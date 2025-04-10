ClickUp blog

10 nejlepších konkurentů a alternativ Superhuman pro správu e-mailů v roce 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
10. dubna 2025

Pokud čtete tento článek, pravděpodobně patříte do jedné ze dvou skupin: buď se topíte v e-mailech, nebo používáte elegantní e-mailovou aplikaci Superhuman.

Pokud je to první případ, čeká vás příjemné překvapení: 10 špičkových e-mailových nástrojů navržených tak, aby vám ulehčily čtení a odpovídání na e-maily.

A pokud patříte do druhé skupiny a máte pocit, že Superhuman nesplnil vaše očekávání, čtěte dál.

Existuje několik alternativ, které můžete vyzkoušet.

Potřebujete chytrý nástroj pro správu e-mailů, který vám pomůže udržet pořádek ve vaší e-mailové schránce. Tento průvodce se podrobně zabývá alternativami k Superhuman, které nabízejí skvělé funkce přizpůsobené vašim potřebám, rozpočtu a pracovnímu postupu.

Co byste měli hledat v alternativách k Superhuman?

Vyberte si e-mailového klienta, který zvýší vaši produktivitu. Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:

  • Rychlost a efektivita: Hledejte bleskurychlé rozhraní s intuitivními klávesovými zkratkami pro psaní, odesílání a organizování e-mailů.
  • Funkce pro organizaci: Vyberte si alternativu, která vám pomůže udržet poštovní schránku přehlednou díky robustním funkcím pro označování, štítkování a vyhledávání.
  • Spolupráce: Hledejte funkce, jako je přeposílání e-mailů, sdílené doručené pošty a funkce komentářů, které jsou neocenitelné pro velké i malé týmy.
  • Integrace: Zajistěte, aby byl systém propojen s vašimi oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou platformy pro správu projektů nebo kalendáře.

Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro testování e-mailů, které přinášejí výsledky

Důkladným vyhodnocením těchto funkcí si můžete vybrat nejvhodnější alternativu k Superhuman, která splňuje vaše požadavky na správu e-mailů.

10 nejlepších konkurentů a alternativ Superhuman

Seznamte se s šampiony, kteří mohou konkurovat schopnostem Superhuman a každý z nich nabízí jedinečnou kombinaci funkcí a vlastností:

1. Canary Mail

Canary Mail
prostřednictvím Canary Mail

Canary Mail nabízí robustní bezpečnostní funkce, jako je šifrování a ochrana proti zneužití identity, uživatelsky přívětivé rozhraní a užitečné funkce umělé inteligence pro správu e-mailového prohlížeče.

Ve srovnání s aplikací Superhuman, která upřednostňuje rychlost a efektivitu, nabízí silnou rovnováhu mezi bezpečností a funkčností.

Nejlepší funkce Canary Mail

  • Automatizujte nudné úkoly, jako je plánování e-mailů, sledování a odesílání personalizovaných pozdravů pomocí AI.
  • Blokujte rušivé vlivy tím, že upřednostníte důležité e-maily a ostatní ztlumíte.
  • Spojte všechny své e-mailové účty do jednoho přehledného zobrazení.

Omezení Canary Mail

  • Někteří uživatelé hlásí občasné chyby v AI asistentovi.
  • Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.

Ceny Canary Mail

  • Zdarma
  • Pro: 49 $/uživatel za rok
  • Enterprise: 100 $/uživatel za rok

Hodnocení a recenze Canary Mail

  • G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

2. BlueMail

Bluemail
prostřednictvím Bluemail

BlueMail nabízí potenciálně dostupnější alternativu k prémiovým cenám Superhuman. Jeho sada funkcí je určena širšímu spektru uživatelů, zejména těm, kteří možná nepotřebují laserové zaměření na rychlost, které nabízí e-mail Superhuman.

Využívá ChatGPT k zefektivnění vaší produktivity a pracovního postupu při práci s e-maily. Inteligentně také posouvá vaše příchozí e-maily, aby dorazily okamžitě, čímž šetří váš drahocenný čas.

Nejlepší funkce BlueMail

  • Přístup ke kalendáři a plánování událostí přímo z BlueMail
  • Spojte e-maily ze všech svých účtů a zobrazte je v jednotných složkách pro rychlý přehled.
  • Spravujte svou doručenou poštu podle odesílatele a skupiny dynamicky a chytře.
  • Zálohujte, obnovujte a bezpečně přenášejte své účty a nastavení mezi všemi svými zařízeními.

Omezení BlueMail

  • V některých operacích (například při vyhledávání) má Bluemail tendenci využívat velké množství CPU a RAM.
  • S rostoucím počtem e-mailů a účtů se systém zpomaluje, je pomalý a má problémy se synchronizací.

