11 nejlepších alternativ k WhatsApp pro podnikání v roce 2025

Přemýšleli jste někdy, zda je WhatsApp opravdu nejlepším nástrojem pro komunikaci?
Mnoho týmů se k němu uchyluje kvůli jeho známosti a všudypřítomnosti, zejména v případě globálních týmů, ale brzy čelí výzvám, jako jsou bezpečnostní problémy, omezené pracovní funkce a neustálý boj o oddělení osobních a pracovních chatů. Pokud jste se s tím setkali, nejste sami.
Spolupracoval jsem s několika týmy, které se zabývaly právě těmito problémy, a pomohl jsem jim najít nástroje, které jsou pro obchodní komunikaci vhodnější. A rád se s vámi podělím o to, co jsem se naučil!
Můj tým a já jsme sestavili seznam 11 nejlepších alternativ k WhatsApp. Tyto možnosti nabízejí vyšší bezpečnost, plynulejší sdílení souborů a pokročilé funkce pro spolupráci, které vám pomohou zefektivnit práci a udržet komunikaci organizovanou.
Pojďme se na to podívat!
Co byste měli hledat v alternativě k WhatsApp?
Existuje ideální aplikace pro zasílání obchodních zpráv, která dokáže efektivně plnit své úkoly?
Hlavním cílem aplikace pro zasílání zpráv je zlepšit spolupráci na pracovišti, zejména u vzdálených a rozptýlených týmů. Měla by však také obsahovat základní funkce, jako jsou:
- Šifrování typu end-to-end: Vybraná aplikace pro týmový chat by měla mít šifrování typu end-to-end, které zajistí, že vaše zprávy budou bezpečné a přístupné pouze určeným příjemcům.
- Kompatibilita napříč platformami: Aplikace by měla být schopna bezproblémové synchronizace mezi zařízeními s Androidem, iOS a stolními počítači.
- Sdílení souborů a podpora médií: Ať už sdílíte dokumenty nebo posíláte kolegům fotografie a videa, aplikace by měla mít robustní funkce pro sdílení souborů.
- Hlasové a videohovory: Možnost kontaktovat kolegy prostřednictvím hlasových zpráv nebo rychlých videohovorů pro krátké porady nebo sdělení novinek týmu je důležitá.
- Skupinové chaty a spolupráce: Měli byste být schopni efektivně spravovat skupinové chaty a týmovou komunikaci pomocí administrativních ovládacích prvků. Ačkoli většina služeb pro zasílání zpráv nabízí funkce skupinového chatu a videohovorů, je důležité, aby platforma byla uživatelsky přívětivá a pokud možno podporovala týmové videokonference.
11 nejlepších alternativ k WhatsApp pro firmy
Vyzkoušel jsem různé aplikace pro zasílání zpráv, z nichž každá nabízí jedinečné funkce a vlastnosti. Mnohé z nich mají své silné stránky, ale ne všechny jsou vhodné pro plynulou obchodní komunikaci nebo uživatelsky přívětivé prostředí. Abyste našli správnou službu pro zasílání zpráv pro svůj tým, je důležité pochopit vaše konkrétní potřeby a komunikační cíle.
Zde je seznam 11 nejlepších alternativních aplikací k WhatsApp. Ať už hledáte lepší ochranu soukromí, vylepšenou spolupráci ve skupině nebo nový přístup k zasílání zpráv, tyto možnosti vynikají svými výraznými výhodami a funkcemi.
1. ClickUp (nejlepší pro týmovou spolupráci, instant messaging a sdílení videí)
Můj tým používá ClickUp, komplexní platformu pro zasílání zpráv a zvýšení produktivity, která umožňuje efektivní komunikaci a sledování projektů. ClickUp je více než jen aplikace pro zasílání zpráv; je to výkonná platforma pro spolupráci , která nabízí řadu funkcí pro zefektivnění pracovních postupů a správu projektů.
ClickUp Chat je komplexní aplikace pro zasílání zpráv, která vám umožní sjednotit všechny vaše potřeby v oblasti zasílání zpráv na jednom místě. Například kdykoli potřebuji spolupracovat se svým týmem na konkrétním dokumentu, mohu jim posílat zprávy nebo je označit pomocí @zmínek a přiřadit jim komentáře. Oni pak mohou pracovat na dokumentu v reálném čase a zároveň mě informovat o dění ve skupinových chatech.
Pokud chcete začít, využijte připravené šablony komunikačních plánů ke správě a monitorování skupinových diskusí. Díky šabloně ClickUp Instant Message Template můžete snadno centralizovat konverzace z více platforem na jednom místě. To pomáhá:
- Sjednoťte týmové diskuse a konverzace na jednom místě
- Upřednostněte konverzace, které vyžadují urgentní pozornost
- Zajistěte, aby vám neunikla ani jedna zpráva
ClickUp nabízí výkonné funkce pro spolupráci. Díky ClickUp Whiteboards mohu okamžitě uspořádat skupinové brainstormingové setkání k určitému tématu nebo projektu. To mi umožňuje zachytit nápady týmu, logicky propojit související úkoly a převést tyto poznámky na úkoly pro každého člena týmu.
Díky těmto funkcím je ClickUp vysoce spolehlivou alternativou k WhatsApp a výkonným softwarem pro interní komunikaci typu „vše v jednom“.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spojte se se svým týmem prostřednictvím ClickUp Chat. Posílejte zprávy, sdílejte soubory a dokonce vytvářejte úkoly přímo z chatu.
- Snadno sdílejte videa nebo podrobné návody na obrazovce se svým týmem pomocí ClickUp Clips, nástroje pro nahrávání obrazovky a odesílání rychlých videozpráv.
- Sdílejte soubory a dokumenty pomocí funkcí zabezpečeného řízení přístupu s ClickUp Docs a spolupracujte v reálném čase.
- Využijte sílu ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí, a posuňte tvorbu obsahu, spolupráci a komunikaci na vyšší úroveň.
- Propojte ClickUp s více než 1 000 různými pracovními aplikacemi a sjednoťte tak všechny své diskuse a komunikaci na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s osvojením si aplikace kvůli velkému množství dostupných funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Telegram (nejlepší pro diskuse ve velkých skupinách a bezpečné sdílení souborů)
Telegram je alternativa k WhatsApp, která je známá svým silným důrazem na soukromí a bezpečnost. Telegram se často používá ke sdílení souborů.
Zejména působivé jsou jeho bezpečnostní funkce, jako jsou samodestrukční zprávy a tajné chaty. I běžné zasílání zpráv má vylepšené možnosti ochrany soukromí, které přesahují možnosti aplikace WhatsApp.
Navíc podporuje velké skupinové chaty, takže je ideální pro správu komunit a vhodný pro širší interakce nad rámec skupinových hovorů a interních týmových diskusí.
Nejlepší funkce Telegramu
- Získejte vysoce bezpečnou aplikaci pro zasílání zpráv s end-to-end šifrováním, funkcemi tajného chatu a dalšími funkcemi, které zajistí soukromí vašich chatů.
- Vytvářejte velké komunity pomocí aplikace Telegram, která podporuje skupinové chaty s až 200 000 členy.
- Ukládejte zprávy a soubory do cloudu a přistupujte k nim plynule z více zařízení.
- Přizpůsobte si svou skupinu nebo chaty pomocí motivů a nastavení vzhledu.
Omezení aplikace Telegram
- Telegram sice podporuje videohovory, ale jeho funkce nejsou tak pokročilé jako u jiných aplikací.
Ceny Telegramu
- Zdarma
- Telegram Premium: 4,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze aplikace Telegram
- G2: NA
- Capterra: 4,7/5 (více než 6000 recenzí)
3. Wire (nejlepší bezpečnostní funkce na podnikové úrovni)
Wire je skvělou alternativou k WhatsApp pro firmy, které kladou důraz na důvěrnost a dodržování předpisů.
Poskytuje šifrování typu end-to-end ve všech komunikačních kanálech, včetně zpráv, video a audio hovorů a sdílení souborů. Díky tomu je vynikající volbou pro týmy, které pracují s citlivými informacemi a nepotřebují pokročilé funkce pro zasílání zpráv, které nabízejí jiné chatovací služby.
Nejlepší funkce Wire
- Získejte standardní šifrování typu end-to-end pro veškerou komunikaci, které zajistí ochranu dat v každém kroku.
- Používejte stejný účet na více zařízeních současně, což je výhodné jak pro osobní, tak pro profesionální použití.
- Sdílejte soubory bezpečně s členy týmu, s podporou různých typů souborů.
- Využijte sílu jeho open-source frameworku, kde je kód veřejně dostupný k nahlédnutí, což poskytuje další úroveň důvěry a transparentnosti.
Omezení Wire
- Wire nenabízí tolik integrací třetích stran jako některé jiné aplikace pro zasílání zpráv, což může omezit jeho účinnost v komplexnějších pracovních postupech.
- Ačkoli je Wire výkonný nástroj, není tak známý jako jiné aplikace pro zasílání zpráv. Díky této menší známosti může být méně vhodný pro komunikaci se zákazníky nebo externími obchodními partnery.
Ceny Wire
- Osobní: Zdarma
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wire
- G2: 4,2/5 (54 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (69 recenzí)
4. Viber (nejlepší pro audio a video hovory)
Viber je oblíbená aplikace pro zasílání zpráv, která nabízí vysoce kvalitní hlasové a videohovory. Je ideální pro ty, kteří upřednostňují virtuální komunikaci tváří v tvář před jednoduchým zasíláním zpráv.
To je obzvláště skvělé, pokud máte tým rozptýlený po celém světě, protože pomocí Viberu můžete dokonce volat do zahraničí. Navíc nabízí oblíbené funkce pro zasílání zpráv, jako jsou samolepky, GIFy a možnost odesílat odkazy, videa, fotografie a další.
Nejlepší funkce Viber
- Volejte a videotelefonujte do zahraničí za konkurenceschopné ceny
- Připojte se ke skupinovým chatům nebo je vytvářejte, abyste se spojili s lidmi, kteří sdílejí vaše zájmy.
- Synchronizujte své zprávy a hovory na více zařízeních, ať už používáte Android, iOS nebo stolní počítač.
- Zajistěte si bezpečnost všech svých konverzací díky šifrování zpráv i hovorů od začátku do konce.
Omezení Viberu
- Bezplatná verze aplikace Viber obsahuje reklamy, které mohou někteří uživatelé vnímat jako rušivé.
- Neobsahuje některé z výkonných funkcí pro skupinové zasílání zpráv a spolupráci, které poskytují nejoblíbenější aplikace pro zasílání zpráv.
Ceny Viber
- Zdarma
- Viber Out: Platba za mezinárodní hovory podle skutečného využití
Hodnocení a recenze Viber
- G2: NA
- Capterra: 4,4/5 (více než 4000 recenzí)
5. Lark (nejlepší pro integrované funkce produktivity)
Lark jde nad rámec základní komunikace, jako je Google Messages nebo Facebook Messenger – je to plnohodnotná sada nástrojů pro zvýšení produktivity, která byla navržena pro zlepšení řízení týmů a spolupráce.
Díky kombinaci funkcí, jako je chat, videokonference, cloudové úložiště a spolupráce na dokumentech, je Lark dobrou alternativou k WhatsApp pro týmy, které potřebují komplexní řešení pro komunikaci a produktivitu.
Nejlepší funkce Lark
- Získejte přístup ke standardním funkcím zasílání zpráv i ke funkcím pro spolupráci, jako je úpravy dokumentů, cloudové úložiště a správa úkolů, a to vše na jedné platformě.
- Překládejte své zprávy přímo v aplikacích a překonejte jazykovou bariéru.
- Pořádejte vysoce kvalitní skupinové videohovory s možností sdílení obrazovky
- Sledujte všechny své zprávy a konverzace díky neomezené historii zpráv.
Omezení aplikace Lark
- Díky široké škále funkcí může být rozhraní aplikace Lark poněkud nepřehledné, zejména pro nové uživatele.
- Ačkoli Lark nabízí mnoho vestavěných nástrojů, nepodporuje tolik integrací třetích stran jako některé jiné platformy.
- Plán pro podniky může být pro menší firmy nákladný.
Ceny Lark
- Starter: Zdarma
- Pro: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lark
- G2: 4,6/5 (147 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (30 recenzí)
6. Signal (nejlepší aplikace pro zasílání zpráv zaměřená na soukromí)
Signal je široce uznáván pro svůj závazek k ochraně soukromí a bezpečnosti, což z něj činí jednu z nejdůvěryhodnějších aplikací pro zasílání zpráv.
Aplikace Signal má open-source platformu, která používá šifrování typu end-to-end pro všechny formy komunikace, čímž zajišťuje ochranu vašich zpráv, hovorů a dokonce i metadat.
Nejlepší funkce aplikace Signal
- Získejte ochranu před neoprávněným přístupem díky šifrování typu end-to-end pro veškerou vaši komunikaci, včetně zpráv, hlasových hovorů a videohovorů.
- Získejte čisté a bezpečné uživatelské prostředí díky rozhraní Signal, které neobsahuje žádné reklamy a nesleduje uživatelská data.
- Nastavte zprávy tak, aby zmizely po uplynutí určité doby, a přidejte tak další úroveň zabezpečení vašich konverzací.
Omezení aplikace Signal
- Signal se zaměřuje na soukromí, což znamená méně možností přizpůsobení ve srovnání s jinými aplikacemi pro zasílání zpráv.
- Vzhledem k tomu, že je Signal relativně nový, má stále menší uživatelskou základnu než mainstreamové aplikace jako WhatsApp, což může omezovat jeho použitelnost.
Ceny Signal
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Signal
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Element (nejlepší aplikace pro zasílání zpráv s decentralizovaným komunikačním protokolem)
Element je decentralizovaná aplikace pro zasílání zpráv postavená na protokolu Matrix. Upřednostňuje soukromí, bezpečnost a kontrolu nad daty pro týmy. Na rozdíl od tradičních aplikací pro zasílání zpráv vám Element umožňuje vybrat si, kde budou vaše data hostována, což z něj činí dobrou volbu pro uživatele, kteří chtějí mít větší kontrolu nad svou komunikací.
Nejlepší funkce Elementu
- Využijte decentralizovanou strukturu Elementu k hostování dat na serverech nebo si vyberte důvěryhodného poskytovatele, který nabízí bezkonkurenční kontrolu a soukromí.
- Získejte šifrované zabezpečení typu end-to-end pro veškerou vaši komunikaci.
- Přizpůsobte si aplikaci podle svých potřeb a upravte ji podle svých jedinečných preferencí.
- Můžete je používat na všech hlavních platformách, včetně mobilních zařízení, stolních počítačů a webu, a zajistit tak plynulou komunikaci.
Omezení prvků
- Bezplatný tarif je k dispozici pro až 200 uživatelů v jedné skupině.
- Decentralizovaná povaha aplikace Element může ztěžovat její používání, zejména pro týmy bez technických znalostí.
Ceny Element
- Starter: zdarma
- Business: 5 € za měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 € za uživatele za měsíc
- Sovereign: Individuální ceny
Hodnocení a recenze prvků
- G2: 4,3/5 (23 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Threema (nejlepší aplikace pro zasílání zpráv s vysokou úrovní ochrany soukromí)
Threema je vysoce bezpečná aplikace pro zasílání zpráv, která je navržena tak, aby maximalizovala soukromí s minimem uživatelských dat. Na této aplikaci se mi líbí, že na rozdíl od většiny aplikací pro zasílání zpráv nevyžaduje pro registraci telefonní číslo ani e-mailovou adresu. Je tedy vynikající volbou pro uživatele, kteří chtějí zůstat v anonymitě.
Veškerá komunikace na Threema je šifrována od začátku do konce, včetně textových zpráv, hlasových hovorů, videohovorů a sdílení souborů.
Nejlepší funkce Threema
- Zaregistrujte se a používejte aplikaci Threema bez poskytování jakýchkoli osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa.
- Získejte zabezpečené šifrování end-to-end pro veškerou komunikaci a zajistěte si soukromí svých dat.
- Vytvářejte anonymní ankety a průzkumy pro své týmy v rámci chatů.
- Využijte přísných předpisů na ochranu osobních údajů, díky kterým je tato aplikace ideální pro použití v Evropě, protože splňuje přísné požadavky GDPR.
Omezení aplikace Threema
- Threema vyžaduje jednorázový nákup, což může odradit uživatele, kteří preferují bezplatné aplikace.
- Stejně jako některé jiné aplikace zaměřené na ochranu soukromí, i Threema postrádá některé pokročilé funkce, které najdete v bezplatných aplikacích pro zasílání zpráv.
Ceny Threema
- Essential: 2 $ za uživatele za měsíc
- Pokročilé: 2,50 $ za uživatele za měsíc
- Professional: 3,50 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Threema
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Discord (nejlepší aplikace pro budování komunity)
Discord je populární komunikační platforma zaměřená na herní komunitu a komunitu NFT. Díky funkcím pro budování komunity a klasickým funkcím pro zasílání zpráv, včetně textové, hlasové a video komunikace, je ideální platformou pro týmy, komunity a dokonce i firmy.
Aplikace také nabízí rozsáhlou podporu pro přizpůsobení a chatboty, což ji činí ideální pro různé požadavky. Funkce osobních zpráv Discord vám umožňuje spojit se jeden na jednoho s uživateli z komunity, což vám pomůže vybudovat si pevnou síť ve zvolené oblasti podnikání.
Nejlepší funkce Discord
- Organizujte a spravujte komunikaci v reálném čase v rámci velkých skupin nebo komunit pomocí specializovaných hlasových a video kanálů.
- Vytvořte více textových kanálů v rámci jednoho serveru, přiřaďte role s různými oprávněními a efektivně spravujte diskuze.
- Integrujte různé nástroje a služby, jako jsou Spotify a Twitch, a vylepšete tak zážitek své komunity.
- Sdílejte svou obrazovku během hlasových nebo videohovorů
Omezení Discord
- Rozsah funkcí a možností přizpůsobení může být pro nové uživatele, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni s nástroji pro správu komunit, ohromující.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s výkonem aplikace, zejména při správě velkých serverů s mnoha aktivními uživateli.
Ceny Discord
- Zdarma
- Discord Nitro Basic: 2,99 $ měsíčně
- Discord Nitro: 9,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Discord
- G2: NA
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
10. KIK Messenger (nejlepší bezplatná aplikace pro zasílání zpráv pro komunity a veřejné skupiny)
KIK Messenger je webová aplikace známá svým jednoduchým rozhraním a důrazem na anonymitu uživatelů. Na rozdíl od mnoha jiných aplikací pro zasílání zpráv nevyžaduje KIK pro registraci telefonní číslo, takže se uživatelé mohou registrovat a komunikovat pouze pomocí e-mailové adresy nebo uživatelského jména.
Nejlepší funkce KIK Messenger
- Zaregistrujte se a používejte aplikaci bez zadávání telefonního čísla; zachovejte si soukromí a anonymitu.
- Plynulá navigace díky snadno použitelnému rozhraní
- Využijte interaktivní funkce, jako jsou chatboty pro zábavu, informace a užitečné nástroje.
- Snadno vytvářejte a spravujte skupinové chaty; podporujte diskuse mezi více uživateli.
Omezení aplikace KIK Messenger
- Ačkoli KIK nevyžaduje telefonní číslo, aplikace byla v minulosti kritizována kvůli problémům s ochranou soukromí a bezpečností.
- KIK nemusí být ideální pro profesionální použití, protože je zaměřen na mladší věkové skupiny pro skupinové diskuse a budování komunit.
Ceny KIK Messenger
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace KIK Messenger
- G2: NA
- Capterra: NA
11. Skype (nejlepší pro integrované videohovory s globálním dosahem)
Skype, který existuje od roku 2003, je jednou z nejstarších aplikací pro okamžité zasílání zpráv. Díky jeho robustním funkcím pro zasílání zpráv a možnostem hlasových a videohovorů se k této aplikaci čas od času vracím.
Skype se od svého původního zaměření na zasílání zpráv a videohovory výrazně vyvinul. Je obzvláště užitečný pro mezinárodní komunikaci, protože podporuje levné mezinárodní hovory a integraci s dalšími produkty Microsoftu.
Nejlepší funkce Skype
- Získejte spolehlivou aplikaci pro zasílání zpráv s vysoce kvalitními funkcemi pro videohovory.
- Volejte do zahraničí s možností měsíčního předplatného nebo předplaceného kreditu.
- Sdílejte soubory a dokumenty přímo v chatu; podporuje širokou škálu typů souborů.
- Integrujte diskuze a chaty s dalšími službami Microsoftu, jako jsou Outlook a Office 365.
Omezení Skype
- Skype čelil kritice kvůli problémům s ochranou soukromí, zejména v souvislosti se zpracováním dat a integrací do širšího ekosystému společnosti Microsoft.
- Uživatelé někdy hlásí problémy s výkonem, jako jsou zpoždění nebo problémy s připojením, zejména během videohovorů.
Ceny Skype
- Zdarma
- Skype Credit: Platba podle skutečného využití za hovory na pevné linky a mobilní telefony
- Předplatné Skype: Měsíční tarify pro neomezené volání do konkrétních zemí
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
Změňte svou komunikaci pomocí ClickUp
Vzhledem k velkému množství dostupných aplikací pro zasílání zpráv je důležité vybrat tu správnou, která odpovídá vašim potřebám a rozpočtu. Pečlivě zvažte klíčové funkce, možnosti integrace a snadnost použití, abyste našli tu nejvhodnější pro váš tým.
Pokud hledáte aplikaci pro zasílání zpráv, která nabízí více než jen skupinové chaty a videohovory a která se perfektně integruje do vaší práce, projektů a týmů, zvažte vyzkoušení aplikace ClickUp.
Jako aplikace typu „vše v jednom“ nabízí ClickUp komplexní sadu funkcí, včetně okamžitých zpráv, videohovorů, sdílení obrazovky a robustních integrací třetích stran, které jsou navrženy tak, aby zefektivnily váš pracovní postup.
A to nejlepší? Můžete začít s bezplatným tarifem ClickUp a plynule přejít na pokročilejší možnosti, jakmile váš tým a podnikání porostou.
Objevte, jak ClickUp může změnit komunikaci a produktivitu vašeho týmu ještě dnes. Začněte hned a vyzkoušejte, v čem je ClickUp jiný!