Získejte zpět svůj čas: 10 nejlepších nástrojů pro správu doručené pošty pro maximální efektivitu

Engineering Team
3. února 2025

Statistiky e-mailů uvádějí, že průměrný profesionál denně zpracovává 200 nepřečtených e-mailů a 120 nových zpráv, ale dokáže odpovědět pouze na 25 % z nich. ?

Ať už jste zakladatelem firmy, pracujete na dálku nebo se prostě jen snažíte znovu získat kontrolu nad svým digitálním životem, není pochyb o tom, že pro vědomé využívání svého času je nezbytná dovedná správa doručené pošty.

Nástroj pro správu doručené pošty vám pomůže zefektivnit čas při každodenní práci s e-maily. Namísto zoufalého prohrabávání se lavinou e-mailů můžete snadno a s chirurgickou přesností prioritizovat, odesílat, sledovat a organizovat své zprávy.

Výsledek? Zvýšení produktivity, díky kterému si budete klást otázku, jak jste bez těchto nástrojů vůbec mohli přežít. V rámci tohoto vzrušujícího úsilí o dobytí e-mailové džungle vám představujeme 10 nejpraktičtějších nástrojů pro správu doručené pošty!

Co je nástroj pro správu doručené pošty?

Nástroj pro správu doručené pošty je navržen tak, aby zjednodušil organizaci e-mailů a doručené pošty. Obsahuje funkce pro efektivní organizaci, odesílání, odpovídání a sledování e-mailů, což umožňuje efektivnější komunikaci s externími a interními zainteresovanými stranami, potenciálními zákazníky a zákazníky.

Mnoho aplikací a řešení pro správu e-mailů využívá umělou inteligenci a automatizační funkce, aby vaše interakce byly plynulejší, rychlejší a efektivnější. Můžete očekávat speciální nastavení pro zpracování velkého množství zpráv a rušivých oznámení, která je doprovázejí.

email-in-clickup
Propojte svůj e-mail s ClickUp, abyste mohli snadno třídit zprávy v seznamu úkolů a přiřazovat je členům svého týmu.

Stojí za zmínku, že tyto nástroje hrají velkou roli při snižování stresu týmů IT a zákaznické podpory, e-mailových marketérů a projektových manažerů, kteří jsou často zahlceni nevyřízenými e-maily a schůzkami po celý den.

Jaké základní funkce byste měli hledat v nástroji pro správu doručené pošty

Zde je seznam klíčových funkcí, které byste měli hledat v softwaru pro správu e-mailů:

  1. Prioritizace e-mailů: Nástroje pro správu e-mailů by měly automaticky prioritizovat e-maily na základě kritérií, jako je odesílatel, důležitost nebo klíčová slova, a to na přehledném ovládacím panelu.
  2. Automatizace a umělá inteligence: Hledejte možnosti automatizace úkolů, jako je filtrování spamu, inteligentní plánování a automatické odpovědi. Nejlepší nástroje pro správu e-mailů mohou mít funkce založené na umělé inteligenci pro psaní, odpovídání, shrnování a kontrolu jazyka a tónu zpráv.
  3. Integrace: Hladká integrace s vašimi stávajícími aplikacemi pro zvýšení produktivity, kalendáři a nástroji pro spolupráci je klíčová pro soudržný pracovní postup.
  4. Vyhledávací funkce: Robustní vyhledávací funkce s pokročilými filtry zjednodušuje proces vyhledávání konkrétních e-mailů v rozsáhlých archivech.
  5. Bezpečnost a soukromí: Upřednostňujte nástroje s účinnými bezpečnostními opatřeními, včetně šifrování, dvoufaktorového ověřování a ochrany před phishingem a malwarem, které zajistí bezpečnost vaší komunikace.
  6. Plánování a ovládání oznámení: Zaneprázdnění profesionálové obvykle požadují efektivní plánování e-mailů a schůzek s možností konfigurace oznámení.

