15 nejlepších alternativ a konkurentů Copy.ai v roce 2025

Ne každý nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence vyhovuje všem.
Možná Copy.ai neposkytuje kvalitu, kterou potřebujete, nebo vám nevyhovuje cena. Ať už je důvod jakýkoli, hledáte něco, co vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, rozpočtu a cílům v oblasti obsahu.
Dobrá zpráva: máte na výběr. Tento blogový příspěvek rozebírá 15 alternativ k Copy.ai, které stojí za zvážení, od nástrojů s lepšími možnostmi přizpůsobení až po ty, které nabízejí pokročilejší modely umělé inteligence.
Najdeme ten správný pro vás. 🫵🏼
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš seznam 15 alternativ Copy.ai, které přinášejí něco nového:
- ClickUp (nejlepší pro správu obsahu a pracovních postupů integrovanou s umělou inteligencí)
- ChatGPT (nejlepší pro tvorbu nápadů a návrhů obsahu pomocí umělé inteligence)
- Jasper (nejlepší pro marketingový obsah v souladu se značkou)
- Rytr (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí AI za přijatelnou cenu)
- Grammarly (nejlepší pro profesionální psaní a úpravy v reálném čase)
- Frase. io (Nejlepší pro optimalizaci obsahu pro SEO)
- Sudowrite (nejlepší pro kreativní psaní a beletristické projekty)
- Anyword (nejlepší pro marketingové texty založené na AI)
- QuillBot (nejlepší pro parafráze a pomoc při psaní založené na umělé inteligenci)
- Wordtune (nejlepší pro rychlé a flexibilní přepisování vět)
- Writer (nejlepší pro podniková řešení pro psaní s využitím umělé inteligence)
- Writesonic (nejlepší pro tvorbu dlouhých textů ve velkém měřítku)
- ProWritingAid (nejlepší pro hloubkovou analýzu textu)
- Describely (nejlepší pro škálování obsahu e-commerce)
- Simplified (Nejlepší pro rychlé vytváření obsahu v různých formátech)
Co je Copy.ai?
Copy.ai je nástroj pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence, který generuje marketingové texty, obsah blogů, popisky pro sociální sítě a popisy produktů. Využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k vytváření textu na základě zadání uživatele.
Platforma poskytuje šablony pro různé typy obsahu a umožňuje uživatelům upravit tón a styl. Obsahuje také nástroje pro brainstorming a generátory nápadů.
Proč zvolit alternativy k Copy.ai
Copy.ai nabízí obsah generovaný umělou inteligencí, ale nemusí být vhodný pro každého. Zde je několik důvodů, proč uživatelé hledají alternativy:
- Kvalita obsahu: Některé texty generované umělou inteligencí mohou vyžadovat další vylepšení, aby odpovídaly tónu a stylu značky.
- Přizpůsobení: Omezená kontrola nad strukturou a formátováním může být nevýhodou pro ty, kteří potřebují vysoce přizpůsobený obsah.
- Funkce AI: Jiné nástroje používají různé modely AI, které mohou produkovat přesnější nebo kontextově relevantnější výstupy.
- Cena: Náklady na předplatné nemusí vyhovovat každému rozpočtu, zejména uživatelům, kteří potřebují příležitostně vytvářet obsah.
- Sada funkcí: Některé alternativy zahrnují integrované nástroje SEO, nástroje pro vylepšení psaní, kontrolu plagiátů nebo integrace, které zlepšují pracovní postupy.
Alternativy k Copy.ai v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ a toho, v čem vynikají. 💪🏼
|Alternativa k Copy.ai
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Vytváření, organizování a správa obsahu s pomocí umělé inteligence a strukturovaných pracovních postupů
|Správa obsahu a pracovních postupů integrovaná s AI
|ChatGPT
|Generování nápadů, vytváření obsahu a vylepšování sdělení pomocí konverzační AI
|Tvorba nápadů a návrhů obsahu pomocí AI
|Jasper
|Psaní marketingového obsahu, který je v souladu s hlasem značky a zapojením publika
|Marketingový obsah v souladu se značkou
|Rytr
|Vytváření obsahu generovaného umělou inteligencí pro blogy, e-maily a reklamy s omezeným rozpočtem
|Cenově dostupná generace obsahu pomocí umělé inteligence
|Grammarly
|Vylepšete gramatiku, styl a tón pro profesionální a bezchybné psaní.
|Profesionální psaní a editace v reálném čase
|Frase. io
|Výzkum a optimalizace obsahu pro lepší umístění ve vyhledávačích
|Tvorba obsahu a výzkum témat zaměřený na SEO
|Sudowrite
|Pomáháme autorům beletrie vytvářet poutavé příběhy a vyprávění zaměřené na postavy.
|Kreativní psaní a beletristické projekty
|Anyword
|Generování a optimalizace reklamních textů s prediktivním hodnocením výkonu
|Marketingové texty založené na umělé inteligenci
|QuillBot
|Parafráze, shrnutí a vylepšení textu pro větší srozumitelnost a čitelnost
|Přepisování a vylepšování obsahu pomocí AI
|Wordtune
|Přepisování a úpravy vět pro větší srozumitelnost, plynulost a poutavost
|Rychlé a flexibilní přepisování vět
|Writer
|Standardizace hlasu značky, prosazování stylových pokynů a zlepšování obsahu na podnikové úrovni
|Řešení pro psaní s využitím umělé inteligence na podnikové úrovni
|Writesonic
|Vytváření dlouhých textů, blogových příspěvků a článků ve velkém měřítku
|Tvorba dlouhých textů
|ProWritingAid
|Poskytují podrobnou analýzu a návrhy na zlepšení struktury, čitelnosti a stylu.
|Podrobná analýza a úprava textu
|Describely
|Automatizace popisů produktů v e-commerce a optimalizace SEO
|Škálování produkce obsahu pro e-commerce
|Zjednodušené
|Vytváření a správa obsahu v různých formátech, včetně grafiky, videí a textu
|Rychlé vytváření obsahu v různých formátech
🔍 Věděli jste, že... 89 % marketérů používá ve svém pracovním postupu generativní nástroje AI. Malá skupina (5 %) používá AI pro jiné úkoly, zatímco 11 % marketérů se stále rozhodlo pracovat zcela bez AI.
