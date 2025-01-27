ClickUp blog
10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví, které maximalizují návratnost investic do projektů v roce 2025

10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví, které maximalizují návratnost investic do projektů v roce 2025

Engineering Team
Engineering Team
27. ledna 2025

Konečným cílem každého podnikání je návratnost investic a generování zisku. K tomu je nutné bezchybně spravovat finance. A právě zde vstupuje do hry projektové účetnictví. ?

Účetnictví je však snazší říci než provést – je to jedna z nejvíce chybových činností na světě.

Naštěstí se to v posledních několika letech výrazně změnilo s příchodem softwaru pro projektové účetnictví. Tyto nástroje zjednodušily projektové účetnictví díky grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) a automatizaci. Poskytují také funkce pro rozpočtování a prognózy, které pomáhají firmám činit finanční rozhodnutí o jejich projektech na základě dat.

Pojďme si prohlédnout 10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví, analyzovat jejich silné a slabé stránky a zjistit, jak mohou pomoci vašemu podnikání růst. ?

Co byste měli hledat v nejlepším softwaru pro projektové účetnictví?

Projektové účetnictví se výrazně liší od obecného finančního účetnictví, protože se více zaměřuje na zdraví projektu než na daně a dodržování předpisů společnosti. Aby váš software pro projektové účetnictví fungoval dobře, měl by mít následující jedinečné funkce:

  1. Fázové sledování nákladů projektu: Projekt prochází několika fázemi a během celého procesu vznikají náklady. Abyste plně pochopili dopad těchto nákladů na váš projekt, měl by software umožňovat fázové nebo etapové sledování nákladů souvisejících s projektem.
  2. Sledování času: Tato funkce umožňuje vašim kolegům zaznamenávat počet hodin, které strávili prací na konkrétním projektu. Je to zásadní pro sledování mzdových nákladů na úrovni projektu.
  3. Projektové reporty: Skvělý účetní software také nabízí robustní funkce pro generování a export finančních reportů, které umožňují jasný přehled o všech nákladech souvisejících s projektem.
  4. Integrace: Pokud lze váš software pro projektové účetnictví integrovat s obecně používaným účetním softwarem, může to výrazně zefektivnit práci účetního týmu. Stejně tak by měl být integrován s aplikacemi pro řízení projektů, aby bylo možné snadno synchronizovat relevantní data a průběh práce.
  5. Rozpočtování a prognózy: Díky těmto funkcím v softwaru pro projektové účetnictví můžete plánovat dopředu a získat obecný přehled o budoucím vývoji projektu.

10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví

Ačkoli existují stovky řešení pro projektové účetnictví, pouze několik z nich splňuje výše uvedená kritéria. Analyzovali jsme dostupné možnosti, co nabízejí a co jim chybí, abychom sestavili tento seznam 10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví. Podívejme se, kdo se do něj dostal! ?

1. ClickUp

Ruční sledování času v ClickUp
Zaznamenávejte čas průběžně nebo jej zadejte ručně pomocí funkce sledování času v ClickUp.

ClickUp nabízí celou řadu funkcí pro správu projektů, včetně těch, které jsou určeny pro projektové účetnictví. Začíná to funkcí ClickUp Time Tracking, která umožňuje členům vašeho týmu sledovat a zaznamenávat čas, který investují do dokončení úkolů.

Proces sledování je velmi snadný – stačí kliknout na tlačítko a sledování se spustí. Jakmile je úkol dokončen, vy nebo člen vašeho týmu zastavíte čas, který se automaticky přidá k vybranému úkolu. Členové vašeho týmu mohou časový záznam označit jako Fakturovatelný, aby jej mohli fakturovat, nebo dokonce zanechat komentář, pokud se vyskytne něco neobvyklého. ⏲️

Kromě sledování času můžete sledovat postup projektu pomocí milníků. S ClickUp Milestones můžete označit konkrétní úkoly v rámci projektu a jakmile je dokončíte, automaticky se aktualizuje postup projektu a stav úkolů. Můžete definovat vlastní stavy úkolů a projektů nebo si vybrat jeden z výchozích stavů, jako jsou:

  • Na správné cestě
  • Zpoždění
  • Probíhá
  • Čeká se

Jakmile členové vašeho týmu dokončí různé úkoly a zaznamenají své časové údaje, může být jejich analýza poněkud zdlouhavá. S ClickUp Accounting tomu tak není – jeho jedinečný pohled tabulky vám umožňuje analyzovat více časových údajů současně.

ClickUp 3.0 Zjednodušené zobrazení tabulky
Organizujte, třídějte a filtrujte úkoly v tabulkovém zobrazení ClickUp 3. 0, abyste rychleji získali přehled o celé své práci.

Tabulkový pohled posouvá tabulky na vyšší úroveň tím, že vám umožňuje propojit úkoly, členy týmu a dokonce i dokumenty v buňkách a vytvořit tak vizuální a interaktivní databázi provedené práce.

Vy a členové vašeho týmu můžete snadno aktualizovat buňky a přidávat poznámky, časové záznamy, stavy úkolů, náklady a další podrobnosti pro každý úkol. Poté můžete analyzovat své finanční údaje před provedením transakcí. ?

ClickUp může také výrazně zefektivnit reporting pro klienty, protože umožňuje vytvářet klientské dashboardy. S ClickUp Dashboards můžete přidávat widgety pro reporting, fakturaci, upomínky plateb a mnoho dalšího. Jakmile budete s výsledky spokojeni, odešlete je příslušnému klientovi prostřednictvím sdíleného odkazu.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Speciální sada funkcí pro účetnictví
  • Sledování času
  • Klientské panely
  • Všestranné tabulky ve formě tabulkového zobrazení
  • Četné hotové šablony, včetně šablony ClickUp Accounting Template, které vám pomohou s finančním výkaznictvím a obchodním plánováním.
  • Milníky projektu
  • Automatizace a připomenutí

Omezení ClickUp

  • Pro začínající uživatele může být zpočátku náročné
  • Rozmanitost funkcí může být pro nezávislé dodavatele příliš složitá.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Ceny k dispozici na vyžádání
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc

Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

2. NetSuite

Oracle NetSuite Rozpočet vs. skutečné výsledky
Zdroj: Oracle NetSuite

Oracle NetSuite je komplexní sada nástrojů pro plánování podnikových zdrojů (ERP), která pomáhá firmám řídit jejich provoz, plánovat a využívat zdroje. Součástí balíčku je SuiteProjects – software pro projektové účetnictví, který firmám pomáhá spravovat výdaje, ziskovost a rozpočty na úrovni projektů pomocí podrobných reportů. ?

Umožňuje vám také rychle analyzovat a porovnávat skutečné výdaje s rozpočtem a ziskovost s prognózou, což se nazývá sledování prognóz.

Snadno srozumitelné grafy a přehledy usnadňují interpretaci dat. Současně díky integraci s NetSuite Cloud Accounting jsou všechny vaše transakce automaticky propojeny s položkami hlavní účetní knihy.

SuiteProjects má také integrovanou podporu fakturace, která vám umožňuje vytvářet a odesílat opakované faktury. A konečně, dashboardy a reporty optimalizují váš pracovní postup a usnadňují sdílení finančních údajů o projektech a dalších informací s příslušnými zúčastněnými stranami.

Nejlepší funkce NetSuite

  • Účetnictví pro více projektů s vyhrazenými prostory
  • Integrace se softwarem NetSuite Cloud Accounting a NetSuite ERP
  • Sledování prognóz
  • Analýza výdajů podle rozpočtu a skutečnosti
  • Fakturace s podporou automatizovaných opakujících se faktur
  • Přizpůsobitelné panely a přehledy

Omezení NetSuite

  • Uživatelské rozhraní může být trochu zastrašující
  • Pro běžné uživatele může být příliš drahý.

Ceny NetSuite

  • Ceny jsou k dispozici na vyžádání.

Hodnocení a recenze NetSuite

  • G2: 4/5 (více než 2 800 recenzí)
  • Capterra: 4,1/5 (více než 1 400 recenzí)

3. Freshbooks

Freshbooks Dashboard
Zdroj: Freshbooks

Freshbooks přináší nový přístup k účetnímu softwaru. Umožňuje vám spravovat účty více projektů, zatímco vysoce propracované uživatelské rozhraní činí někdy nudnou práci s účetnictvím zábavnější a zajímavější. ✨

Funkce sledování času vám umožňuje zaznamenávat čas strávený na jakémkoli projektu, který pak můžete přidat do faktur. Můžete si vybrat šablonu a během několika minut navrhnout profesionálně vypadající faktury.

Sledování výdajů je stejně snadné:

  1. Shromažďujte všechny své faktury
  2. Vyfoťte je
  3. Nahrajte je do Freshbooks

Platforma automaticky extrahuje částku výdajů, datum a údaje o dodavateli. Poté můžete začít sestavovat rozpočet, protože funkce sledování rozpočtu pomáhá zajistit, aby vaše výdaje nevykročily z kontroly.

Nejlepší funkce Freshbooks

  • Integruje se s aplikacemi pro správu projektů, jako jsou Asana, Basecamp atd.
  • Sledování času a rozpočtu
  • Šablony faktur a účetnictví
  • Automatické upomínky plateb a správa inkasa
  • Integrovaná platební řešení pro platby faktur
  • Zaznamenávání výdajů s fotografiemi a e-maily

Omezení Freshbooks

  • Funkce skenování účtenek pro zaznamenávání výdajů může být pomalá.
  • Aplikace nemusí být škálovatelná pro malé podniky.

Ceny Freshbooks

  • Lite: 4,25 $/měsíc
  • Plus: 7,50 $/měsíc
  • Premium: 13,75 $/měsíc
  • Vyberte: Ceny k dispozici na vyžádání

Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu*

Hodnocení a recenze Freshbooks

  • G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)

4. Certinia (dříve FinancialForce)

Certinia Project Accounting
Zdroj: Certinia

Certinia je součástí softwarové rodiny Salesforce, takže je samozřejmé, že se velmi dobře integruje s ostatními „členy rodiny“. Může například načíst vaše zákazníky ze Salesforce CRM, takže je nemusíte přidávat ručně.

Umožní vám spravovat účty všech vašich projektů a sledovat příjmy i náklady v různých fázích životního cyklu projektu. Sledování plánovaných příjmů a financí projektu v reálném čase vám umožní analyzovat ziskovost projektu, výdaje a další finanční údaje.

A díky integraci s účetním softwarem Certinia se všechny vaše transakce automaticky synchronizují s položkami hlavní knihy. ?

Konečně také umožňuje prognózy finančních výsledků a sledování prognóz na základě transakcí a údajů dostupných ve vašich účtech, stejně jako v Salesforce CRM. To se může hodit pro předpovídání vašich peněžních toků, ziskovosti a dalších finančních výsledků.

Nejlepší funkce Certinia

  • Integrace Salesforce
  • Vícestupňové sledování financí projektů
  • Sledujte plánované výnosy
  • Rozpočtování projektů a sledování rozpočtu
  • Prognózy a sledování prognóz

Omezení Certinia

  • Načítání trvá některým uživatelům dlouho.
  • Nástroje pro vizualizaci dat někdy nezobrazují nejnovější data.

Ceny Certinia

  • Ceny jsou k dispozici na vyžádání.

Hodnocení a recenze Certinia

  • G2: 4,1/5 (více než 1 100 recenzí)
  • Capterra: 3,8/5 (více než 40 recenzí)

5. Runn

Software pro projektové účetnictví Runn
Zdroj: Runn

Runn je primárně software pro správu zdrojů, ale obsahuje také některé užitečné funkce pro projektové účetnictví. Má funkci plánování a rozpočtování, která umožňuje přidělovat finanční zdroje na různé výdaje a cíle související s vašimi projekty.

Sledujte plány v porovnání s vaším stanoveným rozpočtem, abyste se ujistili, že nepřekročíte výdaje. K dispozici je také funkce sledování času, která umožňuje sledovat čas naplánovaný nebo již strávený členy vašeho týmu na konkrétním projektu, spolu s jeho náklady. ?

Ale možná nejlepší vlastností Runn je jeho schopnost přidávat předběžné projekty. Tuto funkci můžete využít k přidání projektů, o kterých právě jednáte, do svého projektového plánu. Po přidání vám Runn vizuálně ukáže, jak tyto projekty ovlivní vaši finanční situaci, pokud budou potvrzeny.

Nejlepší funkce Runn

  • Vyhrazené prostory pro více projektů
  • Plánování předběžných projektů
  • Sledování času
  • Rozpočtování a plánování
  • Prognózy
  • Funkce reportingu s přizpůsobitelnými metrikami

Omezení Runn

  • Nastavení vlastních integrací může nějakou dobu trvat.
  • Některé úrovně oprávnění nejsou k dispozici.

Ceny Runn

  • Zdarma
  • Pro: 8 $/měsíc
  • Enterprise: Ceny k dispozici na vyžádání

Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*

Hodnocení a recenze Runn

  • G2: 4,5/5 (1 recenze)
  • Software Advice: 4,8/5 (více než 20 recenzí)

6. Prognóza

Funkce prognózování rozpočtu
Zdroj: Forecast

Forecast má několik funkcí pro projektové účetnictví, ale dohromady tvoří velmi robustní řešení pro sledování financí vašich projektů.

Umožňuje vám sledovat rozpočty projektů v reálném čase, abyste mohli identifikovat, co vás stojí peníze a co je naopak generuje. Jeho komplexní zprávy také poskytují přehled o tom, kde ve vašem projektovém portfoliu ztrácíte nejvíce peněz, abyste mohli zastavit projekty, které se vymykají kontrole, než zcela zničí finance vaší společnosti. ?

Forecast je integrován s QuickBooks a Xero, takže všechny transakce projektu lze automaticky synchronizovat s centrálním účetním softwarem. Jeho varování před riziky založená na umělé inteligenci vás předem upozorní, když se chystáte překročit své rozpočtové limity.

Nejlepší funkce prognózování

  • Sledování projektů na úrovni portfolia
  • Chytré a automatizované fakturace
  • Prognózy rozpočtu a varování založené na umělé inteligenci
  • Integruje se s dalšími účetními řešeními, jako jsou Xero a QuickBooks, a řešeními pro správu projektů, jako jsou Asana a Monday.com.
  • Sledování času
  • Fakturace

Omezení prognóz

  • Může to vyžadovat delší dobu na osvojení.
  • Přidávání rozpočtů k projektům založeným na čase a materiálu není k dispozici.

Prognóza cen

  • Pro: Cena k dispozici na vyžádání
  • Plus: Cena k dispozici na vyžádání

Prognózy hodnocení a recenze

  • G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)

7. Paymo

Přehled projektů v Paymo
Zdroj: Paymo

Paymo může znít jako někdo, kdo vás žádá, abyste platili více. Ve skutečnosti vám však pomáhá ušetřit peníze a vydělat více na vašich projektech díky funkcím, které nabízí:

  • Rozpočtování
  • Sledování výdajů
  • Sledování ziskovosti

Paymo také poskytuje metody sledování času a fakturace na základě úkolů pro členy vašeho týmu. Podporuje více než 85 měn a 15 jazyků pro fakturaci, což mu dává jedinečnou výhodu oproti alternativám Paymo.

Šablony faktur výrazně usnadňují vytváření faktur, zatímco integrované zpracování plateb vám ještě více usnadní platby a přijímání plateb od vašich klientů. ?

Paymo se navíc integruje s QuickBooks a Xero, aby synchronizovalo výdaje na projekty s položkami v hlavní účetní knize.

Nejlepší funkce Paymo

  • Rozpočtování
  • Sledování výdajů
  • Sledování času
  • Fakturace ve více než 15 jazycích a 85+ měnách
  • Integrace PayPal, Stripe a Authorize.net pro přijímání plateb
  • Sledování ziskovosti na úrovni projektu a klienta
  • Integrace s jinými účetními službami (QuickBooks, Xero atd.)

Omezení Paymo

  • Žádné specializované aplikace pro MacOS a iOS
  • Funkčnost aplikace pro Android je ve srovnání s desktopovou verzí poněkud omezená.

Ceny Paymo

  • Zdarma
  • Starter: 5,9 $/měsíc
  • Malá kancelář: 10,9 $/měsíc
  • Podnikání: 16,9 $/měsíc

Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu*

Hodnocení a recenze Paymo

  • G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)

8. Meisterplan

Software pro projektové účetnictví Meisterplan
Zdroj: Meisterplan

Meisterplan je aplikace pro správu projektového portfolia a plánování pracovní síly se zabudovanou standardní funkcí projektového účetnictví.

Tato platforma umožňuje projektovým manažerům plánovat rozpočty a sledovat skutečné výdaje, provádět analýzu nákladů a přínosů a odhadovat celkové náklady projektu na základě výdajů.

Meisterplan se integruje se všemi populárními softwarovými nástroji pro řízení projektů, platformami pro business intelligence a platformami pro analýzu dat, aby získal data o projektech pro analýzu.

Nejlepší funkce Meisterplan

  • Porovnejte plánované náklady se skutečnými náklady
  • Plánování rozpočtu
  • Analýza nákladů a přínosů
  • Finanční zprávy
  • Integrace s nástroji pro řízení projektů

Omezení Meisterplanu

  • Provozní funkce pro řízení projektů, jako je plánování úkolů, nejsou k dispozici.
  • Funkce plánování zdrojů na částečný úvazek by mohla být vylepšena.

