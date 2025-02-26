15 nejlepších alternativ k Wordtune pro psaní s využitím umělé inteligence

Pro každého spisovatele je vytváření vysoce kvalitního obsahu bez chyb nezbytností – je to jeho práce. Ale jak zvládnout více projektů, klientů a formátů najednou? To už je složitější.
Wordtune, asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, vám může pomoci. Přepracovává nevhodné věty pomocí zpracování přirozeného jazyka, zachycuje gramatické chyby a dokonce se integruje s Google Docs pro plynulejší pracovní postup. Praktické, že? Jediným háčkem je, že jeho nejlepší funkce jsou uzamčeny za drahou platební bránou a není nejvhodnější pro dlouhé texty.
Dobrá zpráva? Existuje spousta dalších možností – některé jsou zdarma, jiné nabízejí další výhody umělé inteligence, jako je například vícejazyčná podpora.
V tomto průvodci vám představíme 15 nejlepších alternativ k Wordtune, díky kterým budete psát rychleji, chytřeji a bez stresu.
Co byste měli hledat v alternativním nástroji k Wordtune?
Při hledání nejlepší alternativy k Wordtune se zaměřte na funkce, které vylepšují vaše psaní, zvyšují produktivitu a zlepšují kvalitu obsahu. Mezi ně patří:
- Přepisování pomocí umělé inteligence: Vyberte si nástroj pro tvorbu obsahu, který využívá umělou inteligenci k přepisu obsahu s vylepšenou strukturou vět a srozumitelností.
- Kontrola gramatiky a pravopisu: Hledejte asistenta pro psaní, který zvýrazní gramatické chyby a pravopisné problémy, aby byl obsah bezchybný.
- Kontrola plagiátů: Vyberte si nástroje, které nabízejí detekci duplicitního obsahu pomocí AI a pomohou vám vytvářet obsah bez plagiátů pro blogy, akademické texty a články.
- Nástroj pro parafráze: Upřednostněte nástroje, které přepisují obsah přirozeně, zachovávají hlas vaší značky a zlepšují čitelnost pro více kanálů.
- Vícejazyčná podpora: Vyberte si nástroje, které přepisují obsah do více jazyků, abyste oslovili širší publikum a zlepšili své psací dovednosti.
- Dostupnost bezplatné verze: Najděte nástroj, který nabízí bezplatný tarif s robustními funkcemi pro rozpočtově omezené týmy zabývající se obsahem i studenty.
15 nejlepších alternativních nástrojů k Wordtune, které stojí za vyzkoušení
Zde je 15 nejlepších alternativ k Wordtune, které vám pomohou vylepšit vaše psaní:
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je navržena tak, aby spojila vaše projekty, chat a znalosti do jednoho nástroje poháněného umělou inteligencí. Ať už jste tvůrcem obsahu, projektovým manažerem nebo majitelem firmy, ClickUp vám pomůže automatizovat tvorbu obsahu, optimalizovat pracovní postupy a zlepšit spolupráci v týmu, takže bude snazší zůstat organizovaní a produktivní, aniž byste museli přepínat mezi desítkami aplikací.
ClickUp Brain, integrovaná AI ClickUp, pomáhá uživatelům vylepšovat, shrnovat a generovat obsah v rámci jejich pracovních postupů. Zatímco Wordtune se specializuje na přepisování, vylepšování tónu a zjednodušování nebo zatraktivňování textu, ClickUp Brain integruje tyto funkce do širší produktivní platformy ClickUp.
ClickUp Brain dokáže zkrátit dlouhé texty na stručné shrnutí, což je užitečné pro poznámky, zprávy a aktualizace projektů. Na rozdíl od Wordtune, který je primárně samostatným nástrojem, ClickUp Brain funguje v rámci ClickUp Tasks, Docs a komentářů, čímž zefektivňuje tvorbu obsahu v rámci týmových pracovních postupů.
Kromě přepisování může ClickUp Brain získávat relevantní informace z vašeho pracovního prostoru a pomáhat týmům automaticky generovat odpovědi na základě existujících dat.
Největší výhoda ClickUp Brain? Namísto kopírování a vkládání mezi aplikacemi udržuje AI asistenci při psaní uvnitř vašeho produktivního prostředí pro plynulou správu obsahu.
