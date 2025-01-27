10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví, které maximalizují návratnost investic do projektů v roce 2025

Konečným cílem každého podnikání je návratnost investic a generování zisku. K tomu je nutné bezchybně spravovat finance. A právě zde vstupuje do hry projektové účetnictví. ?
Účetnictví je však snazší říci než provést – je to jedna z nejvíce chybových činností na světě.
Naštěstí se to v posledních několika letech výrazně změnilo s příchodem softwaru pro projektové účetnictví. Tyto nástroje zjednodušily projektové účetnictví díky grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) a automatizaci. Poskytují také funkce pro rozpočtování a prognózy, které pomáhají firmám činit finanční rozhodnutí o jejich projektech na základě dat.
Pojďme si prohlédnout 10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví, analyzovat jejich silné a slabé stránky a zjistit, jak mohou pomoci vašemu podnikání růst. ?
Co byste měli hledat v nejlepším softwaru pro projektové účetnictví?
Projektové účetnictví se výrazně liší od obecného finančního účetnictví, protože se více zaměřuje na zdraví projektu než na daně a dodržování předpisů společnosti. Aby váš software pro projektové účetnictví fungoval dobře, měl by mít následující jedinečné funkce:
- Fázové sledování nákladů projektu: Projekt prochází několika fázemi a během celého procesu vznikají náklady. Abyste plně pochopili dopad těchto nákladů na váš projekt, měl by software umožňovat fázové nebo etapové sledování nákladů souvisejících s projektem.
- Sledování času: Tato funkce umožňuje vašim kolegům zaznamenávat počet hodin, které strávili prací na konkrétním projektu. Je to zásadní pro sledování mzdových nákladů na úrovni projektu.
- Projektové reporty: Skvělý účetní software také nabízí robustní funkce pro generování a export finančních reportů, které umožňují jasný přehled o všech nákladech souvisejících s projektem.
- Integrace: Pokud lze váš software pro projektové účetnictví integrovat s obecně používaným účetním softwarem, může to výrazně zefektivnit práci účetního týmu. Stejně tak by měl být integrován s aplikacemi pro řízení projektů, aby bylo možné snadno synchronizovat relevantní data a průběh práce.
- Rozpočtování a prognózy: Díky těmto funkcím v softwaru pro projektové účetnictví můžete plánovat dopředu a získat obecný přehled o budoucím vývoji projektu.
10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví
Ačkoli existují stovky řešení pro projektové účetnictví, pouze několik z nich splňuje výše uvedená kritéria. Analyzovali jsme dostupné možnosti, co nabízejí a co jim chybí, abychom sestavili tento seznam 10 nejlepších softwarů pro projektové účetnictví. Podívejme se, kdo se do něj dostal! ?
1. ClickUp
ClickUp nabízí celou řadu funkcí pro správu projektů, včetně těch, které jsou určeny pro projektové účetnictví. Začíná to funkcí ClickUp Time Tracking, která umožňuje členům vašeho týmu sledovat a zaznamenávat čas, který investují do dokončení úkolů.
Proces sledování je velmi snadný – stačí kliknout na tlačítko a sledování se spustí. Jakmile je úkol dokončen, vy nebo člen vašeho týmu zastavíte čas, který se automaticky přidá k vybranému úkolu. Členové vašeho týmu mohou časový záznam označit jako Fakturovatelný, aby jej mohli fakturovat, nebo dokonce zanechat komentář, pokud se vyskytne něco neobvyklého. ⏲️
Kromě sledování času můžete sledovat postup projektu pomocí milníků. S ClickUp Milestones můžete označit konkrétní úkoly v rámci projektu a jakmile je dokončíte, automaticky se aktualizuje postup projektu a stav úkolů. Můžete definovat vlastní stavy úkolů a projektů nebo si vybrat jeden z výchozích stavů, jako jsou:
- Na správné cestě
- Zpoždění
- Probíhá
- Čeká se
Jakmile členové vašeho týmu dokončí různé úkoly a zaznamenají své časové údaje, může být jejich analýza poněkud zdlouhavá. S ClickUp Accounting tomu tak není – jeho jedinečný pohled tabulky vám umožňuje analyzovat více časových údajů současně.
