10 šablon Lean Canvas s vysokou hodnotou pro zkušené podnikatele

Tradiční dokumenty obchodních plánů mohou být velmi rozsáhlé a často skončí zaprášené na polici. Obvykle obsahují stránku za stránkou informací o strategických cílech, provozní logistice a marketingových cílech, které se málokdy čtou, natož aktualizují.
Potřeba stručnějšího a srozumitelnějšího dokumentu obchodního plánu vedla ke vzniku konceptu lean canvas. Šablona lean canvas, kterou vyvinul autor a podnikatel Ash Maurya, pomáhá vytvořit velmi zjednodušený pohled na váš tradiční obchodní model a slouží jako produktivní průvodce řešením problémů.
Rozlučte se s dlouhými, nudnými obchodními plány a přivítejte jednostránkový dokument, který si lidé skutečně přečtou. 🥳
Vytvoření funkčního dokumentu Lean Canvas od nuly je časově náročné. Proto se přední podnikatelé spoléhají na šablony, aby mohli efektivně sdělit svou vizi. V tomto článku představíme 10 sofistikovaných šablon Lean Canvas, které vám pomohou vytvořit obchodní model zaměřený na řešení!
Co je šablona Lean Canvas?
Šablona Lean Canvas je přehledný návrh obchodního modelu, který nastiňuje a vizualizuje klíčové koncepty pro dosažení okamžitých cílů. Jedná se o zjednodušenou alternativu k tradičním, zdlouhavým obchodním plánům, protože pomáhá shrnout praktické metriky pro přeměnu vašeho obchodního nápadu na ziskový produkt nebo službu.
Šablony Lean Canvas jsou navrženy tak, aby se daly rychle vytvořit a soustředily se pouze na nejdůležitější prvky obchodního návrhu. Mohou obsahovat sekce pro identifikaci klíčových oblastí, jako jsou:
- Ideální bolavá místa zákazníků
- Navrhovaná řešení prostřednictvím produktu nebo služby
- Cílové segmenty zákazníků
- Jedinečná hodnotová nabídka (UVP)
- Kanály pro oslovení zákazníků
- Zdroje příjmů
- Struktura nákladů
- Metriky výkonu
Stačí vyplnit dokument a sdělit klíčové předpoklady a strategie obchodního modelu svému týmu, investorům a dalším zainteresovaným stranám.
Tato šablona je živým nástrojem , který podporuje iterativní myšlení a usnadňuje podnikatelům přizpůsobovat a vylepšovat své obchodní modely na základě poznatků z proměnných trhu a zpětné vazby od zákazníků. 🗣️
Jak může šablona Lean Canvas pomoci vašemu týmu?
Šablona Lean Canvas může vašemu týmu výrazně pomoci, protože poskytuje uživatelsky přívětivý rámec pro vytváření strategií kolem obchodních konceptů. Mezi hlavní výhody patří:
- Udržování přístupu zaměřeného na zákazníka: Umožňuje týmům upřednostňovat plnění požadavků zákazníků tím, že se soustředí na vývoj funkcí a marketingové nápady v malém měřítku.
- Zlepšení koordinace týmu: Podporuje praktickou spolupráci mezi členy týmu tím, že poskytuje výstižné a pravidelně aktualizované vizuální znázornění obchodního modelu.
- Optimalizace zdrojů: Podporuje systematický přístup k identifikaci dodacích nebo tržních rizik a testování strategií k jejich minimalizaci, čímž zajišťuje, že budete vytvářet kvalitní produkty s minimálním vynaložením času, finančních prostředků a lidského úsilí.
- Urychlení spuštění startupu: Pomáhá novým i zkušeným podnikatelům ušetřit drahocenný čas tím, že urychluje proces vytváření a úpravy obchodních modelů.
- Stanovení odpovědnosti: Zaznamenání klíčových předpokladů, odpovědností a metrik do šablony pomáhá přiřazovat vlastnictví a odpovědnost za výkonnost a úspěch projektu.
