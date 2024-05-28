Wordtune vs. Grammarly: Který nástroj pro psaní s umělou inteligencí je nejlepší?

Chcete identifikovat gramatické chyby? Ano. Potřebujete návrhy na správnou strukturu vět? Ano. Komplexní zpětnou vazbu ohledně tónu a stylu obsahu? Ano.
I když vám dobrý nástroj pro psaní s umělou inteligencí pomůže se vším výše uvedeným, ne všechny jsou stejné. Některé nabízejí nové funkce umělé inteligence, jiné základní redakční funkce a pak je tu ještě názor zákazníků.
I přes řadu možností vynikají dva nástroje: Wordtune a Grammarly.
V tomto průvodci se podíváme na Wordtune vs Grammarly a porovnáme mimo jiné jejich hlavní funkce, ceny a úroveň podpory.
Přidali jsme třetí možnost, která by mohla být právě tím nástrojem pro psaní s umělou inteligencí, který jste hledali!
Co je Wordtune?
Wordtune je generativní nástroj umělé inteligence, který vylepšuje vaše psaní pomocí doporučení umělé inteligence. Wordtune je k dispozici pro váš počítač, smartphone nebo oblíbenou aplikaci a vylepšuje vaši komunikaci za běhu.
Tento nástroj můžete využít ke zlepšení zpráv na sociálních sítích, brainstormingu vašich dalších velkých nápadů, technickému psaní a dalším účelům.
Zde je stručný přehled jejich funkcí:
Funkce Wordtune
Funkce psaní s umělou inteligencí Wordtune pokrývá všechny aspekty psaní obsahu – opravuje gramatické chyby, cituje zdroje podložené daty, vylepšuje psaný obsah a mnoho dalšího.
Odpovědi AI
Wordtune poskytuje faktické informace po ověření minimálně pěti důvěryhodnými zdroji. Faktická přesnost této platformy je lepší než u nástrojů jako Grammarly nebo ChatGPT.
Pomocí funkce AI Answers od Wordtune můžete ve své knihovně Wordtune vytvořit personalizovanou znalostní bázi.
AI asistent pro psaní
AI asistent Wordtune nabízí návrhy umělé inteligence, které zůstávají věrné vašemu jedinečnému stylu a zároveň vám umožňují psát rychleji. Jediným kliknutím můžete přepínat mezi formálním a neformálním tónem obsahu.
Psaní můžete personalizovat vtipy nebo nejnovějšími statistikami. Asistent AI se postará o technické záležitosti, jako je gramatika, pravopis atd.
Tvořte s pomocí AI
Šablony dostupné ve Wordtune si můžete přizpůsobit a vytvářet kvalitní obsah od základů. Vytvářejte kreativní nadpisy, příspěvky na LinkedIn, e-maily a další.
Wordtune Rewrite
Wordtune Rewrite vám usnadní život díky doporučením umělé inteligence, která během několika sekund přepíše věty – od jediného slova až po celou stránku.
Například jste napsali originální příspěvek na blog a chcete jej propagovat na sociálních médiích. Zde je postup, který musíte dodržet:
- Vložte blog do nástroje Paraphrase od Wordtune.
- Využijte shrnutý obsah k propagaci blogu v krátkých i dlouhých formátech:
Ceny Wordtune:
- Bezplatná verze: 0 $/měsíc
- Plus: 9,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně (30 přepisů a vylepšení, 5 AI podnětů a pět shrnutí denně, neomezené opravy textu, neomezené doporučení textu)
- Neomezený: 14,99 $ za měsíc na uživatele, fakturováno ročně (neomezené přepisy a vylepšení, AI podněty, shrnutí, opravy textu, doporučení textu, prémiová podpora)
- Podnikání: Individuální ceny (neomezené funkce pro všechny členy vašeho týmu)
Podívejte se na tyto alternativy k Wordtune!
Co je Grammarly?
Grammarly se vyvinulo z nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky. Dnes je to jeden z nejlepších bezplatných AI asistentů pro psaní s věrnou základnou fanoušků. Uživatelé využívají tuto platformu k sebevědomému a jasnému psaní s správným formátováním, přepisováním a strukturováním vět.
Grammarly je užitečný, protože vám řekne, proč musíte něco změnit. Takže se s tímto nástrojem učíte, jak píšete více:
Řekněme, že píšete výzkumnou práci a máte pocit, že úvod by mohl být konkrétnější. Použijte Grammarly jako zpětnou vazbu a získejte nápady, jak zlepšit své psaní.
Grammarly se stane vašimi dalšími očima, které zachytí věci, které by vám mohly uniknout. Díky tomuto nástroji můžete vyplnit mezery v obsahu protidůvody.
