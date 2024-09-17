Chat nefunguje. My to napravíme.

ClickUp blog
Zeb Evans
17. září 2024

Časy se změnily. Způsob, jakým pracujeme, však nikoli – a je nejvyšší čas, aby se to změnilo.

Když byl v roce 2014 spuštěn Slack, vyvolal revoluci. Distribuované týmy spolupracovaly rychleji, konverzace vzkvétaly a alespoň vnímání produktivity prudce vzrostlo.

O deset let později však všichni víme, že za komunikační styl, který zavedly Slack a podobné platformy, platíme vysokou cenu.

Navzdory pokrokům v oblasti řízení práce chatové aplikace zůstávají izolované, odpojené od nástrojů, které používáme ke spolupráci, řízení a tvorbě. I když Microsoft Teams má „záložky“, tyto záložky jsou v podstatě oddělené – jsou pouze povrchně propojené.

Jsme neustále zahlceni hlukem – přepínáme mezi okny, vyhýbáme se rozptýlením a snažíme se zůstat organizovaní uprostřed nekonečných pingů. Je nemožné se soustředit a nereálné udržet vše v pořádku, když jsme nuceni přepínat mezi aplikacemi, chatovat na jednom místě a spravovat práci na jiném.

V ClickUp jsme vždy věřili, že řešení je jednoduché: naše konverzace a práce by měly probíhat na stejné platformě. To vytváří bezkonkurenční produktivitu, přehlednost a soustředění.

Proto jsme nadšeni, že můžeme představit ClickUp Chat.

ClickUp Chat vám umožňuje vést pracovní konverzace přímo vedle vašich úkolů, projektů a zdrojů, které jsou nativně integrovány do vašeho pracovního postupu.

Nevytvořili jsme jen další chatovací aplikaci – zcela jsme předefinovali způsob, jakým týmy spolupracují, a vytvořili jsme špičkový komunikační nástroj určený k definování práce pro příští desetiletí.

