Nejlepší AI nápady pro marketéry a spisovatele

Píše se rok 2024 a generativní AI nástroje pro psaní již nejsou futuristickou fantazií. Jsou to praktické nástroje s řadou aplikací v pracovním prostředí, které nám usnadňují život.
Marketéři a odborníci na obsah pravděpodobně používají nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence více než ostatní – podle zprávy společnosti McKinsey se jejich využívání mezi marketéry více než zdvojnásobilo.
Pokud používáte nástroje GenAI k vymýšlení nápadů, tvorbě strategií, psaní návrhů nebo úpravám marketingového obsahu, pravděpodobně jste už hodně slyšeli o „generativních předem trénovaných transformátorech“, zkráceně „GPT“ v ChatGPT. GPT jsou pokročilé jazykové modely trénované na obrovském množství textových dat, díky čemuž jsou schopny porozumět a generovat text podobný lidskému v široké škále témat a stylů.
Ačkoli jsou technické detaily GPT komplexní, klíčem k využití jejich potenciálu je jednodušší koncept: podněty. Podněty jsou pokyny, které dáváte nástrojům pro psaní pomocí umělé inteligence, a fungují jako most mezi vaším kreativním záměrem a výstupem umělé inteligence.
A základní pravidlo pro vytváření skvělého obsahu je jednoduché: Čím lepší podnět, tím lepší výsledky.
Dobře zpracované podněty vedou nástroje pro psaní pomocí umělé inteligence k vytváření relevantního a efektivního obsahu tím, že poskytují kontext, specifikují požadované výsledky a nastavují parametry, ve kterých má umělá inteligence pracovat.
Zvládnutím umění psaní podnětů můžete plně využít potenciál nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence a zajistit, že výstup bude v souladu s vašimi cíli a osloví vaše publikum.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme některé z nejlepších AI podnětů pro psaní přizpůsobených pro marketéry a spisovatele.
Porozumění AI psaní
AI výzvy k psaní jsou uživatelské vstupy, které vedou generativní nástroje umělé inteligence při generování konkrétního obsahu. AI výzva je soubor pokynů, které řídí AI podle toho, co potřebujete – ať už vytváříte obsah, analyzujete data nebo simulujete konverzaci.
Vytváření podnětů pro AI si představte jako objednávku v restauraci: neřeknete jen, že máte hlad, ale upřesníte, co chcete jíst a jak by mělo jídlo vypadat. Pravděpodobně uvedete ingredience, na které jste alergičtí, a k jídlu si vyberete nápoj nebo dezert. Podobně i při interakci s AI musíte zadávat jasné a konkrétní pokyny.
Můžete například zadat podnět „Napište přátelský e-mail s připomenutím schůzky týmu v úterý v 10 hodin.“ Nástroj pak na základě vašeho podnětu vytvoří odpověď na míru, která splní vaše požadavky.
Typy podnětů pro AI
Nástroje AI mohou být neuvěřitelně univerzální, ale pro jejich efektivní využití je důležité rozumět různým typům podnětů. Každý typ podnětu slouží konkrétní cílové skupině a účelu, od hledání faktických informací po inspiraci k kreativitě:
1. Informační podněty
Informační podněty se používají k vyhledávání konkrétních informací nebo faktických detailů. Jsou podobné dotazům do vyhledávače, kde žádáte model o konkrétní data nebo vysvětlení.
Příklad: „Jaké jsou klíčové vlastnosti úspěšné aplikace pro elektronický obchod?“
2. Kreativní podněty
Kreativní podněty inspirují kreativitu a generují nové nápady. Lze je použít pro psaní příběhů, tvorbu marketingového obsahu nebo brainstorming inovativních konceptů.
Příklad: „Napište krátký příběh o futuristickém městě.“
3. Instruktážní podněty
Instruktážní podněty poskytují podrobné pokyny nebo postupy. Jsou ideální pro vysvětlení, jak splnit úkol nebo použít nástroj.
