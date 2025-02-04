10 nejlepších softwarů pro správu výzkumu v roce 2025

Zkoušíte zvládnout několik výzkumných projektů najednou a máte potíže udržet si přehled? Nebojte se. S novým šikovným nástrojem pro správu výzkumu můžete být mnohem produktivnější.
Ale co když nemáte čas procházet desítky nástrojů a aplikací pro správu výzkumu, abyste našli ten nejvhodnější? To je místo, kde přicházíme na řadu my!
Zúžili jsme výběr na 10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu výzkumu, které lze použít v roce 2024, takže si můžete vybrat z toho nejlepšího z nejlepšího.
Je čas posunout se na vyšší úroveň! ?
Co byste měli hledat v softwaru pro správu výzkumu?
Ať už jste individuální výzkumník nebo vedete výzkumný tým, softwarové nástroje pro správu výzkumu vám vše usnadní. Zde jsou některé z funkcí, které jsme upřednostnili při výběru 10 nástrojů na našem seznamu:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Většina nástrojů vyžaduje určitou dobu na osvojení, ale konfigurovatelné uživatelské rozhraní usnadňuje jejich používání.
- Kompatibilita: Nejlepší nástroje nabízejí software ke stažení, mobilní aplikace a webové aplikace, takže členové vašeho týmu mohou pracovat v systémech Android, iOS, Mac, Windows, Linux a ve svých oblíbených webových prohlížečích.
- Integrace: Pokud vy a váš tým používáte například software pro správu projektů, hledejte nástroje pro správu výzkumu, které se s nimi všemi integrují.
- Automatizace: Automatizace obchodních procesů se postará o každodenní úkoly a umožní vám soustředit se na to podstatné.
- Šablony: Hledejte něco, co zefektivní váš pracovní postup pomocí předem připravených šablon pro věci jako správa zdrojů, správa projektů, mapování procesů a plánování výzkumu.
10 nejlepších softwarů pro správu výzkumu, které můžete použít
Dobře, přestaňme ztrácet čas a pojďme k tomu nejlepšímu. Zde je náš výběr 10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu výzkumu v roce 2024.
1. ClickUp
ClickUp je cloudová platforma s mnoha funkcemi pro výzkum a správu projektů. Je to naše první volba z několika důvodů.
Za prvé, strávili jsme nespočet hodin jeho zdokonalováním, aby se stal jedním z nejužitečnějších nástrojů na trhu. Je vysoce hodnocen a figuruje na špičce několika dalších žebříčků, včetně žebříčku G2 Best Project Management Software Products & Tools in 2024(Nejlepší softwarové produkty a nástroje pro správu projektů v roce 2024).
ClickUp nabízí funkce pro spolupráci v reálném čase, bezplatné Ganttovy diagramy, nástroje pro psaní s umělou inteligencí, nástroje pro dokumentaci projektů a mnoho dalšího. Díky přizpůsobitelným dashboardům ClickUp a desítkám praktických šablon zvládne téměř vše, co od něj požadujete.
Například šablona plánu výzkumného projektu ClickUp rozděluje složité úkoly, organizuje vaše zdroje a komunikuje váš pokrok pomocí nástrojů pro vizualizaci dat. A ClickUp Docs slouží jako jednoduchý wiki software, který vám umožňuje vytvářet krásné dokumenty a wiki, které lze snadno propojit s vašimi pracovními postupy.
Už jsme zmínili, že většina těchto funkcí je k dispozici v rámci tarifu Free Forever? ?
Nejlepší funkce ClickUp:
- Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji, včetně Google Docs, Google Scholar, Google Drive, Google Workspace, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub a Asana.
- Přizpůsobitelné panely, oznámení, tabulky, šablony, sledování času, automatizace a další funkce.
- Asistent psaní ClickUp AI shrnuje metriky, sestavuje e-maily, generuje akční položky, navrhuje metadata a vytváří příspěvky na sociálních médiích během několika sekund.
