10 nejlepších nástrojů a softwaru pro blogování, které můžete použít v roce 2025

Blogování je skvělý způsob, jak sdílet své znalosti, zájmy a postřehy. Vytváření článků pro úspěšný blog však zahrnuje mnoho proměnných faktorů – od vytváření kalendářů obsahu po psaní a úpravy příspěvků, optimalizaci SEO a propagaci vaší práce.
Naštěstí existuje na trhu mnoho fantastických placených i bezplatných nástrojů a softwaru pro blogování, které mohou tento proces zefektivnit, pomohou vám udržet pořádek, ušetřit čas a zlepšit váš obsah.
Co byste měli hledat v nástrojích pro blogování?
Pokud jde o nástroje pro blogování, jednoznačně neplatí, že jeden typ vyhovuje všem. Například pro osobní blog budete potřebovat jinou úroveň sofistikovanosti než pro profesionální blog pro B2B SaaS společnost. Existují však některé funkce, na které byste se měli zaměřit, abyste měli jistotu, že získáte tu nejlepší hodnotu.
Nejprve zvažte, k čemu budete nástroje pro blogování používat: potřebujete pomoc s psaním a editací, plánováním obsahu, SEO nebo se vším výše uvedeným? Komplexní nástroje pro blogování, jako je ClickUp, mohou pomoci s řízením a plánováním projektů, zatímco blogovací platforma jako Yoast vyniká v oblasti SEO.
Snadné použití je dalším důležitým faktorem, protože nástroje pro blogování by měly vaše úkoly zjednodušovat, nikoli komplikovat.
Schopnost efektivně spravovat pracovní zátěž je další nezbytnou funkcí, kterou byste měli hledat v nástrojích pro blogování, a funkce správy pracovní zátěže ClickUp vám mohou pomoci efektivně rozdělit úkoly.
A v neposlední řadě musí být vaše nástroje pro blogování integrovány s blogovací platformou a dalšími marketingovými nástroji, které používáte.
10 nejlepších nástrojů pro blogování, které můžete použít
Nyní, když už víte, co hledat v blogovací platformě, se podívejte na nejlepší nástroje pro blogování a SEO, které vám pomohou nastartovat váš obsahový motor na plné obrátky.
1. ClickUp
Nejlepší pro správu obsahu
ClickUp je více než jen nástroj pro správu úkolů – je to komplexní platforma pro tvorbu obsahu, spolupráci a správu projektů. Pokud hledáte způsob, jak zefektivnit plánování a psaní blogových příspěvků, ClickUp je pro vás to pravé.
S šablonou pro správu blogu ClickUp můžete efektivně strukturovat své blogové příspěvky, spolupracovat se svým týmem a sledovat svůj proces psaní. ClickUp má dokonce i nástroje pro psaní, pomocí kterých můžete vytvářet své blogové příspěvky na stejné platformě. ClickUp také nabízí širokou škálu šablon kalendáře obsahu, které můžete použít k plánování a rozvrhování svých blogových příspěvků předem.
Pokud spravujete marketingovou kampaň, funkce ClickUp pro správu marketingových kampaní jsou skvělou volbou.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladká integrace s více než 1 000 aplikacemi, která zabraňuje přepínání kontextu
- Kombinuje správu úkolů, dokumentů a projektů v centrálním hubu pro všechny pracovní potřeby.
- Nabízí celou řadu šablon marketingových plánů, které urychlují zahájení projektu.
- Automatizuje rutinní úkoly a zvyšuje produktivitu
- Umožňuje přizpůsobit správu pracovního zatížení a rozhraní individuálním potřebám.
- Vytvořte si databázi obsahu, abyste měli přehled o důležitém obsahu a mohli jej v budoucnu znovu použít nebo přizpůsobit.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby plně porozuměli a prozkoumali širokou škálu funkcí.
- V offline režimu nemusí být k dispozici všechny funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. BuzzSumo
Nejlepší pro výzkum a monitorování
BuzzSumo je výkonný nástroj pro výzkum a monitorování, který blogerům poskytuje výhodu při tvorbě a propagaci obsahu.
Buzzsumo je podobný nástroji Google Trends, ale nabízí více analytických funkcí pro sociální média a funkcí pro zapojení uživatelů než tento jednoduchý bezplatný nástroj. Buzzsumo se odlišuje od jiných nástrojů pro blogování také tím, že vám umožňuje odhalit nejvíce sdílený obsah a nejvlivnější osoby ve vašem oboru, díky čemuž váš blog zůstane relevantní a poutavý.