10 nejlepších nástrojů pro správu doručené pošty

Zde je seznam 10 mimořádně efektivních softwarů pro správu doručené pošty a e-mailů, na které se můžete spolehnout a které revolučním způsobem změní váš přístup k e-mailům. Pokryli jsme celou řadu nástrojů určených pro různé oblasti práce, jako je zákaznický servis, marketing a podpora zaměstnanců. ?

1. ClickUp

Příklad e-mailové zprávy ClickUp AI Sales
ClickUp AI umožňuje prodejním týmům být při komunikaci sebevědomější díky kontrole, zkracování nebo navrhování textů e-mailů.

Pokud jste unaveni z toho, jak se snažíte zvládat více komunikačních kanálů, abyste udrželi své projekty na správné cestě, svěřte se all-in-one řešení pro správu e-mailových projektů od Clickup, které promění chaos v přehlednost! Tato platforma sjednocuje roztříštěné projektové a komunikační úkoly a vše vám dává na dosah ruky v jednom centralizovaném centru.

ClickUp je více než jen alternativa k e-mailu – je to revoluce v produktivitě. Rozlučte se s nepříjemným přepínáním mezi záložkami při správě e-mailů! Díky funkci Doručená pošta můžete propojit své e-mailové účty, jako jsou Gmail a Outlook, přímo s ClickUp.

Sloučte všechny své e-mailové konverzace do Úkolů a uvolněte si tak prostor ve svém dni. ClickUp vám pomůže:

  • Vytvářejte úkoly přímo ze své doručené pošty – ideální pro e-mailové marketingové kampaně, dotazy zákazníků nebo nastavení automatizovaných pracovních postupů.
  • Plánujte úkoly a schůzky na základě dostupnosti týmu (s integrovaným kalendářem)
  • Přizpůsobte si prioritní oznámení a připomenutí, abyste minimalizovali rušivé vlivy.
  • Připojte e-maily k vláknům úkolů, abyste udrželi komunikaci centralizovanou.
E-mail v ClickUp
Spravujte své e-maily a pracujte na jednom místě – posílejte a přijímejte e-maily kdekoli v ClickUp, vytvářejte úkoly z e-mailů, nastavujte automatizace, připojujte e-maily k libovolným úkolům a mnoho dalšího.

S ClickUp Automations získáte možnost automatizovat e-mailové akce, a to vše několika kliknutími. Převezměte kontrolu nad správou e-mailů zasíláním e-mailů potenciálním zákazníkům, aktualizací stavů a automatickým přiřazováním priorit a značek.

A tady je třešnička na dortu! ?

ClickUp AI je tu, aby ještě více zvýšil vaši efektivitu. Od shrnování poznámek z jednání po vytváření e-mailů s konkrétními pokyny pro použití – je to váš virtuální pomocník pro produktivitu. Použijte jej k vytváření jasných, stručných a poutavých e-mailů s předem strukturovaným formátováním, které osloví příjemce.

Pro ty, kteří zpracovávají rozsáhlé marketingové kampaně, použijte šablonu ClickUp Email Marketing Template, která zjednodušuje proces vytváření a odesílání e-mailů a sledování potenciálních zákazníků, čímž zajišťuje, že váš pipeline je vždy efektivní a vizuálně soudržný.

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

  • Noví uživatelé potřebují čas, aby prozkoumali všechny funkce
  • Neobsahuje vestavěnou funkci videohovorů, ale integruje se s oblíbenými nástroji, jako je Zoom.
  • Na rozdíl od některých jiných programů pro správu e-mailů v tomto seznamu neobsahuje tradiční funkce pro analýzu e-mailového marketingu.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Ohledně cen se obraťte na společnost.
  • ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

2. Hiver

Rozšíření Hiver pro Chrome
Zdroj: Hiver

Hiver je vynikající nástroj pro správu e-mailů, který zjednodušuje práci s e-maily a spolupráci v prostředí Gmailu a G Suite. Jeho rozšíření pro Chrome vám umožňuje přiřazovat e-maily, přidávat interní poznámky, nastavovat stavy, používat live chat a dokonce vyzkoušet hlasovou komunikaci s předplatným Aircall. ?️

Hiver promění Gmail v robustní pracovní centrum, které vám poskytne přehled o pracovním vytížení týmu a stavu dotazů v reálném čase. Převádějte e-maily na úkoly, které lze realizovat, a přiřazujte je členům týmu jediným kliknutím, a to vše z vašeho známého rozhraní Gmailu.