Příklad: „Vysvětlete, jak vytvořit uživatelsky přívětivé rozhraní mobilní aplikace.“
4. Podněty k objasnění
Dotazy na objasnění podněcují k dalšímu vysvětlení nebo upřesnění. Jsou užitečné, když potřebujete více informací nebo hlubší porozumění konkrétnímu tématu.
Příklad: „Můžete blíže vysvětlit výhody používání AI ve zdravotnictví?“
5. Srovnávací podněty
Srovnávací podněty žádají model, aby porovnal dvě nebo více položek nebo konceptů. Tento typ podnětu je skvělý pro zvažování možností a přijímání informovaných rozhodnutí.
Příklad: „Porovnejte výhody a nevýhody elektromobilů a hybridních vozů.“
6. Hypotetické podněty
Hypotetické podněty zkoumají potenciální scénáře nebo výsledky. Jsou užitečné při představování si budoucích možností nebo analýze situací typu „co by, kdyby“.
Příklad: „Co by se stalo, kdyby lidé mohli žít na Marsu?“
7. Analytické podněty
Analytické podněty zahrnují analýzu nebo interpretaci dat a situací. Používají se k poskytování poznatků, vyvozování závěrů nebo řešení problémů na základě daných informací.
Příklad: „Analyzujte dopad práce na dálku na produktivitu zaměstnanců.“
8. Podněty založené na názorech
Podněty založené na názorech vyžadují subjektivní názory nebo pohledy. Jsou ideální pro shromažďování různých názorů nebo osobních úvah na různá témata.
Příklad: „Jaké jsou osvědčené postupy pro udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem?“
Porozumění těmto typům podnětů vám pomůže efektivně využívat nástroje umělé inteligence a poskytovat nejpřesnější, nejkreativnější a nejvhodnější odpovědi pro vaše konkrétní potřeby.
Jak se AI nápady pro psaní používají v content marketingu a SEO
Od brainstormingu kreativních nápadů po doladění SEO strategií – nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence mění podobu digitálního marketingu.
Zde je několik tipů, jak mohou nástroje AI zlepšit proces tvorby obsahu a vytvořit efektivní SEO strategii:
1. Generování nápadů na obsah
Publikování konzistentního a vysoce kvalitního obsahu je pro každou SEO strategii zásadní. Vymýšlení nových nápadů však může být náročné. Nápady pro psaní s využitím umělé inteligence vám pomohou vymýšlet nekonečné množství témat pro obsah a zajistí, že váš obsah zůstane poutavý a relevantní pro vaše publikum.
Příklad podnětu: „Napište blogový příspěvek o udržitelném životním stylu se zaměřením na hlavní klíčové slovo „ekologický životní styl“. Uveďte seznam jedinečných a kreativních úhlů pohledu na toto téma, které zároveň splňují základní záměr vyhledávání čtenáře.“
2. Vytváření inteligentních osnov
AI vám pomůže vytvořit podrobné osnovy, které zahrnují základní prvky a zároveň ponechávají prostor pro váš jedinečný pohled. Tato rovnováha zajistí, že váš obsah vynikne nad konkurencí a bude v souladu s osvědčenými postupy SEO.
Příklad podnětu: „Na základě názvu „Výhody rostlinné stravy“ a hlavního cílového klíčového slova „rostlinná výživa“ vytvořte komplexní osnovu pro blogový příspěvek o délce 1500 slov. Zahrňte běžné aspekty tématu a návrhy na jeho vylepšení pomocí jedinečných postřehů.“
3. Vytváření poutavých titulků a meta popisů
Názvy a meta popisy jsou zásadní pro přilákání čtenářů k vašemu obsahu. Nápady pro psaní s využitím umělé inteligence mohou generovat různé možnosti, což usnadňuje nalezení ideální kombinace, která upoutá pozornost a zlepší míru prokliku.
