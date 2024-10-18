10 nejlepších integrací Microsoft Teams v roce 2025 (integrace ClickUp s Teams)

Tisíce podniků po celém světě zůstávají ve spojení díky Microsoft Teams. Tento cloudový nástroj, integrovaný do Microsoft Office 365, kombinuje Outlook, Word, Excel a další nástroje v jednotném pracovním prostředí.
V aplikaci Teams můžete chatovat, pořádat schůzky a sdílet soubory, ale i tak tato platforma nemusí mít vše, co potřebujete. ?
Přepínání mezi platformami po celý den narušuje váš pracovní rytmus, proto raději použijte integrace Microsoft Teams. Správná kombinace integrací přináší všechny oblíbené nástroje jiných výrobců do kanálů Microsoft Teams, což zlepšuje komunikaci a usnadňuje pracovní dny.
Existují však stovky aplikací Microsoft Teams, takže jaké jsou nejlepší možnosti pro vaši společnost?
V tomto průvodci vám poskytneme přehled toho, co hledat v integraci pro Microsoft Teams, a seznam 10 nejlepších aplikací a integrací Microsoft Teams v roce 2024.
Co byste měli hledat v integraci Microsoft Teams?
V ideálním případě byste měli hledat integrace s funkcemi, které aplikace Teams sama o sobě nemůže poskytnout. Patří mezi ně:
- Hladká integrace pracovních postupů: Existuje řada šikovných nástrojů, ale neměli byste se muset přetrhávat, abyste je přizpůsobili svému pracovnímu postupu. Vyberte si ty nejlepší integrace Microsoft Teams, které můžete přizpůsobit nebo které se hodí pro vaše použití ihned po instalaci.
- Aplikace pro spolupráci: Chaty v Teams jsou v pořádku, ale správné integrace činí Teams ještě více přátelským pro spolupráci. Hledejte rozšíření pro zasílání zpráv, nástroje pro videokonference, myšlenkové mapy nebo tabule pro brainstorming.
- Funkce pro správu projektů: Teams nemá nejlepší nastavení pro sledování projektů nebo úkolů, proto se ujistěte, že integrujete spolehlivý nástroj pro správu projektů. Správné řešení by mělo nabízet uživatelsky přívětivé ovládací panely, šablony a funkce pro sledování.
- Škálovatelnost: Přidávání nových uživatelů nebo projektů do integrací Microsoft Teams by nemělo být složité. Vyberte si integrace, které zjednodušují škálování.
10 nejlepších integrace Microsoft Teams pro použití v roce 2024
Ať už potřebujete pomoc s řízením projektů, spoluprací na dálku nebo jen chcete pořádat zajímavé schůzky v Teams, existuje pro to integrace Microsoft Teams.
1. Integrace ClickUp Microsoft Teams
Je to tak: nejoblíbenější platforma pro práci na jednom místě na světě se integruje s Microsoft Teams. Integrace ClickUp Microsoft Teams vám zasílá oznámení Teams pokaždé, když dojde ke změně komentáře, přílohy nebo stavu vašich projektů. Vše se automaticky přesune do chatu Teams podle vašeho výběru, takže vám nic neunikne.
Záleží nám také na kontextu. ClickUp nabízí podrobné náhledy odkazů s popisným textem, díky kterým členové týmu bez jediného kliknutí zjistí, o jakém úkolu se bavíte. To je mnohem lepší než odkaz s náhodnou řadou alfanumerických znaků. ✨
Nechceme vás k ničemu svádět, ale můžete se také úplně zbavit Microsoft Teams a veškerou svou práci a spolupráci provádět v ClickUp. ClickUp Chat nahrazuje všechny funkce Teams a ještě něco navíc jako váš hlavní nástroj pro správu projektů.
Chatujte při práci a přeměňte komentáře na přiřazené úkoly pouhým kliknutím. Pro všechny chaty je k dispozici bohatá editace, takže můžete přidávat bloky kódu, odrážky a bannery, abyste řekli více méně znaky. Je to perfektní nástroj pro správu projektů a integraci Microsoft Teams.
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojené úkoly: Snadno propojujte zprávy s úkoly, aby zůstala zachována souvislost.
- Synchronizovaná vlákna: Synchronizujte vlákna mezi chaty a úkoly, aby všichni byli v obraze bez ohledu na to, kde se diskuse odehrávají.
- Vztahy: Automaticky propojujte úkoly nebo dokumenty zmíněné v chatech, což vám poskytne přehled o všech konverzacích souvisejících s konkrétními aktivy a naopak.
- Příspěvky: Vytvářejte delší asynchronní obsah v chatových vláknech a kategorizujte jej jako aktualizace, oznámení nebo nápady. Díky tomu, že jsou klíčové konverzace shromážděny na jednom místě, se můžete soustředit na práci, aniž byste se museli obávat, že vám uniknou důležité informace.
- Profily členů týmu a plánování: Zobrazte priority členů týmu a naplánujte schůzky přímo z rozhraní chatu.
- AI Answers: Zeptejte se na cokoli v chatu a ClickUp Brain vám poskytne okamžité odpovědi na základě historie chatu nebo informací z vašeho pracovního prostoru a připojených aplikací (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce atd.).
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze pro placené účty.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže si dejte čas na seznámení se s platformou.
Ceny ClickUppricing
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Zoom pro Teams
Microsoft Teams sice má vestavěnou funkci videokonferencí, ale co když chatujete s klientem, který Teams používat nechce? Stačí přidat integraci Zoom Microsoft Teams a můžete se ihned spojit tváří v tvář.
Tato komunikační aplikace je jasnou volbou, pokud se pravidelně scházíte se zainteresovanými stranami mimo vaši organizaci.
Nejlepší funkce Zoom pro Teams
- Spouštějte, plánujte a připojujte se k schůzkám Zoom přímo z aplikace Teams.
- Integrace přidá do rozhraní Teams kartu Zoom Meetings Teams.
- Funkce dostupnosti aplikace Zoom usnadňuje hledání termínů schůzek, které vyhovují všem účastníkům.
- Pomocí tlačítka Zoom v libovolném chatu můžete zahájit nebo naplánovat schůzku se skupinou.
Omezení aplikace Zoom pro Teams
- To nemusí být nutné, pokud již používáte aplikaci Microsoft Teams pro videokonference.
- Někteří uživatelé uvádějí, že musí několikrát stisknout tlačítko „volat“ na různých místech, aby skutečně mohli volat.
Ceny Zoom
- Základní: zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 53 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 600 recenzí)
3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams
Acuity Scheduling je online software pro plánování schůzek, který vám umožňuje plánovat schůzky, automaticky kontrolovat vaši dostupnost a přijímat platby. Pokud chcete, aby Acuity dobře spolupracoval s aplikací Microsoft Teams, budete muset použít toto připojení Zapier k integraci obou systémů prostřednictvím API.
Jakmile bude připojení nastaveno, data z vašich schůzek v Acuity se hladce integrují do vašeho kalendáře v Teams.
Nejlepší funkce Zapier Acuity Scheduling
- Tato integrace zjednodušuje plánování pro týmy pracující s klienty nebo poskytující služby.
- Požádejte o vyplnění vlastního formuláře před naplánováním schůzky
- Inkasujte platby za rezervaci schůzek a vybírejte poplatky za neúčast.
- Vytvořte stránku s plánováním s vaší značkou
Omezení aplikace Acuity Scheduling
- Acuity nemá nativní integraci s Teams, takže musíte použít Zapier. Zapier je skvělý, ale konektory třetích stran, jako je tento, jsou náchylnější k poruchám.
- Někdy Acuity omylem rezervuje schůzky, když nejste k dispozici.
Ceny Acuitypricing
- Emerging: 16 $/měsíc, fakturováno ročně
- Rostoucí: 27 $/měsíc, fakturováno ročně
- Powerhouse: 49 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Acuity
- G2: 4,7/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 500 recenzí)
4. InVision Freehand – Whiteboard
MS Teams je v pořádku jako nástroj pro spolupráci týmu založený na chatu, ale co když je váš tým více vizuální? Integrace InVision Freehand Microsoft Teams je ideální pro virtuální spolupráci. Tato aplikace pro vzdálenou práci s bílou tabulí obsahuje nástroje pro brainstorming, prezentaci a revizi nápadů pomocí drag-and-drop.