Nejlepší alternativy Copy.ai, které můžete použít
Pokud Copy.ai zcela nevyhovuje vašim potřebám, stojí za zvážení řada alternativ. Zde je několik nejlepších možností, které stojí za to vyzkoušet. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro správu obsahu a pracovních postupů integrovanou s umělou inteligencí)
Naše projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které snižují produktivitu. ClickUp řeší tento problém pomocí aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje projektové řízení, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
Většina nástrojů AI se zaměřuje pouze na generování textu, ale to je jen jedna část tvorby obsahu.
ClickUp jde ještě dál a kombinuje asistenci založenou na umělé inteligenci se strukturovanými pracovními postupy, takže týmy mohou na jednom místě navrhovat, upravovat, spolupracovat a sledovat pokrok.
ClickUp Brain
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent platformy, pomáhá s psaním, shrnováním a vylepšováním obsahu.
Například správce obsahu, který připravuje návrh blogového příspěvku, může požádat ClickUp Brain, aby rozšířil klíčové body, navrhl nadpisy nebo vygeneroval úvodní text.
Podobně jej může marketingový tým, který zpracovává více kampaní, použít k rychlému vytváření e-mailových sekvencí, reklamních textů a popisků na sociálních médiích, přičemž vše zůstane v souladu s poselstvím značky.
ClickUp Docs
Plánování obsahu a spolupráce se stávají efektivnějšími díky ClickUp Docs, kde týmy mohou vytvářet, upravovat a ukládat veškerý obsah v centralizovaném centru.
Autor obsahu pracující na whitepaperu o myšlenkovém vedení může navrhovat jednotlivé sekce, zatímco editor v reálném čase přidává komentáře, navrhuje vylepšení a ověřuje zdroje. Vzhledem k tomu, že veškerá zpětná vazba je uložena v jediném dokumentu, revize probíhají hladce, bez nutnosti výměny e-mailů a bez zmatků s různými verzemi.
Používání ClickUp Brain v Docs také podporuje vylepšování obsahu.
Strateg pro obsah B2B, který dokončuje dlouhou zprávu o odvětví, může pomocí AI vylepšit tón a čitelnost. Pokud je některá část pro běžné čtenáře příliš technická, může ji zvýraznit a zadat pokyn: „Přepište tuto část do konverzačního tónu, aniž byste ztratili klíčové detaily.“
ClickUp Brain zjednodušuje žargon, zlepšuje plynulost a zajišťuje srozumitelnost, přičemž zachovává původní význam sdělení. Týmy, které vytvářejí vícejazyčné zprávy, mohou okamžitě překládat jednotlivé části, čímž zpřístupňují obsah globálnímu publiku.
U dlouhých dokumentů vyžadujících rozsáhlý výzkum může AI generovat stručné shrnutí, které pomůže zainteresovaným stranám pochopit klíčové informace, aniž by musely číst celé stránky dat.
ClickUp také nabízí šablony kalendáře obsahu, které zefektivňují produkci. Šablona ClickUp Content Production Scaling Template pomáhá sledovat požadavky, přidělovat úkoly a monitorovat schvalování, zatímco šablona ClickUp Content Calendar Template poskytuje strukturovaný přehled termínů pro lepší plánování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Mějte na paměti své cíle v oblasti obsahu: Pomocí ClickUp Goals si stanovte produkční cíle, rozdělte velké projekty a sledujte pokrok, aniž byste ztratili soustředění.
- Vytvoření jasného plánu obsahu: Naplánujte si blogové příspěvky, aktualizace na sociálních médiích a spuštění kampaní v kalendáři ClickUp, abyste měli vše pod kontrolou.
- Eliminace opakujících se úkolů: Automatizujte přiřazování obsahu, aktualizace stavu a oznámení týmu pomocí ClickUp Automations, aby vám nic neuniklo.
- Snadné sledování výkonu obsahu: Vytvořte si ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat výstupy obsahu, měřit zapojení a upravovat strategie na základě údajů v reálném čase.
- Sdružte všechny diskuse o obsahu na jednom místě: Nastavte ClickUp Chat, abyste mohli sdílet aktualizace, žádat o rychlou zpětnou vazbu a udržovat konverzace spojené s konkrétními úkoly týkajícími se obsahu.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím nenabízí stejnou úroveň funkčnosti jako desktopová verze.
- Ačkoli jsou flexibilní, příliš mnoho možností přizpůsobení může pro některé týmy zkomplikovat nastavení a správu pracovního postupu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je únavné. […] AI používám hlavně k psaní, protože pracuji v oboru obsahu. Upravuje také to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je náročné. […] AI používám hlavně k psaní, protože pracuji v oboru obsahu. Upravuje také to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
💡 Tip pro profesionály: Při používání AI pro dokumentaci nechte tento nástroj zpracovat opakující se části, jako jsou standardní postupy, odkazy na API a základní návody. Vždy však zkontrolujte technickou přesnost a doplňte příklady z praxe vycházející ze zkušeností vašeho týmu.
2. ChatGPT (nejlepší pro tvorbu nápadů a návrhů obsahu pomocí umělé inteligence)
ChatGPT je chatbot s umělou inteligencí vyvinutý společností OpenAI, který pomáhá generovat, vylepšovat a rozšiřovat obsah na základě zadání. Může pomoci s brainstormingem nápadů, psaním blogových příspěvků, akademickým psaním a shrnováním složitých témat.
Ačkoli se jedná o flexibilní nástroj, postrádá vestavěné funkce pro správu projektů nebo strukturovanou spolupráci. Pro týmy zabývající se obsahem, které hledají AI asistenta pro psaní bez správy pracovního postupu při tvorbě obsahu, je ChatGPT solidní volbou.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvářejte návrhy blogů, příspěvky na sociálních médiích a marketingové texty na základě podnětů pro psaní pomocí AI.
- Přepište a vylepšete obsah pro větší srozumitelnost, zapojení nebo optimalizaci SEO.
