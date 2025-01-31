10 nejlepších alternativ Spinbotu v roce 2025 (recenze a ceny)

Spoléháte se při tvorbě obsahu na Spinbot? Nemáme vám to za zlé – koneckonců, každý má rád věci zdarma. Ale není na škodu vyzkoušet některé alternativy Spinbotu.
Pokud chcete vyzkoušet něco jiného, dnešní technologie nám nabízí spoustu inovativních možností. Většina z nich využívá sílu umělé inteligence. Výsledkem je, že tvorba obsahu pomocí umělé inteligence se rychle stala populární mezi dnešními podniky. ?
Pojďme se tedy proplést krajinou možností, ve které slova vzlétávají a věty ožívají. Doufáme, že se vám bude líbit náš pečlivě vybraný výběr nejlepších alternativ Spinbotu, které dnešní technologie nabízí.
Každá z nich je sama o sobě hvězdou a my jsme zdůraznili jejich funkce, cenové informace a recenze, abychom to dokázali.
Co byste měli hledat v alternativě ke Spinbotu?
S stovkami alternativ Spinbotu může být výběr té nejlepší časově náročný. Ale jako vždy jsme tu, abychom vám usnadnili život. ?
Zde je několik klíčových funkcí, které nám pomohly zúžit výběr na 10 nejlepších alternativ Spinbotu v roce 2024:
- Přesnost: Hledejte nástroj s funkcemi zpracování přirozeného jazyka (NLP) a kontroly gramatiky, aby byla zajištěna přesnost a kvalita.
- S podporou AI: Vyberte si něco s podporou AI. Nástroje pro tvorbu obsahu s podporou AI jsou špičkou ve svém oboru a není důvod se této výkonné technologii vyhýbat, ať už jde o nový nebo stávající obsah, pro přepisování článků nebo blogů.
- Kompatibilita: Najděte alternativu, která se integruje s vašimi stávajícími nástroji a platformami, aby zlepšila váš pracovní postup.
- Přizpůsobení: Vyberte si alternativu ke Spinbotu s možnostmi přizpůsobení, abyste mohli kontrolovat výstup a vytvořit správný tón pro vaši značku. ?️
- Kvalita výstupu: Potřebujete nástroj, který dokáže generovat vysoce kvalitní, souvislý obsah, který se čte přirozeně a zachovává význam.
- Reputace: Nezapomeňte si prověřit reputaci a recenze nových pracovních nástrojů, abyste věděli, do čeho se pouštíte.
- Podpora: Budete chtít alternativu se spolehlivou zákaznickou podporou a pravidelnými aktualizacemi, aby vše fungovalo hladce.
- Uživatelská přívětivost: Uživatelsky přívětivé rozhraní, intuitivní ovládání a podrobné návody jsou nezbytné pro udržení plné produktivity.
- Cenově výhodné: Ačkoli bezplatná verze nástroje umělé inteligence je vždy bonusem, nebojte se podívat na některé z cenově dostupných alternativ Spinbotu v tomto seznamu.
10 nejlepších alternativ Spinbotu, které můžete použít
Připravte se vstoupit do oslnivého světa generátorů obsahu AI a nástrojů pro přepisování článků. Bez dalších okolků vám tedy s hrdostí představujeme hvězdnou sestavu nejlepších alternativ Spinbotu v roce 2024.
1. ClickUp
Není žádným překvapením, že ClickUp se umístil na prvním místě našeho žebříčku. A s několika oceněními v kapse můžeme s hrdostí říci, že to není (jen) proto, že jsme zaujatí. Například ClickUp byl v roce 2024 na G2 zvolen číslem 1 v kategorii softwaru pro řízení projektů!
A zmínili jsme už, že jsme právě představili jedinečnou umělou inteligenci?
ClickUp je nejlepší alternativou Spinbotu, protože není jen nástrojem pro přepisování článků! Místo toho ClickUp AI Writing Assistant používá stovky ručně vytvořených a výzkumem podložených AI podnětů k generování jedinečných článků, e-mailů, shrnutí, akčních plánů a dalšího obsahu.
Místo přepisování článků a doufání v jedinečný obsah generuje nástroj pro psaní ClickUp nový obsah od základu pomocí technologie založené na umělé inteligenci. Je to jako mít v kapse spisovatele, který vám pomůže vytvořit originální obsah během několika sekund! ?
Algoritmy ClickUp jsou navrženy tak, aby vytvářely kvalitní obsah, který projde testem pomocí nástrojů na kontrolu plagiátů, jako je Copyscape, a pomáhá tak předcházet problémům s SEO. Vyhledávače totiž upřednostňují jedinečnost a mohou odpovídajícím způsobem penalizovat přepsaný obsah, i když máte na své straně ty nejlepší názvy článků a SEO.
Kromě generování obsahu nabízí ClickUp také řadu dalších užitečných funkcí, které potěší projektové manažery a vedoucí týmů. ClickUp zvládne vše od marketingových kalendářů po správu pracovních postupů. Naše rozsáhlé integrace vám pomohou shromáždit veškerou vaši práci do jednoho snadno použitelného dashboardu, abyste nic nezmeškali.
Pokud chcete víc než jen přeformulování, přepsání a text čitelný pro člověka, stojí za to vyzkoušet ClickUp. A pokud se vám nebude líbit, dodržíme naši 30denní záruku vrácení peněz. Zkrátka nemáte co ztratit!
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp AI Toolbar vám usnadní vylepšení vašeho psaní jediným kliknutím ?
- Jedná se o první nástroj AI založený na rolích, který je plně optimalizován pro řízení projektů.
- Integruje se s více než 1 000 nástroji, včetně WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom a Zendesk.
- ClickUp AI dokáže rozpoznat různé jazyky a generovat obsah ve stejném jazyce – navíc je anglická platforma ClickUp aktivně překládána do více jazyků, přičemž španělská verze je již k dispozici.
- Vynikající funkčnost s více než 100 nástroji pro psaní s umělou inteligencí
- Umožňuje vašemu týmu vybrat si z verze pro Mac, Windows, aplikace a rozšíření pro Chrome.
- Dostupné prémiové tarify začínají již na 5 $ měsíčně.
- Plán Free Forever zahrnuje většinu funkcí ClickUp.
- Získejte přístup ke stovkám dalších funkcí, včetně dokumentů, šablon pro sociální média, šablon projektových plánů, tabulek, chatu, nativního sledování času, nepřetržité podpory a více než 15 přizpůsobených zobrazení pro správu projektů ?
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou čelit určitým obtížím při osvojování si programu (které lze snadno vyřešit pomocí bezplatných ukázek a školení).
- ClickUp AI není součástí bezplatné verze (ale brzy bude k dispozici omezený bezplatný zkušební přístup).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Hypotenuse AI
Hypotenuse AI je generátor obsahu navržený pro zefektivnění vašeho pracovního postupu. Zaměřuje se na sociální média, popisy produktů, vstupní stránky e-commerce a projekty copywritingu, ale je také užitečný pro blogery a kohokoli, kdo potřebuje přístup k čitelnému obsahu.
Kromě psaní článků dokáže Hypotenuse AI proměnit vaše klíčová slova v úchvatné obrázky, které obohatí váš obsah a udrží pozornost vašeho publika. Obsahuje také funkci pro vytváření shrnutí, která vám umožní vložit části textu (s omezeným počtem slov) do nástroje pro přepisování a získat zpět krátké, výstižné popisky.
The
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Specializované pro použití v e-commerce – hromadné přepisování obsahu pro obohacení vašeho obchodu
- Vytváří osnovy článků na základě jednotlivých vět, aby usnadnil práci autorům obsahu.
- Použijte jednoduché API nebo importujte data Shopify, abyste odeslali informace o produktech a získali popisy produktů ?
- K dispozici je sedmidenní bezplatná zkušební verze.
Omezení Hypotenuse AI
- Prémiové cenové plány mohou být pro některé uživatele příliš drahé.
- Některé recenze uvádějí nečitelný obsah, který vyžaduje kompletní přepsání pomocí jiných nástrojů pro psaní textů.
Ceny Hypotenuse AI
- Starter: 24 $/měsíc na uživatele
- Růst: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hypotenuse AI
- G2: 4,4/5 (<5 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
3. Spin Rewriter
Spin Rewriter je nástroj pro hromadné přepisování článků s AI pro parafrázi textu, který funguje jako vestavěný tezaurus. Tato webová aplikace pro přepisování článků má spolehlivý nástroj pro parafrázi, který dokáže jeden vložený článek přeměnit na stovky přepsaných článků.
Tento nástroj pro přepisování článků využívá průlomovou technologii Semantic Spinning Technology emulující přirozený jazyk (ENL) k porozumění obsahu vašeho vstupu. Extrahuje význam z každého vloženého slova a pomocí synonym vytváří obsah čitelný pro člověka pouhým kliknutím na tlačítko. ✨
Nejlepší funkce Spin Rewriter
- Rychle vygenerujte až 1 000 variant jednoho vloženého článku.
- Přidejte do každého článku obrázky bez autorských práv pouhým kliknutím na tlačítko.
- Podporuje pět nejpopulárnějších formátů spintax pro přepisování článků a poskytuje kontrolu gramatiky.
- Podrobné videonávody
- Integrace s renomovanými nástroji AI SEO
- Cloudová technologie funguje na všech zařízeních a platformách.
Omezení Spin Rewriter:
- Žádná bezplatná verze pro přepisování článků, ale je k dispozici pětidenní bezplatná zkušební verze.
- V současné době je k dispozici omezené množství zákaznických recenzí.
Ceny Spin Rewriter
- Měsíčně: 47 $/měsíc na uživatele
- Ročně: 197 $/rok na uživatele
- Cena za doživotní licenci: 497 $ jednorázová platba
Hodnocení a recenze Spin Rewriter
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. WordAi
WordAi je AI-založený nástroj pro přepisování článků, který je navržen tak, aby přepisoval věty a odstavce do nového obsahu. AI tohoto programu rozlišuje mezi slovy a tím, jak vzájemně interagují, aby zajistila, že každé použité synonymum dává v dané větě smysl.
WordAi vám pomůže vytvořit články srovnatelné s tím, co dokáže napsat lidský autor obsahu, a to tím, že kompletně přepíše každou větu. Může také přepsat obsah generovaný umělou inteligencí programy jako ChatGPT, aby zněl více lidsky.
Nejlepší funkce WordAi
- Optimalizováno pro prodejní týmy a e-commerce podniky
- Využívá pokročilou prediktivní analýzu k vytváření vysoce kvalitních článků generovaných umělou inteligencí.
- Funkce kontroly gramatiky vám umožňuje před publikováním obsahu zkontrolovat jeho tón a chyby.
- Možnosti AI vám umožňují rozdělit věty, zlepšit kvalitu a popsat myšlenky podle potřeby jiným způsobem.
- Třídenní bezplatná zkušební verze pro nástroj na přepisování článků
Omezení WordAi
- Není k dispozici bezplatná verze, ale existuje třídenní bezplatná zkušební verze.
- Některé recenze uvádějí problémy s plagiátorstvím u nástroje pro parafrázi a penalizace za duplicitní obsah ve vyhledávání.
Ceny WordAi
- Měsíčně: 57 $/měsíc na uživatele
- Ročně: 27 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WordAi
- G2: 3,9/5 (15+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (10+ recenzí)
5. Writesonic
Writesonic je platforma umělé inteligence pro psaní obsahu a generování obrázků. Obsahuje nástroje, které zjednodušují procesy plánování, psaní, úprav a publikování blogových příspěvků optimalizovaných pro SEO, reklam, aktualizací sociálních médií, popisů produktů e-commerce a marketingových e-mailů.
Tento nástroj pro přepisování článků má za cíl inspirovat talentovaného spisovatele v každém z nás a nabídnout pomocnou ruku při vytváření a přepisování vysoce kvalitního obsahu pouhým kliknutím na tlačítko. Kromě toho funguje jako rozšíření ChatGPT a je trénován na rozsáhlých datových sadách GPT.
Nejlepší funkce Writesonic
- Generujte doporučení nápadů a obsah pomocí asistenta pro psaní Writesonic AI Writing Assistant.
- Najděte důvěryhodné citace, aby vaše články byly pro čtenáře užitečnější a dosáhly vyššího hodnocení ve vyhledávání.
- Software AI Writing Assistant funguje na jakémkoli zařízení, na které se spoléháte vy a členové vašeho týmu.
- Funkce editoru stylu a nástroje pro parafrázi pomáhá, aby přepsaný obsah zněl přirozeněji a byl vhodnější pro vaši značku.
- Využijte AI k vytváření profesionálních biografií a popisků pro sociální sítě
Omezení Writesonic
- Žádný bezplatný tarif, ale je k dispozici bezplatná zkušební verze na 10 000 slov.
- Některé recenze uvádějí, že kvůli měsíčním omezením počtu slov je nutné utrácet další peníze za kredity.
Ceny Writesonic
- Výhody: Cena začíná na 12,76 $/měsíc na uživatele.
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 500 recenzí)
6. QuillBot
QuillBot je platforma umělé inteligence, která poskytuje sadu nástrojů určených k automatizaci mechanických aspektů psaní. Jeho primární funkcí je přepisování článků, ale může také sloužit jako „spoluautor“ k rozšíření vstupů generovaných uživateli.