Celkově lze říci, že pokud chcete využít AI v content marketingu, tento nástroj nabízí perfektní řešení pro chytřejší a efektivnější práci.
Kromě toho vám ClickUp Docs umožňuje vytvářet profesionální dokumenty, wiki stránky nebo plány a propojit je s pracovními postupy. Je to perfektní nástroj pro autory obsahu, studenty a marketéry, kteří chtějí zjednodušit své procesy, spolupracovat v reálném čase a mít vše organizované na jednom místě.
Integrované funkce formátování bohatého textu, jako jsou záhlaví, tabulky a šablony, vám pomohou vytvořit strukturovaný a profesionální obsah. Díky bezpečnému sdílení a oprávněním je sdílení nápadů s kolegy, klienty nebo publikem hladké.
💡 Tip pro profesionály: Chcete ušetřit čas a zachovat konzistenci při psaní obsahu? Použijte šablony pro psaní obsahu, abyste optimalizovali proces psaní obsahu a zvýšili produktivitu.
Takto vám mohou pomoci:
- 🚀 Urychlete proces psaní tím, že začnete s předem připravenou strukturou.
- 📝 Zajistěte konzistentnost stylu, tónu a formátu ve všech obsazích.
- 📈 Zvyšte produktivitu tím, že nebudete muset každý text přepracovávat od začátku.
- 🧑🤝🧑 Usnadněte dlouhodobou spolupráci v týmu
Klíčové je efektivní vytváření vysoce kvalitního obsahu a automatizace určitých aspektů tohoto procesu může ušetřit čas a zároveň zajistit konzistenci a produktivitu.
Právě zde přichází na řadu ClickUp Automations. Díky více než 100 integracím s různými nástroji a softwarem se ClickUp hladce začlení do vašeho stávajícího pracovního postupu. Ať už plánujete, navrhujete nebo revidujete obsah, ClickUp Automations dokáže tyto kroky propojit, takže celý proces proběhne hladce. To snižuje manuální úsilí a zvyšuje celkovou efektivitu.
Stručně řečeno, ClickUp vám pomůže doladit proces tvorby obsahu, díky čemuž budete mít více času soustředit se na to, co je opravdu důležité – vytváření skvělých výsledků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pište prodejní texty, generujte osnovy blogů a nápady pro kampaně na sociálních médiích, pište e-maily a shrňte vlákna pomocí ClickUp Brain.
- Uspořádejte si své blogy a články a upravujte je ve spolupráci s týmy pomocí ClickUp Docs.
- Zaznamenávejte si nápady na obsah za pochodu, vytvářejte seznamy úkolů a označujte položky k provedení pro pozdější použití v ClickUp Notepad.
- Integrujte ClickUp do svých stávajících pracovních postupů pro tvorbu obsahu v oblíbených nástrojích, jako jsou Google Workspace, Slack a další, pomocí integrace ClickUp.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace může postrádat některé pokročilé funkce, které jsou lépe dostupné v desktopové verzi AI nástroje pro psaní.
- ClickUp má rozsáhlou sadu funkcí, které mohou v počátečních dnech vyžadovat určitou dobu učení pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Úplně se mi líbí, jak využívá AI k urychlení tvorby obsahu. Pomáhá mi to pracovat rychleji a přizpůsobit pracovní postupy mým konkrétním potřebám. Je navržen tak, aby optimalizoval produktivitu díky dynamické sadě funkcí, které jsou skvělé pro spolupráci a týmovou práci s ohledem na rychlé dodání. Je velmi uživatelsky přívětivý a obsahuje integrace, které zvyšují produktivitu. Všichni na něj klikají, tak proč bych neměl i já.
2. Grammarly (nejlepší pro poskytování návrhů v reálném čase za účelem optimalizace gramatiky)
S Grammarly získáte asistenta psaní založeného na umělé inteligenci, který vám pomůže vytvářet jasný, propracovaný a bezchybný obsah. Kontroluje vaše texty z hlediska gramatických chyb, vylepšuje strukturu vět a zdokonaluje styl, aby vaše psaní bylo poutavé a profesionální.
Pracujete na akademických textech, e-mailech nebo zprávách? Grammarly vás podporuje na různých platformách, jako jsou Google Docs, webové prohlížeče a další.
Nejlepší funkce Grammarly
- Získejte okamžitou zpětnou vazbu k opravě chyb při psaní.
