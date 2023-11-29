Rozlučte se s rozptýlením: 10 způsobů, jak trénovat svůj mozek a zvládnout hlubokou práci

Otázka k zamyšlení: Kolik času z vašeho pracovního dne zabírají e-maily, schůzky a otravné rozptýlení? Pokud nejste na svou odpověď hrdí, je pravděpodobné, že vám zbývá jen málo prostoru pro hlubokou, soustředěnou práci.
Neschopnost soustředěné práce může ovlivnit váš výkon a brzdit kariérní růst, ať už pracujete v kanceláři nebo z domova. Ale s lákadlem multitaskingu nebo kultury „shonu/zaneprázdněnosti“ v mainstreamových kruzích je často ohrožena schopnost člověka udržet soustředění.
Vezměme si například Cal Newport, autora bestselleru Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World (Hluboká práce: Pravidla pro soustředěný úspěch v rozptýleném světě). Zatímco mnoho pracovníků dřelo o víkendech, on získal doktorát na MIT a vydal čtyři knihy a četné akademické články, a to vše při odchodu z práce v 17:30.
Jeho příběh, ve kterém se snaží skloubit svou roli profesora informatiky na Georgetownské univerzitě, manžela a otce tří dětí, je důkazem síly hluboké práce.
Je jasné, že Newport přišel na něco, co může změnit náš přístup k práci i osobnímu životu. V tomto článku se budeme zabývat 10 zdravými návyky, které bychom měli přijmout, abychom se zbavili rozptýlení a vstoupili do nové éry soustředění a produktivity. 🌻
Co je to hluboká práce a jak ovlivňuje produktivitu?
Newport ve svých studiích zastává teorii, že skutečné produktivity lze dosáhnout odpojením se od všech komunikačních nástrojů a soustředěním se na nepřerušovanou práci po delší dobu každý den – to je pro vás hluboká práce.
I když z praktického hlediska možná nebudete moci zcela vyhnout týmové komunikaci (například e-mailům nebo schůzkám), cílem je usilovat o kontinuální pracovní sezení bez rušivých vlivů trvající 60–90 minut.
Naproti tomu Newport označuje jako povrchní práci úkoly, které nejsou kognitivně náročné a lze je vykonávat bez většího soustředění. Tyto činnosti, které se vyznačují logistickou a rutinní povahou, vytvářejí „zaneprázdněnost“ bez větší námahy a lze je snadno opakovat.
Dnes již dosažení excelence nezávisí na povrchních, mělkých snahách. Aby zůstali konkurenceschopní a vybudovali si působivé profesionální nebo kreativní portfolio, musí jednotlivci rychle pochopit složité koncepty a aplikovat své znalosti k vytvoření výjimečné práce.
Naštěstí je účinnost hluboké práce a její schopnost posunout vás vpřed ve škole nebo kariéře podložena vědeckými poznatky. Tento typ práce vyžaduje vysokou kognitivní přítomnost, která vytváří nervové cesty ve vašem mozku, díky čemuž jste postupem času schopnější řešit složité úkoly vyžadující kritické myšlení a řešení problémů.
4 život měnící výhody hluboké práce ve vašem profesním i osobním životě
Hluboká práce je vysoce efektivní přístup z několika přesvědčivých důvodů – pojďme se na to podívat hlouběji :
- Ovládněte neustálé rozptýlení: Studie ukazují, že po přerušení může trvat více než 20 minut, než znovu získáte plnou koncentraci a tempo. Hluboká práce vám pomáhá eliminovat nebo minimalizovat vnější rozptýlení, jako jsou sociální sítě, e-maily a náhodná zábava. Jelikož se plně ponoříte do hluboké práce, zlepší se vaše produktivita a kvalita práce.
- Zvýšená chuť na složité úkoly: Díky důsledné praxi posiluje hluboká práce schopnost vašeho mozku vypořádat se s obtížnými tématy a složitými pracovními postupy. Výsledkem je, že jste lépe vybaveni k osvojování nových dovedností, zpracování informací a rychlejší tvorbě vynikající práce.
