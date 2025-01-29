ClickUp blog
10 nejlepších alternativ Semrush pro vylepšení vašeho SEO v roce 2025

Engineering Team
29. ledna 2025

Pokud chcete rozšířit svou společnost, nemůžete ignorovat optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

Vypracování účinné SEO strategie může pomoci vašemu webu posunout se v žebříčku Google nahoru. Díky tomu bude vaše společnost vždy mezi prvními výsledky, když potenciální zákazník zadá do vyhledávače slova nebo fráze související s vašimi produkty nebo službami.

Překlad: Pokud neinvestujete do SEO strategie, můžete přijít o kvalifikované potenciální zákazníky. ?

K zahájení SEO strategie potřebujete správný software. Semrush je SEO nástroj, který vám pomůže s budováním odkazů, content marketingem, výzkumem klíčových slov a konkurence. Pokud uvažujete o Semrushi, abyste zlepšili své pozice ve vyhledávání, nebo ho chcete nahradit, čtěte dál. Níže se podíváme na 10 nejlepších alternativ Semrushe pro SEO. ?

Co byste měli hledat v alternativě k Semrush?

Semrush je výkonný nástroj pro SEO a obsahový marketing, který pomáhá firmám zlepšit jejich viditelnost ve vyhledávačích. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na jiné SEO nástroje s následujícími funkcemi:

  • Podrobný nástroj pro výzkum klíčových slov: Správná platforma by vám měla pomoci odhalit, na která klíčová slova se zaměřit, abyste získali nové zákazníky ?
  • Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence: Pokročilé SEO nástroje nejen optimalizují stávající obsah, ale také pomáhají psát nové články a přilákat potenciální zákazníky.
  • Integrace s placeným provozem: Pokud je to možné, hledejte platformu, kde můžete spravovat organický i placený provoz. Mnoho platforem vám umožňuje spravovat reklamy na sociálních médiích a Google Ads z jednoho místa.
  • Kontrola zpětných odkazů: Zpětné odkazy jsou odkazy na internetu, které směřují na váš web (tj. odkazový provoz). Čím více zpětných odkazů máte, tím rychleji si můžete vybudovat autoritu na Googlu. All-in-one SEO nástroj vám pomůže opravit nefunkční odkazy a nabídne analýzu zpětných odkazů, abyste mohli identifikovat nové příležitosti pro odkazy.
  • Analýza konkurence: Nezapomeňte, že i vaši konkurenti usilují o ty nejvyšší a nejžádanější pozice ve vyhledávači Google. Správná alternativa k Semrush vám pomůže sledovat hodnocení konkurence, porozumět jejich nejčastěji používaným klíčovým slovům a proniknout do jejich zpětných odkazů.

10 nejlepších alternativ Semrush pro rok 2024

Jste připraveni zlepšit výkonnost vaší společnosti ve vyhledávačích? Chcete-li začít investovat do osvědčené SEO strategie, zvažte tyto nejlepší alternativy Semrush:

1. SE Ranking

Alternativy k Semrush: sledování a monitorování webových stránek konkurence pomocí SE Ranking
prostřednictvím SE Ranking

SE Ranking je komplexní sada nástrojů pro SEO a alternativa k Semrush, která vám pomůže posunout se nahoru v žebříčku vyhledávačů. S SE Ranking můžete sledovat své pozice, monitorovat zpětné odkazy na váš web, provádět kompletní audit webu nebo kontrolovat SEO každé jednotlivé stránky.

Navíc získáte přístup k úplné sadě analytických nástrojů, díky nimž pochopíte, jaký typ provozu (organický nebo placený) směřuje na váš web, budete moci sledovat pozice vašich nejlepších klíčových slov a získáte návrhy, jak vylepšit SEO pro každou stránku nebo příspěvek na blogu.

Nejlepší funkce SE Ranking

  • Získejte tipy na optimalizaci založené na umělé inteligenci pro každou webovou stránku nebo příspěvek na blogu.
  • Sledujte hodnocení klíčových slov pro vaši společnost a vaše konkurenty.
  • Snadno provádějte výzkum klíčových slov a objevujte související klíčová slova s dlouhým ocasem.
  • Analyzujte stávající referenční provoz a sledujte odkazy konkurence, abyste zjistili, odkud získávají zpětné odkazy.
  • Proveďte kompletní audit webových stránek, abyste pochopili všechny problémy (větší i menší), které by mohly ovlivnit hodnocení ve vyhledávačích.