- Praktické řešení problémů: Usnadňuje vypracování akčního plánu pro dodání produktů s vysokou hodnotou nebo vysokou poptávkou podle pokynů šablony.
Proměňte nápady v činnosti zaměřené na hodnotu: 10 nejlepších šablon Lean Canvas pro Excel a ClickUp
Najít ideální šablonu Lean Canvas může být zdánlivě náročný úkol. Namísto procházení nekonečných odkazů nebo pokusů a omylů začněte své hledání s těmito 10 šablonami vytvořenými odborníky z ClickUp a Excel. ⏬
1. Šablona ClickUp Lean Canvas
Strukturování vašich nápadů a jejich přeměna na realizovatelné plány může být vyčerpávající úkolem. Ale s promyšleně navrženou šablonou ClickUp Lean Canvas můžete své rostoucí podnikání dostat na správnou cestu v žádném okamžiku. 💗
Tato šablona obsahuje hotový seznam ve vašem pracovním prostoru, který slouží jako mapa k identifikaci standardních prvků Lean Canvas, jako jsou:
- Cílové segmenty zákazníků
- Okamžitá hodnotová nabídka
- Zdroje nezbytné pro provozní požadavky
- Úspěšná řešení
- Zdroje příjmů
Pomocí vlastních polí rozčleňte, vizualizujte a kategorizujte své předpoklady, ať už podle segmentu zákazníků, nákladů, metrik, kanálů nebo jiných faktorů. Získáte tak pevnou kontrolu nad organizací a řešením obchodních výzev.
Šablona Lean Canvas Form view zefektivňuje strukturování nápadů a usnadňuje zachycení praktických informací. Každý vyplněný formulář ClickUp automaticky generuje úkoly – sledujte je prostřednictvím stavů jako Dokončeno, Probíhá a K provedení.
Považujte zobrazení Lean List Board za své centrální rozhraní. Prezentuje vaše nastíněné problémy Lean Canvas jako podrobné karty na rozhraní typu drag-and-drop a jasně ukazuje relevantní segmenty zákazníků a potenciální způsoby, jak vstoupit na tyto trhy.
A konečně, zobrazení Lean Table vám umožňuje upravit sloupce úkolů podle vašich potřeb, díky čemuž je navigace, hromadná úprava a export dat hračkou.
2. Šablona štíhlého obchodního plánu ClickUp
Chcete navrhnout obchodní model efektivní z hlediska využití zdrojů, abyste mohli těžit z nových příležitostí na trhu? Podívejte se na šablonu ClickUp Lean Business Plan Template – ušetří vám čas a námahu tím, že vám pomůže efektivně definovat obchodní cíle a poskytne vám přehled o stavu projektu v každém okamžiku.
Stejně jako předchozí šablona obsahuje i tato šablona vlastní pole pro vizualizaci vašeho obchodního plánu. Můžete definovat atributy pomocí rozevíracích nabídek, přidávat textové popisy nebo nahrávat soubory, abyste pole obohatili o relevantní data.
Tato šablona se vyznačuje praktickými typy zobrazení specifickými pro daný obor, mezi které patří:
- Zobrazení souhrnu plánu – shrnuje klíčové prvky vašeho obchodního modelu v seznamu. Poskytuje popisy projektů, identifikaci správce úkolů a aktualizace stavu úkolů v reálném čase.
- Business Model Canvas view – zobrazení tabule, které seskupuje úkoly do témat Lean Canvas, jako jsou: Problém Stávající alternativy Řešení Klíčové metriky Nespravedlivá výhoda
- Problém
- Stávající alternativy
- Řešení
- Klíčové ukazatele
- Nespravedlivá výhoda
- Zobrazení seznamu podle priority – umožňuje organizovat úkoly podle jejich důležitosti pro lepší přehlednost termínů 🚩
- Problém
- Stávající alternativy
- Řešení
- Klíčové ukazatele
- Nespravedlivá výhoda
Pokud má váš startup přísná rozpočtová omezení, doporučujeme vytvořit komplexní tabulku pomocí zobrazení tabulky v ClickUp. Můžete si předem vyhradit rozpočty na marketing, reklamu a personál a vyhnout se zbytečným výdajům při vývoji svého lean obchodního modelu.
