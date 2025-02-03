10 nejlepších nástrojů pro dokumentaci softwaru v roce 2025

Vaše softwarová dokumentace je plánem pro budoucí vývojáře pracující na projektu a průvodcem pro uživatele, kteří se učí integrovat software do svého pracovního postupu. Dokumentace může také pomoci vývojářům poučit se z minulých chyb, což usnadní odstraňování chyb v budoucích projektech.
Dokumentace softwaru nemusí být těžkým břemenem na vašem seznamu úkolů. Se správnými nástroji můžete rychle vytvořit dokumentaci, která se snadno čte, používá a sdílí. Prozkoumáme 10 nejlepších nástrojů pro dokumentaci softwaru v roce 2024, které budete chtít použít při svém příštím vývojovém projektu.
Co jsou nástroje pro dokumentaci softwaru?
Softwarová dokumentace popisuje, jak vývojáři software vytvořili a jak by jej měl koncový uživatel používat. Může obsahovat uživatelské příručky, dokumentaci k aplikačnímu programovacímu rozhraní (API) a technické specifikace.
Správný nástroj pro správu znalostí by měl usnadnit vytváření, správu a sdílení technické dokumentace. Tyto nástroje vám pomohou generovat dokumenty rychleji a s minimálními obtížemi. Platforma pro dokumentaci softwaru může generovat dokumentaci z kódu, vytvářet znalostní bázi, spravovat systémy pro správu verzí nebo hostovat návody pro uživatele.
Co byste měli hledat v nástrojích pro dokumentaci vývojářů?
Když začnete hledat ten správný nástroj pro dokumentaci softwaru, hledejte takový, který nabízí:
- Snadné použití: Váš nástroj pro dokumentaci softwaru by měl mít potřebné funkce v uživatelsky přívětivém rozhraní.
- Automatizace: Čím více automatizace, tím lépe. Hledejte nástroj, který dokáže pomocí vašeho zdrojového kódu generovat dokumentaci a automaticky vytvářet aktuální informace.
- Funkce pro spolupráci: Vývoj je málokdy sólovým projektem. Nejlepší softwarová dokumentace umožní více členům týmu pracovat současně na stejné stránce.
- Funkce vyhledávání: Softwarová dokumentace je užitečná pouze tehdy, pokud ji můžete použít k nalezení potřebných informací. Hledejte nástroj s výkonnými vyhledávacími funkcemi a funkcemi filtrování, které vám pomohou najít konkrétní informace.
- Možnosti integrace: Nejlepší nástroje se integrují do vaší technologické infrastruktury, aby urychlily proces dokumentace softwaru.
Nástroj pro dokumentaci softwaru, který si vyberete, by měl odpovídat cílům vašeho projektu. Potřebujete něco, co vyhovuje jedinečnému pracovnímu postupu a rozpočtu vašeho týmu. Mnoho nástrojů v tomto seznamu nabízí bezplatné zkušební verze – skvělý způsob, jak vyzkoušet několik možností a zjistit, která z nich nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu.
10 nejlepších nástrojů pro dokumentaci softwaru, které můžete použít
1. ClickUp
Nástroj pro správu projektů, který je oblíbený u týmů po celém světě, může být také vaším nejlepším přítelem, pokud jde o dokumentaci softwaru. ClickUp je skvělé řešení pro vývojáře softwaru, kteří potřebují nástroj pro správu znalostí nebo prostor pro vytváření dokumentace k softwaru. K dispozici je dokonce šablona pro vývoj softwaru, která vám pomůže nastartovat proces a zajistit, že jste mysleli na vše.
Funkce jako ClickUp Docs vám umožňují vytvářet dokumentaci a propojovat související dokumenty za účelem vytváření softwarových wiki. V textu dokumentu můžete dokonce vytvářet sledovatelné úkoly, abyste nezapomněli na žádnou položku ze svého seznamu úkolů.
ClickUp také nedávno představil svou výkonnou funkci ClickUp AI, kterou můžete použít k generování webových stránek, vytváření obsahu uživatelské příručky nebo k úpravám technických textů. Nástroje AI vám dokonce pomohou převést složitý technický žargon do srozumitelné prózy.