Nejlepší funkce InVision Freehand
- Zvyšte produktivitu pomocí šablon Freehand
- Připněte tabule Freehand k libovolnému kanálu Teams
- Snadné sdílení existujících tabulek Freehand během schůzky
- Reagujte na tabule pomocí emodži a lepících poznámek
Omezení InVision Freehand
- Někteří uživatelé hlásí problémy s přenosem tabulek do Teams.
- Jiní tvrdí, že proces přihlášení je překvapivě obtížný.
InVision Freehand ceny
- Zdarma
- Freehand Pro: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Freehand Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze InVision Freehand
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 730 recenzí)
5. Karma
Jsme velkými fanoušky práce na dálku, ale je těžké budovat týmovou kulturu, když jsou všichni rozptýleni po celém světě. Karma je chytrá integrace pro Microsoft Teams, která překlenuje propast mezi prací na dálku a budováním kultury.
Jedná se o aplikaci pro oceňování zaměstnanců, která vám umožňuje sdílet zpětnou vazbu, rozdávat odměny a sledovat metriky zapojení prostřednictvím chatbotového nástroje podobného Slacku. ?
Nejlepší funkce Karma
- Převádějte karma body na skutečné výhody, jako je káva zdarma nebo PTO.
- Propojte každé ocenění zaměstnance s hodnotami vaší společnosti
- Přidejte Karmabot do MS Teams a automaticky povzbuzujte nebo odměňujte svůj tým.
- Vytvořte malou soutěž s žebříčkem karmy v reálném čase.
Omezení Karma
- Někteří uživatelé hlásí problémy se systémem klíčových slov Karma values.
- Ostatní uživatelé hlásí pomalou a méně než užitečnou zákaznickou podporu ve srovnání s jinými integracemi aplikací Microsoft Teams.
Karma ceny
- 3 $/měsíc na uživatele při minimálně pěti místech, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Karma
- G2: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 recenze)
6. MeisterTask
Microsoft Teams neobsahuje hotovou správu úkolů, takže k řízení všech svých úkolů budete potřebovat integraci Microsoft Teams, jako je MeisterTask. Tato integrace přináší cíle projektu, závislosti úkolů a projektové kanály přímo do MS Teams pro rozumnější správu projektů.
Nejlepší funkce integrace MeisterTask
- Automatizujte opakující se kroky, abyste ušetřili čas a zvýšili přesnost
- Sledujte svůj čas nebo analyzujte časové záznamy svých zaměstnanců pro správu zdrojů.
- Podívejte se na přehledný panel s okamžitým přehledem vašich otevřených úkolů, časových záznamů a oznámení.
- Nastavte vztahy a závislosti mezi úkoly, aby nikdo nezklamal.
Omezení MeisterTask
- Někteří uživatelé hlásí problémy s fakturací u MeisterTask.
- Ostatní by si přáli, aby nabízela Ganttovy diagramy.
Ceny MeisterTaskpricing
- Základní: zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
7. Wrike
Spravujete projekty ve Wrike? Přestaňte přecházet mezi platformami a pořiďte si integraci Microsoft Teams, pronto. Tato integrace vám umožní vytvářet, přistupovat a upravovat všechny projekty a úkoly Wrike, aniž byste museli opustit Teams.
Chaty Microsoft Teams můžete dokonce propojit s úkoly a projekty, abyste je měli po ruce.
Nejlepší funkce Wrike
- Přístup k úkolům Wrike jako k záložce v Microsoft Teams
- Zveřejňujte náhledy úkolů Wrike v chatech Teams s názvem, přiřazenou osobou, stavem a termínem splnění.
- Přijímejte oznámení Wrike ve svém účtu Teams
- Projekty si můžete prohlížet v časové ose nebo v Ganttově diagramu.
Omezení Wrike
- Mnoho uživatelů tvrdí, že Wrike není uživatelsky přívětivý, a to ani po přenosu do MS Teams.
- Jiní tvrdí, že procesy jako vytváření formulářů jsou příliš komplikované.
Ceny Wrikepricing
- Zdarma
- Team: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
8. Rozsah
Obchodní schůzky mají špatnou pověst a Range se snaží tento problém vyřešit. Tato integrace pro Microsoft Teams podporuje propojení tím, že všem poskytuje lepší přehled o postupu projektu.
Členové týmu vytvářejí denní hlášení o plánech na dnešní den a pokroku za včerejšek, což může potenciálně eliminovat nutnost každodenních hodinových ranních porad.
Nejlepší funkce
- Range každé ráno odesílá připomenutí v Outlooku pro kontrolu stavu.
- Z Teams můžete zobrazit přihlášení svých kolegů.
- Přidejte Range do videohovorů a můžete zobrazit všechny check-iny v postranním panelu.
- Využijte databázi otázek pro budování týmu od Range a navazujte kontakty na osobnější úrovni.
Omezení rozsahu
- Několik lidí hlásí problémy s uživatelskou zkušeností.
- Jiní říkají, že Range má potíže, pokud zapomenete na chvíli odeslat Check-iny.
Rozsah ceny
- Zdarma
- Výhoda: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
9. Teamwork
Teamwork je řešení pro správu projektů, které se integruje do vašeho účtu Microsoft Teams. Přepínejte mezi zobrazením tabule, úkolů nebo Ganttovým diagramem a snadno si přizpůsobte svůj pracovní prostor MS Teams.
Můžete dokonce přistupovat k souborům, znalostní bázi wiki a příspěvkům týmu, aniž byste museli opustit Teams, což z něj činí dobrou volbu pro týmy pracující na dálku.
Nejlepší funkce Teamwork
- Snadno sledujte, kolik času strávíte každým úkolem a projektem.
- Funkce pro správu úkolů a správu klientů pro fakturaci a vystavování faktur
- Spravujte své zdroje a pracovní vytížení týmu, aniž byste museli opustit Teams.
- Vytvářejte závislosti a dílčí úkoly
- Spolupracujte na korekturách, označujte lidi v komentářích a organizujte obsah v Teamwork Docs.
Omezení týmové práce
- Pro Outlook budete potřebovat samostatnou integraci aplikace Teamwork.
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma je neintuitivní.
Ceny Teamwork
- Zdarma
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele pro minimálně tři uživatele, fakturováno ročně
- Cena: 9,99 $/měsíc na uživatele pro minimálně tři uživatele, fakturace ročně
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele pro minimálně pět uživatelů, fakturováno ročně
- Rozsah: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
10. Signeasy
Microsoft Teams má mnoho funkcí, ale nemá vlastní řešení pro elektronický podpis. Místo zasílání dokumentů e-mailem si pořiďte integraci Signeasy Microsoft Teams.
Tento nástroj nahrává dokumenty ve všech formátech a poskytuje vám úplný přehled o pracovních postupech souvisejících s podpisy díky chatovým oznámením v reálném čase. ✍️
Nejlepší funkce Signeasy
- Zobrazení smluv v chatech Teams
- Stačí přidat e-mail příjemce a požádat o podpis.
- Pomocí mobilní aplikace Signeasy můžete žádat o dokumenty a podepisovat je i na cestách.
- Rychle kontaktujte kolegy v Teams, pokud potřebujete, aby co nejdříve podepsali smlouvu.
Omezení Signeasy
- Někteří uživatelé mají problémy s přístupem k Signeasy v Outlooku.
- Ostatní by si přáli, aby umožňovala hromadné žádosti o podpisy.
Signeasy ceny
- Team: 20 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business Plus: 50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Signeasy
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
Přehodnoťte zkušenosti s Teams: Vyzkoušejte ClickUp
Microsoft Teams má mnoho co nabídnout, ale i tak této platformě chybí spousta funkcí. Aplikace a integrace sice rozšiřují její funkčnost, ale vy nemáte čas sestavovat systém, který bude vyhovovat vašemu týmu.
Vyberte si nástroj pro řízení projektů, který umí všechno, jako je ClickUp. V jednom pracovním prostoru kombinujeme aplikaci pro správu úkolů, funkce pro spolupráci vzdálených týmů, komunikaci, šablony pro agilní týmy a mnoho dalšího.
Vyzkoušejte nás: Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp.