20 nejziskovějších podnikatelských nápadů v oblasti umělé inteligence v roce 2025

Pokud jste ještě nevyzkoušeli ChatGPT, Google Gemini nebo nejnovější Notebook LM, zveme vás, abyste vylezli ze své ulity. Jen žertujeme, ale... ne tak úplně.
V posledních několika letech umělá inteligence (AI) transformovala svět podnikání a změnila způsob, jakým společnosti fungují, přijímají rozhodnutí a poskytují hodnotu.
Rozšíření AI není jen přechodným trendem. Společnost McKinsey odhaduje, že AI by do roku 2030 mohla globální ekonomice přinést až 13 bilionů dolarů. Pokud byste se chtěli na tomto koláči podílet, zde je 20 příkladů ziskových podnikatelských nápadů v oblasti AI, které mohou inspirovat váš další podnik.
20 nejlepších příkladů ziskových podnikatelských nápadů v oblasti umělé inteligence
Většina uživatelů generativní AI ji považuje za nástroj pro „generování obsahu“. Ačkoli se jedná o nejoblíbenější způsob využití, není to jediný. AI zaznamenává velký pokrok v různých odvětvích, včetně hudby a zábavy, zdravotnictví, farmaceutického průmyslu, výroby, vývoje softwaru a dalších.
Zde je průřez podnikatelskými nápady v oblasti umělé inteligence, které vzbudí váš zájem, bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte.
1. Personalizované plány fitness a výživy
Personalizace je jednou z nejúčinnějších úloh, které umělá inteligence dokáže vykonávat. Umí studovat trendy, rozumět vstupům a personalizovat výstupy v širokém měřítku. První příklad podnikání s využitím umělé inteligence tuto schopnost využívá.
Fitness a výživové aplikace založené na AI přizpůsobují zdravotní a wellness postupy každému uživateli na základě jeho věku, pohlaví, úrovně aktivity, zdravotních cílů a stravovacích preferencí. Tyto aplikace mohou:
- Doporučujte jídelníčky a cvičební plány
- Navrhněte změny životního stylu
- Vede uživatele prostřednictvím cvičení, která pomáhají vytvářet návyky.
- Pomoc při odvykání kouření nebo jiných nezdravých návyků
- Připomínejte uživatelům, aby užívali své doplňky stravy/léky
Na rozdíl od tradičních fitness aplikací se aplikace využívající AI dokážou přizpůsobit změnám v potřebách/životním stylu uživatele. Pokud například uživatel dosáhl své cílové hmotnosti, aplikace může automaticky změnit tréninkový program tak, aby si uživatel udržel svou aktuální kondici.
Obchodní tip: Jako podnikání se personalizované fitness a výživové plány řídí modely předplatného typu business-to-consumer (B2C). Můžete si vybrat z modelů předplatného podporovaných reklamami, freemium nebo stupňovitých, aby byla tato aplikace zisková.
2. Automatizovaná správa zásob
Automatizace je obvykle založena na pravidlech, tj. funguje podle modelu „pokud-pak-pak“. AI zcela mění pravidla hry. AI umožňuje týmům automatizovat složité procesy s více spouštěči/reakcemi.
Tento druh automatizace je ideální pro správu rozsáhlých skladových zásob ve skladech a organizacích zabývajících se dodavatelským řetězcem. Robustní nástroj pro správu skladových zásob založený na AI dokáže:
- Řízení poptávky a nabídky: Porozumějte poptávce, sledujte stav zásob a automaticky objednávejte nové zásoby bez lidského zásahu.
- Zvládněte výkyvy na trhu: Předvídejte sezónní výkyvy poptávky a získejte přehled o výrobě, cenách nebo jiných strategických zásazích.
- Zlepšete efektivitu dopravy: Identifikujte úzká místa v dodavatelském řetězci a navrhněte nejúčinnější trasy dodávek.
Obchodní tip: Jedná se o B2B aplikaci, která se obvykle účtuje jako dlouhodobá smlouva. I když jsou zde možné modely předplatného s platbou podle skutečného využití, nejvýhodnější může být uzavření víceletých smluv.
3. Prediktivní údržba pro výrobní závody
AI zvyšuje dopad internetu věcí (IoT). Řešení prediktivní údržby založená na AI využívají senzory a zařízení k monitorování průmyslového vybavení. Na základě shromážděných dat aplikace prediktivní údržby založená na AI předpovídá, kdy je pravděpodobné, že dojde k poruše stroje.
To umožňuje společnostem provádět údržbu ještě předtím, než dojde k poruše, a zabránit tak nákladným prostojům a opravám. Je to obzvláště výhodné pro odvětví jako výroba, letectví a energetika, kde náklady na poruchy zařízení mohou dosáhnout milionů.
Obchodní tip: Aplikace pro prediktivní údržbu zahrnuje více než jen software. Vyžaduje řadu propojených senzorů, což může představovat značnou počáteční investici. Tento B2B produkt je nejlépe zavést jako dlouhodobé hardwarové + softwarové řešení.
4. Adaptivní výukové systémy založené na AI
Existují různé typy studentů – vizuální typy, posluchači, čtenáři, praktici a tak dále. Dobrý vzdělávací systém je takový, který se přizpůsobí jedinečným potřebám uživatele, aniž by bylo nutné vytvářet desítky různých výukových plánů.
