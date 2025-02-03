Získejte zpět svůj čas: 10 nejlepších nástrojů pro správu doručené pošty pro maximální efektivitu

Statistiky e-mailů uvádějí, že průměrný profesionál denně zpracovává 200 nepřečtených e-mailů a 120 nových zpráv, ale dokáže odpovědět pouze na 25 % z nich. ?
Ať už jste zakladatelem firmy, pracujete na dálku nebo se prostě jen snažíte znovu získat kontrolu nad svým digitálním životem, není pochyb o tom, že pro vědomé využívání svého času je nezbytná dovedná správa doručené pošty.
Nástroj pro správu doručené pošty vám pomůže zefektivnit čas při každodenní práci s e-maily. Namísto zoufalého prohrabávání se lavinou e-mailů můžete snadno a s chirurgickou přesností prioritizovat, odesílat, sledovat a organizovat své zprávy.
Výsledek? Zvýšení produktivity, díky kterému si budete klást otázku, jak jste bez těchto nástrojů vůbec mohli přežít. V rámci tohoto vzrušujícího úsilí o dobytí e-mailové džungle vám představujeme 10 nejpraktičtějších nástrojů pro správu doručené pošty!
Co je nástroj pro správu doručené pošty?
Nástroj pro správu doručené pošty je navržen tak, aby zjednodušil organizaci e-mailů a doručené pošty. Obsahuje funkce pro efektivní organizaci, odesílání, odpovídání a sledování e-mailů, což umožňuje efektivnější komunikaci s externími a interními zainteresovanými stranami, potenciálními zákazníky a zákazníky.
Mnoho aplikací a řešení pro správu e-mailů využívá umělou inteligenci a automatizační funkce, aby vaše interakce byly plynulejší, rychlejší a efektivnější. Můžete očekávat speciální nastavení pro zpracování velkého množství zpráv a rušivých oznámení, která je doprovázejí.
Stojí za zmínku, že tyto nástroje hrají velkou roli při snižování stresu týmů IT a zákaznické podpory, e-mailových marketérů a projektových manažerů, kteří jsou často zahlceni nevyřízenými e-maily a schůzkami po celý den.
Jaké základní funkce byste měli hledat v nástroji pro správu doručené pošty
Zde je seznam klíčových funkcí, které byste měli hledat v softwaru pro správu e-mailů:
- Prioritizace e-mailů: Nástroje pro správu e-mailů by měly automaticky prioritizovat e-maily na základě kritérií, jako je odesílatel, důležitost nebo klíčová slova, a to na přehledném ovládacím panelu.
- Automatizace a umělá inteligence: Hledejte možnosti automatizace úkolů, jako je filtrování spamu, inteligentní plánování a automatické odpovědi. Nejlepší nástroje pro správu e-mailů mohou mít funkce založené na umělé inteligenci pro psaní, odpovídání, shrnování a kontrolu jazyka a tónu zpráv.
- Integrace: Hladká integrace s vašimi stávajícími aplikacemi pro zvýšení produktivity, kalendáři a nástroji pro spolupráci je klíčová pro soudržný pracovní postup.
- Vyhledávací funkce: Robustní vyhledávací funkce s pokročilými filtry zjednodušuje proces vyhledávání konkrétních e-mailů v rozsáhlých archivech.
- Bezpečnost a soukromí: Upřednostňujte nástroje s účinnými bezpečnostními opatřeními, včetně šifrování, dvoufaktorového ověřování a ochrany před phishingem a malwarem, které zajistí bezpečnost vaší komunikace.
- Plánování a ovládání oznámení: Zaneprázdnění profesionálové obvykle požadují efektivní plánování e-mailů a schůzek s možností konfigurace oznámení.
10 nejlepších nástrojů pro správu doručené pošty
Zde je seznam 10 mimořádně efektivních softwarů pro správu doručené pošty a e-mailů, na které se můžete spolehnout a které revolučním způsobem změní váš přístup k e-mailům. Pokryli jsme celou řadu nástrojů určených pro různé oblasti práce, jako je zákaznický servis, marketing a podpora zaměstnanců. ?
1. ClickUp
Pokud jste unaveni z toho, jak se snažíte zvládat více komunikačních kanálů, abyste udrželi své projekty na správné cestě, svěřte se all-in-one řešení pro správu e-mailových projektů od Clickup, které promění chaos v přehlednost! Tato platforma sjednocuje roztříštěné projektové a komunikační úkoly a vše vám dává na dosah ruky v jednom centralizovaném centru.
