10 nejlepších alternativ k Document360 pro vytvoření dokonalé znalostní báze

Pokud hledáte software pro správu znalostí, abyste mohli vytvořit znalostní bázi pro vaši organizaci, nemůžete minout Document360.
I když se jedná o skvělý nástroj, jako většina věcí na světě, není určen pro každého. Existuje mnoho důvodů, proč jej možná nebudete chtít použít pro vytvoření znalostní báze, od ceny přes složitost až po něco jiného.
A když k tomu dojde, budete samozřejmě hledat alternativu, která splní vaše požadavky!
Chápeme to, a proto jsme sestavili tento seznam 10 nejlepších alternativ k Document360. Než se do něj ale pustíme, pojďme si nejprve stručně představit, co jsme při sestavování tohoto seznamu hledali. ?
Co byste měli hledat v alternativách k Document360
Document360 si vybudoval renomé ve světě softwaru pro správu znalostí díky několika charakteristickým funkcím, jako je generativní AI a robustní vyhledávání, v kombinaci s bohatými možnostmi integrace.
Ujistěte se tedy, že alternativy k Document360 mají nejen tyto funkce, ale také vám pomohou spravovat znalostní bázi a proces dokumentace softwaru. Podívejme se na klíčové funkce, kterým byste měli věnovat pozornost:
- Funkce založené na umělé inteligenci: Nástroj by měl být schopen poskytovat doporučení založená na umělé inteligenci pro názvy dokumentů, tagy, shrnutí článků a popisy SEO.
- Flexibilita: Vaše alternativa k Document360 by měla zahrnovat funkce pro vytváření interní znalostní báze i znalostní báze pro zákazníky.
- Šablony: Měl by disponovat knihovnou šablon, která usnadňuje tvorbu technické dokumentace.
- Výkonná vyhledávací funkce: Nástroj by měl být schopen porozumět tomu, co se hledá, na základě historie dotazů uživatele, a poskytovat relevantnější výsledky.
- Integrace a API: Integrace s oblíbeným produktivním softwarem a nástroji pro mapování procesů a API pro vývoj vlastních integrací jsou velmi žádoucí.
10 nejlepších alternativ k Document360, které můžete použít
Prošli jsme desítky alternativ k Document360 podle výše uvedených kritérií a sestavili jsme seznam 10 nejlepších možností, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Seznámíme vás s jejich vynikajícími funkcemi, upozorníme na několik nedostatků a přiblížíme vám jejich cenové možnosti. Pojďme na to! ?
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity pro firmy všech velikostí. Není tedy překvapivé, že obsahuje také funkci ClickUp Docs pro vytvoření robustní znalostní báze. ?
Tento nástroj je vybaven snadno použitelným editorem What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG), který vám umožní vidět, jak bude váš dokument vypadat po zveřejnění. Pomocí stavebních bloků obsažených v editoru můžete přidávat různé typy obsahu (např. obrázky, titulní obrázky, nadpisy, podnadpisy, kontrolní seznamy, vnořené stránky, záložky, tabulky atd. ). Váš obsah nebo články lze také uspořádat do několika kategorií pro snadné vyhledávání.
Můžete požádat členy svého týmu, aby navrhli nápady a spolupracovali na dokumentech při jejich úpravách. Platforma obsahuje výkonné funkce pro spolupráci v reálném čase a týmovou úpravu, které to usnadňují, jako jsou komentáře, označování uživatelů, přiřazování úkolů atd.
Pokud také používáte ClickUp pro správu projektů a úkolů, dokumenty, které připravíte v ClickUp Docs, lze také propojit s vašimi pracovními postupy a zvýšit tak produktivitu. Představte si to jako kombinaci softwaru pro správu úkolů a znalostní báze!