Jeho schopnost identifikovat vysoce výkonný obsah a klíčové influencery vám může poskytnout strategické poznatky pro vývoj působivého obsahu.
BuzzSumo nabízí robustní analytický nástroj, který vám poskytne jasný přehled o úspěchu vaší obsahové strategie a data potřebná k vylepšení vašich blogovacích aktivit.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Nástroj pro vyhledávání obsahu, který vám pomůže najít trendová témata
- Nástroj pro influencer marketing, který vám pomůže objevit a spojit se s předními influencery
- Upozornění systému pro správu obsahu, díky kterým budete mít vždy přehled o nejnovějším obsahu ve vašem oboru.
- Snadno exportujte seznam influencerů do Google Analytics, Google Docs nebo Google Sheets a vytvořte si databázi.
Omezení BuzzSumo
- Pokročilé funkce mohou ve srovnání s jinými nástroji pro blogování vyžadovat určitou dobu na osvojení.
- Ceny mohou být pro jednotlivé blogery poněkud vysoké a není k dispozici žádný bezplatný nástroj.
Ceny BuzzSumo
- Základní: 119 $/měsíc
- Tvorba obsahu: 249 $/měsíc
- PR a komunikace: 249 $/měsíc
- Balíček: 499 $/měsíc
- Enterprise: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
3. Social Champ
Nejlepší nástroj pro správu sociálních médií
Social Champ je více než jen nástroj pro správu sociálních médií – je to vaše tajná zbraň pro úspěšné marketingové kampaně na sociálních médiích.
Díky jeho komplexním funkcím můžete snadno plánovat příspěvky, sledovat svůj výkon a komunikovat se svým publikem.
Social Champ jde nad rámec pouhého plánování – nabízí také funkce pro realizaci projektů, které vám pomohou systematicky a efektivně plánovat, organizovat a realizovat vaše kampaně na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Social Champ
- Hromadné nahrávání a plánování příspěvků na různých platformách sociálních médií
- Sledování výkonu pro analýzu příspěvků na všech sociálních médiích
- Funkce pro spolupráci týmů
Omezení Social Champ
- Uživatelské rozhraní nemusí být intuitivní pro všechny uživatele.
- Omezená integrace s jinými nástroji pro blogování
Ceny Social Champ
- Zdarma
- Champion: 26 $/měsíc
- Podnikání: 89 $/měsíc
- Agentura: Ohledně cen kontaktujte Social Champ.
Hodnocení a recenze Social Champ
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
4. CoSchedule
Nejlepší pro obsahový marketing
CoSchedule je komplexní marketingová platforma s integrovanou sadou nástrojů pro blogování.
Od dynamického kalendáře obsahu přes intuitivní plánovač sociálních médií až po specializovaného manažera marketingových projektů – CoSchedule pokryje všechny aspekty vašich potřeb v oblasti content marketingu.
Jako jeden z nejlepších softwarů pro správu obsahu na trhu, CoSchedule zjednodušuje plánování, tvorbu a sdílení obsahu, díky čemuž bude vaše blogování konzistentní a efektivní.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Jednotný kalendář obsahu pro plánování a rozvrhování příspěvků
- Nástroje pro správu sociálních médií pro publikování a sledování výkonu na sociálních sítích
- Robustní funkce pro správu marketingových projektů
Omezení CoSchedule
- Pro uživatele, kteří s nástroji pro blogování začínají, může být kvůli široké škále funkcí příliš složitý.
- Ceny mohou být pro malé podniky nebo jednotlivé blogery příliš vysoké.
- Omezené SEO nástroje
Ceny CoSchedule
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Marketingová sada: Ohledně cen kontaktujte CoSchedule.
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
5. Yoast SEO
Nejlepší plugin pro SEO blogování
Yoast SEO vám přináší sílu optimalizace pro vyhledávače na dosah ruky.
Jako plugin pro WordPress blog Yoast zjednodušuje SEO nástroje tím, že je zpřístupňuje i těm, kteří mají minimální technické znalosti.
Díky hladké integraci s oblíbenými blogovacími platformami, jako je plugin WordPress, a podrobným pokynům pro zlepšení hodnocení obsahu je tento nástroj vysoce hodnocen jako jeden z nejlepších softwarových nástrojů pro SEO agentury.
Nejlepší funkce Yoast SEO
- SEO analýza každého příspěvku pomocí pluginu pro WordPress
- Analýza čitelnosti pro zlepšení struktury obsahu na vašem webu WordPress
- Tento plugin pro WordPress obsahuje implementaci schématu, které pomáhá vyhledávačům lépe porozumět vašemu obsahu.
Omezení Yoast SEO
- Pokročilé funkce vyžadují prémiovou verzi.
Ceny Yoast SEO
- Zdarma
- Premium: 99 $/rok
Hodnocení a recenze Yoast SEO
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
6. Calmly Writer
Nejlepší nástroj pro psaní blogových příspěvků
Calmly Writer je minimalistický nástroj pro psaní, který byl navržen tak, aby eliminoval rušivé vlivy a vytvořil prostředí příznivé pro soustředěné psaní.
Jeho přehledný a intuitivní design podporuje poutavé psaní, což vám umožní soustředit se na rozvoj zajímavého obsahu blogu.
Blogovací nástroje jako tento neupřednostňují jednoduchost na úkor funkčnosti ve srovnání s některými jinými nejlepšími blogovacími nástroji. Obsahuje také základní funkce, jako je automatické ukládání a offline režim, a je vybaven nástrojem pro úpravu gramatiky.
Nejlepší funkce Calmly Writer
- Rozhraní bez rušivých prvků pro lepší soustředění
- Ukládání do cloudu pro snadnou dostupnost
- Podpora pro Markdown
- Editační nástroj, který pomáhá s gramatikou
Omezení Calmly Writer
- Omezené možnosti formátování
- Žádné funkce pro spolupráci
Ceny Calmly Writer
- Jednorázová platba 12,99 $.
Hodnocení a recenze Calmly Writer
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Grammarly
Nejlepší pro opravy gramatiky a interpunkce
Grammarly je mezi nástroji pro blogování nepostradatelný. Díky své sadě funkcí přesahuje rámec tradičního softwaru pro kontrolu pravopisu.
Nabízí opravy gramatiky a interpunkce v reálném čase, návrhy stylů a dokonce i kontrolu plagiátů.
Ať už vytváříte podrobný blogový příspěvek nebo stručnou aktualizaci marketingu na sociálních médiích, Grammarly zajistí, že váš obsah bude vybroušený, profesionální a bez chyb.
Nejlepší funkce Grammarly
- Podrobná zpětná vazba k textům pro zlepšení srozumitelnosti a zapojení čtenářů
- Nástroj pro detekci plagiátů, který porovnává výsledky z různých vyhledávačů a dalších blogových příspěvků
- Přizpůsobitelné cíle psaní
Omezení Grammarly
- Pokročilé kontroly vyžadují prémiový účet.
- Nelze detekovat všechny chyby založené na kontextu
Ceny Grammarly
Závisí na velikosti týmu. Další informace najdete na stránce s cenami Grammarly.
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
Porovnejte Grammarly a Wordtune!
8. Surfer
Nejlepší nástroj pro výzkum klíčových slov
Surfer optimalizuje váš online obsah pro lepší umístění ve vyhledávačích. Analyzuje širokou škálu datových bodů z vaší webové stránky a nabízí praktické poznatky, které zvýší relevanci a konkurenceschopnost vašeho obsahu.
S nástrojem Surfer můžete provádět komplexní výzkum klíčových slov, analyzovat výsledky vyhledávání (SERP) a porovnávat svůj obsah s nejlépe hodnocenými konkurenty.
Robustní editor obsahu tohoto nástroje vám umožňuje vytvářet obsah optimalizovaný pro SEO a poskytuje návrhy v reálném čase během psaní. Je také vybaven analyzátorem SERP, který rozebírá, proč mají určité stránky vyšší hodnocení, a nabízí vám strategický plán pro zlepšení vašeho hodnocení.
Funkce Surferu pro výzkum klíčových slov pomáhá identifikovat vysoce výkonná klíčová slova, díky nimž váš blog osloví širší publikum.
Ať už jste blogger, tvůrce obsahu nebo profesionál v oblasti SEO, Surfer nabízí sadu funkcí, které vám pomohou zvýšit viditelnost, návštěvnost a zapojení vaší webové stránky.
Nejlepší funkce Surferu
- Analyzátor SERP od Surfer rozebírá, proč mají určité stránky vyšší hodnocení, a poskytuje vám plán, jak zlepšit vaše hodnocení.
- Editor obsahu vám umožňuje vytvářet obsah optimalizovaný pro SEO a nabízí návrhy v reálném čase, které vám pomohou optimalizovat proces psaní.
- Porovnejte svůj obsah s nejlépe hodnocenými konkurenty a získejte přehled o tom, co ve vašem oboru funguje a jak to můžete využít pro svůj blog.
- Propojte svůj nástroj pro výzkum klíčových slov s Google Search Console a získejte tak ještě výkonnější výzkumný nástroj.
- Používejte pokyny editoru obsahu přímo v Google Docs pomocí snadno použitelných rozšíření Surfer.
Omezení Surferu
- Počet funkcí může být pro začátečníky v oblasti SEO trochu nepřehledný.
- Žádná bezplatná verze
Ceny Surferu
- Základní: 89 $/měsíc
- Pokročilé: 179 $/měsíc
- Max: 299 $/měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte Surfer.
Hodnocení a recenze Surfer
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
9. Portent Title Maker
Nejlepší bezplatný nástroj pro blogování
Portent’s Title Maker je šikovný a bezplatný nástroj, který generuje poutavé a SEO-přátelské nadpisy pro vaše blogové příspěvky.
Jeho intuitivní design a chytrý algoritmus generují inovativní návrhy titulků, které podnítí vaši kreativitu, když se potýkáte s tvůrčí krizí.
S Portent Title Maker můžete zajistit, že každý blogový příspěvek bude mít poutavý název, který přiláká kliknutí a podpoří vaše SEO úsilí.
Nejlepší funkce nástroje Portent Title Maker
- Generuje kreativní návrhy titulků pro každý blogový příspěvek
- Snadno použitelný nástroj pro blogování, který nevyžaduje žádné přihlášení
- Pomáhá optimalizovat nadpisy pro SEO návštěvnost blogu
Omezení nástroje Portent Title Maker
- Návrhy nemusí vždy odpovídat vašemu obsahu.
- Žádné další funkce kromě generování titulků
Ceny nástroje Portent Title Maker
- Zdarma
Hodnocení a recenze Portent Title Maker
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. RightBlogger
Nejlepší pro správu marketingových kampaní
RightBlogger je strategický nástroj pro správu marketingových kampaní určený pro blogery.
Jeho primární funkcí je vyhledávání influencerů ve vašem oboru a oslovování je s nabídkou hostování na blogu – osvědčená technika pro zvýšení návštěvnosti SEO blogu a rozšíření vašeho publika.
Spolu s vaší SEO a marketingovou strategií může být RightBlogger průlomovým společníkem na vaší blogerské cestě.
Nejlepší funkce RightBlogger
- Pomáhá najít ty správné influencery ve vašem oboru
- Zefektivňuje proces oslovování hostujících blogerů
Omezení RightBloggeru
- Omezená funkčnost ve srovnání s kompletní sadou nástrojů pro blogování influencerů
- Přesnost údajů se může lišit.
Ceny RightBlogger
- Neomezený: 29,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze RightBlogger
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Revoluce ve správě blogů s ClickUp
Nástroje a software pro blogování uvedené v tomto článku mohou doplnit a vylepšit váš proces blogování díky svým jedinečným funkcím. Abyste však skutečně zefektivnili své blogování, je nezbytné centralizovat vaše procesy a efektivně spravovat obsah.
Právě v tomto ohledu ClickUp vyniká. Jako komplexní nástroj pro správu projektů nabízí ClickUp robustní šablony pro správu blogů, které jsou navrženy tak, aby vám usnadnily organizaci, plánování a sledování vašich blogových příspěvků. Ať už jste samostatný blogger nebo součástí týmu pro tvorbu obsahu, tyto šablony lze přizpůsobit vašemu pracovnímu postupu, abyste vždy měli přehled o svém blogování.
Ale to není vše. ClickUp Docs je všestranný pracovní prostor, kde můžete psát, upravovat a spolupracovat na svých blogových příspěvcích. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a možnostem úprav v reálném čase můžete vy a váš tým snadno vytvářet, revidovat a finalizovat svůj obsah, a to vše na jedné platformě.
Na závěr je důležité si uvědomit, že váš blog je pouze jedním z článků v celkové marketingové strategii. S růstem vašeho blogu poroste i potřeba integrovaného marketingového přístupu. Díky funkcím pro správu marketingových projektů ClickUp můžete hladce koordinovat své marketingové kampaně, sledovat jejich výkonnost a zajistit, aby každý obsah odpovídal vašim širším marketingovým cílům.
Tak proč ClickUp nevyzkoušet? Díky své kompletní sadě funkcí, šablon a možností spolupráce je to více než jen nástroj pro správu projektů – je to váš nejlepší pomocník při blogování. Příjemné blogování!