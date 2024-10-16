Rozpis cen Slacku: Najděte ten správný tarif pro vaši firmu

Výběr správného komunikačního nástroje může být náročný, zejména pokud se snažíte najít rovnováhu mezi cenou a funkcemi, které váš tým potřebuje.
Najít ten správný cenový plán Slacku může být matoucí – chcete zlepšit spolupráci a produktivitu, aniž byste utratili příliš mnoho peněz.
Ať už jste majitel firmy, vedoucí týmu nebo profesionál, potřebujete mít jasno v tom, co každý tarif nabízí, abyste se vyhnuli frustraci z placení za nevyužité funkce nebo z nedostatku těch nezbytných.
V tomto článku rozebíráme cenové plány Slacku, abychom vám pomohli najít ten správný plán, který vyhovuje potřebám a rozpočtu vaší organizace. 👇
Rozpis cenových plánů Slacku
Kolik stojí Slack? Podívejme se na všechny jeho různé tarify:
Bezplatný tarif
Pokud zakládáte nebo vedete malý tým, může být bezplatný tarif skvělou volbou pro základní komunikaci bez jakýchkoli nákladů. Bezplatný tarif Slack pokrývá základní potřeby, včetně přímých zpráv a omezených integrací.
Tento tarif má však určitá omezení, která nemusí plně podporovat dlouhodobý růst vašeho týmu v závislosti na vývoji vašich potřeb.
Klíčové funkce:
- Historie zpráv a souborů: Získáte přístup k historii zpráv a úložišti souborů za posledních 90 dní. To sice prozatím může stačit, ale pokud budete potřebovat vyhledat starší konverzace pro referenci nebo dodržení předpisů, může to být problém.
- Integrace: Bezplatný tarif vám umožňuje propojit až 10 aplikací třetích stran, jako jsou Google Drive, Office 365 a Trello. To je sice užitečné pro malé týmy, ale pokud vaše organizace využívá širokou škálu nástrojů, může se vám tento limit jevit jako omezující.
- Komunikační možnosti: Můžete provádět pouze individuální audio a video schůzky, což je ideální pro rychlé kontroly nebo individuální schůzky. Pokud však váš tým využívá skupinové hovory, narazíte na překážku, protože tento tarif tyto funkce nezahrnuje.
Pro koho je určen:
Bezplatný tarif je ideální pro malé týmy, startupy nebo organizace, které hledají základní komunikační nástroj pro rutinní úkoly na pracovišti. Je to bezplatný způsob, jak začít se Slackem, ale má omezení v historii zpráv, integracích a možnostech volání.
Pro plán
Pokud řídíte malou nebo střední firmu a potřebujete pokročilejší funkce na podporu svého rostoucího týmu, je tarif Pro skvělou volbou.
Vylepšuje vaši komunikaci o další funkce, jako jsou neomezené přímé zprávy, audio a video schůzky a možnost vytvářet vlastní monitorovací nástroje pro lepší správu projektů. Tento tarif je výrazným vylepšením oproti bezplatnému tarifu a poskytuje vše, co potřebujete ke zvýšení produktivity a týmové spolupráce.
Klíčové funkce:
- Neomezená historie zpráv: Tarif Pro poskytuje neomezený přístup ke všem přímým zprávám a týmovým chatům, takže důležité konverzace jsou vždy k dispozici pro referenční nebo compliance účely.
- Neomezené integrace: Propojte neomezený počet aplikací třetích stran a proměňte Slack v centrální hub pro všechny vaše nástroje, od správy projektů po ukládání souborů.
- Lepší komunikace: Díky Slack Huddles můžete pořádat skupinové hlasové a videohovory s až 50 účastníky, což je ideální pro týmové schůzky, rychlé kontroly nebo školení.
- Přizpůsobitelné zásady uchovávání: Nastavte vlastní pravidla uchovávání zpráv a souborů tak, aby odpovídala zásadám a předpisům vaší společnosti.
- Přístup pro hosty: Spolupracujte bezpečně s klienty a dodavateli tím, že jim udělíte rozšířený přístup jako hostům, a zajistíte tak, že budou moci pracovat ve vašem pracovním prostoru, aniž by ohrozili bezpečnost hlavního pracovního prostoru vašeho týmu.