Příklad podnětu: „Chci se zaměřit na klíčové slovo „digitální detox“. Poskytněte mi seznam zajímavých nápadů na názvy blogových příspěvků, které obsahují toto klíčové slovo a přesně odrážejí dané téma.“
4. Vytváření poutavých úvodů
AI dokáže vytvořit stručné a působivé úvody pomocí osvědčených rámců pro copywriting, jako je model problém-agitace-řešení (PAS).
Příklad podnětu: „Na základě názvu „Jak zkrátit čas strávený před obrazovkou pro lepší spánek“ vytvořte poutavý a přesvědčivý úvod pro příspěvek na LinkedIn pomocí schématu problém-vyvolání emocí-řešení. “
5. Psaní dlouhých textů
Další výzvou je tvorba dlouhých textů. Abyste z nástroje AI získali kvalitní výstup, zahrňte do svého zadání všechny potřebné informace, jako jsou související klíčová slova, základní informace a konkrétní data. Nastavení zadání pro tón hlasu, cílovou skupinu a klíčová slova zajistí, že AI vygeneruje relevantní obsah.
Příklad podnětu: Téma blogu: „Odborné tipy, jak vytvořit výjimečný obsah s Ahrefs“ Tón hlasu: „Profesionální“ Cílová skupina: „SEO profesionálové, marketéři, majitelé webových stránek“
6. Přeměna seznamů klíčových slov na tematické klastry
Pro zlepšení SEO je nezbytné vytvořit tematické klastry kolem souvisejících klíčových slov. AI dokáže uspořádat vaše klíčová slova do smysluplných klastrů, což vám pomůže efektivně plánovat a strukturovat váš obsah.
Příklad podnětu: „Plánuji strukturu nového webu zaměřeného na osobní finance. Stáhl jsem si soubor klíčových slov souvisejících s „rozpočtem“. Uspořádejte prosím tato klíčová slova do tematických skupin a prezentujte je ve formě tabulky.“
7. Posílení tematické autority
K dosažení autority v dané oblasti je třeba pravidelně publikovat vysoce kvalitní obsah na konkrétní téma. AI dokáže vyhodnotit váš stávající obsah a navrhnout zlepšení, která posílí vaši autoritu ve vaší oblasti.
Příklad podnětu: „Chci analyzovat tematickou autoritu svého webu v oblasti digitálního marketingu. Přiložený soubor obsahuje kopii kompletní mapy webu. Vyhodnoťte, jak každý blogový příspěvek souvisí s hlavními tématy SEO a obsahového marketingu. Označte všechny příspěvky, které by mohly oslabit tematické zaměření.“
8. Personalizace vašeho stylu psaní
Díky trénování AI na vašich předchozích pracích můžete zajistit, že generovaný obsah bude přesně odpovídat vašemu osobnímu stylu a tónu.
Příklad podnětu: „Píšu článek o „produktivitě práce na dálku“. Některé části už mám napsané, ale s ostatními potřebuji pomoci. Popište prosím styl, hlas, tón a strukturu a vytvořte novou část ve stejném stylu.“
Příklady AI podnětů pro psaní
Ať už chcete zvýšit svou přítomnost na sociálních médiích nebo vylepšit své e-mailové marketingové aktivity, tyto vzorové AI podněty pro psaní vám pomohou dosáhnout požadovaných výsledků:
1. Brainstorming a tvorba nápadů
Jednou z nejzajímavějších aplikací nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence je jejich schopnost pomáhat vám s brainstormingem a generováním nápadů. Můžete například použít některé z následujících podnětů:
- Kreativní nápady: „Vytvořte inovativní koncepty pro projekt udržitelného městského bydlení, zahrnující ekologické technologie a zapojení komunity.“
- Produktová inovace: „Brainstormujte nové funkce pro zařízení nové generace pro chytré domácnosti, které zvýší pohodlí a energetickou účinnost.“
- Nápady na marketingové kampaně: „Vytvořte kreativní nápady na marketingové kampaně pro novou řadu ekologických módních doplňků zaměřených na mladé, ekologicky uvědomělé publikum.“
2. Lokalizované úpravy obsahu
Přizpůsobte podněty tak, aby obsah rezonoval s konkrétními regionálními trhy nebo demografickými skupinami. Můžete například požádat AI, aby generovala lokalizované varianty obsahu zabývající se trendy v mobilním bankovnictví přizpůsobené kulturním preferencím nebo geografickým podmínkám.
3. Vzdělávací blogové příspěvky
Vytvářejte podněty pro informativní témata blogů, která budou vzdělávat vaše publikum. Například, požádejte o obsah generovaný umělou inteligencí nebo příspěvky na sociálních médiích o dopadu umělé inteligence na zlepšení zákaznických služeb v bankovním sektoru, které poskytují praktické poznatky a analýzy odvětví.
Podnět: „Napište informativní blogový příspěvek s názvem „Role AI v transformaci zákaznických služeb v bankovnictví“. Zahrňte případové studie a odborné poznatky o trendech v oblasti zavádění AI. “
4. Interaktivní kvízy a ankety
Vytvářejte poutavé podněty pro interaktivní kvízy nebo ankety, které podpoří zapojení publika. Umělou inteligenci můžete například využít k vytvoření kvízových otázek týkajících se tipů pro správu osobních financí nebo anket o preferencích zákazníků v oblasti digitálních bankovních služeb.
5. Obsah e-mailového zpravodaje
Vytvořte podněty pro e-mailové zpravodaje, které upoutají pozornost a podnítí interakci. Požádejte o předměty, předhlavičky a obsah, které propagují tipy pro finanční gramotnost nebo oznamují nadcházející webináře o investičních strategiích.
Podnět: „Vytvořte newsletter oznamující nadcházející webináře na téma „pokročilé investiční strategie“. Zahrňte poutavé předměty, předhlavičky a podrobnosti o webinářích.“
6. Kampaně na sociálních médiích
Vytvářejte podněty pro příspěvky na sociálních médiích, které zvýší viditelnost značky a zapojení uživatelů. Například můžete AI požádat, aby vytvořila popisky pro Instagram s příběhy o úspěchu zákazníků nebo příspěvky na LinkedIn diskutující o inovacích ve fintech a jejich dopadu na finanční služby.
7. Nápady na scénáře videí
Využijte AI k vytvoření scénářů pro vysvětlující videa nebo produktové prezentace. Vytvořte scénář, který efektivně komunikuje funkce a výhody aplikace pro správu osobních financí.
Podnět: „Napište scénář pro vysvětlující video, které ukazuje, jak náš chatbot poháněný umělou inteligencí zlepšuje zákaznický servis ve finančních institucích.“
8. Nástiny bílých knih nebo elektronických knih
Generujte podněty k psaní nebo vytváření komplexních white paperů nebo e-knih na témata specifická pro dané odvětví. Umělou inteligenci lze například požádat o vytvoření osnov, které se zabývají novými trendy v technologiích digitálního bankovnictví nebo výsledky výzkumu chování spotřebitelů ve finančních službách.
Podnět: „Vytvořte osnovu pro bílou knihu na téma „budoucnost digitálních plateb“. Zahrňte sekce o technologii blockchain, mobilních peněženkách a dopadech regulace.“
9. Obsah optimalizovaný pro SEO
Vytvářejte podněty pro vývoj obsahu optimalizovaného pro SEO, který zvýší viditelnost ve vyhledávačích. Požádejte například o generování titulků článků a osnov blogových příspěvků zaměřených na praktické tipy pro finanční plánování nebo investiční strategie optimalizované pro relevantní klíčová slova.