Ceny BlueMail

  • Standard: Zdarma
  • Bluemail Plus: 5 $/uživatel za měsíc
  • Business Pro: 10 $/uživatel za měsíc

Hodnocení a recenze BlueMail

  • G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)

Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro správu doručené pošty pro maximální efektivitu

3. Airmail

Airmail
prostřednictvím Airmail

Airmail nabízí širší škálu funkcí než Superhuman. Je speciálně navržen pro zařízení Apple a dobře funguje s iOS, macOS a watchOS.

Osloví uživatele, kteří potřebují více než jen rychlost a funkce nad rámec základní správy e-mailů, které Superhuman e-mail postrádá.

Jeho inteligentní doručená pošta automaticky třídí vaše e-maily a odfiltruje propagační zprávy a nepořádek. Tím se nejdůležitější zprávy dostanou do popředí a pomohou vám udržet přehled o tom, co skutečně vyžaduje vaši pozornost.

Nejlepší funkce Airmailu

  • Prohlédněte si všechny e-maily ve všech svých doručených poštách najednou díky funkci sjednocené doručené pošty.
  • Naplánujte si, aby vaše e-maily dorazily do schránky příjemce v ten správný čas.
  • Přiřaďte barvy pro rychlou identifikaci e-mailových účtů a přizpůsobte si zobrazení v seznamu zpráv.
  • Sdílejte dokumenty nebo dokonce text z jiných aplikací ve vašem zařízení do Airmailu a snadno vytvářejte e-maily.

Omezení Airmailu

  • Chybí integrace s kalendářem
  • Někdy se vlákna zamotají a při pokusu o smazání jedné zprávy se smaže celé vlákno.

Ceny Airmail

  • Základní verze: zdarma
  • Pro: 2,99 $/uživatel za měsíc (včetně 3denní bezplatné zkušební verze)

Hodnocení a recenze Airmail

  • G2: 3,6/5 (více než 20 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (nedostatek recenzí)

4. Postbox

Postbox
prostřednictvím Postboxu

Postbox se pyšní širší kompatibilitou s různými e-mailovými službami, zatímco Superhuman má určitá omezení.

Postbox také podporuje gesta pro uživatele macOS s trackpadem nebo jiným zařízením, které podporuje multitouch gesta.

Nejlepší funkce Postboxu

  • Ukládejte zprávy zadáním názvu cílové složky do rychlé lišty.
  • Přesuňte zprávy z doručené pošty do speciální archivní složky kliknutím na tlačítko Archivovat na panelu nástrojů.
  • Vytvořte filtry pro jednotlivé účty nebo globálně pro všechny účty a spusťte je automaticky, ručně nebo pravidelně.

Omezení aplikace Postbox

  • Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek vyžadují vylepšení.
  • Příliš mnoho složek a štítků může vést k vytvoření několika systémů nevyžádané pošty, které ve výchozím nastavení nefungují správně.

Ceny Postboxu

  • 30denní zkušební verze: zdarma
  • Doživotní licence Postbox: 49 $

Hodnocení a recenze Postboxu

  • G2: 3,5/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

5. eM Client

eM Client
prostřednictvím eM Client

eM Client nabízí širší škálu funkcí ve srovnání s jednoduššími e-mailovými klienty. Kromě e-mailů poskytuje také komplexní sadu nástrojů pro správu kalendáře a úkolů.

Podporuje také výkonné organizační nástroje, jako jsou pravidla a vyhledávání na straně serveru, což jsou funkce, které Superhuman nenabízí.

Nejlepší funkce eM Client

  • Vyhledávejte konkrétní e-maily pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů, které zahrnují přílohy, kontaktní informace a obsah příloh.
  • Přizpůsobte si rozhraní podle svých představ pomocí různých motivů, rozvržení a možností oznámení.
  • Integrujte oblíbené chatovací služby, jako jsou WhatsApp a Telegram, pro centralizovanou komunikaci.

Omezení eM Client

  • Mírně strmější křivka učení, zejména pro netechnické uživatele.
  • Někteří uživatelé hlásili občasné zpomalení výkonu, zejména na starších počítačích.

Ceny eM Client

  • Zdarma
  • Pro: 31,17 $ za zařízení (jednorázová platba)
  • Business Pro: 148 $ za 12 měsíců na zařízení (jednorázová platba)

Hodnocení a recenze eM Client

  • G2: 4,0/5 (více než 50 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

6. Spark

Spark
prostřednictvím Spark

Spark nabízí zcela bezplatnou alternativu k předplacenému modelu Superhuman. I když mu možná chybí některé pokročilé funkce Superhuman, může být vynikající volbou pro uživatele, kteří dbají na svůj rozpočet.