Tabulkový pohled posouvá tabulky na vyšší úroveň tím, že vám umožňuje propojit úkoly, členy týmu a dokonce i dokumenty v buňkách a vytvořit tak vizuální a interaktivní databázi provedené práce.
Vy a členové vašeho týmu můžete snadno aktualizovat buňky a přidávat poznámky, časové záznamy, stavy úkolů, náklady a další podrobnosti pro každý úkol. Poté můžete analyzovat své finanční údaje před provedením transakcí. ?
ClickUp může také výrazně zefektivnit reporting pro klienty, protože umožňuje vytvářet klientské dashboardy. S ClickUp Dashboards můžete přidávat widgety pro reporting, fakturaci, upomínky plateb a mnoho dalšího. Jakmile budete s výsledky spokojeni, odešlete je příslušnému klientovi prostřednictvím sdíleného odkazu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Speciální sada funkcí pro účetnictví
- Sledování času
- Klientské panely
- Všestranné tabulky ve formě tabulkového zobrazení
- Četné hotové šablony, včetně šablony ClickUp Accounting Template, které vám pomohou s finančním výkaznictvím a obchodním plánováním.
- Milníky projektu
- Automatizace a připomenutí
Omezení ClickUp
- Pro začínající uživatele může být zpočátku náročné
- Rozmanitost funkcí může být pro nezávislé dodavatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny k dispozici na vyžádání
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. NetSuite
Oracle NetSuite je komplexní sada nástrojů pro plánování podnikových zdrojů (ERP), která pomáhá firmám řídit jejich provoz, plánovat a využívat zdroje. Součástí balíčku je SuiteProjects – software pro projektové účetnictví, který firmám pomáhá spravovat výdaje, ziskovost a rozpočty na úrovni projektů pomocí podrobných reportů. ?
Umožňuje vám také rychle analyzovat a porovnávat skutečné výdaje s rozpočtem a ziskovost s prognózou, což se nazývá sledování prognóz.
Snadno srozumitelné grafy a přehledy usnadňují interpretaci dat. Současně díky integraci s NetSuite Cloud Accounting jsou všechny vaše transakce automaticky propojeny s položkami hlavní účetní knihy.
SuiteProjects má také integrovanou podporu fakturace, která vám umožňuje vytvářet a odesílat opakované faktury. A konečně, dashboardy a reporty optimalizují váš pracovní postup a usnadňují sdílení finančních údajů o projektech a dalších informací s příslušnými zúčastněnými stranami.
Nejlepší funkce NetSuite
- Účetnictví pro více projektů s vyhrazenými prostory
- Integrace se softwarem NetSuite Cloud Accounting a NetSuite ERP
- Sledování prognóz
- Analýza výdajů podle rozpočtu a skutečnosti
- Fakturace s podporou automatizovaných opakujících se faktur
- Přizpůsobitelné panely a přehledy
Omezení NetSuite
- Uživatelské rozhraní může být trochu zastrašující
- Pro běžné uživatele může být příliš drahý.
Ceny NetSuite
- Ceny jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 400 recenzí)
3. Freshbooks
Freshbooks přináší nový přístup k účetnímu softwaru. Umožňuje vám spravovat účty více projektů, zatímco vysoce propracované uživatelské rozhraní činí někdy nudnou práci s účetnictvím zábavnější a zajímavější. ✨
Funkce sledování času vám umožňuje zaznamenávat čas strávený na jakémkoli projektu, který pak můžete přidat do faktur. Můžete si vybrat šablonu a během několika minut navrhnout profesionálně vypadající faktury.
Sledování výdajů je stejně snadné:
- Shromažďujte všechny své faktury
- Vyfoťte je
- Nahrajte je do Freshbooks
Platforma automaticky extrahuje částku výdajů, datum a údaje o dodavateli. Poté můžete začít sestavovat rozpočet, protože funkce sledování rozpočtu pomáhá zajistit, aby vaše výdaje nevykročily z kontroly.
