10 nejlepších právních AI nástrojů a softwaru pro právníky v roce 2025

Strávili jste někdy pozdní noc čtením příliš dlouhého právního dokumentu? V právním odvětví jste pravděpodobně zažili mnoho takových nocí.
Naštěstí nám s tím pomáhá umělá inteligence (AI). 🙌
Ačkoli některé z nejlepších právnických AI nástrojů jsou aplikace určené k sumarizaci nebo přípravě právních dokumentů, není to jediný případ použití AI v právním odvětví. Existují nástroje pro právní výzkum, software pomáhající právnickým firmám spravovat případy, aplikace určené k přípravě smluv a další.
Usnadněme si život v právním světě. Prozkoumejte 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro právníky.
⏱️60sekundové shrnutí
- ClickUp – Nejlepší pro správu právních projektů založenou na AI
- Lawgeex – Nejlepší pro automatizaci revizí smluv
- Harvey – Nejlepší pro kontrolu právních dokumentů
- Detangle.ai – Nejlepší pro shrnování právních textů
- Ansarada – Nejlepší pro správu nákupu
- Lex Machina – Nejlepší pro vyhledávání relevantní judikatury
- Ivo (dříve Latch) – Nejlepší pro uživatele MS Word
- AI Lawyer – Nejlepší pro studenty práv
- PatentPal – nejlepší nástroj umělé inteligence pro právní dokumentaci
- Humata AI – Nejlepší pro právní výzkum
Co jsou AI nástroje pro právníky?
Nástroje AI pro právní asistenty nejsou chatboty, které za vás budou argumentovat ve vašich případech. Jsou to užitečné nástroje, které mohou výrazně zefektivnit vaše každodenní úkoly. Mnohé z těchto nástrojů vám pomohou sepsat složité právní dokumenty a smlouvy, zatímco jiné poskytují zjednodušené shrnutí, abyste si mohli přečíst zkrácené verze dlouhých právních dokumentů.
Mezi příklady AI nástrojů pro právníky patří aplikace pro optimalizaci pracovních postupů, aplikace pro kalendář a plánování a výzkumné nástroje. Jednou z věcí, kterou mají většina z nich společnou, je to, že se obvykle spoléhají na jazykový model, jako je ChatGPT, který vám pomůže vykonat práci rychleji.
Co dokážou právní nástroje umělé inteligence?
Právníci a právní asistenti, kteří jsou pod časovým tlakem, mohou z nástrojů umělé inteligence těžit mnoha způsoby. Zde je jen několik příkladů, jak vám tyto nástroje mohou pomoci v každodenní práci:
- Zvyšte produktivitu: Automatizací opakujících se úkolů, jako je kontrola smluv, odesílání a odpovídání na e-maily a vypracovávání smluv, mohou právní nástroje AI ušetřit značné množství času a úsilí a zlepšit produktivitu právního týmu.
- Ušetřete čas: Nástroje AI mohou analyzovat data, shrnovat dlouhé právní dokumenty a pomáhat s výzkumem – a to za zlomek času, který by tomu věnoval člověk. Ušetří vám hodiny času, které můžete věnovat jiným činnostem.
- Zvýšení přesnosti: Vzhledem k tomu, že právní nástroje umělé inteligence jsou trénovány na značně rozsáhlých právních datových souborech, jsou schopny rychle zvýraznit a opravit jakékoli faktické, procedurální nebo gramatické chyby ve vašich dokumentech. To zlepšuje celkovou přesnost složitých právních dokumentů. Navíc, na rozdíl od lidí, umělá inteligence se neunaví a nedělá chyby z nedbalosti.
- Zlepšete zkušenosti klientů: Právní profesionálové, kteří používají nástroje AI, mohou věnovat více času svým klientům a poskytovat přesnější práci. To zvyšuje spokojenost klientů.
- Úspora nákladů: S efektivním právním nástrojem AI jako vaším asistentem můžete rozšířit své činnosti, aniž byste museli výrazně navyšovat počet zaměstnanců nebo zdroje. Tím udržíte nízké náklady a zvýšíte svou ziskovost.