3. Šablona ClickUp Business Model Canvas
Pokud přemýšlíte, jak proměnit hrubý nápad v dobře strukturovaný obchodní plán, šablona ClickUp Business Model Canvas je pro vás to pravé! Posiluje týmy tím, že usnadňuje inovativní spolupráci na sdílené tabuli. Můžete ji použít k:
- Naplánujte svou obchodní strategii zúžením oblastí s vysokým růstem.
- Rozložte zákaznické cesty s pomocí svých marketingových a prodejních týmů.
- Spolupracujte na informovaném rozhodování o cenách, výrobě a distribuci.
Šablona začíná těmito devíti odlišnými, barevně odlišenými segmenty, které slouží jako základ vašeho lean business model canvas:
- Klíčoví partneři
- Klíčové aktivity
- Hodnotová nabídka
- Vztahy se zákazníky
- Segmenty zákazníků
- Kanály
- Klíčové zdroje
- Struktura nákladů
- Příjmy
Využijte pokyny šablony k zadání podrobností o společnosti, jmen zúčastněných členů týmu a data vytvoření. Pokud navíc nakonec vytvoříte více iterací svého obchodního modelu, můžete jednotlivé verze odpovídajícím způsobem pojmenovat a očíslovat.
A to nejlepší? Tabule ClickUp mají nekonečné plátno a snadno ovladatelnou lištu nástrojů s možnostmi přidávání poznámek, obrázků a dalších mediálních prvků. Nikdy vám nedojde místo pro zkoumání a rozvíjení vašich nápadů. 🔄
4. Šablona tabule ClickUp Startup Canvas
Zahájení úspěšného startupu je pečlivou kombinací dobrého plánování a efektivních opatření. Jak tedy zajistit, aby váš startup měl silný start? Právě k tomu slouží šablona ClickUp Startup Canvas Whiteboard Template. 🔝
Tato šablona je vaším nejlepším partnerem pro lean business modeling a testování nápadů s nízkým závazkem, abyste mohli vypracovat svou hodnotovou nabídku a model výnosů. Ve výchozím nastavení získáte 13 komplexních segmentů pokrývajících prakticky všechny aspekty vašeho startupu.
Řekněme, že pracujete na spuštění agrotechnického startupu, který má pomáhat zemědělcům nakupovat zemědělské stroje za nízké ceny. Začněte tím, že pojmenujete své klíčové partnery a nastíníte problém, který vaše firma nebo produkt řeší (například snížení manuální práce za přijatelné ceny). Možná budete chtít definovat svůj cílový trh, identifikovat konkurenty a náhradní produkty, stanovit cíle (například udržet 20% ziskovou marži) a dokonce odhadnout náklady na vybavení. 🌱
Tato jednostránková šablona Whiteboard je velmi uživatelsky přívětivá a pomůže vám snadno shrnout stručný přehled vašeho podnikání, včetně toho, čeho chcete dosáhnout a jak plánujete uspět. Její profesionální rozvržení je ideální pro prezentaci investorům, ale může také sloužit jako hrubý návrh komplexnějšího obchodního plánu v závislosti na růstu vaší společnosti.