Omezení SE Ranking

  • Za přístup k některým nástrojům musíte zaplatit navíc.
  • Většina metrik uvádí pouze organický provoz, což může být frustrující, pokud provozujete reklamy na sociálních médiích nebo PPC (pay per click).

Ceny SE Ranking

  • Essential: 44 $/měsíc
  • Výhoda: 87,20 $/měsíc
  • Podnikání: 191,20 $/měsíc

Hodnocení a recenze SE Ranking

  • G2: 4,8/5 (více než 1 200 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)

2. Similarweb

Alternativy Semrush: auditor webových stránek, seznam nejlépe hodnocených webových stránek a nástroj pro porovnání webových stránek a mobilních zařízení v Similarweb
prostřednictvím Similarweb

Similarweb je platforma pro SEO a digitální marketing, která pomáhá firmám lépe porozumět jejich publiku a předstihnout konkurenci. Nabízí spoustu bezplatných nástrojů, včetně auditu webových stránek, seznamu nejlépe hodnocených webových stránek a nástroje pro porovnání webových stránek s mobilními zařízeními.

Díky placené platformě mohou uživatelé lépe porozumět osobnostem kupujících, sledovat digitální výkonnost ve srovnání s konkurencí a provádět průzkum trhu ve více než 210 odvětvích.

Nejlepší funkce Similarweb

  • Zvyšte konverze pomocí nástrojů pro analýzu reklam
  • Využijte více než 50 metrik návštěvnosti a zapojení pro důkladnou analýzu konkurence.
  • Analyzujte více než 100 milionů webových stránek, abyste lépe porozuměli své cílové skupině.
  • Sledujte nadcházející tržní trendy, abyste mohli vylepšit svou strategii digitálního marketingu.

Omezení Similarweb

  • Cenová struktura může být pro některé společnosti, zejména malé podniky, omezující.
  • Ovládací panel může být nepřehledný a může ztěžovat hledání toho, co potřebujete.

Similarweb ceny

  • Starter: 125 $/měsíc pro jednoho uživatele
  • Profesionální: 333 $/měsíc pro jednoho uživatele
  • Tým: Individuální ceny
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Similarweb

  • G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (95+ recenzí)

3. Serpstat

Alternativy k Semrush: provádění výzkumu klíčových slov v Serpstat
via Serpstat

Serpstat je alternativa k Semrush, která pomáhá firmám zlepšit jejich pozice ve výsledcích vyhledávání. S Serpstatem můžete provádět výzkum klíčových slov pro organický a placený provoz, provádět analýzu zpětných odkazů a sledovat pozice vašich konkurentů.

Serpstat navíc obsahuje nástroje pro analýzu obsahu pomocí umělé inteligence, které vám umožní psát články, generovat nadpisy a meta popisy a získávat nápady pro příspěvky na sociálních sítích.

Nejlepší funkce Serpstat

  • Pomocí nástrojů pro psaní s umělou inteligencí můžete z jedné věty vytvořit celý článek.
  • Proveďte analýzu konkurence, abyste pochopili (a zacílili) jejich nejúspěšnější klíčová slova.
  • Nahrajte až 50 000 klíčových slov do nástroje pro seskupování a seskupte je podle podobnosti výsledků vyhledávání (SERP).
  • Proveďte audit webu a najděte zásadní chyby SEO, které by mohly ovlivnit vaše hodnocení.

Omezení Serpstat

  • Přizpůsobení reportů může být obtížné.
  • Některé návody jsou již zastaralé, protože platforma vydala nové funkce.

Ceny Serpstat

  • Individuální: 45 $/měsíc
  • Tým: 85 $/měsíc
  • Agentura: 335 $/měsíc
  • Enterprise: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Serpstat

  • G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)

4. CognitiveSEO

Alternativy k Semrush: analýza a sledování pozic klíčových slov v CognitiveSEO
via CognitiveSEO

CognitiveSEO je cloudová platforma, která umožňuje firmám a digitálním agenturám analyzovat návštěvnost webových stránek, provádět on-page SEO návštěvnosti stránek a sledovat objem vyhledávání konkurence. S CognitiveSEO můžete najít příležitosti pro zpětné odkazy, odhalit výkyvy v algoritmu Google a najít návrhy klíčových slov pro váš obsahový plán.