Podnět: „Vytvořte SEO-přátelské názvy článků a osnovy pro „10 nejlepších aplikací pro osobní finance pro rok 2024“. Zaměřte se na použitelnost, funkce a uživatelské recenze.“
10. Reference zákazníků a případové studie
Využijte AI k vytvoření autentických zákaznických referencí a případových studií. Vyzvěte AI k vytvoření obsahu, který představí skutečné příběhy úspěchu a ilustruje, jak váš produkt řeší konkrétní výzvy.
Podnět: „Vytvořte reference zákazníků, které ukazují, jak naše fintech řešení pomohla firmám zvýšit provozní efektivitu a spokojenost zákazníků.“
11. Korektura a vylepšení obsahu
Nástroje AI pro korekturu zjednodušují kontrolu obsahu tím, že rychle zkontrolují gramatiku, interpunkci a styl. Některé z nich jdou nad rámec základních nástrojů pro kontrolu pravopisu a zlepšují čitelnost a přizpůsobují tón hlasu vaší značky.
Podnět: „Zkontrolujte následující text z hlediska gramatiky, interpunkce a stylistických chyb. Ujistěte se, že tón je konzistentní a vhodný pro profesionální obchodní blog. Zvýrazněte všechny složité věty a navrhněte jednodušší alternativy pro zlepšení čitelnosti. Zkontrolujte také srozumitelnost a soudržnost celého textu.“
Prozkoumejte příklady úspěšného obsahu generovaného umělou inteligencí
Podívejme se na několik pozoruhodných příkladů úspěšného obsahu generovaného umělou inteligencí a zdůrazněme, jak různé organizace využily umělou inteligenci k dosažení pozoruhodných výsledků:
1. Finanční poradenství Bankrate
Bankrate, přední webová stránka zabývající se finančním poradenstvím, využívá AI k vytváření informativních článků. Díky využití AI k vytvoření prvních návrhů, které jsou poté zkontrolovány a upraveny lidskými redaktory, zajišťuje Bankrate přesnost a relevanci svého obsahu.
Tato kombinace efektivity umělé inteligence a lidské odbornosti vedla k stovkám tisíc návštěv měsíčně z organického vyhledávání. Důvěryhodnost a autorita domény Bankrate spolu s důkladným redakčním dohledem byly klíčové pro udržení vysokého hodnocení a důvěryhodnosti.
2. Zlepšení míry prokliku (CTR) TV 2 Fyn
Dánská zpravodajská agentura TV 2 Fyn experimentovala s titulky generovanými umělou inteligencí, aby zvýšila zájem o články. Pomocí ChatGPT vytvořili několik variant titulků a provedli A/B testy, aby porovnali jejich výkonnost s titulky vytvořenými lidmi.
Výsledky byly působivé, protože nadpisy generované umělou inteligencí dosáhly 59% nárůstu CTR. Tento úspěch podtrhuje potenciál umělé inteligence vytvářet poutavé a klikatelné nadpisy, které zvyšují míru zapojení u online obsahu.
3. Shrnutí výsledků hospodaření společnosti Bloomberg
Bloomberg využívá AI ke zlepšení tvorby obsahu a výzkumných pracovních postupů. Do svých mobilních aplikací, včetně aplikací Bloomberg Professional pro iOS a Android, zavedli AI-Powered Earnings Call Summaries a vylepšené vyhledávání dokumentů.
Shrnutí výnosů založená na umělé inteligenci umožňují analytikům rychle extrahovat klíčové informace ze složitých finančních údajů. V kombinaci s funkcí vyhledávání dokumentů, která využívá zpracování přirozeného jazyka k prohledávání milionů důvěryhodných dokumentů, tyto nástroje výrazně zkracují čas potřebný k nalezení důležitých informací a zlepšují celkový pracovní postup při výzkumu.