Ceny Meisterplan

  • Základní: 660 $/měsíc
  • Pro: 880 $/měsíc
  • Premium: 2 480 $/měsíc

Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*

Hodnocení a recenze Meisterplan

  • G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)

9. Kantata (dříve Mavenlink)

Projektové účetnictví v Kantata
Zdroj: Kantata

Kantata vznikla ze společností Mavenlink a Kimble – dvou předních hráčů v oblasti softwaru pro automatizaci profesionálních služeb (PSA).

Platforma nabízí funkce pro rozpočtování a prognózování s podrobnými údaji, takže můžete naplánovat každý aspekt svého projektu. Umožňuje vám sledovat prognózy příjmů a jejich uznání v reálném čase a zároveň poskytuje všechna data a informace potřebné k realizaci projektů v rámci přidělených rozpočtů. ?

Díky integrované funkci fakturace můžete snadno vystavovat faktury svým klientům, zatímco speciální funkce pro pomoc při uzávěrce měsíce pomáhají aktualizovat prognózy podle uznaných výnosů. A konečně, sledování času a výdajů na úrovni projektu usnadňuje vám i členům vašeho týmu zaznamenávání nákladů na projekt.

Nejlepší funkce Kantata

  • Prognózy v reálném čase
  • Rozpočtování
  • Fakturace s přizpůsobitelnými šablonami
  • Sledování času
  • Sledování výdajů
  • Zprávy a přehledy

Omezení Kantata

  • Uživatelské rozhraní je trochu zastaralé.
  • Používání funkcí může být zpočátku trochu náročné.

Ceny Kantata

  • Ceny jsou k dispozici na vyžádání.

Hodnocení a recenze Kantata

  • G2: 4,2/5 (více než 1 300 recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)

10. Sage

Projektové účetnictví v Sage Intacct
Zdroj: Sage

Sage nabízí různé účetní řešení pro různá odvětví a případy použití, včetně obecného finančního účetnictví. Jeho modul projektového účetnictví je integrován do Sage Intacct a automatizuje sledování času, fakturaci projektů, kalkulaci nákladů na služby a dokonce i uznávání výnosů, aby vše zjednodušil.

Ganttovy diagramy, ziskovost projektů a zprávy o ziskovosti klientů vám pomohou pochopit:

  1. Kam směřují vaše peníze: nejvýznamnější výdaje
  2. Odkud pochází: nejziskovější klienti nebo projekty?

Integrace s obecnými finančními účty Sage synchronizuje všechny vaše projektové transakce s položkami hlavní knihy a vestavěná funkce fakturace vám umožňuje snadno fakturovat vašim klientům.

Dashboardy přizpůsobené konkrétním rolím informují vaše klienty a kolegy o fázi, ve které se jejich projekt nachází, a generují zprávy o stavu projektu, využití zdrojů, výnosech, nákladech atd., aby bylo možné získat představu o ziskovosti projektu.

Nejlepší funkce Sage

  • Rozpočtování a sledování rozpočtu
  • Prognóza příjmů
  • Sledování času
  • Fakturace
  • Integrace s obecnými finančními účty Sage
  • Dashboardy specifické pro jednotlivé role

Omezení Sage

  • Příležitostné problémy se synchronizací plateb
  • Dashboardy nejsou zahrnuty v základním balíčku.

Ceny Sage

  • Ceny jsou k dispozici na vyžádání.

Hodnocení a recenze Sage

  • G2: 4,3/5 (více než 2 800 recenzí)
  • Capterra: 4/5 (více než 500 recenzí)

Maximalizujte ziskovost projektů pomocí robustního softwaru pro projektové účetnictví

Projektové účetnictví může být zdlouhavá a časově náročná práce a finanční rozpočtování a prognózování může být ještě náročnější. Spolehlivý software pro projektové účetnictví vám může pomoci s obojím. Pokud stále přemýšlíte, který účetní software si vybrat, máme pro vás návrh: Vyberte si ClickUp! ?

ClickUp vám umožňuje spravovat účetnictví automatizací a zefektivněním procesu pomocí tabulkového zobrazení a dashboardů. Jeho robustní funkce pro reporting a analytiku vám pomohou plánovat, rozpočtovat a předpovídat téměř jakékoli finanční ukazatele. Zaregistrujte se do ClickUp – už se nebudete chtít vrátit k žádnému jinému účetnímu softwaru.

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp