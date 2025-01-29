10 nejlepších alternativ Semrush pro vylepšení vašeho SEO v roce 2025

Pokud chcete rozšířit svou společnost, nemůžete ignorovat optimalizaci pro vyhledávače (SEO).
Vypracování účinné SEO strategie může pomoci vašemu webu posunout se v žebříčku Google nahoru. Díky tomu bude vaše společnost vždy mezi prvními výsledky, když potenciální zákazník zadá do vyhledávače slova nebo fráze související s vašimi produkty nebo službami.
Překlad: Pokud neinvestujete do SEO strategie, můžete přijít o kvalifikované potenciální zákazníky. ?
K zahájení SEO strategie potřebujete správný software. Semrush je SEO nástroj, který vám pomůže s budováním odkazů, content marketingem, výzkumem klíčových slov a konkurence. Pokud uvažujete o Semrushi, abyste zlepšili své pozice ve vyhledávání, nebo ho chcete nahradit, čtěte dál. Níže se podíváme na 10 nejlepších alternativ Semrushe pro SEO. ?
Co byste měli hledat v alternativě k Semrush?
Semrush je výkonný nástroj pro SEO a obsahový marketing, který pomáhá firmám zlepšit jejich viditelnost ve vyhledávačích. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na jiné SEO nástroje s následujícími funkcemi:
- Podrobný nástroj pro výzkum klíčových slov: Správná platforma by vám měla pomoci odhalit, na která klíčová slova se zaměřit, abyste získali nové zákazníky ?
- Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence: Pokročilé SEO nástroje nejen optimalizují stávající obsah, ale také pomáhají psát nové články a přilákat potenciální zákazníky.
- Integrace s placeným provozem: Pokud je to možné, hledejte platformu, kde můžete spravovat organický i placený provoz. Mnoho platforem vám umožňuje spravovat reklamy na sociálních médiích a Google Ads z jednoho místa.
- Kontrola zpětných odkazů: Zpětné odkazy jsou odkazy na internetu, které směřují na váš web (tj. odkazový provoz). Čím více zpětných odkazů máte, tím rychleji si můžete vybudovat autoritu na Googlu. All-in-one SEO nástroj vám pomůže opravit nefunkční odkazy a nabídne analýzu zpětných odkazů, abyste mohli identifikovat nové příležitosti pro odkazy.
- Analýza konkurence: Nezapomeňte, že i vaši konkurenti usilují o ty nejvyšší a nejžádanější pozice ve vyhledávači Google. Správná alternativa k Semrush vám pomůže sledovat hodnocení konkurence, porozumět jejich nejčastěji používaným klíčovým slovům a proniknout do jejich zpětných odkazů.
10 nejlepších alternativ Semrush pro rok 2024
Jste připraveni zlepšit výkonnost vaší společnosti ve vyhledávačích? Chcete-li začít investovat do osvědčené SEO strategie, zvažte tyto nejlepší alternativy Semrush:
1. SE Ranking
SE Ranking je komplexní sada nástrojů pro SEO a alternativa k Semrush, která vám pomůže posunout se nahoru v žebříčku vyhledávačů. S SE Ranking můžete sledovat své pozice, monitorovat zpětné odkazy na váš web, provádět kompletní audit webu nebo kontrolovat SEO každé jednotlivé stránky.
Navíc získáte přístup k úplné sadě analytických nástrojů, díky nimž pochopíte, jaký typ provozu (organický nebo placený) směřuje na váš web, budete moci sledovat pozice vašich nejlepších klíčových slov a získáte návrhy, jak vylepšit SEO pro každou stránku nebo příspěvek na blogu.
Nejlepší funkce SE Ranking
- Získejte tipy na optimalizaci založené na umělé inteligenci pro každou webovou stránku nebo příspěvek na blogu.
- Sledujte hodnocení klíčových slov pro vaši společnost a vaše konkurenty.
- Snadno provádějte výzkum klíčových slov a objevujte související klíčová slova s dlouhým ocasem.
- Analyzujte stávající referenční provoz a sledujte odkazy konkurence, abyste zjistili, odkud získávají zpětné odkazy.
- Proveďte kompletní audit webových stránek, abyste pochopili všechny problémy (větší i menší), které by mohly ovlivnit hodnocení ve vyhledávačích.
Omezení SE Ranking
- Za přístup k některým nástrojům musíte zaplatit navíc.
- Většina metrik uvádí pouze organický provoz, což může být frustrující, pokud provozujete reklamy na sociálních médiích nebo PPC (pay per click).