ClickUp je více než jen alternativa k e-mailu – je to revoluce v produktivitě. Rozlučte se s nepříjemným přepínáním mezi záložkami při správě e-mailů! Díky funkci Doručená pošta můžete propojit své e-mailové účty, jako jsou Gmail a Outlook, přímo s ClickUp.
Sloučte všechny své e-mailové konverzace do Úkolů a uvolněte si tak prostor ve svém dni. ClickUp vám pomůže:
- Vytvářejte úkoly přímo ze své doručené pošty – ideální pro e-mailové marketingové kampaně, dotazy zákazníků nebo nastavení automatizovaných pracovních postupů.
- Plánujte úkoly a schůzky na základě dostupnosti týmu (s integrovaným kalendářem)
- Přizpůsobte si prioritní oznámení a připomenutí, abyste minimalizovali rušivé vlivy.
- Připojte e-maily k vláknům úkolů, abyste udrželi komunikaci centralizovanou.
S ClickUp Automations získáte možnost automatizovat e-mailové akce, a to vše několika kliknutími. Převezměte kontrolu nad správou e-mailů zasíláním e-mailů potenciálním zákazníkům, aktualizací stavů a automatickým přiřazováním priorit a značek.
A tady je třešnička na dortu! ?
ClickUp AI je tu, aby ještě více zvýšil vaši efektivitu. Od shrnování poznámek z jednání po vytváření e-mailů s konkrétními pokyny pro použití – je to váš virtuální pomocník pro produktivitu. Použijte jej k vytváření jasných, stručných a poutavých e-mailů s předem strukturovaným formátováním, které osloví příjemce.
Pro ty, kteří zpracovávají rozsáhlé marketingové kampaně, použijte šablonu ClickUp Email Marketing Template, která zjednodušuje proces vytváření a odesílání e-mailů a sledování potenciálních zákazníků, čímž zajišťuje, že váš pipeline je vždy efektivní a vizuálně soudržný.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa úkolů v e-mailech a centralizovaná komunikace
- Přizpůsobitelné automatizační akce pro zasílání e-mailů
- Zvýšená efektivita díky e-mailovým šablonám a uloženým odpovědím
- Hladké propojení s jinými poskytovateli e-mailových služeb
- Asistent pro psaní s umělou inteligencí pro úkoly, jako je shrnování a vytváření e-mailů
- Snížení přepínání mezi kontexty díky odpovídání na oznámení přímo z doručené pošty
- Hladký import e-mailů
- Snadné vyhledávání a možnosti filtrování
- Robustní protokoly zabezpečení a ochrany soukromí
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé potřebují čas, aby prozkoumali všechny funkce
- Neobsahuje vestavěnou funkci videohovorů, ale integruje se s oblíbenými nástroji, jako je Zoom.
- Na rozdíl od některých jiných programů pro správu e-mailů v tomto seznamu neobsahuje tradiční funkce pro analýzu e-mailového marketingu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen se obraťte na společnost.
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Hiver
Hiver je vynikající nástroj pro správu e-mailů, který zjednodušuje práci s e-maily a spolupráci v prostředí Gmailu a G Suite. Jeho rozšíření pro Chrome vám umožňuje přiřazovat e-maily, přidávat interní poznámky, nastavovat stavy, používat live chat a dokonce vyzkoušet hlasovou komunikaci s předplatným Aircall. ?️
Hiver promění Gmail v robustní pracovní centrum, které vám poskytne přehled o pracovním vytížení týmu a stavu dotazů v reálném čase. Převádějte e-maily na úkoly, které lze realizovat, a přiřazujte je členům týmu jediným kliknutím, a to vše z vašeho známého rozhraní Gmailu.
Tento software pro správu e-mailů vám poskytuje základní funkce pro správu e-mailových projektů, jako je organizace, stanovení priorit a efektivní vyhledávání, díky čemuž je odpovědnost za úkoly a produktivita týmu hračkou.
Nejlepší funkce Hiver
- Integrace s Gmailem a sadou Google Workspace
- Umožňuje převádět e-maily na akční, přiřaditelné úkoly
- Přehled o stavu dotazů pro příchozí a odchozí zprávy v reálném čase
- Rozšíření pro Chrome podporuje živý chat, zasílání zpráv přes WhatsApp a hlasovou komunikaci.