- Vytvářejte vlastní GPT, abyste generovali odpovědi přizpůsobené konkrétním odvětvím, hlasům značek nebo jedinečným obchodním potřebám.
- Komunikujte přirozeně s AI a získejte zpětnou vazbu a návrhy obsahu v reálném čase.
Omezení ChatGPT
- Žádné vestavěné funkce pro organizaci obsahu nebo správu pracovního postupu
- Postrádá robustní funkce pro ověřování faktů, což může vést k potenciálnímu šíření dezinformací.
- Délka odpovědi je v bezplatné verzi omezena.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
ChatGPT mi velmi usnadňuje psaní, ať už jde o e-maily, blogy nebo popisky na sociálních sítích. Líbí se mi, že poskytuje podrobné odpovědi a šetří mi čas. Kdykoli potřebuji napsat něco na jakékoli téma, stačí promluvit s ChatGPT a ten napíše vše k danému tématu, což mi velmi pomáhá.
ChatGPT mi výrazně usnadňuje psaní e-mailů, blogů i popisků na sociálních sítích. Líbí se mi, že poskytuje podrobné odpovědi a šetří mi čas. Kdykoli potřebuji napsat něco na jakékoli téma, stačí promluvit s ChatGPT a on napíše vše k danému tématu, což mi velmi pomáhá.
🧠 Zajímavost: Dlouho předtím, než memy ovládly internet, vynalezl Steve Wilhite formát Graphics Interchange Format (GIF). O několik desítek let později se stal základem content marketingu a značky začaly GIFy využívat k zapojení uživatelů.
3. Jasper (nejlepší pro marketingový obsah v souladu se značkou)
Jasper je určen pro marketingové týmy, které potřebují obsah v souladu s image značky. Nabízí přizpůsobitelné šablony AI pro blogy, reklamy, e-maily a texty webových stránek a zároveň vám umožňuje naučit AI hlas a pokyny značky.
Pro firmy zaměřené na AI v oblasti content marketingu a konzistence značky poskytuje Jasper strukturovanou podporu psaní založenou na AI.
Nejlepší funkce Jasper
- Vytvářejte marketingové texty pomocí předem připravených šablon pro reklamy, blogy a e-maily.
- Využijte režim SEO nástroje Jasper k optimalizaci obsahu pomocí relevantních klíčových slov a vylepšení čitelnosti.
- Využijte vícejazyčnou podporu a vytvářejte obsah ve více než 80 jazycích, včetně španělštiny, němčiny, japonštiny a portugalštiny.
- Optimalizujte marketingový obsah pomocí předem připravených šablon pro reklamy, vstupní stránky a sociální média.
Omezení Jasperu
- Omezená flexibilita mimo obsah zaměřený na marketing
- Vyšší cena ve srovnání s některými alternativami
- Režim SEO vyžaduje dodatečné předplatné SurferSEO.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 840 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Používal jsem Jasper a Copy. ai. Mají spoustu nedostatků. Například je musíte neustále upozorňovat, aby nepoužívali internetové vyhledávání, pokud chcete odpovědi bez něj. V Jasperu můžete mít pouze 1 vlastní hlas značky za 50 $... Copy. ai je stejný. Mají dobré funkce, například text zní více lidsky.
Používal jsem Jasper a Copy. ai. Mají spoustu nedostatků. Například je musíte neustále upozorňovat, aby nepoužívali internetové vyhledávání, pokud chcete odpovědi bez něj. V Jasperu můžete mít pouze 1 vlastní hlas značky za 50 $... Copy. ai je stejný. Mají dobré funkce, například text zní více lidsky.
🧠 Zajímavost: Ještě předtím, než se termín „blog“ vůbec objevil, založil programátor Justin Hall online deník s názvem Links.net, kde sdílel své osobní myšlenky a objevy na webu. Je považován za jeden z prvních blogů vůbec.
4. Rytr (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí AI za přijatelnou cenu)
Rytr vám pomůže s psaním blogových příspěvků, popisků na sociálních sítích, e-mailů a dalších textů, a to vše bez velkých finančních nákladů. Nabízí více než 40 šablon, takže nemusíte začínat od nuly.
Můžete upravit tón a jazyk tak, aby odpovídaly hlasu vaší značky, a před publikováním dokonce spustit vestavěnou kontrolu plagiátů . Pokud hledáte nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který je jednoduchý, efektivní a šetrný k vaší peněžence, Rytr je tou správnou volbou.
Nejlepší funkce Rytr
- Využijte rozšíření prohlížeče pro plynulé psaní na různých platformách a webových stránkách.
- Rozšiřujte, přepisujte a zkracujte text tak, aby vyhovoval různým formátům obsahu a omezením počtu znaků.
- Vytvářejte pomocí umělé inteligence popisky obrázků a podrobné popisy produktů pro marketing, e-commerce nebo sociální média.
- Ukládejte, kategorizujte a organizujte projekty efektivně pomocí integrovaného správce projektové dokumentace.
Omezení Rytr
- Omezené pokročilé nástroje pro úpravy ve srovnání s některými konkurenty
- Bezplatný tarif omezuje uživatele na 10 000 znaků za měsíc.
- Existují obavy ohledně regulace; společnost Rytr ukončila funkci generování recenzí produktů pomocí umělé inteligence poté, co čelila opatření Federální obchodní komise (FTC).
Ceny Rytr
- Zdarma
- Neomezený: 9 $/měsíc
- Premium: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rytr?
Výsledky byly repetitivní a často irelevantní, postrádaly kvalitu, kterou jsem od nástroje pro psaní s umělou inteligencí očekával. V současné době je k dispozici mnoho lepších nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, které poskytují mnohem lepší výsledky, což činí Rytr špatnou volbou na trhu. Pokud hledáte řešení pro psaní, doporučuji hledat jinde.
Výsledky byly repetitivní a často irelevantní, postrádaly kvalitu, kterou jsem od nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence očekával. V současné době je k dispozici mnoho lepších nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence, které poskytují mnohem lepší výsledky, což činí Rytr špatnou volbou na trhu. Pokud hledáte řešení pro psaní, doporučuji hledat jinde.
