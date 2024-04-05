Nejlepší kurzy umělé inteligence, které vám pomohou rozvíjet vaše znalosti v oblasti umělé inteligence v roce 2025

Umělá inteligence (AI) je simulace lidské inteligence schopná provádět úkoly a procesy, které dříve vyžadovaly lidský zásah.
AI umí číst, psát, tvořit, analyzovat a chatovat s vámi.
Pokud jste v oblasti AI nováčkem, zde je stručný přehled.
Umělá inteligence zahrnuje obory jako strojové učení a big data. Strojové učení umožňuje počítačům učit se z dat a zlepšovat výkon bez explicitního (přímého) programování.
Big Data mezitím označuje velké soubory informací, které systémy AI zkoumají, aby našly vzorce a poznatky.
Ze stejné větve také vycházejí silná a slabá AI. Silná AI je schopná lidského uvažování, zatímco slabá AI je navržena tak, aby prováděla konkrétní úkoly s lidským vstupem.
Pokroky v oblasti AI se mohou zdát obtížné sledovat. Ale nebojte se, existují specializované kurzy umělé inteligence, které vám pomohou tyto pojmy pochopit.
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších kurzů, které vás seznámí s umělou inteligencí a jejími různými aplikacemi.
Kurzy umělé inteligence, které stojí za to absolvovat
Kurzy umělé inteligence (AI) přinášejí podrobné znalosti o umělé inteligenci, jejích aplikacích, etických aspektech a kariérním poradenství.
Níže jsme pro vás vybrali nejlepší kurzy umělé inteligence pro začátečníky, mírně pokročilé a odborníky v roce 2024.
1. Úvod do umělé inteligence
Kurz Úvod do umělé inteligence je přizpůsoben individuálnímu tempu a nabízí podrobný přehled o AI, včetně jejích základů, aplikací a dopadů na společnost. Kurz vás v jednoduchém jazyce seznámí s pojmy jako strojové učení, hluboké učení a neuronové sítě.
Získáte také přístup k reálným příkladům využití AI a k informacím o tom, jak umělá inteligence mění různé odvětví – od zdravotnictví po finance. Dozvíte se o etických otázkách souvisejících s AI, jako jsou zaujatost algoritmů, otázky ochrany soukromí a dopad na zaměstnanost.
V tomto kurzu také získáte rady, jak začít kariéru v oblasti AI. Na konci kurzu budete lépe rozumět umělé inteligenci, jejím konceptům a tomu, co znamená pro budoucnost.
Hlavní body
- Kompletní analýza terminologie, pojmů a aplikací AI.
- Srozumitelné vysvětlení strojového učení a neuronových sítí
- Příklady reálného využití umělé inteligence v různých odvětvích
- Odborné kariérní poradenství pro nadšence do AI
- Prozkoumejte etické aspekty a dopad AI
Pro koho je kurz určen?
- Profesionálové v oblasti IT a marketingu
- Lektoři a pedagogové AI, kteří se snaží využít AI pro opakující se úkoly, jako je plánování výuky.
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,7 (více než 12 000 recenzí)
- Úroveň kurzu: Začátečník
- Délka trvání: 8 hodin
- Cena: Zapište se zdarma
2. Certifikát IBM Applied AI Professional
Kurz IBM Applied AI Professional Certificate vás naučí, jak vytvářet chatboty a virtuální asistenty pro webové stránky bez psaní jediného řádku kódu.
Kurz umělé inteligence začíná úvodem do základů prompt engineeringu a poté se podrobně zabývá vytvářením řešení AI pomocí služeb IBM Watson AI, API a Pythonu s minimálním nebo žádným programováním.
Prostřednictvím praktických cvičení vás kurz také naučí, jak aplikovat techniky počítačového vidění pomocí Pythonu, OpenCV a Watsonu k vytváření a nasazování vlastních modelů klasifikace obrázků v cloudu.
Tento kurz je zaměřen na vzdělávání a kariérní růst. Díky profesionálnímu školení přímo od společnosti IBM (přední autority v oblasti AI) mohou studenti vytvářet personalizované nástroje AI na základě své rychlosti učení a potřeb, aby si vylepšili své vzdělávací zkušenosti.
Na konci kurzu získáte exkluzivní přístup k kariérním zdrojům, jako jsou personalizovaná zpětná vazba k životopisům, interaktivní nástroje a simulované pohovory, a praktickou podporu při hledání zaměstnání s pomocí průvodce hledáním zaměstnání Coursera.
Hlavní body
- Úvod a aplikace generativní AI
- Vytváření chatbotů založených na AI bez programování
- Vývoj aplikací AI pomocí Pythonu a Flasku
- Zvládnutí technik počítačového vidění
- Vytváření aplikací AI pomocí rozhraní API Watson
Pro koho je kurz určen?
- Studenti
- Vývojáři
- IT profesionálové
- Technologičtí konzultanti
- Hobbyisté v oblasti AI
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,6 (více než 6 500 recenzí)
- Úroveň: Začátečník
- Doba trvání: 3 měsíce, 10 hodin týdně
- Cena: 32,75 $/měsíc
3. Specializace na strojové učení
Zdroj obrázku: Medium
Specializace Machine Learning je specializační program složený ze 3 kurzů, který vznikl ve spolupráci mezi DeepLearning. AI a Stanford Online.
Kurz poskytuje široký úvod do moderního strojového učení – od vytváření prediktivních modelů učení pomocí NumPy a sci-kit-learn až po trénování neuronových sítí s TensorFlow. Kurz se také zabývá rozhodovacími stromy a metodami ensemblu.
K absolvování tohoto kurzu však potřebujete základní znalosti programování. Specializační program je rozdělen do tří kurzů:
- Kurz 1: Řízené strojové učení: regrese a klasifikace
- Kurz 2: Pokročilé učící algoritmy
- Kurz 3: Nekontrolované učení, doporučovače, posilující učení
Na konci této specializace budete mít hluboké znalosti klíčových pojmů a technik ML a praktické dovednosti, které budete moci okamžitě uplatnit v reálných situacích.
Hlavní body
- Porozumění tomu, jak vytvářet prediktivní modely pomocí NumPy a sci-kit-learn
- Vytváření a trénování neuronových sítí pro klasifikaci dat pomocí TensorFlow (populární nástroj pro hluboké učení)
- Naučte se používat rozhodovací stromy a metody souboru
- Prozkoumejte osvědčené postupy a techniky vývoje ML
Pro koho je kurz určen?
- Studenti studující datovou vědu nebo strojové učení
- Profesionálové, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti strojového učení
- Osoby se zájmem o prediktivní modelování a analýzu dat
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,9 (více než 19 000 recenzí)
- Úroveň: Začátečník
- Délka trvání: 3 měsíce, 9 hodin týdně
- Cena: 32,75 $/měsíc
4. Specializace na hluboké učení
V kurzu Deep Learning Specialization se naučíte vytvářet a trénovat pokročilé neuronové sítě. Kurz vám pomůže pochopit, jak upravit nezbytná nastavení pro lepší výkon a aplikovat tyto techniky v praktických situacích.
Kurz vás naučí pracovat s rekurentními neuronovými sítěmi (RNN), zpracováním přirozeného jazyka (NLP) a vkládáním slov, což vám umožní efektivně pracovat s textovými daty.
Poté se podrobně zabývá pokročilými technikami, jako je použití tokenizátorů HuggingFace a transformátorových modelů pro úkoly, jako je rozpoznávání pojmenovaných entit (NER) a odpovídání na otázky.
Objevíte způsoby, jak zlepšit přesnost svých modelů pomocí TensorFlow. Tento kurz umělé inteligence (AI) je navržen tak, aby vám poskytl pevné základy v oblasti hlubokého učení s mnoha praktickými zkušenostmi.
Hlavní body
- Budování a trénování pokročilých umělých neuronových sítí
- Praktické použití technik hlubokého učení
- Práce s textovými daty, včetně NLP a vkládání slov
- Využití tokenizátorů a transformátorových modelů HuggingFace
- Zlepšení přesnosti modelu pomocí TensorFlow
Pro koho je kurz určen?
- Kurz je určen pro nadšence do hlubokého učení se středně pokročilými znalostmi jazyka Python a základními znalostmi lineární algebry a ML.
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,9 (více než 132 000 recenzí)
- Úroveň: Středně pokročilí
- Délka trvání: 3 měsíce, 12 hodin týdně
- Cena: 32,75 $/měsíc
5. Python pro datovou vědu, AI a vývoj
Tento kurz vedený Josephem Santarcangelem, zkušeným datovým vědcem ve společnosti IBM, vám pomůže zvládnout jazyk Python (přední jazyk v oblasti datové vědy a vývoje softwaru).
Kurz vysvětluje základní programovací pojmy, jako jsou proměnné, datové struktury a funkce, které jsou nezbytné pro jakýkoli projekt v jazyce Python. Dozvíte se také o technikách web scrapingu pomocí API a nástrojů, jako je Beautiful Soup.
Kromě toho kurz nabízí více než 20 testů a kvízů, díky kterým se účastníci kurzu seznámí s kognitivní teorií učení. Na konci kurzu budete umět využívat knihovny Pythonu, jako jsou Pandas a NumPy, které jsou nezbytnými nástroji pro manipulaci a analýzu dat.
Hlavní body
- Osvojte si základy jazyka Python pro datovou vědu a umělou inteligenci (AI)
- Prozkoumejte techniky web scrapingu s Beautiful Soup
- Jak používat Pandas a NumPy pro manipulaci s daty
- Naučte se vyvíjet kód pomocí Jupyter Notebooks
- Aplikace programovací logiky Pythonu Proměnné, datové struktury, větvení, smyčky, funkce, objekty a třídy
Pro koho je kurz určen?
- Začátečníci se zájmem o informatiku
- Pro ty, kteří chtějí pracovat v oblasti datové vědy a naučit se základní dovednosti v oblasti umělé inteligence.
- Vývojáři, kteří se chtějí naučit Python pro práci s daty
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,6 (více než 34 800 recenzí)
- Úroveň: Začátečník
- Délka trvání: přibližně 26 hodin
- Cena: Zapište se zdarma
6. Profesionální certifikát IBM AI Engineering
Kurz IBM AI Engineering Professional Certificate vám pomůže pochopit základy strojového učení a hlubokého učení. Naučíte se nasazovat algoritmy strojového učení a pipeline na Apache Spark pro škálovatelné zpracování.
Navíc se seznámíte s populárními frameworky, jako jsou Keras, PyTorch a TensorFlow, a dozvíte se, jak vám pomohou při vytváření modelů hlubokého učení a neuronových sítí. Tento kurz vás vybaví všemi nezbytnými dovednostmi pro práci v oblasti AI inženýrství.
Hlavní body
- Porozumění základům strojového učení a hlubokého učení
- Nasazení algoritmů strojového učení na Apache Spark
- Vytváření modelů hlubokého učení s Keras, PyTorch a TensorFlow
- Základní dovednosti pro AI inženýrství
Pro koho je kurz určen?
- Pro ty, kteří se zajímají o umělou inteligenci (AI) a ML, zejména pokud s nimi teprve začínají nebo se v nich chtějí zdokonalit.
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,5 (více než 5 500 recenzí)
- Úroveň: Středně pokročilí
- Délka trvání: 3 měsíce, 9 hodin týdně
- Cena: 32,75 $/měsíc
7. Specializace na produktový management v oblasti umělé inteligence
Kurz AI Product Management Specialization (Specializace na produktový management v oblasti umělé inteligence) pořádaný Duke University je sérií tří kurzů. Kurz představuje fungování strojového učení a poté se podrobně zabývá jeho využitím při řešení problémů.
Tento kurz, který vede Jon Reifschneider, ředitel magisterského studia AI, se zaměřuje na aplikaci principů designu zaměřeného na člověka při vývoji produktů AI, které upřednostňují soukromí a dodržují etické standardy.
Celý kurz je rozdělen do tří minikurzů:
- Kurz 1: Základy strojového učení pro produktové manažery
- Kurz 2: Řízení projektů strojového učení
- Kurz 3: Lidské faktory v AI
Na konci této specializace získáte přehled o předních projektech v oblasti strojového učení s využitím standardních procesů a osvědčených postupů v oblasti datové vědy.
Hlavní body
- Identifikace řešení strojového učení pro reálné problémy
- Nahlédněte do standardních procesů datové vědy v tomto odvětví.
- Snižování rizik v oblasti ochrany soukromí a etiky v projektech umělé inteligence
- Aplikace principů designu zaměřeného na člověka při vývoji produktů AI
Pro koho je kurz určen?
- Produktoví manažeři
- Obchodní profesionálové
- Vedení
- IT profesionálové
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,7 (více než 300 recenzí)
- Úroveň: Začátečník
- Délka trvání: 3 měsíce, 4 hodiny týdně
- Cena: 26,07 $/měsíc
8. Profesionální certifikát Google Data Analytics
Tento kurz vám pomůže osvojit si základní analytické dovednosti, jako je čištění, analýza a vizualizace dat pomocí populárních nástrojů, jako jsou tabulkové kalkulátory, SQL, programování v jazyce R a Tableau.
Naučíte se efektivně čistit a organizovat data pro analýzu a vizualizovat výsledky pomocí dashboardů a prezentací.
Projekty připravené pro portfolio vám pomohou prokázat vaše dovednosti potenciálním zaměstnavatelům a získat certifikát od společnosti Google uznávaný zaměstnavateli, který vás kvalifikuje pro žádané pracovní pozice, jako jsou datový analytik, junior datový analytik nebo přidružený datový analytik.
Hlavní body
- Porozumění postupům a procesům, které používají datoví analytici při své práci
- Naučte se a osvojte si klíčové analytické dovednosti, jako je čištění, analýza a vizualizace dat, a nástroje jako SQL, programování v jazyce R, Tableau a další.
- Naučte se vizualizovat a prezentovat zjištěné údaje v dashboardu a běžně používaných vizualizačních nástrojích, jako je Tableau.
Pro koho je kurz určen?
- Jednotlivci, kteří chtějí přejít na pozice jako datový analytik nebo junior datový analytik.
- Pro ty, kteří se chtějí naučit ovládat nástroje jako SQL, R a Tableau pro analýzu dat.
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,8 (více než 130 000 recenzí)
- Úroveň: Začátečník
- Délka trvání: 3 měsíce, 15 hodin týdně
- Cena: 9,36 $/měsíc
9. Specializace „Základy umělé inteligence pro všechny“
Kurz AI Foundations for Everyone Specialization je určen pro osoby s malými nebo žádnými znalostmi v oblasti AI a je možné jej absolvovat vlastním tempem. Cílem kurzu je poskytnout pevné základy v oblasti AI, jejích aplikací a klíčových pojmů, jako jsou strojové učení, hluboké učení a neuronové sítě.
Praktické zkušenosti se službami IBM Watson AI vám pomohou vytvořit virtuální asistenty pro různé účely. Na konci kurzu budete schopni úspěšně vyvinout a implementovat chatbot AI na webové stránce bez nutnosti programování.
Hlavní body
- Důkladné porozumění konceptům a aplikacím AI
- Prozkoumejte reálné aplikace generativní AI.
- Naučte se a procvičte techniky prompt engineeringu v generativních modelech AI.
- Vytváření chatbotů poháněných umělou inteligencí bez jediného řádku programování
Pro koho je kurz určen?
- Pro všechny, kteří se zajímají o AI bez ohledu na své technické znalosti a chtějí prozkoumat její aplikace, aniž by potřebovali programátorské dovednosti.
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,7 (více než 2400 recenzí)
- Úroveň: Začátečník
- Délka trvání: 3 měsíce, 3 hodiny týdně
- Cena: 32,75 $/měsíc
10. AI pro podnikání – specializace
Kurz AI For Business Specialization (AI pro podnikání) Pensylvánské univerzity vás seznámí se základy AI a strojového učení a s tím, jak tyto technologie využít pro různé aplikace ve vašem podnikání.
Tento kurz se široce zabývá tématy, jako je etika a rizika AI, navrhování spravedlivých rámců pro její používání a řízení lidí v rámci funkcí HR založených na strojovém učení.
Na konci tohoto kurzu získáte certifikát o absolvování kurzu od Pensylvánské univerzity a budete vybaveni cennými nástroji pro úspěch v obchodním světě.
Hlavní body
- Základy AI a strojového učení pro podnikání
- Prozkoumejte příklady využití AI v marketingu a financích
- Vývoj strategií nasazení pro AI, ML a Big Data
- Porozumění etice, rizikům a rámcům správy v oblasti AI
- Prozkoumání strategií řízení pro funkce HR založené na strojovém učení
Pro koho je určen?
- Vedoucí pracovníci
- Manažeři v různých odvětvích
- Profesionálové v oblasti lidských zdrojů
- Analytici dat
Podrobnosti o kurzu
- Hodnocení: 4,8 (více než 400 recenzí)
- Úroveň: Začátečník
- Délka trvání: 3 měsíce, 3 hodiny týdně
- Cena: 52,80 $/měsíc
Další nástroje AI pro rozvoj vaší kariéry
Jak budete rozšiřovat své dovednosti v oblasti AI, může vám zkoumání různých nástrojů AI výrazně zvýšit vaše kariérní příležitosti. Jedním z takových nástrojů, který stojí za zvážení, je ClickUp Brain.
ClickUp Brain je první neuronová síť na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalosti vaší společnosti s umělou inteligencí. Je navržena tak, aby všem ve vaší organizaci usnadnila komunikaci, spolupráci a vyhledávání potřebných informací.
Takto ClickUp Brain podporuje vaše podnikání při řízení projektů:
- Správce znalostí AI: Získejte okamžité a přesné odpovědi založené na kontextu z jakékoli práce v rámci ClickUp a související s ním.
- Projektový manažer AI: Automatizujte souhrny projektů, aktualizace pokroku, akční položky, plánování dílčích úkolů a automatické vyplňování dat.
- AI writer pro práci: Využijte AI jako svého virtuálního asistenta, který vám pomůže psát a upravovat obsah a odpovídat na dotazy; požádejte ClickUp Brain, aby během několika sekund vytvořil tabulky, šablony a přepisy.
ClickUp navíc nabízí více než 100 integrovaných nástrojů AI, které zefektivňují a automatizují práci. Vyzkoušejte ClickUp Brain ještě dnes!
Často kladené otázky
1. Který kurz je pro AI nejlepší?
Nejlepší kurz pro vás závisí na vašich vzdělávacích cílech, zkušenostech a preferencích. Každý kurz nabízí jedinečný obsah a zaměřuje se na různé aspekty AI.
Pokud jste například v oblasti AI nováčkem a chcete získat široký úvod, vynikající volbou je kurz AI Foundations for Everyone Specialization nebo AI For Business Specialization.
Podobně, pokud vás zajímá hluboké učení, Deep Learning Specialization by měla být vaší volbou. Ale opět, při výběru nejlepšího kurzu pro vás je třeba zvážit vaše zájmy, úroveň odborných znalostí a požadované výsledky.
2. Jak mohu začít studovat AI?
Online kurzy jsou nejlepším způsobem, jak se naučit umělou inteligenci. Zjistěte, které online kurzy jsou pro vás nejvhodnější. Podívejte se, co se vejde do vašeho rozpočtu, a vyberte si ideální program.
Procvičujte programování v jazycích Python nebo R a zapojte se do komunit zabývajících se umělou inteligencí, kde získáte podporu. Pracujte na projektech, ve kterých uplatníte své znalosti umělé inteligence, a prozkoumejte specializované oblasti, jako je zpracování přirozeného jazyka.
3. Co je AI a co kurzy AI zahrnují?
Umělá inteligence (AI) využívá lidskou inteligenci v počítačových systémech. Kurzy AI pokrývají strojové učení, hluboké učení a zpracování přirozeného jazyka.
Kurzy AI vás naučí vytvářet systémy AI, které se mohou učit z dat, rozumět lidské řeči a činit rozhodnutí. Absolvováním kurzů AI získáte cenné dovednosti pro kariéru v oblasti AI a budete připraveni pracovat na projektech v různých odvětvích.