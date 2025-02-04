Zhodnotili jsme nejlepší nástroje pro testování e-mailů v roce 2025

Nedávné studie ukazují, že za každý dolar vynaložený na e-mailovou marketingovou kampaň můžete získat návratnost téměř 36 dolarů. I když tato částka představuje neuvěřitelnou příležitost, je to daleko od toho, co většina e-mailových marketingových kampaní přináší.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro testování e-mailů. Tyto nástroje mohou zmenšit propast a přiblížit vás k dosažení požadované návratnosti investic. S nástrojem pro testování e-mailů můžete vytvářet e-mailové kampaně, které fungují dobře, vypadají skvěle a obcházejí otravné spamové filtry.
Nejoblíbenější nástroje pro testování e-mailů dnes přinášejí řadu výhod. Pomáhají nejen spravovat vaši doručenou poštu, ale také vytvářet poutavý obsah, testovat předměty e-mailů a navrhovat e-maily, které zaujmou. Mohou vám také pomoci najít perfektní šablony newsletterů.
V tomto příspěvku si představíme 10 nejlepších nástrojů pro testování e-mailů, které budou k dispozici v roce 2024. Pojďme se na to podívat.
Co byste měli hledat v nástrojích pro testování e-mailů?
Při hodnocení nástrojů pro testování e-mailů je třeba dbát na některé klíčové funkce:
- Kompatibilita a vykreslování: Vyberte si nástroj pro testování e-mailů, který ukazuje, jak bude váš e-mail vypadat v různých klientech a na různých zařízeních. To je velmi důležité, protože e-maily od populárních poskytovatelů e-mailových služeb, jako jsou Gmail, Outlook nebo mobilní zařízení, se mohou v různých e-mailových klientech zobrazovat odlišně.
- Testování spamu: Zajistěte, aby vaše e-maily dorazily k zamýšleným příjemcům a nebyly označeny jako spam. Proto by vámi zvolený nástroj měl být schopen posoudit předmět, obsah e-mailu a reputaci odesílatele, aby zajistil vysokou míru doručitelnosti.
- Ověření odkazů a obrázků: Vyberte si nástroj, který identifikuje nefunkční odkazy a problémy s obrázky, aby byla zajištěna plynulá správa doručené pošty. Pokud navíc nabízí přehled o doručené poště a náhled e-mailů, tím lépe.
- Analýza doby načítání: Ujistěte se, že váš nástroj pro testování e-mailů analyzuje prvky, které mají vliv na dobu načítání, jako je velikost obrázků a externí skripty. To pomáhá snížit míru opuštění, což je kritický faktor pro ty, kteří spravují pozvánky na schůzky a jiné časově citlivé e-maily.
- Uživatelské rozhraní a snadné použití: Testovací nástroj, který je snadno ovladatelný a použitelný i pro ty, kteří nejsou technicky zdatní, může zlepšit produktivitu e-mailů.
- Integrační možnosti: Měli byste také zvážit, jak dobře se nástroj integruje s vaší současnou platformou pro e-mailový marketing a dalšími nástroji. Hladká integrace může dále zefektivnit váš pracovní postup.
- Zákaznická podpora: Hledejte nástroje, které nabízejí spolehlivou zákaznickou podporu, včetně návodů, zákaznického servisu, podpory prostřednictvím chatu a pomoci při řešení problémů. Dobrá podpora je neocenitelná, zejména při řešení složitých problémů se správou e-mailů.
- Funkce zpětné vazby a spolupráce: Vyberte si nástroj, který uživatelům umožňuje spolupracovat na činnostech, jako je sdílení testů a shromažďování zpětné vazby. To je obzvláště důležité, pokud pracujete v týmu.
Vyberte si nástroj, který zahrnuje všechny nebo alespoň většinu výše uvedených faktorů, a budete na dobré cestě k vytvoření vysoce efektivních e-mailových kampaní.
10 nejlepších nástrojů pro testování e-mailů, které můžete použít
Konkurence mezi softwarem pro testování e-mailů bude v roce 2024 tvrdá. Přesto jsme objevili 10 nejlepších nástrojů pro testování e-mailů, které jsou dnes na trhu k dispozici.
1. Litmus
Litmus nabízí uživatelsky přívětivý software pro e-mailový marketing s výkonnými testovacími funkcemi. Pomáhá zobrazit náhled toho, jak se vaše e-maily zobrazují v doručené poště příjemce v 90 aplikacích a zařízeních, abyste mohli identifikovat a opravit případné nesrovnalosti v zobrazení. Poskytuje také tipy pro odesílání e-mailů bez chyb.
Litmus také zjednodušuje zajištění kvality tím, že automaticky kontroluje odkazy, obrázky a klíčové prvky, aby byla prezentace téměř bezchybná.
Litmus navíc kontroluje přístupnost vašeho obsahu a zajišťuje, aby byl navigovatelný pro všechny uživatele, včetně těch se zdravotním postižením.
Nejlepší funkce Litmus
- Náhled e-mailů na různých platformách a zařízeních
- Automatizujte kontrolu kvality odkazů a obrázků
- Zajistěte přístupnost obsahu e-mailů
- Provádějte pokročilé testy spamu, abyste zlepšili doručitelnost e-mailů.
- Hladká integrace s dalšími marketingovými nástroji
Omezení Litmus
- Aplikace může být v prohlížeči Chrome nepohodlná.
- K dispozici jsou pouze placené tarify.
Ceny Litmus
- Litmus Basic: 99 $/měsíc na uživatele
- Litmus Plus: 199 $/měsíc za 5 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Litmus
- G2: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
2. Mail-Tester
Mail-Tester je bezplatný nástroj pro testování e-mailů, který můžete použít k testování doručitelnosti svých e-mailů. Chcete-li tento nástroj pro náhled e-mailů použít, stačí odeslat své e-maily na určenou adresu poskytnutou Mail-Testerem. Nástroj poté prozkoumá různé aspekty vašeho e-mailu, včetně obsahu zprávy, poštovního serveru a odesílací IP adresy, aby vyhodnotil jeho spamové skóre.
Po dokončení analýzy obdržíte podrobnou zprávu, která zdůrazní oblasti vhodné konfigurace a navrhne vylepšení tam, kde je to potřeba. Tento uživatelsky přívětivý nástroj účinně zlepšuje doručování vašich e-mailů do schránek uživatelů, čímž snižuje riziko, že budou označeny jako spam nebo přesunuty do složky s nevyžádanou poštou.
Kromě toho je Mail-Tester užitečný pro ověření stavu vašich záznamů SPF (Sender Policy Framework) a DKIM (Domain Keys Identified Email), provádění testů vašeho poštovního serveru a IP adresy a identifikaci jakéhokoli obsahu souvisejícího se spamem, který by mohl negativně ovlivnit doručování vašich e-mailů.
Nejlepší funkce Mail-Tester
- Otestujte své záznamy SPF a DKIM pro optimální ověřování e-mailů
- Ověřte integritu své IP adresy a zajistěte bezpečnou e-mailovou komunikaci
- Proveďte důkladné testy svého poštovního serveru, abyste optimalizovali jeho výkon.
- Získejte podrobné konfigurační zprávy, abyste mohli identifikovat a implementovat vylepšení.
- Spolupracujte hladce se SpamAssassinem a vylepšete detekci a prevenci spamu ve svých e-mailech pomocí funkcí Mail-Testeru.
Omezení Mail-Testeru
- Uživatelé mohou během 24 hodin provést pouze 3 testy zdarma.
Ceny Mail-Tester
- 50 €: 500 testů
- 80 €: 1 000 testů
- 250 €: 5 000 testů
- 700 €: 20 000 testů
- 2 500 €: 100 000 testů
- 20 000 €: 5000 testů
- 200 €: 1 000 000 testů
Hodnocení a recenze Mail-Testeru
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Wormly
Wormly nabízí jednoduchý přístup k testování e-mailů. Jeho platforma pro testování e-mailů se zaměřuje na monitorování dostupnosti a sledování metrik, aby se snížila doba výpadků a tím se zvýšil potenciál výnosů.
Poskytuje monitorování ve vysokém rozlišení v 5sekundových intervalech, aby rychle detekoval problémy. Navíc jsou mezi uživateli oblíbené pokročilé metriky nástroje pro služby jako Nginx, Apache, PHP-APC a Postfix.
Wormly zasílá rychlá oznámení o selhání prostřednictvím různých kanálů, včetně SMS a Slacku, takže můžete na problémy rychle reagovat.
Při provádění testů doručitelnosti e-mailů tento nástroj pro testování e-mailů zjednodušuje proces tím, že vás požádá o zadání základních údajů, jako je název hostitele nebo IP adresa vašeho poskytovatele e-mailových služeb, e-mailová adresa a port TCP, aby bylo možné zahájit testování. Tento přímočarý přístup vám pomůže snadno monitorovat a udržovat vaši e-mailovou infrastrukturu.
Nejlepší funkce Wormly
- Sledujte různé protokoly, včetně HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP a dalších, pro komplexní pokrytí.
- Získejte okamžité upozornění na selhání prostřednictvím SMS, Slacku, Telegramu, hlasových hovorů atd.
- Vytvořte více uživatelských účtů pro celý svůj tým
- Zabraňte kaskádovým výstrahám a udržujte přesné výstrahy prostřednictvím závislosti na hostiteli
- Vytvářejte podrobné zprávy o dostupnosti s metrikami SLA pro sledování výkonu.
Omezení Wormly
- U nižších tarifů mohou být omezené zdroje.
- Vyžaduje více technických znalostí pro nastavení a přizpůsobení, což může být překážkou pro méně technicky zdatné uživatele.
Ceny Wormly
- Startup: 44 $/měsíc na uživatele
- Agentura: 107 $/měsíc za 3 uživatele
- DevOps: 221 $/měsíc za 10 uživatelů
- Podnik: 562 $/měsíc za 50 uživatelů
Hodnocení a recenze Wormly
- NA
4. Email on Acid
Email on Acid je také praktický nástroj pro testování a vylepšování vašich marketingových e-mailů. Umožňuje vám zobrazit náhled vašich e-mailů a identifikovat prvky, které vedou ke spamovým filtrům.
Tato uživatelsky přívětivá platforma obsahuje několik intuitivních funkcí, které můžete využít k vylepšení svých e-mailů. Můžete tak sdílet své testovací e-maily s ostatními, získávat schválení a shromažďovat komentáře na jednom místě, čímž se testování e-mailů stává procesem založeným na spolupráci.
Email on Acid navíc nabízí více než jen kontrolu obsahu e-mailů. Obsahuje funkce, které zkontrolují, zda vaše doména není na nějakém seznamu blokovaných adres, takže můžete mít jistotu, že vaše e-maily neskončí ve složce se spamem.
Tento nástroj pro testování e-mailů navíc nabízí užitečné analytické údaje, jako jsou časy čtení, heatmapy interakcí, zařízení příjemců atd., takže můžete své kampaně dále optimalizovat. Platforma vám také pomůže zkontrolovat vizuální prezentaci e-mailů na různých zařízeních a platformách. E-maily tak budou vypadat podle očekávání, bez ohledu na to, kde budou otevřeny.
A konečně, Email on Acid zjednodušuje pracovní postupy e-mailových kampaní díky funkcím, jako jsou předběžné kontroly kampaní, ověřování URL adres a optimalizace obrázků, takže můžete své e-maily odesílat rychleji.
Nejlepší funkce Email on Acid
- Zajistěte konzistentní vzhled e-mailů na různých zařízeních a platformách.
- Ověřujte URL adresy a optimalizujte obrázky pro lepší výkon e-mailů
- Proveďte nezbytné kontroly, včetně ověření UTM a souladu s ADA.
- Zlepšete doručitelnost e-mailů pomocí kontrol spamu a přístupu k doménám na černé listině.
- Usnadněte ověřování e-mailových seznamů pomocí více než 20 populárních spamových filtrů
Omezení nástroje Email on Acid
- Žádná bezplatná verze
- Renderování může být nekonzistentní
Ceny Email on Acid
- Základní: 74 $/měsíc na uživatele
- Premium: 134 $/měsíc pro 3 uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Email on Acid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4 (25+ recenzí)
5. Brevo
Brevo, dříve Sendinblue, je platforma pro e-mailový marketing, která integruje různé funkce nezbytné pro efektivní správu e-mailových kampaní. Jejími základními funkcemi jsou však vytváření, odesílání a sledování e-mailových kampaní.
Uživatelské rozhraní Brevo je navrženo pro snadnou navigaci a má přehledné rozvržení, které vám umožňuje přístup ke kontaktům, kampaním a konverzacím. Editor e-mailů platformy s funkcí drag-and-drop dále zjednodušuje proces vytváření e-mailů.
Brevo také nabízí více než 40 responzivních šablon e-mailů, které usnadňují navrhování profesionálně vypadajících e-mailů. Platforma navíc umožňuje podrobné přizpůsobení prvků e-mailů, včetně textu, písma, barev a odkazů.
Jednou z klíčových předností Breva je doručitelnost e-mailů. Za tímto účelem Brevo využívá různé metody, včetně navigace spamovým filtrem a udržování reputace odesílatele, které zajišťují, že vaše e-maily dorazí do primární doručené pošty.
Brevo také podporuje segmentaci e-mailových seznamů pro cílené marketingové aktivity a nabízí automatizační funkce pro efektivnější správu kampaní.
Nejlepší funkce Brevo
- Provádějte multikanálové e-mailové kampaně s pokročilou segmentací
- Odesílejte e-maily s vysokou mírou doručitelnosti
- Prozkoumejte širokou škálu přizpůsobení a funkcí e-mailového marketingu.
- Pracujte efektivně díky uživatelsky přívětivému ovládacímu panelu a připraveným šablonám.
Omezení Brevo
- Omezené integrace ve srovnání s některými konkurenty
- Pro některé uživatele může být nastavení obtížné
Ceny Brevo
- Navždy zdarma
- Začátečník: 25 $/měsíc
- Podnikání: 65 $/měsíc
- BrevoPlus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 920 recenzí)
6. GlockApps
GlockApps je sofistikovaná platforma pro testování a analýzu e-mailů, která zlepšuje doručitelnost e-mailů a reputaci odesílatele.
Tento nástroj, navržený speciálně pro marketéry, IT profesionály a manažery e-mailových kampaní, poskytuje podrobné informace o tom, jak jsou e-maily zpracovávány různými poskytovateli internetových služeb (ISP) a e-mailovými klienty.
GlockApps identifikuje potenciální problémy s doručitelností simulací odesílání e-mailů, což uživatelům umožňuje preventivně je řešit před spuštěním živých kampaní. Simulace identifikuje spouštěče spamu, poskytuje hodnocení spamu a také analyzuje obsah e-mailů z hlediska prvků ovlivňujících doručitelnost.
GlockApps navíc sleduje reputaci odesílatele, což je klíčový faktor pro doručitelnost e-mailů, a nabízí komplexní zpětnou vazbu ohledně autentizačních protokolů, jako jsou SPF, DKIM a DMARC.
Díky intuitivnímu rozhraní a robustním analytickým funkcím je GlockApps nezbytným nástrojem pro testování e-mailů, který slouží k optimalizaci e-mailových kampaní.
Nejlepší funkce GlockApps
- Posuďte, jak si e-maily vedou u různých poskytovatelů e-mailových služeb.
- Detekujte a opravte prvky v e-mailech, které mohou spustit spamové filtry
- Získejte informace o tom, jak optimalizovat obsah e-mailů, abyste mohli zvýšit míru otevření a prokliku.
- Nechte si zasílat upozornění na problémy s doručitelností přes Slack a e-mail.
- Udržujte si dobrou reputaci odesílatele, abyste dlouhodobě dosahovali lepší doručitelnosti e-mailů.
Omezení GlockApps
- Relativně vyšší ceny, které mohou být překážkou pro malé podniky nebo jednotlivé uživatele
- Někteří uživatelé očekávají větší detailnost v umístění e-mailů v doručené poště Gmailu.
Ceny GlockApps
- Navždy zdarma
- Základní: 85 $/měsíc
- Růst: 142 $/měsíc
- Podnik: 185 $/měsíc
Hodnocení a recenze GlockApps
- G2: 4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (35+ recenzí)
7. Stripo
Stripo je dynamická platforma pro návrh e-mailů přizpůsobená týmům, které chtějí snadno vytvářet responzivní e-maily, bez ohledu na jejich znalosti HTML.
Jádrem je uživatelsky přívětivý editor e-mailových šablon typu drag-and-drop, doplněný předem připravenými základními bloky pro vytváření atraktivních e-mailů bez nutnosti programování. Stripo bylo navíc jedním z prvních, kdo přijal technologii AMP pro e-maily, čímž vylepšilo své interaktivní e-mailové funkce.
Stripo také zefektivňuje proces návrhu e-mailů pomocí automatizovaných pracovních postupů a knihoven vlastních modulů.
Nabízí také rozsáhlé možnosti personalizace, včetně vlastního HTML pro větší interaktivitu. Kromě toho podporuje export e-mailů, sledování konverzí a hladkou integraci s více než 60 ESP/CRM.
Díky této univerzálnosti mohou uživatelé integrovat e-maily do automatizačních systémů pouhým kliknutím.
Nejlepší funkce Stripo
- Využijte úpravy pomocí drag-and-drop a základní bloky pro snadné vytváření e-mailů bez nutnosti kódování.
- Implementujte AMP pro e-maily a získejte poutavější a dynamičtější obsah e-mailů.
- Testujte a prohlížejte si e-maily na více než 90 platformách
- Vložte vlastní HTML kód a získejte přístup k více než 1 000 bezplatných, responzivních a připravených šablon pro přizpůsobené e-mailové zážitky.
- Propojte se s více než 60 ESP/CRM pro efektivní automatizaci a sledování e-mailů.
Omezení Stripo
- K použití více šablon potřebujete prémiový přístup.
- Není k dispozici náhled v tmavém režimu.
Ceny Stripo
- Navždy zdarma
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 45 $/měsíc za 3 uživatele
- Výhoda: 95 $/měsíc za 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Stripo
- G2: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 70 recenzí)
8. Mailtrap
Mailtrap je pokročilý e-mailový sandbox určený k kontrole a ladění e-mailů v prostředí stagingu, vývoje a QA. Tento nástroj zajišťuje, že e-maily jsou pečlivě zkontrolovány a zdokonaleny, než se dostanou k finálním příjemcům.
Tento nástroj pro testování e-mailů je bezpečným testovacím prostředím, kde si uživatelé mohou prohlížet náhledy e-mailů, kontrolovat jejich spamové skóre a ověřovat integritu HTML/CSS. Obzvláště užitečná je schopnost Mailtrapu zobrazit, jak se e-maily zobrazují v různých e-mailových klientech, včetně webových, iOS a Android.
Díky integraci falešného SMTP serveru vytváří Mailtrap bezpečné testovací prostředí, takže se můžete vyhnout neúmyslnému odeslání e-mailů skutečným zákazníkům. Tento nástroj je také vhodný pro automatizaci, což zjednodušuje proces testování e-mailů ve stagingových prostředích.
Kromě toho jeho robustní testovací API rozšiřuje jeho funkčnost.
Mailtrap podporuje automatizaci kontroly kvality a nabízí integraci s populárními programovacími jazyky, jako jsou Ruby, Python, PHP, Node.js a .Net. Kromě toho nabízí více doručených schránek pro různé projekty a zahrnuje komplexní správu uživatelů a možnosti jednotného přihlášení (SSO).
Nejlepší funkce Mailtrap
- Využijte falešný SMTP server pro bezpečné testování e-mailů
- Zkontrolujte a ověřte konzistenci HTML kódu a CSS.
- Identifikujte e-maily, které pravděpodobně skončí ve složkách se spamem
- Zajistěte si jasný náhled e-mailů, abyste se před odesláním ujistili o jejich kvalitě.
- Integrace s Ruby, Python, PHP, Node.js, .Net a dalšími
Omezení Mailtrap
- Není vhodný pro hromadné e-maily, protože může zpomalit proces.
- Cena je relativně vysoká.
Ceny Mailtrap
- Navždy zdarma
- Jednotlivec: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 34,99 $/měsíc za 20 uživatelů
- Podnikání: 64,99 $/měsíc za 40 uživatelů
- Premium: 129,99 $/měsíc pro 80 uživatelů
- Podnik: 399,99 $/měsíc za 999 uživatelů
Hodnocení a recenze Mailtrap
- G2: 4,8/5 (více než 55 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 30 recenzí)
9. Moosend
Moosend, univerzální služba pro e-mailový marketing, nabízí různé nástroje pro vytváření, automatizaci, testování a odesílání e-mailových kampaní.
Tento software pro testování e-mailů vyniká v oblasti tvorby e-mailů, generování potenciálních zákazníků a správy seznamů. Vyznačuje se také sofistikovaným designem a schopnostmi testování doručitelnosti. Kromě toho můžete zobrazit náhled e-mailů na různých zařízeních a posoudit, jak si vaše e-maily vedou v porovnání s populárními spamovými filtry.
Díky integrovaným nástrojům pro A/B testování a analytice poskytuje Moosend komplexní přehled o výkonu e-mailových kampaní, který je dále doplněn o hladkou integraci s různými nástroji pro testování a ověřování e-mailů.
Nejlepší funkce Moosend
- Testujte a prohlížejte si návrhy e-mailů na stolních počítačích i mobilních zařízeních.
- Využijte funkci testování obsahu na spam, abyste vyhodnotili kompatibilitu e-mailů s oblíbenými spamovými filtry.
- Získejte přístup k podrobným analýzám a metrikám, abyste mohli měřit úspěšnost e-mailových kampaní.
- Implementujte nástroje pro A/B testování za účelem optimalizace obsahu a strategie e-mailů.
- Propojte se s různými nástroji pro testování a ověřování e-mailů a zvyšte tak účinnost kampaní.
Omezení Moosend
- Žádný bezplatný tarif
- Oproti jiným nástrojům pro testování e-mailů poněkud pomalejší uživatelské rozhraní
- Někteří tvrdí, že Moosend má omezené analytické schopnosti.
Ceny Moosend
- 30denní zkušební verze zdarma
- Pro: 9 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Moosend
- G2: 4,6/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (190 recenzí)
10. SocketLabs
SocketLabs je robustní engine pro doručování e-mailů, který byl navržen tak, aby zefektivnil odesílání marketingových i transakčních e-mailů.
Nabízí pokročilou službu doručování e-mailů prostřednictvím flexibilního API kompatibilního se všemi běžnými vývojářskými jazyky. SocketLabs je uživatelsky přívětivý nástroj pro e-mailový marketing, který může zvýšit zapojení uživatelů. Mezi jeho hlavní funkce patří vysoká doručitelnost a spolehlivý výkon. Kromě analýzy e-mailů a upozornění v reálném čase poskytuje tento nástroj hodnocení stavu e-mailů na základě více než 30 datových bodů.
SocketLabs se také pyšní robustními analytickými nástroji, které umožňují různým týmům přijímat rozhodnutí na základě dat. Pro firmy, které potřebují odesílat velké objemy e-mailů, nabízí jeho lokální řešení perfektní kombinaci rychlosti, přizpůsobitelnosti a škálovatelnosti, což zajišťuje efektivní doručování transakčních e-mailů.
Nejlepší funkce SocketLabs
- Mějte jistotu, že vaše data jsou chráněna na podnikové úrovni a že uživatelská oprávnění jsou nastavena správně.
- Odesílejte e-maily bezpečně a škálovatelně prostřednictvím flexibilního a pokročilého API.
- Porozumějte výkonu e-mailů a optimalizujte jej pomocí StreamScore
- Přizpůsobte si lokální řešení pro doručování velkého objemu e-mailů
Omezení SocketLabs
- Má složité rozhraní a neumožňuje přístup více uživatelům
- Někteří uživatelé tvrdí, že zprávy by měly být podrobnější a zobrazovat doručení a selhání v reálném čase.
Ceny SocketLabs
- Základní verze: 39,95 $/měsíc
- Pro: 79,95 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Sada: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SocketLabs
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
Další nástroje pro správu e-mailů
Zatímco tyto platformy se zaměřují na testování e-mailů a efektivní doručování, nástroje pro správu e-mailů, jako je ClickUp, nabízejí více funkcí založených na umělé inteligenci, které zefektivňují váš kreativní pracovní postup, zlepšují spolupráci a pomáhají zvládat e-mailové kampaně.
ClickUp
ClickUp je univerzální a dynamický nástroj pro správu projektů a spolupráci, který je vhodný pro týmy všech velikostí a z různých odvětví. ClickUp Workspace jedinečným způsobem integruje správu e-mailů do své platformy, což uživatelům umožňuje přímo odesílat a přijímat e-maily, a tím eliminuje nutnost přepínat mezi různými nástroji.
Pro ty, kteří se zabývají více projekty najednou – což je něco, co e-mailoví designéři a marketéři jistě dobře znají – to znamená méně přepínání mezi kontexty a tedy vyšší produktivitu.
Můžete také použít inovativní ClickUp AI k návrhu poutavých e-mailů, vytváření variant textů pro A/B testy, sestavování dotazníků a dalším účelům.
Ať už jste jednotlivec, člen týmu nebo celá organizace, ClickUp lze snadno přizpůsobit tak, aby zjednodušil vaši práci při plánování a provádění e-mailových kampaní.
Maximalizace produktivity e-mailů s ClickUp
ClickUp však nevyniká pouze v oblasti řízení projektů. Chápeme, že provozování e-mailových kampaní znamená žonglování s mnoha pohyblivými částmi. ClickUp Views vám proto umožňuje přizpůsobit vaše pracovní postupy tak, abyste mohli úkoly spravovat efektivněji a zvýšit produktivitu.
Můžete si vybrat z více než 15 přizpůsobených zobrazení, abyste mohli organizovat a prohlížet svou práci způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Přizpůsobte si každý aspekt svého pracovního prostoru ClickUp pomocí přizpůsobených polí, abyste získali to, co potřebujete, ať už se jedná o e-mailovou kampaň pro 50 nebo 5000 lidí.
Funkce správy e-mailových projektů ClickUp hladce propojuje e-mailovou korespondenci s celkovou správou projektů. Díky plynulému přechodu mezi správou e-mailů a dohledem nad úkoly projektu je ClickUp vynikající volbou pro týmy, které hledají komplexní řešení.
Navíc je to jedna z nejlepších alternativ k e-mailům, která vám umožní rychleji komunikovat se svým týmem, aniž byste museli opustit svou pracovní platformu. Můžete zahájit chat s jednou nebo více osobami, okamžitě si vyměňovat zprávy, rychle sdílet aktualizace v reálném čase, propojovat zdroje a konsolidovat komunikaci týmu na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Odesílejte e-maily a přílohy přímo z aplikace ClickUp
- Přijímejte e-maily v ClickUp, propojte je s úkoly a informujte nebo přiřazujte členy týmu.
- Automatizujte e-maily na základě konkrétních událostí, polí a odeslaných formulářů.
- Podporujte spolupráci a komunikaci mezi členy týmu v reálném čase
- Hladká integrace s celou řadou aplikací, jako jsou Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox a další.
- Využijte předem připravenou automatizaci k zefektivnění opakujících se úkolů a udržení konzistentních procesů.
- Využijte ClickUp AI k vytváření e-mailů bez chyb, navrhování strategií kampaní a automatizaci odpovědí.
- Vyberte si z více než 1 000 přizpůsobitelných šablon produktivity vhodných pro různé týmy a scénáře.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že se musí nejprve naučit pracovat s mnoha dostupnými funkcemi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: AI lze přidat do jakéhokoli pracovního prostoru za 5 $ na člena.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Testování e-mailů je nejvyšší prioritou
E-mail je stále jedním z nejúčinnějších marketingových kanálů. Pokud je však používán nesprávně, je to jen zbytečná ztráta marketingových prostředků. Proto potřebujete komplexní řešení, které vašemu týmu pomůže vymýšlet, vytvářet a sledovat poutavý obsah e-mailů, který vaši zákazníci milují a na který reagují. A ClickUp je právě tímto řešením.
Zanedbání správného softwaru pro testování e-mailů může vést k nepříznivým výsledkům, od ztráty klíčových KPI marketingové strategie až po potenciální právní problémy.
Nástroj jako ClickUp však nabízí komplexní přístup ke správě e-mailů. Díky všestrannosti ClickUp a efektivním funkcím pro správu doručené pošty můžete optimalizovat pracovní postupy správy e-mailů a dosáhnout maximální efektivity. Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte ClickUp zdarma.