🔍 Věděli jste? Téměř 86 % marketérů tvrdí, že AI jim pomáhá ušetřit alespoň hodinu denně tím, že zefektivňuje 86 % jejich kreativních úkolů.
5. Grammarly (nejlepší pro profesionální psaní a úpravy v reálném čase)
Zažili jste někdy situaci, kdy jste odeslali e-mail a o několik vteřin později jste si všimli překlepu? Grammarly tyto nepříjemné chyby zachytí, než se dostanou do schránky vašeho klienta.
Editor založený na umělé inteligenci se hladce integruje do prohlížečů, desktopových aplikací a Microsoft Office, takže je přístupný kdekoli, kde píšete. Můžete přizpůsobit cíle psaní podle publika, formality a oblasti – od akademických prací po neformální e-maily.
Nejlepší funkce Grammarly
- Analyzujte styl psaní a přizpůsobte obsah podle cílové skupiny v různých komunikačních kanálech.
- Generujte kontextově relevantní doplnění textu a odpovědi pro různé scénáře.
- Porovnávejte dokumenty s několika stylovými příručkami a automaticky formátujte citace a odkazy.
- Sledujte pokrok a cíle psaní pomocí podrobných statistik výkonu.
Omezení Grammarly
- Omezuje kontrolu dokumentů na 100 souborů nebo 50 000 slov denně, čímž omezuje operace s velkým objemem dat.
- Pro přístup k pokročilým funkcím, jako je úprava tónu a přepisování vět, je nutné prémiové předplatné.
- Funkce automatické opravy může někdy provést nechtěné změny, což vyžaduje, aby uživatelé opravy dvakrát zkontrolovali.
- Má potíže s revizí dokumentů s formátovacími prvky, jako jsou tabulky.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Pro: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (9 840+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Grammarly?
Řekl bych, že to není vždy správné. Někdy nemusí pochopit, co se snažíte říct, a přidá tečky a čárky na nesprávná místa. Jsem rodilý mluvčí angličtiny, ale mám potíže s pravopisem a mám pocit, že Grammarly je v pravopisu velmi špatný, takže raději používám kontrolu pravopisu v dokumentech. Osobně si myslím, že je to v pořádku, ale není to nejlepší.
Řekl bych, že to není vždy správné. Někdy nemusí pochopit, co se snažíte říct, a přidá tečky a čárky na nesprávná místa. Jsem rodilý mluvčí angličtiny, ale mám potíže s pravopisem a mám pocit, že Grammarly je v pravopisu velmi špatný, takže raději používám kontrolu pravopisu v dokumentech. Osobně si myslím, že je to v pořádku, ale není to nejlepší.
📖 Přečtěte si také: Grammarly vs ChatGPT: Který nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence je nejlepší?
6. Frase. io (nejlepší pro optimalizaci obsahu pro SEO)
Frase. io vám pomůže vytvářet články optimalizované pro SEO, které odpovídají tomu, co lidé skutečně hledají. Čerpá poznatky z nejlépe hodnocených stránek, aby efektivně strukturoval obsah a vyplnil případné mezery.
Můžete generovat obsahové přehledy během několika minut, optimalizovat návrhy pomocí poznatků založených na umělé inteligenci a sledovat výkon pomocí integrace Google Search Console. Na rozdíl od typických SEO nástrojů, které vás zahlcují daty, Frase udržuje věci jednoduché – ukazuje vám přesně, jaká témata musíte pokrýt, abyste dosáhli lepšího hodnocení.
Nejlepší funkce Frase.io
- Prozkoumejte celá témata během několika minut automatickým shromažďováním a shrnováním relevantního obsahu z nejlépe hodnocených stránek.
- Vytvářejte obsahové přehledy, které shrnují informace o konkurenci, časté otázky a klíčové statistiky.
- Odpovídejte na dotazy uživatelů efektivněji díky analýze záměru vyhledávání a navrhování souvisejících témat.
- Strukturovejte své články pomocí AI generovaných osnov založených na nejúspěšnějším obsahu ve vašem oboru.
Omezení Frase.io
- Uživatelé uvádějí, že AI writer není příliš užitečný, protože často vytváří nekvalitní a repetitivní obsah.
- Platforma potřebuje více integrovaných SEO nástrojů pro zvýšení efektivity.
- Učící křivka Frase.io se pro mnoho uživatelů ukázala jako příliš náročná.
Ceny Frase.io
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 45 $/měsíc
- Tým: 115 $/měsíc (pro tři uživatele)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Frase.io
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 330 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Frase. io?
Já bych ani jeden z nich nepoužíval k samotnému vytváření obsahu. Frase se mi líbí pro výzkum, vytváření obsahových briefů pro autory a optimalizaci stávajícího obsahu.
Já bych ani jeden z nich nepoužíval k samotné tvorbě obsahu. Frase se mi líbí pro výzkum, tvorbu obsahových briefů pro autory a optimalizaci stávajícího obsahu.
🔍 Věděli jste? V počátcích internetu vyhledávače řadily stránky převážně podle opakování klíčových slov. To vedlo k nadměrnému používání klíčových slov, kdy webové stránky opakovaly slova nadměrně, aby se dostaly na vyšší pozice. Naštěstí se vyhledávací algoritmy vyvinuly a nyní odměňují kvalitní obsah.
7. Sudowrite (nejlepší pro kreativní psaní a beletristické projekty)
Sudowrite se vyhýbá marketingovým frázím a zaměřuje se na vyprávění příběhů – od charakteristik postav až po popisy scén. Většina nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence se snaží být vším pro všechny, ale tento se drží toho, co umí nejlépe: pomáhá romanopisům a autorům povídek vytvářet lepší beletrii.
Zaměření zůstává úzké a hluboké – žádné metriky SEO, žádné kalendáře obsahu, jen přímá kreativní podpora pro ty pozdní noční psací seance.
Nejlepší funkce Sudowrite
- Překonejte tvůrčí bloky tím, že prozkoumáte různé scénáře a zároveň si zachováte svůj styl psaní.
- Prozkoumejte příběhy a motivace postav, které působí autenticky, nikoli jako šablony, pomocí funkce Brainstorm.
- Vytvářejte podrobné osnovy příběhů a první návrhy pomocí nástroje Story Engine.
