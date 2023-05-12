10 nejlepších subredditů Reddit zaměřených na produktivitu s tipy a triky pro zvýšení produktivity

Nejlepší rady ohledně produktivity nemusí vždy pocházet od našich blízkých, přátel a kolegů. Někdy k našim aha! momentům dojdeme díky online komunitám, které zažívají vzestupy a pády při vykonávání nejdůležitější práce v našem osobním i profesním životě.
Rozmanitá síť komunit Redditu a 52 milionů aktivních uživatelů diskutuje téměř o jakémkoli tématu, které někoho zajímá! Pokud se pohybujete v oblasti produktivity Redditu, sestavili jsme pro vás seznam 10 nejlepších subredditů věnovaných produktivitě a bezplatnou šablonu, pomocí které si můžete naplánovat, kde a kdy budete plnit své úkoly.
1. r/productivityapps
Milujeme dobré doporučení produktivních aplikací, které nám pomáhají lépe se soustředit a blokovat rušivé vlivy. A když vidíme slavnou větu: Na to existuje aplikace! okamžitě ji chceme mít ve svých zařízeních. Ale tento subreddit posouvá doporučení aplikací o krok dál.
Komentáře jsou plné zkušeností lidí s uvedenou aplikací pro produktivitu, takže si můžete přečíst skutečné recenze a zjistit, zda stojí za váš čas a úložný prostor.
Bookmarks je aplikace, kterou musíte mít ve svém zařízení, protože vám umožní bezproblémové používání internetu. S Bookmarks můžete ukládat své oblíbené položky, přidávat značky, sledovat stav, nastavovat připomenutí a dokonce organizovat odkazy do složek a projektů, abyste zvýšili svou produktivitu a soustředili se na to, co je důležité. Výzkumníci, studenti, vývojáři a prostě kdokoli, kdo si při každodenním procházení internetu ukládá záložky, bude mít z této aplikace prospěch.
2. r/getdisciplined
Subreddit r/getdisciplined vás někdy zaskočí, protože je téměř doslovným shrnutím přesných překážek produktivity, které se vám dějí. Lidé žádají o radu a upřímně odpovídají na otázky, které se jim honí hlavou: Jak se dostanu z této rutiny?
„Disciplína“ není jen tématem subredditu, ale také pravidlem! Oceníte pravidla moderátora pro příspěvky autorů i komentujících, která zajišťují respekt a kvalitu diskuzí.
Pokud stále procházíte procesem stahování aplikace, abyste se k ní dostali, smažte své přihlašovací údaje z uložených hesel a změňte je. Přidává to další vrstvu nepříjemností, která stačí k tomu, abych si řekl „počkej“, aniž by mi to skutečně bránilo v používání aplikací doma (jako by tomu bylo v případě úplného smazání účtů).
Takže až příště uvidíte hromadu prádla, dřez plný nádobí nebo neuklizenou postel – udělejte to. Vyřešte to hned. Nepřemýšlejte o tom. Méně než pět minut? To nic není. Dejte se do toho. Nejenže se po dokončení úkolu budete cítit lépe, ale budete také motivováni k dalšímu úsilí. Vaše mysl si tento pocit oblíbí a bude hledat další podobné odměny. Nepřemýšlejte. Udělejte to. Nakrmte svou mysl.
3. /rlofihiphop
Stává se vám, že neustále přeskakujete skladby ve svém playlistu „Late 90s Early 2000s“? Nebo každých 20 minut přerušujete svou práci, abyste si našli karaoke skladbu, kterou byste si mohli zazpívat? Vyzkoušejte Lo-Fi HipHop! Jedná se o autentickou formu downtempo beatů smíchaných s pozadím, které se snadno poslouchají při práci.
Subreddit /rlofihiphop obsahuje stránky a stránky beatů a vzorků, kde můžete prozkoumat různé nahrávky pro snadné poslech. Jeho osvědčená hudba nebo zvuky na pozadí zlepšují vaše pracovní prostředí, takže pokud hledáte noční beaty nebo chill jazz, které vás dostanou do produktivní nálady, poslechněte si je!
Některá videa Lo-Fi HipHop dokonce ukazují klidné prostředí, jako jsou kavárny, útulná pracoviště s visícími rostlinami a psi odpočívající v odpoledním slunci. Už jste uvolnění?
4. r/pomodoro
Technika Pomodoro je metoda, která rozděluje dlouhé pracovní úseky na krátké časové bloky s vyhrazenými přestávkami na odpočinek. Pomáhá organizovat povrchní i hluboké pracovní úkoly, takže máte kontrolu nad svou pozorností a energií.
Takto funguje technika Pomodoro:
- Zapište si své denní úkoly do seznamu úkolů.
- Vyberte si jeden úkol, na kterém budete pracovat.
- Nastavte časovač na 25 minut a začněte pracovat.
- Po uplynutí časového limitu úkol dokončete.
- Udělejte si 5minutovou přestávku.
- Opakujte kroky 2–5, abyste dokončili tři Pomodoro sezení.
- Po čtyřech Pomodoros si dejte delší přestávku (20 minut).