ClickUp skutečně vyniká, když zkombinujete Docs s funkcí ClickUp AI, nativním asistentem pro psaní s umělou inteligencí. Pomůže vám rychle shrnout vaše články, generovat akční položky, upravovat, vylepšovat a formátovat váš obsah před jeho publikováním do znalostní báze. S pomocí ClickUp AI můžete dokončit práci, která by vám jinak trvala několik hodin, za pár minut a publikování vaší perfektní znalostní báze bude hračkou!
Nejlepší funkce ClickUp
- Flexibilní a užitečné možnosti stylizace, díky kterým vaše wiki a znalostní báze vyniknou
- Spolupráce s týmy v reálném čase
- Propojte dokumenty se svými úkoly v ClickUp, aby je bylo možné snadno najít.
- Ovládací prvky pro úpravy, ovládací prvky pro ochranu soukromí a další bezpečnostní funkce
- Předem navržené šablony znalostní báze
- Režim soustředění, který vašim čtenářům pomůže procházet dokumenty bez rušivých vlivů
- Integrace se Slackem, Zoomem, Loomem, Google Drive, OneDrive, Dropboxem, Vimeo a stovkami dalších oblíbených nástrojů.
Omezení ClickUp
- Vyhledávání může být někdy trochu pomalé.
- Zpočátku může být navigace složitá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Confluence
Confluence, který je součástí softwarové rodiny Atlassian, vám umožňuje snadno vytvářet, upravovat, organizovat a sdílet projektovou dokumentaci, interní wiki, osvědčené postupy a jakoukoli jinou dokumentaci, která tvoří vaši znalostní bázi.
V nástroji Pages aplikace Confluence můžete vytvářet dokumenty a tabule, které vám pomohou vizualizovat vaše nápady z hlediska designu. Stránky i tabule lze organizovat do prostorů, což jsou oblasti, kde lze obsah ukládat a organizovat podle konkrétního tématu. Prostor může být veřejný nebo soukromý a členové prostoru mohou spolupracovat nebo diskutovat o konkrétním dokumentu v reálném čase.
Nejlepší funkce Confluence
- Šablony dokumentů
- Editace a spolupráce v reálném čase
- Neomezený počet dokumentů a prostorů
- Spolupráce s hosty
- Statistiky stránky
- Integruje se s Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira a více než 1 000 dalšími nástroji pro zvýšení produktivity.
Omezení Confluence
- Pro nové uživatele znalostní báze může být rozložení trochu matoucí.
- Správa oprávnění je poněkud složitá (pro vytváření technické dokumentace).
Ceny Confluence
- Navždy zdarma
- Standard: 6,05 $/měsíc na uživatele
- Premium: 11,55 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 107 500 $/rok (minimálně 801 uživatelů)
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 100 recenzí)
3. Archbee
Archbee je software pro znalostní bázi, který se vyznačuje mimořádnou jednoduchostí a snadným používáním ve všech svých funkcích. Jeho blokový editor vám umožňuje rychle přidávat jakýkoli typ obsahu (tj. obrázky, text, nadpisy, tabulky atd.) do vašich dokumentů na požadovaná místa.
Mezitím vám asistent psaní založený na umělé inteligenci pomůže rychle připravit dokumenty tím, že vám během psaní poskytuje návrhy. Funkce vyhledávání založená na GPT nabízí přímé odpovědi na vaše dotazy namísto poskytování běžných výsledků vyhledávání ze znalostní báze.
Nejlepší funkce Archbee
- Funkce vyhledávání založená na GPT
- Blokový editor pro snadné vytváření dokumentů
- Pomoc při psaní založená na umělé inteligenci
- Integrace se Slackem, Airtable, Google Drive, Githubem, Jira atd.
- Podpora vlastních domén
Omezení Archbee
- Někteří uživatelé hlásili problémy se stabilitou.