- Zlepšete rozhodování: Díky rychlé analýze rozsáhlých dokumentů a velkého množství dat mohou nástroje AI poskytnout informace, které vám pomohou činit lepší rozhodnutí. Některé nástroje dokonce dokážou na základě vámi poskytnutých informací předpovědět pravděpodobnost, s jakou vyhrajete soudní spor.
10 nejlepších nástrojů a softwaru AI pro právníky
S rostoucí popularitou ChatGPT, chatbotů a umělé inteligence obecně se na trhu objevuje spousta nových nástrojů AI pro právní asistenty. Provedli jsme náročnou práci a prošli jsme nabídky různých poskytovatelů, abychom vám mohli přinést ty nejlepší nové technologické možnosti, které pomohou právníkům pracovat efektivněji.
1. ClickUp – nejlepší pro správu právních projektů s využitím umělé inteligence
ClickUp má v oblasti právních řešení mnoho co nabídnout. Jako komplexní platforma pro zvýšení produktivity je ideálním softwarem, který pomáhá právníkům centralizovat veškerou jejich právní práci do jednoho dynamického pracovního prostoru.
Díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením můžete vizualizovat své případy ze všech úhlů, včetně zobrazení Seznam, Kalendář a Tabulka. Můžete také vytvářet vlastní panely ClickUp pro analýzy a zprávy v reálném čase a zároveň si udržovat přehled o důležitých úkolech na vysoké úrovni.
Navíc jsou funkce nativního sledování času, značek a fakturovatelných hodin v ClickUp zásadní pro sledování času stráveného s klienty a vytváření přesných faktur.
Zatímco přiřazené komentáře zajišťují, že vám neuniknou žádné podrobnosti, možnost přidávat k jednotlivým komentářům soubory PDF, média a další soubory zaručuje, že všechny klíčové informace zůstanou po celou dobu případu u příslušného úkolu.
Chcete-li začít s ClickUp ještě rychleji, vyzkoušejte hotovou šablonu pro správu právních klientů od ClickUp a udržujte si přehled.
Nejcennější funkcí ClickUp pro právníky je však bezesporu ClickUp Brain – revoluční digitální asistent poháněný umělou inteligencí s kontextovými funkcemi umělé inteligence založenými na rolích.
ClickUp Brain využívá zpracování přirozeného jazyka k generování e-mailů, dokumentů, úkolů, shrnutí a aktualizací. A co víc, zatímco ClickUp Brain zvládá náročnou práci související s vašimi případy, automatizace v ClickUp se postará o zbytek.
Od shrnutí právního výzkumu až po automatické generování nových úkolů v průběhu celého procesu – ClickUp má všechny funkce, které právníci potřebují, aby měli přehled o každém případu.
Bonus: Získejte přístup k předem připraveným šablonám AI s výzvami ChatGPT a spojte sílu ClickUp Brain s dalšími nástroji strojového učení.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Použijte ClickUp Brain k vypracování komplexních právních dokumentů, generování stavových zpráv a dalším účelům.
- Využijte funkce pro správu projektů ke sledování případů, plánování schůzek a optimalizaci pracovního postupu vašeho právního týmu.
- Sledování času a fakturovatelné hodiny, které pomáhají právníkům fakturovat klientům a vytvářet výkazy práce.
- Komunikujte a spolupracujte pomocí funkcí pro přidávání komentářů a sdílení dokumentů.
- Shrňte právní výzkum a automatizujte opakující se úkoly, jako jsou e-maily, poznámky, shrnutí dokumentů a další.
Omezení ClickUp:
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
- Množství výkonných funkcí může pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
2. Lawgeex – Nejlepší pro automatizaci revizí smluv
Lawgeex je to, co potřebujete, pokud chcete automatizovat proces kontroly smluv. Tento právní nástroj AI využívá nástroje založené na umělé inteligenci k kontrole a opravám smluv v souladu s politikami, pokyny a dalšími právními koncepty vaší společnosti.
Díky tomuto nástroji mohou právní týmy zajistit jednotnost smluv, ušetřit spoustu času a peněz při procesu přezkoumávání smluv a rychleji uzavírat obchody.
Nejlepší funkce Lawgeex:
- Ušetřete čas při analýze velkého množství smluv o mlčenlivosti, smluv o poskytování služeb a dalších.
- Využijte integraci s oblíbenými systémy pro správu vztahů se zákazníky a dalšími aplikacemi.
- Pomocí integrací nebo e-mailu můžete odesílat další právní dokumenty k automatickému označování změn.
- Vytvořte si vlastní příručku s pokyny pro kontrolu smluv specifickými pro vaši advokátní kancelář.
- Sledujte recenze, typy právních problémů, které jsou nejčastěji označovány červeně, a další podrobnosti pomocí analytických nástrojů.
Omezení Lawgeex:
- Zatím není k dispozici dostatek zpětné vazby od uživatelů, aby bylo možné poskytnout podrobnější informace.
- Nemusí být ideální pro správu smluv s vysokou hodnotou.
Ceny Lawgeex:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lawgeex:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Harvey – Nejlepší pro kontrolu právních dokumentů
Harvey AI je pokročilý právní asistent AI podporovaný OpenAI. Je navržen tak, aby podporoval právníky automatizací rutinních úkolů, zefektivněním přípravy dokumentů a analýzou složitých právních dat. Můžete vylepšit své pracovní postupy pomocí předem připravených pokynů, které vytvořili právní experti.
Díky využití nejmodernější generativní AI umožňuje Harvey právníkům zvýšit produktivitu, soustředit se na práci s vyšší přidanou hodnotou a zlepšit přesnost a efektivitu právních procesů.
Nejlepší funkce Harvey:
- Vytvářejte a revidujte smlouvy, podklady a další právní dokumenty s profesionální přesností.
- Položte složité otázky týkající se až 50 dokumentů a získejte praktické informace.
- Využijte jeho nástroje pro vylepšování k opakovanému zdokonalování vytvořeného obsahu.
- Přeložte svou práci do 50 různých jazyků
Omezení Harveyho:
- Mohou mít potíže s nuancemi nebo vysoce specializovanými právními výklady.
Ceny Harvey:
- Není k dispozici
Hodnocení a recenze Harvey:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Detangle. ai – Nejlepší pro shrnování právních textů
Detangle inovativně využívá technologii AI k sumarizaci rozsáhlého právního výzkumu nebo k převodu složitého žargonu do srozumitelné angličtiny. Do této aplikace můžete nahrát audio, video nebo text a aplikace jej automaticky shrne. ✨
Aplikace nabízí pokročilé šifrování, které zajišťuje bezpečnost nahraných dokumentů.
Nejlepší funkce Detangle. ai:
- Nahrajte soubory nebo vložte URL adresy do jednoduchého rozhraní.
- Získejte AI generované souhrny dlouhých dokumentů, zvukových souborů nebo videí.
- Zjednodušte složitou právní terminologii
- Platíte za jednotlivé souhrny, nikoli měsíční poplatek.
Omezení Detangle. ai:
- Možná budete muset počkat na volné místo v pořadníku nových uživatelů, než budete moci aplikaci používat.
- Poplatky za jednotlivé soubory jsou drahé, a to i v případě kratších dokumentů.
Ceny Detangle. ai:
- Liší se podle délky dokumentu, zvukového záznamu nebo videa.
Hodnocení a recenze Detangle.ai:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Ansarada – Nejlepší pro správu nákupu
Ansarada není nutně právní platformou, ale je to platforma, na kterou se podniky a jejich právní týmy spoléhají při řízení pracovních postupů a spolupráci na důležitých úkolech, jako jsou obchodní transakce, fúze a akvizice, dodržování předpisů atd.
Díky bezpečnému sdílení souborů, dashboardům, oznámením a dalším funkcím používají podniky Ansaradu také k organizaci politik správy, rizik a dodržování předpisů, ke zjednodušení řízení nákupu a ke sjednocení procesů.
Nejlepší funkce Ansarada:
- Organizujte transakce pomocí virtuálních datových místností využívajících AI
- Vytvářejte přizpůsobitelné, účelové pracovní postupy pro důležité transakce.
- Získejte přehled o informacích o aktivitách, abyste mohli při uzavírání obchodů činit informovaná rozhodnutí.
- Předpovídejte výsledky fúzí a výběrových řízení pomocí nástroje založeného na umělé inteligenci
Omezení Ansarady:
- Odstranění uživatelů nebo dokumentů také odstraní související auditní stopy.
- Nahrávání nebo zpracování velkých dávek souborů může vést ke zpožděním.
- Pro nové uživatele může být ovládání aplikace náročné.
Ceny Ansarada:
- 479 $/měsíc za datový balíček 250 MB
- 1 479 $/měsíc za datový balíček 1 GB
- 2 044 $/měsíc za datový balíček 2 GB
- 2 824 $/měsíc za datový balíček 4 GB
- Individuální ceny nad 4 GB
Hodnocení a recenze Ansarada:
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 110 recenzí)
6. Lex Machina – Nejlepší pro vyhledávání relevantní judikatury
Lex Machina je špičkový nástroj založený na umělé inteligenci, který za vás zvládne spoustu právního výzkumu. Jedná se o platformu pro právní analýzu, která vám umožní analyzovat soudy, soudce, protistranu, různé strany a dokonce i právnické firmy.
Protože tato aplikace nabízí snadný přístup k soudním spisům, můžete ji také použít k vyhledání relevantní judikatury. Právnické firmy využívají tento výzkum k uzavírání obchodů, vytváření úspěšných strategií a vyhrávání případů. 👀
Nejlepší funkce Lex Machina:
- Vytvářejte komplexní zprávy zobrazující přiznané náhrady škody, statistiky případů a další důležité metriky.
- Pomocí nástrojů Legal Analytics Quick Tools můžete porovnávat soudce, právnické firmy, strany a další subjekty.
- Pomocí aplikačního programovacího rozhraní (API) Lex Machina si můžete vytvořit vlastní aplikace na míru.
- Přístup k dokumentům ze soudních spisů přímo v aplikaci
Omezení Lex Machina:
- Lex Machina není samoobslužná služba – pro registraci a výběr potřebných nástrojů budete muset spolupracovat s jejich prodejním týmem.
- Existuje jen málo recenzí, které by poskytovaly informace novým uživatelům.
Ceny Lex Machina:
- Ceny se liší v závislosti na vybraných službách.
Hodnocení a recenze Lex Machina:
- G2: N/A
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Ivo (dříve Latch) – Nejlepší pro uživatele MS Word
Používání Ivo je jako sloučení vašich právních asistentů s umělou inteligencí v MS Word. Jakmile jej integrujete do Wordu, můžete jej použít pro obecné řízení případů nebo jej považovat za svůj osobní nástroj pro kontrolu smluv s umělou inteligencí.
Tento nástroj pro analýzu dokumentů generuje návrhy na úpravy, identifikuje nepoužívané definované termíny, upravuje klauzule a vytváří seznamy problémů. Pomůže vám také shrnout smlouvy a vytvořit zjednodušený jazyk, který usnadní čtení čtenářům bez právnického vzdělání.
Nejlepší funkce Ivo:
- Integrujte je přímo do aplikace Microsoft Word pomocí několika jednoduchých kroků.
- Pomocí funkce Sledování změn můžete automaticky vkládat změny generované umělou inteligencí do svého dokumentu.
- Vytvořte vlastní pokyny pro úpravu jazyka v celém textu.
- Pomocí vlastních požadavků zajistěte, aby smlouvy splňovaly konkrétní podmínky.
- Integrujte je s oblíbeným cloudovým úložištěm, abyste mohli snadno sdílet dokumenty a spolupracovat na nich.
Omezení Ivo:
- Ivo není samoobslužný – nejprve si musíte vyžádat demo verzi.