Nejlepší funkce Freshbooks
- Integruje se s aplikacemi pro správu projektů, jako jsou Asana, Basecamp atd.
- Sledování času a rozpočtu
- Šablony faktur a účetnictví
- Automatické upomínky plateb a správa inkasa
- Integrovaná platební řešení pro platby faktur
- Zaznamenávání výdajů s fotografiemi a e-maily
Omezení Freshbooks
- Funkce skenování účtenek pro zaznamenávání výdajů může být pomalá.
- Aplikace nemusí být škálovatelná pro malé podniky.
Ceny Freshbooks
- Lite: 4,25 $/měsíc
- Plus: 7,50 $/měsíc
- Premium: 13,75 $/měsíc
- Vyberte: Ceny k dispozici na vyžádání
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu*
Hodnocení a recenze Freshbooks
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)
4. Certinia (dříve FinancialForce)
Certinia je součástí softwarové rodiny Salesforce, takže je samozřejmé, že se velmi dobře integruje s ostatními „členy rodiny“. Může například načíst vaše zákazníky ze Salesforce CRM, takže je nemusíte přidávat ručně.
Umožní vám spravovat účty všech vašich projektů a sledovat příjmy i náklady v různých fázích životního cyklu projektu. Sledování plánovaných příjmů a financí projektu v reálném čase vám umožní analyzovat ziskovost projektu, výdaje a další finanční údaje.
A díky integraci s účetním softwarem Certinia se všechny vaše transakce automaticky synchronizují s položkami hlavní knihy. ?
Konečně také umožňuje prognózy finančních výsledků a sledování prognóz na základě transakcí a údajů dostupných ve vašich účtech, stejně jako v Salesforce CRM. To se může hodit pro předpovídání vašich peněžních toků, ziskovosti a dalších finančních výsledků.
Nejlepší funkce Certinia
- Integrace Salesforce
- Vícestupňové sledování financí projektů
- Sledujte plánované výnosy
- Rozpočtování projektů a sledování rozpočtu
- Prognózy a sledování prognóz
Omezení Certinia
- Načítání trvá některým uživatelům dlouho.
- Nástroje pro vizualizaci dat někdy nezobrazují nejnovější data.
Ceny Certinia
- Ceny jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze Certinia
- G2: 4,1/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 40 recenzí)
5. Runn
Runn je primárně software pro správu zdrojů, ale obsahuje také některé užitečné funkce pro projektové účetnictví. Má funkci plánování a rozpočtování, která umožňuje přidělovat finanční zdroje na různé výdaje a cíle související s vašimi projekty.
Sledujte plány v porovnání s vaším stanoveným rozpočtem, abyste se ujistili, že nepřekročíte výdaje. K dispozici je také funkce sledování času, která umožňuje sledovat čas naplánovaný nebo již strávený členy vašeho týmu na konkrétním projektu, spolu s jeho náklady. ?
Ale možná nejlepší vlastností Runn je jeho schopnost přidávat předběžné projekty. Tuto funkci můžete využít k přidání projektů, o kterých právě jednáte, do svého projektového plánu. Po přidání vám Runn vizuálně ukáže, jak tyto projekty ovlivní vaši finanční situaci, pokud budou potvrzeny.
Nejlepší funkce Runn
- Vyhrazené prostory pro více projektů
- Plánování předběžných projektů
- Sledování času
- Rozpočtování a plánování
- Prognózy
- Funkce reportingu s přizpůsobitelnými metrikami
Omezení Runn
- Nastavení vlastních integrací může nějakou dobu trvat.
- Některé úrovně oprávnění nejsou k dispozici.
Ceny Runn
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
- Enterprise: Ceny k dispozici na vyžádání
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*
Hodnocení a recenze Runn
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Software Advice: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
6. Prognóza
Forecast má několik funkcí pro projektové účetnictví, ale dohromady tvoří velmi robustní řešení pro sledování financí vašich projektů.
