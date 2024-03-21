Grammarly vs ChatGPT: Který nástroj pro psaní s umělou inteligencí je nejlepší v roce 2025?

Jedná se o souboj dvou nejlepších AI nástrojů na trhu. Jeden z nich je výkonný pomocník při psaní a nástroj pro kontrolu gramatiky, který využívá AI automatizaci ke zlepšení tvorby krátkých i dlouhých textů. Druhý je AI nástroj, který v mnoha ohledech popularizoval AI technologii pro mainstreamový svět.
Ale když porovnáme oba nástroje AI konkrétně z hlediska tvorby skvělého obsahu, který z nich vyjde jako vítěz? Který z nich dává větší smysl pro váš marketingový rozpočet?
Je srovnání Grammarly a ChatGPT konečným slovem při hledání nejlepšího dostupného nástroje? Pojďme to zjistit.
Co je Grammarly?
Grammarly je v podstatě softwarová platforma pro pomoc při psaní. Její gramatický korektor vám pomůže rychle najít gramatické chyby, nevhodnou strukturu vět a poskytne návrhy, jak je opravit.
Tento nástroj pro pomoc při psaní však jde nad rámec základních pravopisných chyb – zejména Grammarly Premium, který zahrnuje funkce jako kontrola plagiátů, generátor obsahu pomocí umělé inteligence a pokročilý asistent pro psaní, který dokáže přepsat celé věty.
Není to jediný dostupný online asistent pro psaní, ale určitě má některé výhody, a to i mezi nejlepšími alternativami Grammarly.
Funkce Grammarly
Grammarly má silné stránky díky svým funkcím. Všechny se samozřejmě točí kolem psaného obsahu. Zde zdůrazníme pouze funkce relevantní pro přímé srovnání mezi Grammarly a ChatGPT.
1. Korektura
Grammarly vyniká nejen kontrolou gramatiky, překlepy a interpunkčními chybami. Vytváření krátkých nebo dlouhých textů je hračkou, když máte tento software, který hladce detekuje chyby a zefektivňuje proces editace.
Tento nástroj doslova pracuje po vašem boku. Jakékoli problémy jsou okamžitě podtrženy a pouhým najetím kurzorem nebo kliknutím se zobrazí alternativní řešení. Grammarly vám dokonce řekne, proč jsou konkrétní chyby označeny, a funguje tak téměř jako online kurz psaní, který v průběhu času komplexně zlepšuje vaše psaní.
2. Tvorba obsahu
Prémiová verze nabízí pokročilé návrhy psaní, včetně tónu. Když nastavíte Grammarly, nabízí možnosti nastavení hlasu a tónu vaší značky. Pokud má vaše značka například konverzační a hravý tón, Grammarly porovná obsah, který vytváříte, s tónem, který jste nastavili. Pokud vaše psaní neodpovídá značce, Grammarly to okamžitě označí.
Ačkoli je tato funkce stále ve fázi beta, je užitečným pomocníkem při psaní. To je obzvláště užitečné pro týmy v celé společnosti, které vytvářejí obsah – pomáhá udržovat veškerý obsah v souladu se značkou a konzistentní.
3. Integrace nástrojů pro psaní
Desktopová aplikace Grammarly je samostatná platforma, ale lze ji také přímo integrovat do Google Docs a Microsoft Word, aby se zefektivnil proces úprav. Tato integrace se vztahuje i na bezplatnou verzi Grammarly, která přenáší své uživatelsky přívětivé rozhraní do jakékoli aplikace nebo okna, které můžete používat pro psaní obsahu.
4. Integrace pracovního postupu
Integrace pracovních postupů pro Grammarly souvisí především s jeho funkcemi pro psaní. Díky možnosti spuštění v rámci vašich oblíbených aplikací a plynulým návrhům úprav můžete vylepšit své psaní v jakémkoli dokumentu, od e-mailů až po prezentace v Microsoft PowerPoint. Nefunguje však jako správce úkolů, ale zaměřuje se spíše na vylepšení vašich stávajících procesů, než aby se prezentoval jako nástroj pro správu pracovních postupů.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Co je ChatGPT?
