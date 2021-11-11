Recenze projektu Nifty Project Management (hlavní funkce, výhody, omezení)

Slovo „nifty“ znamená dobrý, příjemný nebo efektivní. Je to také název nástroje, který dnes budeme recenzovat pro účely projektového řízení. 🕵️♂️
Nifty nabízí týmovou spolupráci, správu úkolů, reporting, sledování času a další funkce, které pomáhají zefektivnit, centralizovat a modernizovat pracovní procesy.
Ale opravdu projektový management Nifty dostává svému jménu? 🤔
Pojďme se na to podívat!
V tomto článku se budeme zabývat Nifty, jeho klíčovými funkcemi, výhodami a omezeními. Nebojte se, nabídneme vám i řešení těchto problémů.
Pojďme se pustit do recenze Nifty!
Co je Nifty?
Nifty je agilní software pro řízení projektů, který vám umožní pracovat na rozsáhlých projektech s více členy týmu.
Stejně jako většina softwaru pro řízení projektů je to kolaborativní pracovní prostor, který vám a vašemu týmu pomáhá organizovat úkoly, sledovat čas, spravovat dokumenty atd., a to vše na jednom místě.
S aplikacemi Nifty pro Android a iOS můžete dokonce pracovat a využívat spolupráci na pracovních postupech i na cestách. 📱
Zatím vše v pořádku? Pak se pojďme podívat na funkce, díky kterým je tento produkt tak „šikovný“.
4 klíčové funkce projektu Nifty Project Management
Zde je několik klíčových funkcí, které vám mohou usnadnit správu projektů. 🗝
1. Milníky pro lepší plánování
Každý tým a každý člověk potřebuje mít cíl.
Jinak byste neměli ponětí, co máte dělat a proč to děláte!
Jako když se večer díváte na nový seriál na Netflixu, abyste se necítili vyloučení, když o něm všichni vaši kolegové budou druhý den při obědě mluvit! 🍩
A stejně jako při dokončování poslední epizody, Nifty také pomáhá vašemu týmu stanovit (a dosáhnout) klíčové milníky.
Projekt Nifty je také užitečný pro sledování obchodních projektů na základě dokončení úkolů.
Do Ganttova diagramu můžete přidat milníky projektu spolu s příslušnými podrobnostmi, jako je název, popis, datum zahájení, termín dokončení atd.
Zábavná část: milníky jsou automaticky barevně označeny podle pokroku a termínu splnění.
2. Správa portfolia
Projektová portfolia Nifty jsou skvělá pro organizování projektů do složek podle oddělení, lokalit, manažerů atd. Je snadné:
- Sledujte průběh každého projektu
- Vyhněte se překážkám
- Přiřazujte úkoly
- A ještě více
Díky přehledům portfolia mohou projektoví manažeři a vrcholové vedení získat přehled o automatizovaném postupu, časových harmonogramech, stavech, zpožděných a dokončených úkolech.
Mají také dashboard portfolia, který na první pohled otevírá svět informací o členech projektu a jejich stavu. 👀
3. Sledování času a reporting
Sledování času je pro vaše podnikání stejně důležité jako dezert pro milovníky sladkostí. 🍬
Musíte, musíte ho mít.
Nifty nabízí funkci sledování času, takže můžete sledovat délku úkolů, vidět, kdo na čem pracuje a jak dlouho. Tímto způsobem máte produktivitu týmu vždy pod kontrolou.
Vzdálené projektové týmy a freelanceri ocení možnost sledovat přesný čas potřebný ke zvýšení produktivity!
Stačí stisknout tlačítko Start a spustit sledování. V levém rohu obrazovky se zobrazí widget pro sledování času.
Poté stiskněte tlačítko Stop, abyste zastavili sledování. Je to jednoduché.
Pokud jde o vykazování času, získáte informace jako:
- Název projektu nebo úkolu
- Uživatel, který sledoval čas
- Datum a doba trvání úkolu
- Začátek a konec sledovaného času
- Poznámky informující o úpravách časových značek
4. Různé role a oprávnění uživatelů
Nifty vám pomůže zjistit, kdo je kdo ve vašem týmu.
Uživatelé, které přidáte do projektu, jsou členy projektu a mohou zahrnovat členy týmu, hosty nebo klienty.
Různé role vyžadují různá oprávnění.
Při každém přidání nové osoby do projektu můžete rozhodnout o úrovni přístupu pomocí:
- Vlastníci: spravují všechny projekty, členy týmu a fakturaci. Může být více než jeden vlastník najednou.
- Správci: jsou to projektoví manažeři, kteří mohou vytvářet a mazat projekty a spravovat ostatní členy týmu.
- Členové: osoby přidružené k určitému projektu, které mají přístup ke spolupráci v rámci projektu.
- Hosté: nejsou přímou součástí týmu. Mohou se účastnit diskusí o projektech a sledovat jejich průběh, ale nemohou spravovat týmy ani projekty.
Nyní, když známe funkce Nifty, pojďme zjistit, zda je tento nástroj prospěšný pro řízení projektů.
3 výhody projektu Nifty Project Management
Pokud se rozhodnete pro software pro řízení projektů Nifty, zde jsou hlavní výhody, které oceníte:
1. Efektivní týmová spolupráce
Nifty věří v efektivní týmovou spolupráci. To lze poznat podle jeho mnoha funkcí pro spolupráci. Tento nástroj nabízí:
- Funkce diskusí pro rozhovory týkající se konkrétních projektů
- Spolupráce na dokumentech v reálném čase
- Interaktivní Ganttovy diagramy pro větší přehlednost
- Stav úkolů
- A ještě více
Všechny tyto funkce zajišťují, že budete vždy informováni o postupu projektu.
2. Více zobrazení projektů pro práci s daty
Možná máte rádi kanbanovou tabuli, ale váš účetní možná dává přednost tabulkám a váš personalista zase kalendářům.
Všichni jsme jiní. Proto Nifty nabízí velkorysý počet zobrazení.
Zde jsou některé z pohledů v tomto nástroji pro řízení projektů:
- Zobrazení seznamu
- Zobrazení tabule
- Zobrazení Ganttových diagramů
- Zobrazení kalendáře
- Zobrazení tabulky
Díky tolika možnostem si každý může vybrat způsob práce, který mu nejvíce vyhovuje.
3. Importy a integrace
Nifty je velkorysý nejen co se týče zobrazení, ale také integrace. Můžete se snadno připojit k více než 1 000 aplikacím a automatizovat tak spoustu své práce.
Přechod ze staré aplikace nebo nástroje pro správu projektů na Nifty je také jednoduchý.
Umožňuje importovat data z oblíbených nástrojů pro správu projektů, jako jsou Basecamp, Asana, Trello atd.
Je tedy bezpečné svěřit správu projektů společnosti Nifty?
6 omezení projektu Nifty Project Management (s řešeními)
Nifty sice splňuje to, co slibuje, ale než se stane kompletním řešením, má před sebou ještě dlouhou cestu.
Pro projektového manažera chybí několik základních funkcí. Podívejme se na ně:
Problém č. 1: žádná vlastní automatizace
Nifty samozřejmě nabízí automatizaci, jako jsou automatizace stavu, opakující se úkoly, šablony projektů a další.
Ale neumožňují vám vytvořit si vlastní automatizaci.
Co když chcete zveřejnit komentář, když se změní stav nebo přiřazená osoba?
Musíte se řídit jejich automatizací.
Seznamte se s ClickUp. 👋
Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a spolupráci v rámci pracovních postupů, který používají malé, střední i velké podniky.
Řešení ClickUp: výkonné automatizace bez nutnosti programování
ClickUp je rájem automatizace. 🌈
Můžete si vybrat z mnoha předem připravených šablon nebo vytvořit vlastní automatizace. Chcete-li vytvořit automatizaci, nastavte kombinace, které vám pomohou automatizovat opakující se akce:
Zjistěte více o automatizovaném řízení projektů! 😊
Problém č. 2: chybí dashboard pro vizuální přehled
Aplikace pro řízení projektů bez dashboardů je jako Leonardo DiCaprio bez Oscara. To je neslýchané!
To je Nifty – nenabízí grafy. Někdy slovné zprávy nestačí. 🤷
Řešení ClickUp: vizuální a přehledné dashboardy
Právě v tomto případě vám pomůže užitečný nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp. Naše dashboardy jsou dokonalým řídicím centrem, které vám poskytuje přehled o lidech, projektech, úkolech, cílech... zkrátka o všem.
Můžete si dokonce přizpůsobit a vytvořit vlastní řídicí panel, abyste vizualizovali specifické potřeby svého týmu pomocí přizpůsobených widgetů.
Vlastní widgety vám umožňují vizualizovat vaše data ve formě:
- Výsečové grafy
- Výpočty
- Sloupcové grafy
- Portfolia
- A ještě více
Zobrazte si, jak probíhá práce ve vašem pracovním prostoru ClickUp, jakýmkoli způsobem chcete, pomocí přizpůsobitelných widgetů na ovládacím panelu.
Problém č. 3: žádné poznámky v PDF
Ačkoli se jedná o nástroj, který obsahuje předem připravené šablony projektů pro design, postrádá důležitou funkci, bez které se designérské týmy neobejdou.
Řešení ClickUp: kontrola PDF a anotace obrázků
Na rozdíl od Nifty a jiného robustního softwaru pro projektové řízení, ClickUp to promyslel. 💭
Od poskytování jasných značek na návrhových maketách až po zvýrazňování značek v právních smlouvách – korektury v ClickUp jsou pro to ideální.
Můžete snadno přidávat poznámky do souborů PDF a obrázků, dokonce na ně můžete psát komentáře. Díky tomu je ClickUp pohodlným centrem pro vzdálenou spolupráci designérských týmů.
Kdokoli může reagovat na vaše komentáře, nebo můžete použít přiřazené komentáře a centralizovat svůj systém zpětné vazby.
