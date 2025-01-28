10 nejlepších nástrojů AI pro výzkum klíčových slov v roce 2025 (recenze a ceny)

Výzkum klíčových slov býval plný tajemství, dohadů a naděje, že najdete skrytou příležitost, kterou ještě nikdo jiný neobjevil. Nyní máme k dispozici nástroje umělé inteligence (AI) pro výzkum klíčových slov, které tento proces usnadňují, zrychlují a zefektivňují.
V tomto průvodci prozkoumáme některé z nejlepších AI nástrojů pro výzkum klíčových slov a doporučíme vám, které z nich byste měli zvážit pro použití v roce 2024. ?
Co byste měli hledat v nástroji AI pro výzkum klíčových slov?
Nástroje AI pro výzkum klíčových slov zjednodušují tento časově náročný proces, odhalují příležitosti pro klíčová slova a usnadňují vám plánování, psaní a publikování obsahu, který je navržen tak, aby dosahoval dobrých výsledků v žebříčcích vyhledávání.
Při zvažování různých nástrojů AI pro výzkum klíčových slov byste měli mít na paměti následující:
- Funkčnost: Pomáhá tento nástroj s výzkumem klíčových slov, nebo je vhodnější pro jinou část procesu tvorby obsahu?
- Data a poznatky: Poskytuje vám nástroj užitečná data, jako je objem vyhledávání, cena za proklik (CPC) a skóre obtížnosti klíčových slov?
- Reputace: Je to známý nástroj? Má pozitivní reputaci v komunitě SEO?
- Bonusové funkce: Umí tento nástroj víc než jen výzkum klíčových slov?
- Snadné použití: Je nástroj snadno ovladatelný, použitelný a srozumitelný? Mohou jej všichni členové vašeho týmu používat s jistotou?
- Cena: Jedná se o bezplatný nástroj pro výzkum klíčových slov? Je tento nástroj cenově dostupný? Je funkčnost bezplatné verze omezená?
Každý tým a organizace bude mít mírně odlišný cíl, proto zvažte, co je vaším hlavním cílem a které metriky jsou pro vás nejdůležitější, a vyberte si nástroj, který vám pomůže tohoto cíle dosáhnout.
10 nejlepších nástrojů AI pro výzkum klíčových slov, které můžete použít
Víte, co hledat, ale kdo má čas prozkoumávat, hodnotit a testovat stovky různých nástrojů AI pro výzkum klíčových slov? Udělali jsme za vás tu těžkou práci a sestavili tento seznam nejlepších nástrojů pro výzkum klíčových slov, které můžete vyzkoušet v roce 2024 ?
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu SEO projektů
ClickUp nabízí marketingovým týmům něco, co jiné nástroje nemají: asistenta s umělou inteligencí, který je přizpůsoben vaší roli, cílům a potřebám. ClickUp Brain zvládá celou řadu úkolů v rámci procesu content marketingu, včetně výzkumu klíčových slov.
Použijte ClickUp Brain v rámci ClickUp Docs k generování souvisejících návrhů klíčových slov a vytváření klastrů klíčových slov. Spolupracujte s členy týmu v rámci Docs, abyste prodiskutovali nápady a finalizovali seznam, a poté tyto nápady proměňte v akci pomocí ClickUp Tasks.
ClickUp nabízí více než jen vyhledávání kvalitních klíčových slov. Je to také výkonný nástroj pro správu SEO projektů. Vizualizujte tématické klastry pomocí ClickUp Whiteboards, přizpůsobte si databázi a pracovní postupy pomocí ClickUp Custom Fields a zajistěte si, že už nikdy nezmeškáte žádný krok v procesu SEO, pomocí ClickUp Recurring Checklists. ✅
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte vysoce relevantní seznamy klíčových slov pomocí generátoru seznamů klíčových slov ClickUp Brain.
- Proměňte své klastry klíčových slov v obsahové přehledy a osnovy
- Vytvořte si plán publikování pomocí univerzálních šablon kalendáře obsahu.
- Spolupracujte s členy týmu a freelancery v Docs
- Sledujte svůj pokrok v SEO na vlastních panelech ClickUp.
- Používejte ClickUp jako svůj hlavní nástroj pro produktivitu při řízení projektů a odpovědnosti.