- Vysoce hodnotný výstup: V návaznosti na předchozí výhodu vám hluboká práce pomáhá věnovat se úkolům na sto procent, což vede k vysoce výnosnému výstupu. Řekněme, že se pět hodin soustředíte na vymýšlení solidní prodejní strategie. Nyní si představte, že stejný úkol plníte během 12 hodin, kdy vás vyrušuje komunikace nebo administrativní práce – váš výstup nemusí být tak dobrý, protože váš mozek bude příliš nasycený nebo stimulovaný, aby mohl vymýšlet nové nápady.
- Zlepšení sebevědomí a disciplíny : Plýtvání časem na povrchní práci, zejména rozptýlení, vyvolává dominový efekt. Cítíte se mizerně, protože nedosahujete cílů a nedaří se vám nabrat v životě správný směr. Hluboká práce vás naopak nasměruje na cestu k úspěchu, což zlepší vaše duševní zdraví a oživí vaši mysl.
Jak si vybudovat rutinu hluboké práce: 10 technik, které fungují
Hluboká práce se stala obtížně získatelnou dovedností kvůli našemu vysoce digitalizovanému životu. Je těžké se osvobodit od neustálého pípání smartphonů, e-mailů a oznámení, což vede k tomu, že jsme neustále rozptylováni, a to do té míry, že nás vyčerpává i sebemenší kognitivní práce.
Jak zdůrazňuje Cal Newport: „Schopnost soustředěně pracovat je stále vzácnější, a zároveň je v naší ekonomice stále cennější. V důsledku toho budou prosperovat ti nemnozí, kteří si tuto dovednost osvojí a učiní ji jádrem svého pracovního života.“
Jak tedy tuto důležitou životní dovednost rozvíjet? Třemi způsoby:
- Důsledně dodržujte osvědčené postupy hluboké práce: Zde nelze dělat kompromisy – existuje několik osvědčených technik (popisovaných níže), které vám pomohou vnést kouzlo hluboké práce do vašeho každodenního života, a vy se musíte vědomě snažit je dodržovat.
- Najděte si digitální nástroj pro zvýšení produktivity : Digitální rozptýlení můžete potlačit pomocí aplikací pro zvýšení produktivity (například ClickUp ). Tyto aplikace mají vestavěná řešení, jako je sledování času a úkolů, která vám pomohou soustředit se bez rozptylování.
- Buďte trpěliví: Vaše chuť k hluboké práci se nevyvine za den ani za týden. Respektujte fungování lidského mozku, buďte důslední ve svých postupech a nechte tyto nervové cesty postupně zesílit.
Nyní se podívejme na 10 zlatých pravidel, které vám pomohou pustit se do hluboké práce! 😊
1. Stanovte si priority úkolů
Studie Harvard Business Review zjistila, že průměrný zaměstnanec ztrácí až 41 % pracovní doby na úkoly s nízkou hodnotou a nemá čas na práci, která je opravdu důležitá.
Naučit se stanovovat priority je základ hluboké práce, ať už pracujete sami nebo v týmu. Filozofií je, že multitasking má klesající výnosy, které mohou vést k nízké produktivitě. Abyste mohli začít s hlubokou prací, musíte:
- Rozpoznávejte úkoly s velkým dopadem v průběhu dne
- Upřednostněte tyto úkoly
- Delegujte nebo odložte úkoly s nízkou hodnotou
Stanovení priorit zajistí, že se hluboká práce bude soustředit na to, co je skutečně důležité – a s ClickUpem to zvládnete snadno!
Jako komplexní platforma pro správu práce vám ClickUp nabízí čtyři barevně odlišené značky – Urgentní, Vysoká, Normální a Nízká – pro zvýraznění priorit ve vašem seznamu úkolů. Poskytují jasné pokyny, díky kterým vy i váš tým víte, co máte dělat a kdy. Umístěním položek s vysokou prioritou do vaší plovoucí lišty úkolů je budete mít neustále na očích a budou vám sloužit jako perfektní průvodce pro váš den.