Vytvořte akční položku přímo v jakémkoli komentáři ClickUp.
Problém č. 4: chybí funkce pro správu nápadů
Člověk by si myslel, že řešení pro řízení projektů určené k podpoře vzdálené spolupráce a týmů bude mít funkce pro správu nápadů.
Ne! Špatná odpověď.
Nifty nemá rád vaše nápady, protože nemá funkci tabule ani myšlenkové mapy.
Řešení ClickUp: výkonné myšlenkové mapy
Ať už si myslíte cokoli, ClickUp je tu pro vás, stejně jako jeho myšlenkové mapy.
Nakreslete si své nápady, vytvořte solidní plán projektu nebo brainstormujte v režimu Blank.
V režimu Úkoly můžete dokonce organizovat a vytvářet pracovní postupy.
Rychle vytvářejte, upravujte a mazejte úkoly (a podúkoly) přímo z vašeho zobrazení.
Potřebujete pomoc s plánem projektu? Podívejte se, co je to plán projektu a jak ho vytvořit .
Problém č. 5: chybí nativní funkce tisku
Chce klient výtisk stránky s přehledem postupu projektu nebo Ganttův diagram? Pak máte problém. Nifty nemá nativní funkci tisku.
Nejprve si budete muset stáhnout zprávu nebo pořídit snímek obrazovky a poté jej oříznout, než jej uložíte jako obrázek.
Pak přichází tisk...
Vypadá to jako příliš velké úsilí na něco tak jednoduchého.
Možná si to neuvědomujete, ale tyto minuty strávené pořizováním snímků obrazovky a ořezáváním mohou v součtu znamenat několik zbytečně promarněných hodin.
Řešení ClickUp: nativní tisk v ClickUp
Vy, můj příteli, potřebujete jednoduchou nativní tiskovou funkci ClickUp.
Stačí otevřít úkol, kliknout na tři tečky… a vybrat ikonu tisku. 🖨️💕
Můžete také tisknout zobrazení seznamu, zobrazení tabule, úkoly a další.
Kliknutím na tři tečky zobrazíte další akce úkolu.
Problém č. 6: omezený bezplatný tarif
Bezplatný tarif Nifty nabízí pouze 2 projekty, což je pro malé týmy nebo startupy s nízkým rozpočtem poněkud zklamáním. Ceny tarifů začínají na 49 USD za měsíc.
Představte si, jak drahý musí být jejich obchodní nebo podnikový plán. Nápověda… je to tříciferná částka za měsíc.
Řešení ClickUp: Plán Free Forever
ClickUp nabízí bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí, který můžete používat NAVŽDY zdarma. Bez háčků.
Přesvědčte se sami:
- Plán Free Forever 100 MB úložného prostoru Neomezený počet úkolů Neomezený počet členů Dvoufaktorová autentizace Spolupracovní dokumenty Chat v reálném čase E-mail v ClickUp Kanban tabule Správa sprintů Nativní sledování času Nahrávání videa v aplikaci Podpora 24/7
Ale počkejte! To není vše.
Podívejte se na další funkce ClickUp, které dokazují, že je to lepší řešení než Nifty:
- Přizpůsobte si svůj pracovní postup pomocí vlastních stavů
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z našeho softwaru pomocí aplikace Email ClickApp.
- Sledujte práci svého týmu v reálném čase díky detekci spolupráce.
- Sledujte dobu trvání úkolů v ClickUp pomocí nativní funkce Time Tracking.
- Užijte si snadnou týmovou komunikaci díky komentářům a zobrazení chatu.
- Ušetřete čas na opakujících se úkolech díky opakovaným úkolům
- Zajistěte transparentní spolupráci s klienty díky veřejnému sdílení
- Stanovte si cíle a oslavujte milníky, abyste úspěšně dokončili seznam úkolů svého projektu.
- Integruje se s vaším oblíbeným softwarem, včetně Basecamp, Time Doctor, Slack atd.
- Chraňte citlivé informace a kontrolujte přístup pomocí oprávnění
- Nabízí mobilní aplikaci (iOS a Android) a desktopovou aplikaci (Windows, Mac a Linux).
Bonus: Podívejte se, jak si Nifty vede v porovnání s ClickUp!
Nifty není dost „šikovný“! 🤷
Nifty je slušný software pro řízení projektů s funkcemi pro správu úkolů a času.
Nejedná se však o zcela centralizované pracovní prostředí, protože postrádá vlastní automatizace, dashboardy, bezplatný tarif a DASHBOARDY! (Už jsme to říkali?)
Pokud chcete toto vše a ještě více, existuje pouze jedno řešení. ClickUp!
Jedná se o chytrý a výkonný software pro správu projektů, který je zároveň skutečně kolaborativním pracovním prostorem. Používejte jej ke sledování času, správě aktivních úkolů projektu, vytváření interních dokumentů, poskytování informací o projektu a mnohem více.
Jsme tu, abychom vám pomohli během celého životního cyklu vašeho projektu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a využijte „niftiest“ funkce pro správu více úspěšných projektů.