10 nejlepších konkurentů a alternativ Superhuman pro správu e-mailů v roce 2025

Pokud čtete tento článek, pravděpodobně patříte do jedné ze dvou skupin: buď se topíte v e-mailech, nebo používáte elegantní e-mailovou aplikaci Superhuman.
Pokud je to první případ, čeká vás příjemné překvapení: 10 špičkových e-mailových nástrojů navržených tak, aby vám ulehčily čtení a odpovídání na e-maily.
A pokud patříte do druhé skupiny a máte pocit, že Superhuman nesplnil vaše očekávání, čtěte dál.
Existuje několik alternativ, které můžete vyzkoušet.
Potřebujete chytrý nástroj pro správu e-mailů, který vám pomůže udržet pořádek ve vaší e-mailové schránce. Tento průvodce se podrobně zabývá alternativami k Superhuman, které nabízejí skvělé funkce přizpůsobené vašim potřebám, rozpočtu a pracovnímu postupu.
Co byste měli hledat v alternativách k Superhuman?
Vyberte si e-mailového klienta, který zvýší vaši produktivitu. Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:
- Rychlost a efektivita: Hledejte bleskurychlé rozhraní s intuitivními klávesovými zkratkami pro psaní, odesílání a organizování e-mailů.
- Funkce pro organizaci: Vyberte si alternativu, která vám pomůže udržet poštovní schránku přehlednou díky robustním funkcím pro označování, štítkování a vyhledávání.
- Spolupráce: Hledejte funkce, jako je přeposílání e-mailů, sdílené doručené pošty a funkce komentářů, které jsou neocenitelné pro velké i malé týmy.
- Integrace: Zajistěte, aby byl systém propojen s vašimi oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou platformy pro správu projektů nebo kalendáře.
Důkladným vyhodnocením těchto funkcí si můžete vybrat nejvhodnější alternativu k Superhuman, která splňuje vaše požadavky na správu e-mailů.
10 nejlepších konkurentů a alternativ Superhuman
Seznamte se s šampiony, kteří mohou konkurovat schopnostem Superhuman a každý z nich nabízí jedinečnou kombinaci funkcí a vlastností:
1. Canary Mail
Canary Mail nabízí robustní bezpečnostní funkce, jako je šifrování a ochrana proti zneužití identity, uživatelsky přívětivé rozhraní a užitečné funkce umělé inteligence pro správu e-mailového prohlížeče.
Ve srovnání s aplikací Superhuman, která upřednostňuje rychlost a efektivitu, nabízí silnou rovnováhu mezi bezpečností a funkčností.
Nejlepší funkce Canary Mail
- Automatizujte nudné úkoly, jako je plánování e-mailů, sledování a odesílání personalizovaných pozdravů pomocí AI.
- Blokujte rušivé vlivy tím, že upřednostníte důležité e-maily a ostatní ztlumíte.
- Spojte všechny své e-mailové účty do jednoho přehledného zobrazení.
Omezení Canary Mail
- Někteří uživatelé hlásí občasné chyby v AI asistentovi.
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
Ceny Canary Mail
- Zdarma
- Pro: 49 $/uživatel za rok
- Enterprise: 100 $/uživatel za rok
Hodnocení a recenze Canary Mail
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
2. BlueMail
BlueMail nabízí potenciálně dostupnější alternativu k prémiovým cenám Superhuman. Jeho sada funkcí je určena širšímu spektru uživatelů, zejména těm, kteří možná nepotřebují laserové zaměření na rychlost, které nabízí e-mail Superhuman.
Využívá ChatGPT k zefektivnění vaší produktivity a pracovního postupu při práci s e-maily. Inteligentně také posouvá vaše příchozí e-maily, aby dorazily okamžitě, čímž šetří váš drahocenný čas.
Nejlepší funkce BlueMail
- Přístup ke kalendáři a plánování událostí přímo z BlueMail
- Spojte e-maily ze všech svých účtů a zobrazte je v jednotných složkách pro rychlý přehled.
- Spravujte svou doručenou poštu podle odesílatele a skupiny dynamicky a chytře.