- Vlastní skupiny uživatelů: Vytvářejte vlastní skupiny uživatelů, abyste mohli organizovat týmy, spravovat oprávnění a zefektivnit oznámení.
- Prioritní podpora: Plán Pro nabízí prioritní podporu pro rychlé řešení vašich problémů. Ideální pro udržení vašeho týmu v chodu bez významných prostojů.
- Trendy v používání: Analytický panel Slacku poskytuje přehled o základních analytických funkcích, včetně využití kanálů, objemu zpráv a aktivity uživatelů.
Další funkce: Neomezený počet nástrojů pro tvorbu pracovních postupů, možnost spolupráce na seznamech a dokumentech
Pro koho je určen:
Tarif Pro je ideální pro rostoucí firmy, které potřebují pokročilé nástroje pro udržení spojení a efektivity týmů. Je ideální pro ty, kteří potřebují plnou podporu přímých zpráv, historii hovorů, více integrací Slacku a možnost pořádat skupinové schůzky.
Ceny:
- 7,25 $ za uživatele a měsíc (při roční fakturaci)
- 8,75 $ za uživatele za měsíc (při měsíční fakturaci)
Tarif Business+
Tento tarif je určen pro střední a velké podniky a nabízí lepší zabezpečení, funkce pro zajištění souladu s předpisy a administrativní kontroly – je ideální pro správu složitějších organizačních potřeb.
Klíčové funkce:
- Jednotné přihlášení (SSO) založené na SAML: Díky SSO se váš tým může bezpečně přihlásit na více platformách pomocí jediného souboru přihlašovacích údajů. Tato další úroveň zabezpečení znamená, že přístup k vašemu pracovnímu prostoru Slack mají pouze oprávnění zaměstnanci.
- Podpora 24/7 s dobou odezvy 4 hodiny: Když se něco pokazí, nemůžete si dovolit čekat. S tarifem Business+ získáte prioritní podporu s garantovanou dobou odezvy 4 hodiny, aby se jakékoli problémy rychle vyřešily.
- 99,99% dostupnost SLA: Slack garantuje 99,99% dostupnost, což zajišťuje minimální výpadky, takže váš tým může hladce spolupracovat a udržet projekty na správné cestě.
- Vylepšené bezpečnostní funkce: Tarif Business+ zahrnuje export dat, integraci nástroje Data Loss Prevention (DLP) a přizpůsobitelná nastavení uchovávání dat, aby splňoval přísné požadavky na ochranu dat.
- Větší kontrola nad oprávněními: Snadno spravujte velké týmy tím, že budete kontrolovat, kdo může přispívat do kanálů nebo používat zmínky, které upozorňují všechny členy, a udržujte tak kanály s oznámeními bez rušivých vlivů.
- Přístup pro hosty: Snadno spolupracujte s externími partnery, jako jsou klienti nebo dodavatelé, aniž byste museli opustit Slack, a poskytněte jim kontrolovaný přístup k vašemu pracovnímu prostoru, přičemž vaše interní data zůstanou v bezpečí.
- Vlastní skupiny uživatelů: Tato funkce vám pomáhá efektivně spravovat oprávnění a oznámení a zajišťuje, že správní lidé jsou vždy v obraze.
Další funkce: Vše z tarifu Pro plus přidělování a odebírání oprávnění pro hostující účty, správa identit a export dat pro všechny zprávy.
Pro koho je určen:
Tarif Business+ poskytuje firmám, které již překonaly tarify Basic a Pro, větší kontrolu nad svými operacemi. Pokud vaše firma vyžaduje přísné dodržování předpisů a pokročilé zabezpečení, tarif Business+ nabízí nástroje, které vám pomohou mít vše pod kontrolou.
Funkce jako prioritní podpora a přístup pro hosty pomáhají rychle řešit problémy a umožňují bezpečnou spolupráci s externími partnery, což je ideální pro společnosti, které pracují s citlivými informacemi a provádějí rozsáhlé operace.
Ceny:
- 12,50 $ za uživatele za měsíc (při roční fakturaci)
- 15 $ za uživatele za měsíc (při měsíční fakturaci)
Tarif Enterprise Grid
Tarif Enterprise Grid (nejdražší tarif) od Slacku je vhodný pro velké podniky s komplexními komunikačními požadavky. Na rozdíl od jiných tarifů přizpůsobuje ceny konkrétním potřebám vaší organizace.