Omezení Hiver
- Není možné přiřadit k e-mailu více než jednu osobu
- Mobilní aplikace potřebuje vylepšení
Ceny Hiver
- Lite: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Elite: 59 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Hiver
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
3. Zendesk
Jako řešení zákaznické podpory zajišťuje Zendesk, že e-mailová komunikace zanechá na vašich klientech trvalý dojem. Díky funkcím, jako jsou předdefinované odpovědi, umožňují jeho softwarové nástroje pro správu e-mailů vašemu týmu podpory efektivně řešit běžné e-mailové problémy a zvýšit produktivitu.
Co však Zendesk skutečně odlišuje, je jeho výjimečná přizpůsobitelnost pro správu e-mailů. Můžete vytvářet přizpůsobené zprávy a vizualizace dat, abyste získali neocenitelné informace o výkonu vaší schránky, což vám pomůže zefektivnit procesy přijímání a odesílání e-mailů. To nejen zlepšuje efektivitu celého týmu při správě e-mailů, ale také postupem času zvyšuje spokojenost zákazníků. ?
Nástroje AI společnosti Zendesk dále vylepšují správu e-mailů tím, že přebírají klíčové úkoly, jako je třídění e-mailů a navrhování odpovědí.
Nejlepší funkce Zendesk
- Integrace s CRM pro personalizované dotazy a interakce se zákazníky
- Vlastní přehledy a vizualizace dat – ideální pro e-mailové marketingové kampaně a týmy zákaznického servisu
- Automatizuje třídění e-mailů a návrhy odpovědí na příchozí e-maily
- Zlepšuje zákaznickou zkušenost napříč všemi komunikačními kanály
Omezení Zendesk
- Administrátorský panel by mohl být vylepšen
- Podprůměrná funkce vyhledávání
Ceny Zendesk
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu a k dispozici je bezplatná zkušební verze.
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
4. Help Scout
Help Scout je navržen tak, aby bez námahy zefektivnil komunikaci se zákazníky v rámci sdílené schránky. Máte jednu e-mailovou adresu a jedno uživatelské přihlášení pouze pro sebe, ale uživatelé sdílené schránky mohou společně pracovat na e-mailech, které přicházejí na jednu adresu, například hello@ nebo info@.
Díky funkci Collision Detection nedochází k duplicitním odpovědím. V zásadě platí, že pokud jiný člen provede změny v konverzaci, zatímco uživatel píše odpověď, nástroj odpověď pozastaví a umožní uživateli zkontrolovat aktualizace.
Vizuální signály se zobrazují vždy, když se ostatní účastní stejné konverzace, ať už v zobrazení složky nebo přímo v konverzaci.
Nejlepší funkce Help Scout
- Sdílená schránka, která centralizuje konverzace se zákazníky
- Více než 75 klávesových zkratek pro vyšší efektivitu
- K dispozici jsou zprávy v aplikaci
- Detekce kolizí, která zabraňuje překrývání komunikace z příchozích e-mailů
Omezení Help Scout
- Šablony by mohly být rozmanitější
- Omezené možnosti reportování
Ceny Help Scout
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Plus: 40 $/měsíc na uživatele
- Pro: 65 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
5. Gmelius
Gmelius se hladce synchronizuje s Gmailem, Slackem, Trello a dalšími komunikačními nástroji a zajišťuje tak spolupráci v reálném čase napříč vaším pracovním prostorem. Sjednoťte interní a externí konverzace pomocí funkcí, jako jsou sdílené schránky, štítky a projektové tabule.
Tento software zjednodušuje proces plánování schůzek díky plánovači schůzek Gmailu. Můžete sdílet svou dostupnost v kalendáři, posílat dotazníky nebo připomenutí před schůzkou a hladce integrovat svůj oblíbený nástroj pro videokonference.
Mezi další funkce zaměřené na produktivitu patří e-mailové sekvence, šablony a interní poznámky. Tento nástroj umožňuje používat šablony Gmailu nebo úryvky e-mailů jediným kliknutím přímo v okně pro psaní e-mailů. Můžete si dokonce vytvořit úložiště e-mailů s připravenými odpověďmi, přehledně kategorizovaných pro snadné vyhledávání.