- Přepište celé věty pro lepší čitelnost a stručnost.
- Porovnejte svůj text s miliardami webových stránek a zkontrolujte, zda neobsahuje plagiáty.
Omezení Grammarly
- Uživatelé se často potýkají s problémy s výkonem, včetně neúplných oprav chyb a nekonzistentní detekce plagiátů.
- Někdy označuje chyby ve slovesných časech, aniž by poskytlo užitečné opravy.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Grammarly (bezplatné i placené)
Ceny Grammarly
- Navždy zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak psát lepší projektovou dokumentaci?
Takto můžete začít:
- 🌟 Jasně definujte rozsah a cíle svého projektu
- 📋 Rozdělte obsah na přehledné sekce
- 📝 Používejte jednoduchý a výstižný jazyk.
- 🔄 Pravidelně aktualizujte a kontrolujte dokumentaci.
3. QuillBot (nejlepší pro parafráze a shrnutí textů)
Díky svým intuitivním funkcím vám QuillBot pomůže snadno přepsat neohrabané věty, opravit gramatické chyby a shrnout dlouhé texty. Je ideální pro práci na esejích, vylepšování zpráv a zajištění originality a srozumitelnosti.
Slouží jako nástroj pro přepisování, kontrolu AI, kontrolu gramatiky, přepisování a další – ideální pro studenty, nezávislé autory a tvůrce obsahu, kteří chtějí snadno zlepšit své psaní.
Nejlepší funkce QuillBot
- Vytvářejte přesné citace v různých stylech na podporu svého výzkumu.
- Kombinujte výzkum, pořizování poznámek a psaní s podporou AI v jediném pracovním prostoru.
- Překládejte texty mezi více jazyky a rozšířte tak svůj dosah.
Omezení QuillBot
- Bezplatná verze omezuje počet slov, která můžete najednou parafrázovat nebo shrnout.
- Uživatelé zaznamenali problémy s přesností, protože nástroj při parafrázování často mění původní význam.
Ceny QuillBot
- Navždy zdarma
- Premium: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Průvodce používáním automatizace pracovních postupů pomocí AI pro maximální produktivitu
4. Copy. ai (nejlepší pro generování e-mailů a obsahu sociálních médií)
Pokud pracujete na spuštění kampaně, snažíte se najít nebo vylepšit hlas své značky nebo jen chcete překonat tvůrčí blok, Copy. ai může být skvělou volbou, kterou stojí za to prozkoumat. Pomůže vám generovat poutavé texty pro různé formáty, včetně článků, obsahu sociálních médií, e-mailů, popisů produktů a dalších.
Nabízí také šablony, funkce pro brainstorming a vícejazyčnou podporu, díky čemuž je dostatečně univerzální pro různé odvětví.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Rychle vytvářejte strukturované blogové příspěvky a překonejte tvůrčí blok.
- Vytvářejte poutavé příspěvky přizpůsobené platformám jako Facebook, Twitter a LinkedIn.
- Vytvářejte profesionální e-maily pro různé účely a vylepšete svou komunikaci.
Omezení Copy.ai
- Jeho předplatné může být relativně drahé, což ho činí nedostupným pro studenty a spisovatele.
Ceny Copy. ai
- Navždy zdarma
- Starter: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,6/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Copy.ai
5. Jasper. ai (nejlepší pro generování různých typů obsahu)
Jasper. ai je známý generováním vysoce kvalitního obsahu v různých formátech, včetně blogových příspěvků, aktualizací sociálních médií a marketingových materiálů.
Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné tóny, vícejazyčná podpora a předem navržené šablony, se Jasper. ai přizpůsobí vašim jedinečným potřebám. Zvyšuje produktivitu a udržuje konzistenci hlasu vaší značky, čímž zajišťuje, že váš obsah je vždy poutavý a v souladu se značkou.
Nejlepší funkce Jasper.ai
- Snadno vytvářejte blogové příspěvky, aktualizace na sociálních médiích a marketingový obsah.
- Získejte přístup k šablonám pro různé formáty obsahu a zefektivněte svůj proces psaní.
- Upravte tón tak, aby odpovídal hlasu vaší značky ve všech typech obsahu.
Omezení Jasper. ai
- Uživatelé si všimli, že Jasper někdy generuje opakující se obsah.