- Zálohujte, obnovujte a bezpečně přenášejte své účty a nastavení mezi všemi svými zařízeními.
Omezení BlueMail
- V některých operacích (například při vyhledávání) má Bluemail tendenci využívat velké množství CPU a RAM.
- S rostoucím počtem e-mailů a účtů se systém zpomaluje, je pomalý a má problémy se synchronizací.
Ceny BlueMail
- Standard: Zdarma
- Bluemail Plus: 5 $/uživatel za měsíc
- Business Pro: 10 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze BlueMail
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
3. Airmail
Airmail nabízí širší škálu funkcí než Superhuman. Je speciálně navržen pro zařízení Apple a dobře funguje s iOS, macOS a watchOS.
Osloví uživatele, kteří potřebují více než jen rychlost a funkce nad rámec základní správy e-mailů, které Superhuman e-mail postrádá.
Jeho inteligentní doručená pošta automaticky třídí vaše e-maily a odfiltruje propagační zprávy a nepořádek. Tím se nejdůležitější zprávy dostanou do popředí a pomohou vám udržet přehled o tom, co skutečně vyžaduje vaši pozornost.
Nejlepší funkce Airmailu
- Prohlédněte si všechny e-maily ve všech svých doručených poštách najednou díky funkci sjednocené doručené pošty.
- Naplánujte si, aby vaše e-maily dorazily do schránky příjemce v ten správný čas.
- Přiřaďte barvy pro rychlou identifikaci e-mailových účtů a přizpůsobte si zobrazení v seznamu zpráv.
- Sdílejte dokumenty nebo dokonce text z jiných aplikací ve vašem zařízení do Airmailu a snadno vytvářejte e-maily.
Omezení Airmailu
- Chybí integrace s kalendářem
- Někdy se vlákna zamotají a při pokusu o smazání jedné zprávy se smaže celé vlákno.
Ceny Airmail
- Základní verze: zdarma
- Pro: 2,99 $/uživatel za měsíc (včetně 3denní bezplatné zkušební verze)
Hodnocení a recenze Airmail
- G2: 3,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (nedostatek recenzí)
4. Postbox
Postbox se pyšní širší kompatibilitou s různými e-mailovými službami, zatímco Superhuman má určitá omezení.
Postbox také podporuje gesta pro uživatele macOS s trackpadem nebo jiným zařízením, které podporuje multitouch gesta.
Nejlepší funkce Postboxu
- Ukládejte zprávy zadáním názvu cílové složky do rychlé lišty.
- Přesuňte zprávy z doručené pošty do speciální archivní složky kliknutím na tlačítko Archivovat na panelu nástrojů.
- Vytvořte filtry pro jednotlivé účty nebo globálně pro všechny účty a spusťte je automaticky, ručně nebo pravidelně.
Omezení aplikace Postbox
- Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek vyžadují vylepšení.
- Příliš mnoho složek a štítků může vést k vytvoření několika systémů nevyžádané pošty, které ve výchozím nastavení nefungují správně.
Ceny Postboxu
- 30denní zkušební verze: zdarma
- Doživotní licence Postbox: 49 $
Hodnocení a recenze Postboxu
- G2: 3,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. eM Client
eM Client nabízí širší škálu funkcí ve srovnání s jednoduššími e-mailovými klienty. Kromě e-mailů poskytuje také komplexní sadu nástrojů pro správu kalendáře a úkolů.
Podporuje také výkonné organizační nástroje, jako jsou pravidla a vyhledávání na straně serveru, což jsou funkce, které Superhuman nenabízí.
Nejlepší funkce eM Client
- Vyhledávejte konkrétní e-maily pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů, které zahrnují přílohy, kontaktní informace a obsah příloh.
- Přizpůsobte si rozhraní podle svých představ pomocí různých motivů, rozvržení a možností oznámení.
- Integrujte oblíbené chatovací služby, jako jsou WhatsApp a Telegram, pro centralizovanou komunikaci.
Omezení eM Client
- Mírně strmější křivka učení, zejména pro netechnické uživatele.
- Někteří uživatelé hlásili občasné zpomalení výkonu, zejména na starších počítačích.
Ceny eM Client
- Zdarma
- Pro: 31,17 $ za zařízení (jednorázová platba)
- Business Pro: 148 $ za 12 měsíců na zařízení (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze eM Client
- G2: 4,0/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Spark
Spark nabízí zcela bezplatnou alternativu k předplacenému modelu Superhuman. I když mu možná chybí některé pokročilé funkce Superhuman, může být vynikající volbou pro uživatele, kteří dbají na svůj rozpočet.
Nejlepší funkce Sparku
- Archivujte, odkládejte nebo mazejte e-maily jednoduchým gestem, čímž ušetříte čas a zefektivníte správu e-mailů.
- Spolupracujte s kolegy na návrzích e-mailů a vytvářejte opakovaně použitelné šablony pro často používané zprávy, čímž ušetříte čas a zajistíte konzistentnost.
- Naplánujte odeslání e-mailů na konkrétní čas, aby vaše zprávy dorazily v optimální chvíli nebo když jste mimo kancelář.
Omezení Sparku
- Někteří uživatelé hlásili občasné chyby nebo výpadky výkonu, zejména po aktualizacích.
- Spark má možná menší flexibilitu přizpůsobení ve srovnání s některými jinými e-mailovými klienty.
Ceny Spark
- Zdarma
- Premium Individual: 4,99 $/uživatel za měsíc
- Premium Teams: 6,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Spark
- G2: 3,7/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
7. Mailspring
Mailspring je bezplatný, lehký e-mailový klient s verzemi pro všechny hlavní platformy, zatímco Superhuman nabízí širší škálu pokročilých funkcí a výjimečnou podporu za prémiovou cenu.
Výjimečnou funkcí aplikace Mailspring je možnost překládat e-maily z angličtiny do různých jazyků přímo z konceptu.
Nejlepší funkce Mailspring
- Překládejte zprávy napsané v angličtině do španělštiny, ruštiny, čínštiny, francouzštiny a němčiny – přímo ve vašem konceptu.
- Sledujte odkazy a aktivitu, abyste dostali upozornění, jakmile kontakty přečtou vaše zprávy.
- Vytvořte si knihovnu přizpůsobitelných e-mailů pomocí šablon pro rychlé odpovědi.
Omezení Mailspring
- Někdy se některé e-maily automaticky přesouvají do jiných složek.
- Opakující se problémy se synchronizací
Ceny Mailspring
- Zdarma
- Mailspring Pro: 8 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Mailspring
- G2: 3,8/5 (18+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (nedostatek recenzí)
8. Mailbird
Stejně jako Spark je Mailbird bezplatná aplikace pro správu e-mailů s uživatelsky přívětivým rozhraním. Může to být dobrá volba pro uživatele, kteří upřednostňují cenovou dostupnost a příjemné uživatelské prostředí před přístupem Superhuman zaměřeným na rychlost.
Nejlepší funkce Mailbirdu
- Přizpůsobte si pozadí výběrem obrázků
- Pomocí ChatGPT můžete během několika sekund generovat přirozeně znějící e-maily, které vypadají jako od člověka.
- Najděte jakoukoli přílohu ve své doručené poště pomocí výkonné vyhledávací funkce.
- E-maily ve vašem rodném jazyce díky rostoucímu seznamu podporovaných jazyků
Omezení Mailbirdu
- Problémy s přidáváním obrázků do e-mailů
- Postrádá efektivní automatizační funkce
Ceny Mailbirdu
- Zdarma
- Standardní roční: 2,28 $/uživatel za měsíc
- Roční předplatné Premium: 4,03 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Mailbirdu
- G2: 3,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
9. Front
Front je přizpůsoben pro týmovou spolupráci a vyniká funkcemi, jako jsou sdílené doručené pošty a týmové funkce.
Tento operační systém je ideální pro uživatele, kteří spravují e-mailovou komunikaci v rámci týmu, zatímco Superhuman je zaměřen spíše na efektivitu jednotlivých uživatelů.
Nejlepší funkce Front
- Spravujte sdílené doručené pošty pro všechny kanály na jednom místě
- Organizujte, směrujte a řešte komunikaci ve velkém měřítku pomocí umělé inteligence.