Nejlepší funkce Gmelius
- Synchronizace v reálném čase pro plánování
- Sdílené schránky s označováním
- Možnost přidávat k e-mailům interní poznámky
- E-mailové sekvence pro automatizované a strukturované zasílání e-mailů
- Integrovaný vyhledávač e-mailů
Omezení Gmelius
- Někteří uživatelé požadují školicí materiály k používání platformy
- Nelze přiřadit úkoly více než jedné osobě
Ceny Gmelius
- Flex: od 15 $/měsíc (pro až pět uživatelů)
- Growth: 24 $/měsíc na uživatele (roční fakturace)
- Pro: 36 $/měsíc na uživatele (roční fakturace)
Hodnocení a recenze Gmelius
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
6. Front
Front se pyšní řadou funkcí pro správu e-mailů, které vám pomohou rozšířit vaše podnikání a zároveň zachovat osobní přístup k vašim klientům. Každá konverzace je obohacena o historii zákazníka a relevantní data, což usnadňuje přizpůsobenou a efektivní komunikaci.
Tento nástroj nabízí užitečné funkce pro správu e-mailů, jako jsou automatizované pracovní postupy pro přiřazování zpráv, eskalaci a odpovědi. Funkce pro spolupráci umožňují vašemu servisnímu týmu efektivně spravovat dotazy, přičemž členové týmu mohou snadno komentovat e-maily, sdílet koncepty a posílat si zprávy v rámci sdíleného pracovního prostoru Front.
Front se integruje s různými aplikacemi třetích stran, včetně Facebooku, Twitteru a WhatsApp, aby zefektivnil vaše e-mailové a komunikační pracovní postupy. ?
Nejlepší funkce Front
- Poskytuje údaje o historii zákazníků pro kontextové konverzace
- Automatizuje přiřazování zpráv, eskalaci a odpovědi
- Zvládá různé komunikační kanály
- Více než 60 integrací
Omezení aplikace Front
- Podle některých uživatelů je třeba vylepšit funkci kalendáře.
- Mohly by mít lepší správcovské funkce
Ceny Front
- Starter: 19 $/měsíc za jedno místo
- Růst: 59 $/měsíc za jedno místo
- Rozsah: 99 $/měsíc za jedno místo
- Premier: 229 $/měsíc za jedno místo
*Všechny ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Front
- G2: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
7. Superhuman
Na rozdíl od ostatních platforem na našem seznamu se Superhuman zaměřuje výhradně na poskytování efektivního e-mailového klienta pro uživatele Gmailu a Google Workspace na platformách Mac a Windows.
Tento klient splňující normu SOC-2 je velmi užitečný pro globální týmy, protože umožňuje vytvářet události v kalendáři v jakémkoli časovém pásmu! S Superhuman AI můžete rychle a přesně zrychlit řadu úkolů, ať už jde o vylepšování zpráv nebo odesílání okamžitých odpovědí.
Platforma se pyšní šikovnými klávesovými zkratkami pro úkoly, jako je spuštění ovládacího centra a výběr konverzací. Obsahuje také funkce odložení a připomenutí, které vám pomohou udržet pořádek a přehled ve vaší super schránce. ?
Nejlepší funkce Superhuman
- Přehledný a efektivní e-mailový klient
- Automatické třídění e-mailů pomocí umělé inteligence
- Praktické připomenutí následných kroků
- Navigační klávesové zkratky
Nadlidské omezení
- Omezené možnosti formátování odpovědi
- Mobilní aplikace by mohla být vylepšena
Nadlidské ceny
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Growth: 25 $/měsíc na uživatele (minimálně pro pět uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu a nabízejí bezplatnou zkušební verzi.
Nadlidské hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (10+ recenzí)
8. Brevo
Brevo nabízí řadu marketingových a CRM nástrojů pokrývajících více komunikačních kanálů, včetně e-mailu, SMS a živého chatu. Díky jeho funkcím pro e-mailový marketing můžete vytvářet vizuálně atraktivní e-mailové kampaně a snadno je distribuovat širokému publiku.
Tato platforma vám umožňuje spravovat neomezený počet kontaktů a nabízí automatickou segmentaci kontaktů na základě chování, zájmů a dalších atributů. ?
Brevo také pomáhá s transakčními e-maily, jako jsou resetování hesel, potvrzení objednávek a aktualizace o zaslání zásilky. Celkově poskytuje přehledný dashboard, který vám pomůže sledovat a optimalizovat vaše e-mailové kampaně pro větší efektivitu.