- Neobsahuje vestavěnou kontrolu plagiátů, takže musíte využít externí nástroje.
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Jasper AI
Ceny Jasper. ai
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper.ai
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper. ai?
Líbí se mi, že Jasper je snadno použitelný, přesný a velmi detailní software pro psaní s umělou inteligencí. Obsah, který generuje, je velmi přesný a je kontrolován z hlediska plagiátorství a autorských práv. Má řadu různých šablon pro psaní, nebo si můžete přizpůsobit a vytvořit vlastní šablony, které mi psaní obsahu velmi usnadňují a obsah je velmi přesný a detailní.
6. Rytr (nejlepší pro efektivní tvorbu krátkých textů)
Pro uživatele, kteří chtějí zdokonalit své nápady, zajistit originalitu a zachovat konzistenci, nabízí Rytr univerzální řešení. Pomáhá snadno vytvářet vysoce kvalitní obsah a umožňuje vám psát návrhy blogových příspěvků, aktualizací na sociálních médiích nebo e-mailů.
Asistent psaní s umělou inteligencí se postará o gramatiku, pravopis a strukturu a ušetří vám čas tím, že rychle vygeneruje relevantní obsah. Díky tomu je ideální pro splnění náročných termínů nebo pro plodné brainstormingové sezení.
Nejlepší funkce Rytr
- Vyberte si z několika tónů, které odpovídají hlasu vaší značky.
- Pomocí vestavěné kontroly plagiátů můžete psát jedinečný obsah.
- Provádějte kontrolu gramatiky a pravopisu, abyste vytvořili vybroušený a bezchybný text.
Omezení Rytr
- Někteří uživatelé uvádějí, že vyhledávání klíčových slov v tomto nástroji pro psaní s umělou inteligencí není příliš dobré, což může být problém pro SEO.
- Chybí mu podrobná analýza SERP, což může omezit hloubkové poznatky o klíčových slovech a konkurenční výzkum.
Ceny Rytr
- Navždy zdarma
- Neomezený: 9 $/měsíc
- Premium: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: N/A
Co říkají skuteční uživatelé o Rytr?
Na Rytru se mi nejvíc líbí jeho schopnost konzistentně dodávat vysoce kvalitní obsah v souladu s image značky, který rezonuje s mým publikem. Je to, jako bych měl po ruce specializovaného asistenta pro tvorbu obsahu, který je vždy připraven mi pomoci zrealizovat mé nápady. Rozsáhlé možnosti přizpůsobení Rytru mi umožňují přizpůsobit výstup mým konkrétním potřebám. Od tónu hlasu po formátování. Obsah generovaný umělou inteligencí Rytru je vždy vysoce kvalitní, s přirozeným a poutavým tónem, který rezonuje s mým publikem.
7. ProWritingAid (nejlepší pro vylepšení struktury vět a identifikaci chyb)
ProWritingAid se hladce integruje s aplikacemi jako Microsoft Word, Google Docs a Scrivener, což umožňuje úpravy v reálném čase ve vašem oblíbeném prostředí pro psaní.
Jeho komplexní zprávy upozorňují na nadměrně používaná slova, strukturu vět a čitelnost, což vám pomůže vytvářet jasný a poutavý obsah. Například nástroj Rephrase navrhuje alternativní formulace, které zvyšují srozumitelnost a styl.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Detekujte opakující se slova a fráze, abyste se vyhnuli redundanci.
- Zlepšete srozumitelnost a čitelnost vět díky praktickým návrhům.
- Okamžitě identifikujte a opravte gramatické chyby pomocí kontroly gramatiky v reálném čase.
Omezení ProWritingAid
- Bezplatná verze omezuje úpravy na 500 slov najednou.
- Kontrola plagiátů vyžaduje samostatný nákup.
Ceny ProWritingAid
- Navždy zdarma
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Premium Pro: 36 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 480 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Plánujete použít AI pro copywriting?
Zde je několik tipů, které vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků:
- 🧠 Využijte AI k brainstormingu nových nápadů
- ✍️ Vylepšete a přizpůsobte si vygenerovaný text
- 🔍 Důkladně zkontrolujte přesnost a sladění tónu.
- ⚡ Experimentujte s různými pokyny, abyste optimalizovali výstup.