Ceny Ivo:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ivo:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. AI Lawyer – Nejlepší pro studenty práv
AI Lawyer je inovativní nástroj umělé inteligence vytvořený s ohledem na všechny uživatele. Pro širokou veřejnost může poskytovat právní informace a zjednodušovat právní jazyk. Právníci tento nástroj používají pro právní výzkum a brainstorming strategií a studenti práv mohou AI Lawyer využít k zdokonalení svých dovedností v oblasti právního výzkumu a k získání přehledu o moderních právních trendech.
Nejlepší funkce AI Lawyer:
- Získejte rychlý a srozumitelný přehled o složitých právních otázkách.
- Nahrajte dokumenty a získejte zjednodušené shrnutí
- Vytvářejte jednoduché právní smlouvy a standardní doložky během několika minut
- Zefektivňuje právní výzkum a poskytuje návrhy právních strategií.
Omezení AI pro právníky:
- Ačkoli dokáže vytvářet jednoduché právní dokumenty, nemusí být vhodný pro vytváření složitých dokumentů.
- Připravte se na určitou dobu učení – některé funkce mohou být matoucí nebo těžko k nalezení.
Ceny AI Lawyer:
- Just Ask: 5,99 $/týden
- Zlatá volba: Vyzkoušejte zdarma, poté 11,99 $/měsíc
- Big Case: 59,99 $/rok
Hodnocení a recenze AI Lawyer:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. PatentPal – Nejlepší nástroj umělé inteligence pro právní dokumentaci
PatentPal je nástroj pro automatizaci dokumentů, který využívá zpracování přirozeného jazyka k vytváření dokumentace pro vaše duševní vlastnictví.
Právní kanceláře i tvůrci mohou tuto aplikaci používat pro patentové přihlášky, vývojové diagramy, schémata a vše ostatní, co je potřebné k podání patentové přihlášky. I když možná budete chtít, aby vaši hotovou přihlášku zkontroloval právní expert, tato aplikace vám ušetří spoustu času a úsilí při procesu přípravy přihlášky.
Nejlepší funkce PatentPal:
- Použijte šablony k vytvoření patentových přihlášek a další dokumentace
- Vytvářejte obrázky, diagramy a vývojové diagramy na podporu tvrzení
- Nahrajte ilustrace a přizpůsobte je pomocí štítků
- Exportujte své návrhy do aplikací Word, Visio nebo PowerPoint.
Omezení PatentPal:
- Aplikace vytváří obsah pouze na základě toho, co poskytují nároky, což znamená, že vaše nároky musí být přesné a důkladné.
- Je třeba se trochu naučit, jak nejlépe formulovat požadavky, aby se dosáhlo nejlepších výsledků.
Ceny PatentPal:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PatentPal:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Humata AI – Nejlepší pro právní výzkum
S Humata můžete nahrávat dokumenty, jako jsou technické dokumenty, právní informace a další, a získat souhrny a odpovědi na konkrétní otázky s citacemi. Nabízí vám možnosti vytváření souhrnů různé délky – v případě potřeby stačí požádat aplikaci, aby zkrátila dlouhý souhrn.
Klikněte na citaci v souhrnu a aplikace vám zobrazí relevantní informace z nahraného dokumentu.
Nejlepší funkce Humata AI:
- Pomocí citací z vašich shrnutí můžete sledovat právní výzkum z dokumentů, které jste nahráli.
- Upravujte a vylepšujte shrnutí pomocí jednoduchých příkazů
- Vložte Humatu do svých webových stránek, aby ji zákazníci mohli používat jako vyhledávač a najít tak odpovědi na své otázky.
- Využijte bezpečný soukromý cloud Humata ke sdílení souborů a spolupráci.
- Omezte přístup k souborům nastavením rolí týmu s omezenými oprávněními.
Omezení AI Humata:
- Za každou stránku nad limit vašeho tarifu se účtuje poplatek 0,01 $.
- Jelikož je tento nástroj vytvořen speciálně pro technické a právní dokumenty, nemusí být stejně účinný při shrnování jiných typů dokumentů.