- Eskalujte nevyřešené konverzace svému týmu, aby bylo možné rychleji reagovat prostřednictvím chatu nebo e-mailu.
Omezení Front
- Hledání starých zpráv, archivace a import kontaktů může být pro některé uživatele obtížné.
- Pro uživatele, kteří přecházejí z programu jako Outlook, je zde určitá náročnost na učení a chvíli trvá, než si zvyknou na širokou škálu funkcí.
Ceny Front
- Starter: 29 $/místo za měsíc
- Růst: 79 $/místo za měsíc
- Cena: 99 $/uživatel za měsíc (k dispozici pouze jako roční předplatné)
- Premier: 229 $/místo za měsíc (k dispozici pouze jako roční plán)
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
10. Mailman
Mailman nabízí zcela odlišný přístup ve srovnání s desktopovou aplikací Superhuman. Může to být dobrá volba, pokud dáváte přednost webovému řešení.
Funguje jako e-mailový firewall, který se integruje s vašimi oblíbenými e-mailovými aplikacemi. Můžete tak blokovat časové úseky pro soustředěnou práci a eliminovat rušivé vlivy ze své e-mailové schránky.
Nejlepší funkce Mailmanu
- Přednastavte si časy „Nerušit“ pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a čas bez e-mailů, kdy se můžete plně soustředit.
- Nastavte Mailman tak, aby spravoval váš mailing list a doručoval e-maily v hodinových intervalech, několikrát denně.
- Blokujte nedůležité e-maily a vyberte si, jak chcete v budoucnu zacházet s jednotlivými odesílateli.
- Přidejte důležité odesílatele, domény nebo klíčová slova do seznamu VIP, aby obešli filtry a vy vždy viděli to, co potřebujete.
Omezení Mailmanu
- Vyhledávací mechanismus nemusí vždy fungovat správně.
- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, musíte data zadávat ručně.
Ceny Mailman
- 21denní zkušební verze zdarma
- Standard: 10 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Mailman
- G2: 4,6/5 (11+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro správu e-mailů
K uspokojení svých e-mailových potřeb nemusíte vždy potřebovat specializovaný software pro správu e-mailů. Výkonné nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, mohou také nabídnout robustní funkce integrace e-mailů.
Takové komplexní řešení také usnadňuje sledování postupu práce prostřednictvím e-mailových aktualizací a dalších prostředků.
Podívejme se na ně blíže.
Představte si, že odpovídáte na e-maily v kontextu projektu, přiřazujete úkoly přímo z konverzací a sledujete termíny s laserovým zaměřením.
To je síla správy e-mailových projektů ClickUp!
ClickUp Integrations promění nepořádek v e-mailech na super sílu pro spolupráci. Dokonale se integruje s oblíbenými e-mailovými službami, jako jsou Gmail a Outlook, a umožňuje vám spravovat e-maily v intuitivním rozhraní.
ClickUp Brain a jeho funkce umělé inteligence mohou automatizovat úkoly, jako je plánování e-mailů, sledování, oznámení a inteligentní odpovědi, a dále tak organizovat váš pracovní postup.
ClickUp nabízí bezplatný tarif pro osobní použití. Poskytuje například cenově dostupnou možnost pro jednotlivce, kteří spravují e-maily společně se svými projekty pomocí několika kliknutí a jediné softwarové sady.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úkoly na základě e-mailů od zákazníků, ticketů, chyb a dalších položek.
- Přidávejte přílohy, propojujte e-maily s úkoly a označujte členy svého týmu, aby byla komunikace přehledná a praktická.
- Odesílejte e-maily na základě vlastních polí, odeslaných formulářů nebo událostí úkolů v ClickUp.
- Integrujte jakýkoli e-mailový účet z Gmailu, Outlooku, Office 365 nebo IMAP.
Omezení ClickUp
- Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Výběr správné platformy pro správu e-mailů
Výběr správného e-mailového klienta pro podnikání může být náročný, ale pečlivým zvážením můžete najít ten, který vám bude perfektně vyhovovat.
ClickUp vyniká jako vynikající řešení, které vám umožní udržet veškerou komunikaci a spolupráci na jednom centralizovaném místě.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.