To je pravděpodobně důvod, proč více než 30 milionů lidí a 50 000 týmů denně používá Grammarly, aby psali lépe. Grammarly navíc využívá pokročilé zpracování přirozeného jazyka a strojové učení k pochopení kontextu a tónu psaní.
Generativní AI asistent Grammarly je k dispozici pro Windows, Mac, Chrome, Edge a Grammarly Editor. Jeho generativní AI funkce pro psaní můžete využít na LinkedIn, Medium, Gmailu a jakékoli jiné platformě.
Funkce Grammarly
Grammarly nabízí funkce přátelské k autorům, které vám pomohou rozvinout kreativitu a zvýšit produktivitu. Zadejte správné pokyny a vygenerujte text na požádání pro články, e-maily, zprávy a další.
Zde jsou jeho nejcennější funkce:
AI Writer
Díky generativní umělé inteligenci můžete použít komunikačního asistenta Grammarly k brainstormingu nápadů na obsah.
Využijte připravený AI spoluvytvářec Grammarly k vymýšlení, psaní, přepisování podle libosti a rychlejšího dosažení svých komunikačních cílů.
Grammarly vám pomůže vytvořit dokonalé návrhy
Můžete zadat základní pokyny prostřednictvím kontextových výzev a nechat přirozené zpracování jazyka Grammarly předat vaši zprávu:
Můžete také vyzkoušet více verzí, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku při psaní.
Hlasová asistence
Ale v čem vyniká Grammarly? Jeho generativní AI přizpůsobuje váš obsah z hlediska tónu, formálnosti a profesionální relevance.
S tímto nástrojem můžete také brainstormovat nápady, osnovy a perspektivy a nastartovat tvůrčí proces.
Ceny Grammarly:
- Zdarma: 0 USD/měsíc (dostupné návrhy pro gramatiku, pravopisné chyby a interpunkci, přístup k 100 podnětům za měsíc)
- Grammarly Premium: 12 USD/měsíc, fakturováno ročně (Grammarly Premium poskytuje přístup k 1000 podnětům za měsíc, robustní asistenci AI s pokročilými funkcemi pro návrhy psaní, možnosti výběru slov, formátování, přepisování celých vět a další dostupné funkce)
- Podnikání: 15 USD/člen za měsíc, fakturováno ročně (přístup k 2000 podnětům/člen/měsíc, analytický panel, tóny značky atd.)
- Podnik: Individuální ceny; přístup k AI pro celou organizaci s neomezeným počtem výzev na uživatele za měsíc
Podívejte se na tyto alternativy k Grammarly!
Wordtune vs. Grammarly: Porovnání funkcí
Wordtune i Grammarly nabízejí rozsáhlé možnosti psaní pomocí umělé inteligence, které umožňují vytvářet bezchybný obsah. Ale je jeden z nich lepší než druhý? Pojďme to zjistit!
Wordtune vs. Grammarly: Srovnání
|Parametr
|Wordtune
|Grammarly
|1. Hodnocení
|4,6/5
|4,7/5
|2. Funkce
|Wordtune Spices, AI copywriting, přeformulování vět, překladatel, kontrola tónu, kontrola gramatiky
|Kontrola pravopisu, kontrola gramatiky, návrhy psaní, skóre čitelnosti, kontrola plagiátorství
|3. Ideální pro
|Nezávislí spisovateléMarketingoví pracovníciStudentiMluvčí, pro které angličtina není rodným jazykem
|Majitelé malých podnikůStudentiProfesionální spisovatelé Korektoři s umělou inteligencí AutořiMarketingoví pracovníci
|4. K dispozici pro
|Google Docs Rozšíření prohlížeče Wordtune Microsoft Word
|Google DocsGrammarly desktopová a mobilní aplikaceMicrosoft WordRozšíření pro prohlížeč
Zde je podrobný rozbor šesti klíčových funkcí obou platforem a jejich srovnání:
1. Kontrola gramatiky
Bezplatný nástroj Grammarly pro kontrolu gramatiky poskytuje podrobné návrhy na opravu chyb a zlepšení srozumitelnosti obsahu.
Ve srovnání s Grammarly má Wordtune slabší gramatické schopnosti. Kdo je vítězem v opravování gramatických a pravopisných chyb? Jednoznačně Grammarly!
2. Kontrola plagiátů
Grammarly také nabízí robustní funkci kontroly plagiátů, která detekuje plagiáty ve vašem textu a zároveň hledá další problémy v psaní.
Můžete použít originální návrhy z nástroje a nahradit plagiátorský obsah prémiovým plánem.
Wordtune nenabízí kontrolu plagiátů. Místo toho tento nástroj dokáže přepsat věty tak, aby jejich význam zůstal nezměněn, a obsah tak byl bez plagiátů.
Grammarly má tedy nad Wordtune navrch.
3. Psaní pomocí umělé inteligence
Funkce Spices od Wordtune dokáže přepsat obsah za vás pouhým kliknutím na tlačítko:
Můžete střídat neformální a formální styl psaní. Zkraťte nebo rozšiřte obsah pomocí faktických údajů.
Nakonec si můžete vybrat z několika „koření“ (tj. podnětů) v závislosti na svých jedinečných potřebách a psacích dovednostech:
Spices je k dispozici jako rozšíření pro Google Chrome. Můžete jej také použít v Google Docs, Edge Add-on, mobilní aplikaci pro iOS a dalších.
Grammarly je sice asistentem pro psaní založeným na umělé inteligenci, ale není tak zručný v přepisování textu. Tento nástroj je užitečnější při opravování pravopisných a gramatických chyb než při parafrázování. Pro všechny vaše potřeby v oblasti psaní (a přepisování) pomocí umělé inteligence je Wordtune lepší volbou.
4. Integrace
Wordtune se integruje s populárními aplikacemi, jako jsou Microsoft Outlook, Google Docs, Gmail, Slack, WhatsApp, X, LinkedIn atd.
Grammarly také nabízí integraci s více než 500 000 aplikacemi a webovými stránkami, včetně Gmailu, Outlooku, SMS, WhatsAppu, Facebooku, Twitteru, LinkedInu atd. Obě platformy nabízejí integraci s běžně používanými nástroji, takže je to remíza.
5. Jazyky
Grammarly v současné době podporuje pouze angličtinu.
Naopak Wordtune je skvělý pro osoby, pro které angličtina není rodným jazykem. Umí překládat do angličtiny různé světové jazyky, jako je španělština, němčina, francouzština, mandarínština, hindština, korejština, arabština, hebrejština, ruština nebo portugalština.
Grammarly vs. Wordtune: Další užitečné funkce
Funkce Tone Checker od Grammarly zajistí, že vaše zpráva bude čtenáři dobře přijata. Použijte tuto funkci k posouzení formálnosti, sebevědomí a optimismu vašeho obsahu.
Můžete si také najmout „profesionálního editora“, který vám poskytne lidský pohled na váš obsah – něco, co Wordtune postrádá.
Wordtune je ekonomický nástroj pro kontrolu gramatiky, který vám umožňuje upravovat tón vašeho obsahu v reálném čase. Stále však můžete vybírat pouze mezi formálním, neutrálním a neformálním stylem.
Wordtune vs. Grammarly na Redditu
Zde je několik názorů uživatelů Redditu na Grammarly a Wordtune.
Většina lidí se přiklání k Grammarly, zejména kvůli jeho pravopisným a gramatickým opravám, editačním funkcím a bezchybnému obsahu:
„Jsem editor, takže Grammarly je můj společník, zejména proto, že má to skvělé tlačítko „klikněte sem a všechny chyby budou opraveny“. Vše je v jednom malém rolovacím okénku.“
V samostatném vlákně několik uživatelů Redditu tvrdí, že Wordtune pomáhá zlepšit strukturu vět.
Wordtune vs. Grammarly: Existuje správná volba?
V široké analýze Wordtune vs. Grammarly spočívá hlavní rozdíl mezi těmito dvěma nástroji v jejich zaměření: Wordtune se specializuje na vylepšování stylu a tónu vašeho obsahu pomocí pokročilé asistence při přepisování založené na umělé inteligenci, zatímco Grammarly klade důraz na opravu gramatických chyb, pravopisných chyb a poskytování kontroly plagiátů.
Oba nástroje jsou vynikající pro různé případy použití a aplikace. Wordtune vám poskytuje větší kontrolu nad psaním obsahu, zatímco Grammarly pomáhá řešit klíčové problémy při psaní z ptačí perspektivy.
Výběr nástroje bude nakonec záviset na tom, jak, proč a co chcete psát!
Pokud však hledáte komplexní řešení, je tu ještě jeden zajímavý konkurent!
Seznamte se s nejlepší alternativou k Wordtune a Grammarly
Vítejte u prvního AI řešení na světě, které lze přizpůsobit vaší roli! ClickUp Brain
AI asistent ClickUp je tady
ClickUp Brain je váš nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci – skládá e-maily, píše blogové příspěvky a pomáhá překonat tvůrčí blok! Nezávislí spisovatelé ocení jednoho z nejlepších pomocníků pro psaní.
ClickUp Brain nabízí stovky ručně vytvořených a výzkumem podložených nástrojů umělé inteligence pro všechny možné role a případy použití – od produktového a technického vývoje až po projektové řízení.