ClickUp jde ještě o krok dál a nabízí více než 35 ClickApps pro přizpůsobení správy úkolů jakýmkoli pracovním potřebám. Od automatizace úkolů pro zpracování nudných administrativních úkolů až po vlastní pole pro sledování dat vám umožňuje vytvořit prostředí podporující hlubokou práci. 🌱
2. Vytvořte si osobní rituály
Mnozí z nás mají osobní rituály, jako je ranní šálek kávy, které nám pomáhají nastartovat den. Ale co osobní rituály pro hlubokou práci? Jedná se o jedinečné rutiny určené k optimalizaci vaší koncentrace a produktivity. Může se jednat o nastavení konkrétního osvětlení, poslech uklidňující hudby nebo dokonce krátké cvičení mindfulness před ponořením se do hluboké práce. 🧘
Je jen na vás, jak si zorganizujete svůj den, ale obecně lze ráno věnovat hluboké práci, protože váš mozek je v tuto dobu vnímavější k kognitivním požadavkům, zatímco odpoledne můžete vyhradit pro schůzky a lehčí úkoly. Možná vám nejlépe vyhovují pravidelné přestávky, nebo naopak delší nepřerušované pracovní úseky. Ať tak či onak, zjistěte, co vám vyhovuje, a vytvořte si své rituály.
Šablona týdenního plánovače ClickUp je skvělým pomocníkem, pokud s hlubokou prací teprve začínáte. Její vizuální rozhraní vám umožňuje optimalizovat svůj týden pro prioritní úkoly, schůzky, osobní závazky a přestávky, abyste mohli své rituály upevnit díky důslednosti.
3. Naplánujte si hlubokou práci
Vytvoření realistického harmonogramu naplněného rituály hluboké práce vyžaduje pečlivé plánování. Psaní poznámek nestačí – musíte se naučit, jak efektivně organizovat denní úkoly v kalendáři a využívat časové bloky k vyhrazení času pro hlubokou práci. Jde o to vyhradit si nepřerušované časové bloky pro důležité úkoly, což vám nebo vašemu týmu odebere možnost volby a disciplinuje mozek, který má sklon podléhat rozptýlení.
Kalendář ClickUp tento proces zjednodušuje a zefektivňuje. Vyhrazením časových úseků pro kognitivní úkoly si můžete zajistit nezbytné části dne a dosáhnout cílů produktivity při zachování zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Potřebujete pomoc s plánováním? Máte na výběr z řady šablon pro blokování času!
S přizpůsobitelným kalendářem ClickUp můžete vytvořit plán, který odpovídá vašemu dennímu rytmu, a zajistit tak, že budete vždy v synchronizaci s úkoly. Mezi další výhody plánování patří:
- Odhady času pro předpověď dodacích lhůt
- Vlastní stavy pro sledování postupu úkolů
- Závislosti a vztahy pro plánování úkolů týmu v logickém pořadí
- Značky úkolů pro zlepšení viditelnosti a dostupnosti akčních položek
4. Sledujte, jak trávíte svůj čas
Čas je vaší nejcennější měnou a komplexní pochopení jeho rozložení vám pomůže stanovit priority a soustředit se na úkoly s vysokým výnosem. Začněte tím, že si zapíšete, jak trávíte každou hodinu nebo kolik úsilí vám úkoly vyžadují. Brzy se objeví vzorce, které vám ukážou, kdy se nejlépe soustředíte a kdy máte tendenci brát věci s klidem. Tyto údaje využijte k restrukturalizaci svého dne a vyhraďte si čas na hlubokou práci během svých hodin nejvyšší produktivity. ⏳
Funkce Project Time Tracking od ClickUp vám v tom může být vynikajícím pomocníkem. Umožňuje vám zaznamenávat pracovní dobu, nastavovat odhady času, zapisovat důležité poznámky a dokonce vytvářet podrobné časové rozpisy a zprávy, ať jste kdekoli.
S bezplatnou aplikací ClickUp nebo rozšířením pro Chrome můžete zaznamenávat svůj čas z počítače, mobilního zařízení nebo webového prohlížeče – vše dokonale synchronizované. Tato funkce vám nejen pomůže sledovat váš pokrok, ale také vylepšit vaše strategie řízení času nebo zlepšování procesů.