Tento software pro správu e-mailů vám poskytuje základní funkce pro správu e-mailových projektů, jako je organizace, stanovení priorit a efektivní vyhledávání, díky čemuž je odpovědnost za úkoly a produktivita týmu hračkou.

Nejlepší funkce Hiver

  • Integrace s Gmailem a sadou Google Workspace
  • Umožňuje převádět e-maily na akční, přiřaditelné úkoly
  • Přehled o stavu dotazů pro příchozí a odchozí zprávy v reálném čase
  • Rozšíření pro Chrome podporuje živý chat, zasílání zpráv přes WhatsApp a hlasovou komunikaci.

Omezení Hiver

  • Není možné přiřadit k e-mailu více než jednu osobu
  • Mobilní aplikace potřebuje vylepšení

Ceny Hiver

  • Lite: 15 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 39 $/měsíc na uživatele
  • Elite: 59 $/měsíc na uživatele

*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.

Hodnocení a recenze Hiver

  • G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)

3. Zendesk

Zendesk
Zdroj: Zendesk

Jako řešení zákaznické podpory zajišťuje Zendesk, že e-mailová komunikace zanechá na vašich klientech trvalý dojem. Díky funkcím, jako jsou předdefinované odpovědi, umožňují jeho softwarové nástroje pro správu e-mailů vašemu týmu podpory efektivně řešit běžné e-mailové problémy a zvýšit produktivitu.

Co však Zendesk skutečně odlišuje, je jeho výjimečná přizpůsobitelnost pro správu e-mailů. Můžete vytvářet přizpůsobené zprávy a vizualizace dat, abyste získali neocenitelné informace o výkonu vaší schránky, což vám pomůže zefektivnit procesy přijímání a odesílání e-mailů. To nejen zlepšuje efektivitu celého týmu při správě e-mailů, ale také postupem času zvyšuje spokojenost zákazníků. ?

Nástroje AI společnosti Zendesk dále vylepšují správu e-mailů tím, že přebírají klíčové úkoly, jako je třídění e-mailů a navrhování odpovědí.

Nejlepší funkce Zendesk

  • Integrace s CRM pro personalizované dotazy a interakce se zákazníky
  • Vlastní přehledy a vizualizace dat – ideální pro e-mailové marketingové kampaně a týmy zákaznického servisu
  • Automatizuje třídění e-mailů a návrhy odpovědí na příchozí e-maily
  • Zlepšuje zákaznickou zkušenost napříč všemi komunikačními kanály

Omezení Zendesk

  • Administrátorský panel by mohl být vylepšen
  • Podprůměrná funkce vyhledávání

Ceny Zendesk

  • Pro prodejní tým: 19 $/měsíc na uživatele Růst: 55 $/měsíc na uživatele Profesionální: 115 $/měsíc na uživatele
  • Tým: 19 $/měsíc na uživatele
  • Růst: 55 $/měsíc na uživatele
  • Professional: 115 $/měsíc na uživatele
  • Pro servisní tým: 55 $/měsíc na uživatele Růst: 89 $/měsíc na uživatele Profesionální: 115 $/měsíc na uživatele Podnik: Ceny na vyžádání
  • Tým: 55 $/měsíc na uživatele
  • Růst: 89 $/měsíc na uživatele
  • Professional: 115 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • Tým: 19 $/měsíc na uživatele
  • Růst: 55 $/měsíc na uživatele
  • Professional: 115 $/měsíc na uživatele
  • Tým: 55 $/měsíc na uživatele
  • Růst: 89 $/měsíc na uživatele
  • Professional: 115 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen

*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu a k dispozici je bezplatná zkušební verze.