Nejlepší funkce Brevo
- Určeno pro e-mailové marketéry
- Neomezený počet kontaktů zdarma
- Inteligentní segmentace potenciálních zákazníků pro e-mailové marketingové kampaně
- Dashboard pro monitorování a optimalizaci kampaní
- Podporuje transakční e-mailování
Omezení Breva
- Omezená zákaznická podpora
- Neuspokojivá nabídka šablon
Ceny Brevo
- Navždy zdarma
- Starter: od 22 $/měsíc
- Business: od 58 $/měsíc
- BrevoPlus: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu a placené tarify nabízejí bezplatnou zkušební verzi.
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
9. Missive
Missive je aplikace pro spolupráci v doručené poště a chat, která byla navržena tak, aby zlepšila týmovou práci v oblasti e-mailové komunikace. Usnadňuje plynulou spolupráci tím, že vám umožňuje přiřazovat konverzace konkrétním členům týmu nebo týmům, vytvářet pracovní postupy, spravovat úkoly a používat štítky pro efektivní organizaci doručené pošty. ?
Missive také poskytuje základní nástroje pro správu e-mailů, jako je odložení, podpora více účtů a robustní filtry. Odlišuje se však pokročilou sadou nástrojů pro spolupráci, která zahrnuje chat, týmové schránky, společné psaní, úkoly, kalendáře, aktualizace stavu a další.
Aby se snížilo zahlcení e-maily v rámci celého týmu, platforma nabízí automatizaci prostřednictvím pravidel, umožňuje sdílení předdefinovaných odpovědí a slučování souvisejících konverzací, čímž se snižuje přetížení zprávami.
Nejlepší funkce aplikace Missive
- Umožňuje vkládání interních komentářů do e-mailů
- Interní chatovací místnosti pro komunikaci týmu v reálném čase
- Snadné sdílení předdefinovaných odpovědí a šablon
- Slučuje související konverzace do jednoho vlákna
Omezení zpráv
- Omezené možnosti vyhledávání v rámci bezplatného tarifu
- Mohlo by se hodit více zdrojů pro zaškolení nových zaměstnanců
Ceny Missive
- Navždy zdarma
- Starter: 14 $/měsíc na uživatele
- Produktivní: 18 $/měsíc na uživatele
- Business: 26 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Missive
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
10. SaneBox
Na rozdíl od mnoha nástrojů pro správu e-mailů, které jsou určeny pro firmy a týmy pracující s velkým objemem e-mailů, je SaneBox navržen s ohledem na běžné uživatele. Využívá umělou inteligenci k automatickému třídění e-mailů do různých složek, což vám umožní znovu se soustředit a snížit nepořádek ve vaší schránce.
Tento nástroj funguje jako užitečný pomocník pro správu doručené pošty, který se neustále přizpůsobuje vašim zvykům a preferencím. Sanebox se připojí k vašemu e-mailovému účtu a vytvoří specializované složky, jako je SaneLater pro rušivé e-maily, SaneNews pro zpravodaje a SaneCC pro e-maily s kopiemi. Skvělé, že?
Krása SaneBoxu spočívá v jeho hladké integraci s vaší stávající e-mailovou službou, díky čemuž nemusíte ovládat novou aplikaci. ?
Nejlepší funkce SaneBoxu
- Automaticky třídí e-maily do složek
- Asistence AI
- Integrace s vaší stávající e-mailovou službou
- Vlastní složky pro personalizaci e-mailové komunikace a organizaci
Omezení SaneBoxu
- Chybí pokyny k použití mnoha funkcí
- Navigace na ovládacím panelu by mohla být vylepšena.
Ceny SaneBox
- Snack: 7 $/měsíc
- Oběd: 12 $/měsíc
- Večeře: 36 $/měsíc
Hodnocení a recenze SaneBox
- G2: 4,9/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
Dosáhněte harmonie v e-mailové komunikaci s nejlepším nástrojem pro správu doručené pošty
Ať už pracujete samostatně nebo v týmu, nástroje pro správu doručené pošty vám pomohou udržet si po celý den duševní rovnováhu a produktivitu. Možnosti, o kterých jsme hovořili, vám pomohou rozloučit se s e-mailovým vyhořením a přivítat lépe organizovanou a efektivnější doručenou poštu. ?
Není snadné se rozhodnout? Vyzkoušejte ClickUp a dosáhněte harmonické komunikace jako nikdy předtím. Díky promyšleným funkcím umělé inteligence a produktivity a skvělým integracím může být právě tím chybějícím článkem, který potřebujete, abyste komunikovali jako profesionálové!