Ceny SE Ranking
- Essential: 44 $/měsíc
- Výhoda: 87,20 $/měsíc
- Podnikání: 191,20 $/měsíc
Hodnocení a recenze SE Ranking
- G2: 4,8/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
2. Similarweb
Similarweb je platforma pro SEO a digitální marketing, která pomáhá firmám lépe porozumět jejich publiku a předstihnout konkurenci. Nabízí spoustu bezplatných nástrojů, včetně auditu webových stránek, seznamu nejlépe hodnocených webových stránek a nástroje pro porovnání webových stránek s mobilními zařízeními.
Díky placené platformě mohou uživatelé lépe porozumět osobnostem kupujících, sledovat digitální výkonnost ve srovnání s konkurencí a provádět průzkum trhu ve více než 210 odvětvích.
Nejlepší funkce Similarweb
- Zvyšte konverze pomocí nástrojů pro analýzu reklam
- Využijte více než 50 metrik návštěvnosti a zapojení pro důkladnou analýzu konkurence.
- Analyzujte více než 100 milionů webových stránek, abyste lépe porozuměli své cílové skupině.
- Sledujte nadcházející tržní trendy, abyste mohli vylepšit svou strategii digitálního marketingu.
Omezení Similarweb
- Cenová struktura může být pro některé společnosti, zejména malé podniky, omezující.
- Ovládací panel může být nepřehledný a může ztěžovat hledání toho, co potřebujete.
Similarweb ceny
- Starter: 125 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Profesionální: 333 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Tým: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Similarweb
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (95+ recenzí)
3. Serpstat
Serpstat je alternativa k Semrush, která pomáhá firmám zlepšit jejich pozice ve výsledcích vyhledávání. S Serpstatem můžete provádět výzkum klíčových slov pro organický a placený provoz, provádět analýzu zpětných odkazů a sledovat pozice vašich konkurentů.
Serpstat navíc obsahuje nástroje pro analýzu obsahu pomocí umělé inteligence, které vám umožní psát články, generovat nadpisy a meta popisy a získávat nápady pro příspěvky na sociálních sítích.
Nejlepší funkce Serpstat
- Pomocí nástrojů pro psaní s umělou inteligencí můžete z jedné věty vytvořit celý článek.
- Proveďte analýzu konkurence, abyste pochopili (a zacílili) jejich nejúspěšnější klíčová slova.
- Nahrajte až 50 000 klíčových slov do nástroje pro seskupování a seskupte je podle podobnosti výsledků vyhledávání (SERP).
- Proveďte audit webu a najděte zásadní chyby SEO, které by mohly ovlivnit vaše hodnocení.
Omezení Serpstat
- Přizpůsobení reportů může být obtížné.
- Některé návody jsou již zastaralé, protože platforma vydala nové funkce.
Ceny Serpstat
- Individuální: 45 $/měsíc
- Tým: 85 $/měsíc
- Agentura: 335 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Serpstat
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
4. CognitiveSEO
CognitiveSEO je cloudová platforma, která umožňuje firmám a digitálním agenturám analyzovat návštěvnost webových stránek, provádět on-page SEO návštěvnosti stránek a sledovat objem vyhledávání konkurence. S CognitiveSEO můžete najít příležitosti pro zpětné odkazy, odhalit výkyvy v algoritmu Google a najít návrhy klíčových slov pro váš obsahový plán.
Navíc nástroj pro kontrolu SEO na stránce prohledá váš web a najde chyby, které by mohly negativně ovlivnit vaše umístění ve vyhledávačích.
Nejlepší funkce CognitiveSEO
- Shromažďujte data o zpětných odkazech a objevte své nejlepší zdroje odkazů.
- Využijte nástroj SERP Checker Tool ke sledování pozic klíčových slov na univerzální, lokální a mobilní úrovni.
- Přizpůsobte si vlastní dashboard s více než 35 metrikami, abyste mohli sledovat SEO data v reálném čase.
- Pomocí nástroje pro optimalizaci obsahu najděte klíčová slova pro každý kus obsahu.
Omezení CognitiveSEO
- Obrovské množství dat a dostupných funkcí může být pro začátečníky ohromující.
- Platforma nemá tolik možností přizpůsobení jako někteří konkurenti.
CognitiveSEO ceny
- Starter: 129,99 $/měsíc
- Premium: 199 $/měsíc
- Elite: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze CognitiveSEO
- G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2 recenze)
5. Ahrefs
Ahrefs nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám pomůže zlepšit vaše SEO a marketingové aktivity. S Ahrefs můžete zjistit, kolik návštěvníků přivádí vašim konkurentům vyhledávání, studovat, co vaši zákazníci zadávají do Googlu, najít kritické SEO problémy, které snižují výkonnost vašeho webu, a sledovat vaše pozice v žebříčku tisíců klíčových slov.