Hodnocení a recenze Zendesk

  • G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)

4. Help Scout

Help Scout
Zdroj: Help Scout

Help Scout je navržen tak, aby bez námahy zefektivnil komunikaci se zákazníky v rámci sdílené schránky. Máte jednu e-mailovou adresu a jedno uživatelské přihlášení pouze pro sebe, ale uživatelé sdílené schránky mohou společně pracovat na e-mailech, které přicházejí na jednu adresu, například hello@ nebo info@.

Díky funkci Collision Detection nedochází k duplicitním odpovědím. V zásadě platí, že pokud jiný člen provede změny v konverzaci, zatímco uživatel píše odpověď, nástroj odpověď pozastaví a umožní uživateli zkontrolovat aktualizace.

Vizuální signály se zobrazují vždy, když se ostatní účastní stejné konverzace, ať už v zobrazení složky nebo přímo v konverzaci.

Nejlepší funkce Help Scout

  • Sdílená schránka, která centralizuje konverzace se zákazníky
  • Více než 75 klávesových zkratek pro vyšší efektivitu
  • K dispozici jsou zprávy v aplikaci
  • Detekce kolizí, která zabraňuje překrývání komunikace z příchozích e-mailů

Omezení Help Scout

  • Šablony by mohly být rozmanitější
  • Omezené možnosti reportování

Ceny Help Scout

  • Standard: 20 $/měsíc na uživatele
  • Plus: 40 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 65 $/měsíc na uživatele

*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.

Hodnocení a recenze Help Scout

  • G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)

5. Gmelius

Gmelius
Zdroj: Gmelius

Gmelius se hladce synchronizuje s Gmailem, Slackem, Trello a dalšími komunikačními nástroji a zajišťuje tak spolupráci v reálném čase napříč vaším pracovním prostorem. Sjednoťte interní a externí konverzace pomocí funkcí, jako jsou sdílené schránky, štítky a projektové tabule.

Tento software zjednodušuje proces plánování schůzek díky plánovači schůzek Gmailu. Můžete sdílet svou dostupnost v kalendáři, posílat dotazníky nebo připomenutí před schůzkou a hladce integrovat svůj oblíbený nástroj pro videokonference.

Mezi další funkce zaměřené na produktivitu patří e-mailové sekvence, šablony a interní poznámky. Tento nástroj umožňuje používat šablony Gmailu nebo úryvky e-mailů jediným kliknutím přímo v okně pro psaní e-mailů. Můžete si dokonce vytvořit úložiště e-mailů s připravenými odpověďmi, přehledně kategorizovaných pro snadné vyhledávání.

Nejlepší funkce Gmelius

  • Synchronizace v reálném čase pro plánování
  • Sdílené schránky s označováním
  • Možnost přidávat k e-mailům interní poznámky
  • E-mailové sekvence pro automatizované a strukturované zasílání e-mailů
  • Integrovaný vyhledávač e-mailů

Omezení Gmelius

  • Někteří uživatelé požadují školicí materiály k používání platformy
  • Nelze přiřadit úkoly více než jedné osobě

Ceny Gmelius

  • Flex: od 15 $/měsíc (pro až pět uživatelů)
  • Growth: 24 $/měsíc na uživatele (roční fakturace)
  • Pro: 36 $/měsíc na uživatele (roční fakturace)

Hodnocení a recenze Gmelius

  • G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)

6. Front

Front
Zdroj: Front

Front se pyšní řadou funkcí pro správu e-mailů, které vám pomohou rozšířit vaše podnikání a zároveň zachovat osobní přístup k vašim klientům. Každá konverzace je obohacena o historii zákazníka a relevantní data, což usnadňuje přizpůsobenou a efektivní komunikaci.

Tento nástroj nabízí užitečné funkce pro správu e-mailů, jako jsou automatizované pracovní postupy pro přiřazování zpráv, eskalaci a odpovědi. Funkce pro spolupráci umožňují vašemu servisnímu týmu efektivně spravovat dotazy, přičemž členové týmu mohou snadno komentovat e-maily, sdílet koncepty a posílat si zprávy v rámci sdíleného pracovního prostoru Front.