8. Anyword (nejlepší pro vytváření poutavého obsahu pro sociální sítě)
Díky prediktivnímu hodnocení výkonu a možnosti přizpůsobit hlas značky generuje Anyword optimalizované texty, které jsou v souladu s konkrétními marketingovými cíli, jako je zvýšení míry prokliku nebo zapojení.
Navíc nabízí předem připravené šablony pro rychlé vytváření obsahu a podporuje A/B testování pro vylepšení sdělení na základě údajů o výkonu.
Nejlepší funkce Anyword
- Vytvářejte obsah optimalizovaný pro zapojení uživatelů na základě analýzy historických dat.
- Získejte jedinečné skóre, které před publikováním předpoví účinnost vašeho textu.
- Přizpůsobte styl psaní AI tak, aby odpovídal specifickému hlasu a tónu vaší značky.
Omezení Anyword
- Předplatné tohoto nástroje může být pro malé firmy a jednotlivce drahé.
- Je primárně trénován na anglických datech, což omezuje jeho použití pro neanglické trhy.
Ceny Anyword
- Starter: 49 $/měsíc za 1 místo
- Na základě dat: 99 $/měsíc pro až 3 uživatele
- Podnikání: 499 $/měsíc pro až 3 uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (390+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Anyword?
Pracuji v reklamní agentuře, kde jsou termíny velmi krátké a práce pro klienty přichází neustále. Anyword pomáhá mému týmu a mně překonat fázi brainstormingu a vytvořit poutavý text pouhými několika kliknutími. Ušetřili jsme čas zejména při psaní reklam a výrazně nám v tom pomohla možnost vytvořit tón hlasu.
9. Writesonic (nejlepší pro generování obsahu optimalizovaného pro SEO)
AI asistent pro psaní od Writesonic je navržen tak, aby podporoval vaše úsilí v oblasti správy SEO projektů.
Jedná se o jednu z nejpopulárnějších bezplatných alternativ k Wordtune, která je vybavena editorem založeným na umělé inteligenci. Pomáhá uživatelům vytvářet podrobné blogové příspěvky nebo články tím, že navrhuje osnovy obsahu, píše odstavce a generuje nápady. Můžete také využít jeho širokou škálu šablon pro copywriting pro různé typy obsahu, jako jsou vstupní stránky, předměty e-mailů a reklamní texty.
Nejlepší funkce Writesonic
- Přepište existující obsah v jeho původním významu pomocí nástroje Content Rephrase.
- Vytvářejte blogy a články okamžitě pomocí tohoto nástroje pro blogování.
- Pište poutavé reklamy Google Ads, abyste zvýšili svou online přítomnost.
Omezení Writesonic
- Nástroj pro výzkum klíčových slov může být pomalý a méně efektivní při optimalizaci pro klíčová slova s dlouhým ocasem.
- Uživatelé hlásí, že návrhy AI pro psaní nejsou pro konkrétní témata příliš originální.
Ceny Writesonic
- Navždy zdarma
- Jednotlivec: 20 $/měsíc na uživatele
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic?
Writesonic revolučně změnil můj pracovní postup a ušetřil mi nespočet hodin jak v mé práci v oblasti správy sociálních médií, tak v mé vedlejší činnosti v oblasti prodeje. Ušetřil mi spoustu času při psaní návrhů, takže se mohu soustředit na strategii a zapojení. Obsah vytvořený v rámci individuálního plánu je konzistentně vysoké kvality, vyžaduje minimální úpravy a většinou je připraven k okamžitému použití, zejména pro prodej a popisky na Instagramu.
10. Hemingway Editor (nejlepší pro zjednodušení složitých větných struktur)
Hemingway Editor identifikuje dlouhé nebo složité věty, pasivní hlas a nadměrně používaná příslovce, čímž zvyšuje srozumitelnost a čitelnost vašeho psaní. Například dlouhé věty zvýrazní žlutě, což vás vybízí k jejich rozdělení, a pasivní konstrukce označí zeleně, aby je bylo možné revidovat.
Ať už píšete blogové příspěvky, e-maily nebo eseje, Hemingway Editor vám pomůže zajistit, aby váš obsah byl stručný, poutavý a snadno srozumitelný.
Nejlepší funkce Hemingway Editor
- Identifikujte a omezte pasivní hlas, aby vaše psaní bylo přímější.
- Zvýrazněte složité věty a zjednodušte je pro větší srozumitelnost.