- Použijte šablonu SEO Research and Management Template od ClickUp, abyste měli vše přehledně uspořádané.
Omezení ClickUp
- ClickUp je komplexní platforma s širokou škálou funkcí a možností přizpůsobení, která může být zpočátku trochu nepřehledná.
- Ačkoli ClickUp Brain generuje návrhy klíčových slov, nejedná se o tradiční nástroj pro výzkum klíčových slov s vyhledávacími daty.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Semrush
Nejlepší pro analýzu konkurenčních klíčových slov a mapování mezer v obsahu
Semrush je platforma pro digitální marketing a optimalizaci pro vyhledávače (SEO) s kolekcí nástrojů a funkcí zaměřených na SEO, včetně výzkumu klíčových slov a analýzy konkurence. Nástroje Semrush pro výzkum klíčových slov vám umožní rychle odhalit mezery v klíčových slovech, prozkoumat klíčová slova konkurence a vytvořit seznamy klíčových slov. ?
Nejlepší funkce Semrush
- Vytvořte seznamy tisíců dlouhých klíčových slov z jednoho počátečního klíčového slova.
- Najděte příležitosti pro konkurenční klíčová slova a mezery v obsahu pomocí analýzy konkurence.
- Získejte cenné informace o vyhledávacím algoritmu, žebříčku klíčových slov a křížových odkazech pomocí Google Analytics.
Omezení Semrush
- Cenové plány Semrush mohou být pro menší firmy a agentury nedostupné.
- Někteří uživatelé naznačují, že díky široké škále funkcí je nutné se nejprve naučit, jak software efektivně používat.
Ceny Semrush
- Pro: 129,95 $/měsíc na uživatele
- Guru: 249,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 499,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
3. Nástroj Google Keyword Planner
Nejlepší pro firmy zaměřené na kampaně Google Ad
Nástroj Google Ads Keyword Planner je nezbytný, pokud provozujete kampaně Google Ad, ale je užitečný i samostatně. Použijte tento nástroj k vyhledání nových klíčových slov, získání přehledů a doporučení a využijte tyto znalosti ve svých reklamních kampaních. ?
Nejlepší funkce nástroje Google Keyword Planner
- Vytvořte si vlastní plán klíčových slov pro Google Ads
- Zobrazte předpokládaný vyhledávací provoz a počet předpokládaných kliknutí, zobrazení nebo konverzí, které můžete získat.
- Proměňte svůj plán v funkční kampaň Google Ads několika kliknutími.
Omezení nástroje Google Keyword Planner
- Jelikož se jedná o nástroj Google Keyword Explorer, uvidíte pouze předpokládaná organická data pro vyhledávací termíny Google.
- Pokud neplánujete spouštět kampaně Google Ad, může být výhodné použít jiný nástroj s širší sadou funkcí.
Ceny nástroje Google Keyword Planner
- Zdarma
Hodnocení a recenze nástroje Google Keyword Planner
Níže uvedené hodnocení se vztahuje na platformu Google Ads jako celek:
- G2: 4,3/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
4. Surfer
Nejlepší pro tvorbu a kontrolu obsahu s optimalizací SEO
Surfer je nástroj pro optimalizaci vyhledávačů a tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, který týmům umožňuje nejen vyhledávat klíčová slova, ale také generovat obsah a kontrolovat stávající obsah. Kromě nástroje pro psaní textů založeného na umělé inteligenci nabízí Surfer také bezplatné rozšíření pro Chrome, které vám umožní vyhledávat všechna potřebná klíčová slova, aniž byste museli opustit Google. ?
Nejlepší funkce Surferu
- Objevte relevantní tématické skupiny na základě vaší specializace.
- Analyzujte záměr vyhledávání, podívejte se na skóre obtížnosti klíčových slov a zkontrolujte měsíční objemy vyhledávání.
- Provádějte výzkum klíčových slov za běhu pomocí rozšíření Keyword Surfer.
Omezení nástroje Surfer
- Uživatelé naznačují, že jednou vytvořené tematické klastry nelze měnit.
- Někteří uživatelé uvádějí, že funkce pro výzkum klíčových slov je základní ve srovnání s jinými alternativami.
Ceny Surferu
- Essential: 69 $/měsíc pro maximálně 2 uživatele
- Essential AI: 119 $/měsíc pro maximálně 2 uživatele
- Pokročilá verze: 149 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Pokročilá AI: 239 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Max: 249 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Max AI: 419 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Surferu
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
5. Twinword Ideas
Nejlepší pro cílení na specifická klíčová slova v dané oblasti a analýzu trendů
Twinword Ideas je nástroj AI pro výzkum klíčových slov, který je navržen tak, aby vyhledával trendy a přinášel vám pouze ta nejlepší klíčová slova. Místo ručního procházení dlouhých seznamů klíčových slov použijte tento generátor klíčových slov AI, abyste získali relevantnější výběr potenciálních frází, na které se můžete zaměřit. ?
Nejlepší funkce Twinword Ideas
- Získejte přesné údaje o klíčových slovech, včetně objemu vyhledávání, organického provozu a ceny za proklik (CPC).
- Ušetřete čas při vytváření seznamu souvisejících klíčových slov díky automatickému seskupování klíčových slov.
- Zobrazte skóre klíčových slov a vytvořte kampaň založenou na nejlepších příležitostech pro SEO hodnocení.
Omezení Twinword Ideas
- Jedná se o čistě nástroj pro výzkum klíčových slov, takže týmy, které hledají platformu s jiným obsahem nebo funkcemi SEO, možná budou muset zvážit alternativu.
- Nástroj pro vyhledávání klíčových slov působí ve srovnání s některými jinými dostupnými nástroji pro výzkum klíčových slov spíše jako základní.
Ceny Twinword Ideas
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Agentura: 59 $/měsíc pro až 5 uživatelů
Hodnocení a recenze Twinword Ideas
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: n/a
6. ChatGPT
Nejlepší pro konverzační výzkum klíčových slov s podporou AI
ChatGPT je systém umělé inteligence, který uživatelům poskytuje přístup k rozsáhlému učícímu se modelu (LLM), který dokáže téměř cokoli – včetně vytvoření seznamu relevantních klíčových slov pro projekt obsahu nebo webových stránek. ?
Nejlepší funkce ChatGPT
- Objevte návrhy klíčových slov na základě vašich pokynů a zadání.
- Ptejte se chatbota s umělou inteligencí přirozenějším způsobem
- Pomocí tohoto nástroje můžete vytvářet seznamy klíčových slov, šablony marketingových plánů a strategie obsahu.
Omezení ChatGPT
- Uživatelům, kteří preferují tradičnější výzkumný nástroj bez rozhraní ve stylu chatbota, může lépe vyhovovat alternativa.
- Může být obtížné určit přesnost výstupů ChatGPT, takže týmy mohou upřednostňovat použití dalšího nástroje k ověření faktů před potvrzením SEO strategie.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
7. Copy. ai
Nejlepší pro nasazení obsahu generovaného umělou inteligencí a výzkum klíčových slov ve velkém měřítku
Copy.ai je marketingový nástroj AI určený pro prodejní a marketingové týmy, které chtějí využívat generativní AI k vytváření a nasazování obsahu ve velkém měřítku. Stejně jako většina generátorů klíčových slov AI, Copy.ai vytváří seznam potenciálních klíčových slov s vhodnými podněty, takže týmy mají dostatek materiálu pro použití v projektech webových stránek. ?
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vytvářejte skupiny klíčových slov a nápady na potenciální fráze, na které se zaměřit.
- Brainstormujte nápady na obsah a vytvořte plán obsahu
- Pomocí Copy.ai vytvořte obsahový brief na základě vašich klíčových slov.
Omezení Copy.ai
- Jelikož se jedná především o nástroj pro psaní obsahu pomocí umělé inteligence, některé týmy mohou postrádat specifické funkce pro výzkum klíčových slov.
- Někteří uživatelé mohou považovat nákup kreditů pro generování obsahu za frustrující.
Ceny Copy. ai
- Zdarma pro 1 uživatele (200 kreditů)
- Pro: 36 $/měsíc pro až 5 uživatelů (500 kreditů)
- Tým: 186 $/měsíc pro až 20 uživatelů (3 000 kreditů)
- Růst: 1 000 $/měsíc pro až 75 uživatelů (20 000 kreditů)
- Cena: 3 000 $/měsíc pro až 200 uživatelů (75 000 kreditů)
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
8. Jasper
Nejlepší pro zachování konzistence značky při tvorbě obsahu
Jasper se popisuje jako AI kopilot pro marketingové týmy v procesu výzkumu klíčových slov a nabízí sadu nástrojů a funkcí, které využívají umělou inteligenci k podpoře tvorby obsahu a konzistence značky. Nástroje AI pro psaní od Jasper zefektivňují proces tvorby obsahu pro týmy. ?