Nástroje založené na AI toho mohou dosáhnout. Mohou poskytovat přizpůsobené vzdělávací zážitky tím, že analyzují, jak se studenti učí. Například kurzy AI mohou vizuálním studentům nabídnout obrázky a grafy, zatímco textovým studentům poskytnou mnemotechnické pomůcky. Mohou také doporučit doplňkové materiály přizpůsobené potřebám studentů, díky čemuž je učení poutavější a efektivnější.
Pokud chcete vytvořit adaptivní systémy učení s využitím AI, zde je několik populárních vzdělávacích potřeb.
- Výuka jazyků
- Školní osnovy, jako je matematika, fyzika, chemie atd.
- Cvičení na produktivitu a paměť
- Programovací jazyky
- Koníčky jako háčkování, pletení, malování atd.
- Odborné dovednosti, jako je tesařství, stavebnictví, instalatérství atd.
Obchodní tip: Učící se systémy mohou být B2C prostřednictvím předplatného. Můžete je také vybudovat na modelu B2B a prodávat programy pro vzdělávání a rozvoj pro korporace.
5. Správa inteligentní domácnosti založená na AI
Inteligentní správa domácnosti je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v oblasti AI. Velké společnosti jako Google Nest a Samsung Smart Things vyvíjejí řešení pro správu všeho od regulace teploty po osvětlení a zabezpečení.
Mezi nejatraktivnější příklady využití v domácnosti patří:
- Správa zařízení pomocí jejich vzdáleného zapínání a vypínání
- Přizpůsobení barvy, teploty a jasu osvětlení
- Optimalizace spotřeby energie a energetické účinnosti automatickým nastavováním nebo vypínáním zařízení, která se nepoužívají
- Sledování neobvyklých aktivit a upozorňování majitelů domů na potenciální hrozby
Aplikace pro chytré domácnosti se obvykle prodávají prostřednictvím výrobce zařízení.
Například pokud společnosti Samsung nebo Xiaomi vyrábějí ledničky nebo robotické vysavače, poskytují také mobilní aplikaci pro jejich ovládání.
Obchodní tip: Pokud budujete systém správy domácnosti založený na AI, bylo by dobré navázat spolupráci s výrobci zařízení nebo implementačními společnostmi a spojit své produkty s jejich nabídkou.
6. Finanční poradenství založené na AI
Finanční poradenství je také vzdělávací činností. Poradci jsou odpovědní za to, aby zákazníci rozuměli podmínkám, rizikům a výnosům svých investičních rozhodnutí. Hloubka těchto rozhovorů ztěžuje jejich škálovatelnost.
Finanční poradenství založené na AI to může změnit. Schopnost AI rychle zpracovávat obrovské množství finančních dat z ní činí ideální nástroj pro předpovídání tržních trendů, řízení rizik a identifikaci investičních příležitostí.
Investorům může AI nabídnout personalizované investiční poradenství za zlomek ceny tradičních poradců. Poradcům může automatizovat a zprovoznit celou řadu vztahů se zákazníky bez dalšího úsilí.
Obchodní tip: Jako výrobce aplikací můžete oběma typům uživatelů účtovat předplatné a využít tak model tržiště.
7. Diagnostika ve zdravotnictví založená na AI
V současné době je většina zdravotnických služeb reaktivní, tj. pacienti vyhledávají lékaře, když pocítí bolest nebo onemocní. Celé odvětví – a stárnoucí populace – však zvažuje přechod k proaktivnímu přístupu s nabídkou zdravotnických služeb založených na hodnotách.
Tento krok se do značné míry opírá o data, předpovědi a automatizaci. Vaše diagnostické aplikace pro zdravotnictví založené na AI mohou tuto vlnu ziskově využít tím, že:
- Zpracování dat z monitorování/nositelných zařízení v reálném čase za účelem odhalení anomálií
- Analýza lékařských snímků, laboratorních výsledků a anamnézy pacientů za účelem včasného odhalení nemocí
- Čtení lékařských snímků a zlepšení přesnosti diagnostiky
- Korelace chování, jako jsou stravovací návyky, cvičení, příjem cukru, kouření atd., s výsledky v oblasti zdraví
Obchodní tip: Jelikož se jedná o silně regulované odvětví, budete se muset maximálně snažit, abyste splnili všechny předpisy. Zvažte spolupráci s renomovanými pojišťovnami, abyste mohli zavést své diagnostické služby.
8. Umělá inteligence pro odhalování a prevenci podvodů v bankovnictví
V první polovině roku 2024 došlo ve Velké Británii ke ztrátám ve výši 570 milionů liber (ekvivalent 740 milionů dolarů) v důsledku platebních podvodů. V loňském roce přišli zákazníci v USA o 10 miliard dolarů v důsledku podvodů. Vzhledem k tomu, že zločinci vymýšlejí stále sofistikovanější podvody, aby oklamali banky a zákazníky, všichni vedoucí představitelé bankovního sektoru hledají pomoc v AI.
Aplikace pro detekci a prevenci podvodů připravená pro podnikové použití dokáže:
- Analyzujte velké objemy transakčních dat v reálném čase a odhalte vzorce.
