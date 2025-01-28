10 nejlepších nástrojů AI pro podcastery v roce 2025

Zahájení podcastu může být vzrušující cestou, ale existují určité překážky, kterým čelí jak pravidelní, tak začínající podcasteři – technické potíže, nedostatek času na úpravy a tvůrčí blok, abychom jmenovali alespoň některé.
V takových případech přicházejí na pomoc nástroje umělé inteligence. Tyto nástroje umělé inteligence pro podcastery mohou zjednodušit úpravy, přepis, tvorbu obsahu a dokonce i marketing.
Seznam AI nástrojů dostupných pro tvůrce podcastů je však nekonečný a rozhodování, do kterých z nich investovat, může být náročné. Proto jsem spolu s týmem ClickUp sestavil seznam deseti osvědčených AI nástrojů pro podcasting, které obohatí a zjednoduší vaši cestu k tvorbě podcastů.
Nejprve si ale pojďme projít aspekty, které jsme zohlednili při výběru 10 nejlepších nástrojů AI pro podcastery.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro podcastery?
Zde je pět prvků, na které musíte dávat pozor při přidávání nástrojů AI do procesu podcastingu:
- Automatizace úkolů: Zefektivněte nudné a časově náročné aspekty podcastingu pomocí AI. Kvalitní AI nástroje by měly disponovat robustní automatizací, která umožňuje kontrolu nad automatizací vylepšení zvuku, přepisu a tvorby obsahu.
- Snadné použití: Vytvořte si efektivní proces tvorby pomocí nástrojů AI, které odpovídají vašemu jedinečnému stylu obsahu. Hledejte nástroje, které nabízejí rovnováhu mezi výkonnými funkcemi a intuitivním rozhraním, abyste mohli pracovat rychleji a efektivněji.
- Kvalita a přesnost: Nástroje AI pro podcastery musí být schopny zlepšit přesnost jejich operačních úkolů, jako je koordinace nahrávání ve studiu, sdílení skriptů, editace přepisů podcastů a správa finanční dokumentace. Pro ověření si prostudujte historii a recenze daného nástroje.
- Přizpůsobení: Věřím, že AI by nám měla poskytnout větší kontrolu nad editací a kreativními rozhodnutími. Vyberte si AI nástroje, které vám poskytnou další možnosti s dostatečným rozsahem pro kreativní úpravy a přizpůsobení.
- Integrace a náklady: Je nezbytné, aby AI nástroj, který si vyberete, odpovídal vašemu rozpočtu a byl snadno integrovatelný do stávajících pracovních procesů. Nejlepší AI nástroje jsou ty, které nabízejí vysokou hodnotu za přiměřenou cenu.
10 nejlepších nástrojů AI pro podcastery v roce 2024
Zde je deset nejlepších AI nástrojů pro podcasting, které podle nás mohou změnit váš proces a zvýšit kvalitu obsahu.
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu podcastů
ClickUp je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který pomáhá vytvořit dokonalé řídicí centrum pro podcasting. Díky mnoha vestavěným funkcím, jako jsou instant messaging, specializovaná AI, nástroje pro psaní a stanovování cílů, šablony kalendáře obsahu a více než 1000 integrací, usnadňuje komplexní správu podcastů, od nápadů a brainstormingu až po včasné publikování, což z něj dělá ideální software pro správu podcastů.
ClickUp je ideální pro začínající i zkušené podcastery a poskytuje centralizovanou platformu pro snadnou správu všech epizod podcastů a projektů. Zaměřuje se především na zjednodušení úkolů a díky své univerzálnosti a přizpůsobitelnosti jej můžete přizpůsobit svým jedinečným potřebám.
Dvě významné funkce, zejména pokud nepracujete samostatně, jsou ClickUp Goals pro zefektivnění procesu tvorby nápadů a stanovování cílů a ClickUp Chat pro konzistentní komunikaci. ClickUp Goals vám umožňuje zaznamenat individuální a týmové cíle a propojit je s úkoly podcastu, zatímco ClickUp Chat umožňuje zasílání zpráv mezi týmy a dokonce i okamžité označování.