- Mobilní aplikace, webová aplikace a desktopový software fungují na všech operačních systémech.
- Funkce pro správu úkolů organizují a automatizují váš výzkumný proces, ať už provádíte akademický výzkum pro svou diplomovou práci nebo spravujete výzkumná data vaší společnosti.
- Díky několika zobrazením a nástrojům můžete organizovat velké datové soubory se složitými vizualizacemi a spravovat odkazy, výzkum a další.
Omezení ClickUp:
- Někteří noví uživatelé uvádějí, že je třeba se s programem naučit pracovat (řeší se to pomocí jednoduchých bezplatných výukových programů).
- ClickUp AI není k dispozici v rámci tarifu Free Forever (nejprve si jej vyzkoušejte v rámci bezplatné zkušební verze).
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele při roční platbě
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Tableau
Tableau je nástroj pro vizualizaci dat od společnosti Salesforce. Je navržen tak, aby propojoval data z různých zdrojů na jedné analytické platformě. Software pro správu referencí usnadňuje organizaci složitých výzkumných dat pomocí rozhraní drag-and-drop a interaktivních dashboardů.
Tableau vám usnadní život díky přístupu k celé řadě možností analýzy a sdílení dat. Je navržen pro všechny, od studentů a učitelů až po datové vědce a podnikatele.
Nejlepší funkce Tableau:
- Tableau Cloud poskytuje cloudovou analytickou platformu, která přináší lepší obchodní výsledky a zajišťuje integrovanou správu dat.
- Tableau Prep je moderní nástroj, který usnadňuje a zrychluje slučování, úpravy a organizaci vašich výzkumných dat pro efektivní analýzu.
- Integrace s širokou škálou produktů usnadňuje spolupráci, sdělování dat a rozhodování.
- Školicí moduly pro zaškolení vašeho týmu minimalizují náročnost učení díky mnoha nástrojům Tableau pro správu výzkumu.
Omezení Tableau:
- Uživatelé hlásí, že velké soubory někdy vyžadují dlouhou dobu načítání a mohou způsobit selhání systému.
- Některé recenze zmiňují chyby v nových verzích softwaru Tableau.
Ceny Tableau:
- Tableau Viewer: 15 $/měsíc na uživatele, platba ročně
- Tableau Explorer: 42 USD/měsíc za uživatele při roční platbě
- Tableau Creator: 70 $/měsíc na uživatele, platba ročně
Hodnocení a recenze Tableau:
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
3. GanttPRO
GanttPRO je systém pro správu zdrojů, který využívá Ganttovy diagramy pro efektivní řízení projektů. Jedná se také o software pro správu výzkumu a referencí, který je ideální pro řízení týmů a organizaci vašeho pracovního toku.
Importujte tabulky a grafy z Excelu nebo použijte předem připravené šablony, abyste mohli své projekty rozběhnout okamžitě. Ze všech nástrojů pro správu výzkumu v tomto seznamu vám GanttPRO pomůže zorganizovat vše, co potřebujete pro výzkum diplomové práce, analýzu obchodních dat, wiki stránky, bibliografie a další. ?️
Nejlepší funkce GanttPRO:
- Více zobrazení vám umožňuje vytvářet kromě Ganttových diagramů také Kanban a Scrum tabule pro lepší vizualizaci výzkumu a pracovního prostoru.
- Díky integraci se Slackem, OneDrive, Google Drive a MS Teams budete mít veškerou svou práci na jednom místě.
- Díky časovým záznamům můžete sledovat, kolik času strávíte každým výzkumným úkolem.
- Nástroje pro spolupráci usnadňují výzkumným týmům spolupráci a komunikaci v reálném čase.
Omezení GanttPRO:
- Některé zobrazení mají omezené možnosti přizpůsobení.
- Recenze zmiňují obtížnost přesunu a převodu úkolů.
Ceny GanttPRO:
- Základní verze: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GanttPRO:
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
4. Klipfolio
Klipfolio je nástroj pro vytváření obchodních dashboardů, který monitoruje vaše výzkumná data v reálném čase. Jedná se o platformu zaměřenou na metriky, která pomáhá všem činit lepší rozhodnutí díky přístupu k potřebným datům v okamžiku, kdy je potřebují. ✨
Jednotliví uživatelé a datové týmy mohou tento výkonný analytický nástroj využít katalogizaci dat na uživatelsky přívětivé platformě, která poskytuje samoobslužný přístup k výzkumným informacím. Vytvářejte efektivní zprávy pro týmové projekty, organizujte citace pro výzkumné práce a vytvářejte užitečné přehledy pro koncové uživatele.
Nejlepší funkce Klipfolio:
- Integrace s více než 100 dalšími nástroji a aplikacemi, od Ahrefs po Zapier, s desítkami dalších možností.
- Kompatibilita s mobilními zařízeními Android a iOS a nejoblíbenějšími webovými prohlížeči.
- Klip Annotations vám umožňuje rychle a snadno vytvářet, aktualizovat a mazat poznámky.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pomáhá zkrátit dobu potřebnou k osvojení si programu novými uživateli.
Omezení Klipfolio:
- Některé recenze zmiňují nedostatek upozornění a oznámení.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s nutností restartovat aplikaci po přidání prvků do svého dashboardu.
Ceny Klipfolio:
- Go: 125 $/měsíc
- Pro: 300 $/měsíc
- Podnikání: 800 $/měsíc
Hodnocení a recenze Klipfolio:
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. Whatagraph
Whatagraph je nástroj pro vytváření reportů, který pomáhá spravovat a vizualizovat výzkumná data pomocí přizpůsobitelných šablon pro efektivní marketingové projekty. Přesouvejte data, sdílejte reporty se zainteresovanými stranami a vytvářejte působivé reporty. ?
Whatagraph nahrazuje několik nástrojů a shromažďuje práci vašeho týmu na snadno použitelné datové platformě s uživatelsky přívětivým ovládacím panelem. Tento nástroj je navržen s ohledem na interní týmy zabývající se výzkumem dat a marketingem.
Nejlepší funkce Whatagraph:
- Integrace s více než 40 nástroji a aplikacemi, včetně YouTube, Google BigQuery, LinkedIn a BigCommerce.
- Automatizujte přenos výzkumných dat, abyste ušetřili členům svého týmu hodiny práce a zefektivnili svůj pracovní postup.
- Vytvářejte kvalitní zprávy v kratším čase pomocí softwaru pro analýzu dat.
- Analyzujte a spravujte údaje o výkonu webových stránek, abyste svému marketingovému týmu poskytli informace, které potřebuje k dosažení výsledků.
Omezení Whatagraph:
- Některé recenze zmiňují pomalé reakce zákaznického servisu.
- Někteří uživatelé hlásí chyby, které zpomalují jejich výzkumný proces.
- Žádné skutečné funkce softwaru pro správu projektů
Ceny Whatagraph:
- Profesionální: 223 $/měsíc při roční platbě
- Premium: 335 $/měsíc při roční platbě
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Whatagraph:
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
6. Looker
Looker (známý také jako Google Looker Studio) je platforma pro analýzu dat založená na prohlížeči, která využívá jedinečný modelovací jazyk k využití, analýze a vizualizaci výzkumných dat. Použijte ji pro řízenou a samoobslužnou business intelligence (BI) a k vytváření nejlepších aplikací pro metriky vaší organizace.
Spolupracujte v reálném čase a využijte nejrychlejší dostupné analytické databáze. Lehká architektura Looker umožňuje vývojářům rychle vytvářet flexibilní data a aplikace pro výzkumníky. ?
Nejlepší funkce Looker:
- Intuitivní uživatelské rozhraní minimalizuje náročnost učení pro nové uživatele.