Front se integruje s různými aplikacemi třetích stran, včetně Facebooku, Twitteru a WhatsApp, aby zefektivnil vaše e-mailové a komunikační pracovní postupy. ?

Nejlepší funkce Front

  • Poskytuje údaje o historii zákazníků pro kontextové konverzace
  • Automatizuje přiřazování zpráv, eskalaci a odpovědi
  • Zvládá různé komunikační kanály
  • Více než 60 integrací

Omezení aplikace Front

  • Podle některých uživatelů je třeba vylepšit funkci kalendáře.
  • Mohly by mít lepší správcovské funkce

Ceny Front

  • Starter: 19 $/měsíc za jedno místo
  • Růst: 59 $/měsíc za jedno místo
  • Rozsah: 99 $/měsíc za jedno místo
  • Premier: 229 $/měsíc za jedno místo

*Všechny ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.

Hodnocení a recenze Front

  • G2: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)

7. Superhuman

Superhuman
Zdroj: Superhuman

Na rozdíl od ostatních platforem na našem seznamu se Superhuman zaměřuje výhradně na poskytování efektivního e-mailového klienta pro uživatele Gmailu a Google Workspace na platformách Mac a Windows.

Tento klient splňující normu SOC-2 je velmi užitečný pro globální týmy, protože umožňuje vytvářet události v kalendáři v jakémkoli časovém pásmu! S Superhuman AI můžete rychle a přesně zrychlit řadu úkolů, ať už jde o vylepšování zpráv nebo odesílání okamžitých odpovědí.

Platforma se pyšní šikovnými klávesovými zkratkami pro úkoly, jako je spuštění ovládacího centra a výběr konverzací. Obsahuje také funkce odložení a připomenutí, které vám pomohou udržet pořádek a přehled ve vaší super schránce. ?

Nejlepší funkce Superhuman

  • Přehledný a efektivní e-mailový klient
  • Automatické třídění e-mailů pomocí umělé inteligence
  • Praktické připomenutí následných kroků
  • Navigační klávesové zkratky

Nadlidské omezení

  • Omezené možnosti formátování odpovědi
  • Mobilní aplikace by mohla být vylepšena

Nadlidské ceny

  • Starter: 25 $/měsíc na uživatele
  • Growth: 25 $/měsíc na uživatele (minimálně pro pět uživatelů)
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu a nabízejí bezplatnou zkušební verzi.

Nadlidské hodnocení a recenze

  • G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)

8. Brevo

Brevo Dashboard
Zdroj: Brevo

Brevo nabízí řadu marketingových a CRM nástrojů pokrývajících více komunikačních kanálů, včetně e-mailu, SMS a živého chatu. Díky jeho funkcím pro e-mailový marketing můžete vytvářet vizuálně atraktivní e-mailové kampaně a snadno je distribuovat širokému publiku.

Tato platforma vám umožňuje spravovat neomezený počet kontaktů a nabízí automatickou segmentaci kontaktů na základě chování, zájmů a dalších atributů. ?

Brevo také pomáhá s transakčními e-maily, jako jsou resetování hesel, potvrzení objednávek a aktualizace o zaslání zásilky. Celkově poskytuje přehledný dashboard, který vám pomůže sledovat a optimalizovat vaše e-mailové kampaně pro větší efektivitu.

Nejlepší funkce Brevo

  • Určeno pro e-mailové marketéry
  • Neomezený počet kontaktů zdarma
  • Inteligentní segmentace potenciálních zákazníků pro e-mailové marketingové kampaně
  • Dashboard pro monitorování a optimalizaci kampaní
  • Podporuje transakční e-mailování

Omezení Breva

  • Omezená zákaznická podpora
  • Neuspokojivá nabídka šablon

Ceny Brevo

  • Navždy zdarma
  • Starter: od 22 $/měsíc
  • Business: od 58 $/měsíc
  • BrevoPlus: Kontaktujte nás ohledně cen

*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu a placené tarify nabízejí bezplatnou zkušební verzi.