- Omezení přizpůsobitelnosti napříč nástroji pro správu znalostí
Ceny Archbee
- Starter: zdarma
- Rostoucí: Ceny začínají na 50 USD/měsíc
- Škálovatelnost: Od 200 $/měsíc
- Enterprise: Od 960 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Archbee
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
4. Caspio
Caspio není primárně navržen jako platforma pro zvýšení produktivity podniku nebo správu znalostní báze. Místo toho slouží jako univerzální vizuální nástroj pro tvorbu aplikací a online databáze, která uživatelům umožňuje vytvářet širokou škálu aplikací s nulovými nebo minimálními znalostmi programování pomocí předem připravených šablon.
Tato platforma vám umožňuje vytvořit si vlastní samoobslužný systém správy dokumentů přizpůsobením předem navržených šablon tak, aby vyhovovaly vaší značce a dalším specifickým požadavkům. Získáte praktický administrativní panel, který nabízí přehled o tom, jak se vaše znalostní báze vyvíjí – můžete jej použít ke správě procesu tvorby a úprav článků ve vaší znalostní bázi a také ke sledování celkového počtu zobrazení, které váš obsah generoval.
Nejlepší funkce Caspio
- Vlastní branding pro vaši znalostní bázi před jejím nasazením na intranetu, CMS nebo portálu
- Podporuje neomezený počet uživatelů rozdělených podle rolí, jako jsou prohlížeč, autor a editor/schvalovatel.
- Administrativní panel pro správu znalostní báze
- Ad-hoc vyhledávání a filtry kategorií pro snadné vyhledávání informací
- Žádné poplatky za uživatele, takže náklady zůstávají stabilní a zvládnutelné i při růstu vaší firmy.
- Integrace s MS Office vám pomůže importovat data a obsah.
Omezení Caspio
- Dražší než jiné platformy znalostních bází v našem seznamu.
- Nejedná se o software pro znalostní bázi jako takový, takže rozsah funkcí je omezený.
Ceny Caspio
- Starter: Od 45 $/měsíc
- Professional: Od 540 $/měsíc
- Enterprise: Od 2 025 USD/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
5. Bloomfire
Bloomfire je intuitivní a dobře navržený nástroj, který usnadňuje sdílení znalostí, spolupráci a učení v rámci organizací. Můžete jej použít k vytvoření a údržbě znalostní báze obsahující jakýkoli druh zdrojů, které členové vašeho týmu mohou potřebovat při své každodenní práci – od důležitých oznámení po školicí a adaptační materiály.
Nástroj AI této platformy poskytuje inteligentní návrhy psaní autorům dokumentů ve vaší znalostní bázi. Identifikuje také mezery ve znalostech na základě častých vyhledávání uživatelů, takže můžete vytvářet přesně ten typ dokumentů, který váš tým chce vidět.
Funkce Deep Index od Bloomfire vám pomůže rychle najít konkrétní textovou frázi, obrázek, video nebo PDF, aniž byste museli prohledávat desítky dokumentů, abyste našli to, co potřebujete. ?
Nejlepší funkce Bloomfire
- Hloubkové indexování obsahu
- Pomoc při tvorbě dokumentů založená na umělé inteligenci
- Automatická identifikace mezer ve znalostech
- Analytika pro měření produktivity a výkonu týmu
- Integrace se všemi hlavními obchodními nástroji
Omezení Bloomfire
- Žádné API pro vytváření vlastních integrací
- Funkce vyhledávání není vždy dostačující
Ceny Bloomfire
- Flex: 25 $/měsíc na uživatele
- Talla: Ceny začínají na 460 USD/měsíc
- Starter: 1 750 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Bloomfire
- G2: 4,6/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
6. KnowledgeOwl
KnowledgeOwl je software pro znalostní bázi, který se snaží být jediným zdrojem pravdy jak pro zaměstnance vaší organizace, tak pro zákazníky. Je obzvláště užitečný pro call centra, IT a týmy vývojářů softwaru, které chtějí vybudovat samoobslužná informační centra, portály zákaznické podpory nebo úložiště projektové dokumentace.
Tento nástroj se pyšní svou schopností konsolidovat informace a usnadňovat jejich vyhledávání. Díky jeho „typo-tolerantní“ vyhledávací funkci je vyhledávání potřebných informací hračkou, i když nejste zrovna mistr v pravopisu. ?