- Rozšiřte popisy o smyslové detaily, aby byly scény působivější a poutavější.
Omezení Sudowrite
- Sudowrite blokuje určitý explicitní obsah, což omezuje autory pracující na tématech pro dospělé.
- Kredity se mohou rychle vyčerpat, zejména u dlouhodobých projektů.
- Omezená kompatibilita s jinými nástroji pro psaní může narušit pracovní postupy.
Ceny Sudowrite
- Hobby a studenti: 19 $/měsíc
- Profesionální: 29 $/měsíc
- Max: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sudowrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sudowrite?
Více než rok jsem používal Sudowrite, ale teď jsem s ním skončil a ruším předplatné. Je příliš drahý na to, co nabízí, a já jsem z něj vyrostl. Myslím, že SW je dobrý pro nováčky, kteří se teprve seznamují s AI a chtějí zjistit, o co jde, ale neznám nikoho, kdo by ho používal dlouhodobě. Zdá se, že lidé z něj po chvíli prostě vyrostou. […]
Více než rok jsem používal Sudowrite, ale teď jsem s ním skončil a ruším předplatné. Je příliš drahý na to, co nabízí, a já jsem z něj vyrostl. Myslím, že SW je dobrý pro nováčky, kteří se teprve seznamují s AI a chtějí zjistit, o co jde, ale neznám nikoho, kdo by ho používal dlouhodobě. Zdá se, že lidé z něj po chvíli prostě vyrostou. […]
🔍 Věděli jste? Marketéři využívají AI při tvorbě obsahu několika způsoby, přičemž nejčastěji se jedná o generování osnov (92 %) a brainstorming nápadů nebo provádění výzkumu klíčových slov (88 %). Mnozí také spoléhají na AI při výzkumu (80 %) a přípravě jednoduchých částí obsahu (73 %). Někteří ji dokonce používají k generování celých blogových příspěvků, které pak lidé vylepšují a upravují (52 %).
8. Anyword (nejlepší pro marketingové texty založené na AI)
Anyword pomáhá marketérům vytvářet vysoce konverzní obsah pomocí prediktivní analýzy založené na umělé inteligenci.
Zadejte hlas své značky, cílovou skupinu a marketingové cíle a nástroj vám nabídne různé varianty textů s předpovědí jejich výkonu. Žádné přehnané sliby o desetinásobném zvýšení konverzí nebo magickém zvýšení návratnosti investic – pouze návrhy založené na datech pro nadpisy, příspěvky na sociálních sítích a e-mailové kampaně, které osloví vaši cílovou skupinu.
Nejlepší funkce Anyword
- Před spuštěním kampaní otestujte několik variant textů na základě prediktivních skóre výkonu.
- Přizpůsobte styl psaní napříč kanály a zachovejte přitom konzistentní sdělení a tón značky.
- Vytvářejte obsah pro sociální média přizpůsobený očekáváním konkrétního publika každé platformy.
- Přizpůsobte texty konkrétním segmentům publika a marketingovým cílům.
Omezení Anyword
- Prediktivní skóre funguje v některých odvětvích lépe než v jiných.
- Omezené možnosti šablon pro delší obsah
- Optimalizace modelů vlastního bodování vyžaduje určitou dobu učení.
- Mnoho uživatelů považuje omezení počtu slov za restriktivní.
Ceny Anyword
- Starter: 49 $/měsíc
- Na základě dat: 99 $/měsíc
- Podnikání: 499 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (390 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Anyword?
Anyword nabízí řadu různých nástrojů, které vám pomohou prakticky v každé oblasti. Ať už potřebujete příspěvek na sociální síti, kompletní blog nebo jen titulek, Anyword vám to vše poskytne. Je snadno použitelný, intuitivní a přístupný. Mohl jsem ho začít používat bez jakýchkoli instrukcí. Nicméně jsem se podíval na YouTube, kde jsem našel návody s příklady hloubky a šíře nabízených nástrojů.
Anyword nabízí řadu různých nástrojů, které vám pomohou prakticky v každé oblasti. Ať už potřebujete příspěvek na sociální síti, kompletní blog nebo jen titulek, Anyword vám to vše poskytne. Je snadno použitelný, intuitivní a přístupný. Mohl jsem ho začít používat bez jakýchkoli instrukcí. Nicméně jsem se podíval na YouTube, kde jsem našel návody s příklady hloubky a šíře nabízených nástrojů.
🔍 Věděli jste, že... Oficiální účet Google na Twitteru (nyní X) zveřejnil svůj vůbec první tweet v roce 2009 a nebyl v angličtině. Zněl „I’m feeling lucky“ (Mám štěstí) v binárním kódu, což byla narážka na jeho slavné vyhledávací tlačítko.
9. QuillBot (nejlepší pro parafráze a pomoc při psaní založené na AI)
QuillBot usnadňuje přepisování a vylepšování obsahu.
Ať už vylepšujete článek, shrňujete výzkum nebo opravujete gramatické chyby, tento generátor odstavců založený na umělé inteligenci vám pomůže vylepšit vaše psaní, aniž by došlo ke změně významu. Jeho různé režimy parafráze vám umožňují upravit tón a srozumitelnost, zatímco vestavěné kontroly gramatiky a plagiátorství vám pomohou vytvořit čistý a originální obsah.
QuillBot je skvělou volbou pro studenty, profesionály a spisovatele, kteří potřebují rychle a spolehlivě vylepšit text, aniž by museli začínat od nuly.
Nejlepší funkce QuillBot
- Přepište text pomocí sedmi různých režimů psaní, které vám umožní upravit tón, srozumitelnost a formálnost.
- Porovnejte několik přepsaných verzí vedle sebe a vyberte si tu, která zní nejpřirozeněji a nejúčinněji.
- Porovnejte text s akademickými databázemi plagiátů a zajistěte správné citace.
- Rozšiřte si slovní zásobu díky chytrým návrhům slov, které zlepšují čitelnost.
Omezení Quillbot
- Bezplatný tarif má přísná omezení počtu znaků pro parafráze a shrnutí.
- Nedostatečná kontrola nad strukturou vět v některých režimech parafráze
- Omezená podpora pro jiné jazyky než angličtinu
Ceny Quillbot
- Zdarma
- Měsíční poplatek: 9,95 $
- Čtvrtletně: 6,65 $/měsíc
- Roční předplatné: 4,17 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quillbot
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Quillbotu?
Změny nejsou vždy správné, ale nevidím nic špatného na tom, používat tento nástroj. To znamená, že si musíte přečíst a zkontrolovat každou větu své práce a možná ho používat spíše jako přítele, který sedí vedle vás a může vám dát dobrý návrh. Berte to jako o něco (o něco!) lepší automatickou opravu. Ne jako náplast.
Změny nejsou vždy správné, ale nevidím nic špatného na tom, používat tento nástroj. To znamená, že si skutečně přečtete a zkontrolujete každou větu své práce a možná jej budete používat spíše jako přítele, který sedí vedle vás a občas vám dá dobrý návrh. Berte to jako o něco (o něco!) lepší automatickou opravu. Ne jako náplast.
10. Wordtune (nejlepší pro rychlé a flexibilní přepisování vět)
Wordtune se věnuje jedné úloze – vylepšování vět. Má rozšíření pro prohlížeč, které tiše čeká v liště nástrojů a je připraveno zasáhnout, když potřebuješ přepracovat neohrabanou větu. Nástroj se zobrazí, když píšeš e-maily, dokumenty nebo příspěvky na sociálních sítích, a nabízí různé způsoby, jak vyjádřit své myšlenky.
Zatímco jiné nástroje AI se snaží převzít celý váš proces psaní, Wordtune zůstává ve své roli a soustředí se na vylepšení na úrovni vět. Je vhodný pro situace, kdy víte, co chcete říct, ale nemůžete najít ta správná slova.
Nejlepší funkce Wordtune
- Přepište věty v různých tónech, aniž byste ztratili zamýšlený význam nebo osobní styl.
- Upravte délku obsahu rozšířením stručných poznámek o podrobná vysvětlení nebo zkrácením dlouhých odstavců na výstižné shrnutí.
- Přeložte své myšlenky z neformálního do formálního jazyka pro různé cílové skupiny.
- Vylepšete výběr slov na základě kontextu a skutečných vzorců použití, aby vaše texty byly vhodné pro vaše cílové čtenáře.
Omezení Wordtune
- Bezplatná verze omezuje uživatele na 10 přepisů denně.
- Funguje především v angličtině, s omezenou podporou dalších jazyků.
- Jeho rozšíření pro prohlížeč má občas potíže s pomalým načítáním.
Ceny Wordtune
- Základní: Zdarma
- Pokročilá verze: 13,99 $/měsíc
- Neomezený: 19,99 $/měsíc
- Týmy: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 175 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (75+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wordtune?
Wordtune je velmi užitečný, když se snažíte přijít na to, jak něco přeformulovat, aby to dávalo větší smysl a účinně sdělovalo myšlenku. Často se mi nedaří změnit formulace, které používám v e-mailech o podobných tématech, a Wordtune mi usnadnil diverzifikaci mých zpráv.
Wordtune je velmi užitečný, když se snažíte přijít na to, jak něco přeformulovat, aby to dávalo větší smysl a účinně sdělovalo požadovanou informaci. Často se mi nedaří měnit formulace, které používám v e-mailech o podobných tématech, a Wordtune mi usnadnil diverzifikaci mých zpráv.
📖 Přečtěte si také: Wordtune vs. Grammarly: Který nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence je nejlepší?
11. Writer (nejlepší pro podniková řešení pro psaní s využitím umělé inteligence)
Udržovat obsah jasný a konzistentní v rámci celého týmu může být složité, ale Writer vám pomůže vše sjednotit. Prosazuje stylové pokyny, vylepšuje tón a zefektivňuje tvorbu obsahu, aniž by narušoval pracovní postupy.
AI Studio vám umožňuje vytvářet vlastní modely AI přizpůsobené potřebám vaší značky, zatímco vestavěné kontroly gramatiky a plagiátorství pomáhají udržovat přesnost a originalitu.
Pokud potřebujete AI asistenta pro psaní, který bude spolupracovat s vaším týmem, místo aby jen chrlil obecné texty, tento nástroj je pro vás ideální.
Nejlepší funkce Writeru
- Vytvářejte a prosazujte vlastní stylové příručky, které automaticky označují odchylky od standardů značky ve všech typech obsahu.
- Sledujte konzistenci obsahu pomocí analytických dashboardů, které sledují používání terminologie a dodržování stylistických pravidel.
- Přizpůsobte výstupy AI tak, aby odpovídaly specifickým charakteristikám hlasu značky, od preferencí struktury vět až po schválenou slovní zásobu.
- Rozšiřte tvorbu obsahu napříč více kanály a zachovejte přitom jednotné sdělení.
Omezení pro autory
- Limit 10 000 slov na dokument může být pro dlouhé texty omezující.
- Limity využití AI nemusí být dostatečné pro tvorbu velkého množství obsahu.
- Pokročilé funkce mají určitou náročnost na osvojení a nejsou vždy intuitivní.
- Tento nástroj je určen spíše pro podnikové použití než pro jednotlivé uživatele.
Ceny pro autory
- Plán pro vývojáře: Zdarma
- Tým: 18 $/měsíc na uživatele (pro pět uživatelů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze autorů
- G2: 4,3/5 (85+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Writeru říkají skuteční uživatelé?
Detektor obsahu Writer AI umožňuje našemu týmu používat AI Studio bez nutnosti programování a API. Můžeme vytvářet aplikace AI bez těchto složitostí a jeho znalostní grafy umožňují analýzu dat s mnohem větší přesností. Jedinou částí, která potřebuje vylepšení, je počáteční nastavení a přizpůsobení. Celkově je to skvělá platforma.
Detektor obsahu Writer AI umožňuje našemu týmu používat AI Studio bez nutnosti programování a API. Můžeme vytvářet aplikace AI bez těchto složitostí a jeho znalostní grafy umožňují analýzu dat s mnohem větší přesností. Jedinou částí, která potřebuje vylepšení, je počáteční nastavení a přizpůsobení. Celkově je to skvělá platforma.