Tento tarif nabízí solidní sadu funkcí, které zlepšují spolupráci a bezpečnost v propojených pracovních prostorech.
Klíčové funkce:
- Neomezený počet pracovních prostorů: Tarif Enterprise Grid vám umožňuje centrálně vytvářet a spravovat více pracovních prostorů Slack, což je ideální pro velké organizace s různými odděleními nebo týmy, přičemž je udržuje propojené.
- Pokročilá bezpečnost a soulad s předpisy: Poskytuje šifrování dat, správu podnikových klíčů, integraci DLP a soulad s předpisy HIPAA, což je ideální pro odvětví s přísnými požadavky na ochranu dat.
- eDiscovery a právní uchovávání: Zahrnuje pokročilé funkce eDiscovery, které umožňují právním týmům přístup k určitým komunikacím a jejich uchovávání pro účely auditů a vedení záznamů.
- Specializovaná zákaznická podpora: Nabízí prioritní podporu 24/7 s dobou odezvy čtyři hodiny a navíc přístup k týmům zákaznické podpory pro zaškolení, školení a optimalizaci používání Slacku.
Další funkce: Vše, co obsahuje tarif Business, plus podpora prevence ztráty dat, auditní protokoly, integrace s Enterprise Mobility Management (EMM), nárokování domény, vlastní podmínky služby a další.
Pro koho je určen:
Tarif Enterprise Grid je ideální pro velké podniky s tisíci zaměstnanci, kteří potřebují bezpečný, škálovatelný a přizpůsobitelný nástroj pro komunikaci a vzdálenou spolupráci.
Je ideální pro organizace v regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví, finance nebo státní správa, kde je důležitá bezpečnost dat a dodržování předpisů. Navíc můžete spravovat více pracovních prostorů a získat pokročilé bezpečnostní funkce.
Tento tarif nabízí nejkomplexnější sadu funkcí a je prémiovou volbou pro firmy, které od své komunikační platformy vyžadují špičkové služby.
Ceny:
- Ceny na míru
Cenové plány Slacku: Rychlé srovnání
|Plán
|Cena
|Klíčové funkce
|Pro koho je určen
|Bezplatný tarif
|Zdarma
|90denní historie zpráv a souborů Až 10 integrací Slacku Individuální hlasové a videohovory
|Malé týmy, startupy nebo organizace se základními komunikačními potřebami a omezeným rozpočtem
|Pro plán
|7,25 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně) 8,75 $ za uživatele/měsíc (fakturováno měsíčně)
|Neomezená historie zpráv Neomezené integrace aplikací Skupinové hovory s až 50 účastníky Přizpůsobitelné zásady uchovávání dat Podpora 24/7
|Malé a střední podniky, které potřebují pokročilé komunikační funkce a integraci více aplikací
|Tarif Business+
|12,50 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně) 15 $ za uživatele/měsíc (fakturováno měsíčně)
|SSO založené na SAML, nepřetržitá podpora s dobou odezvy 4 hodiny, SLA s 99,99% dostupností, vylepšené bezpečnostní funkce.
|Střední a velké podniky, které vyžadují zvýšenou bezpečnost, dodržování předpisů a administrativní kontroly
|Tarif Enterprise Grid
|Ceny na míru
|Neomezený počet pracovních prostorů Pokročilá bezpečnost a soulad s předpisy (HIPAA, DLP) eDiscovery a právní zadržení 99,99% dostupnost SLA Oddaná podpora 24/7 s dobou odezvy 4 hodiny
|Velké podniky se složitými komunikačními potřebami, zejména v regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví, finance nebo státní správa.
📄 Poznámka: Doplněk Slack AI je k dispozici pro tarif Pro a vyšší.
Jak vybrat správný tarif Slack pro váš tým
Výběr správného tarifu Slack může zlepšit produktivitu a komunikaci vašeho týmu. Každý tarif má své výhody a nevýhody, a pokud si vyberete nesprávný, můžete se potýkat s omezeními, která zpomalí práci vašeho týmu.
Zde je návod, jak vybrat nejlepší tarif Slacku se zaměřením na faktory, které jsou pro vaši organizaci nejdůležitější:
1. Podle velikosti týmu
- Malé týmy: Plány Free nebo Pro jsou ideální pro startupy nebo malé týmy. Plán Free nabízí základní komunikační nástroje, zatímco plán Pro poskytuje pokročilé funkce, jako je neomezená historie zpráv a úložiště souborů s vylepšenými integracemi pro rostoucí týmy.
- Větší týmy: Pro organizace, které se rozšiřují o další zaměstnance a mají složitější pracovní postupy, jsou k dispozici tarify Business+ nebo Enterprise Grid, které zvládají velké uživatelské základny a nabízejí další možnosti správy.
2. Podle funkcí zabezpečení a souladu s předpisy
- Standardní bezpečnostní požadavky: Tarif Pro nabízí základní bezpečnostní funkce, jako je šifrování dat (v klidu i při přenosu) a dvoufaktorová autentizace (2FA), díky čemuž je vhodný pro týmy, které pracují s běžnými obchodními daty.
- Pokročilé bezpečnostní požadavky: Pro odvětví, která spravují citlivé informace, nabízejí tarify Business+ a Enterprise Grid SSO založené na SAML, prevenci ztráty dat (DLP) a soulad s HIPAA pro vylepšenou ochranu dat.
3. Podle komunikačních potřeb
- Základní komunikace: Bezplatný tarif pokrývá základní potřeby v oblasti zasílání zpráv s 90denním limitem historie zpráv a souborů. Pro týmy, které vyžadují výkonnější nástroje pro spolupráci, však může být nedostatečný.
- Komplexnější komunikační potřeby: Pokud váš tým potřebuje skupinové videohovory, neomezené integrace aplikací a automatizaci pracovních postupů, je nezbytný tarif Pro. Tarif Business+ přidává pokročilé nástroje a prémiovou podporu.
4. Podle rozpočtu
- Cenově výhodná řešení: Bezplatný tarif je vhodný pro týmy s omezeným rozpočtem, které potřebují základní funkce. Tarif Pro, jehož cena začíná na 7,25 USD za uživatele a měsíc (fakturováno ročně), nabízí skvělou hodnotu s pokročilými funkcemi.
- Vyšší investice pro větší kontrolu: Pro větší týmy, které vyžadují spolehlivé bezpečnostní a compliance funkce, je lepší investicí tarif Business+ za 12,50 USD na uživatele a měsíc (fakturováno ročně) nebo tarif Enterprise Grid.
Představujeme ClickUp: lepší alternativu ke Slacku
Co kdybyste se dozvěděli, že existuje lepší alternativa ke Slacku?
Ano, mluvíme o ClickUp, populárním nástroji pro správu projektů a spolupráci, který je mnohem univerzálnější.
Slack je již delší dobu oblíbený pro týmové chaty, ale pokud hledáte něco, co umí víc než jen zasílat zprávy, ClickUp vás překvapí.
Podívejme se, proč ClickUp překonává Slack:
ClickUp Chat
Jelikož se zabýváme alternativou chatovací platformy, začneme s ClickUp Chat.
Na rozdíl od Slacku, kde je hlavní náplní chatování, ClickUp jde ještě dál a propojuje vaše konverzace přímo s vašimi úkoly.
S ClickUp Chat se všechny vaše úkoly a konverzace sjednotí na jednom místě, takže již nebudete muset přepínat mezi aplikacemi, jako je Slack. Místo toho, abyste přeskakovali mezi nástroji nebo ztráceli kontext, ClickUp sjednotí a propojí chaty, úkoly a soubory vašeho týmu v rámci jednoho pracovního prostoru.
ClickUp také vyniká tím, že vám umožňuje okamžitě převést důležité chatové zprávy na úkoly, které lze realizovat.
Na rozdíl od Slacku, kde se klíčové komentáře mohou ztratit v diskusních vláknech, ClickUp nabízí užitečné funkce, jako jsou přiřazené komentáře, které umožňují přiřadit úkoly konkrétním členům týmu a zajistit tak neustálou odpovědnost. Zahajte konverzaci kdekoli ve svém pracovním prostoru, napříč úkoly, dokumenty nebo přímo v chatu, a rozlučte se s přepínáním mezi okny!
ClickUp Docs
Zatímco Slack vyniká v komunikaci, ClickUp Docs jde ještě o krok dál a kombinuje komunikaci s dokumentací, správou úkolů a organizací pracovních postupů – vše na jedné platformě.
Využijte funkce jako ClickUp Collaboration Detection, historii verzí a hladkou integraci s úkoly k vytvoření osnovy projektu se svými kolegy a přiřazování úkolů přímo z dokumentů. Dokumenty obsahují bohaté formátovací prvky, jako jsou bannery a možnosti vkládání, které vám umožňují přizpůsobit vzhled dokumentů a přidávat do nich obrázky a odkazy.
A to nejlepší? Stránky můžete organizovat jako vnořené položky a dále je kategorizovat do různých prostorů ClickUp pomocí složek a značek.
🌈Věděli jste, že... Team Liquid, populární značka v oblasti eSportu, použila ClickUp ke zvýšení své efektivity až trojnásobně. Mezi hlavní výzvy, kterým čelili, patřily nesourodé týmy používající různé nástroje, nedorozumění a nedostatečná dokumentace.
Sloučením čtyř různých nástrojů do ClickUp zefektivnili pracovní postupy, zlepšili spolupráci týmu a získali lepší přehled o svých projektech.
Tento přechod vedl k 100% přijetí ClickUp v celé organizaci a pomohl dosáhnout impozantního 10násobného růstu společnosti za pouhé čtyři roky.
ClickUp Brain
ClickUp Brain nabízí více než jen souhrny úkolů – je to kompletní AI asistent zabudovaný přímo do vašeho pracovního prostoru. S více než 100 předem připravenými výzvami automatizuje vše od psaní obsahu po shrnování dlouhých diskusí a zvyšuje produktivitu tím, že zefektivňuje úkoly na jednom místě.
To minimalizuje potřebu externích aplikací a zvyšuje produktivitu díky hladké integraci funkcí umělé inteligence s řízením projektů, dokumentací a sledováním úkolů.
Na rozdíl od Slack AI, který se zaměřuje hlavně na komunikační vlákna, ClickUp Brain se integruje do celého vašeho pracovního postupu, což je ideální pro týmy, které řídí složité projekty a používají více nástrojů. Slack AI se omezuje jen na shrnování konverzací nebo pomoc s hledáním rychlých odpovědí.
✨Další zdroje: Pro týmy, které chtějí dále zlepšit komunikaci, může být ještě větší pomocí při spolupráci využití efektivních šablon komunikačních plánů a prozkoumání nejlepších komunikačních strategií.
Díky těmto funkcím je ClickUp nejlepším konkurentem Slacku.
Ceny ClickUp
Bezplatný tarif ClickUp je velmi štědrý a nabízí 100 MB úložného prostoru, neomezený počet úkolů a přístup k většině funkcí. Naše placené tarify začínají již na 7 USD za uživatele a měsíc (účtováno ročně) a poskytují neomezený úložný prostor a pokročilé nástroje.
Ve srovnání s tím, jak je podrobně popsáno v našem průvodci ClickUp vs Slack, je bezplatný tarif Slacku více omezený, zejména co se týče historie zpráv a omezení úložiště. Počáteční cena tarifu Slack Pro v USA je 8,75 $ za uživatele (účtováno měsíčně). Pokud hledáte placený tarif, který vám umožní maximalizovat váš rozpočet, cenová nabídka ClickUp poskytuje týmům větší flexibilitu a hodnotu.
ClickUp nabízí více za méně
ClickUp je švýcarský armádní nůž mezi pracovními prostory – má vše, co potřebujete, na jednom místě.
Můžete chatovat, spravovat úkoly, sledovat čas a dokonce i zpracovávat dokumenty, aniž byste museli opustit platformu. Je to skvělý způsob, jak snížit přetížení nástrojů a udržet vše organizované.
Na druhou stranu, Slack je především o jednoduchosti. Je snadno použitelný a perfektní, pokud potřebujete přímou, bezproblémovou komunikaci. Ale pokud váš tým potřebuje více než to, možná budete muset kombinovat Slack s jinými nástroji pro správu projektů.
Pokud jste fanouškem Slacku, možná by stálo za to vyzkoušet ClickUp. Může to být komplexní řešení, o kterém jste nevěděli, že ho potřebujete – díky němu bude váš pracovní život mnohem přístupnější a možná i zábavnější.