- Identifikujte neobvyklé nebo podvodné transakce
- Zjistěte podezřelé aktivity a upozorněte příslušné týmy
- Předvídejte potenciální podvody a navrhujte preventivní opatření.
Obchodní tip: Vzhledem k tomu, že se systémy detekce podvodů založené na AI postupem času přizpůsobují, je naučit se nové techniky, které mohou podvodníci používat, účinnější než tradiční systémy založené na pravidlech.
9. Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence
Ve světě digitálního marketingu je obsah vším. Nástroje založené na AI mohou skutečně zlepšit to, co můžete s obsahem dělat.
- Vytváření návrhů: Použití zpracování přirozeného jazyka k porozumění lidským pokynům pro vytváření obsahu
- Přepracování obsahu: Vezměte vstupy v jedné formě obsahu, například blog nebo případová studie, a automaticky je přepracujte do video skriptů, podcastů, newsletterů, aktualizací na sociálních médiích atd.
- Kurátorství obsahu: Vytváření kurátorovaného obsahu, jako jsou playlisty na Spotify a YouTube, na základě analýzy preferencí uživatelů z jejich historie.
- Udržování kontroly kvality: Kontrola plagiátorství, gramatických chyb, SEO a dalšího
- Generování čitelných shrnutí: Zpracování dlouhých textů a jejich shrnutí pro snadné čtení a referenci.
Obchodní tip: Nástroje pro tvorbu obsahu využívající AI nabízejí řadu možností pro obchodní modely. Pokud například vytváříte nástroj pro kontrolu plagiátů, můžete účtovat poplatek podle počtu kontrolovaných slov.
Pokud obsah přetváříte, bylo by rozumné účtovat paušální poplatek za předplatné. Nástroje pro personalizaci lze integrovat do zařízení nebo mediálních aplikací a prodávat společně. S obsahem jsou možnosti skutečně nekonečné.
10. AI pro produktivitu
Optimalizace osobní a týmové produktivity je jednou z největších výzev pro každého vedoucího pracovníka. Zejména v oblasti znalostní práce, kde je téměř nemožné jednoznačně definovat produktivitu, je jakýkoli nástroj, který zlepšuje výkon, pro organizace velkým přínosem.
Řízení projektů s využitím AI: Integrovaný nástroj AI, jako je ClickUp Brain, v rámci softwaru pro řízení projektů pro startupy vám může pomoci:
- Generujte aktualizace/standupy
- Načíst informace o projektu
- Automatizujte plánování a rozvrhování
- Spravujte pracovní zátěž mezifunkčních týmů
Správa kalendáře pomocí AI: Schůzky jsou pro znalostní pracovníky nezbytným zlem. AI může pomoci tento problém vyřešit personalizací rozvrhů na základě preferencí, vzorců a priorit.
AI Copilots: Generativní AI vedla k nárůstu počtu AI agentů napříč různými funkcemi. Můžete si vytvořit svého Copilota pro spisovatele, editory, vývojáře, vedoucí provozu, prodejce, finančníky atd.
Obchodní tip: Tyto nástroje můžete nabídnout jako B2C, tedy prodat jednotlivcům. Můžete je také vytvořit jako produkt pro spolupráci a účtovat předplatné za AI nástroje pro startupy a podnikové týmy podle počtu uživatelů.
11. Nábor zaměstnanců a automatizace personálních procesů založené na AI
Moderní práce je komplexní. S tichým odchodem, gig ekonomikou, hybridní pracovní silou a dalšími transformativními pracovními modely je získávání talentů v chaosu. Nástroje AI mohou pomoci lépe zvládnout tento chaos a dosáhnout smysluplných výsledků.
Aplikace založené na AI pro některý z následujících případů použití mohou být výnosným podnikatelským nápadem.
- Prověřování životopisů: Použití modelů strojového učení k provádění první úrovně prověřování životopisů pro různé pozice.
- Automatizované testy: Předem připravené testy k posouzení znalostí uchazečů v oblastech, které jsou pro danou pozici nezbytné.
- Hodnocení videa: Analýza videorozhovorů z hlediska řeči těla, komunikačních dovedností atd.
- Plánování pohovorů: Automatické porovnání dostupnosti personalisty a uchazeče za účelem naplánování pohovorů
- Zaškolení: Umožňuje komplexní a personalizované zaškolovací procesy pro nové zaměstnance na základě jejich oddělení, role, seniority atd.
Obchodní tip: Můžete vytvořit kteroukoli z těchto aplikací pro podnikové zákazníky nebo jejich náborové partnery. Pro týmy podniků zabývající se získáváním talentů mohou být tyto aplikace integrovány do organizačního workflow, aby se zvýšila efektivita procesů. Pro náborové agentury mohou tyto aplikace vytvořit mimořádnou efektivitu v měřítku.
Pro oba zákazníky mohou tyto aplikace fungovat na základě měsíčního/ročního předplatného. Smysluplné by bylo také zavedení cenového modelu založeného na využití. Můžete například účtovat poplatek za každý prověřený životopis nebo každého přijatého zaměstnance.