Umožňuje vám sledovat rozpočty projektů v reálném čase, abyste mohli identifikovat, co vás stojí peníze a co je naopak generuje. Jeho komplexní zprávy také poskytují přehled o tom, kde ve vašem projektovém portfoliu ztrácíte nejvíce peněz, abyste mohli zastavit projekty, které se vymykají kontrole, než zcela zničí finance vaší společnosti. ?
Forecast je integrován s QuickBooks a Xero, takže všechny transakce projektu lze automaticky synchronizovat s centrálním účetním softwarem. Jeho varování před riziky založená na umělé inteligenci vás předem upozorní, když se chystáte překročit své rozpočtové limity.
Nejlepší funkce prognózování
- Sledování projektů na úrovni portfolia
- Chytré a automatizované fakturace
- Prognózy rozpočtu a varování založené na umělé inteligenci
- Integruje se s dalšími účetními řešeními, jako jsou Xero a QuickBooks, a řešeními pro správu projektů, jako jsou Asana a Monday.com.
- Sledování času
- Fakturace
Omezení prognóz
- Může to vyžadovat delší dobu na osvojení.
- Přidávání rozpočtů k projektům založeným na čase a materiálu není k dispozici.
Prognóza cen
- Pro: Cena k dispozici na vyžádání
- Plus: Cena k dispozici na vyžádání
Prognózy hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
7. Paymo
Paymo může znít jako někdo, kdo vás žádá, abyste platili více. Ve skutečnosti vám však pomáhá ušetřit peníze a vydělat více na vašich projektech díky funkcím, které nabízí:
- Rozpočtování
- Sledování výdajů
- Sledování ziskovosti
Paymo také poskytuje metody sledování času a fakturace na základě úkolů pro členy vašeho týmu. Podporuje více než 85 měn a 15 jazyků pro fakturaci, což mu dává jedinečnou výhodu oproti alternativám Paymo.
Šablony faktur výrazně usnadňují vytváření faktur, zatímco integrované zpracování plateb vám ještě více usnadní platby a přijímání plateb od vašich klientů. ?
Paymo se navíc integruje s QuickBooks a Xero, aby synchronizovalo výdaje na projekty s položkami v hlavní účetní knize.
Nejlepší funkce Paymo
- Rozpočtování
- Sledování výdajů
- Sledování času
- Fakturace ve více než 15 jazycích a 85+ měnách
- Integrace PayPal, Stripe a Authorize.net pro přijímání plateb
- Sledování ziskovosti na úrovni projektu a klienta
- Integrace s jinými účetními službami (QuickBooks, Xero atd.)
Omezení Paymo
- Žádné specializované aplikace pro MacOS a iOS
- Funkčnost aplikace pro Android je ve srovnání s desktopovou verzí poněkud omezená.
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 5,9 $/měsíc
- Malá kancelář: 10,9 $/měsíc
- Podnikání: 16,9 $/měsíc
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu*
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
8. Meisterplan
Meisterplan je aplikace pro správu projektového portfolia a plánování pracovní síly se zabudovanou standardní funkcí projektového účetnictví.
Tato platforma umožňuje projektovým manažerům plánovat rozpočty a sledovat skutečné výdaje, provádět analýzu nákladů a přínosů a odhadovat celkové náklady projektu na základě výdajů.
Meisterplan se integruje se všemi populárními softwarovými nástroji pro řízení projektů, platformami pro business intelligence a platformami pro analýzu dat, aby získal data o projektech pro analýzu.
Nejlepší funkce Meisterplan
- Porovnejte plánované náklady se skutečnými náklady
- Plánování rozpočtu
- Analýza nákladů a přínosů
- Finanční zprávy
- Integrace s nástroji pro řízení projektů
Omezení Meisterplanu
- Provozní funkce pro řízení projektů, jako je plánování úkolů, nejsou k dispozici.
