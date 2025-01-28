10 nejlepších nástrojů ERD pro vizualizaci a návrh složitých databázových modelů

Spolehlivý databázový systém hraje klíčovou roli při podpoře každodenního provozu jakékoli organizace. Pomáhá vám organizovat, vyhledávat a porovnávat všechny druhy dat, od sledování zásob až po zaznamenávání informací o zákaznících a transakcích.
Vytváření a správa vysoce výkonných úložišť však vyžaduje plán. Diagramy vztahů mezi entitami v databázi vám pomohou vypracovat tento počáteční návrh tím, že definují jednotlivé atributy a vzájemné vztahy v rámci záznamů.
Tento model vývojového diagramu, původně navržený taiwansko-americkým počítačovým vědcem Dr. Peterem Chenem, podporuje přesné pochopení schémat databází pro technické i netechnické uživatele.
Pokud hledáte špičkové nástroje pro vytvoření dokonalého ERD, máte štěstí! Prozkoumáme 10 praktických nástrojů ERD, které poskytují vizuální přehlednost pro vytvoření soudržných databázových modelů. ?
Co je to diagram ER?
Diagram vztahů mezi entitami (ERD) je typ vývojového diagramu používaný při návrhu databází. Ilustruje strukturu a vztahy v databázi prostřednictvím tří komponent:
- Entity: Označuje objekty nebo pojmy v databázi.
- Atributy: Definují vlastnosti entit. V typickém modelu ERD se setkáte se čtyřmi typy atributů: Klíčové atributy slouží k jedinečné identifikaci Složené atributy se dělí na menší atributy Vícehodnotové atributy obsahují více hodnot Odvozené atributy se vypočítávají z jiných atributů
- Klíčové atributy slouží k jedinečné identifikaci.
- Složené atributy jsou rozděleny na menší atributy.
- Vícehodnotové atributy obsahují více hodnot.
- Odvozené atributy se počítají z jiných atributů.
- Vztahy: Vytváří spojení nebo asociace mezi entitami, které mohou být: Jedna k jedné (1:1) Jedna k mnoha (1:N) Mnoho k jedné (N:1) Mnoho k mnoha (N:N)
- Jedna ku jedné (1:1)
- Jeden k mnoha (1:N)
- Mnoho k jednomu (N:1)
- Mnoho k mnoha (N:N)
- Klíčové atributy slouží k jedinečné identifikaci.
- Složené atributy jsou rozděleny na menší atributy.
- Vícehodnotové atributy obsahují více hodnot.
- Odvozené atributy se počítají z jiných atributů.
- Jedna ku jedné (1:1)
- Jeden k mnoha (1:N)
- Mnoho k jednomu (N:1)
- Mnoho k mnoha (N:N)
Tato interakce mezi atributy a vztahy odhaluje jasný a stručný způsob, jak znázornit organizaci dat v jakémkoli složitém systému. Řekněme, že vytváříte diagramy vztahů mezi entitami pro školu – diagram ER vám pomůže logicky zmapovat souvislosti mezi studenty, kurzy a členy fakulty. ??
Co hledat v nástroji ERD
Ačkoli nástroj ERD musí splňovat vaše konkrétní potřeby a preference, zde je několik obecných faktorů, které je třeba zvážit:
- Integrované knihovny: Vyhledejte šablony ERD a knihovny symbolů v nástroji, abyste mohli vytvářet diagramy efektivněji.
- Snadné použití: Ideální je intuitivní rozhraní, které nevyžaduje rozsáhlé školení uživatelů.
- Funkce pro vytváření diagramů: Hledejte rozsáhlé funkce pro vytváření diagramů a možnosti přizpůsobení. Vhodné nástroje mají digitální tabule a myšlenkové mapy, které vám pomohou vytvořit vizuálně poutavé ER diagramy.
- Kompatibilita s databází: Možná budete chtít, aby software podporoval nebo se integroval s vámi zvoleným systémem pro správu databází (DBMS).
- Funkce pro spolupráci: Pokud pracujete v týmu, budete potřebovat funkce pro spolupráci v reálném čase, jako je kontrola a správa verzí, které zajistí efektivní pracovní postup.
- Možnosti importu a exportu: Může být nezbytná možnost importovat existující schémata databází a exportovat diagramy ER do různých formátů (např. PDF, PNG, SVG).
10 nejlepších nástrojů ERD pro vytváření databázových diagramů
Po seznámení se se základy nástrojů ERD se podívejme na 10 nejlepších možností pro vaše potřeby v oblasti databázových diagramů. ?
1. ClickUp
ClickUp je mnohem více než pouhý nástroj pro vytváření diagramů – je to komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která hladce integruje úkoly, diskuze a dokumenty.
Posuňte společné mapování konceptů a vytváření diagramů na zcela novou úroveň s ClickUp Whiteboards. Jedná se o volně tvarovatelnou plochu pro brainstorming a plánování projektů, která umožňuje více uživatelům současně přispívat pomocí náčrtků, textů, obrázků, tvarů, spojovacích prvků, lepících poznámek a dalších mediálních prvků.
Nechcete vytvářet ERD od nuly? Využijte rozsáhlou knihovnu šablon ClickUp pro vytváření diagramů a mapování! Snadno zmapujte svůj ERD pomocí šablony ClickUp Entity Relationship Diagram Template, která je ideální pro vytváření složitých datových struktur bez nutnosti znalosti programování.
Tato šablona Whiteboard vám umožní snadno vytvářet primární a cizí klíče pomocí vlastních polí, což vám poskytne přehledný náhled na vaše ERD vztahy. Vytvořte spojení během několika sekund pomocí uzlů drag-and-drop. Využijte úrovně přiblížení k modelování dat v libovolném měřítku. Doporučujeme použít jednoduché automatizace ClickUp k aplikaci omezení na ER modely. Tímto způsobem můžete zajistit konzistentní a bezchybné výstupy. ?
ClickUp Mind Maps je další funkce pro vytváření diagramů, kterou můžete vyzkoušet. Umožňuje vám organizovat projekty, nápady a úkoly pomocí znázornění vztahů a hierarchií.
Celkově je ClickUp vysoce vizuálním řešením pro správu projektů. Díky vysoce přizpůsobitelným dashboardům, více než 1 000 integračním možnostem a více než 15 zobrazením můžete v mžiku zobrazit, zkontrolovat a logicky propojit prvky struktury databáze!
Nejlepší funkce ClickUp
- Brainstorming a plánování projektů v reálném čase pomocí tabulek a myšlenkových map
- Šablony s inteligentní lištou nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů a tvary ERD
- Více než 15 zobrazení, jako jsou zobrazení tabulek a tabulek, pro dohled a plánování vztahů mezi entitami.
- Snadný export a import dat a diagramů
- Rozhraní typu drag-and-drop pro mapování bez kódu
- Přizpůsobitelné úrovně přístupu k datům s ClickUp Hierarchy
- ClickUp Docs pro centralizaci vaší znalostní báze ERD
Omezení ClickUp
- Naučit se používat všechny dostupné funkce zabere nějaký čas.
- Mobilní aplikace má méně funkcí než webová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně ceny kontaktujte společnost.
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Lucidchart
Lucidchart je stejně jako jeho hlavní konkurenti univerzálním nástrojem pro vytváření profesionálních diagramů ER a návrhů, a to i pro ty nejsložitější datové sady. Umožňuje úpravy v reálném čase v cloudu, což z něj činí ideální volbu pro vzdálené a rozptýlené týmy.
Umožní vám vytvářet diagramy od nuly nebo využít bohatou nabídku šablon, symbolů a značek, které vám proces urychlí.
Vytvořte prázdný diagram a přejděte do knihovny tvarů ERD Lucidchart kliknutím na tlačítko + Tvary v nabídce na levé straně obrazovky. Po aktivaci můžete snadno přetahovat tvary ERD na plátno, což vám poskytne dobrý start.
Propojení těchto tvarů je stejně intuitivní, protože je můžete propojit přetažením z červených teček na okrajích tvarů a přizpůsobením konců čar pomocí panelu nástrojů nad plátnem. ?
Nejlepší funkce Lucidchart
- Spolupráce v reálném čase s globálními týmy
- Četné šablony, symboly a možnosti přizpůsobení
- Přehledné a intuitivní rozhraní
- Podporuje import a export do aplikace Visio.
