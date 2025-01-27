10 nástrojů AI pro rozhodování, které vám pomohou efektivně řešit problémy

Umělá inteligence (AI) pomohla vybudovat systémy, které dokážou věci, které kdysi patřily do říše science fiction. Ačkoli moderní AI nemusí být tak supervědomá jako Skynet z filmu Terminátor, umožňuje nám automatizovat úkoly a zefektivnit obchodní operace.
Navzdory těmto významným pokrokům si mnoho uživatelů klade otázku, zda systémy AI mohou nahradit lidskou inteligenci a rozlišovací schopnosti při přijímání důležitých rozhodnutí. Ačkoli (zatím) nic nemůže nahradit lidskou moudrost, můžete rozhodně použít nástroje AI pro rozhodování, abyste našli řešení rychleji!
Když docházení nápadů přestává být zdravou výzvou a stává se spíše prokletím, chytré týmy využívají tyto nástroje umělé inteligence k prozkoumání datových trendů a přijímání informovaných rozhodnutí v různých scénářích.
V tomto průvodci jsme pro vás sestavili 10 nejlepších nástrojů AI, které doplňují lidské vnímání a pomáhají transformovat způsob, jakým přijímáme obchodní rozhodnutí! 🤖
Co je to nástroj AI pro rozhodování?
Nástroj AI pro rozhodování označuje jakýkoli software využívající algoritmy založené na umělé inteligenci k plnění úkolů v oblasti učení, analýzy a porozumění agregovaným datům, jakož i řešení problémů. Vzhledem k analytické povaze těchto činností můžete od systémů AI zaměřených na rozhodování očekávat:
- Nechte programování napodobovat do jisté míry funkci lidského mozku
- Učte se z dat a vyvíjejte prediktivní modely pomocí strojového učení
- Racionalizujte a analyzujte data a podnikněte požadované kroky
Tyto nástroje mohou podnikům pomoci získat cenné informace, například o chování spotřebitelů a očekávané poptávce, zejména v oblasti správy dat. Co je na těchto informacích tak skvělého, ptáte se? Jedním slovem – vzory.
AI sice nemusí být tak kreativní jako lidé, ale dokáže odhalit vzorce, které nám obvykle unikají, a to díky technikám strojového učení. Shromažďováním trendů a analýz pro velké datové soubory vám poskytuje lepší přehled o daném problému, což v konečném důsledku zlepšuje kvalitu vašich rozhodnutí.
Například když analytický nástroj AI naznačuje, že stále více spotřebitelů kupuje určitý produkt, můžete podniknout dva hlavní kroky: zvýšit výrobu, abyste uspokojili předpokládanou poptávku, nebo využít popularity produktu a uvést jej na globální trhy. 🌍
Co byste měli hledat v nástroji AI pro rozhodování?
Při výběru nástroje AI pro podporu obchodních rozhodnutí je třeba zohlednit následující vlastnosti:
- Schopnost analýzy dat: Vzhledem k tomu, že rozhodování založené na umělé inteligenci se točí kolem datových analýz, musíte najít nástroj kompatibilní s daty, která potřebujete analyzovat.
- Přesnost hodnocení: Všechny systémy AI jsou náchylné k chybám, ale dobře vycvičené nástroje mají obvykle solidní míru přesnosti, která vede k získání lepších metrik a přijímání správných rozhodnutí.
- Detekce chyb: S tímto nástrojem nemůžete šlápnout vedle. Najděte nástroj, který dokáže odhalit jakékoli chyby ve vašich pracovních postupech, abyste se vyhnuli chybám v projektech.
- Ochrana osobních údajů : Zajistěte, aby systém dodržoval předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnostní standardy.
- Generativní schopnosti: Hledejte nástroje AI, které vám pomohou generovat zprávy nebo vytvářet obsah (například případové studie) pro usnadnění analytických úkonů.
- Flexibilita: Zkuste si pořídit nástroj, který mohou používat všichni ve firmě, nejen IT pracovníci. Možná budete také chtít zjistit, zda vámi vybraný AI software vyhovuje konkrétním týmům, jako je vývoj softwaru nebo zákaznický servis 🎧.
10 pečlivě vybraných nástrojů AI pro rozhodovací procesy
Na základě výše uvedených faktorů jsme sestavili seznam 10 nejfunkčnějších nástrojů AI pro rozhodování. Mohou pomoci s jedním nebo více kroky při řešení problémů, jako je sběr dat, zpracování, optimalizace a predikce. Projděte si jejich jednotlivé recenze a dozvíte se více! 🌈
1. ClickUp
Pokud hledáte komplexní řešení pro zlepšení svých rozhodovacích procesů, seznamte se s ClickUp! 🥰
Tato platforma slouží jako centrální uzel pro všechny vaše pracovní potřeby, ať už se jedná o řízení projektů nebo agilní plánování. Dnes se ale budeme zabývat ClickUp AI – nativním AI asistentem, který může firmám pomoci vyhodnocovat projektová data a činit chytřejší rozhodnutí.
Řekněme, že potřebujete prozkoumat a vymyslet nápady pro novou marketingovou kampaň. Stačí udělat následující:
- Spusťte ClickUp AI z panelu nástrojů nebo ovládacího centra.
- Prozkoumejte více než 100 specifických podnětů podložených výzkumem
- Vyberte nebo přizpůsobte výzvu podle své role a záměru
Potřebujete napsat případovou studii nebo článek? S funkcí Write With AI od ClickUp můžete během několika sekund získat zprávy, obsahové přehledy a celé blogy. Výsledek je obvykle konzistentní, protože ClickUp AI je vysoce trénovaný!
Můžete také využít asistenta AI k psaní perfektně formátovaných e-mailů, popisů produktů a dalších každodenních věcí, abyste ušetřili čas.
ClickUp AI vyniká v analýze a detekci chyb v datech. Má smysl pro detail a dokáže najít vše, co v obsahu zní divně, včetně gramatiky, plynulosti a tónu. Pokud nemáte čas se před rozhodnutím ponořit do dlouhých dokumentů, nástroj AI může:
- Shrňte písemný obsah, popisy úkolů a komentáře
- Extrahujte akční položky z analyzovaných dat
Nezapomeňte vyzkoušet překladatelskou funkci nástroje AI!
Nejste si jisti, co to znamená? Nechte to na překladatelské schopnosti ClickUp AI! Umí převádět více než 10 jazyků do angličtiny, což vám pomůže prozkoumat data z celého světa pro rozhodování v širokém měřítku!
Pro rozhodnutí, která vám nahánějí husí kůži, vyzkoušejte rámec pro rozhodování ClickUp, který vám pomůže objektivně analyzovat konkurenční možnosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychlý a spolehlivý nástroj AI
- Používá bezpečné a ověřené modely AI
- Více než 100 specifických pokynů pro různé scénáře rozhodování
- Generativní funkce psaní
- Šablony pro rozhodování a rozvojové plány pro týmy
- Dodržuje průmyslové předpisy a bezpečnostní protokoly
- Integrované tabule a myšlenkové mapy pro společné rozhodování
- Překladatelské nástroje
- Detekce a oprava chyb pomocí AI
- Shrnuje data pro rychlé rozhodování
- Více než 1 000 integrací s oblíbenými platformami, jako jsou HubSpot a Zendesk
- Generátor vláken AI pro kompilaci týmových diskusí
- Optimalizace obsahu pomocí umělé inteligence
Omezení ClickUp
- Prozkoumání všech funkcí AI zabere nějaký čas, ale snadno pochopitelné zdroje ClickUp vám s tím mohou pomoci.
- Mobilní aplikace nemusí mít komplexní funkce umělé inteligence.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Athenic AI (dříve AskEdith)
Týmy, které neustále pracují s grafy a metrikami, si tento nástroj zamilují! Athenic AI, dříve AskEdith, je nástroj zaměřený na podniky, který poskytuje samoobslužnou analýzu dat.
Jeho hlavním cílem je pomoci týmům soustředit se více na samotná data, místo aby trávily čas vytvářením tabulek a grafů. Můžete získat data jak o produktech, tak o aktuálním trhu ve vašem odvětví.
Přizpůsobte si svůj dashboard a přidejte více datových grafů na jedno místo. Pomocí analýzy retence kohort můžete vizualizovat funkční závislosti v datových sadách produktů pomocí teplotních map. Využijte tento nástroj nejen pro marketing a analýzu produktových dat, ale také pro reporting ERP (Enterprise Resource Planning). Tato funkce vám umožňuje poskytovat relevantní firemní data členům týmu současně, takže stačí zadat dotaz a získat odpověď. ❓
Nejlepší funkce Athenic AI
- Intuitivní služba pro analýzu dat
- Sjednocuje více grafů na jediném dashboardu
- Analýza retence kohorty pomocí tepelných map
- ERP reporting
Omezení Athenic AI
- Může občas pracovat pomaleji
- Vylepšené grafické funkce vyšší třídy
Ceny Athenic AI
- Starter: 10 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 60 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Na míru
Hodnocení a recenze Athenic AI
- G2: 4,5/5 (méně než pět recenzí)
3. Baseboard
Baseboard je další nástroj AI, který poskytuje možnosti vizualizace dat pro získání praktických poznatků. Pomocí zpracování přirozeného jazyka umožňuje týmům zabývajícím se analýzou produktů a dat vytvářet přehledy s poutavými statistikami a grafy.
Používání platformy je snadné a nevyžaduje žádné zkušenosti s programováním. Díky plně přizpůsobitelnému ovládacímu panelu je proces navrhování grafů hračkou! 🍃
Sdílejte dashboardy se svými kolegy, abyste posílili spolupráci v týmu a společně zvážili stejné metriky. Vzhledem k tomu, že tento nástroj prochází menšími změnami, můžete po jeho úplném vydání očekávat více funkcí.
Nejlepší funkce Baseboard
- Špičkové grafické znázornění dat
- Snadné použití bez znalosti programování
- Přizpůsobitelné zprávy
- Umožňuje sdílení dashboardů
Omezení základních desek
- Zatím není k dispozici pro veřejné použití.
Ceny základních desek
- Cena zatím není k dispozici.
Hodnocení a recenze základních desek
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
Podívejte se na tyto AI kódovací nástroje!
4. Nástroje pro poradenství v oblasti AI
Posuňte svou obchodní analytiku o krok dál s nástroji AI Consulting Tools. Díky schopnosti poskytovat analýzy SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby), PESTEL (politické, ekonomické, sociální, technologické, právní a environmentální faktory), lean canvas a zprávy o uživatelských osobnostech podporuje tento nástroj rozhodování v situacích s vysokými sázkami.
Tato platforma, vytvořená primárně jako nástroj umělé inteligence pro týmy HR a marketingu, může pomoci při interních i externích rozhodnutích. Využívá popisy společností a údaje o zákaznících a trhu k vytvoření SWOT analýzy. Pomocí stejných popisů můžete získat PESTEL analýzu, která podrobně popisuje vnější faktory, které mohou ovlivnit vaše současné obchodní operace.
Tato platforma je vhodná také pro agilní týmy, které potřebují předpovídat plánování pracovní síly na základě interních trendů.
Nejlepší funkce AI Consulting
- Bohaté interní a externí analytické nástroje
- Reporting založený na AI
- Podporuje neomezený počet uživatelských profilů
Omezení AI poradenství
- Žádný bezplatný tarif
- Omezený počet zpráv
Ceny za poradenství v oblasti AI
- Měsíční: 12,99 $/měsíc
- Ročně: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze AI Consulting
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
5. Findly AI
Findly AI je ChatGPT pro rozhodování založené na analýze dat. Tato platforma, vytvořená pro analytiky, obchodní zástupce, konzultanty a vzdálené týmy, se pyšní uživatelsky přívětivým rozhraním podobným chatbotu, do kterého stačí zadat příkaz a získat požadovaný výsledek.
Pomocí asistenta Findly AI můžete získat přehled o trendech v elektronickém obchodování. Můžete například zjistit, které produkty byly nejčastěji objednávány/vraceny, a na základě toho se rozhodnout o doplnění zásob.
Pro zdravotnická zařízení Findly nahrazuje dashboardy a poskytuje informace o pacientech a stavu zdravotnického materiálu v reálném čase ve formě otázek a odpovědí.
Týmy mají také možnost používat platformu jako nástroj pro vizualizaci dat a převádět surová data do tabulek a grafů. Díky integraci se Slackem můžete automatizovat proces odesílání datových zpráv do konkrétních kanálů a udržovat zainteresované strany v obraze.
Nejlepší funkce Findly AI
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro otázky a odpovědi
- Více případů použití
- Nástroje pro vizualizaci dat
- Praktické integrace Google Analytics a Slack
- Podporuje export do formátu CSV
Omezení Findly AI
- Přidání dalších integrací by bylo prospěšné.
- Žádná transparentnost cen
Ceny Findly AI
- Zdarma
- Víceúrovňové cenové plány začínají na 49 € za měsíc.
Hodnocení a recenze Findly AI
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
6. PlotGPT
Zde je něco, co není jen inspirováno ChatGPT, ale je jím také poháněno – PlotGPT je analyzátor dat, který vám pomůže najít a přizpůsobit data ChatGPT a Chat GPT Plus pro jakékoli odvětví.
Pokud zadáte podněty pro známé trhy, PlotGPT vám poskytne přesné výsledky. Posilte své rozhodovací schopnosti pomocí:
- Interaktivní grafické vzorce a korelace dat
- Informace z tabulek
- Infografika
Jedinečnou funkcí je zde možnost uživatelů navrhovat a upravovat infografiky pomocí editorů VEGA. Pokud dáváte přednost jiným vizualizátorům, PlotGPT vám poskytne originální data JSON pro vlastní vykreslování.
Upozorňujeme, že tento produkt je stále v počáteční fázi, takže budete muset počkat, až budou funkce a cenové modely jasněji definovány. Využijte naši sbírku šablon pro ChatGPT a vylepšete své interakce s tímto nástrojem.
Nejlepší funkce PlotGPT
- Užitečné pro přizpůsobené informace napříč odvětvími
- Upravitelné infografiky
- K dispozici je zkušební přístup
- Informativní tabulkové přehledy
Omezení PlotGPT
- Informace o méně známých údajích z odvětví mohou být nespolehlivé.
- Platby jsou přijímány pouze prostřednictvím kreditní karty.
Ceny PlotGPT
- Měsíční: 270 €/měsíc (v současné době se slevou 39 €/měsíc)
Hodnocení a recenze PlotGPT
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
7. Hal9
Hal9 je další snadno použitelný nástroj pro reporting založený na umělé inteligenci, který poskytuje data na vyžádání pro různé role. Platforma nabízí předem připravené výzvy, které pomáhají marketingovým, prodejním a logistickým oddělením vizualizovat potřebné informace během několika minut, a podporuje tak rozhodnutí o zlepšení procesů založená na datech napříč týmy.
Jakmile získáte požadovaný výstup, můžete zadat další pokyny k vizuálním úpravám. Díky sdíleným odkazům mají všichni ve vaší organizaci přístup k vygenerovaným grafům a tabulkám. Hal9 můžete připojit k místní databázi nebo jej používat s CSV soubory.
Celkově se jedná o skvělou platformu vhodnou pro začátečníky, kteří teprve začínají pracovat s daty a informacemi z oboru.
Nejlepší funkce Hal9
- Analýza napříč odděleními s generativní AI
- Interakce s databázemi prostřednictvím chatu
- Podporuje podnikovou cloudovou infrastrukturu
- Sdílené poznatky
Omezení Hal9
- Uživatelé nemusí být schopni uložit konečný výstup ve formátech Python nebo CSV.
- Bezplatná verze může mít velmi omezené funkce.
Ceny Hal9
- Zdarma
- Kontaktujte nás ohledně ukázky a cen
Hodnocení a recenze Hal9
- Capterra: 4,5/5 (méně než 10 recenzí)
8. Intellibase
Intellibase usnadňuje rozhodování zaměřené na uživatele tím, že umožňuje firmám poznat požadavky svých zákazníků. Díky informacím, jako jsou nejžádanější požadavky a problémy s podporou, můžete snadno rozhodnout, na jakých funkcích budete dále pracovat. Každý trend v požadavcích zákazníků je automaticky označen a prezentován, takže není nutné filtrovat surová data. 🌝
Pomocí klíčových slov pro každý typ dat můžete rychle vytvořit plány, které upřednostní produkty, které vaše cílová skupina skutečně chce, a zvýšíte tak míru úspěchu u zákazníků. Například můžete použít klíčové slovo „integrace“ k prozkoumání požadavků na konkrétní integrace.
Dále propojte Intellibase s nástroji jako Slack, HubSpot a Zendesk, abyste mohli komunikovat s klienty a udržovat plynulý tok informací.
Nejlepší funkce Intellibase
- Poskytuje trendy v poptávce zákazníků
- Automatické označování každého trendu
- Vyhledávání klíčových slov pro konkrétní data
- Integrace s platformami jako Slack a Zendesk
Omezení Intellibase
- Ceny předplatného mohou být pro malé podniky vyšší.
- Poskytuje pouze analýzy související se zákazníky.
Ceny Intellibase
- Starter: 860 $/rok
- Pro: 4 300 $/rok
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Intellibase
- Gartner: 4,2/5 (méně než 10 recenzí)
9. ChartAI
ChartAI je hotový software založený na GPT-4. Jak název napovídá, jedná se spíše o nástroj pro tvorbu diagramů, ale zaměřuje se na vytváření vizuálů, které podporují procesní rozhodování. Platformu můžete použít k vytváření:
- Funkční schémata a myšlenkové mapy pro návrh procesů
- Diagramy entitně-relačních vztahů
- Sekvenční diagramy
- Ganttovy diagramy
Podniky mohou tento nástroj využít k úspoře času při vytváření vizuálních prvků a k získání jasného přehledu o všech potřebných datech. Od prognóz trhu po trendy v odvětví – cokoli zvládne GPT-4, zvládne i ChartAI. 💪
Po přihlášení k odběru ChartAI získáte určitý počet kreditů nebo odpovědí, které můžete využít během měsíce. Čím vyšší je váš předplatný plán, tím více kreditů získáte.
Nejlepší funkce ChartAI
- Slouží současně jako nástroj pro tvorbu diagramů a správu výzkumu.
- Vytváří vizuální prvky na základě jednoduchých pokynů
- Obsahuje různé šablony diagramů
- Videonávody
Omezení ChartAI
- Bezplatný tarif umožňuje pouze tři kredity.
- Poskytované grafiky mohou být ve srovnání s konkurenčními produkty příliš základní.
Ceny ChartAI
- Hacker: 5 $/měsíc
- Consultant: 24 $/měsíc s 150 kredity
- Startup: 99 $/měsíc s 1 000 kredity
- Enterprise: 900 $/měsíc s 10 000 kredity
Hodnocení a recenze ChartAI
- Zatím nejsou k dispozici žádná hodnocení.
10. Chytřejší prodej
Pro firmy, které chtějí zlepšit svůj rozhodovací proces týkající se zákaznických hovorů, bude Smarter Sales velmi užitečný! 🤝
Pro každý přepis hovoru se zákazníkem poskytuje Smarter Sales zpětnou vazbu a informace, které vám pomohou činit lepší rozhodnutí v oblasti podpory. Na základě poskytnutých návrhů mohou manažeři identifikovat oblasti, ve kterých se mohou agenti zlepšit, a činit rozhodnutí o koučování podložená daty.
Pro lepší optimalizaci pracovních postupů mohou manažeři chatovat s personalizovanou AI a vytvářet přizpůsobené grafy, které zobrazují data z prodejních hovorů. Navíc mohou využívat automatické zadávání dat do CRM, což zvyšuje efektivitu.
Nejlepší funkce Smarter Sales
- Zpětná vazba generovaná umělou inteligencí pro každý hovor
- Informace o výkonu týmu
- Personalizovaný chat s umělou inteligencí
- Integrace s nástroji jako Google Meet a Zoom
Omezení chytřejších prodejů
- Relativně nový produkt
- Může poskytovat pouze data pro přepisy zákaznické podpory.
Chytřejší stanovení cen
- Kontaktujte nás ohledně cen
Chytřejší hodnocení a recenze prodejů
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
Používejte ClickUp pro stabilní podporu při rozhodování
Jak jste si jistě všimli, mnoho nástrojů na našem seznamu nabízí okamžitou analýzu a podporu vizualizace dat pro zlepšení rozhodování. Použití AI při rozhodování je však relativně nový koncept, a proto je mnoho z prezentovaných produktů stále ve fázi vývoje.
Pokud potřebujete stabilní, špičkový nástroj AI pro usnadnění rozhodování, vyzkoušejte ClickUp. Pomůže vám využít nejen AI, ale také řadu nástrojů a šablon pro řízení projektů pro řešení všech druhů problémů! 😻