10 nejužitečnějších softwarů pro individuální schůzky pro manažery v roce 2025

Přechod od osobních rozhovorů k virtuálním schůzkám může být náročný. Ale máme pro vás dobrou zprávu – s nejlepším softwarem pro videokonference se tyto překážky mohou proměnit v příležitosti ke zvýšení efektivity a zapojení.
Špičkové aplikace pro videokonference jsou vaším spolehlivým pomocníkem v digitálním světě. Usnadňují komunikaci, podporují smysluplné vztahy a efektivně vybavují manažery nástroji pro sledování pokroku týmu.
Díky těmto nástrojům budou vaše úkoly lépe zvládnutelné a vy budete mít více prostoru pro strategické myšlení a kreativitu.
Představte si, že můžete připravovat program schůzek, nahrávat schůzky a zápisy, provádět hodnocení výkonu a řídit mezifunkční týmy, a to vše v rámci jediného řešení pro videokonference. To je docela působivé, že?
A co je ještě lepší: tyto nástroje pro vzdálenou spolupráci nejenže řeší typické problémy práce na dálku, ale také nabízejí inovativní funkce, které tradiční pracoviště nemohou nabídnout. V neustále se vyvíjejícím světě práce není používání těchto digitálních řešení jen otázkou preference, ale nutností.
Proto jsme sestavili tohoto průvodce, který představuje 10 nejlepších softwarů pro individuální schůzky v roce 2024. Pokud tedy hledáte ten správný nástroj, který promění váš digitální pracovní prostor, čtěte dál.
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro individuální schůzky?
Při výběru nejlepšího softwaru pro videokonference hledáte několik zajímavých výhod.
V první řadě by komunikace měla být snadná. Čistý zvuk a obraz, rychlé možnosti chatu a praktické nástroje, jako je sdílení obrazovky a tabule, jsou nezbytností.
Plánování schůzek by nemělo být žádnou hlavou bolí. Nejlepší poskytovatelé videokonferenčních služeb nabízejí funkce, které vám pomohou nastavit opakující se schůzky, propojit je s vaším kalendářem a odesílat připomenutí, díky nimž budete mít vše pod kontrolou.
Je důležité, aby váš software pro videokonference dobře spolupracoval s ostatními nástroji. Tato kompatibilita pomáhá udržovat plynulý pracovní tok a šetří vám opakování stejných úkolů.
Sdílení souborů by mělo být jednoduché a platforma pro videokonference musí být uživatelsky přívětivá. Čím rychleji se s ní váš tým naučí pracovat, tím lépe.
Pokud řídíte tým na dálku, váš software pro schůzky musí být na vyšší úrovni. Hledejte funkce přizpůsobené časovým pásmům, mobilní přístupnost a robustní zabezpečení, aby váš tým mohl hladce spolupracovat bez ohledu na to, kde se jeho členové nacházejí.
A nakonec se zaměřte na nástroj pro videohovory. Nejlepší software pro individuální schůzky nabízí další funkce, jako je správa úkolů, šablony pro hodnocení výkonu a správa projektů. Tyto funkce vám pomohou uklidit váš digitální pracovní prostor a zvýšit efektivitu vašeho týmu.
10 nejlepších softwarů pro individuální schůzky, které můžete použít
Nyní, když víte, co hledat, pokud jde o software pro videokonference, představíme vám našich 10 oblíbených nástrojů, abyste mohli najít ten, který je pro vás ten pravý.
1. ClickUp
ClickUp vyniká na trhu svým komplexním přístupem k řízení úkolů a projektů. Nejedná se pouze o prostor pro schůzky, ale o robustní platformu, která integruje řízení týmu, sledování úkolů a hodnocení výkonu na jednom místě.
ClickUp vám usnadní začít a okamžitě se pustit do práce díky šabloně ClickUp 1 On 1s a funkci Notepad pro nastavení vašeho prvního programu.
Poté se můžete ponořit do rozsáhlé sady funkcí, které jsou navrženy tak, aby vaše příští individuální schůzky byly produktivními rozhovory, nikoli schůzkami, které by mohly být nahrazeny e-mailem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Meetings si můžete dělat poznámky, kontrolovat program schůzky a přidělovat úkoly přesně tam, kde je potřebujete – vše na jednom místě. Vedeš záznamy ze svých týdenních schůzek? To je tvá vstupenka k využití některých super schopností ClickUp.
- Naše nabídka Editor obsahuje řadu možností, díky kterým můžete zdůraznit to, co je nejdůležitější. Využijte bohaté možnosti úprav – je to vaše hřiště, kde můžete být při psaní poznámek tak kreativní nebo strukturovaní, jak jen chcete.
- Synchronizace s nejpopulárnějšími mobilními aplikacemi pro plynulý pracovní postup
- Máte připomínku, která vyžaduje akci od člena týmu? Snadné, přiřaďte ji. Stane se povinným úkolem pro přiřazenou osobu, než bude možné úkol označit jako splněný.
- Zapište si vše, co chcete probrat, do kontrolního seznamu a postupně odškrtávejte jednotlivé body.
- Jste unaveni z nastavování úkolů pokaždé, když plánujete videokonference? Uvolněte se a nechte Recurring Tasks připravit váš program.
- V rámci našeho úsilí o odstranění zbytečných kliknutí jsme spustili novou funkci – příkazy Slash. Kdykoli se nacházíte v textovém poli, zadejte /, aby se otevřelo menu příkazů Slash, a začněte okamžitě pracovat.
Omezení ClickUp
- Jste v ClickUp noví? S tolika funkcemi, které můžete prozkoumat, se možná budete cítit, jako byste skočili do neznáma. Ale nebojte se, brzy se v tom zorientujete.
- Upozornění – někteří uživatelé zaznamenali občasné zpomalení načítání. Nejedná se o trvalý jev, ale je dobré o tom vědět.
- Díky tolika možnostem úprav a přizpůsobení se vám to zpočátku může zdát jako bloudění v bludišti. Jakmile se ale zorientujete, budete mít svůj pracovní prostor v mžiku v pořádku.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Kolega
Fellow je nástroj navržený k pěstování zdravé a produktivní kultury videokonferenčních schůzek ve vašem týmu. Dává vám do rukou moc zefektivnit různé typy schůzek a učinit je efektivnějšími. S Fellowem můžete snadno nastavit jasné programy schůzek, zajistit, aby diskuse zůstaly na správné cestě a cíle byly dosaženy.
Jednou ze základních funkcí této aplikace pro videokonference je možnost sledovat úkoly. Můžete přidělovat úkoly, stanovovat termíny a zajistit, aby všichni plnili své povinnosti, a tím zabránit opomenutí důležitých následných kroků a opatření.
Fellow se však nezaměřuje pouze na organizaci a správu úkolů. Uvědomuje si také důležitost zapojení a spolupráce na pracovišti. Díky interaktivním funkcím pro pořizování poznámek a spolupráci můžete v reálném čase zaznamenávat postřehy, rozhodnutí a diskuse účastníků schůzky, čímž podpoříte aktivní účast a přínos všech členů týmu.
Nejlepší funkce aplikace Fellow
- Automatizujte připomenutí a úkoly před a po schůzkách pomocí zefektivněných pracovních postupů pro schůzky.
- Sdílejte, spolupracujte a synchronizujte poznámky ze schůzek napříč týmy.
- Nabízí předem připravené šablony pro efektivní schůzky.
- Integrovaná funkce pro vzájemné uznání a zpětnou vazbu
Omezení aplikace Fellow
- Na uživatelské rozhraní si možná budete muset chvíli zvykat.
- Někteří uživatelé hlásili nedostatečnou integraci kalendáře s konkrétními platformami.
- Synchronizace poznámek ze schůzek může někdy zaostávat.
Ceny Fellow
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
4. Google Meet
Tato služba videokonferencí je vytvořena speciálně pro týmy, které již používají Google Workspace. Google Meet se hladce integruje s dalšími aplikacemi Google, což je velká výhoda pro ty, kteří již využívají ekosystém Google. Ať už synchronizujete svůj kalendář Google nebo se snadno spojujete s kolegy prostřednictvím Gmailu, Google Meet vylepšuje váš pracovní postup díky hladké integraci s vašimi stávajícími nástroji.
Můžete se spolehnout na stabilní a robustní infrastrukturu videokonferencí společnosti Google, která poskytuje konzistentní kvalitu zvuku a videa a umožňuje jasnou a nepřerušovanou komunikaci s členy vašeho týmu, klienty nebo partnery.
Nejlepší funkce Google Meet
- Hladká integrace s Google Kalendářem a Gmailem.
- Může hostit schůzky s až 100 účastníky.
- Titulky v reálném čase ke všem videohovorům a videokonferencím uskutečněným během schůzek
- Účastníci mohou pro prezentace využívat sdílení obrazovky.
Omezení služby Google Meet
- Aplikace není tak flexibilní a přizpůsobitelná jako jiné platformy.
- Uživatelé hlásili občasné problémy s kvalitou zvuku a videa.
- Některé vynikající funkce jsou k dispozici pouze v placené verzi.
Ceny služby Google Meet
- Zdarma
- Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 11 000 recenzí)
5. GoTo Meeting
GoTo Meeting je jedním z nejlepších řešení pro videokonference pro firmy, které hledají nástroj pro online schůzky, který je uživatelsky přívětivý a efektivní. Umožňuje vám hladce provádět a spravovat virtuální schůzky, díky čemuž může váš tým efektivně spolupracovat bez ohledu na to, kde se právě nachází.
Ať už jste malý startup nebo velká společnost, tento univerzální nástroj je vhodný pro firmy všech velikostí a díky němu budou videokonference hračkou.
S GoTo Meeting získáte přístup k sadě pokročilých funkcí pro videokonference, které posunou vaše virtuální schůzky na novou úroveň. Jakmile jej začnete používat, oceníte jeho intuitivní rozhraní a plynulé možnosti správy schůzek.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Vychutnejte si křišťálově čistý zvuk a potěšte své oči softwarovým řešením pro videokonference v HD kvalitě od GoTo Meeting.
- Pořádejte a účastněte se videokonferencí z jakéhokoli mobilního zařízení.
- Využijte výkonné bezpečnostní funkce, jako je ověřování založené na riziku, a standardní 128bitové šifrování AES, které GoTo Meeting používá k zabezpečení vašich audio a video dat. Můžete být v klidu, protože vaše data jsou pod zámkem.
- Účastníci mohou během prezentací zvýrazňovat klíčové body.
Omezení GoTo Meeting
- Nemá bezplatnou verzi.
- Pro malé podniky to může být nákladné.
- Mobilní uživatelé občas hlásí problémy s připojením.
Ceny GoTo Meeting
- Profesionální: 14 $/měsíc za organizátora
- Podnikání: 19 $/měsíc za organizátora
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 7 000 recenzí)
6. Zoom
Zoom je tak populární, že se stal prakticky samostatným slovesem, a je 1 000 liber těžkým gorilou ve světě videokonferencí. Zoom je jednou z nejlepších aplikací pro videokonference v oboru a je skvělý jak pro individuální schůzky, tak pro velké digitální akce. Jeho neustále se rozšiřující sada funkcí přitahuje stále více fanoušků. Zoom má však i některé nedostatky, které vám níže představíme.
Nejlepší funkce Zoom
- Breakout Rooms jsou ideální pro rozdělení velkých schůzek na útulné rozhovory.
- Umožňuje uživatelům nastavit virtuální pozadí pro zachování soukromí nebo předvést svou kreativitu.
- Zaznamenává schůzky a poskytuje automatický přepis.
- Funguje s desktopovými aplikacemi i mnoha dalšími mobilními zařízeními a nástroji.
Omezení aplikace Zoom
- Bezplatná verze omezuje skupinové schůzky na 40 minut.
- V minulosti byly vzneseny obavy ohledně bezpečnosti.
- Někteří uživatelé hlásili občasné problémy s kvalitou zvuku a videa.
Ceny Zoom:
- Základní: zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc za hostitele
- Business: 19,99 $/měsíc za hostitele
- Enterprise: 19,99 $/měsíc za hostitele
Hodnocení a recenze Zoom:
- G2: 4,5/5 (více než 53 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 000 recenzí)
7. Lattice
Lattice je jedním z videokonferenčních softwarů, které doporučujeme a který je navržen s důrazem na řízení výkonu. Jeho cílem je zefektivnit vaše individuální schůzky, zjednodušit proces zpětné vazby a usnadnit stanovování cílů. S důrazem na zapojení týmu a celkový výkon promění běžné schůzky v cílené, na růst orientované sezení.
Stanovení a sledování cílů je jednoduché, takže snadno uvidíte, jak daleko jste se dostali a kam směřujete. Funkce zpětné vazby navíc podporují kulturu, ve které je neustálé zlepšování normou.
Pokud je tedy vaším cílem udržet tým zapojený, motivovaný a neustále se zlepšující, vyzkoušejte Lattice.
Nejlepší funkce Lattice
- Zefektivněný proces hodnocení výkonu
- Nastavujte, sledujte a spravujte cíle napříč týmy.
- Získejte přehled o spokojenosti zaměstnanců
- Funkce vzájemné zpětné vazby a veřejného uznání
Omezení Lattice
- Nejedná se o nástroj určený výhradně pro schůzky, takže mu chybí některé funkce.
- Ne všichni uživatelé byli spokojeni s uživatelským rozhraním.
- Pro malé podniky to může být nákladné.
Ceny Lattice:
- Zapojení: 4 $/měsíc na uživatele
- Grow: 4 $/měsíc na uživatele
- Řízení výkonu: 8 $/měsíc na uživatele
- OKR a cíle: 8 $/měsíc na uživatele
- Balíček pro řízení výkonu a OKR & Goals: 11 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lattice:
- G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
8. Whereby
Zapomeňte na stahování další aplikace nebo snahu zapamatovat si další heslo. Whereby je nástroj pro videokonference, který funguje přímo z vašeho webového prohlížeče. Díky této jednoduchosti je ideální volbou pro lidi, kteří ocení snadné používání.
Nastavení videokonference s Whereby je stejně snadné jako sdílení odkazu; a voilà, jste připraveni se připojit.
Přizpůsobte si svou zasedací místnost výběrem pozadí a loga, abyste svým virtuálním setkáním dodali trochu charakteru. Pokud hledáte bezproblémový způsob, jak spojit svůj tým online, uživatelsky přívětivý přístup Whereby může být přesně to, co potřebujete.
Nejlepší funkce Whereby
- Účastníci se mohou připojit k schůzkám pomocí jednoduchého odkazu.
- Přizpůsobte si zasedací místnosti pomocí vlastního brandingu, log a pozadí.
- Sdílejte svou obrazovku nebo konkrétní okno
- Nahrávejte schůzky pro pozdější přehrání
Omezení Whereby
- Omezený počet účastníků v základním bezplatném tarifu a tarifech Pro.
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění videa.
- Postrádá pokročilé funkce, jako jsou breakout rooms a ankety.
Ceny Whereby:
- Prozkoumejte: Bezplatný tarif
- Pro: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 9,99 $/měsíc pro tři uživatele
- Build: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Růst: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Whereby:
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
9. Skype
Skype, který nyní spadá pod Microsoft Teams, je zkušeným hráčem v oblasti digitální komunikace a poskytuje spolehlivé video a hlasové hovory již dlouho předtím, než se staly populární.
Je snadno použitelný a spolehlivý a je známý tím, že udržuje silné spojení a plynulou konverzaci. Ať už jste malý tým, který hledá jednoduchý nástroj pro brainstorming, nebo jen dva lidé, kteří potřebují prodiskutovat některé detaily, Skype zajistí, že vše bude přehledné a přístupné.
Jednou z hlavních výhod Skype je jeho integrovaná funkce chatu. Chat vám umožňuje vyměňovat si myšlenky nebo sdílet soubory bez prodlení.
Celkově lze říci, že Skype je klasická volba, která obstála ve zkoušce času.
Nejlepší funkce Skype
- Provádějte individuální nebo skupinové videohovory
- Zprávy v aplikaci pro rychlou komunikaci
- Sdílejte svou obrazovku během schůzek
- Posílejte soubory a dokumenty prostřednictvím chatu.
Omezení Skype
- Není ideální pro velké schůzky.
- Omezená integrace s jinými nástroji
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy s kvalitou obrazu a zvuku.
Ceny Skype:
- USA a Kanada: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Severní Amerika: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Svět: 13,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Skype:
- G2: 4,3/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 8 500 recenzí)
10. 15Five
S 15Five se individuální schůzky stanou účinnou platformou pro výměnu zpětné vazby, diskusi o pokroku a sledování cílů.
Manažeři získají jasnější přehled o výkonu a zapojení svého týmu, což jim pomáhá činit lepší rozhodnutí a poskytovat potřebnou podporu. A to nejlepší? Je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a intuitivní, takže ho všichni zúčastnění budou rádi používat.
15 nejlepších funkcí
- Usnadňuje efektivní schůzky mezi zaměstnanci a manažery.
- Sledujte cíle a záměry.
- Funkce vzájemného uznání motivují týmy.
- Zprávy o výkonu a zapojení.
Omezení 15Five
- Nejedná se o specializovaný nástroj pro schůzky, takže některé funkce mohou chybět.
- Pro některé uživatele může být ovládání uživatelského rozhraní složité.
- Je dražší než podobné nástroje.
Ceny 15Five:
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele
- Perform: 8 $/měsíc na uživatele
- Focus: 8 $/měsíc na uživatele
- Celková platforma: 14 $/měsíc na uživatele
- Transform Online: 99 $/měsíc na manažera
- Transform Hybrid: 174 $/měsíc na manažera
- Transform Live: 300 $/měsíc na manažera
Hodnocení a recenze 15Five:
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
11. GlobalMeet
GlobalMeet, vytvořený společností PGi, je multifunkční platforma pro webové a video schůzky ve vysokém rozlišení, mobilní videokonference, webináře a správu událostí.
Podporuje plynulou spolupráci a umožňuje uživatelům snadno pořádat schůzky, připojovat se k nim a účastnit se jich z různých zařízení a míst. Díky funkcím pro pořádání interaktivních webinářů a velkých virtuálních akcí nabízí také rozsáhlé nástroje pro plánování a správu akcí.
Komplexní, intuitivní a spolehlivé služby GlobalMeet z něj činí nepostradatelný nástroj pro efektivní digitální komunikaci přesahující geografické hranice.
Nejlepší funkce GlobalMeet
- Vysoce kvalitní videozáznamy konferenčních schůzek
- Pořádejte virtuální akce s tisíci účastníků
- Tabule, ankety a videochat pro lepší spolupráci
- Funguje s Microsoft Teams a Skype for Business.
Omezení GlobalMeet
- Ve srovnání s jinými službami, systémy, aplikacemi a nástroji pro videokonference není GlobalMeet kompatibilní s aplikacemi třetích stran. To může být nevýhodou pro týmy, které pro svůj pracovní postup využívají specifický software.
- GlobalMeet běží pomalu ve srovnání s podobnými programy.
- GlobalMeet postrádá některé funkce, které jsou k dispozici uživatelům jiných aplikací.
Ceny GlobalMeet:
- Základní: Bezplatný tarif
- Standard: 12 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 24 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GlobalMeet:
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
Zlepšete svou digitální spolupráci pomocí softwaru ClickUp 1 on 1 Meeting Software.
Používání správného softwaru pro individuální schůzky je nezbytné pro efektivní orientaci v digitálním pracovním prostoru. Každý nástroj má své silné stránky, takže vaše volba závisí na konkrétních potřebách vašeho týmu a pracovních postupech.
Ať už řídíte tým, pořizujete zápisy z jednání, připravujete program jednání nebo vedete hodnocení výkonu, správný software vám pomůže zefektivnit procesy a usnadnit správu úkolů.
S ClickUp můžete řídit mezifunkční týmy, podporovat spolupráci na pracovišti a efektivně řídit různé typy schůzek.
Podrobnější informace o tom, jak zefektivnit řízení týmu a individuální schůzky, najdete v sekci věnované funkci ClickUp – ClickUp Meetings. Zefektivněte svůj digitální pracovní prostor a usnadněte si správu úkolů s ClickUp. Navštivte nás zde a zjistěte, jak můžeme revolučně změnit vaše schůzky.