Omezení Lucidchart
- Podprůměrná doba načítání
- Přizpůsobení vizuálních prvků může být složité
Ceny Lucidchart
- Navždy zdarma
- Individuální: od 7,95 $ za měsíc
- Tým: od 9 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
3. QuickDBD
QuickDBD je bezplatný nástroj pro vytváření diagramů ER, který je ideální volbou, pokud vám záleží na přesnosti a efektivitě práce s klávesnicí. Umožňuje vám rychle nakreslit schémata databáze pouhým zadáním textu – stačí zadat informace o entitách a na displeji se zobrazí příslušná datová pole! ⌨️
Ale to není vše!
QuickDBD vyniká také v oblasti spolupráce. Jeho šikovná funkce sdílení odkazů usnadňuje spolupráci s vaším týmem na probíhajících strukturách. Navíc podporuje import schémat z databází jako MySQL, MariaDB, Oracle a SQL Server, což vám pomáhá generovat ERD bez nutnosti přecházet mezi platformami.
Nejlepší funkce QuickDBD
- Vkládání příkazů pomocí jednoduchých klávesových zkratek
- Soukromé nebo veřejné sdílení ERD
- Import schémat z MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server
- Podporuje export ve formátech PDF/RTF.
Omezení QuickDBD
- Uživatelé bezplatného tarifu jsou omezeni na 10 tabulek na diagram.
- Soukromé úložiště je k dispozici pouze pro uživatele Pro.
Ceny QuickDBD
- Základní: zdarma
- Pro: 14 $/měsíc nebo 95 $/rok
Hodnocení a recenze QuickDBD
- G2: 4,8/5 (méně než 5 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
4. Creately
Creately zjednodušuje tvorbu vývojových diagramů díky intuitivní platformě, která transformuje hrubá data do propracovaných ERD. ?
Díky interaktivnímu rozhraní typu drag-and-drop a praktické liště nástrojů máte volnost při vytváření koncepčních, logických nebo fyzických datových struktur. Přizpůsobte je úpravou barev, písem a atributů tak, aby odpovídaly vašemu návrhu. Můžete provést textové vyhledávání v diagramu a najít konkrétní uzel ve velké síti.
Creately nabízí neomezený počet kurzorů v reálném čase, což vám pomůže spolupracovat s kolegy. Můžete také používat komentáře pro asynchronní diskuse a následné kroky. Stejně jako ClickUp vám tento nástroj umožňuje konfigurovat více úrovní přístupu a rolí pro správu revizí a schvalování diagramů ER.
Nejlepší funkce Creately
- Intuitivní funkce drag-and-drop
- Personalizace jedním kliknutím
- Kurzory v reálném čase pro spolupráci
- Přizpůsobitelné úrovně přístupu
Omezení Creately
- Občas pomalé načítání
- Bezplatná verze by mohla být lepší.
Ceny Creately
- Navždy zdarma
- Starter: 5 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: paušální sazba 89 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
5. DBDiagram
DBDiagram je nejlepší volbou pro vývojáře a analytiky, kteří hledají cenově výhodný webový nástroj pro vytváření diagramů entitních vztahů. Klade důraz na uživatelské přívětivost a umožňuje profesionálům proměnit jejich nápady v přehledné diagramy s minimálním množstvím kódu.
Ale tady je ta zajímavá část: DBDiagram jde ještě o krok dál a umožňuje vám získat ER diagramy přímo ze souborů SQL dump. Dokáže dokonce generovat SQL příkazy pro vytvoření schématu databáze. Tento nástroj je velmi praktický, protože jej můžete integrovat s populárními webovými frameworky, jako jsou Rails nebo Django, a nahrát své schéma. rb nebo models. py soubory během chvilky!
Jakmile budou vaše ER diagramy hotové, rychle je převedete do formátu PDF a jedním kliknutím je sdílejte se svým týmem nebo je rozesílejte interně. ?️
Nejlepší funkce DBDiagram
- Diagramy s minimálním množstvím kódu
- Importuje diagramy ER z výpisových souborů SQL
- Integrace webových frameworků
- Umožňuje konverzi do formátu PDF a sdílení
Omezení DBDiagram
- Zpracování cizích klíčů by mohlo být vylepšeno.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny DBDiagram
- Persona: Navždy zdarma
- Personal Pro: 7,5 $/měsíc
- Tým: 35 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze DBDiagram
- G2: 4,3/5 (méně než 5 recenzí)
- Product Hunt: 4/5 (více než 30 recenzí)
6. SmartDraw
SmartDraw dostává svému jménu a nabízí bezproblémový přístup k vytváření diagramů entitních vztahů. Odlišuje se schopností automaticky generovat ERD pomocí vaší stávající databáze a poskytuje tak počáteční návrh, který můžete dále přizpůsobit.
