10 bezplatných generátorů odstavců s umělou inteligencí pro psaní v roce 2025

Tvůrčí blok může postihnout každého a někdy potřebujete trochu pomoci, abyste dostali slova na papír. Bez ohledu na vaše psací schopnosti vám generátor odstavců pomůže pracovat rychleji a zvládnout více úkolů. Od generování popisů produktů po příspěvky na sociálních médiích – AI nástroje mohou být skvělým výchozím bodem, který vám pomůže překonat tvůrčí blok.
Samozřejmě budete chtít vybrat ten správný generátor odstavců, abyste získali vysoce kvalitní obsah. Zde je 10 generátorů odstavců, které můžete použít v roce 2024, spolu s jejich výhodami, nevýhodami a typem obsahu, pro který jsou nejvhodnější.
Co byste měli hledat v generátoru odstavců?
Generátory odstavců využívající umělou inteligenci(AI) vytvářejí obsah na dané téma na základě zadání nebo bodového seznamu.
Nástroje AI pro psaní lze použít pro brainstorming, psaní motivačních dopisů, copywriting, obsahový marketing a desítky dalších případů použití, které urychlují proces psaní.
Jak si ale můžete být jisti, že váš generátor textu bude vytvářet jedinečné a kvalitní odstavce obsahu? Zde jsou tři věci, na které byste se měli u generátoru odstavců zaměřit:
- Čitelnost: Vytváří generátor odstavců poutavé odstavce, které se lidem snadno čtou? Pokud generovaný obsah používáte pro blog nebo příspěvky na sociálních médiích, budete chtít text, který odpovídá vašemu vlastnímu stylu psaní.
- Spolehlivost: Vytváří generátor odstavců přesný a originální obsah? Vyhněte se AI nástrojům, které vymýšlejí fakta nebo příliš doslovně parafrázují existující text, abyste se nedostali do potíží s dezinformacemi nebo plagiátorstvím.
- Cena: Kolik stojí jejich používání? Ačkoli existují bezplatné generátory odstavců, některé z nejlepších nástrojů pro psaní vyžadují předplatné. Pro profesionální použití se může vyplatit investovat do výkonnějšího nástroje.
10 nejlepších generátorů odstavců, které můžete použít
Od bezplatných nástrojů, které vytvářejí texty optimalizované pro SEO, až po prémiové nástroje s pokročilým formátováním a šablonami – vyzkoušejte jeden z těchto 10 generátorů odstavců, abyste vytvořili jedinečný obsah a oslovili svou cílovou skupinu.
1. ClickUp
ClickUp je více než jen generátor odstavců: je to plnohodnotný nástroj pro správu projektů, který podporuje spolupráci prostřednictvím tabulek a dalších funkcí. Pokud jde o funkce AI, můžete pomocí ClickUp vytvořit propagační e-maily, shrnout poznámky z jednání, generovat akční položky a mnoho dalšího, a to pouhými několika kliknutími!
Díky formátovacím nástrojům ClickUp, které umožňují vytvářet tabulky, záhlaví a další prvky pro rozčlenění dlouhých odstavců textu, ušetříte spoustu času a úsilí. Použijte ClickUp ke zvýšení produktivity psaní a zároveň podnícení kreativity!
Nejlepší funkce ClickUp:
- Vysoce kvalitní text: Podněty ClickUp jsou ručně vytvořené a podložené výzkumem, takže získáte inteligentní obsah přizpůsobený každému případu použití.
- Praktický obsah: ClickUp vám ušetří čas tím, že shrne poznámky z jednání a vygeneruje akční položky, takže to nemusíte dělat sami.
- Knihovna šablon: Pokud vám AI nástroje pro psaní nestačí, navštivte ClickUp Template Center a vyberte si z tisíců přizpůsobitelných šablon.
Omezení ClickUp:
- Hosté a uživatelé s tarifem Free Forever nemají přístup k nástrojům AI.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Zjednodušené
Simplified AI writer je komplexní nástroj pro generování textu, který dokáže vytvářet popisky pro sociální sítě, celé odstavce a dokonce i dlouhé texty, jako jsou blogové příspěvky. Získáte přístup k více než 50 šablonám, které pokrývají různé tóny a jazyky.