Tento webový nástroj pro parafráze nabízí řadu funkcí, které pomáhají generovat obsah blogů, marketingové e-maily a další. Jako bonus je to jeden z mála nástrojů na tomto seznamu (kromě ClickUp), který nabízí bezplatný tarif! ?
Nejlepší funkce QuillBot
- Nástroje pro psaní vám umožňují parafrázovat, přepisovat, shrnovat, překládat, kontrolovat plagiáty a rozšiřovat vaše původní texty.
- Gramatické nástroje zahrnují kontrolu gramatiky, korekturu, kontrolu pravopisu, kontrolu interpunkce a kontrolu esejí.
- Citační nástroje mohou generovat citace ve formátech APA a MLA, aby byl váš obsah důvěryhodnější.
- K dispozici je bezplatný tarif pro nástroj na parafráze.
Omezení QuillBot
- Někteří uživatelé hlásí problémy s omezeným přístupem k funkcím v rámci bezplatného tarifu.
- Vyžaduje přepínání oken a občas způsobuje technické problémy.
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 19,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: K dispozici jsou individuální ceny
Hodnocení a recenze QuillBot
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy QuillBot!
7. Copy. ai
Copy.ai je generátor obsahu a přeformulovatel odstavců založený na umělé inteligenci, který pomáhá týmům, blogerům a správcům sociálních médií rychleji vytvářet texty. Jeho cílem je také etablovat myšlenkové vedení a budovat důvěru u zákazníků, čímž zvyšuje efektivitu vašeho podnikání.
S plánem Pro můžete tento nástroj pro psaní s umělou inteligencí přizpůsobit tak, aby generoval čitelný obsah podobný lidskému, který bude přizpůsoben vašim potřebám. Jedná se o jednu z nejlepších alternativ Spinbotu, protože vám pomůže, ať už vytváříte popisy produktů nebo shrnujete strategii řízení značky pro akcionáře.
Nejlepší funkce Copy. ai
- Vytvářejte popisky pro Instagram, marketingové e-maily a odstavce pouhým kliknutím na tlačítko.
- Vytvářejte obsah v 29 různých jazycích
- Získejte přístup k více než 90 nástrojům pro psaní, včetně generátoru rezignačních dopisů, generátoru SEO titulků, spinneru odstavců, přepisovače článků a nástroje pro parafráze.
- Inspirujte svůj jedinečný obsah nápady a osnovami generovanými umělou inteligencí.
- Najděte citace, které zvýší důvěryhodnost vašeho obsahu pro uživatele i vyhledávače.
- K dispozici je bezplatný tarif
Omezení Copy. ai
- Pro plán je omezen na pět uživatelů – pro další uživatele budete muset přejít na cenový plán Enterprise.
- Bezplatný tarif neumožňuje přístup k nejnovějším funkcím pro přepisování článků ani k různým jazykům.
- Někteří uživatelé hlásí nepřesný a gramaticky nesprávný obsah.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Výhody: 36 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
8. Chimp Rewriter
Chimp Rewriter je software pro přepisování článků založený na umělé inteligenci, který využívá NLP k rychlému vytváření obsahu. Tento software také umožňuje vyhledávat články k přepsání pomocí svých algoritmů umělé inteligence, takže můžete pro svůj obsah použít existující obrázky a videa.
Tento software s umělou inteligencí je jednou z nejlepších alternativ Spinbotu, který je naprogramován tak, aby rozpoznával jazyk, syntaxi a prózu a reprodukoval články. Vše se děje v rámci snahy zachovat původní význam a zároveň použít nová slova a jazykovou strukturu. A to vše stisknutím jediného tlačítka, které články přetvoří během několika sekund.
Nejlepší funkce Chimp Rewriter
- Integrace s API ChatGPT pro plynulý zážitek s umělou inteligencí
- Integrace s renomovanými aplikacemi pro tvorbu obsahu
- Přepíše články a integruje existující obrázky a videa pro kompletní obsahový zážitek.
- Funguje s SEO nástroji jako WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon a SEO Content Machine, aby vám pomohl dosáhnout lepšího umístění vašeho obsahu ve vyhledávačích.
Omezení Chimp Rewriter
- K dispozici je omezené množství recenzí a zákaznických hodnocení.
- Žádný bezplatný tarif, ale je k dispozici 14denní bezplatná zkušební verze.
