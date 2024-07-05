Využití umělé inteligence pro růst a produktivitu malých podniků

Ve svém malém podniku zastáváte mnoho rolí: generální ředitel, marketingový pracovník, účetní, zástupce zákaznického servisu, hlavní promotér, organizátor kávových přestávek... a seznam pokračuje. Den prostě nemá dost hodin na to, abyste stihli všechno, a když neustále hasíte požáry, růst se zdá nemožný.
Pravdou je, že pravděpodobně již pracujete na maximum, máte dlouhou pracovní dobu a obětujete svůj osobní čas. Možná máte pocit, že zaostáváte v důležitých úkolech, přicházíte o příležitosti k růstu nebo prostě nestačíte držet krok s požadavky zákazníků.
Co kdybyste mohli mít asistenta, který by za vás převzal nudné úkoly, sdílel cenné poznatky a pomáhal vám navázat hlubší vztah se zákazníky?
S umělou inteligencí to dokážete. Umělá inteligence není jen pro technologické giganty; stává se dostupnější a cenově přijatelnější pro podniky všech velikostí. Pomůže vám:
- Automatizujte opakující se úkoly: Uvolněte si čas pro strategické iniciativy a soustřeďte se na růst svého podnikání.
- Získejte cenné poznatky: Přijímejte rozhodnutí založená na datech, která podporují růst a ziskovost.
- Zlepšete zákaznickou zkušenost: Potěšte své zákazníky personalizovanými službami a podporou.
- Vyrovnejte podmínky: Soutěžte s většími společnostmi, aniž byste museli utrácet jmění.
V tomto průvodci prozkoumáme, jak vám umělá inteligence může pomoci, od marketingu a prodeje po zákaznický servis, správu zásob a provoz. Podíváme se také na konkrétní nástroje umělé inteligence a příklady z praxe, abychom vám ukázali, jak snadné a cenově dostupné je využití umělé inteligence pro provoz a růst malých podniků.
Pojďme se do toho pustit. 👇
Porozumění umělé inteligenci a jejímu rozsahu
Umělá inteligence (AI) je široký obor zahrnující různé technologie, které umožňují strojům napodobovat lidskou inteligenci.
Pojďme si rozebrat klíčové komponenty:
Umělá inteligence (AI)
AI je zastřešující pojem pro vytváření inteligentních agentů – systémů, které dokážou uvažovat, učit se ze zkušeností a činit rozhodnutí na základě informací, které shromáždí. Zahrnuje systémy založené na pravidlech (vhodné pro provádění konkrétních úkolů s definovanými pravidly) a expertní systémy (využívající pravidla k napodobování lidského rozhodování).
Strojové učení (ML)
ML je součástí AI, která pohání mnoho z jejích nejpůsobivějších aplikací. Algoritmy ML lze rozdělit do kategorií řízené učení (například detektory spamu a podvodů), neřízené učení (například doporučovací systémy) a posilující učení (například robotika).
Prediktivní analytika
Jedná se o specializovanou aplikaci strojového učení (ML), která využívá historická data k předpovídání budoucích událostí nebo trendů.
Jak umělá inteligence mění obchodní prognózy
Umělá inteligence mění způsob, jakým malé podniky přijímají rozhodnutí a plánují budoucnost.
Pomůže vám to analyzovat obrovské množství zákaznických dat z různých zdrojů, včetně historie nákupů, interakcí na webových stránkách, aktivity na sociálních médiích a demografických informací.
AI dokáže seskupit vaše zákazníky na základě společných charakteristik, chování a preferencí. Můžete ji použít k určení, kteří zákazníci s největší pravděpodobností zakoupí konkrétní produkty nebo služby, což vám umožní cílené marketingové kampaně a personalizovaná doporučení.
Umělá inteligence dokáže dokonce předvídat budoucí poptávku po produktech nebo službách.
Segmentace trhu
Umělá inteligence vám může pomoci identifikovat specializované trhy nebo nedostatečně obsluhované skupiny zákazníků, které mohou představovat nevyužité příležitosti.
Například marketingové nástroje umělé inteligence, jako je HubSpot, vám pomohou segmentovat vaše publikum, personalizovat vaše marketingové zprávy a sledovat výkonnost kampaní.
Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat historická data o prodeji, sezónní trendy, propagační aktivity a vnější faktory, jako jsou ekonomické ukazatele, povětrnostní podmínky a akce konkurence, a na jejich základě generovat přesné prognózy prodeje.
Tyto segmentační funkce vám umožní optimalizovat úrovně zásob, plánovat výrobní plány a efektivně přidělovat zdroje.
Analýza konkurence
Nástroje založené na umělé inteligenci mohou nepřetržitě sledovat online přítomnost vašich konkurentů, jejich cenové strategie, uvedení nových produktů na trh a marketingové kampaně. Pomáhají vám identifikovat vznikající hrozby, objevit nevyužité příležitosti a porovnávat výkonnost.
K dispozici je mnoho cenově dostupných a uživatelsky přívětivých nástrojů umělé inteligence a můžete začít v malém s pilotními projekty, abyste si vše vyzkoušeli.
Využijte tyto nástroje k získání cenných poznatků, k rozhodování na základě dat a k získání konkurenční výhody ve vašem odvětví.
Role umělé inteligence v konkrétních oblastech malých podniků
Nyní, když jsme viděli, jak AI pomáhá podnikům, podívejme se na její vliv na konkrétní malé podniky:
AI v řízení vztahů se zákazníky (CRM)
CRM systémy využívající umělou inteligenci analyzují data zákazníků a vytvářejí tak vysoce cílené marketingové kampaně.
💡Příklad: Malý butik s oblečením může pomocí umělé inteligence zasílat personalizovaná doporučení nových produktů na základě předchozích nákupů a stylových preferencí zákazníků.
Doporučovací systémy, jako jsou ty, které používají Amazon a Netflix, využívají AI k personalizaci návrhů produktů nebo služeb na základě preferencí zákazníků a analýzy jejich chování.
Netflix využívá umělou inteligenci k analýze sledovacích návyků, jako je to, co sledujete, jak často klikáte na videa a jak dlouho je sledujete, aby vám mohl doporučit personalizované filmy a pořady na základě vašich preferencí a populárních trendů mezi podobnými uživateli.
Na základě analýzy minulých interakcí a podobností s ostatními uživateli tyto systémy přesně předpovídají, co by se zákazníkům mohlo líbit, a tím zlepšují jejich zážitek z prohlížení.
V oblasti zákaznických služeb chatboty využívající umělou inteligenci zpracovávají rutinní dotazy, což umožňuje lidským agentům soustředit se na složitější problémy. Chatboty nabízejí nepřetržitou podporu, odpovídají na často kladené otázky a mohou dokonce provádět základní transakce.
AI v náboru a personálním obsazování
Nástroje založené na umělé inteligenci můžete využít k rychlé analýze životopisů a identifikaci uchazečů s nejvhodnějšími dovednostmi a zkušenostmi pro konkrétní volné pracovní místo.
Nástroje umělé inteligence pro oblast lidských zdrojů, jako je SkillPool, efektivně prověřují stovky životopisů pro jakoukoli pozici, čímž šetří personalistům značné množství času a úsilí.
Uchazeči o zaměstnání mohou také využít AI k vyhledání vhodných pracovních míst na základě svých kvalifikací a preferencí.
Jako personalista můžete AI využít také k automatizaci plánování pohovorů, zasílání připomínek a dokonce i k provádění prvotních výběrových pohovorů.
Některé nástroje, jako například MyInterview, využívají AI k hodnocení dovedností a osobnostních rysů uchazečů prostřednictvím gamifikovaných hodnocení, která poskytují informace nad rámec životopisu.
Umělá inteligence v prodeji a marketingu
AI může pomoci analyzovat data o zákaznících a poskytovat vysoce cílené reklamy na různých platformách. Například v závislosti na platformě elektronického obchodu pomohou pluginy založené na AI zobrazovat reklamy lidem, kteří hledali podobné produkty nebo navštívili blízká místa.
Můžete nastavit AI, například Akkio, aby analyzovala příspěvky na sociálních médiích, online recenze a zpětnou vazbu zákazníků a vyhodnotila nálady vůči vaší značce a produktům. To pomáhá identifikovat potenciální PR krize, řešit negativní zpětnou vazbu a zlepšit spokojenost zákazníků.
AI je také užitečná pro analýzu vašich údajů o potenciálních zákaznících. Automatizujte ji a identifikujte nejslibnější potenciální zákazníky, aby se váš prodejní tým mohl soustředit na ty, u nichž je největší pravděpodobnost konverze.
Umělá inteligence v řízení lidských zdrojů (HRM)
AI dokáže analyzovat data o zaměstnancích, včetně průzkumů zapojení, hodnocení výkonu a e-mailů, a předpovídat fluktuaci. Sleduje výkon, identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit, a nabízí personalizovanou zpětnou vazbu a koučink.
Umělá inteligence navíc pomáhá identifikovat kandidáty s vysokým potenciálem prostřednictvím analýzy dovedností, zkušeností a údajů o výkonu, usnadňuje budování týmů a podporuje kulturu růstu.
Příklady využití umělé inteligence v malých podnicích v praxi
Podívejme se nyní na některé aplikace umělé inteligence pro malé podniky v reálném světě:
1. Stitch Fix: personalizace e-commerce pomocí AI
Stitch Fix je společnost, která poskytuje služby osobního stylingu. Využívá doporučovací systémy založené na technologii umělé inteligence a algoritmech strojového učení.
Společnost Stitch Fix využívá nástroje umělé inteligence pro elektronický obchod k analýze stylových preferencí zákazníků, typů postavy a zpětné vazby, aby mohla sestavovat personalizované balíčky s oblečením. Tento přístup založený na umělé inteligenci má významný vliv na spokojenost zákazníků a míru jejich návratnosti.
2. Ada: Efektivní zákaznická podpora pomocí chatbotů
Ada je příkladem využití umělé inteligence pro malé podniky prostřednictvím své platformy pro automatizaci zákaznických služeb.
Díky chatbotům založeným na zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojovém učení pomáhá Ada firmám automatizovat zákaznickou podporu, vyřizovat často kladené dotazy a rychle řešit problémy.
3. ClickUp: Efektivní řízení projektů pomocí umělé inteligence
Maloobchodní prodejna Lids zefektivnila své pracovní postupy pomocí ClickUp, platformy pro řízení projektů založené na umělé inteligenci.
ClickUp automatizuje úkoly, sleduje průběh projektů a usnadňuje plynulou spolupráci.
Díky ClickUp Brain generuje společnost Lids nápady na obsah, shrnování poznámek z jednání a návrhy e-mailů bez námahy.
Nástroje umělé inteligence pro malé podniky
Níže uvedené nástroje založené na umělé inteligenci mohou vaši firmu posunout na další úroveň.
Zákaznický servis a podpora
Chatboty využívající AI, jako jsou Intercom a ManyChat, mohou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vyřizovat dotazy zákazníků, odpovídat na často kladené otázky a dokonce rezervovat schůzky, čímž uvolní váš tým pro složitější úkoly.
Brand24 a Mention vám pomohou změřit názory zákazníků, což vám umožní rychle řešit problémy a zlepšit pověst vaší značky na sociálních médiích a v online recenzích.
Marketing a prodej
HubSpot využívá AI k analýze zákaznických a obchodních dat, personalizaci marketingových kampaní a předpovídání chování zákazníků, což vám pomáhá zvýšit konverze a loajalitu zákazníků.
Pomocí ClickUp Brain, Jasper a Copy.ai můžete vytvářet marketingové texty, příspěvky pro sociální sítě a dokonce i popisy produktů, čímž ušetříte čas a zajistíte konzistentní sdělení.
Provoz a produktivita
ClickUp využívá AI k zefektivnění pracovních postupů v rámci projektů, automatizaci opakujících se úkolů a zlepšení spolupráce v týmu.
Jedná se o centrální místo pro všechny vaše úkoly, projekty a termíny. Můžete vytvářet vlastní seznamy úkolů, přiřazovat úkoly členům týmu, nastavovat termíny a sledovat pokrok, aby všichni věděli, jaké jsou jejich povinnosti a termíny.
Flexibilní automatizace pracovních postupů ClickUp vám umožňuje vytvářet přizpůsobené pracovní postupy, které odpovídají vašim jedinečným obchodním procesům.
Automatizujte opakující se úkoly, schvalování, oznámení a další činnosti, abyste zefektivnili své provozní procesy a ušetřili čas. Udržujte svůj tým v kontaktu a zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně.
Kontrola souladu s přístupností webových stránek
Accessibility Checker využívá automatizaci NLP a ML k provádění komplexních skenů webových stránek. Odhalte potenciální problémy s přístupností, které mohou porušovat pokyny WCAG nebo bránit kupujícím se zdravotním postižením.
Nástroj založený na umělé inteligenci poskytuje okamžité hodnocení souladu s přístupností, chrání vaši značku před potenciálními právními problémy a zároveň zajišťuje inkluzivitu pro všechny uživatele.
Analýza dat a poznatky
Google Analytics není striktně řečeno nástrojem umělé inteligence, ale nabízí funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou Smart Goals a automatizované přehledy, které vám pomohou porozumět návštěvnosti vašich webových stránek, zapojení zákazníků a jejich chování.
Podobně Monkey Learn je nástroj pro analýzu textu, který využívá AI k získávání poznatků z zpětné vazby zákazníků, odpovědí v průzkumech a zmínek na sociálních médiích.
Bezplatné a cenově dostupné nástroje umělé inteligence pro malé podniky
Prozkoumejte náš výběr bezplatných a cenově dostupných nástrojů umělé inteligence, které jsou přizpůsobeny mladým nebo středně velkým startupům s cílem snížit náklady.
Bezplatné nástroje umělé inteligence
- HubSpot CRM: Bezplatný nástroj CRM využívající umělou inteligenci k automatizaci úkolů, organizaci kontaktů a sledování interakcí se zákazníky. Nabízí základní funkce umělé inteligence, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a sledování e-mailů.
- ChatGPT (bezplatná verze): Využijte výkonný jazykový model OpenAI k brainstormingu nápadů, psaní e-mailů, shrnování dokumentů a dokonce i psaní úryvků kódu.
- Copy. ai (bezplatný tarif): Vytvářejte marketingové texty, příspěvky na sociálních sítích a popisy produktů s pomocí umělé inteligence, což je ideální pro rychlé vytváření poutavého obsahu. Je považován za jeden z nejlepších nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence v oblasti marketingu.
- Grammarly (základní verze): Vylepšete své psaní pomocí gramatické a pravopisné kontroly založené na umělé inteligenci.
- Canva (bezplatná verze): Designové rozhraní Canva s funkcí drag-and-drop nabízí funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou Magic Resize a Background Remover, které usnadňují úpravy obrázků.
Cenově dostupné nástroje umělé inteligence
- Hootsuite (profesionální plán): Spravujte svou přítomnost na sociálních médiích pomocí plánování, analýzy a návrhů obsahu založených na umělé inteligenci.
- ManyChat (plán Pro): Vytvářejte chatboty s umělou inteligencí pro Facebook Messenger a Instagram, abyste automatizovali interakce se zákazníky a generovali potenciální zákazníky.
- Otter. ai (plán Pro): Přepište schůzky a rozhovory s přesností umělé inteligence, ušetřete čas a zajistěte si zachycení všech důležitých detailů.
- Beautiful. ai (plán Pro): Vytvářejte profesionální prezentace s návrhy designu a šablonami generovanými umělou inteligencí.
- Writesonic (základní plán): Vytvářejte vysoce kvalitní blogové příspěvky, texty pro vstupní stránky a obsah pro sociální média s pomocí umělé inteligence.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro samostatné podnikatele
Podívejme se na některé z nejlepších nástrojů umělé inteligence speciálně přizpůsobených pro živnostníky, se zaměřením na automatizaci zákaznických služeb, kybernetickou bezpečnost, účetnictví a podrobný pohled na to, jak ClickUp využívá umělou inteligenci ke zvýšení produktivity:
Automatizace zákaznických služeb
Tidio je nástroj umělé inteligence pro zákaznický servis, který nabízí chatbot poháněný umělou inteligencí, který dokáže zpracovat dotazy zákazníků, poskytovat doporučení produktů a dokonce zpracovávat objednávky. Díky intuitivnímu rozhraní a cenové dostupnosti je skvělou volbou pro samostatné podnikatele.
Kybernetická bezpečnost
Dashlane (bezplatná verze) je software pro správu hesel, který využívá AI k generování silných hesel, automatickému vyplňování formulářů a upozorňování uživatelů na potenciální narušení bezpečnosti. Šifruje a bezpečně ukládá citlivé informace, jako jsou údaje o kreditních kartách, adresy a identifikační dokumenty.
Funkce Dark Web Monitoring neustále prohledává dark web, zda se na něm nevyskytují vaše osobní údaje, a upozorní vás, pokud se vaše přihlašovací údaje objeví v datovém úniku. To vám umožní okamžitě přijmout opatření k ochraně vašich účtů.
Účetní operace
Zoho Books (základní plán) je cloudový účetní software využívající AI pro automatické zadávání dat, zpracování faktur a sledování výdajů, který zjednodušuje finanční řízení.
Tento nástroj umělé inteligence vytváří profesionálně vypadající faktury, sleduje výdaje a automatizuje upomínky plateb, čímž zajišťuje včasné platby a přesné finanční záznamy.
Zlepšete výkonnost pomocí funkcí ClickUp založených na umělé inteligenci
ClickUp je univerzální nástroj pro řízení projektů a zvýšení produktivity, který nabízí několik funkcí založených na umělé inteligenci. Tyto funkce jsou integrovány do platformy ve formě ClickUp Brain, aby zjednodušily vaše pracovní postupy a zvýšily produktivitu.
Díky využití síly umělé inteligence vám ClickUp umožňuje pracovat chytřeji, plnit úkoly efektivněji a v konečném důsledku zvýšit produktivitu na vašem pracovišti.
Zde je několik funkcí, které ClickUp využívá k zvýšení produktivity pomocí umělé inteligence:
- Chytré vyhledávání: Snadno vyhledávejte informace v úkolech, dokumentech a konverzacích pomocí intuitivní vyhledávací funkce založené na AI. To umožňuje rychlý přístup k důležitým datům, což šetří čas a zvyšuje efektivitu.
- ClickUp Brain: Pomocí ClickUp Brain můžete hladce automatizovat různé úkoly související s psaním, včetně generování nápadů, shrnování a úprav. Tato funkce využívá algoritmy umělé inteligence k pomoci při tvorbě a vylepšování obsahu, zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity. Můžete ji také použít k analýze dat, vyplňování tabulek daty nebo generování aktualizací o pokroku ve vašem podnikání.
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Generujte úkoly z komentářů nebo e-mailů, zjednodušte správu úkolů a zvyšte efektivitu organizace. ClickUp využívá funkce NLP k interpretaci příkazů uživatelů a efektivní automatizaci úkolů.
- Automatizace úkolů: Přizpůsobte automatizační pracovní postupy tak, abyste zefektivnili opakující se úkoly v rámci ClickUp. Díky automatizaci úkolů založené na umělé inteligenci můžete přidělovat úkoly členům týmu na základě konkrétních spouštěčů, optimalizovat přidělování zdrojů a zlepšit efektivitu pracovních postupů.
- Spolupráce na dokumentech: Spolupracujte na dokumentech v reálném čase pomocí ClickUp’s AI-powered Docs . Tento nástroj nabízí návrhy týkající se gramatiky, stylu a tónu, což usnadňuje plynulou spolupráci a zajišťuje kvalitu sdílené dokumentace.
Jak ClickUp zvyšuje produktivitu samostatných podnikatelů
Spravujte a rozvíjejte svůj malý podnik pomocí intuitivního rozhraní, přizpůsobitelných zobrazení a automatizačních funkcí ClickUp. Efektivně spravujte více projektů současně, sledujte pokrok a snadno plňte termíny různými způsoby:
- Centralizované řízení projektů: Využijte centralizovanou platformu ClickUp k řízení všech svých projektů a úkolů. Můžete vytvořit různé pracovní prostory pro každý projekt nebo tým a organizovat úkoly do seznamů, tabulek nebo kalendářů.
- Sledování pokroku v reálném čase: Sledujte pokrok v reálném čase a získejte přehled o stavu jednotlivých úkolů a projektů. Nastavte si vlastní oznámení, která vás upozorní na dokončení úkolů nebo blížící se termíny.
- Komplexní reporting: Sledujte průběh svých projektů a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit. Můžete generovat reporty o dokončených úkolech, stráveném čase a rozpočtech projektů. Tyto informace můžete využít k efektivnějšímu přidělování zdrojů a řízení svých projektů.
ClickUp také nabízí řadu šablon, které vám pomohou zdokonalit vaši obchodní strategii.
Strategická obchodní šablona ClickUp vám pomůže vizualizovat strategické cíle, definovat klíčové milníky a sledovat pokrok v čase. Poskytuje strukturovaný rámec pro plánování a realizaci růstových strategií.
Udržujte všechny na stejné vlně tím, že týmům poskytnete centrální místo, kde mohou sledovat pokrok, sdílet novinky a diskutovat o výzvách.
Správa výdajů může být pro malé podniky s omezenými zdroji obzvláště náročná. Šablona zprávy o výdajích malých podniků od ClickUp tento proces zjednodušuje strukturovaným a efektivním způsobem sledování, kategorizace a vykazování výdajů.
Tato šablona poskytuje přehledný přehled všech výdajů, takže snadno uvidíte, kam vaše peníze směřují, a můžete identifikovat oblasti, kde je možné ušetřit.
Šablona Lean Business Template od ClickUp vás provede základními součástmi podnikatelského plánu bez zbytečných detailů. Pomocí této šablony můžete vylepšit svůj podnikatelský nápad, otestovat jeho životaschopnost a získat zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků a investorů.
Zdůrazňuje klíčové prvky, které jsou pro investory a zainteresované strany nejdůležitější, jako je vaše hodnotová nabídka, cílový trh, model výnosů a marketingová strategie.