Nástroj pro přepisování můžete použít k oživení starého obsahu, zatímco vestavěná kontrola plagiátů zajistí, že váš psaný obsah bude dostatečně jedinečný. Jakmile budete mít nový obsah připravený, publikujte jej na sociálních médiích nebo naplánujte jeho zveřejnění přímo z aplikace.
Zjednodušené nejlepší funkce:
- Různé tóny a jazyky: Simplified vám pomůže vytvořit širokou škálu obsahu s více než 50 šablonami, 10 tóny a 30 jazyky.
- Flexibilní nástroje: Simplified umí generovat hashtagy, vytvářet popisky k fotkám, navrhovat nápady na blog a mnoho dalšího. Obsahuje také nástroje pro grafický design, úpravu videa a animaci, které pokryjí všechny vaše potřeby v oblasti tvorby obsahu.
- Plánovač sociálních médií: Nemusíte opouštět aplikaci, abyste mohli publikovat svůj obsah na sociálních médiích nebo jej přidat do svého marketingového kalendáře.
Zjednodušená omezení:
- K zahájení je nutné si vytvořit účet.
- Limit 5 členů na tým
Zjednodušené ceny:
- Navždy zdarma
- Malý tým: 20 $/měsíc, 5 členů
- Business: 33 $/měsíc, 5 členů
- Růst: 81 $/měsíc, 5 členů
- Podniky nebo agentury: Kontaktujte nás ohledně cen
Zjednodušené hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
3. Copy. ai
Copy. ai je nástroj pro generování odstavců zaměřený na psaní blogů, e-mailů a sociálních médií. Umí věci, které ChatGPT nezvládne, jako například převést profily na LinkedIn do odrážek a shrnovat videa z YouTube.
Jak funguje generátor odstavců Copy.ai? Stačí zahájit chat a sdělit Copy.ai, co chcete, aby udělal. Dokument můžete průběžně upravovat, abyste se ujistili, že zní přirozeně a odpovídá vašemu osobnímu stylu nebo stylu vaší značky.
Ačkoli dokáže generovat nový obsah, nezačleňuje snadno existující materiál, takže v některých případech může být vhodné vyzkoušet jednu z těchto alternativ Copy.ai.
Nejlepší funkce Copy.ai:
- Intuitivní rozhraní: Chatovací rozhraní Copy.ai je alternativou k ChatGPT a obsahuje integrovaný editor dokumentů pro snadnou úpravu.
- Podporuje více jazyků: Pokud se zaregistrujete do placeného tarifu, budete moci generovat odstavce ve více než 29 jazycích.
Omezení Copy.ai:
- Omezený počet slov za měsíc pro bezplatné uživatele
- Na rozdíl od jiných generátorů odstavců nepodporuje podstatné uživatelské vstupy.
Ceny Copy.ai:
- Zdarma: Až 2 000 slov za měsíc
- Pro: 36 $/měsíc, neomezený počet slov a až 5 uživatelů
- Podnikové: K dispozici jsou přizpůsobené plány
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,8/5 (168 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (54 recenzí)
4. Rytr
Rytr je generátor odstavců, který vám pomůže s reklamami na sociálních médiích, blogovými příspěvky a dokonce i s beletrií. Můžete si vybrat z více než 30 jazyků, 20 tónů a 40 případů použití, abyste získali obsah, který potřebujete pro širokou škálu scénářů.
Rytr má kontrolu plagiátů, která zajistí, že budete generovat obsah bez plagiátů, a dokonce může optimalizovat vaše blogové příspěvky pro vyhledávače pomocí meta popisů SEO.
Nejlepší funkce Rytr:
- Integrace: Rytr nabízí pluginy pro Shopify a WordPress a má API, takže jej můžete integrovat s jinými nástroji, které již používáte.
- AI obrázky: V závislosti na vašem tarifu můžete také použít Rytr k generování obrázků: až 5 za měsíc v bezplatném tarifu a 100 za měsíc v tarifu Unlimited.
Omezení Rytr:
- Omezení počtu znaků u některých tarifů
Ceny Rytr:
- Bezplatný tarif: až 10 000 znaků
- Úsporný tarif: 9 $/měsíc, 100 000 znaků
- Neomezený tarif: 29 $/měsíc, neomezený počet znaků
Hodnocení a recenze Rytr:
- G2: 4,7/5 (756 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (12 recenzí)
Bonus: Generátory biografií s umělou inteligencí!