- Integrace s více nástroji, včetně databází BigQuery Standard SQL a BigQuery Legacy SQL.
- Přizpůsobitelné grafy, tabulky a zprávy vám umožňují sdílet poznatky z dat s vaším týmem, třídou nebo celým světem.
- Nastavení zpráv dává uživatelům a prohlížečům databáze možnost uložit si stávající nastavení do záložek pro budoucí použití.
Omezení Lookeru:
- Uživatelé hlásí problémy s různorodou strukturou cen Google Cloud a absencí pevného měsíčního poplatku.
- Některé recenze uvádějí problémy s dynamickými tabulkami, které nezobrazují celý text záhlaví.
- Zaměření na data znamená omezené možnosti softwaru pro správu projektů
Ceny Looker:
- Google Cloud Ceny: Kontaktujte nás a požádejte o cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Looker:
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
7. Bit. ai
Bit. ai je platforma pro spolupráci na dokumentech, která je navržena pro rychlé a snadné pořizování poznámek, vytváření dokumentů a správu výzkumu. Vytváří dynamické znalostní báze, projekty a technické dokumenty s různými možnostmi sdílení a formátování.
Uživatelé mají přístup k pokročilým možnostem návrhu, robustním vyhledávacím funkcím, výkonnému sledování dokumentů a nástrojům pro spolupráci v reálném čase. Týmy mohou pomocí tohoto nástroje spolupracovat z celého světa na různých platformách a zařízeních.
Nejlepší funkce Bit. ai:
- Nástroje pro spolupráci vám a vašemu týmu umožňují spolupracovat na vytváření dokumentů, wiki stránek, poznámek a webových stránek.
- Integrace s desítkami dalších nástrojů a platforem, včetně YouTube, Google Sheets, GitHub, Loom a Typeform.
- Intuitivní spolupráce a návrh pracovních postupů usnadňují vytváření dokumentů novým uživatelům.
- Automatizace vám umožní dokončit výzkumné projekty rychleji, protože se postará o drobné úkoly.
Omezení Bit. ai:
- Někteří uživatelé zmiňují problémy s vytvářením dokumentů.
- Některé recenze uvádějí potíže s uživatelským rozhraním a potřebu uživatelsky přívětivějšího prostředí.
Ceny Bit. ai:
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bit. ai:
- G2: 4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
8. SciSpace (dříve Typeset. io)
SciSpace, známý také jako Typeset. io, je výkonná aplikace pro výzkumníky, která vám ušetří čas díky využití umělé inteligence. Objevujte a prohlížejte si síť relevantních článků a získejte jednoduché odpovědi z každého z nich, aniž byste museli trávit hodiny hloubkovým studiem obsahu.
Minimalizujte čas strávený rutinními úkoly a nechte SciSpace provádět výzkum za vás, zatímco vy hledáte odpovědi. Získáte přístup k milionům článků a souborů PDF, abyste získali potřebné informace. Lze jej také snadno používat společně s aplikacemi jako Zotero a Mendeley.
Nejlepší funkce SciSpace:
- Přístup k metadatům více než 200 milionů článků a více než 50 milionů plných textů ve formátu PDF s otevřeným přístupem.
- Workspace umožňuje vydavatelům, institucím a výzkumným pracovníkům spolupracovat a efektivně pracovat na výzkumných projektech.
- Automatizace minimalizuje čas ztrácený opakujícími se úkoly, takže informace najdete rychleji.
- Integrovaná kontrola plagiátů vám umožňuje zkontrolovat vaše dokumenty a identifikovat problémy, které vám mohou bránit v publikování.
Omezení SciSpace:
- Některé recenze zmiňují problémy s šablonami LaTeX.
- Bezplatný tarif neobsahuje žádné důležité funkce.