Ceny Chimp Rewriter
- Měsíční poplatek: 15 $/měsíc na uživatele
- Ročně: 99 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Chimp Rewriter
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Article Forge
Article Forge je program pro psaní pomocí umělé inteligence, který je navržen tak, aby generoval vysoce kvalitní obsah za méně než minutu. Tento nástroj je trénován na stejných modelech hlubokého učení, které používá Google.
Tato platforma umělé inteligence také dokáže přepisovat články a optimalizovat váš obsah pro SEO, aby vám pomohla dosáhnout lepšího umístění ve vyhledávačích a generovat větší návštěvnost vašich webových stránek. Ať už potřebujete marketingové e-maily, obsah blogu nebo vstupní stránky, vše je generováno na základě pokynů SEO.
Nejlepší funkce Article Forge
- Generuje obsah na základě klíčových slov
- Optimalizováno pro e-commerce podniky a prodejní týmy
- Každý článek je generován umělou inteligencí od nuly, aby se snížila četnost duplicitního a plagiátorského obsahu.
- SEO AutoPilot vytváří blogy Web 2.0 s cennými zpětnými odkazy.
- Parafrázujte existující SEO obsah pomocí integrace WordAi
- Pětidenní bezplatná zkušební verze
Omezení Article Forge
- Vyžaduje zvýšení ceny za vyšší měsíční limity počtu slov
- Délka výstupu je omezena na 1 500 slov, což některým uživatelům brání v generování blogových příspěvků a článků, které potřebují.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s gramatikou, plagiátorstvím a technickými chybami.
Ceny Article Forge
- Standard: 13 $/měsíc na uživatele za 25 000 slov
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Article Forge
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4/5 (<10 recenzí)
10. GrowthBar
GrowthBar je nástroj pro psaní zaměřený na SEO, který využívá generativní AI a NLP k psaní optimalizovaných blogových příspěvků téměř na jakékoli téma. Kromě toho software nabízí doporučení pro SEO ohledně počtu slov, interních odkazů a klíčových slov pro latentní sémantické indexování, aby váš obsah zůstal viditelný ve vyhledávačích.
Tuto praktickou AI můžete použít k vytváření prodejních e-mailů, newsletterů, tiskových zpráv, popisů produktů, blogových příspěvků a aktualizací na sociálních sítích. A pokud pracujete s týmem, můžete pozvat několik členů, aby se k vám připojili na GrowthBar a spolupracovali s vámi!
Nejlepší funkce GrowthBar
- Nástroje pro spolupráci vám umožňují pozvat svůj tým, aby snadno vytvářel obsah generovaný SEO.
- GrowthBar AI Draft Builder vytvoří návrh blogového příspěvku za méně než dvě minuty.
- Vyberte si z 7 miliard návrhů klíčových slov a inspirujte se k lepšímu a kreativnějšímu obsahu.
- Využijte několik funkcí umělé inteligence k vytváření popisů produktů, tiskových zpráv a marketingových e-mailů.
- Přizpůsobte generátor AI tak, aby psal hlasem vaší značky
- Pětidenní bezplatná zkušební verze
Omezení GrowthBar
- Ceny prémiových verzí mohou být pro malé podniky a velké týmy příliš vysoké.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s gramatikou a větnou stavbou.
- Přísná uživatelská omezení mohou být pro střední a velké týmy příliš restriktivní.
Ceny GrowthBar
- Standard: 79 $/měsíc (limit dvou uživatelů)
- Pro: 139 $/měsíc (limit pěti uživatelů)
- Agentura: 249 $/měsíc (limit 10 uživatelů)
- Tým: Kontaktujte nás ohledně demo verze a cen
Hodnocení a recenze GrowthBar
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (<10 recenzí)
Jste připraveni revoluci ve svém psaní?
Na co ještě čekáte? Tyto alternativy Spinbotu založené na umělé inteligenci mohou posunout váš obsah na vyšší úroveň. Ať už hledáte obsah generovaný umělou inteligencí od nuly nebo rychlejší způsob, jak přepsat stávající články, tyto nástroje revolučně změní vaši práci a uvolní vám více času na věci, na kterých záleží. (Happy hour, někdo?)
Doporučujeme začít s ClickUp, který umí mnohem víc než jen generovat obsah. Optimalizujete svůj pracovní postup, plánujete projekty a splníte termíny v rekordním čase! ?
Věřte nám, že jste ještě nezažili to nejlepší, dokud nesjednotíte svou práci ve všech aplikacích do jednoho intuitivního pracovního prostoru pro spolupráci. Stáhněte si aplikaci ClickUp ještě dnes.