Seznamte se s ChatGPT, nejrychleji rostoucí aplikací od jejího explozivního debutu na konci roku 2022. Tento skvost umělé inteligence, vyvinutý společností OpenAI podporovanou Microsoftem, má mnoho funkcí – není to jen chatbot, ale také mimořádný generátor obsahu pro jakékoli zadání, které mu dáte.
Jakmile ChatGPT raketově vystřelil ke slávě, objevila se řada alternativ ChatGPT. Žádná z nich však nedosáhla stejného úspěchu. Zadáte jednoduchý příkaz, který vede k relevantnímu obsahu, který lze vylepšit pomocí následných příkazů. A tady je háček – ChatGPT se již neomezuje pouze na text – ve své nejnovější verzi plní dvojí funkci jako aplikace pro rozpoznávání obrázků a reaguje na vizuální příkazy.
Funkce ChatGPT
Vzhledem k tomu, že se ChatGPT stává nepostradatelným nástrojem pro téměř všechny profesionální pisatele, od copywriterů po nezávislé autory, stojí za to se blíže podívat na jeho společné funkce s Grammarly. Patří mezi ně schopnost identifikovat gramatické chyby, zpracovávat kód a další obsah, integrovat se s různými nástroji pro psaní a hladce zapadat do širšího pracovního postupu.
1. Korektura
S výzvou „Proofread this:“ (Korektura tohoto textu) se ChatGPT může rychle proměnit v gramatický korektor. Odhalí vše od interpunkčních chyb po překlepy, špatnou strukturu vět a dokonce i plagiáty.
Krása kontroly plagiátů této aplikace spočívá v její jednoduchosti. Na základě rychlého pokynu vytvoří ChatGPT vylepšenou verzi stejného textu a vysvětlení každé změny. To nejen poskytuje návrhy v aktuálním kontextu, ale také vám může pomoci zlepšit vaše psaní v průběhu času.
2. Tvorba obsahu
ChatGPT si zaslouženě vydobyl pověst spolehlivého pomocníka při tvorbě obsahu. Právě v tomto ohledu tento nástroj skutečně vyniká, protože umožňuje komukoli vytvořit vysoce kvalitní dlouhý obsah pomocí jednoduchého zadání.
ChatGPT však skutečně vyniká ve svých detailech. Můžete tento nástroj požádat, aby napsal jakýkoli typ textu nebo styl psaní, včetně tiskové zprávy ve stylu básníka z 18. století. Poté můžete text vylepšit pomocí následných pokynů, jako například „zjednodušte věty“ nebo „přidejte více detailů do třetího odstavce“, abyste získali text, který odpovídá vašim potřebám.
3. Integrace nástrojů pro psaní
ChatGPT nenabízí žádnou nativní integraci s nejoblíbenějšími aplikacemi pro psaní. Místo toho některé služby, pro které byste tento nástroj mohli potřebovat, jako například Microsoft Office 365, nabízejí vlastní integrační aplikace založené na tomto nástroji.
4. Integrace pracovního postupu
Protože ChatGPT funguje jako samostatný nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, nenabízí přirozenou integraci do vašeho pracovního postupu. Kdykoli budete chtít tento nástroj použít, budete jej muset otevřít. Místo těchto nativnějších integrací psaní a pracovního postupu můžete proces zjednodušit pomocí šablon AI promptů, které vám pokaždé usnadní generování obsahu.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Grammarly vs ChatGPT: Porovnání funkcí
Při správném použití se ChatGPT i Grammarly mohou stát nepostradatelnými nástroji pro psaní. Jejich nástroje pro kontrolu gramatiky a korektury, možnosti generování obsahu pro překonání tvůrčí krize a integrace psaní/pracovního postupu mohou být velmi užitečné. Rozdíly v těchto funkcích vám však mohou pomoci rozhodnout se mezi „ChatGPT a Grammarly“ a učinit informované rozhodnutí.
Grammarly vs ChatGPT: Kontrola gramatiky
ChatGPT v poslední době dohnal Grammarly v oblasti kontroly gramatiky, ale Grammarly zůstává jasným vítězem.
Úpravy ChatGPT jsou povrchní a nenabízejí mnoho prostoru pro přizpůsobení. Grammarly naopak lze přizpůsobit vašemu stylu psaní. Opravy se mohou dokonce přizpůsobit standardům vaší značky, což je klíčový faktor, zejména pro velké organizace, které chtějí zefektivnit své psaní.
Grammarly vs ChatGPT: Generování obsahu
Od té doby, co Grammarly loni zavedlo možnost generování obsahu jako součást svého prémiového předplatného, jsou nyní ChatGPT i Grammarly užitečné, pokud vám dochází tvůrčí inspirace. ChatGPT však v tomto ohledu zůstává o krok napřed díky možnosti přizpůsobit si výzvy a vytvořit obsah, který lépe odpovídá vašim potřebám.
Grammarly vs ChatGPT: Integrace nástrojů pro psaní
Na rozdíl od ChatGPT je nativní integrace Grammarly s nejběžnějšími nástroji pro psaní zásadním bonusem. Ať už pracujete v Microsoft Word, Gmailu nebo jakémkoli jiném nástroji, můžete snadno provádět všechny potřebné úpravy, aniž byste museli opustit okno, ve kterém pracujete.
Grammarly vs ChatGPT: Integrace pracovního postupu
Navzdory svým zásadním rozdílům jsou Grammarly a ChatGPT v tomto ohledu překvapivě podobné. Ani jedna z nich nevyvíjí zvláštní úsilí, aby propojila své základní funkce s vaším širším pracovním postupem, takže ani jedna z nich by neměla být považována za vítěze v této kategorii.
Grammarly vs ChatGPT na Redditu
Dosud jsme Grammarly a ChatGPT porovnávali především na základě jejich funkcí. Podívejme se, jak je vnímají skuteční uživatelé těchto nástrojů, a to na Redditu.
Vyhledejte ChatGPT vs Grammarly na Redditu a zjistíte, že většina uživatelů dává přednost ChatGPT kvůli jeho nástrojům pro generování obsahu. Jak to vyjádřil jeden uživatel:
„Kontextové porozumění ChatGPT je mnohem lepší než u Grammarly, což vždy pomáhá k přesnějšímu korekturám.“
Pokud však jde o přímou korekturu, stále vítězí Grammarly:
„Grammarly kromě opravy gramatiky, interpunkce a použití předložek a sloves pomáhá přepsat celé odstavce, přičemž zachovává jejich integritu a význam.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k ChatGPT a Grammarly
Kdo řekl, že musíte být odkázáni pouze na Grammarly nebo ChatGPT jako jedinou možnost? Koneckonců, existuje spousta alternativních nástrojů AI, které obstojí v funkčním i kvalitativním lidském hodnocení. Vyzkoušejte ClickUp – který má své vlastní funkce AI, které mohou výrazně zlepšit vaše psaní, pracovní postupy a další.
Představujeme ClickUp AI
Nepovažujte ClickUp pouze za nástroj pro řízení projektů. Berte jej spíše jako motor produktivity, který se ještě vylepší, když do rovnice přidáte ClickUp AI.
Jedná se o vestavěnou kontrolu pravopisu, automatický generátor odpovědí na zprávy a dynamického asistenta pro psaní. Přidejte schopnost AI generovat šablony, vytvářet tabulky a dokonce generovat úkoly, a možná získáte perfektní nástroj pro produktivitu s podporou AI.
V tomto průvodci se ale samozřejmě zaměříme na přímé srovnání ChatGPT a Grammarly. Podívejme se tedy na funkce, ve kterých ClickUp přímo konkuruje a v mnoha ohledech dokonce předčí to, co tyto dva nástroje nabízejí.