Hodnocení a recenze Brevo

  • G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)

9. Missive

Missive
Zdroj: Missive

Missive je aplikace pro spolupráci v doručené poště a chat, která byla navržena tak, aby zlepšila týmovou práci v oblasti e-mailové komunikace. Usnadňuje plynulou spolupráci tím, že vám umožňuje přiřazovat konverzace konkrétním členům týmu nebo týmům, vytvářet pracovní postupy, spravovat úkoly a používat štítky pro efektivní organizaci doručené pošty. ?

Missive také poskytuje základní nástroje pro správu e-mailů, jako je odložení, podpora více účtů a robustní filtry. Odlišuje se však pokročilou sadou nástrojů pro spolupráci, která zahrnuje chat, týmové schránky, společné psaní, úkoly, kalendáře, aktualizace stavu a další.

Aby se snížilo zahlcení e-maily v rámci celého týmu, platforma nabízí automatizaci prostřednictvím pravidel, umožňuje sdílení předdefinovaných odpovědí a slučování souvisejících konverzací, čímž se snižuje přetížení zprávami.

Nejlepší funkce aplikace Missive

  • Umožňuje vkládání interních komentářů do e-mailů
  • Interní chatovací místnosti pro komunikaci týmu v reálném čase
  • Snadné sdílení předdefinovaných odpovědí a šablon
  • Slučuje související konverzace do jednoho vlákna

Omezení zpráv

  • Omezené možnosti vyhledávání v rámci bezplatného tarifu
  • Mohlo by se hodit více zdrojů pro zaškolení nových zaměstnanců

Ceny Missive

  • Navždy zdarma
  • Starter: 14 $/měsíc na uživatele
  • Produktivní: 18 $/měsíc na uživatele
  • Business: 26 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Missive

  • G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (více než 50 recenzí)

10. SaneBox

Nástroj pro správu e-mailů
Zdroj: SaneBox

Na rozdíl od mnoha nástrojů pro správu e-mailů, které jsou určeny pro firmy a týmy pracující s velkým objemem e-mailů, je SaneBox navržen s ohledem na běžné uživatele. Využívá umělou inteligenci k automatickému třídění e-mailů do různých složek, což vám umožní znovu se soustředit a snížit nepořádek ve vaší schránce.

Tento nástroj funguje jako užitečný pomocník pro správu doručené pošty, který se neustále přizpůsobuje vašim zvykům a preferencím. Sanebox se připojí k vašemu e-mailovému účtu a vytvoří specializované složky, jako je SaneLater pro rušivé e-maily, SaneNews pro zpravodaje a SaneCC pro e-maily s kopiemi. Skvělé, že?

Krása SaneBoxu spočívá v jeho hladké integraci s vaší stávající e-mailovou službou, díky čemuž nemusíte ovládat novou aplikaci. ?

Nejlepší funkce SaneBoxu

  • Automaticky třídí e-maily do složek
  • Asistence AI
  • Integrace s vaší stávající e-mailovou službou
  • Vlastní složky pro personalizaci e-mailové komunikace a organizaci

Omezení SaneBoxu

  • Chybí pokyny k použití mnoha funkcí
  • Navigace na ovládacím panelu by mohla být vylepšena.

Ceny SaneBox

  • Snack: 7 $/měsíc
  • Oběd: 12 $/měsíc
  • Večeře: 36 $/měsíc

Hodnocení a recenze SaneBox

  • G2: 4,9/5 (více než 170 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)

Dosáhněte harmonie v e-mailové komunikaci s nejlepším nástrojem pro správu doručené pošty

Ať už pracujete samostatně nebo v týmu, nástroje pro správu doručené pošty vám pomohou udržet si po celý den duševní rovnováhu a produktivitu. Možnosti, o kterých jsme hovořili, vám pomohou rozloučit se s e-mailovým vyhořením a přivítat lépe organizovanou a efektivnější doručenou poštu. ?

Není snadné se rozhodnout? Vyzkoušejte ClickUp a dosáhněte harmonické komunikace jako nikdy předtím. Díky promyšleným funkcím umělé inteligence a produktivity a skvělým integracím může být právě tím chybějícím článkem, který potřebujete, abyste komunikovali jako profesionálové!