Široká škála šablon s přizpůsobenými obdélníkovými, oválnými a kosočtvercovými tvary ERD zajišťuje hladký průběh od návrhu až po dokončení. Pokud šablony zcela neodpovídají vašim potřebám, můžete si vybrat tvary a zadat data ručně, aby konečný výsledek odpovídal vaší představě. ?️?️
Vygenerované diagramy můžete snadno přidat do aplikací Microsoft Office nebo Google Workspace. SmartDraw se integruje s běžnými systémy pro ukládání souborů, což vám umožňuje ukládat diagramy bez vytváření paralelních složek a oprávnění.
Podívejte se na nejlepší alternativy SmartDraw a rozšířte své hledání!
Nejlepší funkce SmartDraw
- Předem navržené šablony
- Automaticky generuje ERD z vaší stávající databáze
- Užitečné integrace
- Podpora prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu
Omezení SmartDraw
- Omezený výběr symbolů
- Někteří uživatelé považují mazání výchozího textu v šablonách za časově náročné.
Ceny SmartDraw
- Jeden uživatel: 9,95 $/měsíc
- Více uživatelů: od 8,25 $/měsíc na uživatele (minimálně tři uživatelé)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
7. Miro
Stejně jako Lucidchart a ClickUp, i Miro vám nabízí řadu šablon pokrývajících vše od hodnotových řetězců po rozsah projektů. Jeho šablona ERD obsahuje předdefinovanou mapu pro vytvoření vašeho datového modelu. Typické kroky zahrnují:
- Identifikace a pojmenování entit
- Pomocí spojovacích čar (na panelu nástrojů nebo pomocí klávesové zkratky L) můžete vytvářet vztahy.
- Přizpůsobení a dokončení diagramu
Miro přidává špetku magie díky pokročilým interaktivním funkcím, které vylepšují vaši spolupráci při vytváření diagramů. Představte si to jako brainstorming na skutečné tabuli, ať už jste v kanceláři nebo pracujete z domova. Díky funkcím, jako jsou digitální poznámkové lístky a ruční kreslení, se může zapojit každý. ?️
Nejlepší funkce Miro
- Týmová práce a úpravy dokumentů v reálném čase
- Nabízí přístup k více formátům souborů
- Poskytuje řadu šablon nad rámec ERD.
- Integrace s dalšími nástroji a platformami
Omezení Miro
- Omezené možnosti offline
- Strmá křivka učení
Ceny Miro
- Navždy zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
8. Canva
Nástroj pro tvorbu ER diagramů od Canva je nejen praktický, ale také uživatelsky přívětivý. Zaujme dobře propracovanými funkcemi, které umožňují zobrazit složité souvislosti v rámci vašeho datového souboru, a pomůže vám tak rychleji odhalit potenciální logické chyby nebo chyby v návrhu. ?
Canva vám umožňuje vybrat si z více než 20 typů grafů pro znázornění modelů ER v různých situacích, takže vaše diagramy budou komplexní a vizuálně přitažlivé. Umožňuje také snadno čitelné grafy s publikováním ve vysokém rozlišení.
Canva se odlišuje svými bohatými možnostmi přizpůsobení. Entity, atributy a vztahy můžete zobrazit pomocí mnoha designových prvků, včetně obrázků a grafiky. Chcete-li své diagramy sdílet a vkládat, stačí použít tlačítka pro stažení a export integrovaná do diagramového softwaru.
Nejlepší funkce Canva
- Více než 20 typů grafů
- Intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní
- Praktické možnosti stahování a exportu
- Rozsáhlá sbírka barevných palet a sad písem
Omezení Canva
- Omezené profesionální funkce pro úpravy
- Může docházet ke zpoždění u některých integrací.