5. Šablona pro brainstorming týmu ClickUp
Hledáte dynamický nástroj pro zlepšení spolupráce ve vašem týmu? Šablona ClickUp Squad Brainstorm může být tím pravým řešením! Pokud je cílem vašeho týmu pracovat chytřeji, nikoli tvrději, tato šablona vám to umožní. 💡
Jak název napovídá, tato šablona je vaším zjednodušeným průvodcem brainstormingem, který vám pomůže shromažďovat a kategorizovat nápady od každého člena týmu. V rámci této interaktivní a vysoce přizpůsobitelné tabule získáte Team Work Canvas, který vám pomůže organizovat a prioritizovat vaše realizovatelné nápady.
Šablona nabízí devět barevně odlišených diskusních sekcí, které zajišťují, že každý aspekt dynamiky týmu je zřetelný a snadno identifikovatelný. Zahrnuje kategorie jako zdraví týmu, rytmus týmu a konsensus týmu, což vám umožní pochopit, jak se tyto koncepty shodují s vašimi celkovými cíli týmu. Tuto šablonu můžete také použít k dohodě o schvalování schůzek a pracovních postupů, čímž vnesete pořádek do obvykle chaotického fungování nových startupů.
Členové týmu mohou jednoduše vzít lepící poznámku, zapsat své nápady a umístit ji na tabuli témat pomocí funkce drag-and-drop. Pomocí stavů jako Otevřeno a Dokončeno můžete sledovat pokrok každého nápadu.
6. ClickUp Vytvořte šablonu pro efektivní proces
Šablona ClickUp Create Process Efficiently se zaměřuje na eliminaci plýtvání v procesech s cílem optimalizovat pracovní toky pro štíhlé projektové týmy. Hlavní myšlenkou je vizualizovat vaše současné procesy napříč odděleními, identifikovat úzká místa v efektivitě a zbavit se úkolů s nízkou hodnotou, které zabírají zdroje a zpomalují váš tým. 🛞
Tato šablona obsahuje předem navržené vlastní pole pro zaznamenávání údajů o úkolech prostřednictvím atributů, jako je složitost úkolu, míra dokončení, role a úroveň náročnosti. Vyplňte údaje pro procesy, které prověřujete, a získejte rovnocenný základ pro srovnání.
Více zobrazení šablony je navrženo tak, aby vizualizovalo procesy z různých perspektiv. Například zobrazení seznamu Přehled procesů vám umožňuje vytvářet a spravovat úkoly pro aktuální nebo plánované procesy.
K dispozici je také zobrazení Ganttova diagramu, které zobrazuje vaše aktivity na časové ose a jasně vizualizuje jejich počáteční a koncová data, trvání a závislosti. Je to neuvěřitelně užitečné pro sledování, které úkoly čekají na jiné a zadržují zdroje.
Zobrazení SIPOC (dodavatelé, vstupy, procesy, výstupy a zákazníci) diagram na tabuli je fantastické pro týmovou spolupráci, protože vám pomáhá nastínit váš obchodní proces od začátku do konce před jeho implementací. Zobrazení Procesní mapa meanwhile využívá jedinečný vizuální přístup, který vám umožňuje zmapovat vaše procesy a rychle si všimnout oblastí, které je třeba zlepšit.
7. Šablona obchodního plánu ClickUp
Šablona ClickUp Business Roadmap neslouží pouze k vizualizaci vašeho obchodního modelu – podporuje také efektivní sledování a správu projektů, aby vaše týmy zůstaly sladěné a produktivní.
Představte si, že řídíte marketingovou kampaň. Šablona Všechny iniciativy za čtvrtletí Zobrazení seznamu funguje jako kalendář kampaně, rozděluje úkoly podle čtvrtletí a poskytuje vám jasný plán pro každé období.
Můžete si stanovit konkrétní cíle pro dané čtvrtletí, například zvýšení návštěvnosti webových stránek a zapojení na sociálních médiích. Zobrazení seznamu strategických cílů slouží jako váš strategický plán a seskupuje úkoly na základě definovaných cílů. Zobrazení Ganttova diagramu si můžete představit jako časovou osu vašeho projektu. Zvýrazní pořadí marketingových aktivit a jejich vzájemné závislosti, díky čemuž bude váš marketingový plán dobře strukturovaný a časově ohraničený.
Zobrazení Časová osa podle obchodní kategorie využívá odlišný přístup a pomáhá vám určit, která projektová činnost zabere nejvíce času. A to nejlepší?
Pomocí jednoduchého přetažení můžete snadno přeplánovat nebo upravit dobu trvání každé položky, což vaše plánování ještě více zflexibilní! 🤸
8. Šablona Excel Business Model Canvas od BusinessModelAnalyst
Šablona Excel Business Model Canvas od BusinessModelAnalyst eliminuje potřebu zdlouhavých vysvětlení. Místo toho soustředí vaši pozornost na jediné plátno.
Tato šablona obchodního modelu Lean Canvas slouží jako váš plán a rozděluje vaši obchodní strategii do devíti základních stavebních bloků. Patří mezi ně segmenty zákazníků pro identifikaci vaší primární cílové skupiny, hodnotové nabídky pro odlišení vaší nabídky a kanály pro optimalizaci způsobu, jakým oslovujete své zákazníky.
A tady je to nejlepší: šablona poskytuje podrobný přehled o vašem podnikání na jedné obrazovce. To vám pomůže komplexně navrhnout váš obchodní model a pochopit, jak každá jeho součást zapadá do celkového obrazu. 🖼️
9. Šablona Excel Business Model Canvas od Someka
Získání jasného přehledu o obchodních složkách je pro strategické plánování zásadní a šablona Excel Business Model Canvas od Someka je cenným nástrojem, který vám to umožní!
Tato šablona Lean Canvas pro Excel nabízí jednostránkový model Lean Canvas, který zjednodušuje proces shrnutí, návrhu a analýzy strategického plánu vaší společnosti. Poskytuje dvě možnosti vizualizace obchodních komponent:
- Dynamic Canvas: Obsahuje prostor pro vytváření barevně označených poznámek pro různé komponenty.
- Prázdné plátno: Poskytuje vám větší svobodu při navrhování plátna pomocí editoru typu drag-and-drop. Máte možnost přizpůsobit si své poznámky pomocí různých možností, jako jsou barvy, písma, obrysy a další, které najdete na kartě formátu tvaru.
Tato šablona je kompatibilní s Excelem 2010 a novějšími verzemi a je k dispozici v hotovém formátu pro platformy Mac i Windows.
10. Šablony Excel Business Model Canvas a Lean Canvas od NeosChronos
Šablony Excel Business Model Canvas a Lean Canvas od NeosChronos představují duální řešení pro softwarové týmy, které chtějí vizualizovat svůj obchodní model a zároveň dodržovat zásady metodiky Lean.
Šablona Excelu obsahuje dva listy: business model canvas a lean canvas planning. První z nich rozděluje váš obchodní model na klíčové komponenty, jako jsou segmenty zákazníků, hodnotové nabídky a zdroje příjmů. List lean canvas vám umožňuje stručně definovat problémy, řešení a klíčové metriky vašeho startupu na jedné stránce. 📑
Formát založený na Excelu zajišťuje organizované zadávání dat a snadné aktualizace. Tato šablona však nemusí být vhodná pro každého, protože pro zefektivnění zaznamenávaných informací je nutné neustále přepínat mezi dvěma listy. Ale design je stále velmi solidní!
Rozjeďte své podnikání s perfektní šablonou Lean Canvas
Šablony Lean Canvas používá několik miliardových společností, včetně Apple a Tesla. I vy můžete pomocí šablon, o kterých jsme hovořili, urychlit svou cestu k úspěchu. Jsou skvělým výchozím bodem pro podnikatele, kteří chtějí své kroky plánovat s přesností.
ClickUp nabízí více než 1 000 dalších šablon pro zvýšení produktivity týmu a podporu startupových aktivit – navštivte galerii a podívejte se na ně! 🕺