Vylepšete svůj obsah pomocí ClickUp AI
S ClickUpem můžete snadno a rychle zkontrolovat pravopis veškerého obsahu, od dokumentů až po úkoly. Několik předem připravených výzev vám však může pomoci jít ještě dál:
- Upravujte pomocí AI na základě vlastního zadání
- Zlepšete své psaní
- Prodloužit nebo zkrátit
- Zjednodušte psaní
- Generujte akční položky a vytvořte si seznam dalších kroků.
- Pokračujte v psaní, abyste mohli pokračovat v tématu, které jste začali.
- Funkce Explain This a Summarize This slouží k vytváření shrnutí dlouhého nebo složitého obsahu.
- Přeložte do angličtiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, němčiny, italštiny, švédštiny, holandštiny, korejštiny, japonštiny, čínštiny a arabštiny.
Asistent psaní ClickUp AI
ChatGPT i Grammarly disponují skvělými nástroji pro generování originálních textů, které neobsahují žádné chyby plagiátorství. Totéž platí i pro ClickUp, který je kromě svých schopností v oblasti řízení projektů také špičkovým nástrojem pro psaní textů pomocí umělé inteligence.
AI writer od ClickUp můžete použít k psaní čehokoli, od blogů po e-maily, texty pro webové stránky a technické dokumenty. Obsah je dobře formátovaný, takže získáte odstavce nebo odrážky připravené k vložení do finální podoby.
Integrace funkcí AI do ClickUp Docs
Jedním z důvodů, proč je software ClickUp tak výkonným nástrojem pro zvýšení produktivity, je ClickUp Docs – funkce, která k typickým funkcím pro správu projektů přidává správu dokumentů a znalostí. A samozřejmě jsou tyto funkce umělé inteligence integrovány přímo do Docs, aby byl zajištěn plynulý pracovní postup.
Díky této integraci jsou možnosti nekonečné. Využijte AI k generování obsahu, který může tým zkontrolovat nebo na který může odpovědět pro vaši znalostní bázi. Můžete jej dokonce použít jako AI nástroj pro výzkum klíčových slov, generování souvisejících návrhů klíčových slov a vytváření klastrů klíčových slov, abyste mohli přejít k významnějším procesům analýzy vyhledávačů.
Řízení pracovních postupů pomocí úkolů generovaných umělou inteligencí
A konečně, jako jediný mezi nástroji AI, ClickUp AI dokáže vzít jakýkoli obsah a dynamicky vytvořit pracovní postup. Od automatického generování úkolů ClickUp přímo z vašich dokumentů až po dynamické souhrny projektů a aktualizace procesů – můžete si být jisti, že všichni členové týmu vědí, jaké kroky mají podniknout a na čem právě pracují.
A to je jen začátek. Stejný nástroj může na základě existujících informací generovat časové osy projektů, briefy a RACI grafy. Můžete dokonce vytvářet dynamické programy schůzek, abyste ušetřili čas pro produktivnější úkoly a zároveň udrželi svůj tým na správné cestě.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: Přidejte k libovolnému tarifu za 5 $/měsíc na uživatele
Použijte ClickUp k vylepšení svých schopností psaní pomocí AI
Rozhodnutí o tom, který nástroj AI je pro vaše potřeby nejlepší, by nemělo skončit otázkou ChatGPT vs Grammarly. Místo toho se vyplatí podívat se na ClickUp, který by mohl být tou nejlepší dostupnou volbou.
Od uživatelsky přívětivého rozhraní po pokročilé funkce a alternativu Google Docs s podporou umělé inteligence, která aktivně zdokonaluje vaše psací dovednosti, nemluvě o jedné z nejlepších bezplatných platforem pro správu projektů na trhu – je čas vyzkoušet ClickUp.
Začněte s bezplatnou verzí, která vám pomůže identifikovat klíčové funkce, díky nimž se vám může vyplatit investice do prémiového účtu. Jste připraveni začít? Vytvořte si bezplatný účet ještě dnes!