Použijte tento nástroj k roznícení tvůrčí jiskry. Můžete například:
- Vytvářejte souhrny dlouhých textů (např. komentáře, poznámky z jednání atd.).
- Vytvářejte akční položky a poznatky z dokumentů a úkolů
- Používejte předem strukturované záhlaví, tabulky a další prvky pro dokonalé formátování.
- Brainstormujte nápady pro vaši příští kampaň, průzkum, marketingový slogan, akci atd.
- Pište konzistentně a srozumitelně s pomocí svého korektora.
Vaše dokumenty a práce, vše na jednom místě
Výkonná funkce ClickUp Docs vám umožňuje přístup ke všemu na jednom místě. Stačí propojit dokumenty a úkoly a můžete začít.
Můžete měnit stav projektů, přidávat widgety pro aktualizaci pracovních postupů, přiřazovat úkoly a mnoho dalšího – to vše přímo ve vašem editoru. Ale tím to nekončí.
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet krásné wiki stránky s vnořenými stránkami a doplňovat je o různé stylové možnosti (například přidávání tabulek, vkládání záložek a další) pro formátování dokumentu.
Většina lidí má potíže s vytvářením plánů a znalostních bází. Teď už ne.
ClickUp Docs nabízí řadu funkcí, které vám ušetří čas (např. přehled a záhlaví, šablony připravené k použití atd.), které vám pomohou vytvořit dokumentaci k projektu:
Navíc můžete zlepšit spolupráci týmu pomocí ClickUp Docs a editovat v reálném čase. Představte si, že můžete označovat ostatní komentáři a převádět text na sledovatelné úkoly – to je kouzlo ClickUp Docs.
Hladká integrace s více než 1000 nástroji do ClickUp – zdarma
Nesnášíte technické dokumenty API, ale milujete integrace? ClickUp vám pomůže.
Integrujte více než 1000 aplikací a propojte ClickUp s nástroji, které váš tým používá, bez nutnosti jakýchkoli technických znalostí! Mezi nejcennější integrace patří Zapier, Salesforce, Google Calendar, Facebook, Gitlab, Calendly, Google Drive a další.
Můžete také integrovat ClickUp s Grammarly a získat gramatické návrhy a kontrolu pravopisu z jakékoli textové oblasti v ClickUp!
Ceny ClickUp:
ClickUp Brain můžete přidat k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena a měsíc.
- Bezplatná verze: ClickUp Docs, 100 MB úložného prostoru, neomezený počet úkolů a členů, tabule, chat v reálném čase a další
- Neomezený přístup (7 $ za člena a měsíc): Neomezené úložiště, neomezené integrace, neomezené Ganttovy diagramy, neomezené řídicí panely, kompatibilita s AI atd.
- Business (12 $ za člena a měsíc): Neomezený počet týmů, vlastní export, pokročilé funkce pro veřejné sdílení, pokročilá automatizace, kompatibilita s AI atd.
- Enterprise ( cenu si vyžádejte u obchodního zástupce ): Enterprise API, white labeling, vyhrazený manažer pro úspěch, kompatibilní s AI atd.
Pište chytřeji s nástroji pro psaní s umělou inteligencí
Nástroje pro psaní s umělou inteligencí revolučně změnily způsob, jakým komunikujeme. Nejenže opravují naše jazykové chyby, ale také pomáhají s stylem, tónem a smyslem našeho obsahu. Naše podrobná analýza Wordtune vs Grammarly ukazuje, že každý z těchto nástrojů má své jedinečné výhody. Wordtune vyniká svými schopnostmi psaní a přepisování pomocí umělé inteligence a je skvělý pro osoby, pro které angličtina není rodným jazykem, zatímco Grammarly vyniká svou schopností identifikovat a opravovat gramatické chyby, kontrolovat pravopis a odhalovat plagiáty.
Nezapomeňme však na výkonné funkce ClickUp Brain, který nabízí komplexní sadu nástrojů pro psaní s umělou inteligencí pro různé role a případy použití. Od brainstormingu nápadů až po generování shrnutí dlouhých textů je ClickUp Brain vaším nepostradatelným pomocníkem pro všechny potřeby v oblasti psaní. Navíc se snadno integruje s mnoha aplikacemi a poskytuje plynulý a komplexní zážitek z psaní. Proč si tedy vybírat mezi Grammarly a Wordtune, když je můžete mít všechny s ClickUp Brain?
Ať už chcete používat jednoduchý jazyk nebo opravit pravopis a gramatiku, použijte tento nástroj k urychlení psaní, které bude jasné a konzistentní. Zaregistrujte se nyní a vyzkoušejte si bezplatnou zkušební verzi!