Pokud hledáte komplexní platformu, kde můžete plánovat a spravovat svůj projekt vývoje softwaru a vše převést do snadno použitelné dokumentace, stojí za to se podívat na ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje AI vám mohou pomoci s psaním dokumentace k softwaru, včetně shrnutí dokumentů a obsahu.
- Možnosti integrace vám umožňují pracovat s více než 1 000 aplikacemi a platformami, včetně Google Drive, GitHub a Slack.
- Tisíce bezplatných šablon vám pomohou rychle začít s projektem a dokončit dokumentaci dříve.
- Díky mnoha způsobům automatizace úkolů strávíte méně času dokumentací a více času budováním své další velké softwarové inovace.
- Skvělé funkce pro spolupráci umožňují členům týmu pracovat na dokumentu současně, což vede k lepšímu sdílení znalostí.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze pro placené účty, takže pokud zůstanete u bezplatné verze, nebudete moci tento fantastický a snadno použitelný nástroj využívat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. ProProfs Knowledge Base
ProProfs Knowledge Base je cloudová platforma pro vytváření softwarové dokumentace. Tento snadno použitelný nástroj umožňuje uživatelům vytvářet komplexní znalostní báze a sdílet je veřejně i soukromě. K dispozici jsou také některé vynikající možnosti přizpůsobení.
Jednou z nejlepších funkcí tohoto nástroje pro dokumentaci softwaru je to, že jej můžete integrovat do své platformy helpdesku nebo živého chatu, což jej činí ještě užitečnějším pro vaše týmy podpory a koncové uživatele.
Nejlepší funkce znalostní báze ProProfs
- Díky integraci s vaším helpdeskem a platformami pro živý chat bude vaše softwarová dokumentace ještě užitečnější.
- Snadno použitelné nástroje pro tvorbu obsahu vám umožní bez námahy vytvářet články, průvodce, často kladené otázky a další softwarovou dokumentaci.
- Vynikající vyhledávací funkce vám pomůže rychle najít potřebné informace v softwaru znalostní báze.
Omezení znalostní báze ProProfs
- K dispozici je méně integračních možností než u jiných nástrojů pro dokumentaci softwaru na trhu.
Ceny znalostní báze ProProfs
- Zdarma: až 25 článků
- Podnikání: 29,99 $/měsíc za až 100 článků
- Vlastní doména a bílá značka: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze znalostní báze ProProfs
- G2: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
3. Document360
Document360 je nástroj pro dokumentaci softwaru, který nabízí intuitivní uživatelské rozhraní typu drag-and-drop. Díky tomu je vytváření interní a externí dokumentace snadné a můžete přidávat odkazy, obrázky, videa, bloky kódu a další prvky a vytvářet tak praktické průvodce.
Platforma nabízí robustní systém správy verzí, který umožňuje kdykoli se vrátit k předchozím verzím. Praktické analytické nástroje vám také pomohou sledovat, jak uživatelé s vaší dokumentací pracují.
Nejlepší funkce Document360
- Pěkný výběr integrací a rozšíření, které usnadní proces dokumentace.
- Skvělá správa verzí, která vám umožní snadno vrátit informace zpět několika kliknutími.
- Šablony, které vám pomohou aplikovat jednotné styly dokumentace a zachovat formáty a designy
Omezení Document360
- Ačkoli jsou integrační možnosti k dispozici v rámci nástroje pro dokumentaci, někteří uživatelé si stěžují, že jejich nastavení může být obtížné.
Ceny Document360
- Navždy zdarma
- Standard: 199 $ za projekt za měsíc
- Profesionální: 399 $ za projekt za měsíc
- Podnikání: 529 $ za projekt za měsíc
- Podnik: 599 $ za projekt za měsíc
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
4. Dropbox Paper
Dropbox Paper je platforma pro společnou úpravu a sdílení dokumentů od oblíbeného poskytovatele cloudového úložiště. Dropbox Paper umožňuje více členům týmu pracovat na dokumentech, poznámkách a plánech projektů v uživatelsky přívětivém rozhraní. Ačkoli tato platforma není plnohodnotným nástrojem pro dokumentaci softwaru, je stále užitečná v procesu dokumentace, zejména pro menší týmy, které si nemohou dovolit robustnější platformy.