Navíc nástroj pro kontrolu SEO na stránce prohledá váš web a najde chyby, které by mohly negativně ovlivnit vaše umístění ve vyhledávačích.

Nejlepší funkce CognitiveSEO

  • Shromažďujte data o zpětných odkazech a objevte své nejlepší zdroje odkazů.
  • Využijte nástroj SERP Checker Tool ke sledování pozic klíčových slov na univerzální, lokální a mobilní úrovni.
  • Přizpůsobte si vlastní dashboard s více než 35 metrikami, abyste mohli sledovat SEO data v reálném čase.
  • Pomocí nástroje pro optimalizaci obsahu najděte klíčová slova pro každý kus obsahu.

Omezení CognitiveSEO

  • Obrovské množství dat a dostupných funkcí může být pro začátečníky ohromující.
  • Platforma nemá tolik možností přizpůsobení jako někteří konkurenti.

CognitiveSEO ceny

  • Starter: 129,99 $/měsíc
  • Premium: 199 $/měsíc
  • Elite: 499 $/měsíc

Hodnocení a recenze CognitiveSEO

  • G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (2 recenze)

5. Ahrefs

Alternativy k Semrush: analýza obtížnosti klíčových slov a výpočet potenciálu návštěvnosti v Ahrefs
via Ahrefs

Ahrefs nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám pomůže zlepšit vaše SEO a marketingové aktivity. S Ahrefs můžete zjistit, kolik návštěvníků přivádí vašim konkurentům vyhledávání, studovat, co vaši zákazníci zadávají do Googlu, najít kritické SEO problémy, které snižují výkonnost vašeho webu, a sledovat vaše pozice v žebříčku tisíců klíčových slov.

Nejlepší funkce Ahrefs

  • Pomocí nástroje Site Explorer získáte vyčerpávající analýzu celkového skóre SEO a všech možných SEO chyb.
  • Získejte tisíce návrhů klíčových slov, včetně jejich obtížnosti v žebříčku a toho, jak nejvíce zvýší váš provoz.
  • Software pro výzkum klíčových slov s umělou inteligencí, který optimalizuje váš proces výzkumu klíčových slov
  • Objevte nejvýkonnější obsah a tisíce příležitostí pro budování odkazů.
  • Získejte podrobný profil vyhledávání a zpětných odkazů jakékoli webové stránky, včetně konkurence.

Omezení Ahrefs

  • Pro začátečníky může být naučit se s nimi pracovat náročné.
  • V současné době neexistují žádné nástroje umělé inteligence, které by bylo možné použít pro generování obsahu.

Ceny Ahrefs

  • Lite: 99 $/měsíc
  • Standard: 199 $/měsíc
  • Pokročilé: 399 $/měsíc
  • Enterprise: 999 $/měsíc

Hodnocení a recenze Ahrefs

  • G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)

6. Raven Tools

Screenshot z ovládacího panelu Raven Tools
prostřednictvím Raven Tools

Raven Tools je platforma pro SEO a reporting vytvořená pro agentury zabývající se SEO a content marketingem. Obsahuje řadu pokročilých funkcí, včetně nástrojů pro zpětné odkazy, průzkum klíčových slov, marketingové reporty a sadu nástrojů pro analýzu konkurence.

Nejlepší funkce Raven Tools

  • Vytvářejte přehledy o veškerém placeném a organickém provozu na jednom místě a čerpejte data z Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console a dalších zdrojů.
  • Prozkoumejte domény konkurence prostřednictvím čtyř zdrojů SEO dat a identifikujte více než 20 datových bodů.
  • Kontrolujte své SERP měsíčně, týdně nebo dokonce denně.
  • Spravujte kampaně na sociálních médiích pro více klientů na jednom místě

Omezení Raven Tools

  • Platforma je primárně určena pro agentury, nikoli pro jednotlivé podniky.
  • Obrovské množství dat může být pro nové uživatele ohromující.

Ceny Raven Tools

  • Malé podniky: 39 $/měsíc
  • Cena: 79 $/měsíc
  • Grow: 139 $/měsíc
  • Thrive: 249 $/měsíc
  • Lead: 399 $/měsíc

Hodnocení a recenze Raven Tools

  • G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)

7. Moz Pro

Statistický panel Site Crawl od Moz Pro
prostřednictvím Moz Pro

Moz Pro je jednou z nejznámějších alternativ Semrush, která firmám umožňuje zvýšit návštěvnost webových stránek a v konečném důsledku se posunout nahoru v žebříčku vyhledávačů. Pomocí nástroje Keyword Explorer můžete zadat libovolnou URL adresu a zjistit, která klíčová slova jsou pro vás nejvhodnější. Můžete také posílit autoritu své domény pomocí podrobného výzkumu zpětných odkazů, který vám pomůže identifikovat nové příležitosti.

Nejlepší funkce Moz Pro

  • Provádějte týdenní audity webových stránek, abyste porozuměli technickým problémům SEO, které by mohly ovlivnit hodnocení.
  • Získejte analýzu klíčových slov SERP a pochopte, proč jsou stránky řazeny tak, jak jsou.
  • Pomocí nástroje pro optimalizaci webových stránek získáte podrobné pokyny, jak zlepšit své hodnocení.
  • Vytvořte kalendář obsahu generováním nápadů na podobná témata z nejlépe hodnocených webů.

Omezení Moz Pro

  • Analýza klíčových slov se zaměřuje na vysoce objemové a vysoce konkurenční vyhledávací termíny.
  • Cenové plány jsou vyšší než u některých jejich přímých konkurentů.

Ceny Moz Pro

  • Standard: 69 $/měsíc
  • Střední: 129 $/měsíc
  • Velký: 209 $/měsíc
  • Premium: 419 $/měsíc

Hodnocení a recenze Moz Pro

  • G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)

8. SEO PowerSuite

Šipka směřující na odkaz Vytvořit nový účet v SEO PowerSuite
prostřednictvím SEO PowerSuite

SEO PowerSuite je výkonný SEO software, který pomáhá firmám zlepšit jejich viditelnost online. Software je rozdělen do čtyř řešení: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass a LinkAssistant. S pomocí všech čtyř řešení mohou firmy měřit obtížnost klíčových slov, vyvíjet plán obsahového marketingu a provádět průzkum odkazů, aby pomohly vybudovat autoritu domény.

Nejlepší funkce SEO PowerSuite

  • Proveďte SEO audit, abyste prohledali celý svůj web a odhalili technické problémy.
  • Identifikujte spamové zpětné odkazy a zlepšete tak hodnocení obsahu
  • Zkontrolujte a sledujte hodnocení místních výsledků vyhledávání a Google Maps.

Omezení SEO PowerSuite

  • Platforma je rozdělena do čtyř samostatných řešení oproti jedné kombinované platformě.
  • Nejedná se o cloudovou platformu.

Ceny SEO PowerSuite

  • Bezplatná verze: 0 $
  • Profesionální: 299 $/rok
  • Enterprise: 499 $/rok

Hodnocení a recenze SEO PowerSuite

  • G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)

9. SpyFu

Správa CPC kampaní v SpyFu
prostřednictvím SpyFu

SpyFu je komplexní alternativa k Semrush, která vám umožní spravovat kampaně CPC (cena za kliknutí), prozkoumat historická data a vytvářet SEO reporty. Se SpyFu můžete provádět analýzu konkurence, zkoumat možnosti zpětných odkazů, spravovat neomezený počet projektů klíčových slov a domén a přizpůsobovat reporty tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným SEO potřebám.

Nejlepší funkce SpyFu

  • Získejte přístup k historickým údajům o historii hodnocení a zpětných odkazech.
  • Prozkoumejte klíčová slova a reklamy vašich konkurentů v Google Ads pomocí nástrojů PPC.
  • Zjednodušte si správu SEO projektů vytvořením skupin klíčových slov a nastavením oznámení.

Omezení SpyFu

  • Data pro klíčová slova s nízkým objemem mohou být omezená.
  • Objevily se zprávy, že data nejsou vždy stoprocentně přesná.