Rozlučte se s roztříštěnými pracovními postupy při používání více nástrojů AI. Software pro správu produktů ClickUp může nahradit mnoho jiných nástrojů AI pro podcastery. Integruje se s různými populárními nástroji a službami pro podcasting a stává se tak komplexním řešením pro všechny vaše potřeby v oblasti podcastingu. S ClickUpem můžete propojit svůj nahrávací software, hostingové platformy a účty na sociálních médiích. Nabízí dokonce i cloudové úložiště, které vám umožní centralizovat všechny vaše aktivity a soubory související s podcastingem na jednom místě.
Díky četným šablonám pro podcasting, které jsou připraveny k použití pouhými několika kliknutími, ClickUp činí tvorbu a správu podcastů nekonečně jednodušší a efektivnější.
Šablona pro plánování podcastů ClickUp je perfektním nástrojem pro organizaci toho, co vaši posluchači chtějí slyšet, správu kontaktů s hosty a vizualizaci toho, jak budete dodávat svůj obsah až do každé epizody podcastu. Ať už začínáte s podcasty nebo plánujete nahrávání a vydávání na příští měsíc, tato šablona vám poskytne potřebný rámec. Je to moje osobní oblíbená šablona pro podcasty od ClickUp.
Šablona ClickUp Podcast vám pomůže vytvořit podrobný plán pro nahrávání podcastu. Zahrnuje úkoly, jako je plánování hostů, nahrávání relací, správa zvukových souborů a dokonce i sledování postupu epizod. Tato šablona vám umožní efektivně plánovat a provádět každý krok procesu tvorby podcastu.
Kromě správy podcastů nabízí ClickUp také ClickUp Docs, vestavěný uživatelsky přívětivý nástroj pro dokumentaci a úpravy, který je ideální pro psaní a úpravy podcastů v reálném čase. Je vybaven funkcemi, jako jsou vnořené stránky, rychlé propojení a nespočet možností stylizace, spolu se speciální funkcí AI psaní, která vám pomůže psát a upravovat poutavé a srozumitelné skripty pro podcasty.
ClickUp Brain, výkonná sada nástrojů AI, vám pomůže s brainstormingem nápadů pro podcasty, vytvářením poutavých scénářů a organizací myšlenek během celého tvůrčího procesu.
K napsání scénáře můžete také použít ClickUp Brain v ClickUp Docs. Pokud navíc potřebujete návod na vytvoření scénáře podcastu, ClickUp vám také pomůže.
Šablona ClickUp Podcast Script Template je šablona ClickUp Doc pro dobře organizovanou epizodu podcastu. Šablona se zaměřuje na pomoc s organizací a plánováním všech aspektů výroby podcastu a efektivním psaním scénářů. Je vizualizována tak, aby byla zajištěna konzistence s každou epizodou podcastu.
Chcete využít části svého podcastu a vytvořit z nich textové příspěvky? Použijte ClickUp Clips k nahrávání obrazovky přímo v ClickUp. Po uložení nástroj AI pro přepis automaticky vygeneruje přesný text pro video. Díky této funkci je editace a využití epizod podcastu pro blogové příspěvky nebo příspěvky na sociálních médiích hračkou. Také to zvyšuje přístupnost vašeho obsahu a optimalizuje ho pro SEO.
Jak jsem již řekl, s ClickUpem můžete vymýšlet, vytvářet, spravovat, sledovat a nahrávat všechny své podcasty od začátku do konce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte proces tvorby podcastu a sledujte metriky od začátku do konce na panelech ClickUp Dashboards.
- Zjednodušte a vylepšete tvorbu a plánování podcastů pomocí předem připravených šablon.
- Použijte ClickUp Docs pro snadné psaní scénářů, tvorbu kreativního obsahu a efektivní dokumentaci.
- Získejte nápady na podcasty, pište scénáře a mnoho dalšího s ClickUp Brain, integrovaným asistentem AI.
- Vytvořte si plán pro svůj podcast s podrobnými kroky pomocí ClickUp Tasks.
- Nahrávejte obrazovku svého podcastu pomocí ClickUp Clips a získejte přesné přepisy pomocí ClickUp Clips.