- Detekujte nadužívání příslovcí a podpořte výběr silnějších sloves.
Omezení editoru Hemingway
- Jeho gramatická a pravopisná kontrola je k dispozici pouze v předplacených modelech.
- Někteří uživatelé uvádějí, že jeho návrhy jsou někdy příliš rigidní a nezohledňují stylistické volby.
Ceny Hemingway Editor
- Individuální plán 5K: 10 $/měsíc na uživatele
- Individuální plán 10K: 15 $/měsíc na uživatele
- Plán Team 10K: 15 $/měsíc/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Hemingway Editor
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Slick Write (nejlepší pro identifikaci základních gramatických chyb)
Slick Write je bezplatný nástroj AI, který vám pomůže zlepšit vaše psaní tím, že identifikuje gramatické chyby a potenciální stylistické problémy.
Je ideální pro blogery, spisovatele, odborníky na SEO i studenty a pomůže vám snadno vylepšit váš obsah. Tento nástroj nabízí cenné informace, jako je počet slov, délka vět a skóre čitelnosti, což vám umožní posoudit a vylepšit strukturu a srozumitelnost vašeho psaní.
Nejlepší funkce Slick Write
- Identifikujte a opravte gramatické chyby a vylepšete přesnost psaní.
- Získejte rady, jak zlepšit styl psaní pro lepší čitelnost.
- Porozumějte složitosti svého textu, abyste jej mohli přizpůsobit svému publiku.
Omezení Slick Write
- Jedná se o základní nástroj se základním rozhraním, který nemusí zachytit složité gramatické nuance.
- Postrádá pokročilé funkce a není přímo integrován s jinými platformami pro psaní.
Ceny Slick Write
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Slick Write
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Zoho Writer (nejlepší pro psaní a společnou úpravu dokumentů)
S Zoho Writer získáte nástroj AI s editací v reálném čase, který umožňuje hladkou spolupráci více uživatelů a zvyšuje produktivitu týmu. Integrace s aplikacemi pro elektronický podpis zjednodušuje proces podepisování, což je ideální pro obchodní dokumenty.
AI asistent Zoho Writer, Zia, nabízí návrhy gramatiky a stylu, které vám pomohou vylepšit vaše psaní. Platforma navíc podporuje různé formáty, včetně DOCX a PDF, což zajišťuje kompatibilitu s vašimi stávajícími soubory.
Nejlepší funkce Zoho Writer
- Spolupracujte v reálném čase s týmy a zajistěte tak plynulou úpravu dokumentů.
- Publikujte přímo na WordPress a zjednodušte správu obsahu.
- Přeložte své dokumenty do více než 40 jazyků a rozšířte tak svůj dosah.
Omezení Zoho Writer
- AI asistent Zia může přehlédnout některé gramatické chyby, což vyžaduje ruční korekturu.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s převodem dokumentů do formátu PDF.
Ceny Zoho Writer
- Starter: 2,50 $/měsíc pro až 3 uživatele (fakturováno ročně)
- Tým: 4,50 $/měsíc pro až 3 uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 9 $/měsíc pro až 3 uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Writer
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
13. ChatGPT (nejlepší pro generování obsahu pro webové stránky, blogy nebo sociální média)
ChatGPT je univerzální nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který generuje text na základě vašich pokynů a pomáhá vám s celou řadou úkolů, od psaní e-mailů a blogů po tvorbu textů pro sociální média, prodejních obsahů, esejí a dokonce i kódu.
ChatGPT vám pomůže strukturovat obsah, navrhnout vylepšení a zvýšit srozumitelnost akademických textů.
Může také humanizovat text generovaný AI tak, aby odpovídal vašemu tónu, a nabídnout vysvětlení složitých témat, což z něj činí neocenitelný zdroj pro učení, výzkum a tvorbu obsahu. Navíc můžete generovat podrobné AI pokyny, abyste vylepšili výsledky a získali ještě přesnější výstup.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah pro webové stránky, blogy nebo platformy sociálních médií.
- Získejte přístup k kreativní pomoci při psaní, včetně skládání poezie a textů písní.
- Shrňte dlouhé články nebo dokumenty pro rychlé vstřebání informací.
Omezení ChatGPT
- Někdy může generovat fakticky nesprávné odpovědi, což vyžaduje pečlivou kontrolu.