- Funkce plánování zdrojů na částečný úvazek by mohla být vylepšena.
Ceny Meisterplan
- Základní: 660 $/měsíc
- Pro: 880 $/měsíc
- Premium: 2 480 $/měsíc
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace*
Hodnocení a recenze Meisterplan
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
9. Kantata (dříve Mavenlink)
Kantata vznikla ze společností Mavenlink a Kimble – dvou předních hráčů v oblasti softwaru pro automatizaci profesionálních služeb (PSA).
Platforma nabízí funkce pro rozpočtování a prognózování s podrobnými údaji, takže můžete naplánovat každý aspekt svého projektu. Umožňuje vám sledovat prognózy příjmů a jejich uznání v reálném čase a zároveň poskytuje všechna data a informace potřebné k realizaci projektů v rámci přidělených rozpočtů. ?
Díky integrované funkci fakturace můžete snadno vystavovat faktury svým klientům, zatímco speciální funkce pro pomoc při uzávěrce měsíce pomáhají aktualizovat prognózy podle uznaných výnosů. A konečně, sledování času a výdajů na úrovni projektu usnadňuje vám i členům vašeho týmu zaznamenávání nákladů na projekt.
Nejlepší funkce Kantata
- Prognózy v reálném čase
- Rozpočtování
- Fakturace s přizpůsobitelnými šablonami
- Sledování času
- Sledování výdajů
- Zprávy a přehledy
Omezení Kantata
- Uživatelské rozhraní je trochu zastaralé.
- Používání funkcí může být zpočátku trochu náročné.
Ceny Kantata
- Ceny jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
10. Sage
Sage nabízí různé účetní řešení pro různá odvětví a případy použití, včetně obecného finančního účetnictví. Jeho modul projektového účetnictví je integrován do Sage Intacct a automatizuje sledování času, fakturaci projektů, kalkulaci nákladů na služby a dokonce i uznávání výnosů, aby vše zjednodušil.
Ganttovy diagramy, ziskovost projektů a zprávy o ziskovosti klientů vám pomohou pochopit:
- Kam směřují vaše peníze: nejvýznamnější výdaje
- Odkud pochází: nejziskovější klienti nebo projekty?
Integrace s obecnými finančními účty Sage synchronizuje všechny vaše projektové transakce s položkami hlavní knihy a vestavěná funkce fakturace vám umožňuje snadno fakturovat vašim klientům.
Dashboardy přizpůsobené konkrétním rolím informují vaše klienty a kolegy o fázi, ve které se jejich projekt nachází, a generují zprávy o stavu projektu, využití zdrojů, výnosech, nákladech atd., aby bylo možné získat představu o ziskovosti projektu.
Nejlepší funkce Sage
- Rozpočtování a sledování rozpočtu
- Prognóza příjmů
- Sledování času
- Fakturace
- Integrace s obecnými finančními účty Sage
- Dashboardy specifické pro jednotlivé role
Omezení Sage
- Příležitostné problémy se synchronizací plateb
- Dashboardy nejsou zahrnuty v základním balíčku.
Ceny Sage
- Ceny jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze Sage
- G2: 4,3/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 500 recenzí)
Maximalizujte ziskovost projektů pomocí robustního softwaru pro projektové účetnictví
Projektové účetnictví může být zdlouhavá a časově náročná práce a finanční rozpočtování a prognózování může být ještě náročnější. Spolehlivý software pro projektové účetnictví vám může pomoci s obojím. Pokud stále přemýšlíte, který účetní software si vybrat, máme pro vás návrh: Vyberte si ClickUp! ?
ClickUp vám umožňuje spravovat účetnictví automatizací a zefektivněním procesu pomocí tabulkového zobrazení a dashboardů. Jeho robustní funkce pro reporting a analytiku vám pomohou plánovat, rozpočtovat a předpovídat téměř jakékoli finanční ukazatele. Zaregistrujte se do ClickUp – už se nebudete chtít vrátit k žádnému jinému účetnímu softwaru.