- Centralizujte své podcasty pomocí více než 1000 integrací pro nahrávací software, hostingové platformy, účty na sociálních médiích a cloudové úložiště.
Omezení ClickUp
- Má o něco delší učební křivku
- ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 4000 recenzí)
2. ChatGPT
Nejlepší pro brainstorming a vytváření osnov
ChatGPT je generativní chatbot s umělou inteligencí od OpenAI. Zjistil jsem, že jeho schopnosti umělé inteligence jsou ideální pro podcastery, kteří chtějí generovat nápady na epizody a podněty usnadňující tvorbu obsahu. Zaměřuje se na kreativní výstupy a jeho uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje personalizované podněty a generuje nápady na témata a dokonce i kreativní názvy epizod, které vyhovují vašim jedinečným potřebám v oblasti podcastingu.
Díky intuitivnímu generování nápadů a schopnosti vylepšovat scénáře patří ChatGPT mezi přední AI nástroje pro podcastery. Má potenciál stát se skvělým virtuálním spolupracovníkem a odrazovou deskou pro váš podcastingový proces. Poskytuje také zpětnou vazbu a návrhy v reálném čase, které vám pomohou zlepšit kvalitu vašeho podcastu. Jeho rozsáhlá znalostní báze rozšiřuje vaše výzkumné možnosti a šetří vám čas.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Brainstormujte kreativní nápady pro podcasty a řešte témata, na kterých jste uvízli
- Strukturovejte své podcastové epizody pomocí podrobných osnov s ChatGPT, včetně témat k diskusi a přechodů mezi segmenty.
- Generujte nápady pro dialogy, reklamní texty nebo úvodní a závěrečné segmenty vašeho podcastu.
- Vytvářejte poutavé popisky pro příspěvky na sociálních médiích nebo strukturu pro blogové příspěvky vašeho podcastu.
Omezení ChatGPT
- Generované informace nemusí být vždy přesné a vyžadují ověření.
- Výsledek může někdy působit roboticky a postrádat nuance přirozené konverzace.
- Nelze jej použít k výzkumu aktuálních událostí, protože jeho trénovací data jsou aktualizována pouze do dubna 2023.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
3. Alitu Showplanner
Nejlepší pro plánování a předprodukci podcastového zvuku
Nástroj Alitu Showplanner založený na umělé inteligenci je navržen tak, aby usnadnil plánování podcastů. Pomáhá podcasterům s generováním nápadů pro epizody, organizací obsahu a vytvářením podrobných osnov.
Líbilo se mi, jak Alitu Showplanner generuje kreativní podněty a doporučuje relevantní témata na základě zaměření vašeho podcastu a cílové skupiny. Nabízí také nástroje pro plánování vydání, organizaci segmentů a rozhovory s hosty. S Showplannerem můžete ušetřit čas a úsilí při vytváření podcastů v profesionální kvalitě díky zefektivnění procesu jejich produkce.
Nejlepší funkce Alitu Showplanner
- Zjednodušte a zrychlete proces marketingu a plánování podcastů pomocí rozhraní drag-and-drop, které vám umožní snadno vizualizovat strukturu epizod.
- Přidejte poznámky, odkazy a časové značky k segmentům ve svém plánu, abyste měli informace přehledně uspořádané.
- Importujte zvukové klipy nebo hudební podklady přímo do svého plánu pořadu, abyste mohli lépe naplánovat tok obsahu.
- Exportujte svůj plán pořadu jako PDF nebo textový průvodce, abyste jej měli během nahrávání po ruce.
Omezení Alitu Showplanner
- Omezené funkce editace podcastů pro importované zvukové klipy v rámci samotného Showplanneru
- Jeho postprodukce zvuku není komplexní.
- Pro nelineární struktury podcastů může být méně intuitivní než jiné vizuální plánovací nástroje.