Nejlepší funkce Jasperu
- Vytvářejte obsahové přehledy a první návrhy na základě zadaných klíčových slov.
- Analyzujte svůj obsah ve srovnání s konkurencí na stránkách výsledků vyhledávačů (SERP).
- Využijte integraci Surfer k optimalizaci obsahu na základě svých zjištění.
Omezení Jasperu
- Ačkoli je možné generovat nápady pomocí Jasperu, tento nástroj neobsahuje tradiční nástroj pro výzkum klíčových slov pro SEO, takže týmy, které očekávají data a poznatky z vyhledávání, by měly zvážit alternativu.
- Optimalizace obsahu pro SEO není součástí funkcí – k tomu budete potřebovat předplatné Surfer.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 39 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
9. Bramework
Nejlepší pro pomoc autorům s prvními návrhy a osnovami
Bramework je platforma pro psaní s umělou inteligencí, která pomáhá autorům a týmům zabývajícím se obsahem s procesem prvního návrhu. Použijte ji k vytvoření nadpisu, osnovy a prvních několika odstavců, abyste nemuseli pracovat na prázdné stránce. ✏️
Nejlepší funkce Bramework
- Přidejte klíčová slova a platforma vygeneruje relevantní obsah.
- Vytvořte si pomocí AI obsahový brief, osnovu nebo první návrh.
- Využijte integraci Semrush a přidejte funkci výzkumu klíčových slov.
Omezení rámce
- Bramework nemá vlastní nástroj AI SEO – uživatelé potřebují pro tuto funkci samostatné předplatné Semrush.
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní (UI) by mohlo být vylepšeno.
Ceny Bramework
- Grow: 19 $/měsíc pro maximálně 2 uživatele
- Pro: 99 $/měsíc pro až 8 uživatelů
Hodnocení a recenze Bramework
- G2: 3,7/5 (3+ recenze)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
10. Narrato
Nejlepší pro spolupráci na obsahu SEO
Narrato je platforma pro spolupráci a tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, která je určena pro marketingové týmy, které chtějí centralizovat proces tvorby obsahu. Jako součást platformy nabízí Narrato další nástroje pro plánování a SEO, včetně výzkumu klíčových slov. ?
Nejlepší funkce Narrato
- Vytvořte seznam relevantních klíčových slov pomocí AI writeru od Narrato.
- Zadejte vlastní klíčová slova a získejte relevantní návrhy a obsah.
- Pomocí asistenta obsahu AI přeměňte svá klíčová slova na SEO brief.
Omezení Narrato
- Narrato generuje seznamy klíčových slov jako prostý text v dokumentu, což může týmům ztěžovat jejich export a efektivní využití.
- Platforma se zaměřuje spíše na spolupráci a tvorbu obsahu než na klíčová slova pro SEO.
Ceny Narrato
- Jeden uživatel: Od 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 36 $/měsíc pro až 4 uživatele
- Podnikání: 76 $/měsíc pro až 4 uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Narrato
- G2: 4,8/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)
Posilte své SEO aktivity pomocí těchto nástrojů umělé inteligence pro výzkum klíčových slov
V oblasti SEO neustále hledáme způsoby, jak inovovat, zrychlit práci a dosahovat lepších výsledků. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je použití nástrojů AI pro výzkum klíčových slov, které zefektivní váš proces, odhalí neuvěřitelné příležitosti a ještě rychleji promění váš výzkum v publikovatelný obsah.
Pokud je vaším cílem nejen najít správná klíčová slova, ale také vybudovat a spravovat obsahové impérium, udělejte si z ClickUp svou oblíbenou platformu pro výzkum klíčových slov a správu SEO. Naše přizpůsobitelná platforma vám poskytuje jedno místo, kde můžete najít nápady, vytvářet optimalizovaný obsah a sledovat svůj pokrok. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes. ?