Lidé zde sdílejí své analogové i digitální verze časovače Pomodoro, takže si můžete vybrat řešení pro správu času, které vám nejlépe vyhovuje. Každý si tu najde to své!
Sledujte, jak dlouho pracujete na projektu a jak dlouho trvají přestávky a schůzky. Na základě těchto údajů proveďte na konci týdne malou revizi, abyste zhodnotili svou produktivitu a podle získaných poznatků naplánovali následující týden.
5. r/Selfimprovement
Kategorie sebezdokonalování sama o sobě pokrývá širokou škálu témat, protože se týká všech fází života. Příběhy a tipy od lidí, kteří se nacházejí v různých fázích své cesty sebezdokonalování, vám ukážou, jak se na to, čemu čelíte, podívat z nového úhlu. Ale co je ještě důležitější, jak k tomu můžete přistoupit.
Protože si vzít čas na reakci znamená převzít zpět kontrolu nad situací. Vaše odpovědi budou chytřejší a soudržnější, vaše pohyby budou působit elegantněji a vy budete vypadat sebevědoměji a jistěji.
6. r/Productivity
Četli jste někdy něco, co vám v danou chvíli připadalo, jako by to bylo určeno právě vám? Povzbuzení, abyste se vrátili k nedokončenému projektu, stanovili si hranice pro rušivé zvuky a signály nebo si prostě jen bez výčitek odpočinuli na svém oblíbeném místě?
Subreddit věnovaný produktivitě je místem, kde se můžete spojit s ostatními a diskutovat o budování produktivních systémů, které vás nasměrují na správnou cestu. Začněte s nejoblíbenějšími příspěvky, abyste našli skvělý obsah, a pokračujte odtud dál!
Pokud se ve svém životě cítíte zaseknutí, zkuste „The Week“. Napište si seznam cílů na každý den a co plánujete dosáhnout za 7 dní. Pak se toho držte, jako by na tom závisel váš život. Výsledky vás budou motivovat a ukážou vám, kolik toho můžete každý den dokázat.
Fráze „hotovo je lepší než dokonalé“ začala úžasným způsobem měnit mou cestu k produktivitě. Zaměřit se pouze na dokončení něčeho, a to možná i trochu neobvyklým způsobem, je produktivnější přístup než soustředit se na dokonalost. Zbavte se předem daných představ o tom, jak a kdy by se věci měly dělat, a dělejte to, co vám vyhovuje.
7. r/getmotivated
„Procházejte stránky, klást otázky, dávejte rady a vytvořte/připojte se k podpůrné skupině. Ale netrávte zde příliš mnoho času; máte na práci lepší věci. “
Subreddit r/getmotivated obsahuje více poutavých vizuálů než většina ostatních subredditů. Od screenshotů tweetů po umělecky kreativní návrhy – někdy stačí pár slov, aby se sdělila zpráva a odemkla motivace.
8. r/nosurf
Jste na to připraveni? Studie ukazují, že průměrný čas, který každý den trávíme na internetu, je téměř sedm hodin.
Sedm hodin. To je téměř polovina času, kdy jsme vzhůru!
Digitální wellness je velmi důležité, zejména proto, že jsme závislí na svých mobilních telefonech, abychom zůstali ve spojení se zbytkem světa. Může se zdát protichůdné trávit čas čtením o tom, proč byste měli přestat bezmyšlenkovitě surfovat, zatímco surfujete na tomto subredditu. Hlavním přínosem této skupiny je však poznání toho, čím lidé bezmyšlenkovité surfování nahrazují.
Je v pořádku nedívat se na telefon. Můžete se cítit sociálně nesví, když jste sami se svými myšlenkami a na nic se nedíváte. Nenechte se oklamat společenskými konvencemi. Je v pořádku být sám, bez telefonu. Až příště nebudete vědět, co dělat, prostě nedělejte nic. Nechte svou mysl bloudit.
9. r/selfhelp
Zde najdete otázky, které jste chtěli položit, upřímné rady, které jste hledali, a lidi, kteří to prostě chápou. Lidé, kteří si prošli obdobím nízké produktivity, vám nabídnou skutečné postřehy o všech způsobech, jak se můžete ujmout řízení svého času a energie!
10. r/ZenHabits
Chcete své cestě za růstem dodat barvu a pohodlí? Nepodceňujte se!
Duševní odolnost je sval, který posilujete s každou výzvou a úspěchem. Naše návyky – malé činy, které každý den vykonáváme – nás mohou buď přivést k snům, které nás nenechají spát, nebo nás naopak znervózňují. Volba je zcela na vás!
S pomocí krátkých videí o myšlení a postřehů z tohoto subredditu nezapomeňte pokračovat v práci.
Pokud se neustále vracíte k prvnímu dni své cesty za produktivitou, začněte používat platformu, která vám pomůže udržet si přehled o tom, kde se právě nacházíte a kam chcete směřovat. Je užitečné mít vyhrazené místo, kde můžete stanovit priority toho, co je ve vašem životě nejdůležitější, a vizualizovat svůj pokrok.
ClickUp pomohl tisícům týmů a jednotlivců dosáhnout nové úrovně produktivity a my chceme, abyste dosáhli stejných výsledků i vy!