Ceny Alitu Showplanner
- Nezávislí podcasteři: 38 $/měsíc na uživatele (doplňkové ceny za hostingové služby)
- Podnikání: Od 195 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Alitu Showplanner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. ContentShake AI
Nejlepší pro optimalizaci SEO a shrnutí
ContentShake AI, který je uveden v App Center společnosti Semrush, je nejlepší v analýze rozsáhlých datových sad za účelem generování nápadů na epizody pro konkrétní niche a publikum pomocí algoritmů AI. Tento nástroj pro editaci podcastů doporučuje nápady na obsah pomocí populárních témat, klíčových slov a otázek, které zaujmou posluchače.
ContentShake AI pomáhá podcasterům udržet si náskok tím, že odhaluje podcasty konkurence a preference publika. S ContentShake AI můžete rychle generovat nápady, překonávat tvůrčí bloky a produkovat vysoce kvalitní epizody, které zaujmou posluchače.
Nejlepší funkce ContentShake AI
- Generujte SEO optimalizované názvy a popisy, které pomohou vašemu podcastu dosáhnout lepšího umístění ve výsledcích vyhledávání.
- Vytvářejte podrobné poznámky a shrnutí podcastů z vašich zvukových nahrávek, čímž zlepšíte přístupnost a objevitelnost pro posluchače.
- Extrahujte klíčové myšlenky z epizod svého podcastu a snadno vytvářejte příspěvky na sociálních médiích a propagační materiály.
- Využijte obsah svého podcastu v blogových příspěvcích, abyste rozšířili svůj dosah a přilákali nové posluchače.
Omezení ContentShake AI
- Nelze zaručit optimalizaci SEO ani zcela přesné shrnutí
- U pořadů s vysokým podílem konverzace může být jejich účinnost nižší.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, pouze sedmidenní bezplatná zkušební verze.
Ceny ContentShake AI
- Zdarma: Zkušební verze (na sedm dní)
- Premium: 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ContentShake AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Wondercraft
Nejlepší pro postprodukci a sdílení zvuku
Wondercraft využívá pokročilou AI k přeměně textu na vysoce kvalitní zvukové produkce s přirozeně znějícími hlasy AI a přizpůsobitelnými zvukovými stopami.
Podcasteri mohou během několika minut proměnit blogové příspěvky, články a skripty v poutavé epizody. Automatická editace zvuku, klonování hlasu a podpora více jazyků od Wondercraft vám pomohou rozšířit publikum a vytvořit profesionálně znějící podcasty.
Nejlepší funkce Wondercraft
- Vytvářejte krátké, poutavé zvukové ukázky z vašeho podcastu pro propagaci na sociálních médiích.
- Přepište svůj zvukový záznam, abyste rychle dosáhli lepšího vyhledávání a přístupnosti
- Použijte hlasy generované umělou inteligencí pro úvodní a závěrečné znělky nebo pro čtení zpráv sponzorů.
- Převádějte textový obsah na podcastové epizody pomocí funkcí převodu textu na řeč
Omezení Wondercraft
- Hlasy generované umělou inteligencí se mohou stále výrazně lišit od lidských hlasů.
- Hluk v pozadí nebo více mluvčích může vést k nepřesnému přepisu.
Ceny Wondercraft
- Zdarma
- Tvůrce: 34 $/měsíc na uživatele za 60 kreditů měsíčně
- Výhody: Cena začíná na 64 USD/měsíc za uživatele za 150 kreditů měsíčně.
- Vlastní plán: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Wondercraft
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Jasper
Nejlepší pro tvorbu obsahu
K vytvoření obsahu jsem několikrát použil Jasper, asistenta pro psaní založeného na umělé inteligenci. Pomůže vám během několika minut vytvořit poutavé popisy epizod, poznámky k pořadu, příspěvky na sociálních médiích a propagační materiály pro váš podcast.
Jeho algoritmy AI vytvářejí text na základě preferencí publika a existujícího obsahu. Jasper vám také může pomoci s brainstormingem nápadů na epizody, psaním scénářů a vývojem hlasů poháněných AI pro vyprávění a postavy. S Jasperem můžete vytvářet poutavý obsah a doplňovat svou kreativitu.
Nejlepší funkce Jasper
- Brainstormujte nová témata pro podcastové epizody a jedinečné úhly pohledu pro váš obsah
- Získejte pomoc s psaním scénářů pro sólové epizody nebo podcasty ve stylu rozhovorů
- Vytvořte poutavé poznámky a popisy k epizodám svého podcastu, abyste přilákali posluchače.