Nejlepší funkce Sparku

  • Archivujte, odkládejte nebo mazejte e-maily jednoduchým gestem, čímž ušetříte čas a zefektivníte správu e-mailů.
  • Spolupracujte s kolegy na návrzích e-mailů a vytvářejte opakovaně použitelné šablony pro často používané zprávy, čímž ušetříte čas a zajistíte konzistentnost.
  • Naplánujte odeslání e-mailů na konkrétní čas, aby vaše zprávy dorazily v optimální chvíli nebo když jste mimo kancelář.

Omezení Sparku

  • Někteří uživatelé hlásili občasné chyby nebo výpadky výkonu, zejména po aktualizacích.
  • Spark má možná menší flexibilitu přizpůsobení ve srovnání s některými jinými e-mailovými klienty.

Ceny Spark

  • Zdarma
  • Premium Individual: 4,99 $/uživatel za měsíc
  • Premium Teams: 6,99 $/uživatel za měsíc

Hodnocení a recenze Spark

  • G2: 3,7/5 (nedostatek recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 15 recenzí)

7. Mailspring

Mailspring
prostřednictvím Mailspring

Mailspring je bezplatný, lehký e-mailový klient s verzemi pro všechny hlavní platformy, zatímco Superhuman nabízí širší škálu pokročilých funkcí a výjimečnou podporu za prémiovou cenu.

Výjimečnou funkcí aplikace Mailspring je možnost překládat e-maily z angličtiny do různých jazyků přímo z konceptu.

Nejlepší funkce Mailspring

  • Překládejte zprávy napsané v angličtině do španělštiny, ruštiny, čínštiny, francouzštiny a němčiny – přímo ve vašem konceptu.
  • Sledujte odkazy a aktivitu, abyste dostali upozornění, jakmile kontakty přečtou vaše zprávy.
  • Vytvořte si knihovnu přizpůsobitelných e-mailů pomocí šablon pro rychlé odpovědi.

Přečtěte si také: Jak vytvořit šablony e-mailů v Gmailu

Omezení Mailspring

  • Někdy se některé e-maily automaticky přesouvají do jiných složek.
  • Opakující se problémy se synchronizací

Ceny Mailspring

  • Zdarma
  • Mailspring Pro: 8 $ měsíčně

Hodnocení a recenze Mailspring

  • G2: 3,8/5 (18+ recenzí)
  • Capterra: 5/5 (nedostatek recenzí)

8. Mailbird

Mailbird
prostřednictvím Mailbird

Stejně jako Spark je Mailbird bezplatná aplikace pro správu e-mailů s uživatelsky přívětivým rozhraním. Může to být dobrá volba pro uživatele, kteří upřednostňují cenovou dostupnost a příjemné uživatelské prostředí před přístupem Superhuman zaměřeným na rychlost.

Nejlepší funkce Mailbirdu

  • Přizpůsobte si pozadí výběrem obrázků
  • Pomocí ChatGPT můžete během několika sekund generovat přirozeně znějící e-maily, které vypadají jako od člověka.
  • Najděte jakoukoli přílohu ve své doručené poště pomocí výkonné vyhledávací funkce.
  • E-maily ve vašem rodném jazyce díky rostoucímu seznamu podporovaných jazyků

Omezení Mailbirdu

  • Problémy s přidáváním obrázků do e-mailů
  • Postrádá efektivní automatizační funkce

Ceny Mailbirdu

  • Zdarma
  • Standardní roční: 2,28 $/uživatel za měsíc
  • Roční předplatné Premium: 4,03 $/uživatel za měsíc

Hodnocení a recenze Mailbirdu

  • G2: 3,7/5 (90+ recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)

9. Front

Front
prostřednictvím Front

Front je přizpůsoben pro týmovou spolupráci a vyniká funkcemi, jako jsou sdílené doručené pošty a týmové funkce.

Tento operační systém je ideální pro uživatele, kteří spravují e-mailovou komunikaci v rámci týmu, zatímco Superhuman je zaměřen spíše na efektivitu jednotlivých uživatelů.

Nejlepší funkce Front

  • Spravujte sdílené doručené pošty pro všechny kanály na jednom místě
  • Organizujte, směrujte a řešte komunikaci ve velkém měřítku pomocí umělé inteligence.
  • Eskalujte nevyřešené konverzace svému týmu, aby bylo možné rychleji reagovat prostřednictvím chatu nebo e-mailu.