Nejlepší funkce Ahrefs
- Pomocí nástroje Site Explorer získáte vyčerpávající analýzu celkového skóre SEO a všech možných SEO chyb.
- Získejte tisíce návrhů klíčových slov, včetně jejich obtížnosti v žebříčku a toho, jak nejvíce zvýší váš provoz.
- Software pro výzkum klíčových slov s umělou inteligencí, který optimalizuje váš proces výzkumu klíčových slov
- Objevte nejvýkonnější obsah a tisíce příležitostí pro budování odkazů.
- Získejte podrobný profil vyhledávání a zpětných odkazů jakékoli webové stránky, včetně konkurence.
Omezení Ahrefs
- Pro začátečníky může být naučit se s nimi pracovat náročné.
- V současné době neexistují žádné nástroje umělé inteligence, které by bylo možné použít pro generování obsahu.
Ceny Ahrefs
- Lite: 99 $/měsíc
- Standard: 199 $/měsíc
- Pokročilé: 399 $/měsíc
- Enterprise: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ahrefs
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
6. Raven Tools
Raven Tools je platforma pro SEO a reporting vytvořená pro agentury zabývající se SEO a content marketingem. Obsahuje řadu pokročilých funkcí, včetně nástrojů pro zpětné odkazy, průzkum klíčových slov, marketingové reporty a sadu nástrojů pro analýzu konkurence.
Nejlepší funkce Raven Tools
- Vytvářejte přehledy o veškerém placeném a organickém provozu na jednom místě a čerpejte data z Moz, Facebook Ads, Instagram Ads, Bing Ads, Google Search Console a dalších zdrojů.
- Prozkoumejte domény konkurence prostřednictvím čtyř zdrojů SEO dat a identifikujte více než 20 datových bodů.
- Kontrolujte své SERP měsíčně, týdně nebo dokonce denně.
- Spravujte kampaně na sociálních médiích pro více klientů na jednom místě
Omezení Raven Tools
- Platforma je primárně určena pro agentury, nikoli pro jednotlivé podniky.
- Obrovské množství dat může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny Raven Tools
- Malé podniky: 39 $/měsíc
- Cena: 79 $/měsíc
- Grow: 139 $/měsíc
- Thrive: 249 $/měsíc
- Lead: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Raven Tools
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Moz Pro
Moz Pro je jednou z nejznámějších alternativ Semrush, která firmám umožňuje zvýšit návštěvnost webových stránek a v konečném důsledku se posunout nahoru v žebříčku vyhledávačů. Pomocí nástroje Keyword Explorer můžete zadat libovolnou URL adresu a zjistit, která klíčová slova jsou pro vás nejvhodnější. Můžete také posílit autoritu své domény pomocí podrobného výzkumu zpětných odkazů, který vám pomůže identifikovat nové příležitosti.
Nejlepší funkce Moz Pro
- Provádějte týdenní audity webových stránek, abyste porozuměli technickým problémům SEO, které by mohly ovlivnit hodnocení.
- Získejte analýzu klíčových slov SERP a pochopte, proč jsou stránky řazeny tak, jak jsou.
- Pomocí nástroje pro optimalizaci webových stránek získáte podrobné pokyny, jak zlepšit své hodnocení.
- Vytvořte kalendář obsahu generováním nápadů na podobná témata z nejlépe hodnocených webů.
Omezení Moz Pro
- Analýza klíčových slov se zaměřuje na vysoce objemové a vysoce konkurenční vyhledávací termíny.
- Cenové plány jsou vyšší než u některých jejich přímých konkurentů.
Ceny Moz Pro
- Standard: 69 $/měsíc
- Střední: 129 $/měsíc
- Velký: 209 $/měsíc
- Premium: 419 $/měsíc
Hodnocení a recenze Moz Pro
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
8. SEO PowerSuite
SEO PowerSuite je výkonný SEO software, který pomáhá firmám zlepšit jejich viditelnost online. Software je rozdělen do čtyř řešení: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass a LinkAssistant. S pomocí všech čtyř řešení mohou firmy měřit obtížnost klíčových slov, vyvíjet plán obsahového marketingu a provádět průzkum odkazů, aby pomohly vybudovat autoritu domény.
Nejlepší funkce SEO PowerSuite
- Proveďte SEO audit, abyste prohledali celý svůj web a odhalili technické problémy.
- Identifikujte spamové zpětné odkazy a zlepšete tak hodnocení obsahu
- Zkontrolujte a sledujte hodnocení místních výsledků vyhledávání a Google Maps.