- Vytvářejte poutavé příspěvky na sociálních médiích, abyste propagovali svůj nový obsah
Omezení Jasperu
- Vyžaduje pečlivou editaci a korekturu, protože text generovaný umělou inteligencí může obsahovat chyby nebo nepřesnosti.
- Měsíční náklady jsou ve srovnání s mnoha konkurenty poměrně vysoké.
- Pro dosažení nejlepších výsledků vyžaduje velmi specifické pokyny.
- Žádný bezplatný tarif, pouze bezplatná zkušební verze
Ceny Jasper
- Zdarma: Sedmidenní zkušební verze
- Tvůrce: 34 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
7. Suno
Nejlepší pro generování vlastní hudby pro podcasty
Suno je nástroj AI pro tvorbu hudby, který vám pomůže uvolnit vašeho vnitřního hudebníka. Tato platforma založená na AI dokáže vytvořit personalizovanou skladbu přímo pro vás tím, že vám umožní zadat různé hudební styly. Skvěle jsem se bavil při testování s různými melodiemi!
Suno je ideální pro skládání melodií nebo hledání správného tempa. Pokud se vám nechce příliš riskovat, můžete si také prohlédnout profily umělců nebo knihovnu předem připravených skladeb Suno.
Nejlepší funkce Suno
- Vytvořte pro svůj podcast originální úvodní a závěrečné melodie, které dokonale ladí s vaší značkou.
- Vytvořte podkresovou hudbu přizpůsobenou náladě a tónu různých segmentů podcastu
- Přizpůsobte délku hudby, úroveň energie a instrumentaci pro personalizovaný zvuk
- Vyhněte se problémům s autorskými právy díky hudbě bez licenčních poplatků, která je vytvořena výhradně pro vás.
Omezení Suno
- Abychom dosáhli přesně toho zvuku, který máme na mysli, může být nutné trochu experimentovat.
- Hudba generovaná umělou inteligencí může někdy postrádat nuance a komplexnost hudby komponované lidmi.
- Omezená kontrola nad složitými hudebními prvky nebo komplexními aranžemi
Ceny Suno
- Základní: zdarma
- Výhoda: 10 $/měsíc na uživatele
- Premier: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Suno
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. FineShare
Nejlepší pro vylepšení zvuku pomocí AI
Nástroje AI od FineShare pro podcastery jsou navrženy tak, aby jim pomohly zlepšit jejich práci. Můžete použít FineVoice, jejich AI hlasové studio, k úpravě svého hlasu, vytvoření realistických dabingů a dokonce i napodobení celebrit a fiktivních postav.
To zlepšuje kreativitu a produkční hodnotu podcastů zaměřených na vyprávění příběhů a narativů založených na postavách. Nástroj Voice Changer od FineShare přidává zábavu a zapojení do živých podcastů a rozhovorů tím, že moduluje hlasy v reálném čase. Zjistil jsem, že sada AI od FineShare je dostatečně jednoduchá, aby ji mohli používat jak začátečníci, tak experti v oblasti podcastingu.
Nejlepší funkce FineShare
- Využijte funkci redukce šumu pro křišťálově čisté zvukové nahrávky
- Optimalizujte úrovně zvuku, abyste zajistili konzistentní hlasitost v celém podcastu.
- Změňte svůj hlas v reálném čase pro zábavné segmenty, rozhovory nebo pro zachování anonymity.
- Nahrávejte svůj podcast přímo v FineVoice pro efektivní produkci
Omezení FineShare
- Efekty měniče hlasu jsou sice zábavné, ale nemusí být vhodné pro všechny typy podcastového obsahu.
- K dosažení nejlepších výsledků s funkcemi úpravy zvuku může být zapotřebí určité technické znalosti.
