10 startupů v oblasti umělé inteligence, které stojí za pozornost v roce 2025 (recenze a ceny)

Umělá inteligence (AI) mění způsob, jakým pracujeme. Úkoly, jejichž ruční provedení trvalo hodiny, lze nyní provést rychlostí světla. ⚡
No, možná ne tak rychle, ale chápete, o co jde.
Společnost OpenAI, zabývající se výzkumem umělé inteligence, způsobila rozruch svými produkty ChatGPT a DALL·E, které revolučním způsobem změnily způsob, jakým vytváříme písemný obsah a obrázky. Existují však i další startupy, které využívají generativní technologie umělé inteligence v různých oblastech a kreativním způsobem.
Sestavili jsme seznam 10 inovativních startupů v oblasti umělé inteligence, z nichž každý nabízí jedinečné nástroje, které změní váš přístup k práci. Od designu přes finance až po recyklaci odpadu – tyto společnosti využívají umělou inteligenci k usnadnění prediktivní analýzy, chytřejšímu rozhodování a celkovému zefektivnění provozu.
Bez ohledu na to, jakou práci děláte a v jakém odvětví působíte, na tomto seznamu najdete startup v oblasti umělé inteligence, který vyřeší problém, se kterým se právě potýkáte. Pokud vás tedy zajímá, co pro vás svět umělé inteligence nabízí, vydržte až do konce – čeká na vás bezplatný bonusový nástroj. ?
Co byste měli hledat v startupech zabývajících se umělou inteligencí?
Při zvažování produktů AI, které chcete začlenit do svých osobních a pracovních postupů, byste měli dbát na následující:
- Řeší vaše problémy: Za prvé, řeší tento startup zabývající se umělou inteligencí něco, s čím se potýkáte? Nejlepší nástroje umělé inteligence jsou ty, které vám usnadňují každodenní život.
- Uživatelská přívětivost: Pokud je používání složité, nestojí to za to. Hledejte něco, co se snadno ovládá a bez problémů zapadá do vašeho současného pracovního postupu.
- Nákladově efektivní: Zvažte, co získáváte, a co za to platíte. Nástroj by měl odpovídat vašemu rozpočtu a přinášet přidanou hodnotu, ať už vám šetří čas nebo zvyšuje produktivitu.
- Integrace: Nástroj startupu zabývajícího se umělou inteligencí by měl být snadno integrovatelný s ostatními nástroji a systémy, které používáte. Hladká integrace zajišťuje plynulejší pracovní postupy a zkracuje dobu potřebnou k osvojení nových dovedností.
- Podpora: To je velmi důležité, zejména při práci s pokročilými nástroji. Hledejte startupy zabývající se umělou inteligencí, které disponují komplexními zdroji, silnými komunitními fóry a pohotovou zákaznickou podporou.
10 nejlepších startupů v oblasti umělé inteligence, které můžete využít v roce 2024
Zde je přehled 10 nejlepších startupů v oblasti umělé inteligence, které stojí za to vyzkoušet. U každého startupu se zaměříme na to, co dělají, jaké problémy řeší a jaké jsou výjimečné vlastnosti jejich produktů.
Čtěte dál a dozvíte se více o těchto startupech zabývajících se umělou inteligencí a o tom, jak by jejich produkty mohly zapadnout do vašeho pracovního postupu.
1. DeepL
Jedním ze startupů v oblasti umělé inteligence, který stojí za pozornost, je DeepL. Jedná se o překladatelský nástroj využívající umělou inteligenci, který využívá rozsáhlé jazykové modely k překladu textů a souborů (TXT, DOCX, PPTX a PDF) do více než 30 jazyků. A pokud jste své dokumenty před překladem naformátovali, nemusíte se bát – DeepL je nezmění.
DeepL můžete používat na webu nebo si jej stáhnout na zařízení se systémem Windows, MacOS, ChromeOS, iOS nebo Android. K dispozici jsou také rozšíření pro prohlížeče Chrome, Firefox a Edge, která zlepšují zážitek z prohlížení. A pokud jste vývojář, můžete pomocí jejich API přidat překladatelské funkce a zvýšit efektivitu kódu ve svých aplikacích.
Nejlepší funkce DeepL
- Získejte mnohem vyšší přesnost překladu ve srovnání s jinými nástroji, jako jsou Google, Microsoft a Amazon Translate ?
- Vytvořte několik slovníků pro překlad odborných výrazů a termínů specifických pro dané odvětví.
- Přepínejte mezi formálním a neformálním tónem překladu.
- Pomocí vestavěného slovníku získáte lepší kontext termínu prostřednictvím synonym a příkladových vět.
Omezení DeepL
- DeepL Pro v současné době funguje v 36 zemích.
- Abyste mohli specifikovat tón překladů a upravovat přeložené dokumenty, musíte si zakoupit DeepL Pro.
Ceny DeepL
- DeepL Translator: zdarma
- DeepL Pro Starter: 10,49 $/měsíc na uživatele
- DeepL Pro Advanced: 34,49 $/měsíc na uživatele
- DeepL Pro Ultimate: 68,99 $/měsíc na uživatele
- DeepL API zdarma: zdarma
- DeepL API Pro: 5,49 $/měsíc + cena podle využití
- DeepL API Business: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze DeepL
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
2. Synthesia
Synthesia je generátor videí využívající umělou inteligenci, který pomocí zpracování přirozeného jazyka a modelů hlubokého učení přeměňuje texty a scénáře na poutavá videa – bez nutnosti být před kamerou nebo mít jakékoli dovednosti v oblasti editace. Pokud nemáte scénář, se kterým byste mohli začít, nemusíte se bát. Synthesia vám scénář vytvoří, stačí jí sdělit téma a cílovou skupinu.
A pokud se chcete pustit přímo do tvorby videí, jsou k dispozici šablony pro každého – od studentů, kteří chtějí vytvářet vzdělávací obsah, až po marketingové týmy, které chtějí vytvářet propagační videa.
Přizpůsobení videa je stejně jednoduché jako sestavení prezentace. Můžete přidávat texty, tvary, obrázky, nahrávky obrazovky a také hudbu na pozadí! ?
Nejlepší funkce Synthesia
- Pozvěte hosty, aby zanechali své komentáře a zpětnou vazbu k videím.
- Videa exportujte jako soubory MP4 nebo je vložte na svůj web, aby se automaticky aktualizovala s novými verzemi.
- Při exportu videí povolte skryté titulky.
- Vyberte si ze stovek lidských avatarů a přirozených hlasů (v různých jazycích a s různými přízvuky) pro své video nebo si vytvořte vlastní avatary a hlasy.
Omezení Synthesia
- Neexistuje žádný bezplatný tarif ani zkušební verze.
- Synchronizace rtů avatara není u jiných jazyků než angličtiny příliš plynulá.
Ceny Synthesia
- Starter: 29 $/měsíc (jeden editor a tři hosté)
- Creator: 89 $/měsíc (jeden editor a pět hostů)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
3. Frame
Představte si, že byste mohli přesně měřit spokojenost zákazníků a identifikovat konkrétní problémy zákazníků, aniž byste museli rozesílat spoustu dotazníků (a dostávat obecné odpovědi). Platforma Frame pro analýzu zákazníků založená na umělé inteligenci to umožňuje.
Spojuje se s vaším stávajícím poskytovatelem ticketingu a CRM, indexuje všechny konverzace a pomocí prediktivních algoritmů vyhodnocuje názory zákazníků na základě těchto interakcí. A pokud vycítí, že zákazník se chystá odejít, upozorní vás, abyste mohli přijmout opatření a udržet si spokojené zákazníky. ?
Nejlepší funkce Frame
- Propojte Frame s oblíbeným softwarem, jako je Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack a Salesforce.
- Pomocí nástroje pro vykazování nákladů můžete sledovat výdaje spojené se zákaznickými tikety a automaticky vypočítávat úspory nákladů při zavádění změn.
- Zobrazte si trendy témata, zapojení zákazníků a výkonnost týmu na svém dashboardu.
- Kdykoli narazíte na problém a budete potřebovat pomoc, můžete se obrátit na ochotný a spolehlivý tým podpory.
Omezení rámce
- Neexistuje žádný bezplatný tarif ani zkušební verze.
- Uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny rámců
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze snímků
- G2: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1+ recenze)
4. Jasper
Jasper je nástroj umělé inteligence pro affiliate marketéry, marketingové týmy a agentury. Využívá generativní umělou inteligenci k vytváření textů pro blogy, reklamy, e-mailové kampaně, e-commerce weby a stránky sociálních médií. ?
Na Jasperovi je skvělé, že můžete jeho modely strojového učení naučit psát v duchu vaší značky – stačí mu jen dodat obsah z vaší webové stránky nebo firemních dokumentů. A pokud chcete k textu přidat nějaké zajímavé obrázky, postará se o to nativní generátor obrázků AI.
Nejlepší funkce Jasper
- Přizpůsobte obsah pro více platforem
- Nainstalujte si rozšíření Jasper pro Chrome, abyste jej mohli používat přesně tam, kde ho potřebujete.
- Oslovte globální publikum vytvářením obsahu ve více než 30 jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny a španělštiny.
- Využijte nativní chatbot s umělou inteligencí k výzkumu témat a brainstormingu nápadů.
Omezení Jasperu
- Chvíli trvá, než se to naučíte
- V generovaném obsahu se občas vyskytují nepřesnosti.
- Funkce pro spolupráci na dokumentech a stylové příručky jsou k dispozici pouze v rámci obchodního plánu.
Ceny Jasper
- Creator: 49 $/měsíc (jedno místo a jeden hlas značky)
- Pro: 69 $/měsíc (pět míst a tři hlasy)
- Obchod: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
5. Uizard
Uizard je nástroj pro návrh pomocí umělé inteligence, který vám umožní vytvářet wireframy, vstupní stránky a webové a mobilní aplikace, aniž byste měli zkušenosti s návrhem. Existuje mnoho způsobů, jak začít. Začněte s prázdným listem, použijte jednu z jejich šablon uživatelského rozhraní, přeměňte screenshoty na upravitelné návrhy nebo nechte Autodesigner automaticky přeměnit vaše slova na návrhy uživatelského rozhraní. ✨
Editor typu drag-and-drop usnadňuje přizpůsobení vašich návrhů pomocí textu, ikon, obrázků, tlačítek a formulářů. Navíc můžete vytvářet uživatelské cesty propojením obrazovek. A když chcete vidět, jak váš návrh funguje, stačí přejít do režimu náhledu a podívat se na něj v akci.
Nejlepší funkce Uizard
- Importujte obrazovky z Figma, Sketch a Adobe XD.
- Exportujte návrhy do souborů SVG, JPG, PNG a PDF.
- Získejte obrázky pro své makety z počítače, nativní knihovny Unsplash nebo obrázky generované umělou inteligencí.
- Pozvěte členy týmu e-mailem a udělejte jim přístup jako tvůrci nebo diváci.
Omezení Uizard
- Bezplatný tarif je omezen na dva projekty, pět obrazovek na projekt a 10 bezplatných šablon.
- Autodesigner při generování konečného výstupu občas vynechá nebo nesprávně interpretuje určitá klíčová slova v uživatelských pokynech.
Ceny Uizard
- Zdarma
- Výhoda: 19 $/měsíc na tvůrce
- Podnikání: 49 $/měsíc na tvůrce (fakturace pouze ročně)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Uizard
- G2: 4,2/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
6. Adept
Představte si, že máte boty, které umí používat software ve vašem počítači. Místo toho, abyste úkoly prováděli sami, jednoduše botovi řeknete, co má dělat. Tato myšlenka může znít jako něco z budoucnosti, ale přesně to se snaží realizovat startup Adept zabývající se umělou inteligencí se sídlem v San Franciscu. ?
Adept začíná pracovat na svém prvním produktu: platformě založené na umělé inteligenci, která automatizuje pracovní postupy v webových aplikacích. Tyto pracovní postupy jsou sestaveny z řady kroků, jako je přechod na URL adresu, kliknutí, psaní, posouvání a spuštění kódu. Pracovní postupy můžete spustit tak, že je nejprve vytvoříte od základu nebo přizpůsobíte některý z předem připravených pracovních postupů Adeptu.
Nejlepší funkce Adept
- Využijte hotové pracovní postupy k provádění akcí, jako je kontrola dostupnosti kempů, vyhledávání finančních výkazů veřejných společností a vyplňování průzkumu trhu s nemovitostmi.
- Snadno se orientujte v minimalistickém editoru pracovních postupů, i když jste nováček.
- Vytvářejte pracovní postupy tím, že uvedete jednotlivé kroky v přirozeném jazyce.
Omezení Adeptu
- Existuje jen několik hotových pracovních postupů.
- Automatizované pracovní postupy nemusí vždy fungovat podle očekávání.
- Zatím není veřejně dostupný, takže se musíte zapsat na čekací listinu.
Ceny Adept
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Adept
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
7. Moveworks
Práce s desítkami obchodních aplikací pro přístup k informacím a provádění úkolů zabírá čas a zpomaluje produktivitu vašeho týmu. Vyzkoušejte Moveworks. Jedná se o konverzační platformu AI, která se propojí s vašimi obchodními systémy a pomůže vašemu týmu zrychlit pracovní postupy.
Potřebujete najít znalostní článek? Zarezervovat si volno? Vyplnit žádost? Nebo schválit žádost o změnu? Stačí se zeptat Moveworks v běžném jazyce a on tyto úkoly za vás vyřídí. ?
Nejlepší funkce Moveworks
- Získejte přístup k informacím a provádějte úkoly v kterémkoli z více než 100 podporovaných jazyků.
- Důležité oznámení ze všech vašich obchodních aplikací dostáváte přímo do chatu.
- Zveřejňujte aktualizace v konkrétních odděleních nebo v celé společnosti.
- Propojte Moveworks s více než 150 aplikacemi SaaS, jako jsou Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp a Slack.
Omezení Moveworks
- Neexistuje žádný bezplatný tarif ani zkušební verze.
- Někteří uživatelé uvádějí, že tým podpory někdy reaguje pomalu.
Ceny Moveworks
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Moveworks
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
8. AlphaSense
Provádění průzkumu trhu může být velmi náročné, zejména pokud musíte prohledávat vyhledávače, pátrat v různých zdrojích a skládat dohromady fragmentární informace. AlphaSense je technologická společnost, která se rozhodla tento problém řešit.
Jedná se o nástroj pro analýzu trhu a vyhledávání určený pro profesionály v oblasti korporátních a finančních služeb, který umožňuje provádět hloubkový průzkum trhu za zlomek času. Platforma využívá umělou inteligenci, aby vám pomohla objevit, shrnout a extrahovat relevantní informace, které potřebujete pro svůj výzkum.
Nejlepší funkce AlphaSense
- Získejte denní aktualizace o společnostech, tématech a oblastech zájmu na svém dashboardu.
- Získejte přístup k více než 10 000 veřejných a soukromých zdrojů, včetně zpráv makléřů, výnosů a odborných analýz a zpráv analytiků.
- Získejte podrobné informace o veřejných a soukromých kapitálových společnostech, včetně jejich financování, IPO, investic, akvizic a ocenění ?
- Filtrujte výsledky vyhledávání tak, aby se zobrazovaly pouze interní dokumenty společnosti, novinky nebo data z konkrétních zdrojů.
Omezení AlphaSense
- Počet nativních integrací je omezený.
- Platforma je poněkud pomalá v aktualizaci nejnovějších zpráv z trhu a výzkumných zpráv.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif a pro přístup k dvoutýdenní zkušební verzi musíte zadat údaje o své firmě.
Ceny AlphaSense
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze AlphaSense
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
9. Tome
Prezentační software Tome založený na umělé inteligenci usnadňuje vytváření prezentací. Začněte s šablonou, nebo ještě lépe, stačí popsat, o čem vaše prezentace je, a nechte Tome vygenerovat pro vás jedinečnou sadu snímků s relevantním textem a obrázky.
Pokud nejste spokojeni s výsledkem, nemusíte se bát – můžete si s Tome popovídat a vylepšit a upravit věci tak, aby byly přesně podle vašich představ. Navíc můžete své prezentace oživit změnou motivů, přidáním tabulek a načtením obsahu z externích aplikací, jako jsou Figma, Airtable, Twitter, YouTube a Miro.
Nejlepší funkce Tome Now
- Používejte Tome v kterémkoli z 10 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, holandštiny a italštiny.
- Převádějte dokumenty do prezentací s odpovídajícími obrázky.
- Sdílejte odkazy na své prezentace Tome a sledujte, kolik lidí si je prohlédlo.
- Pozvěte členy týmu a spolupracujte s nimi na prezentacích.
Omezení Tome
- Tome postrádá pokročilé funkce, jako je diktování, grafy a animace.
- Bezplatný tarif neumožňuje exportovat prezentace Tome jako soubory PDF.
Ceny Tome
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Tome
- G2: 4,8/5 (2 recenze)
- Capterra: Žádné recenze
10. AMP Robotics
Dosud jsme hovořili o technologických společnostech a AI asistentech, kteří řeší jednoduché každodenní úkoly. Na druhé straně společnost AMP Robotics využívá sílu technologie AI k řešení něčeho většího: recyklace odpadu. Jádrem společnosti AMP Robotics je jejich AI nástroj AMP Neuron, který je navržen k identifikaci různých typů recyklovatelných materiálů v odpadních tocích.
AMP Neuron pracuje s vizuálním nástrojem a robotickými rameny společnosti AMP Robotics. Nástroj počítačového vidění pořizuje snímky odpadu, Neuron identifikuje každý typ materiálu a dává robotickým ramenům pokyny, jak odpad třídit.
AMP Robotics nejlepší funkce
- Optimalizujte výkon pomocí rychlejšího a přesnějšího třídicího systému.
- Generuje dlouhodobé úspory nákladů snížením mzdových výdajů a zvýšením hodnoty tříděných materiálů.
- Spolupracujte přímo s týmem AMP, abyste zajistili, že produkt bude vždy fungovat s maximální účinností.
AMP Robotika omezení
- Nasazení technologie AI od AMP Robotics vyžaduje velkou počáteční investici ?
- Pravidelná údržba a opravy technologie mohou zvýšit provozní náklady.
Ceny AMP Robotics
- Kontaktujte nás ohledně cen
AMP Robotics hodnocení a recenze
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
Další AI nástroje
Kromě těchto špičkových AI společností, o kterých jsme se zmínili, existují i další nástroje, jako například ClickUp, které stojí za zmínku. I když se nejedná o startup zaměřený výhradně na AI, má několik zajímavých AI funkcí, které výrazně usnadňují správu projektů a úkolů.
Ať už řídíte tým nebo organizujete osobní projekty, porozumění schopnostem umělé inteligence ClickUp může být cenným doplňkem vaší sady nástrojů. Podívejme se blíže na to, co ClickUp nabízí. ?
ClickUp
ClickUp AI je nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který vám usnadní proces psaní. Generuje první návrhy na základě podnětů, které zadáte. Pokud ale nechcete vytvářet podněty od nuly, můžete využít některý z více než 100 podnětů ClickUp AI založených na rolích.
Řekněme, že pracujete v marketingu. Díky přednastaveným pokynům ClickUp můžete snadno vytvářet názvy a příspěvky do blogů, propagační e-maily, plány akcí a mnoho dalšího. Kromě generování obsahu můžete tuto službu využít k opravě pravopisných chyb, úpravě tónu, shrnutí dlouhých textů a dokonce i k jejich převodu na úkoly.
Díky robustním funkcím pro správu projektů v ClickUp můžete tyto úkoly snadno spravovat – bez ohledu na to, zda pracujete ve stavebnictví, zdravotnictví nebo v oblasti právních služeb. Přiřazujte úkoly členům týmu, nastavujte úrovně priority a přidávejte termíny. A pokud nechcete tyto kroky provádět pokaždé, nastavte automatizaci ClickUp, která to za vás vyřídí... snadné jako facka!
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi třetích stran
- Zobrazte si průběh úkolů a pracovní vytížení týmu pomocí tabulek a grafů ?
- Komunikujte se svým týmem prostřednictvím nativního chatu a komentářů k úkolům pomocí textu, zvuku a nahrávek obrazovky.
- Spolupracujte na nápadech a dokumentech v reálném čase pomocí tabulek ClickUp a ClickUp Docs.
- Začněte spravovat své projekty pomocí některé z více než 1 000 šablon.
Omezení ClickUp
- Bezplatný tarif omezuje přístup k ClickUp AI.
- Některé funkce webové a desktopové verze nejsou k dispozici v mobilní verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
Síla AI na dosah ruky
Využitím síly těchto řešení založených na umělé inteligenci můžete zefektivnit úkoly, dosáhnout více za méně času a přijímat rozhodnutí založená na datech, která vás přiblíží k vašim cílům.
Pokud hledáte komplexní řešení pro zvýšení produktivity jednotlivců i celého týmu, vyzkoušejte ClickUp. Díky této platformě pro správu projektů založené na umělé inteligenci je sledování osobních i týmových úkolů mnohem snazší a zábavnější.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a na vlastní kůži zažijte, jak umělá inteligence může revolučně změnit váš způsob práce. ?