12. Virtuální asistenti využívající AI
Virtuálního asistenta používá každý, ať už jde o nastavení budíku pomocí Siri nebo vytvoření výkazů výdajů pomocí aplikace pro správu osobních financí. Virtuální asistenti a agenti jsou skvělými podnikatelskými nápady založenými na AI, které mohou startupům pomoci vytvořit produkty s exponenciální hodnotou.
Níže uvádíme několik aplikací, které můžete proměnit ve výnosný byznys.
Osobní asistenti: Automatizované pracovní postupy propojené s různými aplikacemi, které uživatelům umožňují provádět osobní úkoly, jako je odesílání e-mailů, placení účtů, objednávání potravin nebo rezervace schůzek.
Asistenti zákaznické podpory: Chatboti s umělou inteligencí plní roli pracovníků zákaznické podpory a pomáhají uživatelům najít informace, vyřešit jednoduché problémy, vytvořit ticket atd.
Odborní asistenti: Nástroje AI se specializovanou inteligencí v oblastech, jako je akciový trh, počasí, rezervace cest, výzkum atd.
Asistenti vedení: Nástroje AI, které pomáhají vedoucím pracovníkům plánovat schůzky, zpracovávat e-maily, shrnovat dokumenty, plánovat následné kroky atd.
Obchodní tip: V závislosti na povaze vašeho virtuálního asistenta můžete účtovat předplatné. Například odborní asistenti mohou za své hluboké znalosti účtovat vyšší předplatné, zatímco výkonní asistenti mohou oslovit širší publikum za nižší cenu.
13. Marketing a reklama založené na AI
Digitální marketing je především o záměru a relevanci. Reklamní software založený na AI to může optimalizovat tím, že poskytuje vysoce cílené reklamy, doporučení produktů a marketingové zprávy.
- Prediktivní e-maily: Nástroje AI mohou uživatelům zasílat přizpůsobené e-maily ve správný čas na základě jejich interakcí s vašimi produkty napříč kanály.
- Časově omezené nabídky: Zařízení IoT mohou identifikovat zákazníka, který vstoupí do obchodu, a nabídnout mu včasné slevy, které podnítí impulzivní nákupy.
- Personalizované katalogy: AI může vytvářet personalizované katalogy produktů, které by se zákazníkovi mohly líbit, z jejich obrovského e-commerce webu.
- Kontextová reklama: AI dokáže zpracovat obrovské množství dat a prezentovat reklamy na základě preferencí zákazníků a kontextu prohlížení.
- Oznámení v konkrétní čas: Mobilní aplikace mohou integrovat nástroje AI, aby doručovaly oznámení ve správný čas a ve správném jazyce a ovlivňovaly tak chování uživatelů.
Obchodní tip: Kromě vývoje produktů AI máte také možnost stát se specializovanou agenturou pro marketingové technologie AI pro konkrétní klienty. Můžete vytvářet marketingová řešení AI na míru jejich potřebám. Můžete například vytvořit bot pro sledování výkonu konkrétních klíčových slov nebo pro podávání zpráv o vývoji trhu a vyvíjet produkty, které nabízejí konkurenční výhodu.
14. Automatizace prodeje pomocí AI
Schopnost organizace oslovit více zákazníků a zvýšit povědomí/zájem o ni přímo souvisí s výší jejích příjmů. V prostředí vysoce konkurenčního trhu hledají prodejní týmy způsoby, jak snížit náklady bez snížení výkonu. Produkty založené na AI to mohou umožnit.
Níže jsou uvedeny produkty, které můžete vytvořit, aby vám pomohly v různých případech použití v marketingu a prodeji.
Jak lze AI využít v marketingu a prodeji?
Automatizujte úkoly: Vytvořte automatizační aplikaci založenou na AI, abyste snížili počet opakujících se úkolů, které musí obchodní zástupci provádět.
Například následné kroky lze pomocí AI zcela automatizovat, a to včetně přizpůsobení a prediktivních zpráv.
Přepis videí: AI poznámkové bloky jsou velmi žádané mezi obchodními profesionály, kteří tento nástroj používají k nahrávání/přepisování konverzace, zatímco se soustředí na budování smysluplného vztahu s potenciálním zákazníkem.
Navrhněte další kroky: Na základě konverzace mohou nástroje AI automaticky vytvořit akční položky pro obě strany. Schopnost integrovat nástroj AI do aplikací, jako jsou CRM, e-mail, videokonference, demo platformy atd., může automatizovat i složité pracovní postupy.
Vytvářejte dashboardy: Většina dnešních prodejních nástrojů nabízí nějakou formu reportingu. Standardní přednastavené reporty však často nestačí. AI může týmům pomoci vytvářet přizpůsobené dashboardy založené na KPI, které obsahují pouze ty nejdůležitější informace v daném okamžiku.
Navíc můžete také vytvořit chatbot s umělou inteligencí, který odpovídá čísly. „Jaký je dosavadní celkový obrat?“ nebo „Kolik potenciálních zákazníků zůstalo neaktivních déle než 30 dní?“ Tímto způsobem mohou týmy dynamicky prozkoumávat své prodejní údaje, aniž by musely obtěžovat datového analytika!
Obchodní tip: Je důležité si uvědomit, že prodej je vysoce konkurenční oblast. Trh již dominují velké CRM platformy. Pro podnikání je tedy rozumnější vytvářet specializované produkty umělé inteligence.