- Může mít potíže s porozuměním nuancím kontextu nebo složitým pokynům, což může vést k odpovědím, které nemusí plně odpovídat vašim potřebám.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 200 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
ChatGPT, na rozdíl od jiných vyhledávačů, má paměť a rozumí kontextu, přičemž využívá předchozí podněty, což z něj činí výkonný systém pro odpovídání na otázky. Vylepšené verze také umožňují připojit obrázky a videa kromě textových podnětů, což je velmi užitečné. Dobrý pomocník při programování. Zrychluje a usnadňuje každodenní úkoly.
14. Simplified (nejlepší pro komplexní tvorbu obsahu)
Simplified nabízí nástroje pro grafický design, úpravu videa a copywriting, vše v rámci jediného rozhraní. AI writer podporuje více jazyků, což vám umožňuje generovat text pro různé potřeby, od příspěvků na sociálních médiích až po marketingové materiály.
Pokud například spravujete více značek, Simplified vám umožní vytvořit neomezený počet sad značek, čímž zajistíte konzistentnost celého obsahu.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Generujte vícejazyčný obsah pomocí AI writeru pro globální dosah
- Spravujte více značek nastavením neomezeného počtu sad značek.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu napříč projekty
Zjednodušená omezení
- Uživatelé zaznamenali nepřesnosti v překladu při generování obsahu v určitých jazycích.
- Pro nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s designovými nástroji, má strmější křivku učení.
Zjednodušené ceny
- Simplified One: 20 $/měsíc na uživatele
- Zjednodušený růst: 85 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 4900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 280 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s organizací svých příspěvků na sociálních sítích? Využijte bezplatné šablony kalendáře obsahu, abyste mohli snadno plánovat a zvýšit svou angažovanost!
Takto vám pomohou:
- 📅 Udržujte své příspěvky naplánované a konzistentní
- 📝 Optimalizujte plánování obsahu pro lepší zaměření
- 🔍 Sledujte výkonnost a upravujte strategie
- 🚀 Zvyšte zapojení uživatelů pomocí aktuálních a relevantních příspěvků
15. Paraphraser. io (nejlepší pro přepisování obsahu při zachování původního významu)
Jako nástroj pro parafráze nabízí Paraphraser. io čtyři režimy: Standard, Fluency, Creative a Smarter, které vám umožňují přizpůsobit přeformulovaný obsah vašim konkrétním potřebám.
Režim Fluency zajistí, že váš text bude gramaticky správný a bude plynulejším, zatímco režim Creative vylepší váš obsah pomocí rozmanité slovní zásoby pro bohatší vyjádření. S Paraphraser. io můžete snadno zabránit plagiátorství, zvýšit čitelnost a zachovat původní význam vašeho obsahu.
Nejlepší funkce Paraphraser.io
- Přepište text pomocí čtyř různých režimů pro přizpůsobený výstup.
- Zlepšete kvalitu obsahu pomocí integrovaných nástrojů pro kontrolu gramatiky a plagiátů.
- Využijte výkonné algoritmy umělé inteligence k vytváření parafrází podobných lidským.
Omezení Paraphraser.io
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní tohoto nástroje pro parafrázi za pomalé, chybové a matoucí.
- Výsledkem jsou občasné nepřesnosti v parafrázování složitých vět, které mohou být zavádějící nebo mohou změnit zamýšlený význam původního textu.
Ceny Paraphraser. io
- Stříbrný: 15 $/měsíc na uživatele
- Gold: 25 $/měsíc na uživatele
- Diamond: 350 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Paraphraser.io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Paraphraser. io?
Parafráze je nezbytnou součástí akademických textů nebo textů marketingových kampaní. Paraphraser. io odvádí skvělou práci a poskytuje vynikající parafráze vět, které zachovávají původní význam. Stačí vložit odstavec a hotovo. Je to tak jednoduché.
Hledáte ještě více možností? Zde je několik dalších doporučení od nás:
- AI Blaze: Nejlepší pro týmy, které hledají rychlejší tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a hladkou spolupráci.
- TextCortex: Ideální pro generování obsahu specifického pro danou oblast, jako jsou popisy produktů a recenze aplikací.
- AISEO. AI: Asistent psaní využívající umělou inteligenci, který kombinuje data z umělé inteligence a SEO k vytváření obsahu optimalizovaného pro vyhledávače.