Ceny Canva
- Navždy zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc pro jednu osobu
- Týmy: 29,99 $/měsíc pro prvních pět osob
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
9. EdrawMax
EdrawMax je ideální nástroj pro snadné vytváření vizuálně působivých grafů a diagramů. Díky svým přizpůsobitelným a poutavým návrhovým nástrojům je užitečný pro navrhování diagramů vztahů mezi entitami. ?
Chcete-li vytvořit nový diagram ERD, otevřete svůj účet EdrawMax a přejděte do sekce Modelování databáze (na levé straně obrazovky). Vyberte si jednu ze šablon a začněte, nebo použijte prázdné plátno.
EdrawMax usnadňuje definování složitých vztahů mezi entitami pomocí spojovacích prvků a čar a jejich převod do relačního schématu. Výsledný diagram vám může pomoci včas rozpoznat problémy, zejména pokud chcete omezit chyby při nasazení.
Jakmile přejdete do režimu řešení problémů, můžete diagram doladit přidáním nebo odebráním prvků. Soubory můžete bezpečně ukládat do cloudu nebo je exportovat v oblíbených formátech, jako jsou PDF, Visio, HTML a SVG.
Nejlepší funkce EdrawMax
- Online a offline použití
- Funkce Snap and Glue pro propojení tvarů
- Exportuje soubory v různých formátech
- K dispozici pro Windows, Mac a Linux.
Omezení EdrawMax
- Pro některé uživatele může být drahé.
- Funkce pro změnu velikosti a zarovnání vyžadují vylepšení.
Ceny EdrawMax
- Pro jednotlivce Předplatné: 99 $/rok Doživotní předplatné: 198 $ (jednorázová platba) Doživotní balíček: 245 $ (jednorázová platba) Roční balíček: 126,4 $/rok
- Předplatné: 99 $/rok
- Doživotní plán: 198 $ (jednorázová platba)
- Doživotní balíček: 245 $ (jednorázová platba)
- Roční balíček: 126,4 $/rok
- Pro týmy: 505,75 $/rok (pro pět uživatelů)
- Pro firmy: K dispozici po domluvě
- Předplatné: 99 $/rok
- Doživotní plán: 198 $ (jednorázová platba)
- Doživotní balíček: 245 $ (jednorázová platba)
- Roční balíček: 126,4 $/rok
Hodnocení a recenze EdrawMax
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
10. Visual Paradigm
Visual Paradigm je online nástroj s intuitivním editorem pro modelování ERD. Jeho rozhraní bez reklam zajišťuje, že vaše práce nebude rušena reklamami.
Vytvářejte entity ERD pomocí vzorových datových sad nebo použijte Model Transitor k duplikování existujících diagramů a přechodů. Pomocí editorů Table Record a Database View můžete metodicky modelovat strukturu dat a přidávat tabulky, sloupce a vzájemné vztahy pro přesné vizuální znázornění. Můžete přímo generovat ad-hoc SQL příkazy pro vaše datové tabulky.
Díky neomezenému vytváření diagramů a možnostem exportu obrázků bez vodoznaku je tato platforma univerzální volbou jak pro jednotlivce, tak pro týmy.
Nejlepší funkce Visual Paradigm
- Intuitivní editor ERD
- Neomezený počet diagramů pro oprávněné předplatitele
- Umožňuje vkládání poznámek, textu a obrázků
- Umožňuje duplikování modelů
Omezení Visual Paradigm
- Nedostatečná integrace s jinými systémy
- Nástroje ERD nejsou k dispozici pro předplatitele plánu Modeler .
Ceny Visual Paradigm
- Modeler: 6 $/měsíc
- Standard: 19 $/měsíc
- Profesionální: 35 $/měsíc (čtvrtletní fakturační model)
- Enterprise: 89 $/měsíc (pololetní fakturační model)
Hodnocení a recenze Visual Paradigm
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
Osvojte si umění diagramů entitních vztahů
Při hledání špičkových nástrojů pro vytváření diagramů entitních vztahů je vždy rozumné zvolit nástroj, který odpovídá vašim konkrétním požadavkům. Produkty, o kterých jsme dnes hovořili, jsou velmi dostupné a nabízejí se v různých cenových relacích, takže vaše rozhodování by mělo být snadné.
Jako vynikající volbu zvažte ClickUp – nejenže zjednodušuje vytváření diagramů pro správce databází, ale nabízí také celou řadu dalších funkcí pro zvýšení produktivity. ?