Omezení SEO PowerSuite
- Platforma je rozdělena do čtyř samostatných řešení oproti jedné kombinované platformě.
- Nejedná se o cloudovou platformu.
Ceny SEO PowerSuite
- Bezplatná verze: 0 $
- Profesionální: 299 $/rok
- Enterprise: 499 $/rok
Hodnocení a recenze SEO PowerSuite
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
9. SpyFu
SpyFu je komplexní alternativa k Semrush, která vám umožní spravovat kampaně CPC (cena za kliknutí), prozkoumat historická data a vytvářet SEO reporty. Se SpyFu můžete provádět analýzu konkurence, zkoumat možnosti zpětných odkazů, spravovat neomezený počet projektů klíčových slov a domén a přizpůsobovat reporty tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným SEO potřebám.
Nejlepší funkce SpyFu
- Získejte přístup k historickým údajům o historii hodnocení a zpětných odkazech.
- Prozkoumejte klíčová slova a reklamy vašich konkurentů v Google Ads pomocí nástrojů PPC.
- Zjednodušte si správu SEO projektů vytvořením skupin klíčových slov a nastavením oznámení.
Omezení SpyFu
- Data pro klíčová slova s nízkým objemem mohou být omezená.
- Objevily se zprávy, že data nejsou vždy stoprocentně přesná.
Ceny SpyFu
- Základní tarif: 39 $/měsíc
- Profesionální tarif: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze SpyFu
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
10. Ubersuggest
Ubersuggest je snadno použitelná platforma pro SEO a správu obsahu, ke které máte přístup prostřednictvím osobního dashboardu nebo rozšíření pro Chrome. Prostřednictvím této platformy můžete identifikovat nejlepší klíčová slova pro váš web, provést technickou kontrolu webu a objevit nové příležitosti pro zpětné odkazy.
Nejlepší funkce Ubersuggest
- Získejte denní oznámení o aktualizacích hodnocení a kritických problémech SEO na vašem webu prostřednictvím vašeho dashboardu.
- Stáhněte si rozšíření pro Chrome a analyzujte SEO data pro jakoukoli stránku, kterou navštívíte.
- Najděte přesně ty webové stránky, které generují nejlepší SEO provoz.
Omezení Ubersuggest
- V současné době není k dispozici žádná mobilní aplikace.
- Čerpá data z omezených zdrojů, především z Google Analytics.
Ceny Ubersuggest
- Jednotlivec: 29 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Enterprise: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ubersuggest
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
Další marketingové nástroje
Chcete posunout své digitální marketingové aktivity na vyšší úroveň? Se správnými marketingovými nástroji můžete vymýšlet nové nápady na obsah, zjednodušit správu projektů a v konečném důsledku přilákat nové zákazníky. ?
ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, na které mohou SEO agentury a marketingové týmy organizovat kampaně, brainstormovat nápady, navrhovat nový obsah a přidělovat úkoly. S ClickUp AI mohou marketéři bleskově spouštět marketingové kampaně, navrhovat obsahové briefy, spolupracovat na nových nápadech a publikovat nový obsah.
Díky rozsáhlé knihovně šablon ClickUp navíc nikdy nemusíte začínat marketingovou kampaň od nuly. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte na všech písemných materiálech, jako jsou e-maily, blogové příspěvky a příspěvky na sociálních médiích, pomocí ClickUp Docs.
- Zjednodušte si správu projektů a už nikdy nezmeškejte žádný úkol díky oznámením, komentářům a úkolům ClickUp.
- Vytvářejte pracovní postupy projektů a vymýšlejte nové kampaně s ClickUp Whiteboards.
Omezení ClickUp
- Některé funkce zatím nejsou k dispozici na mobilních zařízeních.
- Platforma může být pro nové uživatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Zlepšete svou viditelnost ve vyhledávání pomocí alternativ k Semrush
SEO nástroje pomáhají provádět výzkum klíčových slov, sledovat konkurenci, vytvářet obsah na základě návrhů a v konečném důsledku zlepšovat hodnocení pomocí optimalizace pro vyhledávače. Správná alternativa k Semrush vám pomůže zvýšit návštěvnost vašich webových stránek a v konečném důsledku dosáhnout vyšších online prodejů.
Pokud hledáte komplexní marketingovou platformu založenou na umělé inteligenci, která podpoří vaše SEO aktivity, vyzkoušejte ClickUp. ClickUp nabízí kompletní sadu nástrojů, jako jsou dokumenty, tabule a správa úkolů, které vám pomohou zjednodušit správu projektů a spustit vaši další kampaň.
Chcete-li začít, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes. ?