Nejlepší funkce KnowledgeOwl
- Čtenářské skupiny pro kontrolu přístupu k obsahu
- Upozorní zamýšlené čtenáře, kdykoli aktualizujete článek.
- Interní poznámky pro autory článků
- Ruční definování vyhledávacích frází, které by měly ve výsledcích vyhledávání vrátit konkrétní článek
- Podpora vlastních domén
Omezení KnowledgeOwl
- Omezené funkce pro vytváření reportů a znalostní báze
- Žádný bezplatný tarif
Ceny KnowledgeOwl
- Flex: Od 79 $/měsíc
- Podnikání: Od 299 $/měsíc
- Enterprise: Od 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze KnowledgeOwl
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
7. SharePoint
SharePoint, vyvinutý společností Microsoft, optimalizuje pracovní postupy a spojuje týmy díky řadě funkcí, které usnadňují spolupráci a sdílení znalostí. Umožňuje vám vytvářet, spravovat, centralizovat a sdílet obsah a informace, od časových os projektů a aktualizací až po novinky a oznámení společnosti.
Vynikající funkcí SharePointu je možnost vytvářet firemní intranety, které jsou ideální pro informování zaměstnanců o všech novinkách v organizaci a pro posílení soudržnosti. Můžete také vytvářet vlastní webové stránky pro různé projekty a oddělení, kde můžete sdílet společné zdroje a aplikace a zvýšit tak produktivitu týmu.
Nejlepší funkce SharePointu
- Vytvářejte neomezený počet portálů znalostní báze
- Verze dokumentů a schvalovací pracovní postupy
- Intranetové stránky a portály
- Výkonné možnosti správy obsahu a vyhledávání
- Bezpečné sdílení souborů interně i externě
- Integrace MS Office, OneDrive, Microsoft Teams a Power BI
Omezení SharePointu
- Nastavení může být trochu složité.
- Náklady na migraci jsou vysoké
Ceny SharePointu
- Samostatný tarif: 5 $/měsíc na uživatele
- Součástí balíčku Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze SharePointu
- G2: 4/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
8. Zendesk
Jelikož se jedná především o platformu pro zákaznickou podporu a komunikaci, není překvapivé, že funkce pro správu znalostní báze Zendesk jsou zaměřeny na vytváření wiki stránek pro samoobsluhu zákazníků.
Díky wiki typu FAQ od Zendesk můžete svým zákazníkům umožnit, aby si své problémy řešili samostatně díky snadnému přístupu k knihovně informací o vašich produktech a službách.
To zase zvyšuje celkovou spokojenost zákazníků a zefektivňuje pracovní postupy vašich agentů, protože jim umožňuje nasměrovat zákazníky k užitečným zdrojům ze znalostní báze, kde najdou odpovědi na časté otázky.
Nejlepší funkce Zendesk
- Funkce Content Cues využívající umělou inteligenci poskytuje informace o tom, co zákazníci nejčastěji vyhledávají, a umožňuje vám tak vyplnit mezery ve znalostech.
- Hromadná úprava pro aktualizaci různých vlastností (např. štítky, oprávnění atd.) najednou pro více článků
- Automatizovaný chatbot, který čtenářům pomáhá rychle najít relevantní články
- Možnost uložit jakékoli vyhledávání jako seznam, aby jej vyhledávající mohl později najít.
- Zendesk Guide pro vytváření článků ve více než 40 různých jazycích
Omezení Zendesk
- Nedostatek funkcí pro spolupráci na projektech za účelem vytvoření soukromé znalostní báze
- Přidání funkcí umělé inteligence je relativně nákladné.