- Nedostatek recenzí na hlavních platformách
Ceny SciSpace:
- Základní: Zdarma
- Premium: 9,99 $/měsíc
- Týmy a laboratoře: 5,49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SciSpace:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. EndNote
Podniky používají EndNote k vytváření bibliografií a přístupu k výzkumným článkům. Tento specializovaný software pro správu referencí a výzkumu vám umožňuje spravovat a formátovat citace. Chrání také váš pracovní postup pomocí efektivních funkcí obnovy dat. ?
Vyhledávejte, sdílejte a využívejte výzkumy ve svých knihovnách EndNote a pracujte na svém výzkumu odkudkoli a na jakémkoli zařízení. Integrované nástroje pro tvorbu dokumentů zefektivní vaše psaní.
Nejlepší funkce Endnote:
- Licence vyžaduje jednorázový poplatek namísto měsíčních plateb.
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Microsoft Word, Google Docs a Open Office Writer.
- Kompatibilita s počítači, iPady a nejoblíbenějšími webovými prohlížeči.
- Užitečné nástroje pro organizaci a správu výzkumu umožňují výzkumným pracovníkům, kteří připravují a citují své diplomové práce nebo píší podrobné výzkumné články, dokončit svou práci rychleji.
Omezení Endnote:
- Některé recenze zmiňují omezenou integraci s textovými editory mimo produkty Microsoft a Google.
- Příležitostně může být nutné ručně opravit chyby ve formátování citací.
- Systém dokumentů postrádá funkce softwaru pro správu úkolů a projektů.
Ceny Endnote:
- Plná licence: 274,95 $ jednorázový poplatek
- Studentská licence: jednorázový poplatek 149,95 $.
Hodnocení a recenze Endnote:
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
10. Databox
Databox je nástroj pro obchodní analýzu, který propojuje vaše data a sleduje je z jakéhokoli zařízení. Sledujte své výzkumné údaje v reálném čase pomocí jediného řídicího panelu, abyste mohli vytvářet a sdílet zprávy, objevovat nové poznatky a sledovat trendy. ?
Získejte denní, týdenní a měsíční aktualizace výkonu, které lze zobrazit prostřednictvím e-mailu a Slacku, a automatická upozornění na změny důležitých metrik. Vše se děje bez nutnosti kódování nebo tabulek.
Nejlepší funkce Databoxu:
- Integrace s více než 100 oblíbenými nástroji, včetně HubSpot Marketing, Google Analytics, Facebook Ads a Google Ads.
- Nastavení je snadné i pro uživatele bez technických znalostí a týmy zabývající se výzkumem dat.
- Díky reportování dat můžete snadno dosáhnout svých cílů a sdílet výzkumná data s klienty.
- Vlastní metriky a konverzní poměry se počítají rychle a snadno.
Omezení Databoxu:
- Recenze naznačují, že jednotliví uživatelé mohou považovat ceny orientované na podnikání za příliš vysoké.
- Uživatelé zmiňují nedostatek možností přizpůsobení a vizuálních nástrojů.
- Bezplatná verze neobsahuje přístup k většině funkcí a metrik.
Ceny Databoxu:
- Zdarma
- Starter: 59 $/měsíc
- Profesionální: 169 $/měsíc
- Růst: 399 $/měsíc
- Premium: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Databoxu:
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Využijte naplno potenciál svého výzkumu
Díky tak široké škále softwarových nástrojů pro správu výzkumu uvedených výše si jistě najdete ten, který splní vaše požadavky za cenu, která odpovídá vašemu rozpočtu. Připravte se tedy na zefektivnění pracovního postupu, efektivnější spolupráci a znovuobjevení lásky k výzkumu. ?
Pokud hledáte nástroj, který umí vše a je cenově dostupný pro každého, vyzkoušejte ClickUp. Je zdarma! Získáte přístup ke všemu, co potřebujete pro správu výzkumu, a navíc k mnoha dalším nástrojům pro správu projektů, které zefektivní vaši práci i život.