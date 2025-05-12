10 nejlepších aplikací pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“ v roce 2025

Průměrný člověk přepíná mezi aplikacemi a webovými stránkami téměř 1 200krát denně .
Při neustálém přepínání mezi kontexty je snadné něco přehlédnout. 🤷🏻
Právě k tomu slouží aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“. Tyto nástroje integrují více aplikací do jedné platformy, čímž zlepšují komunikaci, zvyšují produktivitu a pomáhají vám udržovat pořádek.
Ať už koordinujete práci s kolegy nebo spravujete interakce s klienty, aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“ vám pomohou soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Zde je deset nejlepších aplikací pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“, které změní způsob, jakým komunikujete a spolupracujete!
⏰ 60sekundové shrnutí
Objevte 10 nejlepších aplikací pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“, které sjednocují všechny vaše chaty, hovory a spolupráci pod jednou střechou a zajišťují tak plynulou komunikaci.
- ClickUp: Nejlepší komplexní nástroj pro spolupráci a správu projektů
- Franz: Nejlepší pro správu více chatů a e-mailů na jednom místě
- IM+: Nejlepší pro sloučení chatovacích a sociálních médií aplikací
- Rambox: Nejlepší pro pokročilé přizpůsobení pracovního prostoru pro zasílání zpráv
- Beeper: Nejlepší pro sjednocení iMessage a dalších platforem
- Shift: Nejlepší pro integraci e-mailů a nástrojů pro zasílání zpráv
- All-in-One Messenger: Nejlepší pro rychlý přístup k chatovacím aplikacím
- Station: Nejlepší pro kombinaci zasílání zpráv s nástroji pro zvýšení produktivity
- Slack (s doplňky): Nejlepší pro vylepšenou spolupráci v týmu
- Mattermost: Nejlepší pro bezpečné zasílání zpráv na podnikové úrovni
Co byste měli hledat v komplexní aplikaci pro zasílání zpráv?
Výběr aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“ je relativně snadný. Musíte se pouze ujistit, že splňuje následující kritéria: 👇🏻
- Snadné použití: Hledejte aplikaci s intuitivním rozhraním a snadnou navigací pro plynulé používání.
- Kompatibilita: Vyberte si nástroj, který je kompatibilní se všemi platformami pro zasílání zpráv, které používáte. Tím zajistíte maximální podporu.
- Přizpůsobitelnost: Vyberte si aplikaci, která vám umožní měnit aspekty jako push oznámení, rozvržení, integrace atd. tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
- Integrita: Vyberte si nástroj s robustními bezpečnostními standardy, který zajistí, že jejich služby a vaše data budou chráněny před neoprávněným přístupem.
- Vysoký výkon: Vyberte si nástroj, který je lehký a rychlý. Tím zajistíte, že na pracovišti nedojde k žádným komunikačním výpadkům.
📮ClickUp Insight: Více než 60 % času týmu je věnováno hledání kontextu, informací a úkolů.
Podle výzkumu ClickUp tráví týmy drahocenný čas přeskakováním mezi různými nástroji, jako je e-mail (42 %) a instant messaging (41 %). Ještě více znepokojující je, že 92 % lidí, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, riskuje ztrátu klíčových rozhodnutí a úkolů.
📊 Chcete vědět proč? Stáhněte si zprávu ClickUp o stavu komunikace na pracovišti a zjistěte, co skutečně brzdí týmy.
10 nejlepších aplikací pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“
Podívejte se na těchto deset komplexních aplikací pro zasílání zpráv, které vám umožní snadno a efektivně spravovat vaše textové zprávy:
1. ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro spolupráci a správu projektů)
Při správě práce a zpráv na různých platformách je snadné udělat chybu a způsobit nepříjemnosti. Ale s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, je můžete sjednotit do jedné aplikace a vytvořit tak efektivní a kolaborativní pracovní prostor.
ClickUp Chat je navržen tak, aby maximalizoval produktivitu. Jedná se o komplexní řešení, které vám umožní současně spravovat práci i komunikaci na pracovišti.
ClickUp Chat vám umožňuje vytvářet úkoly a seznamy úkolů přímo ze zpráv. Každá konverzace, která obsahuje důležité informace, je přímo propojena s příslušným dokumentem, úkolem nebo chatem.
Aplikace má také vestavěné funkce umělé inteligence. S pomocí ClickUp Brain může navrhovat odpovědi, automaticky vytvářet úkoly z konverzace a dokonce shrnout vlákna!
Kromě toho můžete pomocí integrace ClickUp propojit ClickUp s dalšími komunikačními platformami třetích stran, jako jsou Gmail, Skype, Zoom, Slack a Teams, a získat tak komplexní zážitek.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc se správou okamžitých zpráv? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Instant Message Template – je zdarma! Tato šablona vám umožní sloučit konverzační vlákna na jednom přehledném místě. Můžete tak upřednostnit konverzace a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Povolte push notifikace, abyste svůj tým okamžitě upozornili na důležité zprávy.
- Sledujte změny v konverzacích automatickým propojením aktualizací úkolů a komentářů s původním chatem.
- Nastavte termíny v chatu, aby váš tým dodržoval termíny.
- Implementujte ClickUp Clips a sdílejte klíčové momenty konverzací asynchronně.
- Pomocí funkce ClickUp Assign Comments označte konkrétní členy týmu v diskusích a zajistěte tak jasné následné kroky.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se mohou potýkat s mírnou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Snadné rozhraní pro vytváření projektů a přiřazování úkolů týmu pro sledování a dosahování cílů. Užitečné Ganttovy diagramy, které mohou být pro podnikání velmi přínosné, a funkce chatu v reálném čase dělají z ClickUp nejlepší software.
Snadné rozhraní pro vytváření projektů a přiřazování úkolů týmu pro sledování a dosahování cílů. Užitečné Ganttovy diagramy, které mohou být pro podnikání velmi přínosné, a funkce chatu v reálném čase dělají z ClickUp nejlepší software.
➡️ Číst více: Chat nefunguje. Opravujeme to.
2. Franz (nejlepší pro správu více chatů a e-mailů na jednom místě)
Franz je snadno použitelná služba pro zasílání zpráv. Pokud máte potíže se zpracováním proudu textových zpráv na svém počítači, tento nástroj by vám měl pomoci.
Franz je kompatibilní se všemi zařízeními Windows, Mac a Linux a integruje se s některými z nejčastěji používaných komunikačních kanálů.
Aplikace nabízí světlý a tmavý režim pro přizpůsobení. Franz je také zcela založen na cloudu, takže můžete přepínat mezi zařízeními.
Nejlepší funkce aplikace Franz
- Podporuje více než 70 služeb pro zasílání zpráv, včetně WhatsApp, Messenger a Telegram.
- Umožňuje posílání textových zpráv v různých jazycích, jako je angličtina, němčina a španělština.
- Umožňuje spravovat push oznámení pro příchozí zprávy.
- Integrace s více než 1 000 službami
Omezení aplikace Franz
- K dispozici pouze na počítači
- Vyžaduje ruční nastavení
Ceny Franz
- Navždy zdarma
- Osobní: 3,99 $/měsíc
- Profesionální: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Franz
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Další informace: Jak používat instant messaging v práci
3. IM+ (nejlepší pro sloučení chatovacích a sociálních médií)
IM+ je aplikace, která vám umožní kombinovat všechny platformy pro zasílání zpráv na počítači a smartphonu. Má intuitivní rozhraní a podle vývojáře trvá nastavení softwaru pouze dvě minuty.
Ale to není to nejlepší. IM+ má vestavěnou podporu ChatGPT, která vám pomůže vytvářet texty, a pokročilé funkce blokování reklam pro plynulý uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce IM+
- Podporuje širokou škálu platforem pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp, Facebook a LinkedIn.
- Integrace s Gmailem umožňuje přístup k doručené poště společně s chaty.
- Zahrnuje vestavěný webový prohlížeč pro sdílení odkazů.
- Umožňuje simultánní zasílání zpráv na více účtech
Omezení IM+
- Omezené integrace
- Může být pomalá
Ceny IM+
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze IM+
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že: ChatGPT přijímá více než 10 milionů dotazů denně.
4. Rambox (nejlepší pro pokročilé přizpůsobení pracovního prostoru pro zasílání zpráv)
Rambox je vysoce přizpůsobitelná aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“. Lze ji používat pro osobní i profesionální účely, ale její funkce pomáhají zvýšit produktivitu v kanceláři.
Můžete změnit vzhled svého pracovního prostoru, pozastavit oznámení, aktivovat režim soustředění a mnoho dalšího. Tento nástroj je integrován s hlavními obchodními řešeními, jako jsou Google Suite a Microsoft Teams.
Nejlepší funkce Ramboxu
- Podporuje více než 700 platforem pro zasílání zpráv, jako jsou Instagram, Discord a Skype.
- Umožňuje přizpůsobit motivy a předvolby oznámení.
- Nabízí režim soustředění, který pozastaví oznámení o zprávách a zvukové efekty.
- Integruje se s několika doplňky třetích stran, jako jsou kontroly gramatiky, správci hesel atd.
Omezení Ramboxu
- Bezplatná verze je omezená.
- Trpí občasnými problémy s připojením
Ceny Rambox
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 7 $/měsíc
- Podnik: 14 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rambox
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (30 recenzí)
Miluji, když mám všechny své aplikace na jednom místě, a tento software není tak chybový jako jiné, které jsem vyzkoušel.
Miluji, když mám všechny své aplikace na jednom místě, a tento software není tak chybový jako jiné, které jsem vyzkoušel.
5. Beeper (nejlepší pro sjednocení iMessage a dalších platforem)
Máte účty na několika platformách pro zasílání zpráv? Beeper je může sjednotit do jedné aplikace.
Tento nástroj je k dispozici pro zařízení s operačními systémy Android, iOS, Windows a Linux a pro komplexní zážitek se připojuje k hlavním platformám (včetně iMessage). Uživatelské rozhraní je také velmi interaktivní a snadno se v něm orientuje.
Jednou z nejvýraznějších funkcí aplikace Beeper je však její nativní funkce dabingu, která umožňuje překládat text do vašeho preferovaného jazyka.
Nejlepší funkce aplikace Beeper
- Spojuje 14 služeb pro zasílání zpráv, jako jsou WhatsApp, Telegram atd., do jedné platformy.
- Podporuje bohatá média, jako jsou obrázky, videa a odkazy.
- Podporuje SMS zprávy i internetové platformy.
- Nabízí mobilní i desktopovou verzi.
Omezení aplikace Beeper
- Chybí pokročilé možnosti přizpůsobení
- Pro plnou funkčnost je nutné předplatné.
Ceny Beeper
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Beeper
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: 10 nejlepších aplikací pro zasílání zpráv v podnikání
6. Shift (nejlepší pro integraci e-mailů a nástrojů pro zasílání zpráv)
Pokud neustále přepínáte mezi profily na platformě pro zasílání zpráv, přejděte na Shift. Tato komplexní aplikace pro zasílání zpráv vytváří oddělené pracovní prostory pro osobní a pracovní použití.
Díky ní můžete snadno spravovat své účty na různých platformách pro zasílání zpráv. Kromě toho tento nástroj usnadňuje také správu e-mailů. Uživatelské rozhraní je intuitivní; můžete přidávat/odstraňovat libovolný počet rozšíření.
Nejlepší funkce Shift
- Podporuje Gmail, Telegram, Asana a další pracovní nástroje v jednom rozhraní.
- Nabízí synchronizaci mezi desktopovou a mobilní verzí napříč platformami.
- Obsahuje správu pracovního prostoru pro lepší soustředění.
- Integrace s nástroji třetích stran, jako jsou Google Drive a Zoom.
Omezení směn
- Hlavní funkce jsou dostupné pouze v placených tarifech.
- Pravidelné problémy se synchronizací
Ceny Shift
- Základní: Navždy zdarma
- Pokročilá verze: 149 $/rok
- Teams: 149 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Shift
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 310 recenzí)
Miluji to, že všechny moje doručené zprávy a komunikace jsou na jednom místě. Usnadňuje to udržovat pořádek. Bylo snadné propojit všechny moje účty a používám ji doslova každou minutu každého dne!
Miluji to, že všechny moje schránky a komunikace jsou na jednom místě. Usnadňuje to organizaci. Připojení ke všem mým účtům bylo snadné a používám ji doslova každou minutu každého dne!
7. All-in-One Messenger (nejlepší pro rychlý přístup k chatovacím aplikacím)
All-in-One Messenger je komplexní software pro zaneprázdněné profesionály. Nejenže spojuje vaše aplikace pro zasílání zpráv, ale také vám umožňuje vyhledávat starší chaty podle data, spravovat push oznámení, přizpůsobovat motivy atd.
Aplikace je také velmi snadno použitelná a snadno se na ni zvyknete.
Nejlepší funkce aplikace All-in-One Messenger
- Nabízí podporu pro více než 40 služeb pro zasílání zpráv, včetně WhatsApp, LinkedIn a Skype.
- Poskytuje oznámení v reálném čase o příchozích zprávách.
- Obsahuje tmavý režim pro prostředí se slabým osvětlením.
- Podporuje skupinové chaty, což usnadňuje komunikaci v týmu.
Omezení aplikace All-in-One Messenger
- Nepodporuje videohovory ani hlasové hovory.
- Žádná mobilní aplikace
Ceny aplikace All-in-One Messenger
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace All-in-One Messenger
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Station (nejlepší pro kombinaci zasílání zpráv s nástroji pro zvýšení produktivity)
Další aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“, Station, pomáhá minimalizovat nepořádek. Jedná se o inkluzivní platformu, která poskytuje přístup ke všem vašim aplikacím pro zasílání zpráv a profesionálním nástrojům na jednom centrálním místě.
Díky funkci Smart Dock můžete procházet důležité dokumenty, zprávy atd. Funkce Page Autosleep deaktivuje neaktivní karty pro rychlý výkon. Bonus? Jednoduché uživatelské rozhraní tohoto nástroje.
Nejlepší funkce Station
- Kombinuje více než 600 webových aplikací, jako jsou Instagram, HubSpot a Mailchimp, v jednom pracovním prostoru.
- Nabízí inteligentní doručenou poštu pro upřednostnění důležitých zpráv.
- Nabízí elegantní rozhraní bez rušivých prvků.
- Pomáhá přizpůsobit oznámení podle aplikace
Omezení stanice
- Bezplatná verze má omezené funkce.
- Může být pomalá
Ceny stanic
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze stanic
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Station je pravděpodobně jednou z platforem, kterou používám nejčastěji. Tato na první pohled jednoduchá aplikace mi umožňuje snadno přepínat mezi různými nástroji, jako jsou e-mail a nástroje pro správu úkolů, a to vše v jednom okně. Navíc na rozdíl od podobných aplikací, jako je Shift, není zdarma.
Station je pravděpodobně jednou z platforem, kterou používám nejčastěji. Tato na první pohled jednoduchá aplikace mi umožňuje snadno přepínat mezi různými nástroji, jako jsou e-mail a nástroje pro správu úkolů, a to vše v jednom okně. Navíc na rozdíl od podobných aplikací, jako je Shift, není zdarma.
9. Slack (s doplňky) (nejlepší pro vylepšenou spolupráci v týmu)
Slack je známá aplikace pro zasílání zpráv. Používá se především ke zlepšení týmové spolupráce – a její funkce dokazují, proč.
Slack pomáhá automatizovat rutinní úkoly, vytvářet a organizovat kanály pro různé týmy, provádět týmové hovory, sdílet obrazovky a mnoho dalšího. Tento nástroj je také velmi efektivně navržen, s jednoduchou navigací a uživatelským rozhraním.
Nejlepší funkce Slacku
- Nabízí integraci s nástroji jako Google Drive, Trello a GitHub.
- Nabízí robustní vyhledávací funkce pro zprávy a soubory.
- Podporuje hlasové a videohovory
- Synchronizuje zprávy a oznámení mezi zařízeními.
Omezení aplikace Slack
- Může být ohromující
- Některé integrace je obtížné nastavit.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc
- Business+: 12,50 $/měsíc
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 640 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 450 recenzí)
Skvělý nástroj, který nám umožňuje praktikovat to, co kážeme při práci s našimi klienty.
Skvělý nástroj, který nám umožňuje praktikovat to, co kážeme při práci s našimi klienty.
➡️ Číst více: 17 nejlepších integrací aplikace Slack
10. Mattermost (nejlepší pro bezpečné zasílání zpráv na podnikové úrovni)
Mattermost není typická aplikace pro zasílání zpráv typu „vše v jednom“. Jedná se spíše o platformu pro spolupráci.
Pomocí této aplikace můžete vytvářet kanály a spolupracovat se svým vzdáleným týmem na projednávání projektů, časových harmonogramů a dalších témat. Platforma je známá svou bezpečností a přizpůsobitelností. Můžete si vybrat integrace, sami hostovat platformu a přizpůsobit prvky aplikace.
Nejlepší funkce Mattermost
- Podporuje zasílání zpráv v reálném čase s vláknovými konverzacemi.
- Nabízí integritu a soulad na podnikové úrovni.
- Obsahuje správu uživatelských rolí pro organizaci týmu.
- Integrace s nástroji CI/CD, jako jsou Jenkins a GitHub
Omezení Mattermost
- Vyžaduje technické znalosti
- Pravidelné problémy s výkonem
Ceny Mattermost
- Navždy zdarma
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
Mattermost je nejlepší platforma, kde můžeme organizovat schůzky a komunikovat s členy týmu. Navíc nabízí různé funkce, jako jsou kanály, sdílení souborů, sdílení obrazovky atd.
Mattermost je nejlepší platforma, kde můžeme organizovat schůzky a komunikovat s členy týmu. Navíc nabízí různé funkce, jako jsou kanály, sdílení souborů, sdílení obrazovky atd.
Vyberte si nejlepší komplexní aplikaci pro zasílání zpráv – použijte ClickUp!
Používání jedné aplikace pro komunikaci má mnoho výhod. Umožňuje vám být produktivní, efektivní a hlavně v obraze se vším, co se děje. Pokud si však nevyberete komplexní a přehlednou aplikaci pro zasílání zpráv, může se situace rychle vymknout z rukou.
Vyberte si ClickUp. Díky robustním funkcím a výkonné sadě nástrojů pro správu práce vám ClickUp pomůže snadno spravovat všechny vaše osobní i pracovní chaty a aplikace pro zasílání zpráv.
Nečekejte – pořiďte si ClickUp ještě dnes. Pro více informací navštivte ClickUp nebo se zaregistrujte k bezplatné zkušební verzi!