Omezení Front

  • Hledání starých zpráv, archivace a import kontaktů může být pro některé uživatele obtížné.
  • Pro uživatele, kteří přecházejí z programu jako Outlook, je zde určitá náročnost na učení a chvíli trvá, než si zvyknou na širokou škálu funkcí.

Ceny Front

  • Starter: 29 $/místo za měsíc
  • Růst: 79 $/místo za měsíc
  • Cena: 99 $/uživatel za měsíc (k dispozici pouze jako roční předplatné)
  • Premier: 229 $/místo za měsíc (k dispozici pouze jako roční plán)

Hodnocení a recenze

  • G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)

Přečtěte si také: Jak vytvořit šablony e-mailů v Outlooku

10. Mailman

Mailman
prostřednictvím Mailman

Mailman nabízí zcela odlišný přístup ve srovnání s desktopovou aplikací Superhuman. Může to být dobrá volba, pokud dáváte přednost webovému řešení.

Funguje jako e-mailový firewall, který se integruje s vašimi oblíbenými e-mailovými aplikacemi. Můžete tak blokovat časové úseky pro soustředěnou práci a eliminovat rušivé vlivy ze své e-mailové schránky.

Nejlepší funkce Mailmanu

  • Přednastavte si časy „Nerušit“ pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a čas bez e-mailů, kdy se můžete plně soustředit.
  • Nastavte Mailman tak, aby spravoval váš mailing list a doručoval e-maily v hodinových intervalech, několikrát denně.
  • Blokujte nedůležité e-maily a vyberte si, jak chcete v budoucnu zacházet s jednotlivými odesílateli.
  • Přidejte důležité odesílatele, domény nebo klíčová slova do seznamu VIP, aby obešli filtry a vy vždy viděli to, co potřebujete.

Omezení Mailmanu

  • Vyhledávací mechanismus nemusí vždy fungovat správně.
  • Abyste dosáhli nejlepších výsledků, musíte data zadávat ručně.

Ceny Mailman

  • 21denní zkušební verze zdarma
  • Standard: 10 $ měsíčně

Hodnocení a recenze Mailman

  • G2: 4,6/5 (11+ recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Další nástroje pro správu e-mailů

K uspokojení svých e-mailových potřeb nemusíte vždy potřebovat specializovaný software pro správu e-mailů. Výkonné nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, mohou také nabídnout robustní funkce integrace e-mailů.

Takové komplexní řešení také usnadňuje sledování postupu práce prostřednictvím e-mailových aktualizací a dalších prostředků.

Podívejme se na ně blíže.

Představte si, že odpovídáte na e-maily v kontextu projektu, přiřazujete úkoly přímo z konverzací a sledujete termíny s laserovým zaměřením.

To je síla správy e-mailových projektů ClickUp!

Integrace ClickUp
Odesílejte zprávy a publikujte odpovědi přímo z ClickUp.

ClickUp Integrations promění nepořádek v e-mailech na super sílu pro spolupráci. Dokonale se integruje s oblíbenými e-mailovými službami, jako jsou Gmail a Outlook, a umožňuje vám spravovat e-maily v intuitivním rozhraní.

ClickUp Brain a jeho funkce umělé inteligence mohou automatizovat úkoly, jako je plánování e-mailů, sledování, oznámení a inteligentní odpovědi, a dále tak organizovat váš pracovní postup.

ClickUp Brain
Spravujte e-maily a kalendář pomocí ClickUp Brain

ClickUp nabízí bezplatný tarif pro osobní použití. Poskytuje například cenově dostupnou možnost pro jednotlivce, kteří spravují e-maily společně se svými projekty pomocí několika kliknutí a jediné softwarové sady.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vytvářejte úkoly na základě e-mailů od zákazníků, ticketů, chyb a dalších položek.
  • Přidávejte přílohy, propojujte e-maily s úkoly a označujte členy svého týmu, aby byla komunikace přehledná a praktická.
  • Odesílejte e-maily na základě vlastních polí, odeslaných formulářů nebo událostí úkolů v ClickUp.
  • Integrujte jakýkoli e-mailový účet z Gmailu, Outlooku, Office 365 nebo IMAP.

Omezení ClickUp

  • Někteří noví uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
  • Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)

Přečtěte si také: 10 účinných strategií pro správu e-mailů, které zvýší vaši produktivitu

Výběr správné platformy pro správu e-mailů

Výběr správného e-mailového klienta pro podnikání může být náročný, ale pečlivým zvážením můžete najít ten, který vám bude perfektně vyhovovat.

ClickUp vyniká jako vynikající řešení, které vám umožní udržet veškerou komunikaci a spolupráci na jednom centralizovaném místě.

Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp