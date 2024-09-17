Chat nefunguje. My to napravíme.

Časy se změnily. Způsob, jakým pracujeme, však nikoli – a je nejvyšší čas, aby se to změnilo.
Když byl v roce 2014 spuštěn Slack, vyvolal revoluci. Distribuované týmy spolupracovaly rychleji, konverzace vzkvétaly a alespoň vnímání produktivity prudce vzrostlo.
O deset let později však všichni víme, že za komunikační styl, který zavedly Slack a podobné platformy, platíme vysokou cenu.
Navzdory pokrokům v oblasti řízení práce chatové aplikace zůstávají izolované, odpojené od nástrojů, které používáme ke spolupráci, řízení a tvorbě. I když Microsoft Teams má „záložky“, tyto záložky jsou v podstatě oddělené – jsou pouze povrchně propojené.
Jsme neustále zahlceni hlukem – přepínáme mezi okny, vyhýbáme se rozptýlením a snažíme se zůstat organizovaní uprostřed nekonečných pingů. Je nemožné se soustředit a nereálné udržet vše v pořádku, když jsme nuceni přepínat mezi aplikacemi, chatovat na jednom místě a spravovat práci na jiném.
V ClickUp jsme vždy věřili, že řešení je jednoduché: naše konverzace a práce by měly probíhat na stejné platformě. To vytváří bezkonkurenční produktivitu, přehlednost a soustředění.
Proto jsme nadšeni, že můžeme představit ClickUp Chat.
ClickUp Chat vám umožňuje vést pracovní konverzace přímo vedle vašich úkolů, projektů a zdrojů, které jsou nativně integrovány do vašeho pracovního postupu.
Nevytvořili jsme jen další chatovací aplikaci – zcela jsme předefinovali způsob, jakým týmy spolupracují, a vytvořili jsme špičkový komunikační nástroj určený k definování práce pro příští desetiletí.