Ceny Zendesk
- Suit Team: 55 $/měsíc na jednoho agenta
- Suite Growth: 89 $/měsíc na agenta
- Suite Professional: 115 $/měsíc na agenta
- Suite Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pokročilý doplněk AI: 50 $/měsíc na agenta
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 700 recenzí)
9. Guru
Guru spojuje tři základní nástroje, které vám umožní vytvořit robustní interní znalostní báze: podnikové vyhledávání založené na umělé inteligenci, wiki software a intranetový portál. Funkce wiki jsou základem funkcí pro správu znalostí Guru a díky síle umělé inteligence jsou velmi snadno použitelné.
Nejlepší na tom je, že snadné používání platformy se neomezuje pouze na autory článků ve vaší znalostní bázi, ale vztahuje se i na vyhledávače a čtenáře.
Zatímco autoři mohou získat návrhy založené na umělé inteligenci, aby označili relevantní odborníky svým obsahem a dalšími pomocnými nástroji pro psaní (např. návrhy názvů, návrhy obsahu), vyhledávači mohou získat přímou odpověď na své dotazy na základě informací dostupných v znalostní bázi.
Nejlepší funkce Guru
- Najděte populární témata diskusí ze Slacku a vytvořte na jejich základě obsah.
- Detekce duplicitního obsahu
- Předem navržené šablony dokumentů
- Vyhledávání a pomoc při psaní založené na umělé inteligenci
Omezení Guru
- Chybí tmavý režim a režim soustředění
- Žádná funkce pro hromadné přidávání značek
Ceny Guru
- Starter: zdarma
- Builder: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 150 recenzí)
10. Helpjuice
Helpjuice je výkonný software pro správu znalostí a dokumentů. Je navržen tak, aby pomáhal týmům, jako je zákaznická podpora, zlepšovat jejich služby, spokojenost zákazníků a efektivněji školit nové zaměstnance. Toho dosahuje díky funkcím, jako je vyhledávání podobné Google, přizpůsobené motivy a podrobné analýzy, které vám poskytnou přehled o vašich čtenářích, potenciálních mezerách ve znalostech a oblastech, které je třeba zlepšit.
Tato platforma je jedinečná díky svým funkcím SEO, které vám pomohou zlepšit hodnocení obsahu vaší znalostní báze ve výsledcích vyhledávání Google (SERP). To vám nejen umožní snadno řešit problémy vašich zákazníků, ale také zvýší návštěvnost vašich webových stránek a přinese nové obchodní příležitosti! ?
Nejlepší funkce Helpjuice
- 5minutová zákaznická podpora
- Možnost vyhledávání podobná Google
- Stránky optimalizované pro SEO
- Vícejazyčná podpora
- Podrobné analýzy
- Přizpůsobení podle vašich potřeb bez dalších nákladů
Omezení Helpjuice
- Integrace s MS Office není plynulá
- Textový editor má některé problémy
Ceny Helpjuice
- Starter: 120 $/měsíc
- Run-up: 200 $/měsíc
- Premium Limited: 289 $/měsíc
- Premium Unlimited: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Helpjuice
- G2: Žádná hodnocení/recenze
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
Sdílejte znalosti bez námahy s nejlepší alternativou k Document360
Znalostní báze může výrazně zvýšit efektivitu vašeho týmu tím, že zefektivní důležité interní procesy, jako je zaškolování nových zaměstnanců, školení a spolupráce. Může také pomoci zákazníkům vyřešit běžné problémy bez vašeho přímého zapojení, což vám pomůže poskytovat špičkovou podporu a zvýšit spokojenost zákazníků. ?
Pokud stále máte pochybnosti ohledně alternativy k Document360, s ClickUpem rozhodně neuděláte chybu! Díky výkonným funkcím pro správu dokumentů v kombinaci s nejmodernějšími funkcemi umělé inteligence a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení vám ClickUp poskytne vše, co potřebujete, abyste mohli ještě dnes začít budovat znalostní bázi svých snů.
A nejlepší na tom je, že pro začátek s ClickUp nemusíte utratit ani korunu. Stačí se zaregistrovat zdarma a vyzkoušet si to na vlastní kůži!