10 nejlepších alternativ a konkurentů Whimsical v roce 2025

Whimsical je jedním z nejlepších nástrojů pro vizuální spolupráci, který umožňuje osobním i vzdáleným týmům spolupracovat na whiteboardingu a vizuálním brainstormingu v reálném čase.
Je populární z určitého důvodu, ale to neznamená, že je dokonalý. Možná hledáte jiný nástroj pro vizuální práci, ať už pro své vlastní potřeby, nebo pro své rozptýlené týmy. Možná je to kvůli omezeným možnostem přizpůsobení, nedostatku pokročilých funkcí pro správu projektů, zpoždění při složitější vizualizaci dat nebo neohrabaným funkcím pro spolupráci.
Tento nástroj není pro každého a tento článek vám pomůže objevit nejlepší alternativy a konkurenty Whimsical.
Co je Whimsical?
Whimsical je v podstatě řešení pro tvorbu diagramů a software pro mindmapping, který pomáhá vzdáleným týmům spolupracovat na úkolech, jako je volné brainstorming nebo strukturované prototypování webových stránek. Jeho rozhraní typu drag-and-drop umožňuje uživatelům rychle vytvářet diagramy a prototypy.
Jako cloudové řešení pracujete ve svém webovém prohlížeči. Whimsical je závislý na připojení k internetu a není optimalizován pro mobilní aplikace.
Obsahuje však některé klíčové funkce, které by měla mít každá alternativa k Whimsical:
- Spolupráce více uživatelů v reálném čase prostřednictvím integrované funkce chatu a komentářů.
- Propojení mezi projekty prostřednictvím interních odkazů ve vašich myšlenkových mapách
- Funkce a šablony pro tvorbu wireframů pro rychlé vytváření prototypů webových stránek
- Funkce vývojového diagramu, která vám pomůže vytvářet organizační schémata nebo pracovní postupy projektů.
- Zobrazení kanbanové tabule, které pomáhá s řízením projektů
- Integrovaná funkce Docs pro pořizování poznámek, dokumentování projektů a zapisování nápadů.
Při zvažování alternativ k Whimsical jsou tyto funkce základním měřítkem. Jiný software by měl tyto funkce splňovat nebo nabízet jiné, lepší nástroje, které pomáhají s diagramy, mindmappingem, komunikací, řízením projektů a dalšími činnostmi.
Co hledat v alternativě k Whimsical?
Při hledání nejlepších alternativ Whimsical se zaměřte alespoň na několik klíčových funkcí, včetně:
- Vizuální rozhraní, které umožňuje například vytváření whiteboardů nebo síťových diagramů.
- Možnosti spolupráce v reálném čase pro více uživatelů
- Integrace projektů pro plánování projektů a úkolů pro všechny členy týmu
- Integrace s externím softwarem pro spolupráci, jako je Google Drive.
- Možnost sdílení souborů a dokumentů mezi různými uživateli
- Nástroj typu drag-and-drop, který usnadňuje skicování nápadů, vytváření tvarů a používání existujících komponent.
- Knihovna šablon pro designéry a vývojáře, kteří chtějí rychle realizovat své nápady.
- Cloudové řešení, ke kterému mají uživatelé přístup odkudkoli a mohou tak vytvářet a spolupracovat.
- Jednoduchá, přehledná platforma, která usnadňuje vizuální spolupráci.
Dobrá alternativa k Whimsical by měla mít všechny tyto funkce. Pokud má nástroj ještě více funkcí, může to jen zvýšit jeho výhody.
10 nejlepších alternativ k Whimsical
Než se rozhodnete pro Whimsical, možná budete chtít zvážit i jiné možnosti. Toto jsou nejlepší alternativy Whimsical pro designéry, vývojáře a další uživatele v roce 2024 a dále.
1. ClickUp
ClickUp má jako platforma pro produktivitu mnoho co nabídnout. Jedná se o nástroj pro vizuální spolupráci, řízení projektů a tvorbu diagramů v jednom. ClickUp není na prvním místě tohoto seznamu náhodou a skutečnost, že se jedná o nejlepší software pro bílé tabule, je jen jednou z mnoha důvodů. Jeho hodnotu zvyšují funkce jako myšlenkové mapy a rozsáhlé šablony.
Vezměme si jako příklad funkce pro správu projektů. Jediným kliknutím můžete přeměnit myšlenkové mapy na úkoly a vytvořit celý pracovní postup pro větší projekt. V jediném nástroji můžete organizovat cokoli, například organizační schémata nebo profesionální diagramy. Přidejte k tomu funkce umělé inteligence a získáte komplexní řešení, které zjednoduší a zefektivní celý váš projekt.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Whiteboards je vizuální pracovní prostor pro vzdálené týmy, kde mohou vytvářet pracovní postupy, diagramy a wireframy.
- ClickUp Mind Maps umožňuje uživatelům vytvářet propojení mezi úkoly a projekty, aby mohli lépe organizovat své myšlenky.
- ClickUp Collaboration usnadňuje uživatelům spolupráci, brainstorming a práci v týmu.
- Rozsáhlé integrace, jako je Google Drive a Zoom, umožňují videokonference přímo z úkolů v nástroji.
Omezení ClickUp
- Jeho osvojení a zvládnutí je složité, protože tento software je komplexnější než nástroje pro jednoúčelové použití, jako je Whimsical.
- Spolupráce v reálném čase může být v bezplatné verzi, která je nejvhodnější pro osobní použití, obtížná.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Figma
Figma je nástroj pro prototypování a přehledný vizuální pracovní prostor, který pomáhá designérům a vývojářům spolupracovat. Více uživatelů může společně vytvářet krásné konečné produkty pomocí jednoduchých myšlenkových map, komplexních šablon pro prototypování a efektivního pracovního postupu.
Nejlepší funkce Figma
- Uživatelsky přívětivé prostředí s přehledným rozvržením, které usnadňuje vytváření diagramů a práci na projektech.
- Pokročilé funkce prototypování, které uživatelům umožňují simulovat toky aplikací bez nutnosti kódování.
- Sada více než 300 šablon, jako jsou návrhy wireframů, roadmapy a šablony pro brainstorming.
- Integrované doplňkové funkce, jako jsou možnosti úpravy fotografií, které zjednodušují pracovní postup a snižují počet potřebných nástrojů.
Omezení Figma
- Plán pro podniky obsahuje některé z nejlepších funkcí, které však mohou být pro některé uživatele drahé.
- Mobilní funkce jsou omezené; platforma funguje nejlépe na stolních zařízeních.
Ceny Figma
- Navždy zdarma
- Profesionální: 12 $/měsíc za editor
- Organizace: 45 $/měsíc za editor
- Enterprise: 75 $/měsíc za editor
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
3. MindManager
Jak název napovídá, MindManager je specializovaný nástroj pro tvorbu myšlenkových map. Tento software umožňuje uživatelům snadno spolupracovat na vizualizaci dat, jako jsou časové osy, vývojové diagramy a koncepční schémata. Jedná se o cloudové řešení dostupné pro všechny operační systémy, takže se hodí zejména pro rozptýlené týmy.
Nejlepší funkce MindManageru
- Jednoduché řízení projektů s možností vytvářet úkoly, které se přímo integrují do platformy.
- Uživatelské rozhraní typu drag-and-drop, včetně základních tvarů a pokročilé nebo importované grafiky.
- Rozsáhlé exportní funkce, včetně možnosti výstupu souborů a dokumentů do editačního softwaru, jako je Microsoft Word.
- Časté aktualizace, díky nimž jsou chyby a zpoždění na platformě vzácností.
Omezení programu MindManager
- Omezené funkce pro správu projektů ve srovnání s ostatními možnostmi v tomto seznamu.
- Necentralizované pořizování poznámek, které se připojují přímo k vašim myšlenkovým mapám a šablonám.
Ceny MindManageru
- Essentials: 99 $ ročně
- Profesionální: 179 $ ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MindManager
- G2: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
4. Miro
V nejlepším případě je Miro prázdné plátno, které může vést k jednoduchému brainstormingu, složitým diagramům, prototypům a dalšímu. Přidejte nástroje pro spolupráci a máte k dispozici prostředí připravené k prozkoumání a spolupráci. Koneckonců, existuje důvod, proč byste mohli zvážit Miro, když hledáte svůj další vizuální pracovní prostor a uvažujete o alternativách k Whimsical.
Nejlepší funkce Miro
- Díky široké škále šablon je přístup softwaru s prázdným plátnem méně zastrašující.
- Integrace videa pro distribuované týmy, které spolupracují v reálném čase
- Prezentační funkce, které usnadňují organizaci vašich myšlenek a dat pro externí zainteresované strany.
- Miro Cards, inovativní přístup k řízení projektů v rozhraní bílé tabule a vývojového diagramu.
Omezení Miro
- Omezené možnosti úprav, zejména pokud jde o funkce a šablony nad rámec základních funkcí nástroje.
- Relativně vysoká náročnost na osvojení vzhledem k jednoduchosti nástroje.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
5. MindMeister
MindMeister je nástroj založený na prohlížeči, který týmům pomáhá společně vizualizovat nápady. Jeho funkčnost se zaměřuje na tuto základní skutečnost, což z něj činí pravděpodobně nejbližší alternativu Whimsical na tomto seznamu. Vytvářejte prostory pro brainstorming, plánujte své projekty, zajistěte spolupráci svého týmu a vytvořte vizuální prostředky komunikace.
Nejlepší funkce MindMeister
- Snadné vkládání médií pro vytváření komplexnějších diagramů a projektů
- Intuitivní rozhraní pro přetahování prvků, vytváření úkolů a budování a vizualizaci vaší práce.
- Bezpečné ukládání dat a informací v souladu se všemi mezinárodními předpisy na ochranu soukromí.
- Flexibilita softwaru, která vám umožní vytvářet projekty a nápady podle vlastních představ.
Omezení MindMeister
- Omezená funkce exportu a integrace s úložnými řešeními, jako je Google Drive.
- Nemožnost sledovat jednotlivé změny, což může komplikovat spolupráci mezi více uživateli.
Ceny MindMeister
- Základní: zdarma
- Osobní: 6 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
6. Lucidchart
Lucidchart se často objevuje na seznamu nejlepších alternativ k nástrojům pro vizuální spolupráci, jako je SmartDraw. Jeho intuitivní rozhraní vám pomůže vytvořit a sladit vaši kreativní vizi. Je nejvhodnější pro vizuální projekty, jako jsou wireframy webových stránek, diagramy a vývojové diagramy.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Skvělé řešení pro vytváření diagramů, které umožňuje více uživatelům spolupracovat na vizuálních dokumentech a propojeních.
- Integrace s běžnými nástroji pro spolupráci, jako jsou Google Drive, Slack a Microsoft Teams.
- Rozsáhlá bezplatná znalostní databáze, která novým uživatelům pomůže rychle začít vyjadřovat své nápady.
- Četné šablony pro všechny typy dat a dokumentů
Omezení Lucidchart
- Cloudová povaha umožňuje spolupráci v reálném čase, ale může být obtížná, pokud často pracujete na projektech online.
- Některé neintuitivní pokročilé funkce a nástroje vyžadují od nových uživatelů dlouhé zaučení.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $/měsíc
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
7. SmartDraw
Mnozí považují SmartDraw za nejlepší software pro tvorbu vývojových diagramů, protože je ideální pro složité projekty. Rozhraní usnadňuje organizaci i těch nejsložitějších dat do jednoduchých vizuálních souborů, což umožňuje vašemu týmu a externím uživatelům vytvářet přehledy, jako jsou organizační schémata a výrobní toky.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Integrovaná funkce CAD pomáhá s pokročilejšími projekty než většina softwaru pro tvorbu vývojových diagramů.
- Integrované rozšíření mohou načítat data přímo do nástroje pro lepší vizualizaci.
- Automatické přeskupování grafů udržuje vaše data intuitivní, i když se informace stávají složitějšími.
- Integrace s několika nástroji pro správu projektů vám umožní přejít od nápadů k realizaci v reálném čase.
Omezení SmartDraw
- Jeho naučení a zvládnutí je složité, protože má mnoho pokročilých funkcí.
- Žádná bezplatná verze
Ceny SmartDraw
- Jeden uživatel: 9,95 $/měsíc
- Více uživatelů: 8,25 $/měsíc za licenci
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
8. Microsoft Visio
Pokud hledáte základní alternativy pro diagramy a vývojové diagramy, Visio vám může pomoci. Tento software, který je součástí cloudové sady Office 365, vám pomůže vytvářet diagramy pomocí intuitivního uživatelského rozhraní typu drag-and-drop, jehož ovládání se naučíte během několika vteřin.
Nejlepší funkce aplikace Visio
- Rozsáhlá integrace s dalšími nástroji Microsoft Office, jako jsou Word, Teams, Power BI a OneDrive.
- Cloudový software s offline funkcemi, který synchronizuje vaše vytvořené vývojové diagramy, až se příště připojíte k internetu.
- Funkce usnadnění přístupu, včetně Narrator, Accessibility Checker a podpora vysokého kontrastu pro uživatele se zdravotním postižením.
- Pokročilé šablony technických diagramů jsou k dispozici v rozsáhlejším prémiovém plánu.
Omezení aplikace Visio
- Možnost importovat data nebo vizuální objekty, jako jsou videa a obrázky, je omezená.
- Uživatelé Macu mají přístup k platformě pouze online, protože desktopová verze je k dispozici pouze pro Windows.
Ceny produktu Visio
- Visio v Microsoft 365: Součástí komerčních plánů Microsoft 365
- Visio Plan 1: 5 $/měsíc za licenci
- Visio Plan 2: 15 $/měsíc za licenci
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Visio
- G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
9. OmniGraffle
OmniGraffle je určen pro profesionály, kteří hledají vylepšenou vizualizaci. Nabízí pokročilé funkce, které mohou pomoci i s těmi nejsložitějšími technickými výkresy. S tímto softwarem nebudete moci vytvářet rychlé diagramy, takže pravděpodobně není nejlepší volbou pro začátečníky, kteří hledají alternativy k Whimsical.
Nejlepší funkce OmniGraffle
- Rozhraní pro rychlé prototypování vám umožňuje rychle vytvářet krásné šablony, které lze sdílet.
- Inteligentní seskupování, přichytávání a zarovnávání vám umožní umístit prvky s přesností.
- Funkce vrstvených dokumentů umožňuje vytvářet komplexní diagramy přesahující jednorozměrný rámec.
- Rozsáhlá knihovna obrázků a integrace videí, které dodají vašim diagramům a výkresům kontext.
Omezení OmniGraffle
- K dispozici pouze pro Mac, plně funkční software je k dispozici pouze pro stolní zařízení.
- Funkce pro spolupráci jsou omezené, takže je nejvhodnější pro jednotlivé uživatele.
Ceny OmniGraffle
- Předplatné: 12,49 $ měsíčně
- Standardní licence v7: 149,99 $ jednorázová platba
- Licence v7 Pro: 249,99 $ jednorázová platba
Hodnocení a recenze OmniGraffle
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
10. Taskade
Taskade je alternativou k Whimsical s nejširší škálou dostupných možností. Plány sahají od bezplatné verze až po rozsáhlou podnikovou variantu, která zahrnuje pokročilé funkce umělé inteligence, plné přizpůsobení rozhraní, pokročilou integraci dat a přehledy projektů na vysoké úrovni.
Nejlepší funkce Taskade
- Vzácná alternativa k Whimsical, která je stejně zdatná v řízení úkolů i vizuální spolupráci.
- Herní rozhraní, díky kterému je vytváření i těch nejsložitějších úkolů zábavou.
- Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je automatické generování projektů a integrovaný konverzační AI engine.
- Přizpůsobení každé funkce tak, aby skutečně vyhovovala vašim potřebám.
Omezení Taskade
- Omezené integrace, zejména s automatizačními API, jako je Zapier.
- Nástroje AI, které vyžadují kredity; v levnějších verzích je můžete rychle vyčerpat, což omezuje funkčnost.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Starter: 4 $/měsíc pro až 3 uživatele
- Navíc: 8 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Pro: 19 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Business: 49 $/měsíc pro až 25 uživatelů
- Ultimate: 99 $/měsíc pro až 50 uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Spravujte projekty a vytvářejte svůj vizuální pracovní prostor s ClickUp
Pokud hledáte funkce pro spolupráci, které vám umožní vizualizovat složité nápady a realizovat je, proč nehledat software, který to všechno umí? ClickUp je nejlepší alternativou k Whimsical z dobrého důvodu.
Na rozdíl od jiných alternativ Whimsical nezískáte pouze jednu funkci. Místo toho máte k dispozici celou sadu nástrojů, které vám pomohou lépe pracovat individuálně i společně.
A co je nejlepší, díky bezplatnému tarifu můžete ClickUp vyzkoušet a zjistit, zda je to nejlepší volba pro vaše potřeby.
Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes svůj bezplatný účet ClickUp!