Ceny Humata AI:
- Zdarma: Shrňte až 60 stran zdarma
- Student: 1,99 $/měsíc za shrnutí až 200 stran
- Expert: 9,99 $/měsíc za shrnutí až 500 stran
- Tým: 99 $/měsíc na uživatele za shrnutí až 1 000 stránek
Hodnocení a recenze Humata AI:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
K čemu použít právní nástroje umělé inteligence
Nyní, když jste se seznámili s některými nástroji umělé inteligence dostupnými pro právníky, přinášíme vám stručný přehled různých způsobů využití umělé inteligence pro právníky:
|Příklady použití nástrojů umělé inteligence pro právníky
|Náš názor
|Právní výzkum a revize dokumentů
|Nástroje umělé inteligence dokážou analyzovat velké objemy právních dokumentů, judikatury nebo zákonů, díky čemuž je výzkum rychlejší a přesnější.
|Příprava a správa smluv
|AI pomáhá při přípravě smluv tím, že navrhuje klauzule, formátování a automatizuje opakující se obsah.
|E-Discovery
|Nástroje AI zpracovávají rozsáhlé datové soubory, aby identifikovaly relevantní dokumenty v soudních sporech, čímž snižují čas a úsilí potřebné během zjišťování.
|Automatizace pracovních postupů
|Automatizace rutinních úkolů, jako je porovnávání dokumentů, překlady a shrnutí, umožňuje právníkům soustředit se na práci s vyšší přidanou hodnotou.
|Due diligence
|AI zjednodušuje proces přezkumu fúzí a akvizic a upozorňuje na potenciální rizika v podnikových nebo finančních datech.
|Podpora při soudních sporech
|AI pomáhá připravit se na soudní řízení tím, že analyzuje výpovědi svědků, předpovídá výsledky případů nebo generuje právní argumenty.
|Sledování dodržování předpisů
|V přísně regulovaných odvětvích AI sleduje dodržování předpisů porovnáváním činností a dokumentace se zákony a předpisy.
|Komunikace s klienty
|Chatboti nebo virtuální asistenti zpracovávají rutinní dotazy klientů nebo přijímací procesy, čímž zlepšují dostupnost a efektivitu.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro právníky?
Najít skvělou aplikaci nebo nástroj znamená objevit ten, který má všechny funkce, které potřebujete – a pro advokátní kanceláře, právní asistenty a další podnikové právní oddělení to není vždy snadný úkol. Nejlepší aplikace pro vaši právní praxi by měly poskytovat všechny následující funkce:
- Dostupné ceny: OpenAI si za používání ChatGPT 4. 0 neúčtuje vysoké poplatky, což znamená, že byste neměli platit nadměrné částky za základní funkce umělé inteligence – i když některé nástroje umělé inteligence pro právníky nabízejí další funkce, které stojí za tu cenu.
- Správa dokumentů: Aplikace by měly usnadňovat nahrávání, připojování a sdílení souborů Word, PDF a dalších typů souborů 📚
- Funkce pro spolupráci: Informujte právnické firmy a klienty díky možnosti spolupracovat a komentovat soubory.
- Přístupová oprávnění: Většina právních dokumentů je důvěrná, což znamená, že byste měli mít možnost nastavit oprávnění a kontrolovat, kdo má přístup k aplikaci a dokumentům, které jste do ní nahráli.
- Bezplatné a zkušební verze: Vzhledem k tomu, že některé nástroje umělé inteligence pro právníky mohou být poměrně drahé, ujistěte se, že je můžete před zakoupením vyzkoušet.
Zefektivněte správu praxe pomocí nejlepších AI nástrojů pro právníky
Umělá inteligence dobývá svět – a to včetně právního odvětví. Se správným nástrojem AI pro právní asistenty můžete ze svého rozvrhu vyškrtnout časově náročné úkoly, získat pomoc s revizí dokumentů a dokonce i pokročilou asistenci, jako je vyhledávání relevantních precedentů nebo jiných právních služeb. 🙌
Jste připraveni svěřit AI některé ze svých právních úkolů? Začněte s ClickUp a zjistěte, jak vám může pomoci efektivně řídit vaši právní praxi.