4. Asistent psaní Grammarly využívající umělou inteligenci
Grammarly se stalo nepostradatelným nástrojem pro miliony uživatelů po celém světě, který nabízí pomoc při psaní v reálném čase s cílem zlepšit gramatiku, pravopis a srozumitelnost. Díky integraci algoritmů umělé inteligence pomáhá Grammarly uživatelům vytvářet propracovaný a profesionální obsah na různých platformách, od e-mailů a dokumentů až po příspěvky na sociálních sítích. Tento nástroj nejen zlepšuje individuální psací dovednosti, ale také zajišťuje, že obsah je bezchybný a snadno čitelný.
Tipy pro psaní efektivních podnětů pro AI
Vytváření efektivních podnětů pro psaní pomocí AI zahrnuje několik strategických přístupů, které zajišťují srozumitelnost, konkrétnost a relevanci generovaného obsahu. Při vytváření podnětů pro ChatGPT zajišťuje několik kroků, že odpovědi, které obdržíte, budou užitečné a relevantní.
Podívejme se na tyto kroky podrobněji:
1. Přiřaďte roli
Nejprve využijte techniku „Chovejte se, jako by...“ a přiřaďte ChatGPT roli. To pomůže modelu AI pochopit, jaký úhel pohledu by měl zaujmout. Můžete například říci: „Zaujmeš roli [role]“ a upřesnit, zda chcete, aby ChatGPT vystupoval jako odborník na sociální média, soucitný řečník, kouč osobního rozvoje nebo něco jiného.
2. Dejte jasný, popisný a přesný úkol
Dále buďte konkrétní v tom, co chcete, aby ChatGPT udělal. Namísto toho, abyste řekli „Napiš mi blogový příspěvek“, můžete například říct „Napiš šest odstavců dlouhý blogový příspěvek v první osobě určený pro čtenáře, kteří milují kočky, včetně vtipného příběhu, zakončený otázkou, zmínkou o mé zrzavé kočce Orlandovi a odkazem na [název značky] kočičího krmiva. V případě potřeby rozdělte velké úkoly na menší, například nejprve požádejte o možnosti nadpisů, poté o shrnutí a nakonec o hlavní obsah.
3. Poskytněte kontext
Do podnětu zahrňte vše, co by mohlo pomoci ChatGPT dosáhnout lepších výsledků. Uveďte podrobnosti o tom, co potřebujete, a přidejte informace o svém preferovaném stylu psaní, účelu textu a jakékoli související informace, které pomohou nastínit kontext.
4. Uveďte příklady
Příklady pomáhají AI napodobit požadovaný styl a splnit vaše očekávání. Pokud žádáte o tweety, sdílejte tweety, které se v minulosti osvědčily. V případě SOP přiložte takový, který odpovídá požadovanému stylu. Příklady mohou pocházet z různých zdrojů a nemusí být nutně vaše vlastní.
5. Vytvořte pravidla
Jasně specifikujte svá pravidla, například požadavek na výstup ve dvou sloupcové tabulce, velká písmena na začátku vět, nebo vysvětlení dostatečně jednoduché pro pětileté dítě. Čím konkrétnější jsou vaše pravidla, tím kreativněji může ChatGPT v jejich rámci pracovat.
6. Vytvořte omezení
Oddělte to, co chcete, aby AI dělala, od toho, co nechcete, aby dělala. Seznamte omezení, abyste se vyhnuli nežádoucím výsledkům. Mohou být konkrétní, jako například „Nepoužívejte dvě slova, když stačí jedno“ nebo „Nepoužívejte idiomy“. Omezení pomáhají AI zůstat v rámci požadovaných parametrů.
7. Vyhodnoťte a opakujte
Buďte připraveni své podněty vylepšovat. Klíčem je trpělivost a opakování. Vyhodnoťte každý soubor výsledků, proveďte změny a sledujte, zda se výstup zlepšil. Uložte si své podněty, abyste je mohli postupem času vylepšovat, až najdete ten správný recept.
8. Začleňte klíčová slova a fráze
Používejte termíny, které přímo souvisejí s vaším tématem nebo odvětvím. Například v podnětu týkajícího se digitálního marketingu uveďte konkrétní termíny jako „SEO“, „strategie obsahu“ nebo „zapojení sociálních médií“, aby AI pochopila kontext a poskytla cílené informace.
9. Kombinace více podnětů
Kombinace více podnětů může zvýšit hloubku a rozsah obsahu generovaného umělou inteligencí. Začněte s obecným podnětem, abyste stanovili kontext, a poté pokračujte podrobnějším podnětem a konkrétními pokyny, abyste výstup vylepšili. Například můžete použít podnět „Vysvětlete základy technologie blockchain. Uveďte příklady jejích aplikací ve finančnictví a zdravotnictví.“
10. Používejte „co dělat“ a „co nedělat“ s AI podněty
Do svých podnětů zahrňte jasné pokyny, abyste nasměrovali odpovědi AI požadovaným tónem a směrem. Například: „Popište výhody obnovitelných zdrojů energie. ZDŮRAZŇTE výhody pro životní prostředí. NEZMIŇUJTE konkrétní značky.“
Využití nástrojů AI ke zlepšení procesu tvorby obsahu
I když je dobré mít na paměti tyto tipy pro vytváření kvalitních podnětů, budete potřebovat výkonný nástroj umělé inteligence, abyste mohli vytvářet obsah dokonale přizpůsobený vašim potřebám.
Například asistent ClickUp poháněný umělou inteligencí, ClickUp Brain , je navržen tak, aby zjednodušil a vylepšil váš pracovní postup při tvorbě obsahu.
Zde jsou konkrétní funkce, které vám mohou pomoci:
- AI Writer for Work
- Asistent psaní : Poskytuje návrhy v reálném čase týkající se gramatiky, stylu, slovní zásoby a celkové soudržnosti, aby zlepšil kvalitu vašeho psaní.
- Integrovaná kontrola pravopisu: Automaticky kontroluje pravopisné chyby ve vašich dokumentech a úkolech a zajišťuje, že váš obsah je bezchybný.
- Rychlé odpovědi AI: Generuje rychlé, kontextově vhodné odpovědi na zprávy, které vám pomohou udržet perfektní tón.
- Vytváření tabulek: Umožňuje vytvářet tabulky s bohatými daty a poznatky, které jsou užitečné při organizování informací.
- Vytvářejte šablony: Okamžitě generujte šablony pro úkoly, dokumenty a projekty přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.
- Vytvářejte přepisy: Převádí hlas na text a pomocí AI odpovídá na otázky z vašich schůzek a klipů.
- AI Knowledge Manager
- Okamžité odpovědi: Poskytuje okamžité a přesné odpovědi na základě kontextu z jakékoli práce v rámci ClickUp a související s ním.
- Workspace Q&A: Umožňuje vám vytvářet a vyhledávat obsah relevantní pro vaše pracovní prostředí, čímž šetří čas strávený ručním vyhledáváním.
Můžete také použít ClickUp Docs k uložení všech svých dokumentů na jednom místě, což usnadňuje organizaci a přístup k vašemu obsahu. Chcete-li efektivně strukturovat své dokumenty, můžete vytvářet vnořené stránky, používat šablony a přidávat bohaté formátování.
Zde jsou některé další funkce, které ClickUp Docs nabízí:
- Docs Hub: Docs Hub poskytuje centralizované místo pro správu všech vašich dokumentů. Můžete vyhledávat, třídit a filtrovat své dokumenty, což usnadňuje vyhledávání potřebných informací.
- Správa verzí: ClickUp Docs podporuje historii verzí, což vám umožňuje sledovat změny a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím.
- Spolupráce v reálném čase: Upravujte dokumenty v reálném čase společně se svým týmem. Můžete označovat ostatní komentáři, přiřazovat úkoly a převádět text na sledovatelné úkoly, aby všichni byli na stejné vlně.
- Sdílené odkazy: Vytvářejte odkazy na své dokumenty, které vám umožní sdílet obsah s osobami mimo váš pracovní prostor. Můžete ovládat úroveň jejich přístupu, od pouhého prohlížení až po plná práva k úpravám.
- Integrace s úkoly: Propojte své dokumenty s úkoly, projekty a pracovními postupy v rámci ClickUp. Tato integrace zajišťuje, že váš obsah je vždy propojen s relevantní prací, což usnadňuje realizaci nápadů.
A co víc? Použijte šablonu ClickUp ChatGPT Prompts for Writing a snadno vytvořte poutavý a zajímavý obsah.
S touto šablonou můžete:
- Generujte nápady: Rychle vymýšlejte nové nápady pro články, blogy a různé typy obsahu.
- Vytvářejte poutavé příběhy: Vymýšlejte jedinečné a zajímavé příběhy, které upoutají pozornost vašich čtenářů.
- Brainstorming nových témat: Objevujte nová témata a inovativní přístupy, které vám pomohou vylepšit vaše psaní.
Zde jsou klíčové vlastnosti této šablony:
- Podněty: Získejte přístup k 200 obecným podnětům pro psaní v rámci vnořeného dokumentu ClickUp Doc.
- Vlastní zobrazení: Organizujte a spravujte své příběhy pomocí různých zobrazení ClickUp, jako je tabule nebo kalendář, které usnadňují přístup k vašim textům a jejich sledování.
- Projektový management: Vylepšete své projekty psaní pomocí funkcí, jako je sledování času, připomenutí, vztahy a odhady času.
Budoucí využití a potenciál AI psaní
AI nápady pro psaní jsou na prahu transformativní evoluce, o čemž svědčí rekordní nárůst počtu uživatelů ChatGPT. Přijetí generativní AI společnostmi nedávno vyskočilo z 54 % na 72 %. Tato technologie je nejen rozšířená, ale také velmi oblíbená, zejména mezi generacemi mileniálů a Z.
Nad rámec svých současných schopností slibují, že se stanou sofistikovanými nástroji pro tvorbu obsahu. Můžeme očekávat pokrok v následujících oblastech:
- Hyperpersonalizované podněty: AI přizpůsobí podněty na základě individuálních preferencí uživatelů, stylů psaní a cílových skupin.
- Vícejazyčná a kulturní adaptace: Podněty hladce zohlední jazykové a kulturní nuance, což umožní tvorbu globálního obsahu.
- Kreativní průzkum: AI bude generovat inovativní a nekonvenční podněty, které posunou hranice kreativity.
- Informace založené na datech: AI nabídne návrhy podložené daty na základě analýzy rozsáhlých datových sad a optimalizace výkonu obsahu.
- Šablony pro konkrétní odvětví: Šablony přizpůsobené pro obory jako právo, medicína a finance zvýší přesnost a efektivitu.
Díky tomuto vývoji budou tvůrci obsahu schopni vytvářet kvalitnější a relevantnější obsah v rychlejším tempu.
Role AI v transformaci tvorby obsahu
AI rychle mění podobu tvorby obsahu. Díky automatizaci počátečních fází, navrhování nápadů a zlepšování kvality psaní umožňuje AI tvůrcům soustředit se na strategii a kreativitu na vyšší úrovni.
Nástroje jako ClickUp Brain s funkcemi založenými na umělé inteligenci ukazují, jak můžete tyto pokroky integrovat, abyste zjednodušili pracovní postupy a zvýšili produktivitu. S vývojem umělé inteligence můžeme očekávat budoucnost, ve které bude lidská vynalézavost a umělá inteligence hladce spolupracovat a vytvářet výjimečný obsah ve velkém měřítku.