Alternativně můžete vytvářet aplikace pro funkce, které těmto CRM platformám chybí. Tímto způsobem můžete tyto aplikace hostovat na tržišti Salesforce nebo HubSpot a účtovat poplatek podle využití.
Další informace: Pokud vás některý z výše uvedených témat zaujal, zde najdete další informace o tom, jak využít AI v prodeji.
15. AI ve vývoji softwaru
Před více než deseti lety investor Marc Andreessen vtipně poznamenal, že software pohlcuje svět. Od té doby jsme obklopeni stále větším množstvím softwaru, který nám každý den pomáhá se vším, od placení účtů až po hraní her.
AI posouvá vývoj takového softwaru o velký krok vpřed. Můžete vytvářet jednoduché, ale výkonné produkty pro řešení jakýchkoli problémů v oblasti softwarového inženýrství, kterým dnes organizace čelí. Níže uvádíme několik nápadů.
- Kontrola kvality pomocí revize kódu, ladění a testování založených na AI
- Automatizovaná dokumentace s vizuálními prvky, grafy, diagramy pracovních postupů atd.
- Copiloti pro softwarové vývojáře k vytváření kódu na základě vstupů v přirozeném jazyce
- Párové programování a zpětná vazba ohledně kvality/výkonu kódu
- Modely strojového učení pro kybernetickou bezpečnost
Od řízení softwarových projektů po nasazení existují desítky případů použití v inženýrství, které lze vylepšit pomocí AI. Pokud působíte v tomto odvětví, mohl by vás zaujmout náš blogový příspěvek o tom, jak používat AI ve vývoji softwaru.
Obchodní tip: Existuje již několik nástrojů, které softwarové týmy používají. Například Jira pro ticketing, Github pro správu kódu atd. jsou používány miliony vývojářů po celém světě. Při budování softwarového vývojového podniku založeného na AI je užitečné pečlivě identifikovat mezery v těchto běžných produktech a promyšleně je řešit.
V raných fázích zavádění AI můžete využít některé šablony vývojových plánů ClickUp, které vám pomohou na vaší cestě.
16. Doporučení v oblasti módy založená na AI
Jednou z největších výzev v oblasti elektronického obchodování jsou vrácené zásilky. Zákazníci kupují produkty, aby je vyzkoušeli, a ty, které jim nesedí, vracejí. Ještě horší je, že produkty, jako je kosmetika, které nelze vrátit, i když nejsou vhodné, vyvolávají u kupujících pocit lítosti.
Aplikace pro módní průmysl založené na AI si kladou za cíl právě tento problém vyřešit. Zde je několik nápadů na aplikace, které můžete vytvořit.
- Doporučení velikosti: Na základě velikostí uvedených zákazníkem, předchozích nákupů a informací o produktech poskytujte přesná doporučení pomocí AI.
- Virtuální vyzkoušení: U produktů, jako jsou boty, rtěnky, oblečení atd., použijte AI a aplikace virtuální reality, aby si uživatelé mohli produkty před nákupem virtuálně vyzkoušet.
- Lookbooky: Na základě historie nákupů zákazníka doporučte doplňky, které se hodí k jeho stávajícímu šatníku.
Obchodní tip: S veškerými těmito údaji může váš produkt umělé inteligence také předpovídat budoucí módní trendy, což pomáhá maloobchodníkům udržet si náskok před konkurencí. Nezapomeňte však před jejich využitím získat souhlas uživatelů.
17. AI pro správu nemovitostí a majetku
Realitní sektor nepatří mezi nejnadšenější odvětví, pokud jde o přijímání nových technologií. Přitažlivý produkt však může být právě tím impulsem, který potřebují. Technologie AI nabízí v tomto nově vznikajícím odvětví obrovské příležitosti.
Ocenění nemovitostí: Techniky AI umožňují provádět přesnější ocenění nemovitostí na základě historických údajů, tržních trendů a dalších faktorů, jako je růst dané čtvrti nebo úrokové sazby.
Služby pro nájemníky: Nástroje pro správu nemovitostí založené na AI mohou automatizovat služby pro nájemníky, jako je výběr nájemného a žádosti o údržbu.
Správa budov: Nástroje AI mohou správcům nemovitostí pomoci plánovat nadcházející údržbu, předvídat výpadky/opravy, vyhodnocovat rozhodnutí o opravě nebo výměně atd.
Spolupráce: Nástroje pro spolupráci založené na AI, jako je ClickUp pro realitní kanceláře, mohou výrazně zlepšit výsledky. Například pomocí lokalizačních nástrojů ClickUp můžete mapovat nabídky, používat barevné kódování k rozlišení nabídek podle cenového rozpětí a snadno ukládat informace pro pozdější použití.
Obchodní tip: Jelikož se jedná o opatrné a relativně pomalu se rozvíjející odvětví, zákazníci v oblasti nemovitostí možná nebudou spěchat s nákupem nástrojů umělé inteligence. Model freemium by proto pomohl demonstrovat hodnotu a poté budovat důvěru prostřednictvím zákaznické cesty.
18. Řešení pro zemědělství založená na AI
AI má potenciál hrát klíčovou roli v modernizaci zemědělství. Systémy založené na AI mohou analyzovat data z půdních senzorů, předpovědí počasí a satelitních snímků, aby optimalizovaly zemědělství v různých oblastech.
Mezi klíčové příklady využití AI patří:
- Doporučení, kdy a kolik zalévat plodiny
- Návrhy, kdy sázet nebo sklízet
- Strategie pro hubení škůdců
- Rozhodování založené na datech v oblasti řízení zemědělských podniků a produktivity zemědělců
Obchodní tip: Jako výrobce produktu využívajícího AI máte možnost účtovat předplatné přímo spotřebitelům/zemědělcům. Na tomto trhu však můžete také navrhnout model B2B prostřednictvím partnerství s nevládními organizacemi nebo komunitními organizacemi pro modely sdílení výnosů.
19. Umělá inteligence pro cestovní ruch a pohostinství
Cestovní kanceláře a platformy v oblasti pohostinství, jako jsou Airbnb a TripAdvisor, již dlouho využívají AI k vytváření cestovních zážitků přizpůsobených potřebám uživatelů. V této oblasti však ještě zbývá mnoho práce.
Mezi problémy, které stále zůstávají nevyřešené, patří:
- Rozhodování o cíli cesty: Výběr správného cíle dovolené na základě preferencí, ročních období, událostí, nákladů a dalších faktorů.
- Rozpočtování a plánování: Naplánujte si kompletní dovolenou, včetně letenek, hotelového ubytování, víz, aktivit, nákupů atd., v rámci rozpočtu.
- Skupinové cestování: Vyvážení dostupnosti, preferencí a potřeb více osob při skupinovém cestování
- Kontextová doporučení: Návrhy akcí/památek na základě ročního období, denní doby, místa atd.
- Automatizace: Umožňuje plynulé odbavení, platby, transfery na letiště atd.
Obchodní tip: Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je velmi konkurenční odvětví, nejlepším řešením je vyvinout vylepšení a prodávat je různým organizacím. Můžete například vytvořit řešení automatizace na míru pro hotelový řetězec, které se integruje s jejich ERP.
20. Právní výzkum a analýza smluv založená na AI
„Typická společnost z žebříčku Fortune 1000 má v daném okamžiku uzavřeno 20 000 až 40 000 aktivních smluv,“ uvádí studie společnosti World Commerce and Contracting. Znalost ustanovení, termínů a podrobností těchto smluv může být vyčerpávající manuální úlohou.
S AI se to mění. AI přináší exponenciální hodnotu díky automatizaci:
- Analýza smluv pro kontrolu, realizaci a platby
- Kontrola dokumentů před uzavřením smluv
- Právní výzkum s cílem zajistit nejlepší podmínky pro všechny strany
- Prohledávejte právní databáze a hledejte relevantní judikaturu.
- Shoda s předpisy a smlouvy o úrovni služeb (SLA)
Obchodní tip: Na tomto trhu funguje jak cenová politika založená na počtu uživatelů, tak cenová politika založená na využití. Například v případě aplikací pro právní výzkum můžete účtovat předplatné za každého uživatele. U aplikací pro kontrolu dokumentů můžete účtovat poplatek za každý zpracovaný dokument/stránku.
Pokud vás žádný z nich nezaujal, máme pro vás 21. nápad – trochu meta, ale rozhodně stojí za to: Zeptejte se AI. 😊
Vyzkoušejte nástroj umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, a vyměňujte si s ním nápady. Pokud máte potíže s začátky, požádejte ClickUp Brain, aby vám navrhl nápady a vylepšil je.
Jaké jsou nejziskovější nápady pro startupy v oblasti AI?
Startupy v oblasti AI představují rozsáhlé podnikatelské pole. Od tvorby modelů, platforem, B2C, B2B až po nabídky služeb – svět je vám otevřený. Při hodnocení nápadů pro váš startup zvažte povahu, tržní hodnotu a konkurenceschopnost všech stávajících hráčů v tomto odvětví.
Pro začátek vám přinášíme několik příkladů podniků, které si dnes budují své místo na trhu.
V oblasti generativní AI patří společnosti zabývající se vývojem modelů, jako jsou OpenAI a Anthropic, k nejcennějším startupům současnosti. V oblasti datové analytiky s využitím AI vyniká společnost Databricks. Startup Abridge zaměřený na zdravotnictví si získává stále větší oblibu mezi lékaři.
V oblasti produktivity a spolupráce dělají Notion a ClickUp obrovské pokroky. V oblasti tvorby obsahu se stává populární Writer.
Je důležité si uvědomit, že se jedná o rostoucí startupy, které ještě nedosáhly fáze ziskovosti. Cesta k úspěchu AI v podnikání je však skutečně jasná.
Jakmile máte nápad, který chcete prozkoumat, zde je návod, jak můžete začít s vývojem svého nástroje.
Porozumění procesu vývoje nástrojů AI
Vytvoření nástroje umělé inteligence je komplexní úkol, který zahrnuje aspekty z oblasti podnikání, technologie a spotřebitelů. Zde je podrobný návod, jak na to.
Vymýšlejte a zkoumejte
Než začnete s vývojem svého nástroje, ujasněte si svůj nápad.
- Jasně definujte problém uživatele
- Porozumějte zákazníkům a jejich chování
- Prostudujte si aktuální řešení, která používají.
- Vyhodnoťte příležitosti, které máte k dispozici.
Jakmile zkrystalizujete svůj nápad, proveďte průzkum trhu, abyste zjistili, kde stojíte. Položte si následující otázky.
- Existuje pro tento produkt trh?
- Má uživatel schopnost a ochotu za to zaplatit?
- Existují na trhu i jiné nástroje? Jak fungují? Kolik stojí?
- Jakým hrozbám budete pravděpodobně čelit při uvádění svého produktu na trh?
Pokud například vytváříte nástroj pro správu sociálních médií založený na AI, jste při provádění této úlohy silně závislí na API X (dříve Twitter). Pokud X stáhne podporu, váš obchodní model se zhroutí.
Než se pustíte do vývoje vlastního nástroje umělé inteligence, seznamte se s těmito parametry.
Definujte cíle
Určete jednu významnou hodnotu, kterou váš produkt založený na AI přináší zákazníkovi. To by mělo odpovědět na vaši otázku: „Jaké jsou výhody AI?“
Odpovědí může být zvýšení efektivity, zvýšení produktivity, úspora provozních nákladů, automatizace zákaznických služeb, poskytování analýz v reálném čase atd.
Při definování svých cílů je formulujte jako SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené). Zajistěte, aby váš produkt tyto cíle pro vaše zákazníky dlouhodobě konzistentně plnil.
Shromážděte a připravte data pro svůj nástroj AI.
Tento krok je základním kamenem vývoje AI. Výkon modelu AI je přímo spojen s množstvím a kvalitou dat, na kterých je trénován. Nepřesná, neúplná nebo špatně strukturovaná data mohou vést k selhání nástrojů AI.
- Shromažďujte relevantní data
- Vyčistěte jej, abyste odstranili šum nebo nesrovnalosti.
- Pokud používáte modely řízeného učení, opatřete data poznámkami nebo štítky.
Vyvíjejte a nasazujte model
Jakmile připravíte data, vyvinete modely AI pomocí algoritmů strojového učení nebo hlubokého učení. Na základní úrovni byste:
- Výběr vhodného algoritmu
- Trénování modelu na připravených datech
- Vylepšení modelu pro zvýšení výkonu
- Testování a ověřování modelu, aby bylo zajištěno jeho dobré zobecnění na nová data
- Nasazení do cloudové nebo lokální infrastruktury a umožnění použití
Přečtěte si také: Zde je návod, jak integrovat AI do webových stránek.
Uvádějte na trh a prodávejte nástroj AI
Jakmile nástroj vytvoříte, je čas uvést jej na trh. Marketing a prodej softwarového produktu je samostatné téma, kterému by se dala věnovat celá kniha. Zde se proto zaměříme na několik základních osvědčených postupů, které je dobré mít na paměti.
🏆 Positioning: Využijte svůj výzkum k umístění svého produktu AI na trhu. Zaměřte se na to, v čem je jiný a lepší. Zaměřte se na výhody svého produktu pro potřeby uživatele.
⼮ Kanály: Využijte kanály, jako je obsahový marketing, reklama, akce, ukázky a sociální důkazy, k budování důvěry a kredibility u potenciálních zákazníků.
💵 Ceny: Rozhodněte se, kolik budete svým zákazníkům účtovat a jakým způsobem. V následující části se podíváme na několik modelů.
😎 Úspěch zákazníků: Nástroje AI jsou navrženy tak, aby se s používáním zlepšovaly. To znamená, že potřebujete, aby vaši zákazníci nástroj používali po delší dobu, abyste mohli shromažďovat a využívat data. Vytvořte silné týmy pro úspěch zákazníků a podporujte dlouhodobé používání.
Sledujte a optimalizujte
Jako neustále se vyvíjející technologie vyžadují nástroje AI neustálé sledování a optimalizaci. Umožněte modelu dynamicky se učit z nových dat. Sledujte výkonnost, abyste zajistili, že splňuje stanovené cíle. Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů a data o výkonnosti systému, aby nástroj AI zůstal adekvátní a relevantní.
Diskutovali jsme o vývoji produktu a jeho uvedení na trh. Nyní je čas diskutovat o výsledku – doslova.
Startupy v oblasti umělé inteligence: ziskovost a generování příjmů
Stejně jako každá firma, i startupy zabývající se umělou inteligencí potřebují vydělávat peníze. K tomu využívají různé způsoby generování příjmů.
Jak AI podniky vydělávají peníze?
Předplatné produktů: Start-upy vytvářejí nástroje umělé inteligence, ke kterým lze získat přístup za opakující se poplatek na základě předplatného. Mezi oblíbené příklady patří Google Gemini a Jasper.
Licencování: Některé startupy vytvářejí algoritmy AI a poskytují licence dodavatelům nebo podnikům v odvětvích, jako je zdravotnictví, finance nebo maloobchod. Takto fungují modely Med-PaLM od Google nebo GPT od OpenAI.
Poradenství: Start-upy poskytují poradenské služby, vyvíjejí přizpůsobená řešení AI pro klienty nebo integrují AI do stávajících pracovních postupů.
Insighty: Existují také startupy, které zpeněžují data, prodávají insighty nebo prediktivní analýzy odvozené z proprietárních modelů AI. Dobrým příkladem je BloombergGPT.
Bez ohledu na to, jaký model výnosů si vyberete, sledujte návratnost investic (ROI). Vzhledem k významným nákladům, infrastruktuře, datům a dovednostem spojeným s vývojem nástrojů AI se návratnost investic (ROI) může stát vzdáleným snem. To je ve skutečnosti jedna z hlavních výzev pro startupy v oblasti AI.
Výzvy při zavádění AI do podnikání a jak je překonat
Vybudování podniku založeného na AI je jednodušší a snazší než většina ostatních. Pokud například chcete otevřít posilovnu, musíte investovat do nemovitostí, vybavení, trenérů, prodeje, marketingu atd. Naopak tréninkovou aplikaci založenou na AI můžete vytvořit ve své garáži.
Existuje však několik dalších výzev v oblasti AI, které je třeba zvážit.
Data
Nástroje AI jsou postaveny na obrovském množství dat. Při získávání a používání těchto dat můžete čelit výzvám, jako jsou:
- Etika způsobu shromažďování dat
- Otázky ochrany soukromí související s používáním dat, zejména pokud se jedná o osobní údaje.
- Bezpečnost ukládání dat
- Soulad s místními, státními, federálními a mezinárodními zákony
Než vytvoříte nástroj umělé inteligence, důkladně zvažte otázky týkající se dat. Využijte pomoci odborníků na data a právníků, abyste mohli začít na nejlepším základě.
Další formou dat jsou odborné znalosti. Pokud například navrhujete tréninky založené na AI, potřebujete odborníky v dané oblasti, kteří ověří přesnost a vhodnost vašeho tréninku. Váš nástroj nemůže doporučovat zákazníkům, aby se zapojili do potenciálně rizikových aktivit jen proto, aby dosáhli svých cílů v oblasti hmotnosti.
Zvažte závěry/doporučení, které vaše aplikace AI nabízí, a najměte odborníky, aby je ověřili. Vytvořte model odpovědnosti, který zajistí, že obsah bude prověřen odborníky v dané oblasti. Pokud pracujete v přísně regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví nebo finance, věnujte tomu zvláštní pozornost a poraďte se s právními odborníky, kteří vám pomohou.
Náklady
Kolik stojí založení startupu v oblasti umělé inteligence?
Náklady na založení startupu v oblasti AI se mohou pohybovat od 5 000 do více než 100 000 dolarů, v závislosti na produktu, infrastruktuře, získávání dat, velikosti týmu a složitosti vývoje produktu. Tyto náklady jsou často vynaloženy předem, dlouho předtím, než může být produkt uveden na trh nebo začne přinášet zisky.
Chcete-li eliminovat výzvy související s náklady, vytvořte jasný dlouhodobý obchodní plán, abyste získali zpět svou investici. Začněte s menším MVP a ověřte jej, než přistoupíte k rozšíření.
Soukromí a bezpečnost
Vzhledem k tomu, že systémy AI využívají obrovské množství citlivých údajů, je třeba počítat s obavami o soukromí a bezpečnost. Abyste se vyhnuli porušení předpisů, vytvořte robustní systémy, které:
- Zabraňte nesprávnému zacházení s daty
- Zůstaňte v souladu s předpisy a vyhněte se sankcím ze strany regulačních orgánů.
- Spravujte správu dat
- Zajistěte dodržování osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti, jako je anonymizace, šifrování atd.
- Zaveďte opatření a audity v oblasti kybernetické bezpečnosti
Důvěra zákazníků
Navzdory nadšení mohou být zákazníci vůči AI opatrní. To platí zejména v oblastech, jako je zdravotnictví, investice nebo dokonce móda, kde se vysoce cení lidská kreativita a úsudek.
Tuto opatrnost překonejte budováním důvěry. Buďte transparentní ohledně toho, jak je AI používána, jaká data jsou shromažďována a jak jsou přijímána rozhodnutí. Dejte uživatelům větší kontrolu nad jejich daty. Umožněte jim komunikovat s lidmi, kdykoli si to budou přát. Vyhledávejte a implementujte zpětnou vazbu.
Začněte podnikat v oblasti AI s ClickUp
Od uvedení ChatGPT a podobných velkých jazykových modelů (LLM) je AI všudypřítomná.
Všechny pracovní nástroje a platformy pro zvýšení produktivity nyní využívají AI. Apple integruje Apple Intelligence do iOS a MacOS. Nástroje založené na AI se objevují ve všech odvětvích a v různých případech použití.
Jsme však teprve na začátku obrovských příležitostí na trhu s umělou inteligencí. Jako nová generace softwarových produktů budou startupy v oblasti umělé inteligence předefinovat technologické podnikání. Pokud chcete získat svůj podíl na tomto koláči, je čas začít pracovat na svých nejlepších nápadech pro podnikání v oblasti umělé inteligence.
ClickUp má vše, co potřebujete, abyste mohli začít. Vymýšlejte nápady s ClickUp Brain. Provádějte průzkumy a analyzujte data s ClickUp Forms. Plánujte vývoj nástrojů AI s ClickUp Tasks. Vytvořte CRM, automatizujte pracovní postupy, sledujte výkon a optimalizujte, vše na jednom místě s ClickUp.