Ceny SpyFu

  • Základní tarif: 39 $/měsíc
  • Profesionální tarif: 79 $/měsíc

Hodnocení a recenze SpyFu

  • G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)

10. Ubersuggest

Stránka Keyword Generator v Ubersuggest
prostřednictvím Ubersuggest

Ubersuggest je snadno použitelná platforma pro SEO a správu obsahu, ke které máte přístup prostřednictvím osobního dashboardu nebo rozšíření pro Chrome. Prostřednictvím této platformy můžete identifikovat nejlepší klíčová slova pro váš web, provést technickou kontrolu webu a objevit nové příležitosti pro zpětné odkazy.

Nejlepší funkce Ubersuggest

  • Získejte denní oznámení o aktualizacích hodnocení a kritických problémech SEO na vašem webu prostřednictvím vašeho dashboardu.
  • Stáhněte si rozšíření pro Chrome a analyzujte SEO data pro jakoukoli stránku, kterou navštívíte.
  • Najděte přesně ty webové stránky, které generují nejlepší SEO provoz.

Omezení Ubersuggest

  • V současné době není k dispozici žádná mobilní aplikace.
  • Čerpá data z omezených zdrojů, především z Google Analytics.

Ceny Ubersuggest

  • Jednotlivec: 29 $/měsíc
  • Podnikání: 49 $/měsíc
  • Enterprise: 99 $/měsíc

Hodnocení a recenze Ubersuggest

  • G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)

Další marketingové nástroje

Chcete posunout své digitální marketingové aktivity na vyšší úroveň? Se správnými marketingovými nástroji můžete vymýšlet nové nápady na obsah, zjednodušit správu projektů a v konečném důsledku přilákat nové zákazníky. ?

ClickUp

Psaní zadání projektu pomocí nástroje AI ClickUp
ClickUp AI dokáže generovat nekonečné množství typů dokumentů, jako jsou projektové zadání, plány lekcí a další dokumenty, které vám pomohou zrychlit pracovní postupy.

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, na které mohou SEO agentury a marketingové týmy organizovat kampaně, brainstormovat nápady, navrhovat nový obsah a přidělovat úkoly. S ClickUp AI mohou marketéři bleskově spouštět marketingové kampaně, navrhovat obsahové briefy, spolupracovat na nových nápadech a publikovat nový obsah.

Díky rozsáhlé knihovně šablon ClickUp navíc nikdy nemusíte začínat marketingovou kampaň od nuly. ?

Nejlepší funkce ClickUp

  • Spolupracujte na všech písemných materiálech, jako jsou e-maily, blogové příspěvky a příspěvky na sociálních médiích, pomocí ClickUp Docs.
  • Zjednodušte si správu projektů a už nikdy nezmeškejte žádný úkol díky oznámením, komentářům a úkolům ClickUp.
  • Vytvářejte pracovní postupy projektů a vymýšlejte nové kampaně s ClickUp Whiteboards.

Omezení ClickUp

  • Některé funkce zatím nejsou k dispozici na mobilních zařízeních.
  • Platforma může být pro nové uživatele příliš složitá.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

Zlepšete svou viditelnost ve vyhledávání pomocí alternativ k Semrush

SEO nástroje pomáhají provádět výzkum klíčových slov, sledovat konkurenci, vytvářet obsah na základě návrhů a v konečném důsledku zlepšovat hodnocení pomocí optimalizace pro vyhledávače. Správná alternativa k Semrush vám pomůže zvýšit návštěvnost vašich webových stránek a v konečném důsledku dosáhnout vyšších online prodejů.

Bohaté formátování a příkazy lomítka v ClickUp Docs
Používejte ClickUp Docs ke správě důležitých dokumentů a podpoře týmové spolupráce.

Pokud hledáte komplexní marketingovou platformu založenou na umělé inteligenci, která podpoří vaše SEO aktivity, vyzkoušejte ClickUp. ClickUp nabízí kompletní sadu nástrojů, jako jsou dokumenty, tabule a správa úkolů, které vám pomohou zjednodušit správu projektů a spustit vaši další kampaň.

Chcete-li začít, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes. ?

