohem víc. Mohou například zajistit konzistenci v celém dokumentu nebo pracovat s kontrolou plagiátů, aby se ujistily, že váš text je originální. ✅
Ačkoli je aplikace Hemingway oblíbená, existuje mnoho dalších možností. Jednou z nejlepších alternativ editoru Hemingway je ClickUp. Tato cloudová aplikace nejen vylepšuje vaše texty, ale také zefektivňuje váš pracovní postup, zvyšuje vaši produktivitu a zlepšuje komunikaci v týmu – to vše na jednom pohodlném a snadno použitelném místě.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, díky kterému budou vaše texty v každém ohledu lepší. ✨