🧠 Zajímavost: Jedním z nejranějších příkladů obsahového marketingu je časopis The Furrow, který v roce 1895 založil John Deere, aby poskytoval zemědělcům užitečné informace. Vychází dodnes.
12. Writesonic (nejlepší pro tvorbu dlouhých textů ve velkém měřítku)
Writesonic se vrhá do oblasti tvorby obsahu se zaměřením na delší články a blogové příspěvky. Tento nástroj vezme vaše téma, cílovou skupinu a klíčové body a pomůže vám je strukturovat do celých článků. Zadejte téma, například „tipy pro udržitelné zahradničení“, a nástroj vám pomůže nastínit článek, navrhnout relevantní sekce a doplnit podrobnosti.
Tento nástroj zahrnuje chatbot s umělou inteligencí Chatsonic, který načítá data v reálném čase – něco, co standardní nástroje pro psaní s umělou inteligencí nenabízejí. Pokud potřebujete kombinaci generování obsahu a automatizace, Writesonic vám nabízí spoustu možností.
Nejlepší funkce Writesonic
- Při psaní zkoumejte obsahové úhly konkurence, abyste identifikovali mezery a příležitosti.
- Vytvořte několik verzí nadpisů a meta popisů, které budou v souladu s požadavky SEO i zájmem čtenářů.
- Rozšiřte produkci obsahu v různých formátech tím, že dlouhé texty využijete k jiným účelům.
Omezení Writesonic
- Kvalita výstupu nástroje se liší v závislosti na složitosti tématu.
- Jeho kreditový systém může omezovat uživatele s vysokou spotřebou.
- Funkce optimalizace SEO vyžadují samostatné předplatné.
Ceny Writesonic
- Zdarma
- Jednotlivec: 20 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Standard: 99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 080 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic?
Writesonic je skvělým výchozím bodem pro objevování psaní pomocí umělé inteligence. Je snadno ovladatelný, vytváří krátký i dlouhý obsah a nabízí flexibilní cenové plány. Ale podle mě mu chybí doručitelnost. Má omezený výběr šablon pro krátký obsah a dlouhý obsah může vyžadovat značné úpravy a často nemusí projít detektory umělé inteligence, což znamená, že článek nezní jako od rodilého mluvčího nebo lidského autora. […]
Writesonic je skvělým výchozím bodem pro objevování psaní pomocí umělé inteligence. Je snadno ovladatelný, vytváří krátký i dlouhý obsah a nabízí flexibilní cenové plány. Ale podle mě má nedostatečnou dodávatelnost. Má omezený výběr šablon pro krátký obsah a dlouhý obsah může vyžadovat značné úpravy a často nemusí projít detektory umělé inteligence, což znamená, že článek nezní jako od rodilého mluvčího nebo lidského autora. […]
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li rozlišit mezi obsahem generovaným umělou inteligencí a obsahem vytvořeným člověkem, hledejte to, co narušuje vzorec. Psaní pomocí umělé inteligence se řídí předvídatelnými vzorci – odstavce mají stejnou velikost, přechody jsou bezpečné a věty vyvážené. Lidé píší chaotičtěji, s náhodnými kulturními odkazy, různou délkou vět a občasnými odbočkami.
13. ProWritingAid (nejlepší pro hloubkovou analýzu textu)
ProWritingAid vám pomůže vylepšit vaše psaní pomocí podrobných zpráv o čitelnosti, srozumitelnosti a struktuře vět. Zvýrazňuje oblasti, které je třeba vylepšit, aniž by měnil váš styl, což je užitečné pro vše od akademických prací po obchodní zprávy.
Tento nástroj je integrován do populárních aplikací pro psaní, jako jsou Scrivener, Google Docs a Word, takže nemusíte pokaždé kopírovat a vkládat.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Analyzujte čitelnost, styl a strukturu pomocí více než 20 zpráv, které zdůrazňují délku vět, složitost a pasivní hlas.
- Vylepšete strukturu vět, upravte časy a přidejte smyslové detaily pro plynulejší čitelnost pomocí Sparks Edit.
- Přizpůsobte si cíle psaní a stylové příručky tak, aby odpovídaly specifickým potřebám daného odvětví, od akademických prací po obchodní zprávy.
- Rozšiřujte příběhy přirozeně pomocí Sparks Continue tím, že začleníte dynamické dialogy a kreativní srovnání.
Omezení ProWritingAid
- Velké množství návrhů může být ohromující, zejména v případě dlouhých dokumentů.
- Bezplatná verze ProWritingAid má limit 500 slov na kontrolu a postrádá pokročilé funkce.
- Nemá mobilní aplikaci, což omezuje úpravy na cestách.
Ceny ProWritingAid
- Zdarma
- Premium: 30 $/měsíc
- Premium Pro: 36 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (485+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProWritingAid?
Používám ho a jsem jeho velkým fanouškem. Poskytuje vám data. To je vše. […] Ano, mnoho z jeho návrhů můžete ignorovat. Nejhorší nevýhodou ProWritingAid je, že má zastaralý smysl pro strukturu vět (navrhuje mi změnit dialog „Musíš dávat pozor“ na „Musíš dávat pozor“) – ale já to prostě ignoruji. Řekl bych, že pro některé žánry funguje lépe než ostatní. Pokud píšu high fantasy, sci-fi nebo horory, zdá se, že odvádí docela solidní práci. […]
Používám ho a jsem jeho velkým fanouškem. Poskytuje vám data. To je vše. […] Ano, mnoho z jeho návrhů můžete ignorovat. Nejhorší nevýhodou ProWritingAid je, že má zastaralý smysl pro strukturu vět (navrhuje mi změnit dialog „Musíš dávat pozor“ na „Musíš dávat pozor“), ale já to prostě ignoruji. Řekl bych, že pro některé žánry funguje lépe než ostatní. Pokud píšu high fantasy, sci-fi nebo horory, zdá se, že odvádí docela solidní práci. […]
🔍 Věděli jste? 75 % spotřebitelů důvěřuje obsahu napsanému generativní AI, což podtrhuje jeho rostoucí přijetí v digitální komunikaci.
14. Describely (nejlepší pro škálování obsahu e-commerce)
Pokud se topíte v popisech produktů, reklamních textech a obsahu sociálních médií, Describely vám pomůže věci urychlit.
Tento nástroj, vytvořený pro e-commerce podniky, generuje hromadný obsah a zároveň zachovává jednotnost značky. Díky integraci se Shopify můžete snadno aktualizovat nabídky najednou. Describely zjednodušuje proces aktualizace a správy informací o produktech, což z něj činí neocenitelný nástroj pro podniky, které chtějí posílit svou online přítomnost.
Nejlepší funkce Describely
- Doplňte chybějící údaje o produktech automatickým obohacováním informací od výrobců nebo dodavatelů.
- Začleňte vysoce výkonná klíčová slova do popisů produktů, abyste zvýšili hodnocení ve vyhledávačích a viditelnost.
- Vylepšete vizuální stránku pomocí AI Images od Describely a hromadně vylepšete fotografie produktů, aby vypadaly lépe.
- Odhalte nepřesnosti pomocí Content Audit (Audit obsahu), ověřte tvrzení a zlepšete kvalitu produktových záznamů.
Omezení Describely
- Tento nástroj stále vyžaduje robustnější nástroje pro přizpůsobení hlasu značky.
- Jeho podpora je omezena na e-commerce platformy, což omezuje jeho použití pro firmy využívající jiné systémy.
- Počáteční nastavení a přizpůsobení může vyžadovat čas a školení.
Ceny Describely
- Základní cena: 28 $/měsíc (pro 50 produktů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Describely
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: BuzzFeed nevynalezl seznamové články – časopisy jako Cosmopolitan a TIME používají číslované seznamy již desítky let, protože se snadno čtou a vstřebávají. Tento formát se stal online velmi populárním.
15. Simplified (nejlepší pro rychlé vytváření obsahu v různých formátech)
Simplified přistupuje k tvorbě obsahu jinak. Platforma kombinuje psaní pomocí umělé inteligence se základními nástroji pro design – ne proto, aby nahradila vaše specializované aplikace, ale aby urychlila rutinní úkoly související s obsahem. Tento nástroj pro správu obsahu se hodí pro vytváření příspěvků na sociálních sítích s odpovídajícími vizuálními prvky nebo záhlavími blogů, které nevypadají genericky.
Jeho největší předností je knihovna šablon, která obsahuje více než 5000 předem připravených návrhů pro běžné marketingové potřeby.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Přizpůsobte stávající obsah formátům specifickým pro danou platformu pomocí inteligentních funkcí pro změnu velikosti a přednastavených rozměrů pro všechny hlavní sociální sítě.
- Zrychlete tvorbu obsahu kombinací základních designových prvků s návrhy AI pro psaní ve více než 30 formátech obsahu.
- Upravujte videa pomocí integrovaných nástrojů pro ořezávání, překrývání textu a efekty a vytvářejte tak poutavý obsah.
- Plánujte a naplánujte příspěvky na sociálních médiích přímo z platformy, abyste si udrželi konzistentní přítomnost.
Zjednodušené omezení
- Omezené možnosti přizpůsobení pro komplexní úpravy videa ve srovnání se specializovaným softwarem
- Může být pro uživatele, kteří potřebují pouze jednu nebo dvě konkrétní funkce, příliš složitý.
- Bezplatný tarif má omezení týkající se pokročilých nástrojů a možností exportu.
- K vyzkoušení nástroje před přechodem na placenou verzi není k dispozici dostatek kreditů.
Zjednodušené ceny
- Jedna: 29,99 $/měsíc (pro jednoho uživatele)
- Růst: 119,99 $/měsíc (pro pět uživatelů)
- Podnik: Ceny na míru
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 4 940 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Simplified?
Ačkoli Simplified má některé skvělé funkce, občas se potýká s problémy s výkonem, zejména při práci na větších projektech. Platforma může mít zpoždění, což může narušit produktivitu. Možnosti přizpůsobení šablon a prostředků jsou také poněkud omezené ve srovnání s jinými nástroji pro návrh, což ztěžuje dosažení vysoce personalizovaných výsledků. A konečně, ačkoli jsou nástroje AI užitečné, mohou někdy produkovat obecný nebo opakující se obsah, takže je často nutné provést drobné úpravy.
Ačkoli Simplified má některé skvělé funkce, občas se potýká s problémy s výkonem, zejména při práci na větších projektech. Platforma může mít zpoždění, což může narušit produktivitu. Možnosti přizpůsobení šablon a prvků jsou také poněkud omezené ve srovnání s jinými nástroji pro návrh, což ztěžuje dosažení vysoce personalizovaných výsledků. A konečně, ačkoli jsou nástroje AI užitečné, mohou někdy produkovat obecný nebo opakující se obsah, takže je často nutné provést drobné úpravy.
💡 Tip pro profesionály: Začněte se šablonou strategie obsahového marketingu, abyste zmapovali základní prvky, jako je publikum a KPI, a poté přizpůsobte sekce na základě údajů o výkonu. Šablony šetří čas při vytváření struktury, takže se můžete soustředit na strategii. Stačí je upravit tak, aby odpovídaly potřebám vaší značky.
ClickUp vs. Copy. ai? Není co řešit; ClickUp vyhrává
Alternativ k Copy.ai je na trhu dostatek, ale ta správná závisí na tom, co potřebujete. Některé nástroje pomáhají s brainstormingem, jiné vylepšují vaše psaní a některé jdou nad rámec generování obsahu a zefektivňují celý váš pracovní postup.
ClickUp umí to všechno a ještě mnohem víc! Přináší psaní s podporou AI do prostoru, kde se odehrává skutečná práce.
Vytvářejte návrhy, vylepšujte a spolupracujte, přičemž všechny cíle obsahu, termíny a zpětnou vazbu budete mít na jednom místě. Ať už vytváříte návrhy blogů, vylepšujete zprávy nebo spravujete projekty obsahu, vše zůstane propojeno v jednom jednotném pracovním prostoru.
Proč se spokojit s dalším AI psacím nástrojem, když můžete mít chytřejší a propojenější způsob tvorby? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