5. Anyword
Anyword je generátor obsahu zaměřený na marketing, který obsahuje nástroje „Copy Intelligence“ pomáhající vytvářet kvalitní obsah, který přináší konverze. V rámci plánu Starter si můžete nastavit dvě cílové skupiny a dvě pravidla pro značku, v rámci plánu Business pak neomezený počet pravidel pro značku a cílových skupin.
Všechny plány zahrnují kontrolu plagiátů a integraci Grammarly, aby byl zajištěn vysoký standard obsahu. Plán Starter je ideální pro nezávislé marketingové profesionály, kteří chtějí vyzkoušet generované odstavce, zatímco plán Teams zahrnuje 3 místa s možností přidání dalších za 49 $ měsíčně.
Nejlepší funkce Anyword:
- Integrace Grammarly: Anyword má vestavěnou integraci Grammarly, která vám pomůže najít a opravit jakékoli pravopisné a gramatické chyby.
- Prediktivní skóre výkonu: Skóre výkonu hodnotí váš marketingový obsah, abyste věděli, který text reklamy má největší šanci na konverzi.
Omezení Anyword:
- Žádná bezplatná verze
Ceny Any Word:
- Starter: 49 $/měsíc
- Data-Driven Teams: 99 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword:
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (384 recenzí)
6. Jasper. ai
Jasper je nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, který vám pomůže vymyslet jedinečný a informativní odstavec v souladu s autentickým hlasem vaší značky. Můžete si vybrat z tónů jako Bold (odvážný), Cheeky (drzý), Formal (formální) a Pirate (pirátský) a dokonce jej trénovat na vašem stávajícím obsahu, jako jsou vaše webové stránky, stylové příručky a katalogy.
Jasper nabízí více než 50 šablon a podporuje více než 30 jazyků. Ačkoli neobsahuje vestavěné SEO nástroje ani kontrolu plagiátů, můžete jej za příplatek používat společně s nástroji jako SurferSEO a Copyscape.
Nejlepší funkce Jasper.ai:
- Lookback: U dlouhých dokumentů Jasper zohlední předchozích 1 500 znaků, aby zajistil čitelnost a konzistentnost následujících odstavců.
- AI Art: Jasper také nabízí nástroje AI Art, takže můžete do svého obsahu přidávat obrázky a ilustrace, aniž byste k tomu museli používat samostatný online nástroj.
Omezení Jasper.ai:
- Žádné bezplatné plány
- Žádná vestavěná kontrola plagiátů
Ceny Jasper.ai
- Creator: 49 $/měsíc
- Týmy: 125 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper.ai
- G2: 4,7/5 (1 211 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1 798 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy k Jasper AI!
7. Hypotenuse AI
Hypotenuse AI je nástroj pro tvorbu obsahu, který se zaměřuje na několik klíčových případů použití, jako jsou e-commerce platformy a blogový obsah založený na faktech. Můžete použít nástroj Content Detective, který vám pomůže najít a citovat zdroje, a generátor hromadného obsahu, který vám pomůže vytvořit desítky popisů produktů, popisků pro sociální média a dalšího obsahu najednou.
Ačkoli Hypotenuse AI má mnoho účinných funkcí, má také několik omezení. Cenový systém založený na kreditech znamená, že za 100 kreditů získáte přibližně 25 000 slov a v závislosti na plánu budete mít k dispozici pouze omezený počet kontrol plagiátů.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI:
- Content Detective: Tato funkce vám pomůže najít faktické informace na internetu, aby vaše blogové příspěvky byly aktuální a citovaly spolehlivé zdroje.
- Integrace: Hypotenuse AI se integruje s Shopify a dalšími e-commerce nástroji, takže můžete snadno vytvářet popisy produktů a publikovat je.
- Hromadné generování: Vytvářejte velké množství obsahu najednou, místo abyste začínali od nuly s každým kusem obsahu, který generujete.