Ceny FineShare
- Zdarma
- Základní: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 17,99 $/měsíc na uživatele pro 2 počítače
- Enterprise: 31,99 $/měsíc na uživatele pro 5 počítačů
Hodnocení a recenze FineShare
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Descript
Nejlepší pro úpravy zvuku a spolupráci
Jedním z nejpopulárnějších nástrojů AI pro podcastery je Descript, platforma založená na umělé inteligenci, která zjednodušuje tvorbu podcastů. Její nejlepší funkcí je automatický a přesný přepis zvuku do textu pro úpravy. Použil jsem ji dokonce k vytvoření přepisů z videopodcastů a záznamů webinářů.
V zásadě můžete všechny své zvukové soubory upravovat úpravou přepisu, stejně jako dokument. Studio Sound navíc vylepšuje kvalitu zvuku jedním kliknutím a Overdub vám umožňuje vytvářet realistické dabingy s vaším vlastním hlasem nebo hlasy AI.
Pomocí Descriptu můžete odstranit výplňová slova, opravit chyby, přidat hudbu a zvukové efekty a vytvořit epizody od nuly pomocí obsahu generovaného umělou inteligencí.
Nejlepší funkce Descript
- Upravujte svůj podcast úpravou textového přepisu – vyřazujte, vkládejte a přeskupujte zvuk pomocí jednoduché úpravy textu.
- Vylepšete zvuk svého podcastu automatickým odstraněním výplňových slov několika kliknutími.
- Opravujte chyby nebo přidávejte nový obsah pomocí vlastního hlasu nebo hlasu generovaného umělou inteligencí pomocí funkce Overdub.
- Pozvěte členy týmu ke spolupráci na projektech v reálném čase
Omezení Descript
- Uživatelé s tradičním zázemím v oblasti úpravy zvuku mohou potřebovat čas, aby se naučili, jak je efektivně používat.
- Některé pokročilé funkce pro úpravu zvuku, které jsou profesionálům dobře známé, mohou chybět.
Ceny Descript
- Zdarma
- Tvůrce: 15 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
10. Podpage
Nejlepší pro webový design a tvorbu podcastů
Podpage je platforma založená na umělé inteligenci, která podcasterům umožňuje vytvářet atraktivní a zajímavé webové stránky věnované podcastům. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a přizpůsobitelným šablonám můžete prezentovat své epizody, vyprávět své příběhy a navázat vizuálně poutavé spojení se svým publikem.
Ale to není vše. Zvláště užitečné mi připadá, jak tento nástroj posluchačům usnadňuje vyhledávání a poslech podcastů. Podpage využívá umělou inteligenci k optimalizaci výkonu webových stránek, produkci videí optimalizovaných pro SEO a dokonce k vytváření přepisů audio obsahu.
Nejlepší funkce Podpage
- Vytvořte webovou stránku podcastu během několika minut pomocí snadno použitelného nástroje pro tvorbu webových stránek.
- Ušetřete hodiny práce díky automatickým přepisům, díky nimž bude váš obsah přístupnější a vhodnější pro SEO.
- Integrujte svůj podcast do své webové stránky, aby si posluchači mohli vychutnat vaši show, aniž by museli opustit vaši stránku.
Omezení Podpage
- Omezené možnosti přizpůsobení designu ve srovnání s ostatními
- Nemusí být ideální pro složité nastavení podcastů nebo specifické potřeby, jako je více pořadů nebo když podniky potřebují různé úrovně členství.
Ceny Podpage
- Základní: 19 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 29 $/měsíc na uživatele
- Elite: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Podpage
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zlepšete své zkušenosti s tvorbou podcastů
Ať už jste nováček nebo zkušený podcaster, nástroje AI mají potenciál změnit váš přístup k procesu tvorby podcastů. Nyní můžete vytvářet podcasty v profesionální kvalitě, které si vaši posluchači zaslouží, za zlomek času, který by to dříve trvalo. Jsem si jistý, že použití deseti nástrojů AI pro podcastery uvedených v tomto článku může zvýšit vaši produktivitu a efektivitu.
Správná kombinace nástrojů je však ta, která vyhovuje vašim potřebám. Můžete samozřejmě vyzkoušet všechny nástroje z našeho seznamu, ale můžete si také vybrat ClickUp jako nejkomplexnější nástroj AI, který budete potřebovat. Neváhejte se zaregistrovat na ClickUp a vyzkoušet ho!