Nejlepší funkce Dropbox Paper
- Tento nástroj pro dokumentaci je zdarma součástí předplatného Dropboxu, takže je to skvělý způsob, jak vytvořit dokumentaci k softwaru, pokud si nemůžete dovolit další nástroj v technologickém stacku.
- Skvělé funkce pro spolupráci umožňují týmům spolupracovat na dokumentaci softwaru, i když pracují na dálku nebo asynchronně.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete rychle začít vytvářet softwarovou dokumentaci.
Omezení Dropbox Paper
- Jelikož jeho design není specificky určen pro dokumentaci softwaru, postrádá některé automatizační funkce, které najdete v jiných nástrojích.
Ceny Dropbox Paper
- Zdarma s vaším plánem DropBox
- Ceny začínají na 9,99 $/měsíc pro osobní použití a 19,99 $/měsíc pro profesionální použití.
Hodnocení a recenze Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
5. GitBook
GitBook je oblíbená online platforma pro dokumentaci softwarových projektů, která klade důraz na spolupráci. Umožňuje týmům spolupracovat na vytváření a údržbě softwarové dokumentace prostřednictvím uživatelsky přívětivé platformy, která využívá soubory Markdown.
Nejlepší funkce GitBook
- Robustní možnosti importu a integrace vám umožňují přenést stávající dokumentaci do platformy, takže nemusíte začínat od nuly.
- Příjemné funkce pro spolupráci zajišťují, že technici i netechnici z týmu mohou přispívat k procesu dokumentace softwaru.
- Díky výkonným vyhledávacím funkcím můžete najít potřebné informace v intuitivním rozhraní.
Omezení GitBooku
- Není zde mnoho možností přizpůsobení, takže možná nebudete moci vytvořit požadovaný vzhled nebo se přizpůsobit firemním směrnicím pro branding.
Ceny GitBook
- Osobní: navždy zdarma
- Plus: 6,70 $/měsíc na uživatele
- Pro: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze GitBook
- G2: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (15+ recenzí)
6. Tettra
Tettra je jedním z nejlepších nástrojů pro dokumentaci softwaru pro interní dokumentaci. Poskytuje vám centrální prostor, kde můžete shromáždit veškerou svou dokumentaci, uspořádat ji a poté ji použít k vytvoření komplexní znalostní báze.
Nejlepší funkce Tettra
- Možnost rychle vytvářet znalostní báze ve stylu wiki, kde můžete vytvářet, organizovat a upravovat interní dokumentaci.
- Vynikající monitorovací systém, který vás upozorní na stránky bez vlastníka nebo zastaralé stránky, abyste mohli udržovat informace aktuální.
- Možnost zaslat otázky odborníkům, kteří na ně později odpoví, pokud nenajdete odpovědi pomocí výkonné vyhledávací funkce.
Omezení Tettra
- Není zde mnoho možností integrace, takže pokud chcete tento nástroj zapojit do velkého technologického stacku, může vás to zklamat.
Ceny Tettra
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Škálování: 10 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tettra
- G2: 4,6/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (5+ recenzí)
7. Whatfix
Whatfix není klasický nástroj pro dokumentaci, ale platforma pro digitální adopci. Jedná se o vynikající platformu pro zapojení uživatelů a přirozené rozšíření vaší technické dokumentace. Obsahuje řadu nástrojů, které usnadňují používání vašeho softwaru, včetně možnosti vytvářet interaktivní návody.
Nejlepší funkce Whatfix
- Možnost vytvářet uživatelské příručky pro konkrétní úkoly, abyste přesně věděli, jak svůj software používat.
- Automatizace opakujících se úkolů v rámci platformy, takže můžete udělat více jediným kliknutím a minimalizovat riziko chyb.
- Analytika, která vám řekne, v jakých oblastech softwaru uživatelé potřebují nejvíce pomoci
Omezení Whatfix
- I když se jedná o skvělou platformu pro vytváření uživatelských příruček a interaktivních uživatelských průvodců, nemusí být vhodná pro vytváření jiných typů technické dokumentace.
Ceny Whatfix
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Whatfix
- G2: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (75+ recenzí)
8. Scribe
Scribe je nástroj pro dokumentaci, který automaticky zaznamenává jednotlivé kroky procesu a přeměňuje je na snadno srozumitelné pokyny. Jedná se o snadný způsob, jak vytvořit dokumentaci k softwaru. Dokumentaci pak můžete podle potřeby upravovat a sdílet.
Nejlepší funkce Scribe
- Spousta předem navržených šablon, díky kterým bude vaše dokumentace vizuálně konzistentní s minimálním úsilím.
- Možnost použít nástroj jako rozšíření pro Chrome nebo desktopovou aplikaci k zachycení vašich procesů.
- Možnost snadného exportu vytvořené dokumentace a vložení pokynů do vaší znalostní báze, wiki nebo jiné technické dokumentace.
Omezení nástroje Scribe
- Některé z nejlepších funkcí tohoto nástroje pro dokumentaci jsou dostupné pouze za poplatek.
Ceny Scribe
- Základní: zdarma
- Pro Personal: 23 $/měsíc za jedno místo
- Pro Team: 12 $/měsíc za jedno místo s minimem pěti míst
- Enterprise: domluvte si ukázku za individuální cenu
Hodnocení a recenze Scribe
- Capterra: 4,9/5 (5+ recenzí)
9. Bit. ai
Design Bit. ai je zaměřen na spolupráci. Nástroje pro dokumentaci této platformy umožňují týmům vytvářet, organizovat a spravovat dokumentaci pomocí univerzálních pracovních prostorů v rámci aplikace. Funkce společné úpravy a komentování usnadňují shromažďování znalostí a zajišťují, že se do procesu může zapojit každý.
Nejlepší funkce Bit
- Funkce oznámení upozorňují členy týmu na nový obsah, který musí zkontrolovat nebo k němuž musí přispět.
- Pěkné integrační možnosti vám umožňují propojit se s aplikacemi jako Slack, Trello a Google Docs.
- Ovládací prvky přístupu vám pomohou zachovat soukromí citlivé dokumentace.
Omezení Bit. ai:
- K dispozici jsou omezené možnosti formátování, takže se vám bude muset líbit vzhled softwarové dokumentace, kterou pro vás Bit. ai vytvoří.
Ceny Bit. ai
- Zdarma
- Pro Plan: 8 $/měsíc na člena
- Obchodní plán: 15 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze Bit. ai
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
10. Nuclino
Nuclino je softwarový dokumentační nástroj s bohatými funkcemi, který podporuje spolupráci, nabízí správu verzí a má snadno použitelné intuitivní rozhraní. Platforma velmi usnadňuje vytváření vlastních struktur dokumentů, takže můžete nastavit svou interní dokumentaci tak, aby vyhovovala vašemu týmu.
Nejlepší funkce Nuclino
- Přehledné rozhraní usnadňuje vytváření dokumentace bez nutnosti rozsáhlých technických znalostí.
- Spolupráce v reálném čase umožňuje týmům rychle vytvářet a upravovat informace.
- Propojení dokumentů usnadňuje vytváření komplexních softwarových wiki.
Omezení Nuclino
- Někteří uživatelé hlásí problémy s velkým množstvím dokumentace, takže může být nejvhodnější pro malé až středně velké softwarové týmy.
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
Zefektivněte proces dokumentace softwaru pomocí ClickUp
Kvalitní dokumentace softwaru je základem pro lepší vývoj v budoucnosti. Správné nástroje pro dokumentaci softwaru vám pomohou vytvořit efektivní dokumentaci, podpořit spolupráci a zlepšit uživatelský zážitek.
V roce 2024 je k dispozici několik vynikajících nástrojů pro dokumentaci softwaru, ale ClickUp vyniká jako komplexní řešení. ClickUp zjednodušuje všechny aspekty vývojového procesu, včetně vytváření komplexních uživatelských příruček a sledování postupu projektu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a usnadněte si proces vývoje softwaru jako nikdy předtím.