5. Omezte přepínání mezi úkoly
Přepínání kontextu znamená zvládání nepřetržitého toku nesouvisejících úkolů, zpráv a e-mailů během celého dne. Je to notoricky známý zabiják produktivity, který má negativní vliv na kognitivní výkonnost pracovníka a dokonce snižuje jeho IQ. Situace je ještě horší, pokud musíte přecházet mezi různými aplikacemi, abyste tyto úkoly zvládli – zpomalují vás a snižují výkon vašeho zařízení. 🪫
Řešení? Snažte se dokončit jeden úkol s hlubokým soustředěním, než přejdete k dalšímu – vypněte Slack, komunikujte asynchronně nebo použijte vlastní oznámení. Pokud je přerušení nevyhnutelné, poznamenejte si, kde jste skončili, aby byl přechod plynulejší.
Jako vaše komplexní řešení pro správu úkolů a projektů je ClickUp vaším strategickým spojencem v boji proti přepínání kontextu a pomáhá vám udržet soustředění na hlubokou práci. Místo toho, abyste museli přeskakovat mezi několika aplikacemi, můžete na této platformě spravovat celý svůj pracovní postup.
Vytvořte si v ClickUp soukromé zobrazení a navrhněte si personalizované zobrazení úkolů, které uvidíte pouze vy. Díky možnosti seskupovat, třídit a filtrovat úkoly a nastavovat vlastní oznámení můžete minimalizovat rušení způsobené neustálým přepínáním kontextu. Platforma navíc nabízí přizpůsobený postranní panel Oblíbené s přístupem jedním kliknutím, který vám umožní označit si často navštěvované pracovní prostory.
Pro ty, kteří pracují s více aplikacemi, nabízí ClickUp nativní a přizpůsobené integrace, které centralizují vaši práci a zkracují čekací dobu. Propojte více než 1 000 aplikací, včetně e-mailových, schůzkových a marketingových nástrojů, bez nutnosti psát kód!
6. Využijte techniky produktivity
Představte si techniky produktivity jako svou osobní sadu nástrojů, které vám pomohou překonat prokrastinaci a maximalizovat váš potenciál pro hlubokou práci. 🧰
Zde je několik velmi populárních technik, které můžete vyzkoušet:
- Pomodoro timer: Pracujte 25 minut a pak si dejte 5minutovou přestávku, abyste dosáhli soustředěného úspěchu. Je to jednoduchý, ale účinný způsob, jak zůstat soustředěný a vyhnout se vyhoření. Špičkové Pomodoro Work Intervals od ClickUp, poháněné umělou inteligencí, vám pomohou zůstat soustředění a dosáhnout více za kratší pracovní dobu.
- Eisenhowerova matice: Použijte tuto matici k určení priorit úkolů na základě jejich naléhavosti a důležitosti.
- Systém Getting Things Done (GTD): Jedná se o metodu organizování a řízení úkolů, projektů a informací způsobem, který snižuje mentální zátěž a zvyšuje produktivitu. Zde je náš podrobný průvodce k osvojení metodiky GTD.
- Metoda Kanban: Vizualizujte svou práci na tabuli se sloupci, které představují různé fáze dokončení.
- Pravidlo dvou minut: Pokud úkol zabere méně než dvě minuty, proveďte ho okamžitě. Toto pravidlo omezuje hromadění drobných úkolů a uvolňuje vaši mysl.
- Snězte žábu: Začněte svůj den tím, že se nejprve pustíte do nejnáročnějších nebo nejméně příjemných úkolů – podobně jako když sníte žábu. Tato technika zajistí, že nebudete odkládat důležitou práci.
Potřebujete povzbudit? Na ClickUp najdete různé šablony pro zvýšení produktivity – jsou založeny na osvědčených postupech a pomohou vám zorganizovat každodenní procesy pro celý tým.
7. Minimalizujte rozptýlení
Ve světě přesyceném oznámeními, hovory a bezduchým procházením sociálních médií jsou rozptýlení úhlavním nepřítelem hluboké práce. Řešení je velmi podobné tomu, co děláte při přepínání kontextu – stanovte jasné hranice, abyste si v práci vytvořili zónu bez rozptýlení.
Vašimi zbraněmi jsou vypnutí nepodstatných oznámení, vytvoření vyhrazeného pracovního prostoru a sdělení potřeby nepřerušovaného soustředění. Zjistili jsme také, že naplánování konkrétních časů pro kontrolu e-mailů a sociálních médií omezuje vnější podněty během období hluboké práce.
Pokud zjistíte, že se impulzivně necháváte rozptylovat, možná byste měli vyzkoušet dopaminový půst, abyste „resetovali“ svůj mozek – to vyžaduje, abyste omezili vystavení podnětům (jako je kontrola aktualizací na sociálních médiích), které spouštějí produkci neurotransmiteru dopaminu, tj. chemické látky, která vyvolává pocit pohody. Postupem času by váš mozek měl regulovat produkci dopaminu, což vám pomůže ovládat své impulsy. 🧠
8. Mějte informace po ruce
Hluboká práce často vyžaduje, abyste navazovali kontakty a hledali inovativní řešení bez omezení strukturovaných schůzek. To znamená, že musíte mít všechny relevantní informace po ruce, ať už se jedná o projektovou dokumentaci nebo akční plány, abyste neztráceli čas hledáním toho, co potřebujete.
ClickUp je robustní nástroj pro správu znalostí, který usnadňuje hluboké pracovní sezení. V ClickUp Docs můžete ukládat jakýkoli typ informací – všechny jsou snadno přístupné prostřednictvím univerzálního vyhledávání.
Pokud pracujete na něčem kreativním nebo analytickém, platforma nabízí také tabule a myšlenkové mapy, které vám pomohou snadno načrtnout koncepty, pořizovat rychlé poznámky a vytvářet vizuální reprezentace vašich myšlenek.
9. Udržujte si fyzickou kondici
Vaše fyzické zdraví a pracovní produktivita jsou vzájemně propojené. Upřednostněte první z nich, abyste zvýšili druhou.
Zde je několik tipů, jak si vybudovat motivaci k hluboké práci:
- Zvažte zařazení krátkého cvičení do své ranní rutiny, abyste nastartovali den s větší duševní jasností.
- Zůstaňte dobře hydratovaní, abyste udrželi optimální funkci mozku (mějte proto láhev s vodou vždy po ruce).
- Zařaďte do svého pracovního dne krátká protahovací nebo dechová cvičení, abyste osvěžili své tělo i mysl.
- Dělejte si pravidelně krátké přestávky, abyste doplnili energii.
- Dopřejte svému tělu zdravou stravu a dostatek odpočinku. Nejde jen o to, abyste se cítili dobře, ale také o optimalizaci výkonnosti vašeho těla, abyste si vypěstovali návyk hluboké práce.
10. Stanovte si cíle a sledujte jejich plnění
Stanovení cílů je základem hluboké práce. Nestačí si jen přát produktivitu – musíte o ni aktivně usilovat tím, že si stanovíte cíle a objektivně je měříte.
Než se pustíte do cvičení hluboké práce, ujasněte si tyto čtyři aspekty:
- Specifikujte své cíle: Čeho chcete dosáhnout? Buďte co nejpřesnější.
- Stanovte si termíny: Tyto termíny fungují jako nezbytný impuls k zahájení práce a udržení správného tempa.
- Sledujte pokrok: Jak budete měřit svůj úspěch? Pravidelně kontrolujte, jak daleko jste se dostali a jak daleko ještě musíte dojít.
- Oslavujte úspěchy: Nezapomeňte se odměnit za malé vítězství, kterých během cesty dosáhnete.
Naštěstí je to vše možné a neuvěřitelně efektivní díky ClickUp Goals, díky čemuž je cesta k osobním a profesním úspěchům plynulá a přínosná. 🏆
Umožňuje vám to udržovat vaše cíle přehledně uspořádané v snadno použitelných složkách. Ať už sledujete sprintové cykly, OKR nebo milníky hluboké práce, můžete vytvářet složky, aby každý cíl měl svůj vyhrazený prostor.
Zorganizujte symfonii hluboké práce s ClickUp
Osvojit si hlubokou práci je jako naučit se hrát na hudební nástroj – vyžaduje to čas, trpělivost a praxi. Nyní, když máte nástroje a melodii, je čas začít hrát!
Naštěstí je ClickUp vaší notovou osnovou, která zjednodušuje poznámky o produktivitě. Díky intuitivním možnostem správy úkolů a času se hluboká práce stává melodickou cestou, kde vaše úsilí harmonizuje s vašimi cíli!
Zaregistrujte se na ClickUp a ukažte světu své mistrovské dílo! 🎼