Omezení Hypotenuse AI:
- Cenový systém založený na kreditech
- Omezené kontroly plagiátů
Ceny Hypotenuse AI:
- Starter: 29 $/měsíc
- Růst: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hypotenuse AI:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. NeuralText
NeuralText je generátor odstavců, který dokáže psát poutavé odstavce od nuly nebo vám pomůže vytvořit náhodný odstavec, abyste překonali tvůrčí blok. Tento nástroj AI má také vestavěné funkce SEO, které zajistí, že obsah, který vytváříte, je vhodný pro SEO.
NeuralText také podporuje pluginy a integrace, i když Google Docs je v současné době jediný dostupný.
Nejlepší vlastnosti NeuralText:
- Analýza SERP: Analyzujte svou konkurenci a optimalizujte své blogové příspěvky pomocí nástroje pro tvorbu osnov a funkce analýzy vyhledávačů.
- AI Copywriter: Tato funkce vám pomůže vytvořit popisy produktů a marketingové texty pro Facebook, LinkedIn a další sociální sítě a e-commerce weby.
Omezení NeuralTextu:
- Plány Starter a Basic jsou omezeny na 20 000 slov obsahu vytvořeného umělou inteligencí.
Ceny NeuralText:
- Starter: 19 $/měsíc
- Základní: 49 $/měsíc
- Pro: 119 $/měsíc
Hodnocení a recenze NeuralText:
- G2: 4,4/5 (22 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (70 recenzí)
9. Wordkraft AI
Wordkraft AI nabízí 67 různých nástrojů AI, od generovaných odstavců až po dlouhé blogové příspěvky. Můžete začít s jednou ze 78 šablon, pracovat v 27 jazycích a publikovat přímo na WordPressu, abyste svůj obsah dostali online rychleji.
Wordkraft AI je určen pro influencery na sociálních médiích, digitální marketéry, agentury a další a nabízí omezený bezplatný tarif a 7denní bezplatnou zkušební verzi.
Nejlepší funkce Wordkraft AI:
- Generátor částí blogu: Generujte konkrétní části článku nebo blogového příspěvku, například úvod nebo závěr, které vám pomohou s procesem psaní.
- Generátor e-mailů: Vytvářejte uvítací e-maily, následné e-maily, studené e-maily a další, abyste vylepšili své marketingové kampaně a prodejní aktivity.
Omezení Wordkraft AI:
- V bezplatném tarifu pouze 1 500 slov
Ceny Wordkraft AI:
- Zdarma (není nutná kreditní karta)
- Pro Starter Plan: 9 $/měsíc
- Pro Unlimited Plan: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wordkraft AI:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Frase. io
Frase. io nabízí uživatelům nástroj AI Writer a SEO Research, který mohou použít k výzkumu, vytváření osnov, psaní a optimalizaci článků. Můžete si vybrat z šablon, jako jsou Listicle Content, Pillar Page Content, Comparison Post Content a další.
Jakmile začnete psát svůj blogový příspěvek, použijte nástroj AI Writer k vložení přechodů, přepsání odstavců, kontrole gramatických chyb a dalším účelům.
Nejlepší funkce Frase.io:
- Kontrola plagiátů: Frase. io má vestavěnou kontrolu plagiátů, která vám na základě podobnosti vašeho příspěvku s jiným obsahem udělí „skóre originality“.
- Klávesové zkratky: Klávesové zkratky můžete použít ke spuštění a zastavení generátoru textu a vložení hashtagů do dokumentu, aby Frase věděl, které části textu má vzít v úvahu.
Omezení Frase.io:
- Týmový plán zahrnuje pouze 3 uživatelská místa (25 $/měsíc za každé další místo).
Ceny Frase.io:
- Solo: 14,99 $/měsíc
- Základní: 44,99 $/měsíc
- Tým: 113,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Frase.io:
- G2: 4,9/5 (286 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (329 recenzí)
Vytvářejte lepší obsah s ClickUp
Generátory odstavců mohou být cenným pomocníkem při psaní, ale úspěch vašeho obsahu stále závisí na tom, co do něj vložíte. Dobrý nástin a konzistentní kalendář publikování mohou mít zásadní vliv.
ClickUp nabízí AI asistenta pro psaní a desítky dalších nástrojů, které vám pomohou zlepšit vaši osobní produktivitu nebo produktivitu vašeho týmu. Podívejte se na tyto bezplatné šablony kalendáře obsahu a šablony marketingového plánu a začněte!